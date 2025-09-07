MS 2025.240

Cậu bé Bùi Đức Giang (SN 2008) mắc ung thư xương, buộc phải cắt bỏ một bên chân, khiến sinh hoạt hằng ngày vô cùng bất tiện. Năm học mới đã bắt đầu, nằm trong nhà nghe tiếng bạn bè í ới gọi nhau tới trường, mắt Giang lại đỏ hoe. Cậu ước ao giá như có chiếc chân giả để được đến lớp như bao bạn bè cùng trang lứa.

Chị Nguyễn Thị Hằng (mẹ Giang) kể, năm 2024, chân Giang bỗng sưng đau. Đưa con đi khám ở một phòng khám tư, bác sĩ chẩn đoán là tràn dịch khớp gối và cho thuốc về uống. Thế nhưng, sau nhiều tháng, bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm.

Một lần Giang đi ăn cưới cùng anh trai, chẳng may bị ngã xe. Khi vào bệnh viện tỉnh chụp chiếu, bác sĩ phát hiện khối u chèn ép ở khớp gối. Ngay sau đó, Giang được chuyển gấp đến Bệnh viện K3 Tân Triều (Hà Nội) điều trị.

Tại đây, bác sĩ cho biết khối u phát triển nhanh, dẫn đến hoại tử xương nên không thể ghép xương. Để bảo toàn tính mạng, Giang buộc phải phẫu thuật cắt bỏ phần chân bị hoại tử. Sau hai lần phẫu thuật tháo chân, em tiếp tục trải qua 6 đợt truyền hóa chất.

Từ ngày con vào viện, gia đình phải vay mượn khắp nơi, thậm chí vay ngân hàng để lo chi phí. Đến nay, số nợ đã lên tới hơn 400 triệu đồng.

Trước đây, chị Hằng làm công nhân với mức lương thấp, chồng chị làm thợ xây, công việc bấp bênh, thu nhập chẳng đáng là bao. Giờ đây, khi con trai mắc bạo bệnh, gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ.

Mỗi đợt Giang nhập viện, chi phí khoảng 15 triệu đồng, cha mẹ lại phải chạy vạy vay mượn. Các bác sĩ cho biết Giang còn phải điều trị lâu dài, chi phí tiếp theo sẽ rất lớn.

Đang ở độ tuổi cắp sách tới trường, nhưng từ khi phát bệnh, Giang phải tạm ngừng học. Em hiểu rõ căn bệnh của mình, trở nên trầm lặng, ít nói và mặc cảm với cơ thể khiếm khuyết.

“Em chỉ ước có một chiếc chân giả để tự đi lại, để được đến trường học như các bạn. Nhưng gia đình không có tiền, vì từ khi em bệnh, bố mẹ đã phải vay nợ quá nhiều rồi”, Giang nghẹn ngào.

Ông Bùi Văn Ước – Trưởng xóm Mị, phường Tân Hòa – xác nhận, cháu Bùi Đức Giang không may mắc ung thư xương, thường xuyên phải vào bệnh viện điều trị, chi phí rất tốn kém.

Gia đình cháu thuộc diện khó khăn trong xóm nên tất cả tiền chữa trị của cháu gia đình đều phải vay mượn. Ước mơ được lắp chân giả của cháu Giang lúc này rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để cháu có thêm cơ hội đến trường.