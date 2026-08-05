Bé Hà Quỳnh Như (SN 2022), con gái anh Hà Đức Anh (SN 1992) và chị Tương Thị Mai (SN 1994) là nhân vật trong bài viết: “Không còn tiền, gia đình người Tày bất lực để con gái mắc bệnh hiểm nghèo ở nhà”, đăng trên Báo VietNamNet ngày 11/7.

Mắc bệnh tan máu bẩm sinh, cơ thể bé Như gầy gò, da dẻ xanh xao. Bởi hoàn cảnh nghèo khó nên khi mang thai chị Mai không có điều kiện thăm khám thường xuyên. Bé Như sinh ra đã yếu ớt, đến năm 1 tuổi thì phát hiện ra bệnh.

Bé Hà Quỳnh Như mắc bệnh hiểm nghèo, cha mẹ nghèo khó không lo nổi tiền chữa bệnh

Kể từ đó, Như phải xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang truyền máu hàng tháng. Thế nhưng chi phí đi lại cùng các khoản tiền phát sinh ngày càng lớn, gia đình không thể lo nổi. Thậm chí, đàn gà mới nở cũng từng phải bán đi để có tiền xoay xở. Tháng nào không vay được tiền, cha mẹ đành để con ở nhà.

Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Như, bạn đọc VietNamNet đã giúp đỡ bé Như số tiền 60.125.580 đồng, được báo VietNamNet trao tận tay gia đình.

Xúc động trước tấm lòng của bạn đọc, chị Mai gửi lời cảm ơn đến tất cả những tấm lòng hảo tâm. Chị cho biết toàn bộ số tiền sẽ được dùng vào việc chạy chữa cho con, mong sức khoẻ của Như ngày một tốt hơn.

Đại diện Báo VietNamNet và Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với chính quyền địa phương xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang trao tặng tấm lòng bạn đọc giúp hai hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thạch Thảo

Cùng ngày, Báo VietNamNet đã trao 22.474.434 đồng đến bà Đinh Thị Ngô, trú thôn Nà Ca, xã Lực Hành, nhân vật trong bài viết: “Hơn một thập kỷ mẹ già kiệt quệ 'canh' con trai mắc bệnh tâm thần”.

Anh Hoàng Văn Hưng (SN 1981, con trai bà Ngô) phát bệnh năm 2012, thường bỏ nhà đi lang thang khắp nơi khiến người thân phải đi tìm. Để tránh chuyện không hay xảy ra, bà Ngô phải buộc con vào cột nhà. Sau này, khi được Nhà nước hỗ trợ xây nhà kiên cố, bà dành một gian riêng cho anh Hưng, ngày ngày chăm từng bữa cơm, giấc ngủ cho con.

Bà Đinh Thị Ngô xúc động cảm ơn bạn đọc Báo VietNamNet cùng chính quyền địa phương đã quan tâm, giúp đỡ gia đình bà trong lúc khó khăn. Ảnh: Thạch Thảo

Nhắc đến người con trai từng khoẻ mạnh, tỉnh táo, nay trở nên điên dại, nhiều lúc còn đánh mẹ đến bầm tím mặt mày, bà Ngô không khỏi rơi nước mắt. Người mẹ nghèo cả đời vất vả, đến tận cuối đời vẫn chưa từng có phút được nghỉ ngơi.

Đón nhận số tiền 22.472.434 đồng do bạn đọc VietNamNet ủng hộ, bà Ngô cho biết đã liên hệ với một trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần ở Hà Nội, chi phí khoảng 5 triệu đồng/tháng. Bà mong có thể dùng số tiền này để gửi con đi ít tháng, “may ra tình hình khá hơn” - bà Ngô nghẹn ngào.