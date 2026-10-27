Đại diện Báo VietNamNet vừa phối hợp với chính quyền xã Minh Châu (tỉnh Nghệ An) trao số tiền 39.365.678 đồng đến hai chị em Trần Thu Hương và Trần Thu Quỳnh (MS 2026.055) mồ côi mẹ, phải chăm sóc bà ngoại liệt nửa người.

Cầm món quà bạn đọc ủng hộ trên tay, cụ Vũ Thị Quy (bà ngoại của hai cháu Quỳnh và Hương) run run: "Đây là khoản tiền đáng quý để các cháu được ăn học lên cao hơn. Tôi mong hai đứa nó không bị đứt việc học để cuộc sống sau này bớt khổ".

Trần Thu Hương và Trần Thu Quỳnh (SN 2012) ở xóm Hoà Lạc, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An) là nhân vật trong bài viết: "Mẹ mất, bà ngoại liệt nửa người, hai bé gái cần vòng tay cộng đồng nâng đỡ".

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp cùng chính quyền xã Minh Châu trao số tiền số tiền 39.365.678 đồng đến hai em Hương và Quỳnh. Ảnh: Thanh Hải

Hai em có hoàn cảnh éo le. Tháng 2/2024, tai nạn giao thông bất ngờ cướp đi sinh mạng chị Trần Thị Thơm, để lại hai con gái mới bước vào lớp 6 và người mẹ già đã ngoài 80 tuổi bị liệt nửa người. Cũng từ đó, Hương và Quỳnh phải tự lập, đỡ đần người lớn và nương vào nhau để trưởng thành.

Mặc dù Hương và Quỳnh được hai cậu ruột (con trai bà Quy) là Tạ Danh Thảo và Tạ Danh Hoài đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hai cháu, tuy nhiên, cuộc sống của gia đình hai anh cũng không khá giả. Anh Thảo và anh Hoài làm nghề phụ hồ, vợ làm công nhân gần nhà, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Ở tuổi này, thay vì chỉ nghĩ đến bài vở, bạn bè, hai chị em Hương và Quỳnh đã phải đối diện với nỗi mất mát và gánh nặng gia đình. Cả hai đã sớm phải nghĩ đến chặng đường tương lai mờ mịt phía trước.

Chia sẻ với nỗi đau và những khó khăn của hai em, bạn đọc đã chung tay tiếp sức giúp hai em vượt qua nghịch cảnh.

Gia đình bà Quy cho biết, ngoài số tiền 39.365.678 đồng do bạn đọc ủng hộ, sau khi Báo VietNamNet đăng tải hoàn cảnh của hai chị em Hương và Quỳnh, chính quyền xã Minh Châu đã vận động người dân trong xã chung tay giúp đỡ hai em. Tổng số tiền vận động được là hơn 40 triệu đồng.

Với sự chung tay của bạn đọc Báo VietNamNet, cùng sự hỗ trợ của cộng đồng, địa phương, hy vọng sẽ tiếp thêm động lực để Hương và Quỳnh vượt qua giai đoạn khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.