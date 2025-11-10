MS 2025.304

Ở vùng quê nghèo Lam Thành, người dân ai cũng rưng rưng khi nhắc đến hoàn cảnh của chị Thơ. Gầy gò, xanh xao, nhưng chị vẫn cố gắng gượng từng ngày để nuôi hai con nhỏ sau khi chồng đột ngột qua đời.

Người phụ nữ khốn khổ khi chồng đột tử, bản thân chị và con trai đều mắc bệnh nặng. Ảnh: Thiện Lương

Chồng chị là anh Lê Xuân Thịnh (SN 1982), vốn hiền lành, chăm chỉ, hằng ngày đi làm thuê cho cửa hàng nội thất gần nhà. Thế nhưng, vào một buổi chiều cuối tháng 7 vừa qua, khi đang đi tập thể dục, anh bất ngờ ngã quỵ tại sân. Dù được đưa đi cấp cứu, anh không qua khỏi. Bác sĩ kết luận anh bị nhồi máu cơ tim cấp, ra đi khi mới 43 tuổi.

Tin dữ đến quá nhanh khiến chị Thơ gần như ngã quỵ. Người trụ cột của gia đình ra đi, bỏ lại chị cùng hai con thơ: con trai Lê Xuân Thiệu (SN 2012, học lớp 8) và bé Lê Thị Bảo Châu (SN 2017). Từ ngày chồng mất, căn nhà nhỏ vốn nghèo nay càng trống trải, hiu hắt.

“Con trai mắc bệnh suy tim nặng, chồng đột ngột qua đời, khoản nợ vay đi nước ngoài chưa trả hết, tôi lại mắc bệnh ung thư… Giờ tôi không biết xoay xở thế nào để nuôi các con trong những ngày tháng cùng cực sắp tới”, chị Thơ nghẹn ngào.

Gia đình chị Thơ dường như kiệt quệ sau hàng loạt biến cố. Năm 2023, con trai lớn Lê Xuân Thiệu bỗng thấy khó thở, đau tức ngực. Đưa con đi khám, bác sĩ chẩn đoán Thiệu bị tràn dịch màng tim và huyết khối động mạch phổi. Thiệu phải trải qua ca phẫu thuật để hút dịch, hiện tạm thời ổn định nhưng vẫn cần theo dõi và uống thuốc định kỳ hằng tháng.

Ngoài việc chăm con, chị Thơ phải chăm sóc mẹ chồng nay đã 84 tuổi. Ảnh: Thiện Lương

Trước đó, do chồng không có việc làm ổn định, chị Thơ đành vay 180 triệu đồng để sang Đài Loan (Trung Quốc) làm thuê mong cải thiện cuộc sống.

"Khi vừa sang Đài Loan được 6 tháng, tôi thấy hay bị đau nhói ở ngực. Lúc đầu cứ nghĩ triệu chứng của con gái “đến tháng” nên cố chịu. Tuy nhiên sau đó, có những ngày cơn đau kéo dài cả đêm lẫn ngày, không thể ngủ được nên tôi nhờ bà chủ nhà đưa đi khám. Kết quả khiến tôi bàng hoàng: tôi mắc ung thư vú", chị Thơ nghẹn ngào kể lại.

Do việc điều trị ở nước ngoài tốn kém nên chị Thơ buộc phải trở về Việt Nam, dù món nợ vay chưa trả được.

Từ đó, chị sống trong những tháng ngày triền miên ở viện. Mỗi đợt hóa trị, xạ trị khiến cơ thể chị kiệt quệ, tóc rụng, người gầy rộc. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u, hiện mỗi tháng chị phải ra viện tiêm thuốc và tái khám định kỳ.

Dù đau đớn, người mẹ trẻ vẫn cố gắng chịu đựng, bởi hai đứa con thơ là lý do duy nhất giúp chị tiếp tục sống.

“Tôi cứ tưởng con trai và bản thân mình mắc bệnh đã là quá sức rồi, không ngờ anh Thịnh cũng đột ngột ra đi. Cuộc sống quá nghiệt ngã. Nhìn hai đứa con thơ, tôi chỉ mong có thể sống thêm vài năm để lo cho con trai khỏi bệnh, để con gái đủ lớn tự chăm sóc bản thân… nhưng có lẽ thật khó”, chị Thơ nghẹn lời.

Giờ đây, mỗi ngày trôi qua với chị Thơ là một cuộc chiến. Tiền thuốc, tiền học, tiền sinh hoạt… đều vượt quá khả năng của một người phụ nữ mang bệnh hiểm nghèo. Ngoài việc chăm sóc các con, chị còn phải phụng dưỡng mẹ chồng 84 tuổi – bà Trịnh Thị Thanh, đã yếu, không còn khả năng lao động.

Căn nhà xuống cấp của gia đình chị Thơ không có tài sản gì đáng giá. Ảnh: Thiện Lương

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Lam Thành cho biết: “Gia đình chị Thơ thuộc diện hộ nghèo. Chồng chị đột tử, bản thân chị mắc ung thư, con trai bị bệnh tim. Mong rằng các nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện dang tay giúp đỡ để gia đình chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

