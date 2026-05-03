Cậu bé Phạm Thành Đạt (SN 2019, ở thôn Tây Hà, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) là nhân vật trong bài viết: “Ung thư cướp mất chân của cậu bé 6 tuổi, gia đình kiệt quệ cầu mong phép màu”.

Đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 55.847.708 đồng tới gia đình bé Phạm Thành Đạt

Không may mắc bệnh ung thư xương, trong quá trình điều trị kéo dài tại bệnh viện, bệnh tình của Đạt diễn biến nặng buộc các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một bên chân để giữ tính mạng cho bé. Sau ca mổ, bé Đạt tiếp tục điều trị hóa chất và theo dõi lâu dài với chi phí tốn kém.

Gia đình bé Đạt thuộc diện khó khăn tại địa phương. Bố mẹ làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh, lại phải nghỉ việc để thay nhau chăm Đạt trong bệnh viện. Từ ngày con trai mắc bệnh, kinh tế gia đình rơi vào cảnh khó khăn, không còn khả năng xoay xở.

Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Đạt, sau khi bài viết được chia sẻ, nhiều bạn đọc đã chung tay hỗ trợ bé số tiền 55.847.708 đồng để bé có thêm chi phí tiếp tục chữa bệnh. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet trao tận tay gia đình bé.

Đại diện gia đình bé Đạt cho biết, sẽ dùng số tiền bạn đọc giúp đỡ để trang trải chi phí điều trị của con. Mong rằng sẽ có phép màu đến giúp con vượt qua bệnh tật.