MS 2026.321

Ở tuổi 64, mang trong mình nhiều bệnh tật, bà Hà Thị Minh (Nghệ An) vẫn một mình chăm sóc người em gái mắc bệnh tâm thần. Sợ em bỏ đi, bà buộc phải dùng xích sắt khóa chân em vào giường.

Gần giữa trưa, tiếng la hét bất ngờ vang lên từ căn phòng rộng chừng 6m² ở xóm Dương Tân, xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An. Bên trong, bà Hà Thị Xuân (61 tuổi) đang tự xé quần áo, không kiểm soát được hành vi.

Nghe tiếng em gái la hét, bà Hà Thị Minh (64 tuổi) vội bỏ dở việc nhóm bếp, chạy lên tìm cách vỗ về, trấn an. Trong phòng có bóng điện nhưng ánh sáng yếu, bà Minh phải cầm thêm đèn pin.

Căn phòng rộng chừng 6m², nơi bà Xuân sinh sống nhiều năm qua

Căn phòng chỉ có chiếc giường cùng vài tấm chăn bông. Bà Minh giải thích không dám để thêm đồ đạc vì mỗi lần bà Xuân lên cơn, bất cứ thứ gì trong tầm tay đều có thể bị ném vỡ.

Xích chân em gái để giữ an toàn

Bà Minh nhẹ nhàng kéo tấm chăn phủ dưới chân bà Xuân, để lộ đoạn xích sắt đang khóa vào giường. Đôi bàn tay gầy guộc của người chị chậm rãi xoa bóp chân cho em gái. Mỗi lần như vậy, bà Minh không khỏi xót xa.

"Tôi phải xích em lại bên giường, vì chỉ cần sơ hở là em bỏ đi. Tôi sợ em ra đường gây chuyện với người khác, rồi bị xe cộ va phải, hoặc không may rơi xuống ao hồ.

Phận làm chị, ai nỡ lòng nào trói em mình như thế, nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác", bà Minh nghẹn ngào.

Bà Minh kể, gia đình bà có 6 anh chị em, phần lớn đã vào miền Nam làm ăn, cuộc sống đều không dư dả. Riêng bà Xuân, từ khi học lớp 7 đã có những biểu hiện bất thường, lúc cười nói một mình, khi lại có hành động khó hiểu. Do điều kiện gia đình khó khăn, bà không được thăm khám, điều trị kịp thời.

Nỗi khổ của bà Minh khi phải dùng xích sắt khóa em vào giường

Thuở nhỏ, có lần cả nhà đang ngủ, bà Xuân lặng lẽ rời khỏi nhà, đi bộ xuống tận huyện Hưng Nguyên cũ, cách nơi ở hàng chục cây số. Đến sáng, không thấy con đâu, gia đình hốt hoảng nhờ hàng xóm tỏa đi tìm kiếm.

Những năm sau đó, tình trạng của bà Xuân ngày càng nghiêm trọng. Bà gần như không còn nhận thức được những người thân xung quanh, không thể tự chăm sóc bản thân.

Sau khi cha mẹ qua đời, anh chị em và bà con lối xóm góp công, góp sức dựng cho bà Xuân một căn phòng nhỏ để sinh sống.

Năm 2004, bà Minh lấy chồng. Đến năm 2014, chồng qua đời, vợ chồng bà không có con nên bà sống lủi thủi một mình. Thương em gái không người chăm sóc, năm 2016, bà Minh trở về căn nhà cha mẹ để lại, gánh vác việc chăm nom em.

Những căn bệnh tuổi già khiến việc chăm sóc người em gái tâm thần của bà Minh thêm nhọc nhằn

Hằng ngày, bà Minh lo từng bữa ăn, ngụm nước, tắm rửa, vệ sinh cá nhân và giặt giũ quần áo cho bà Xuân. Những công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành gánh nặng khi bà Xuân không thể tự chủ trong sinh hoạt, còn sức khỏe người chị cũng ngày một suy giảm.

Có những ngày nắng nóng, bà Xuân liên tục la hét, vùng vẫy, tìm cách phá xích. Nhiều lần, khi bà Minh mang thuốc vào phòng, bà Xuân bất ngờ ném thuốc xuống sàn, rồi cầm chiếc cốc ném về phía bà Minh. Những lúc như vậy, bà Minh tìm cách tránh né, kiên nhẫn chờ em bình tĩnh trở lại.

Tuổi già bệnh tật sống nhờ trợ cấp

Hiện hai chị em bà Minh chỉ trông vào khoản trợ cấp xã hội 1,7 triệu đồng mỗi tháng. Trong đó, bà Xuân được hưởng chế độ dành cho người khuyết tật đặc biệt nặng, còn bà Minh nhận trợ cấp dành cho người chăm sóc.

Bản thân bà Minh cũng mang trong mình nhiều bệnh tật. Bệnh hở van tim và thoát vị đĩa đệm khiến bà thường xuyên đau nhức, đi lại khó khăn. Hằng tháng, bà phải đạp xe đến trạm y tế xã nhận thuốc cho em gái, đồng thời chi hơn 500.000 đồng mua thuốc điều trị bệnh của mình.

Bà Minh lo từng bữa ăn, thuốc men, giấc ngủ cho em gái

Bà tận dụng khoảng đất quanh nhà để trồng rau, nuôi vài con gà. Tài sản đáng giá nhất của hai chị em bà Minh là con dê được chính quyền địa phương hỗ trợ vào 3 năm trước. Mỗi năm, khi dê sinh sản, bà Minh lại có thêm hy vọng bán dê con, lấy tiền mua thuốc và trang trải các khoản chi tiêu trong nhà.

“Mỗi tháng hai chị em chỉ có 1,7 triệu đồng tiền trợ cấp, lo ăn uống, thuốc men đã thiếu trước hụt sau. Bản thân tôi cũng đau yếu, nhiều lúc không biết trông cậy vào đâu”, bà Minh nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Duy Chất, Bí thư Chi bộ xóm Dương Tân (xã Xuân Lâm), cho biết, gia đình bà Minh thuộc diện cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dù tuổi đã cao, bà Minh vẫn phải một mình chăm sóc người em gái mắc bệnh tâm thần, mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Hoàn cảnh của hai chị em rất cần sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng để vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.

Bạn đọc giúp đỡ bà Hà Thị Minh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.321 (bà Hà Thị Minh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Hà Thị Minh theo địa chỉ: xóm Dương Tân, xã Xuân Lâm, Nghệ An. Số điện thoại: 0388649846