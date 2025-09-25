Em Ngô Quang Tùng (22 tuổi), trú tại thôn Nghĩa Chính, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên, là nhân vật trong bài viết: “Người mẹ đơn thân bật khóc: "Chồng tôi mất rồi, xin hãy cứu con trai tôi".

Báo VietNamNet tiếp tục trao số tiền hơn 40 triệu đồng đến em Ngô Quang Tùng bị tai nạn giao thông.

Tùng là con trai duy nhất trong gia đình. Bố mất khi em mới 5 tuổi, một mình chị Nguyễn Thị Hòa – mẹ Tùng – gồng gánh nuôi con bằng đồng lương công nhân ít ỏi. Tai họa bất ngờ ập đến, trên đường đi làm, Tùng bị tai nạn giao thông nặng phải nhập viện cấp cứu.

Từ khi con trai nằm viện, chị Hòa đã phải vay mượn khắp nơi để có tiền chi trả điều trị. Đến nay, số nợ đã hơn 250 triệu đồng, trong khi tình trạng sức khỏe của Tùng vẫn còn rất nặng.

Sau khi hoàn cảnh của Tùng được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ đông đảo bạn đọc. Đợt 1, Báo VietNamNet cùng Bệnh viện Việt Đức đã trao số tiền 192.475.359 đồng của các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình. Đợt 2, bạn đọc tiếp tục ủng hộ gia đình số tiền 40.125.999 đồng.

Chị Hòa xúc động chia sẻ: “Hiện Tùng đã được xuất viện về nhà để tiếp tục chăm sóc. Do chấn thương nặng nên con vẫn rất yếu. Mẹ con tôi vô cùng xúc động khi được mọi người quan tâm, giúp đỡ trong lúc khó khăn hoạn nạn. Ân tình này, gia đình chúng tôi sẽ không bao giờ quên”.