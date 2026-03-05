MS 2026.055

“Cũng bằng tuổi con mình, nhưng hai cháu này quá khổ, quá tội…”, ông Lê Mạnh Hiên – Chủ tịch UBND xã Minh Châu (tỉnh Nghệ An) mở lời, giọng chùng xuống khi nhắc đến hoàn cảnh của hai cháu bé Trần Thu Hương và Trần Thu Quỳnh ở xóm Hòa Lạc.

Trong cuộc trò chuyện với vị lãnh đạo xã, câu chuyện về số phận của hai chị em Hương và Quỳnh khiến bất cứ ai nghe qua cũng thấy xót xa, day dứt.

Mẹ mất vì tai nạn giao thông, bà ngoại hơn 80 tuổi lâm bệnh và liệt nửa người, hai cô bé Hương và Quỳnh không còn chỗ dựa. Ảnh: T.H

Biến cố ập xuống mái nhà nhỏ

Chị Trần Thị Thơm (SN 1977) cùng 2 con Hương và Quỳnh, sống nương tựa trong căn nhà nhỏ của bà Vũ Thị Quy (SN 1944, mẹ chị Thơm). Cả gia đình 3 thế hệ tuy nghèo nhưng luôn đầm ấm bên nhau.

Thế nhưng, tháng 2/2024, tai nạn giao thông bất ngờ cướp đi sinh mạng chị Thơm, để lại hai con gái mới bước vào lớp 6 và người mẹ già đã ngoài 80 tuổi.

Hằng ngày sau giờ học, Hương và Quỳnh tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc bà ngoại bị liệt nửa người. Ảnh: T.H

Nỗi đau mất con chưa nguôi, thương hai cháu sớm mồ côi mẹ, bà Quy lâm bệnh rồi liệt nửa người. Từ đó, mái nhà vốn thiếu vắng trụ cột lại càng thêm quạnh quẽ, chỉ còn bà và hai đứa trẻ bấu víu vào nhau.

Trước hoàn cảnh ấy, hai người con trai của bà Quy là anh Tạ Danh Thảo (SN 1979) và Tạ Danh Hoài (SN 1980) đã đứng ra nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hai cháu. Tuy nhiên, cuộc sống của gia đình hai anh cũng không khá giả. Anh Thảo và anh Hoài làm nghề phụ hồ, vợ làm công ty may và giày da gần nhà, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày.

Ở tuổi này, thay vì chỉ nghĩ đến bài vở, bạn bè, hai chị em Hương và Quỳnh đã phải đối diện với nỗi mất mát và gánh nặng gia đình.

Ngoài chăm sóc bà ngoại, hai chị em Hương và Quỳnh còn tranh thủ hái rau, cơm nước giúp gia đình các cậu. Ảnh: T.H

Mong cộng đồng chắp cánh tương lai

Trần Thu Quỳnh, nhỏ nhẹ chia sẻ: “Hằng ngày, ngoài thời gian đến trường, cháu thường phụ giúp việc ở nhà cậu Hoài. Tối đến, cháu về học và ngủ cùng bà ngoại”.

Còn Hương, rơm rớm nước mắt kể: “Cháu ở với bà ngoại. Đêm nào cháu cũng nghe bà khóc. Bà nói thương con cháu, nhưng tuổi già, lại bị liệt nên không giúp được gì. Giờ chúng cháu chỉ mong sao có một khoản tiền để chữa bệnh cho bà”.

Trong ngôi nhà nhỏ ở xóm Hòa Lạc, ngoài bàn thờ người mẹ quá cố là hai chiếc giường cũ kê sát nhau, là chỗ nghỉ ngơi của ba bà cháu. Nhà không còn tài sản nào đáng giá. Ngồi nơi hiên nhà, cụ Vũ Thị Quy buồn bã: “Tôi già rồi, không còn đáng lo nữa. Tôi chỉ lo tương lai của hai cháu gái không biết rồi sẽ ra sao”.

Từ ngày mẹ mất, cuộc sống của Hương và Quỳnh đảo lộn hoàn toàn, lúc nào cũng trong tình trạng “ăn bữa nay, lo bữa mai”, trong trái tim non nớt của hai cô bé ấy đã phải sớm nghĩ đến chặng đường tương lai mờ mịt phía trước.

Mong cộng đồng chung tay giúp 2 cô bé mồ côi mẹ vượt qua nghịch cảnh, không bị gián đoạn việc học hành. Ảnh: T.H

Cô Đào Thị Thanh Lê, giáo viên chủ nhiệm của em Trần Thu Quỳnh, chia sẻ: “Từ khi mẹ mất, bà bị ốm liệt giường, tâm lý các em thay đổi rất nhiều. Các em trầm tính, rụt rè hơn, lực học giảm hẳn. Nhà trường và thầy cô luôn quan tâm, động viên nhưng khó có thể khỏa lấp nỗi trống vắng thiếu mẹ và nỗi lo gia cảnh.

Rất mong các nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội quan tâm, chung tay giúp đỡ hai em ổn định cuộc sống, tiếp tục được đến trường và nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai bớt nhọc nhằn hơn".

Bạn đọc giúp hai cháu Trần Như Quỳnh và Trần Thu Hương có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.055 (cháu Trần Như Quỳnh và Trần Thu Hương) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Tăng Thị Nhất (mợ của cháu Quỳnh và Hương) theo địa chỉ: Xóm Hoà Lạc, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0359133634