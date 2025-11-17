1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|01/11/2025
|30.000
|MBVCB.11545118699.TUONG DUNG ung ho MS 2025.293 (be Thao Thi Dua).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|15.000
|MBVCB.11545110866.TUONG DUNG ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|020097044911012337102025hQhV217919.42.233710.Chang Chang gui em LUONG THI KIEU DUNG, ma GD 100000033569004
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJBS8AUI.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25307004834110.20251101.233546.19030664236017.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|01/11/2025
|15.000
|MBVCB.11545108225.TUONG DUNG ung ho MS 2025.292 (ong Nguyen Quoc Trinh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|15.000
|MBVCB.11545096494.TUONG DUNG ung ho MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105881740901.20251101.105881740901-0941615377_Ung ho em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11545081548.MS 2025.294.CT tu 1028210969 DAM THIEN BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW7LVWZ4.Ung ho em luong thi kieu dung ms2025294.20251101.232823.70938118939.NGUYEN HUU KHANH.970432
|01/11/2025
|53.000
|MBVCB.11545066101.MS. 2025 285 (Em Ho Cong Tuong).CT tu 1016881606 TRAN PHUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|020097048811012325102025qA0C477295.82594.232429.MS 2025.294
|01/11/2025
|100.000
|020097048811012320432025cLHI468715.76114.232002.MS2025.294
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11545030676.luong thi kieu dung.CT tu 1028659600 TRAN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1hWW2SR4W.IBFT Ung ho Chi Ha Thi Quy 2025.295.20251101.231910.060091198889.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|300.000
|020097048811012316422025WUM6460387.68737.231640.HA KIEU TRINH TRANSFER UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBSVHP8.Ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25307892703739.20251101.231210.19038369030017.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM OANH.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBSVUDU.NGUYEN TRAN NGOC NGA chuyen MS 2025.294 em LuongThiKieuDung FT25307900036100.20251101.230918.19050058233011.VND-TGTT-NGUYEN TRAN NGOC NGA.970407
|01/11/2025
|30.000
|020097048811012309152025KCwz444147.56379.230833.HO MINH TAM UNG HO MS 2025.293. BE THAO THI DUA
|01/11/2025
|100.000
|0200970415110123082420254npj507236.55045.230824.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1iW7LSMIU.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.230801.20190701501.PHAM THI LAN PHUONG.970423
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11544972331.ung ho ms 2025.294.CT tu 0371000429021 PHAM THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105880635461.20251101.105880635461-0777601630_Ung ho MS 2025294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|020097041511012307242025qHYO505688.52783.230724.ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7L9NWH.MS 2025 295 Ha Thi Quy.20251101.230430.0968348206.LE THI NGA.970432
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11544945726.UNG HO MS 2025.294 (EM LUONG THI KIEU DUNG).CT tu 1029996607 THAI HANH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|020097040511012259102025CXVS004101.38119.225911.Vietcombank:0011002643148:Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|020097040511012258262025BOAN003358.36260.225826.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.294 em luong thi kieu dung
|01/11/2025
|1.000.000
|5305IBT1hWW2SQXF.IBFT MS 2025 294 em luong thi kieu dung.20251101.225732.020043554868.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1iW7L9C8T.MS2025.294.20251101.225611.00269641002.NGUYEN THANH MAI.970423
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11544899422.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0451000256815 LE THI THAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|0200970488110122520320257Wks401896.24004.225122.UNG HO MS 2025.294, EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11544881614.ung ho MS2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1017854776 PHAM THI MINH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|55.555
|MBVCB.11544858727.ms 2025.93 (be Thao Thi Dua).CT tu 1043782090 NGUYEN VU HUONG TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1aWVQA78V.MS 2025.295 chi Ha Thi Quy.20251101.224456.0973872268.SHBMB.970443
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJBS2AR5.ung ho MS 2025 292 ong Nguyen Quoc Trinh FT25307865558351.20251101.224340.19033524850016.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH ANH THAO.970407
|01/11/2025
|150.000
|MBVCB.11544828329.BUI TRUC PHUONG chuyen tien MS2025.294 em Luong T.K.Dung.CT tu 1013809736 BUI TRUC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11544824296.2025.294 em luong thi kieu dung.CT tu 9971010616 HA THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|400.000
|MBVCB.11544818910.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0071000608956 LA THI TRUC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|1.500.000
|5305IBT1kJBSCBQ8.VI LE PHUONG TRANG MS2025.294 em luong thi kieu dung FT25307270125360.20251101.223702.19036021830017.VI LE PHUONG TRANG.970407
|01/11/2025
|200.000
|020097048811012232292025sjcy345883.79348.223227.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|500.000
|020097040511012230442025VZT7066337.74569.223003.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.294 . EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBSJXWA.Thuong em LUONG THI KIEU DUNG ms 2025.294 FT25307507934000.20251101.222806.19035052441012.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH NGOC.970407
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11544719521.MS 2025.294 (ung ho cho em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0071001286418 DOAN NGUYEN TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|20.000
|020097048811012225122025x9bx323639.61270.222510.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.294 NAM MO A DI DA PHAT
|01/11/2025
|20.000
|0200970488110122241720257XKk320468.58259.222336.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.034 NAM MO A DI DA PHAT
|01/11/2025
|20.000
|020097048811012223382025Fsnf318435.56444.222336.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.070 NAM MO A DI DA PHAT
|01/11/2025
|20.000
|020097048811012222522025Y1EU316098.54640.222249.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.093 NAM MO A DI DA PHAT
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWSEMFCY.MS 2025.294-011125-22:22:45 968244.20251101.222246.6253327.VU QUANG HUY.970416
|01/11/2025
|20.000
|020097048811012222072025hfFd313797.51752.222204.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.060 NAM MO A DI DA PHAT
|01/11/2025
|20.000
|020097048811012221242025kqXe311569.50753.222122.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.063 NAM MO A DI DA PHAT
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBSQRIY.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25307528073191.20251101.221750.1817182628.TRAN THI TRANG THANH.970407
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11544666706.Ung ho ms 2025.294( Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1035286665 DOAN VAN PHAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1jWSEMSEB.NGUY DAO PHUONG LINH CHUYEN KHOAN NCHCCCL 0903933753-011125-22:14:15 959144.20251101.221415.32327727.NGUY DAO PHUONG LINH.970416
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJBSQWMD.ung ho ms 2025.294 em LUONG THI KIEU DUNG FT25307268093914.20251101.221319.19037622506019.VND-TGTT-NGUYEN THI QUE HUONG.970407
|01/11/2025
|500.000
|020097041511012213092025rLj3430695.28961.221309.PHAM THI QUYNH GIANG chuyen tien MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|100.000
|020097048811012209512025XeKH272744.18632.220949.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7LQU6N.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.220851.03369755901.NGUYEN THI THU HOAI.970423
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7LQVVW.ung ho MS 2025.294 ( em Luong Thi Kieu Dung).20251101.220759.90988682211.LE QUYNH NHU.970423
|01/11/2025
|200.000
|020097041511012207412025V5jo419899.12302.220741.ung ho NCHCCCL Vu Xuan Minh 08268666682
