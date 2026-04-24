“Số tiền trên như chiếc phao cứu sinh giúp 2 cha con vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Cha con tôi biết ơn bạn đọc Báo VietNamNet, biết ơn tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã yêu thương, giúp đỡ cha con tôi suốt thời gian qua”, anh Quý xúc động nói khi đón nhận số tiền 135.028.302 đồng do bạn đọc giúp đỡ.

Nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ, anh Quý cho biết anh sẽ trích một phần để trả nợ trước đó đã vay để chi phí trong thời gian ông Phú nằm viện, số còn lại sẽ dành để tiếp tục chạy chữa cho ông.

Anh Nguyễn Lê Thành Quý (bên phải) đón nhận số tiền 135.028.302 đồng của bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ cha mình

Trước đó, như Báo VietNamNet đã chia sẻ, ông Nguyễn Thành Phú là nhân vật trong bài viết: ”Mẹ mất, chị trầm cảm, chàng trai cần 50 triệu đồng cứu cha đang nguy kịch”.

Mẹ mất nhiều năm trước, chị gái trầm cảm phải điều trị dài ngày, lúc ông Phú đổ bệnh nặng, tiền bạc cạn kiệt, anh Quý cố nén bất lực.

Để tiện chăm sóc cha ở viện và người chị bệnh tật ở nhà, anh Quý làm phụ bếp cho một quán ăn nhỏ với mức lương khoảng 300.000 đồng/ngày, song công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định.

Ròng rã mấy tháng chăm cha ở viện, anh Quý phải ứng tiền chỗ làm, vay mượn để xoay xở nhưng vẫn không đáng là bao. Trong cơn bĩ cực, anh khẩn cầu phòng Công tác xã hội của bệnh viện kết nối Báo VietNamNet giúp đỡ.

Đại diện phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Lê Văn Thịnh) cho biết: "Hiện bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi sát sao. Việc điều trị cho bệnh nhân sẽ kéo dài, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Báo VietNamNet chung tay giúp đỡ gia đình. Giúp bệnh nhân sớm trở về tự chăm sóc tại nhà để vơi bớt gánh nặng cho người con trai".