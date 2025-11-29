Mới đây, đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo UBND xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An trao số tiền 137.660.768 đồng của bạn đọc giúp chị Phan Thị Thơ (SN 1986, ở xóm Hưng Lợi 3, xã Lam Thành), nhân vật trong bài viết: "Chồng đột tử, con trai suy tim, người phụ nữ nghèo bị ung thư cầu cứu", đăng ngày 10/11/2025.

Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo UBND xã Lam Thành trao số tiền 137.660.768 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Thơ

Một buổi chiều cuối tháng 7 vừa qua, chồng chị là anh Lê Xuân Thịnh (SN 1982) đang đi tập thể dục thì bất ngờ ngã quỵ tại sân và ra đi khi mới 43 tuổi.

Tin dữ đến quá nhanh khiến chị Thơ gần như ngã quỵ. Gia đình chị Thơ dường như kiệt quệ sau hàng loạt biến cố.

Năm 2023, con trai lớn của chị là Lê Xuân Thiệu (SN 2012) phát hiện bị tràn dịch màng tim và huyết khối động mạch phổi phải phẫu thuật. Bệnh tình của con trai đến thời điểm hiện tại mới tạm ổn nhưng vẫn cần theo dõi và uống thuốc định kỳ hằng tháng.

Trước đó, chị Thơ vay 180 triệu đồng để sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc, tuy nhiên, khi vừa sang nước ngoài được 6 tháng thì chị Thơ phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư vú ở giai đoạn chuyển nặng. Do điều trị ở nước ngoài tốn kém, chị Thơ buộc phải quay trở về Việt Nam để điều trị.

Chị Thơ cứ tưởng con trai và bản thân mình mắc bệnh đã là quá sức, không ngờ anh Thịnh cũng đột ngột ra đi. Nhìn hai đứa con thơ, chị chỉ mong có thể sống thêm vài năm để lo cho con trai khỏi bệnh, để con gái đủ lớn tự chăm sóc bản thân…

Thương cảm trước hoàn cảnh éo le của mẹ con chị Thơ, nhiều bạn đọc đã chung tay chia sẻ, ủng hộ số tiền 137.660.768 đồng.

Đón nhận tình cảm của các bạn đọc, chị Thơ xúc động cho biết: "Món quà bạn đọc Báo VietNamNet gửi tặng, là nguồn động viên tinh thần lẫn vật chất đối với gia đình tôi. Tôi xin cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm, cảm ơn Báo VietNamNet đã làm cầu nối, giúp đỡ gia đình trong những ngày tháng khó khăn vừa qua".