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11544584028.BUI THI MINH HUE ck ungr ho CT NCHCCCL.CT tu 0201000324276 BUI THI MINH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11544578525.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1049302292 NGUYEN NHAT LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|020097042211012203482025FG5M476423.365.220349.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11544540708.MS 2025.294 (Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1016214836 CAO LE NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|9.000
|02009704221101215809202524PD453213.82395.215729.chuyen tien: ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|500.000
|020097048811012157282025Aq2R224159.80295.215726.MS 2025.294
|01/11/2025
|10.000
|MBVCB.11544496437.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJB93S76.Ms 2025.294 FT25307791930999.20251101.215559.19034294361017.VND-TGTT-PHAM THI KIM CHI.970407
|01/11/2025
|200.000
|020097041511012152132025EM4C389595.63280.215213.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJB9T384.Uhct nhu chua he co cuoc chia ly FT25307588414588.20251101.215020.3163179686.NGUYEN TAY NGUYEN.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305VNIBJ2Y46N1S.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.214738.023704060148642.LE THI NHU QUYNH.970441
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11544348328.MS 2025.294 (Em luong thi kieu dung) .CT tu 0041000384133 TON NU HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11544339122.NGUYEN THI MAI DUNG chuyen tien ung ho MS 2015 294.CT tu 0051000135572 NGUYEN THI MAI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11544328845.ung ho e luong thi kieu dung.CT tu 0431000234081 PHAN THI THAO NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1iW7HFML7.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.213712.89928101989.NGUYEN MAI PHUONG.970423
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJB9Z83R.ung ho MS 2025.294 FT25307379961896.20251101.213612.19035390970012.VND-TGTT-NGUYEN THU HA.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1jWSE9HLD.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-21:34:04 909210.20251101.213404.31935267.VO NGOC ANH LINH.970416
|01/11/2025
|200.000
|02009704051101213402202566N3063475.99926.213400.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 294 Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|020097048811012133552025vhga124130.99723.213353.KIM UYEN3 UNG H MS 2025.295 HA THI QUY
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11544265617.ung ho MS 2005.294 Em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 9947618062 LE THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1jWSE9V6F.UNG HO MS 2025.293 BE THAO THI DUA-011125-21:28:50 901770.20251101.212850.24190387.NGUYEN THANH MINH.970416
|01/11/2025
|78.000
|020097042211012128062025JWIT188381.79169.212807.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi kieu Dung
|01/11/2025
|30.000
|MBVCB.11544212940.ung ho MS 2025.295.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1jWSE99PL.UNG HO MS 2025.291 CHI NGUYEN THI MAI-011125-21:27:50 900419.20251101.212751.24190387.NGUYEN THANH MINH.970416
|01/11/2025
|30.000
|MBVCB.11544203027.ung ho MS 2025.294.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJB9KT6V.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25307153300092.20251101.212627.19073007335014.VND-TGTT-THAI CHAU GIANG.970407
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1jWSE9W6J.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-21:26:25 898465.20251101.212625.24190387.NGUYEN THANH MINH.970416
|01/11/2025
|200.000
|020097048811012125142025EdxE083694.68537.212433.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11544178392.Ung ho MS 2025 294 (em luong thi kieu dung).CT tu 1027574035 PHUNG THI KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|30.000
|020097042211012124382025IMM0172289.66521.212439.ung ho MS 2025.29 em luong thi kieu dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJB97VKN.DINH VAN MINH chuyen ung ho MS 2025.294 em luong thi kieu dung FT25307476533595.20251101.212036.3639328888.DINH VAN MINH.970407
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11544118684.ung ho NCHCCCL.CT tu 0341006867838 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJB9GZAQ.2025.294 FT25307018187908.20251101.211839.19033882698021.VND-TKTT-TRAN THI TUYET MAI.970407
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11544098340.uh e Luong Thi Kieu Dung MS 2025.294.CT tu 1045322950 NGUYEN HUYNH HUYEN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|020097042211012117342025JIUF785797.38576.211735.ung ho MS.2025 294 Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105871488215.20251101.105871488215-0989898939_Ung ho MS 2025294
|01/11/2025
|200.000
|020097042211012115172025V4H3206682.30411.211518.ung ho em Luong Thi Kieu Dung Ms2025. 294
|01/11/2025
|1.000.000
|0200970488110121145220256jDO032859.27623.211450.UNG HO MS 2025.270
|01/11/2025
|100.000
|020097040511012114092025R8TG011379.26085.211409.Vietcombank:0011002643148:uh 2025.295 chi Ha Thi Quy
|01/11/2025
|1.000.000
|0200970488110121133720258XDx026435.23077.211255.UNG HO MS 2025.277
|01/11/2025
|400.000
|5305IBT1iW7H6YZH.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 4 ma so sau 2025292 2025293 2025294 2025295 moi ma so 100 K.20251101.211012.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|01/11/2025
|500.000
|0200970488110121091220252q3x004354.5587.210910.UNG HO NCHCCCL . HUYNH HAI . 0903824247
|01/11/2025
|20.000
|02009704221101210853202516SP797227.4293.210854.MS 2025.295 Chi Ha Thi Quy
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1hWWCN2J8.IBFT ung ho NCHCCCL Nguyen Duc Thuan 0776676255.20251101.210642.060776676255.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|10.000.000
|020097048811012105512025IdjB986491.92094.210510.CSPM,CSTV TAI TRO GIUP CHO MS 2025.295 CHI HA THI QUY
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7HEGQY.ung ho MS 2025.294, Luong Thi Kieu Dung.20251101.210535.16091991049.LE NGUYEN KY LAM.970423
|01/11/2025
|200.000
|020097041511012105172025OsM1278083.89133.210517.ung ho ms 2025.294(em luong thi kieu dung)
|01/11/2025
|100.000
|020097040511012103502025YCA5081703.82628.210350.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW7HE94G.ung ho MS 2025 294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.210332.224373392.NGUYEN MY HOA.970432
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1bJQYBCER.Ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.210245.0025100002928007.LE BAC LAM.970448
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11543936192.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1024773400 LE THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11543930107.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|020097040511012100332025ZDGD072104.69310.210031.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI AN ung ho MS 2025 292
|01/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105869951891.20251101.105869951891-0335461270_MS 2025294 Em LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11543876344.MS 2025.294( Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0111000168798 HUYNH THI BICH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1kJB9PWKU.NGUYEN THANH TRA ung ho MS 2025.294 FT25307996303361.20251101.205455.10323241264019.VND-TGTT-NGUYEN THANH TRA.970407
|01/11/2025
|2.000.000
|5305IBT1jWSEJ6M3.PHUNG PHUC KIEU DIEM TRANSFER-011125-20:53:49 849649.20251101.205350.994068888.PHUNG PHUC KIEU DIEM.970416
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1bJQY5CXB.Ung ho ms 2025.294 luong thi kieu dung.20251101.205119.880338993.NGUY NGUYEN THI ANH VAN.963311
|01/11/2025
|200.000
|020097041511012048212025oVV1231381.17347.204821.MS 2025.294 ( em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11543747859.DTH-Chuc Thien TTN-Hoa Tam DGH-Tu Thao Hanh ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0071000970098 TRUONG THIEU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105868683589.20251101.105868683589-0774006900_Ung ho em Luong thi kieu dung
|01/11/2025
|45.455
|5305IBT1cWM5CX6F.MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).20251101.204639.109884545039.NGUYEN THI THU TRA.970415
