Chị Trương Thị Hương ở Nghệ An (MS 2026.220) mắc bệnh hiểm nghèo, mất khả năng lao động được bạn đọc VietNamNet và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ số tiền 46.767.136 đồng.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quỳnh Mai (tỉnh Nghệ An) đã trao số tiền 46.767.136 đồng do bạn đọc ủng hộ đến gia đình chị Trương Thị Hương, nhân vật trong bài viết: “Mẹ bệnh tật bất lực nhìn con gái lớn nghỉ học, lo con trai nhỏ dang dở tương lai”.

Gia đình chị Hương đón nhận tình cảm của bạn đọc Báo VietNamNet. Ảnh: Trần Tuyên

Ngoài số tiền trên, gia đình chị Hương còn được một đơn vị hỗ trợ thêm 25 triệu đồng, góp phần giúp mẹ con chị vơi bớt khó khăn.

Bà Hồ Thị Thuý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quỳnh Mai gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet đã kết nối, đồng hành và lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đón nhận sự hỗ trợ, chị Trương Thị Hương xúc động bày tỏ lòng biết ơn đến bạn đọc và các nhà hảo tâm. Chị cho biết, số tiền này giúp gia đình có thêm điều kiện để con trai tiếp tục đến trường, đồng thời là nguồn động viên rất lớn đối với mẹ con chị trong lúc khốn khó.

Trước đây, chị Hương là người phụ nữ khỏe mạnh, chịu thương chịu khó, chăm chỉ trồng rau màu để mưu sinh. Sau khi lập gia đình, chị lần lượt sinh hai người con là Bùi Thị Quyên (16 tuổi) và Trương Sỹ Nam (10 tuổi).

Khi bé Nam mới lên 1 tuổi, hôn nhân đổ vỡ. Để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi hai con nhỏ, chị Hương phải làm đủ nghề.

Bi kịch ập đến cách đây khoảng 8 năm. Ban đầu, chị chỉ bị đau họng, sau đó xuất hiện triệu chứng nói ngọng. Vì tiếc tiền, muốn dành dụm nuôi con, chị nhất quyết không đi khám. Đến khi giọng nói méo mó, không thể phát âm tròn tiếng, chị mới tìm đến cơ sở y tế địa phương.

Sau đó, khi ra Hà Nội thăm khám, chị được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu kết hợp xơ cột bên teo cơ. Căn bệnh khiến các khối cơ trên cơ thể dần teo lại, sức lực suy kiệt, những cử động đơn giản cũng trở nên khó khăn.

Hiện nay, mọi sinh hoạt của chị Hương đều phụ thuộc vào mẹ già và các con. Chị không thể tự cầm thìa ăn cơm, mỗi muỗng cháo đều phải nhờ người thân đút từng chút. Việc đi lại, vệ sinh cá nhân cũng cần có người hỗ trợ.

Thương mẹ bệnh tật, con gái lớn Bùi Thị Quyên phải nghỉ học sau khi hoàn thành lớp 9 để ở nhà chăm sóc mẹ. Hiện em được một cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhận hỗ trợ học nghề, mở ra cơ hội để em có thể tự lập và phụ giúp gia đình trong tương lai.