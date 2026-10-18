Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh bà Nguyễn Thị Quyên (MS 2026.235), người phụ nữ đơn thân ở Hà Tĩnh bị bỏng nặng khi thắp hương cho mẹ vừa qua đời, bạn đọc đã chung tay hỗ trợ bà số tiền 95.861.750 đồng.

Mới đây, đại diện Báo VietNamNet phối hợp với lãnh đạo UBND xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, trao số tiền 95.861.750 đồng tới bà Nguyễn Thị Quyên (58 tuổi, trú thôn Hương Phong), nhân vật trong bài viết: “Mẹ vừa qua đời, người phụ nữ đơn thân bị bỏng nặng khi cúng cơm”.

Đây là món quà của bạn đọc gửi về Quỹ Chương trình Từ thiện - Xã hội của Báo VietNamNet để ủng hộ, chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bà Quyên.

Đón nhận số tiền bạn đọc hỗ trợ, người thân bà Quyên gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng đã chia sẻ với hoàn cảnh của bà. Số tiền này sẽ giúp bà Quyên có thêm kinh phí mua thuốc, băng gạc và trang trải chi phí trong quá trình bà điều trị vết thương.

Số tiền 95.861.750 đồng của bạn đọc ủng hộ đã được trao đến bà Nguyễn Thị Quyên

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ hoàn cảnh của bà Quyên, sau khi mẹ bà qua đời vì bệnh tim, trong lúc đổ dầu vào đèn để thắp hương cúng cơm cho mẹ, bà Quyên không may bị lửa bén vào người. Quá hoảng loạn, bà ngã xuống đất khiến can dầu đổ lên người, ngọn lửa bùng lên gây bỏng nhiều vùng trên cơ thể bà.

Thời điểm xảy ra sự việc bà Quyên không có người thân bên cạnh. Cũng may, hàng xóm đã phát hiện và chạy sang dập lửa rồi đưa bà đi cấp cứu. Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bà được chuyển ra Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội). Có thời điểm bà phải thở máy, sau đó tạm qua cơn nguy kịch nhưng các vết bỏng vẫn nặng.

Bà Quyên không có chồng, con, nhiều năm sống một mình, dựa vào ruộng đồng và công việc thuê mướn để kiếm sống. Để đưa bà đi chữa trị, người thân đã vay mượn, quyên góp khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau 15 ngày điều trị, số tiền này đã sử dụng hết. Chi phí thuốc men, băng gạc và chăm sóc các vết bỏng sâu tiếp tục là gánh nặng đối với người thân của bà.

Sau khi Báo VietNamNet trao số tiền trên tới bà Quyên, nếu được bạn đọc tiếp tục ủng hộ, Báo sẽ tiếp tục kết chuyển tới gia đình bà.