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11543740848.Ung ho MS 2025.294(Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1017338565 NGO HUYNH TRONG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJB9I8DE.Ung ho MS2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25307429601706.20251101.204543.19135101914015.VND-TGTT-NGUYEN THI CAM.970407
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11543723580.ung ho MS2025.294 ( em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0071001046184 PHAN THI NGOC SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11543721019.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1057896007 NGUYEN THUY QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11543710949.ms 2025.294 (em luong thi kieu dung).CT tu 0481000910590 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11543708623.17A Hang Ga HN ung ho MS2025.294 Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7HAVBS.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.204341.10002551417.DUONG TRONG QUY.970423
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJB9MGQY.MS 2025.294 FT25307080663271.20251101.204308.19025876270025.VND-TGTT-BUI THI MAI ANH.970407
|01/11/2025
|200.000
|020097041511012042492025s1On216040.92345.204249.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|50.000
|0200970422110120415220258F0W928972.88462.204153.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJB9VRS8.MS 2025.294 FT25307810320299.20251101.204058.19026699089011.VND-TGTT-PHAM THUY LINH .970407
|01/11/2025
|100.000
|020097041511012038262025WGb1203434.73454.203826.ms2025.294 (luong thi kieu dung)
|01/11/2025
|200.000
|0200970422110120382220254E3U843126.73350.203823.ms 2025.294 luong thi kieu dung
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11543626757.ung ho: ms 2025.294( em luong thi kieu dung).CT tu 0401000141753 TRAN QUANG AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11543612710.UNG HO MS.2025.294 (EM LUONG THI KIEU DUNG).CT tu 0531002353817 NGUYEN THI HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11543614164.DOAN NGOC THAO HUYEN chuyen tien ung ho ms2025.294 (emluong thi kieu dung).CT tu 1042710755 DOAN NGOC THAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11543592838.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1348624554 PHAM MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1bJQYP4MN.Ung ho em Luong thi kieu dung ms 2025.294.20251101.203342.03801016368888.PHAM THI THANH HUYEN.970426
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWSEQ5QB.MS 2025.294-011125-20:33:14 817128.20251101.203315.229239389.LA THI THUY DUNG.970416
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11543553530.MS2025.294- LuongThiKieuDung.CT tu 1016829429 LU HOANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|020097042211012030472025VTQ1935799.39069.203007.ung ho MS 2025.294
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW7H54VC.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.203003.00309466001.NGUYEN TRAN THANG.970423
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11543534605.ung ho ms 2025.294.CT tu 0011004436039 NINH VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11543524374.MS 2025.294 (EM LUONG THI KIEU DUNG).CT tu 0011004082256 BUI QUANG KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1bJQYPJDM.Ung ho MS 2025.294( em Luong thi Kieu Dung).20251101.202828.04701010068715.DANG THI MINH LIEU.970426
|01/11/2025
|100.000
|020097048811012027422025w29Q777201.24572.202740.UNG HO MS 2025.294 LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|50.000
|020097042211012027362025Y2FI834153.24346.202655.Ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|500.000
|020097041511012027242025p6c5171008.22810.202725.ung ho MS 2025.294 (em Luong thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJB929FP.MS 2025.294 Em Luong thi kieu dung FT25305170302542.20251101.202523.19037432710019.VND-TGTT-LE THANH LOI.970407
|01/11/2025
|500.000
|020097048811012024412025g49X759342.10653.202400.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|20.000
|0200970422110120235120258S9V611170.6883.202352.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Ha Thi Quy ms 2025.295
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11543446680.MS 2025.294 ung ho em luong thi kieu dung.CT tu 1021116503 PHAM DAN QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1kJB9C9DT.UNG HO MS 2025294 EM LUONG THI KIEU DUNG FT25305791586758.20251101.202205.19037018681015.VND-TGTT-NGUYEN DINH NAM PHUONG.970407
|01/11/2025
|100.000
|020097048811012021512025i1BR742767.96942.202149.UNG HO MS2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|500.000
|020097041511012020372025Fuqb149756.91878.201955.TRAN THI KIM NGAN chuyen tien ung ho be Thao Thi Dua
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJB91APW.Ms 2025.294 luong thi kieu dung FT25305281446860.20251101.202006.19033424522011.VND-TGTT-PHAM MINH QUAN .970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJB9J78C.Ung ho MS 2025.294 FT25305981042038.20251101.201705.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW7HUTIK.ung ho MS 2025.294.20251101.201653.12325071988.NGUYEN HOANG GIANG.970423
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11543312838.ung ho MS 2025.294(em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0281000500089 VU DUC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|5.000.000
|MBVCB.11543312673.ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0881000455573 MAN MINH TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|600.000
|5305IBT1jWSKXRPZ.GIA DINH NHA CHUYEN KHOAN MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-20:11:15 780196.20251101.201115.90216859.HUYNH BAO NGOC.970416
|01/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105865033940.20251101.105865033940-0975043021_Ung ho MS 2025294em Luong thi kieu dung
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11543261364.MS 2025.294.CT tu 0711000230639 NGUYEN THANH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|020097048811012010272025Ejix673708.44160.200945.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|300.000
|020097040511012009542025O7G2001306.40867.200954.Vietcombank:0011002643148:PHAN VAN NHA UH MS 2025.294 E Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1fW4IFFSX.gui e luong thi kieu Dung.20251101.200938.100014164.DUONG THI CAM TIEN.970431
|01/11/2025
|20.000
|MBVCB.11543252471.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|40.000
|020097042211012008302025LSGU422778.35123.200831.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|020097041511012007212025OzWL108418.28945.200721.ung ho ms 2025294 em luong thi kieu dung
|01/11/2025
|200.000
|020097041511012002512025z6rS994078.8138.200251.Ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1iW7HMAZN.MS 2025290 anh Dieu Minh mau khoe.20251101.200120.108588888.PHAM THI HOA.970432
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11543124481.MS 2025.294.CT tu 0731000774709 LE HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11543090632.MS 2025.294 ( EM LUONG THI KIEU DUNG ).CT tu 0071001117557 NGUYEN SU QUANG PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|10.000
|MBVCB.11543048730.gui be.CT tu 1031347892 PHAN BUI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|150.000
|MBVCB.11543041504.MS 2025.294(Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1017532233 LE QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1hWWCZ2KS.IBFT MS 2025.294 ung ho em Luong Thi Kieu Dung.20251101.195235.070107211444.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|50.000
|020097048811011947182025IzVb532320.32748.194637.MS 2025.294
|01/11/2025
|100.000
|5305VNIBJ2Y4D5DH.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.194642.932178701.DAO DUY ANH PHUONG.970441
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJB2HPJ4.Ung ho ms 2025.294 FT25305934606605.20251101.194438.19037297567014.VND-TGTT-TRAN THI BICH DIEM.970407
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11542881756.ung ho MS 2025.295(chi Ha Thi Quy).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11542880405.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0111000333341 BUI THI THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11542885421.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0351001065834 DAO VAN KHIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|020097048811011942132025VwH6500365.7859.194132.TRAN THI LOAN CHUYEN TIEN KIEU DUNG
