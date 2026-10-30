Đại diện Báo VietNamNet cùng lãnh đạo xã Lực Hành (tỉnh Tuyên Quang) vừa trao số tiền hơn 54 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ hai hoàn cảnh là anh Trịnh Quốc Bảo (MS 2026.186) và bà Đinh Thị Thu (MS 2026.187).

Anh Trịnh Quốc Bảo (SN 1995, dân tộc Tày, ở xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang) - nhân vật trong bài viết: "Tai nạn mất một chân, chàng trai dân tộc Tày ước được lắp chân giả".

Lãnh đạo xã Lực Hành trao số tiền 33.786.193 đồng đến anh Trịnh Quốc Bảo và 20.375.806 đồng đến gia đình bà Đinh Thị Thu

Sinh ra trong gia đình nghèo, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên anh Bảo không được đến trường, không biết chữ. Từ nhỏ, anh chỉ biết làm thuê đủ nghề để kiếm sống và đỡ đần cha mẹ. Từ cuốc đất, bốc vác đến những công việc nặng nhọc, miễn có người thuê là anh nhận làm.

Nhưng tai nạn xảy ra vào trưa ngày 4/12/2025, khi anh Bảo đi rửa và nghiền bột sắn thuê cho một gia đình ở thành phố Tuyên Quang (cũ), bị máy nghiền cuốn chân vào bên trong.

Anh Bảo được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang), sau đó chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Do chân trái bị dập nát, gân và phần mềm hoại tử nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ chân trái để giữ tính mạng cho anh.

Để có tiền điều trị cho con, bố mẹ anh Bảo phải vay mượn họ hàng, làng xóm. Chủ cơ sở nơi anh Bảo làm thuê cũng hỗ trợ 50 triệu đồng. Dù vậy, đến nay gia đình vẫn còn nợ khoảng 50 triệu đồng tiền chạy chữa.

Hiện anh Bảo bắt đầu tập đi bằng nạng theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu quá trình phục hồi thuận lợi, sau khoảng một năm khi phần mỏm cụt và chân phải ổn định, anh có thể lắp chân giả để tự đi lại và sinh hoạt.

Tuy nhiên, chi phí lắp chân giả dự kiến khoảng 80 triệu đồng là khoản tiền vượt quá khả năng của gia đình.

Sau khi hoàn cảnh của anh Bảo được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Số tiền 33.786.193 đồng của bạn đọc đã được Báo VietNamNet kết chuyển đến gia đình.

"Nhờ có mọi người giúp đỡ, tôi có thêm chi phí hỗ trợ để lắp chân giả. Sắp tới gia đình sẽ đưa tôi đi khám lại, nếu đủ điều kiện sẽ lắp chân giả", anh Bảo chia sẻ.

Trong đợt này, Báo VietNamNet cũng đã chuyển số tiền 20.375.806 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình bà Đinh Thị Thu ở thôn Làng Ngoài (xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang) - nhân vật trong bài viết: "Gần 20 năm chăm hai con khuyết tật, cha mẹ già chỉ mong các con không bơ vơ".

Chồng bị tai biến, 2 con đều chậm phát triển trí tuệ, gánh nặng gia đình đều dồn lên vai bà Thu

Năm 2007, vợ chồng bà Thu sinh đôi Phạm Văn Hải và Phạm Thị Hồng. Khi Hải và Hồng lớn lên, ông bà mới nhận ra cả hai đều chậm phát triển trí tuệ, từ đó gánh nặng của gia đình ngày một lớn.

Khó khăn hơn khi năm 2021, ông Tính bị tai biến. Dù may mắn giữ được tính mạng nhưng sức khỏe giảm sút, đi lại trở nên khó khăn. Ngoài khoản trợ cấp hằng tháng của ông Tính, gần như mọi gánh nặng cả gia đình đều dồn lên vai bà Thu.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình bà Thu được Báo VietNamNet chia sẻ, nhiều bạn đọc đã chung tay ủng hộ gia đình bà.

Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Quang Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Lực Hành, cảm ơn và ghi nhận sự chia sẻ, ủng hộ của bạn đọc Báo VietNamNet trong thời gian qua đối với các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

"Địa phương còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi mong sẽ còn nhận được sự quan tâm từ bạn đọc Báo VietNamNet để giúp các gia đình có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống", ông Thắng nói.