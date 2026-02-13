MS 2026.044

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh (SN 1963, tổ dân phố 65, phường Định Công, Hà Nội) chỉ rộng khoảng 6m², thực chất giống một căn lều tạm hơn là nơi ở. Cửa ra vào là một khe hẹp, người bình thường muốn vào phải nghiêng mình lách qua. Bên trong hầu như không có vật dụng gì đáng giá.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh (bên phải) sống một mình trong căn nhà rộng chỉ khoảng 6m2, gần một năm nay, bà Lê Thị Tý (bên trái) - Tổ trưởng Tổ dân phố 65 - thường xuyên phải nhờ người hỗ trợ bà

Bà Lê Thị Tý – Tổ trưởng Tổ dân phố 65, phường Định Công – xót xa nói: “Căn nhà của bà Oanh chỉ khoảng 6m², không có tài sản gì. Tôi không nghĩ giữa Hà Nội vẫn còn hoàn cảnh như thế”.

Bà Oanh quê Phú Thọ, từng sinh sống ở phố Khâm Thiên rồi chuyển về khu vực Kim Giang. Chồng bà mất đã nhiều năm. Người con gái duy nhất đi biền biệt, không liên lạc. Anh em, họ hàng cũng không thấy ai qua lại thăm nom.

Khoảng một năm nay, sức khỏe bà suy yếu rõ rệt. Không có tiền, không người đưa đi khám, bà chưa từng được kiểm tra sức khỏe đầy đủ. Hằng ngày, vào khoảng 10h sáng, người dân quanh khu vực lại thấy bà bám vào chiếc xe đạp cũ, khập khiễng đi ra đầu ngõ gần cầu Lủ để xin bữa trưa tại một quán cơm. Buổi tối, ông Nguyễn Xuân Vệ – người hàng xóm tốt bụng – lại mang cơm sang cho bà.

Căn nhà bà Oanh chỉ rộng khoảng 6m2, rất tồi tàn

“Hoàn cảnh bà Oanh rất khó khăn nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng trợ cấp xã hội. Muốn làm hồ sơ phải có bệnh án, giấy tờ chứng minh tình trạng sức khỏe. Bà không có tiền đi khám nên thủ tục cứ vướng mãi”, bà Tý chia sẻ.

Do không có hộ khẩu thường trú tại phường, chỉ đăng ký tạm trú (KT2), việc hoàn thiện thủ tục hưởng chế độ của bà càng thêm nan giải. Hiện tổ dân phố đã báo cáo hoàn cảnh lên phường và đang tìm cách xin cấp thẻ bảo hiểm y tế để bà được đi khám, điều trị.

Trong thời gian chờ đợi, tổ dân phố phải tự xoay xở hỗ trợ bà Oanh bằng cách: trích quỹ thuê người dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm mang từng bữa; đồng thời vận động người dân chung tay giúp đỡ.

Những ngày cận Tết, bà Tý tất tả lo công việc tổ dân phố nhưng vẫn tranh thủ qua lại, nhờ người dọn dẹp nhà cửa, lo cơm nước cho bà Oanh. Trước khi về quê ăn Tết, bà còn ghé nhà ông Nguyễn Xuân Vệ nhờ mua giúp cặp bánh chưng, khoanh giò và ít bánh kẹo để bà Oanh có đồ ăn trong mấy ngày đầu năm.

“Tết đã cận kề, không biết xoay xở thế nào, tôi đành nhắn lên nhóm cộng đồng dân cư để kêu gọi mọi người giúp bà. May mắn là Tết này bà đã có bánh chưng”, bà Tý chia sẻ.

Nghe tin mình có bánh chưng ăn Tết, bà Oanh mừng lắm. “Tôi chỉ sợ Tết không có bánh chưng. Giờ có ông Vệ là tôi yên tâm, không lo bị đói. Ông tốt lắm”, bà nói, ánh mắt ánh lên niềm vui.

Trong nhà bà Oanh ngoài chiếc xe đạp đã cũ thì chẳng có vật dụng gì đáng giá

Ở tuổi 65, sống một mình trong căn nhà chưa đầy 6m², không trợ cấp, không thu nhập, sức khỏe ngày càng yếu, bà Oanh đang lay lắt qua từng ngày. Cái Tết với bà chỉ cần vài đòn bánh chưng, ít giò chả để thắp hương rồi ăn dè sẻn.

Tuy nhiên, phía trước bà vẫn là chặng đường đầy bất trắc. Điều bà cần không chỉ là một cái Tết có bánh chưng, mà là sự hỗ trợ lâu dài để được khám, chữa bệnh và có điều kiện ổn định cuộc sống.

Rất mong nhận được sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm để bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh có thêm điều kiện chăm lo sức khỏe, vượt qua quãng đời khó khăn và đón những mùa xuân ấm áp hơn.

Bạn đọc giúp đỡ bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.044 (bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Lê Thị Tý (Tổ trưởng Tổ dân phố 65) theo địa chỉ: Tổ dân phố 65 phường Định Công, TP Hà Nội. Số điện thoại: 0902135632