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11542814115.ung ho ms 2025 294.CT tu 1014085053 HOANG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJB2ERHI.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305949039096.20251101.193704.230120041111.PHAM DUONG KIM GIAU.970407
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11542791021.ms 2025.294 (em luong thi kieu dung).CT tu 0281001214744 VU CAO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|101.000
|5305IBT1aWDNX8IR.MS 2025.294.20251101.193434.0931259764.DO TIEN DAT.970424
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11542747906.Ms 2025.294 (Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1015424631 THAI LE HOAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1hWWCKHG7.IBFT MS 2025.295 HA THI QUY.20251101.193249.060238836088.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1aWDNXQQE.MS 2025.295.20251101.193210.0931259764.DO TIEN DAT.970424
|01/11/2025
|18.000
|MBVCB.11542680728.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWSKHLXK.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-19:28:33 705161.20251101.192833.83430849.HUYNH DIEM PHUC.970416
|01/11/2025
|500.000
|0200970488110119273520258mpN408984.35474.192654.UNG HO MS 2025.294LUONGTHI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11542669425.MS 2025.294.CT tu 0071000684050 NGUYEN THE VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11542653961.ung ho ms 2025.294.CT tu 0881000468659 VO HOANG YEN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|20.000
|5305VNIBJ2Y4DRBC.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.192512.008913247.HOANG THI THANH LAM.970441
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11542623605.Ung ho MS 2025.294.CT tu 9364356980 DOAN CHI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11542607829.Hien Ton ung ho Ms 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1932317450 TON THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|020097042211011914182025N9GC490675.69216.191419.ung ho ms 2025.295 chi Ha Thi Quy
|01/11/2025
|100.000
|020097048811011914182025ir0I321955.69172.191337.UNG HO MS 2025.287 HO CONG TUONG
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1iW7HQ83P.gui em Luong Thi Kieu Dung2025.294.20251101.191355.04297236401.VU THI KIEU DIEM.970423
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJB25JM8.Ungho 2025.294 FT25305785455200.20251101.191304.19020200992018.DANG THI HONG VAN .970407
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11542421387.MS 2025.294.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11542383543.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0441000689886 TRAN MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJB2P2TH.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25305605929222.20251101.190725.19034837267016.VND-TGTT-CAO THIEN THANH.970407
|01/11/2025
|66.000
|5305IBT1bJQY91LT.MS2025.295 Ha Thi Quy.20251101.190706.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|01/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105857832645.20251101.105857832645-0772857734_MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|020097040511011900022025DFVN023362.94455.190002.Vietcombank:0011002643148:MS2025.294 LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|200.000
|020097041511011858342025lS9y782918.86759.185834.ung ho ms 2025.294( em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|200.000
|020097048811011858332025ZJYp218790.87291.185831.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105856640968.20251101.105856640968-0909696091_MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|020097041511011856542025Qzw6778065.78594.185655.ms 2025.295(ha thi quy)
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11542194492.MS2025.294 em luongthikieudung.CT tu 0351000855668 PHUNG THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105856493557.20251101.105856493557-0389521741_Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11542166826.ms 2025.294.CT tu 0071001203965 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWSKKVTW.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-18:52:46 638141.20251101.185246.35957997.PHAM THI ANH THU.970416
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1jWSKKQRM.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-18:50:44 634420.20251101.185045.3774957.TRINH THI KIM THUY.970416
|01/11/2025
|1.000.000
|020097042211011846572025E7LW686064.27308.184658.Ung ho MS2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJB2SWJN.MS 2025.294 FT25305151791390.20251101.184641.19033753956014.VND-TGTT-PHAM THI NGA.970407
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11542011564.MS 2025 294.CT tu 0071004913307 DAO THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11542014063.2025.294 ung ho em Kieu Dung.CT tu 0531002545238 NGUYEN NGOC HOANG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11541990432.ung ho MS 2025 291.CT tu 0071004913307 DAO THI HOAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|020097048811011840102025ox8d095950.90605.183929.MS2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|020097048811011834412025oDv8058251.61111.183400.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJB2WFFS.Ung ho MS 2025 294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305791221640.20251101.183227.19050043520014.VND-TGTT-DO DANG DANG KHOA.970407
|01/11/2025
|40.000
|020097042211011831332025RZ6N504123.44214.183134.MS 2025.294 em luong thi kieu dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1fW4IYTL8.MBNEO.7792775.509355.MS 2025.294.CT tu 1104010000528 NGUYEN VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET tai Vietcombank.20251101.183010.1104010000528.NGUYEN VIET ANH.970444
|01/11/2025
|150.000
|MBVCB.11541799802.Ung ho ma so 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0901000105874 HOANG THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|30.000
|5305IBT1bJQYJ1MA.MS 2025.294.20251101.182832.0004100038485007.NGUYEN THI BICH TRAM.970448
|01/11/2025
|10.000
|5305IBT1jWSK4FHW.LX UNG HO MS 2025.295-011125-18:26:41 587594.20251101.182642.1496347.NGUYEN NGOC TAM CHAU.970416
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11541743763.ung ho MS 2025.294( em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0391000301859 DANG THI KIEU NHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW7ZEINT.Ung ho MS 2025294.20251101.182511.122233537.TRUONG THI THANH THUY.970432
|01/11/2025
|100.000
|020097041511011825092025KK0X665398.11487.182509.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11541736610.MS 2025294 em LUONG THI KIEU DUNG.CT tu 0501000147621 VO THI HONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1iW7ZEWTN.MS 2025 294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.182349.197281871.MAI HONG DAO.970432
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJBCRUKT.Ung ho MS 2025.294 - Em Luong Thi Kieu Dung FT25305506165016.20251101.182221.893333.NGUYEN THI DIEM HANG.970407
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11541667255.MS 2025.287 Ung ho Em Ho Cong Tuong.CT tu 0731000874006 PHAM QUANG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|020097042211011820352025HCPU835630.88343.182036.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|20.000
|5305IBT1iW7ZKCFN.ung ho e luong thi kieu dung.20251101.181940.0363503241.TRUONG THI QUYEN.970432
|01/11/2025
|200.000
|020097048811011818592025Rj6x952766.79949.181818.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1jWSKBKK8.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-18:16:29 569799.20251101.181629.232135089.NGUYEN QUANG TAN.970416
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11541597237.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0321000652272 PHAM THI TRUC MI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1aWDN4ZZN.NGUYEN MINH DUC chuyen tien ung ho em Luong Thi Kieu Dung.20251101.181523.126888888888.SHBMB.970443
|01/11/2025
|300.000
|0200970405110118150820258XMN028364.61374.181427.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH KHOI ung ho MS2025.295 chi Quy
|01/11/2025
|50.000
|020097048811011812392025xiCt910017.48193.181158.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|20.000
