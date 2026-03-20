MS 2026.070

Tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, hình ảnh ông Nguyễn Văn Ngoan (SN 1960) lặng lẽ túc trực bên giường bệnh của chị gái - bà Nguyễn Thị Đào (SN 1956) - đã trở nên quen thuộc với các y, bác sĩ.

Bà Đào hiện phải phụ thuộc máy thở và dùng kháng sinh liều cao.

Trên giường bệnh, bà Đào nằm bất động, hôn mê sâu, sự sống mong manh từng giờ.

Cuộc đời hai chị em bà Đào vốn đã nhiều bất hạnh. Cha mẹ mất sớm, họ lập gia đình riêng rồi rời Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long) lên TPHCM mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Biến cố liên tiếp ập đến. Con của bà Đào qua đời sau cơn sốt viêm não khi mới 6 tuổi. Ba năm trước, chồng bà cũng lâm bệnh nặng rồi qua đời, để lại người phụ nữ cô đơn.

Ông Ngoan cũng không khá hơn khi cả hai người con đều bệnh tật, một bị bại não, một khuyết tật. Dù cuộc sống chật vật, ông vẫn thường xuyên qua lại thăm nom, đỡ đần chị gái.

Không muốn trở thành gánh nặng cho em, bà Đào vẫn gắng gượng đi bán vé số dạo để tự lo cuộc sống.

Thế nhưng, vào một buổi chiều cuối tháng 2, trong lúc băng qua đường lớn để mưu sinh, bà không may bị xe máy tông trúng, chấn thương nặng, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Do không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị của bà Đào hiện là con số lớn.

Một ngày sau, ông Ngoan mới hay tin. Vội vã chạy vào bệnh viện, nhìn chị gái nằm bất động, ông nghẹn ngào: “Hôm rồi tôi qua thăm, chị kêu đau khớp gối, chắc tay chân lóng ngóng nên qua đường không kịp...”.

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Quý, bà Đào bị chấn thương sọ não, viêm phổi, viêm màng não, suy hô hấp, tiên lượng rất nặng, phải thở máy và điều trị tích cực.

Em trai già yếu kiệt quệ, không còn khả năng cứu chị

Trong khi chị gái hôn mê sâu, ông Ngoan rơi vào cảnh kiệt quệ cả về sức lực lẫn tài chính.

Để lo chi phí ban đầu, ông đã phải vay mượn đại lý vé số được 5 triệu đồng - số tiền lớn đối với người mưu sinh từng ngày như ông.

“2 chị em không còn người thân họ hàng, giờ tôi cũng không biết nhờ ai”, ông nghẹn ngào.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, chi phí điều trị cho bà Đào đến nay đã hơn 50 triệu đồng, trong khi bà không có bảo hiểm y tế. Quá trình điều trị vẫn phải tiếp tục với thở máy và dùng kháng sinh, chi phí ngày càng tăng.

Trong những đêm dài trắng mắt, người em trai già yếu chỉ biết ngồi bên giường bệnh, dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của chị, mong một phép màu có thể xảy ra.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỉ mưu sinh bằng nghề vé số, ông Ngoan cũng bất lực trước chi phí điều trị của chị gái.

Ông Nguyễn Văn Yêm, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa xác nhận: Gia đình bà Đào thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Chồng con đều đã qua đời, bản thân bà mưu sinh bằng nghề bán vé số. Nay gặp tai nạn nặng, hoàn cảnh rất đáng thương, mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bà có điều kiện tiếp tục điều trị.

Giờ đây, sự sống của người phụ nữ cả đời lam lũ đang phụ thuộc vào từng giờ điều trị. Trong khi đó, người em trai đã cạn kiệt mọi khả năng xoay xở. Sự chung tay của cộng đồng lúc này chính là hy vọng mong manh giúp bà Đào có thêm cơ hội được sống.

Bạn đọc giúp bà Nguyễn Thị Đào có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.070 (bà Nguyễn Thị Đào) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Nguyễn Văn Ngoan (em trai bà Đào) theo địa chỉ: Võ Thị Sáu, Khu phố Tây A, phường Đông Hòa, TPHCM. Số điện thoại: 0366403860.