Mắc ung thư trực tràng giai đoạn 3, ông Nguyễn Công Tuấn (MS 2026.245) đang phải điều trị bệnh nhưng gia cảnh rất khó khăn, không có đất, cả gia đình phải dựng nhà tạm trên đất thuê để ở.

Cảm thương trước hoàn cảnh của ông Nguyễn Công Tuấn (xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị), bạn đọc đã hỗ trợ gia đình ông số tiền 21.382.000 đồng.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 21.382.000 đồng bạn đọc ủng hộ gia đình ông Nguyễn Công Tuấn

Ông Tuấn là nhân vật trong bài viết: “Chồng ung thư, ở nhà đất thuê, vợ gồng gánh khoản nợ hơn 200 triệu”. Ông mắc ung thư trực tràng giai đoạn 3, mất khả năng lao động.

Hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn, gia đình thuộc diện cận nghèo, không có đất ở, phải dựng nhà tạm trên đất thuê để ở.

Trong khi đó, vợ ông phải gồng gánh kinh tế, lo chi phí chữa bệnh cho chồng và nuôi hai con ăn học. Gia đình còn mang khoản nợ hơn 200 triệu đồng do vay mượn chữa bệnh và đầu tư chăn nuôi thua lỗ.

Sau khi hoàn cảnh của ông Tuấn được Báo VietNamNet chia sẻ, bạn đọc đã chung tay hỗ trợ ông Tuấn số tiền 21.382.000 đồng để gia đình có thêm chi phí chữa bệnh cho ông.