|0200970422110118123720256N4L119776.48092.181156.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|020097041511011812122025xrBO620824.46237.181212.MS 2025.294 ( em luong thi kieu dung)
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11541515460.MS 2025.295 - chi Ha Thi Quy.CT tu 0561000621169 NGO THI SA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11541517082.BE QUOC VINH chuyen tien ung ho MS 2025.294(em luong thi kieu dung).CT tu 1016794340 BE QUOC VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|020097042211011809022025JZG5866697.30068.180903.ung ho em dung 2025.294
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1jWSK5KKT.MS 2025 294 LUONG THI KIEU DUNG-011125-18:08:29 555139.20251101.180829.7587367.TRAN MINH HIEU.970416
|01/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11541466451.BUI GIA VI ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1989011266 BUI GIA VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105850566656.20251101.105850566656-0764505871_Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|15.000
|020097042211011801092025PUBZ574117.86392.180029.TRAN QUANG UY chuyen tien
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11541277899.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0371000440763 LE TRAN TRONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJBC7NR4.VU THANH VAN ung ho 2025.295 Ha Thi Quy FT25305669892460.20251101.175332.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1kJBCGFXJ.Ms 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305891606756.20251101.175044.19035958724011.VND-TGTT-LUU TUYET NHI.970407
|01/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105848618814.20251101.105848618814-0869007622_MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1hWWCVJHH.IBFT Ung ho MS 2025.293.Be Thao Thi Dua.20251101.174736.060141750685.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11541059978.ungho MS 2025 .294 em luong thi kieu dung.CT tu 0621000476621 TONG THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|020097042211011741312025AAU5888316.70587.174130.MS2025.295 chi ha thi quy
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7Z8EXT.Gd NCS ung ho MS2025 294.20251101.174113.41331127.NGUYEN NGOC QUYNH NHU.970432
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBC5LS4.NGUYEN THI NGOC GIAU chuyen ung ho MS 2025.294 em Kieu Dung FT25305213887600.20251101.174038.19033064595012.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC GIAU.970407
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW7Z8PDZ.MS 2025294 Luong Thi Kieu Dung.20251101.174006.9401818351995.NGUYEN VU TRUONG.970432
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11541012731.MS 2025.294.CT tu 0531000286079 TRUONG THI MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11540980281.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1029853417 BUI THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|0200970422110117373720253K1A906159.47391.173738.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|02009704221101173715202575HD560935.43864.173716.MS2025.294 e luong thi kieu dung
|01/11/2025
|50.000
|020097048811011735242025CizF615701.31902.173443.MS 2025.295 CHI HA THI QUY
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11540911395.NGUYEN THANH SON chuyen tien ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0181003548780 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1bJQP3IDZ.Ung ho MS 2025.294.20251101.173325.11001019635014.NGUYEN TRIEU NGOC HUYEN.970426
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1iW7ZVKPL.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.172947.10012102004.NGUYEN THI THU NGAN.970423
|01/11/2025
|200.000
|020097048811011728162025LHvl554109.87160.172735.2025.294 LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJBCMRSH.MS2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh FT25305704319670.20251101.172628.19038638111010.VND-TGTT-HOANG VAN MINH.970407
|01/11/2025
|100.000
|020097042211011726212025VT79812978.75148.172623.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11540783816.MS 2025.294.CT tu 9933992486 TRAN THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJBCMBWI.MS 2025.285 em Do Duc Dat FT25305944406300.20251101.172525.19038638111010.VND-TGTT-HOANG VAN MINH.970407
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11540755674.LUU THI THU HIEN CT MS 2025.294 ( Em LUONG THI KIEU DUNG ).CT tu 0341007154294 LUU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11540748378.Ung ho MS 2025.294 ( Em Luong Thi Kieu Dung ).CT tu 0081000179685 PHAM DINH THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|10.000
|5305IBT1iW7ZSA65.ZP253050294783 251101002105245 Linh dung Zalopay chuyen tien.20251101.172156.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|01/11/2025
|20.000
|5305IBT1kJBCDA84.TRAN DAI NGHI chuyen ung ho MS 2025.293 FT25305891503997.20251101.172050.19036216646016.TRAN DAI NGHI.970407
|01/11/2025
|200.000
|020097048811011720122025B8cv482072.35607.172010.TRAN THI NHUNG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.293 BE THAO THI DUA
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11540670191.Ung Ho MS 2025.294 ( Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0271000030487 DANG DUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7Z9388.ung ho So 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.171920.383040558.CAO XUAN YEN.970432
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11540642431.BUI HOAI THUONG ung ho MS 2025294 em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 1031458524 BUI HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|0200970422110117164720256FSJ902447.14620.171648.MS 2025.294 e Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJBC9CJF.Ung ho MS 2025.295 chi ha thi quy FT25305304969007.20251101.171502.19037180657012.VND-TGTT-PHUNG NGOC THANH HUYEN.970407
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1jWSKVVQV.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-17:14:47 445963.20251101.171447.170420108.HOANG THI CUC PHUONG.970416
|01/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105844526023.20251101.105844526023-0906318024_Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11540510092.MS 2025 298 Ha Thi Quy.CT tu 9906068368 THAI THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1aWDN9EJD.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.170617.0911671729.PHAN THI QUYNH ANH.970437
|01/11/2025
|20.000
|MBVCB.11540418740.Ung ho MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy - Lao Cai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11540417951.2025.295.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1iW7ZJFQK.ZP253050288676 251101002046716 Ung ho MS 2025.294.20251101.170421.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|01/11/2025
|500.000
|020097048811011703322025LyBF338927.33860.170330.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11540315336.DO VU DINH NAM chuyen tien ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0331000466652 DO VU DINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11540230308.MS 2025.294 Ung ho em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0611001958215 NGUYEN THI NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305VNIBJ2Y4XXWX.Ung ho MS 2025.294.20251101.165246.660704060008608.NGUYEN HUU THANG.970441
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11540215907.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0281000586414 PHAN NGUYEN TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|1.000.000
|020097041511011650382025kBBt280852.54933.165038.ung ho MS 2025.294( em luong thi kieu dung)
|01/11/2025
|80.000
|0200970405110116464220252Q32060025.32590.164601.Vietcombank:0011002643148:NONG THI VAN NGA chuyen tien ung ho ms 2025.295
|01/11/2025
|150.000
|020097041511011645312025eEIn260246.25884.164450.LE KIEU DIEM chuyen tien MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|12.000
|020097042211011643212025602F674476.13373.164322.ung ho Ms2025.294 em luong thi kieu dung
|01/11/2025
|100.000
|020097041511011642512025ucxN249293.9775.164251.VO MONG KHA Chuyen tien em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1iW763R7X.NGUYEN THI NHAN o NB chuyen tien ung ho MS 2025287 em Ho Cong Tuong.20251101.164135.0936550115.NGUYEN THI NHAN.970432
|01/11/2025
|10.000
