Cậu bé Hồ Xuân Mạnh (SN 2015, thôn Thủy Chung, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An), nhân vật trong bài viết: “6 lần lên bàn mổ, bé trai 11 tuổi nguy kịch, mẹ đơn thân cầu cứu”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K) trao số tiền 152.813.227 đồng đến gia đình bé Hồ Xuân Mạnh

Biến cố ập đến vào tháng 9/2025, kết quả chụp CT tại bệnh viện ở Nghệ An cho thấy, trong não của Mạnh có một khối u.

Sau một thời gian điều trị nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm, Mạnh được chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ngày 3/10/2025, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Nhưng chỉ khoảng một tháng sau, khối u tái phát, buộc Mạnh phải mổ lần hai. Sau ca phẫu thuật, Mạnh bị nhiễm trùng phải điều trị một thời gian dài.

Từ tháng 12/2025, Mạnh được chuyển sang Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) để tiếp tục điều trị và trải qua thêm 4 lần phẫu thuật trong thời gian ngắn.

Là mẹ đơn thân, chị Yến một mình gồng gánh cuộc sống. Để cứu con, chị Bùi Thị Hải Yến phải thế chấp căn nhà đang ở vay 370 triệu từ ngân hàng.

Cảm thương hoàn cảnh hai mẹ con chị Yến, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ bé Mạnh có thêm điều kiện chữa bệnh. Số tiền 152.813.227 đồng của bạn đọc gửi về quỹ Báo đã được chuyển đến tận tay gia đình.

“Sức khỏe của con mỗi ngày một suy kiệt vì phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Tính đến nay hai mẹ con tôi ở viện gần hai năm nhưng thi thoảng con khỏe mới tranh thủ về thăm nhà. Trong lúc mẹ con tôi lâm vào cảnh khốn khó nhất thì được mọi người giúp đỡ hai mẹ con. Xin cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm đã giúp con có thêm điều kiện chữa trị”, chị Yến bày tỏ.