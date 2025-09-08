Bé Nguyễn Phạm Ngọc Tiên (7 tuổi, ngụ khu vực Bình Dương, phường Long Tuyền, TP Cần Thơ) là nhân vật trong bài viết: “Cha mẹ rao bán nhà tìm cách cứu con gái 7 tuổi 3 lần phẫu thuật, hoá trị ung thư”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Hội LHPN phường Long Tuyền trao số tiền 49.432.642 đồng tới gia đình bé Tiên. Ảnh: Trần Tuyên

Tiên là con gái duy nhất của vợ chồng chị Nguyễn Thanh Thảo (49 tuổi). Khi tròn 1 tuổi, bé Tiên nổi cục cứng ở thái dương. Chị nghĩ trong lúc con vui chơi va vấp đâu đó nên chỉ chườm trứng gà luộc và mua thuốc uống. Tuy nhiên, mấy ngày sau thấy tình trạng của con không thuyên giảm nên chị Thảo đã đưa con đến viện thăm khám.

Sau khi thăm khám nhiều nơi, Tiên được chẩn đoán bị u ác của vùng sau phúc mạc và giác mạc, phải điều trị bằng phương pháp truyền hoá chất. Năm lên 4 tuổi, bé đã phẫu thuật cắt bỏ khối u ở bụng. Ca mổ thành công nhưng Tiên vẫn phải tiếp tục truyền hoá chất.

Tuy nhiên, khi bước vào lớp 1 mới chỉ 2 tháng, Tiên phải nghỉ học vì cơ thể suy nhược. Bác sĩ chẩn đoán khối u tiếp tục di căn, cần phẫu thuật và chi phí lên đến hàng trăm triệu đồng.

Khoản nợ hơn 50 triệu đồng của ngân hàng chính sách chưa trả, căn nhà ông bà để lại rao bán hơn 2 năm nay nhưng chưa ai hỏi mua, vợ chồng chị Thảo bất lực đưa con về nhà.

Cảm thương trước căn bệnh hiểm nghèo và hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Tiên, nhiều bạn đọc Báo VietNamNet đã chia sẻ, giúp đỡ bé số tiền 49.432.642 đồng. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay gia đình.

Bà Lâm Kim Nữ, Chủ tịch Hội LHPN phường Long Tuyền gửi lời cảm ơn trước sự giúp đỡ của Báo VietNamNet, sự động viên của quý bạn đọc, các mạnh thường quân. Nhờ có số tiền này, gia đình chị Thảo giảm bớt phần nào khó khăn, giúp bé Tiên có cơ hội tiến hành ca phẫu thuật sắp tới.