|020097048811011639372025B6z8147371.92284.163935.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11539999992.Ung ho MS2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1021872788 LE HUYNH BAO HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1iW763J11.TRAN DINH VAN THY chuyen tien ung ho MS 2025 295 HA THI QUY.20251101.163757.135178039.TRAN DINH VAN THY.970432
|01/11/2025
|500.000
|5305VNIBJ2Y4XAF6.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.163700.219219222.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970441
|01/11/2025
|500.000
|020097040511011633142025Y2A3090006.56193.163314.Vietcombank:0011002643148:LE THI PHUONG NHUNG ung ho em Luong Kieu Dung MS 2025.294
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11539878812.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0071001232041 PHAN QUYNH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11539876720.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1040512966 PHUNG VAN SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|020097042211011626022025I5GC511758.17169.162603.NGUYEN THI HUONG chuyen tien
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11539774146.UNG HO MS 2025.294.CT tu 0371003719472 LAM PHUOC TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|150.000
|5305VNIBJ2Y4VXXC.MS 2025.294 chuc e va ba binh an manh khoe va hanh phuc.20251101.162226.383921994.HA THI THANH TUYEN.970441
|01/11/2025
|200.000
|020097042211011621472025Q40B155658.94616.162148.MS 2025.294 em luong thi kieu dung
|01/11/2025
|200.000
|020097048811011618022025Kgbz991662.74621.161800.HOANG ANH UNG HO MS 2025.292 ONG NGUYEN QUOC TRINH
|01/11/2025
|368.000
|5305IBT1jWSKWMVI.UNG HO 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-16:17:48 328557.20251101.161749.3284471.TRAN KHAI QUYEN.970416
|01/11/2025
|15.000
|MBVCB.11539671081.2025 .295 ( Ha thi quy).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|0200970488110116145620252qTc969937.57508.161454.NTTN UH MS 2025 294 LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|10.000
|5305IBT1cWMP31QV.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20251101.161233.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJB1YTM2.MS 2025.294Ung ho be Luong Thi Kieu Dung FT25305470610645.20251101.161223.19032557296018.VND-TGTT-LE THI DIEM MY.970407
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1aWDRXU56.VO THUY AN chuyen tien cho em Luong Thi Kieu Dung MS 2025. 294.20251101.161224.1023642295.SHBMB.970443
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11539612578.ho tro bao lut mien trung.CT tu 0071002395402 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11539607825.em.CT tu 1014469266 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|20.000
|MBVCB.11539604460.Ung ho ms 2025294 em luong thi kieu dung.CT tu 0341006900339 NGUYEN VAN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1kJB1YPBE.TRAN HO NAM chuyen ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy FT25305262357138.20251101.161113.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|01/11/2025
|10.000
|020097042211011609422025IBJO133235.30527.160943.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11539583361.UH MS 2025.294 ( e Luong Thi Kieu Dung ).CT tu 0031000125312 NGUYEN VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJB1PHV3.VUONG BAO NHI chuyen ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305371334131.20251101.160921.19030586902013.VND-TGTT-VUONG BAO NHI.970407
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1iW76K8K3.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.160509.03841192101.PHAM NGOC HUYNH NHU.970423
|01/11/2025
|500.000
|0200970488110116043620251QAR899854.3614.160434.UNG HO MS 2025.295 CHI HA THI QUY
|01/11/2025
|200.000
|020097041511011604232025H4tD111010.1912.160423.NGUYEN THAI PHUONG ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11539503411.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0581000770320 PHAN THI TUONG VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11539494317.ung ho em Dung.CT tu 1071000566442 NGUYEN THI Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1fW4IQ4W3.TRUONG AN ung ho MS 2025 291 NGUYEN THI MAI.20251101.160215.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|01/11/2025
|147.000
|MBVCB.11539475371.HO TUAN ANH chuyen tien tu thien 2025.294 luong thi kieu dung.CT tu 0531002518821 HO TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJB1ITVT.Ung ho MS2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305096944077.20251101.160057.9777978996.LE THI PHUONG THAO.970407
|01/11/2025
|100.000
|020097041511011558202025Z8Qa988962.69959.155821.Ms 2025.294 em luong thi kieu dung
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1fW4IQJQ1.TRAN THI TRUONG AN tang MS 2025 295 Ha Thi Quy.20251101.155623.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|01/11/2025
|200.000
|020097042211011551192025YLYJ353038.33645.155119.Ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11539301936.MS 2025.294.CT tu 1029657839 TRAN HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJB19LVH.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG FT25305291299120.20251101.154601.19038275091012.VND-TGTT-VU TAN PHAT.970407
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1iW76BLH1.ZP253050248852 251101001791638 MS 2025.294.20251101.154415.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11539191177. chuyen tien giup be Dung.CT tu 1328889999 NGUYEN XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1hWW1ZZ2D.IBFT NGUYEN MINH TRIET ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.153957.070133583856.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW765Z6L.NMS 2025 -294 -em Luong Thi Kieu Dung.20251101.153915.104965741.NGUYEN QUANG VINH.970432
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJB11NXU.Ung ho MS 2025.294 FT25305003094923.20251101.153728.19031142880028.DAO DUY TUNG.970407
|01/11/2025
|200.000
|5305VCBCJ2Y4K8Q7.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.153630.0687041102365.HUYNH VUONG CAM TIEN.970454
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11539145623.MS 2025.294 luong thi kieu dung.CT tu 0421000485319 NGUYEN THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11539139791.ung ho MS 2025.294 (e Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0071004144480 NGUYEN THI NGOC HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11539104214.DAM THANH HUYEN UNG HO MS 2025. 295.CT tu 0301006091989 DAM THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|10.000
|5305IBT1kJB1J23J.NGUYEN HOANG GIA chuyen Ung ho Ms 2025. 294 Luong Thi Kieu Dung FT25305340066919.20251101.153145.19032965352015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG GIA.970407
|01/11/2025
|10.000
|5305IBT1cWMP6IV4.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).20251101.153128.109880250070.TRAN QUANG HUY.970415
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJB1WTAX.MS 2025.294 E Luong Thi Kieu Dung FT25305499995566.20251101.153043.19031462135010.VND-TGTT-HA THI MAI HUYEN.970407
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11539059551.DAM THANH HUYEN UNG HO MS 2025.294 .CT tu 0301006091989 DAM THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|020097040511011529272025CDLO093825.25888.152846.Vietcombank:0011002643148: NHU ANH ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJB1WSLE.Ung ho ms 2025.294 FT25305433210518.20251101.152850.9293676666.NGUYEN THU HA .970407
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJB1QIA5.Ung ho MS 2025.294 FT25305119090345.20251101.152600.19029951612013.VND-TGTT-TRAN DINH BAO.970407
|01/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105833186329.20251101.105833186329-0901610007_NGUYEN THI CAM TU ung ho MS 2024294em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11538969944.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung A di da phat.CT tu 0151000551102 LE NGUYEN NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW76UVMG.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.152218.03140587301.NGUYEN HUYNH NHU.970423
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11538949838.CHAU MINH THU giup do 2 cha con.CT tu 1022822240 CHAU MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11538925588.NGUYEN HUU NHAT chuyen tien ungho.be Quach linh San.CT tu 0011002870290 NGUYEN HUU NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|30.000
|0200970422110115180720251FUX612525.71662.151808.Ung ho MS 2025.294 .Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105832595052.20251101.105832595052-0352460502_Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11538890150.ung ho MS 2025.294(em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0111000165520 LE NGUYEN NHAT KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW76IZE9.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.151440.03462619001.TRAN VAN LOC.970423
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11538869793.2025.293 Thao Thi Dua.CT tu 0691000433486 BUI THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11538860119.ung ho ms 2025.295 Ha Thi Quy.CT tu 1024594310 LAI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBJ3SMU.Pham thi ngoc hiep 0823330279 ung ho nchcccl FT25305692736743.20251101.151251.19034916094011.VND-TGTT-TRAN THIEN DUY.970407
|01/11/2025
|100.000
|020097042211011511302025FLAF322705.40367.151129.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|500.000
|020097040511011508372025AI8T007904.26136.150837.Vietcombank:0011002643148:BUI HA NAM ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11538790599.MS 2025.294( em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0291000117350 DANG KIEU MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJBJT1TD.MS 2025.294 FT25305698373472.20251101.150605.19035400827043.NGUYEN THI THAO NGUYEN.970407
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJBJL58I.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25305564016026.20251101.150400.14024731145015.VND-TGTT-DANG DINH NGHIEP.970407
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11538740069.UNG HO MS2025.294 (em LUONG THI KIEU DUNG).CT tu 0371000446758 NGUYEN THI KHANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW76VWPJ.ung ho ms2025294.20251101.150100.33071728.PHAM THU TRANG.970432
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1jWS7Z8J7.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-14:58:33 179709.20251101.145833.15194537.HUYNH THI NHU THAM.970416
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1hWW1GLM4.IBFT Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.145800.050155982419.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|100.000
|020097041511011452522025qEnI789626.57014.145252.Ung ho MS 2025.293
|01/11/2025
|500.000
|020097048811011451392025eEKE465316.51503.145137.MS 2025.294 E LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW76SD35.NGUYEN THI HAI LINH chuyen tien ung ho MS 2025.294.20251101.145126.66660208888.NGUYEN THI HAI LINH.970423
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJBJE7X4.Ung ho MS2025.294 em LUONG THI KIEU DUNG FT25305264528590.20251101.145056.8855669988.TRAN VAN ANH.970407
|01/11/2025
|100.000
|020097042211011450302025ESSS832822.47141.145031.ms2025.295
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW76SJAV.NGUYEN THI HAI LINH chuyen tien ung ho MS 2025.295.20251101.145026.66660208888.NGUYEN THI HAI LINH.970423
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW769BUF.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.144726.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1bJQPU16U.UNG HO MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.144635.20001013331987.NGUYEN XUAN HIEU.970426
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW762XXG.Ms 2025.294 em luong thi kieu dung.20251101.144417.04213505901.TRAN THI KIM OANH.970423
|01/11/2025
|150.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105829445713.20251101.105829445713-0369505750_ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW762IKE.UNG HO MS 2025 294 E LUONG THI KIEU DUNG.20251101.144104.0919530188.LE THI HAI.970432
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11538489775.ung ho ms 2525.294( luong thi kieu dung).CT tu 9974476027 NGUYEN HOAI BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|020097042211011440382025622N860142.3925.144036.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|020097041511011440142025i0XZ755544.3028.143933.DINH NGOC AN chuyen tien giup ma so2025-295 Ha Thi Quy
|01/11/2025
|200.000
|0200970422110114394020250X88224080.99734.143941.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|30.000
|5305IBT1bJQP8PDE.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.143910.03801016922749.LE THI PHUONG THANH.970426
|01/11/2025
|200.000
|5305VNIBJ2Y4E9CX.Ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).20251101.143901.004544510.NGUYEN DUONG HONG DIEM.970441
|01/11/2025
|1.000.000
|5305IBT1kJBJG1EK.Ung ho MS2025 294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305500207619.20251101.143824.19035111791014.VND-TGTT-PHAM DUY QUANG.970407
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJBJGQA6.Ung ho - ms 2025.295 chi Ha Thi Quy FT25305242419090.20251101.143805.11420617637015.VND-TGTT-LE THANH LONG.970407
|01/11/2025
|200.000
|020097042211011438002025IEPS339307.93650.143758.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|150.000
|MBVCB.11538422930.MS 2025.294.CT tu 1018705283 LAM THI MY XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|20.000
|020097042211011434552025D8N7933694.79960.143415.Ung ho MS 2025.294 em luong thi kieu dung
|01/11/2025
|500.000
|020097048811011434242025P15q369974.78323.143422.MS 2025.294 , EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1hWW14DCZ.IBFT ung ho ms 2025.295 c ha thi quy.20251101.143417.060210691831.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11538426064.MS2025.294 ung ho em luong thi kieu dung .CT tu 1016011516 DAO THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJBJ4KKQ.Ung ho - Ms 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305047000027.20251101.143315.11420617637015.VND-TGTT-LE THANH LONG.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBJ4K1Z.Ung ho MS 2025.295 FT25305080026505.20251101.143311.19035753439012.VND-TGTT-NGUYEN PHAM QUANG ANH.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1hWW14WSL.IBFT Ung ho MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung.20251101.143220.067404082001.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJBJ4JUI.Ms 2025.294 Luong Thi Kieu Dubg FT25305396100100.20251101.143105.9987706818.DO THI THU CUC.970407
|01/11/2025
|100.000
|020097040511011429122025FWEJ063488.57260.142831.Vietcombank:0011002643148:Ms2025.294 e luong thi kieu dung
|01/11/2025
|200.000
|020097040511011428592025EMG0062762.53958.142900.Vietcombank:0011002643148:Le Thi Thuy chuyen tien ung ho MS 2025. 294
|01/11/2025
|500.000
|020097042211011428322025XX4K598939.54539.142833.ung ho MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1kJBJBSIT.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305209421713.20251101.142758.19034209586013.VND-TGTT-NGUYEN KHANH DIEP.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBJ5TBP.ung ho MS 2025294 FT25305102198596.20251101.142635.19027764310663.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|01/11/2025
|1.000.000
|0200970422110114254420253Y31158879.43065.142544.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11538318036.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0111000244330 TRAN TIEN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWS77UVD.MS 2025 294 E LUONG THI KIEU DUNG-011125-14:22:52 120342.20251101.142253.58289888888.HO DINH NHAT.970416
|01/11/2025
|200.000
|020097042211011422232025JKAD372285.28525.142224.ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1bJQPMZ53.Hoang ung ho MS 2025.290 (anh Dieu Minh).20251101.141950.04301010924873.LE VAN HOANG.970426
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW76Q6VC.UNG HO MS 2025294 EM LUONGTHIKIEUDUNG.20251101.141508.64077732.HUYNH THI DUONG LIEU.970432
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBJUEBD.NGUYEN LE HANG ung ho MS 2025.294 FT25305582390105.20251101.141506.14020895878018.VND-TGTT-NGUYEN LE HANG.970407
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11538204160.Ms 2025.294 ( em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1018030114 DO DANH BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11538174663.CHU THI THU ung ho Ms 2025.295 (Ha Thi Quy).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|020097042211011408302025FP7X814308.74350.140831.Ms 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|20.000
|5305IBT1iW7EN4S3.MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.140826.128535349.PHAN TIEN DUNG.970432
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11538129405.MS 2025.294(EM LUONG THI KIEU DUNG ) .CT tu 0881000479873 LE KIEU TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|020097041511011405322025yG9P669641.63148.140532.MS 2025.294(em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105826258634.20251101.105826258634-0937660113_tbkhanh ung ho Ms 2025294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|020097041511011404102025pT2M666601.57356.140410.MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1dJDDZG73.MS 2025294.20251101.140315.97042292Sf15aa8000000000735324.MBBANK IBFT.970422
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJBJMDBX.MS 2025.294 gui e Luong Thi Kieu Dung FT25305119104578.20251101.140220.19039009072017.VND-TGTT-LE VAN NAM.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7ERPW4.MS 2025.294 ( Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.140200.03536907201.BUI THI NGHIA.970423
|01/11/2025
|1.000.000
|5305IBT1kJBJMCMS.Ms 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung A Mi Da Phat FT25305404725255.20251101.140154.19036168941019.VND-TGTT-NGUYEN THI THAO.970407
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJBJV36U.MS 2025.295 chi Ha Thi Quy FT25305920413250.20251101.140103.19835293993012.VND--HUYNH MINH PHUONG.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1jWS7AWJN.2025.295CHI HA THI QUY-011125-14:00:36 085406.20251101.140036.40908157.HOANG HAI DANG.970416
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11538063088.ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0491000055801 TRINH LE QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11538067839.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0701000436158 NGUYEN THAI BAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7ERJ1L.ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy.20251101.140000.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|01/11/2025
|150.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105825744631.20251101.105825744631-0783671395_ung ho MS2025294
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7EXF8X.ung ho MS 2025295 chi Ha Thi Quy.20251101.135853.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|01/11/2025
|150.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105825774361.20251101.105825774361-0783671395_ung ho MS2025295
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJBJVJBK.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305971901560.20251101.135754.19835293993012.VND--HUYNH MINH PHUONG.970407
|01/11/2025
|50.000
|020097041511011357422025SSy7651554.33305.135742.ung ho MS 2025.295 (ung ho chi Ha Thi Quy)
|01/11/2025
|100.000
|0200970422110113572720256Y3V573130.31722.135725.ung ho MS 2025.294
|01/11/2025
|100.000
|020097041511011357122025dQTC650793.31062.135712.QR - MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11538037199.ung ho MS 2025.294 luong thi kieu dung.CT tu 0351001178874 NGUYEN THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJBJDHYS.MS2025.294 FT25305612996801.20251101.135645.19029491204019.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG THANH.970407
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11538011434.Ms 2025.294 ( E Luong Thi Kieu Dung ).CT tu 1052240824 TRAN NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|020097040511011353312025TIR5049595.16880.135329.Vietcombank:0011002643148:2025.294luong thi kieu dung
|01/11/2025
|50.000
|020097042211011352452025UE5N550429.14408.135246.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11537981984.ung ho e Luong Thi Kieu Dung.hcm.CT tu 0011003209301 LE THI THANH NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11537988681.ung ho ms 2025.295.CT tu 0301000412272 DANG PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1hWW1UFHT.IBFT Ms 2025 212 be Linh San.20251101.135132.030077216703.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBJSD3T.Ung ho MS 2025.294 FT25305082690372.20251101.135100.19035318319013.VND-TGTT-BUI THI BICH NGAN.970407
|01/11/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105824933359.20251101.105824933359-0336356764_MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1jWS7BTAM.MS 2025.295 CHI HA THI QUY-011125-13:49:05 067676.20251101.134905.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBJ99KK.Ung ho MS 2505.295 chi Ha Thi Quy FT25305483680248.20251101.134655.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
|01/11/2025
|100.000
|020097048811011346492025N8BV128641.92848.134608.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|500.000
|020097041511011343342025CQ5a619784.80450.134334.ung ho MS2025.295 (chi Ha Thi Quy)
|01/11/2025
|100.000
|0200970488110113432920257wAb112788.80296.134327.2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7ETNJX.ung ho MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).20251101.134220.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7ETPJC.ung ho MS 2025295 Ha thi Quy.20251101.133906.0986780159.DAO KHANH THU.970432
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJBJC1MH.MS 2025.294 FT25305281224161.20251101.133855.210219928888.MAI NGUYEN BINH HUNG.970407
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11537839237.ung ho em luong thi kieu dung .CT tu 1012414548 LE NGUYEN HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|20.000
|020097042211011332092025J3JT249555.37763.133210.MS 2025.295
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW7ELJIZ.Ung ho MS 2025294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.133126.0962181075.HUYNH THI DIEM TUYET.970432
|01/11/2025
|150.000
|MBVCB.11537717092.MS.2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0721000584239 LE THI HA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBJQV6X.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305543789752.20251101.132427.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJBJQ2L4.MS 2025.295 FT25305267513826.20251101.132400.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|01/11/2025
|100.000
|0200970422110113224520251XT9696652.3664.132246.NGUYEN THI TUONG VY chuyen tien MS 2025.294 ung ho e Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1aWDRDI6I.Ung ho ms 2025295 chi Ha Thi Quy.20251101.132236.155704070006216.MAI THI THANH TRUC.970437
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1aWDRSNEA.2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).20251101.131943.990002039999.NGUYEN TRAN THAO VY.970433
|01/11/2025
|100.000
|0200970422110113191920255X7V532477.91096.131839.2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1dJDDY4PG.2025292 ung ho chu Trinh chuc 2 chuc luon manh khoe va may man.20251101.131809.970422Vc42fa3000000000318674.MBBANK IBFT.970422
|01/11/2025
|150.000
|020097042211011317342025JV3K563020.85038.131654.Ung ho 2025.295 Ha Thi Quy
|01/11/2025
|2.000.000
|0200970422110113171320253L2Q817398.83347.131714.ung ho MS 2025.281 be Nguyen Van Minh
|01/11/2025
|100.000
|020097048811011317122025OhmW989031.83277.131710.UNG HO MS 2025.295 CHI HA THI QUY
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11537632882.ungho ms2025.295.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|020097042211011316202025G2UF385680.80340.131618.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1kJBWRJ5I.Ung ho MS 2025.295 - chi Ha Thi Quy FT25305940036826.20251101.131610.101023121992.DANG THI THU MY.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305VNIBJ2Y4U3R7.Ung ho e Luong Thi Kieu Dung.20251101.131607.251120011.HUYNH NGUYEN ANH THU.970441
|01/11/2025
|200.000
|020097048811011314582025rKKy978317.75482.131417.THIEN UNG HO MS 2025.293 BE THAO THI DUA
|01/11/2025
|100.000
|0200970422110113142620253TQY367739.73214.131346.MS 2025.295
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11537613554.Ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0531002504775 NGUYEN THI KIEU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBWXBDG.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25305379626038.20251101.131405.818689999999.DANG CHI TRUNG.970407
|01/11/2025
|500.000
|020097048811011313092025Ct9W968846.66914.131307.UNG HO MS 2025.295 CHI HA THI QUY
|01/11/2025
|300.000
|020097042211011309422025L2M8535502.54785.130941.ung ho ms 2025.294 Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|020097048811011308042025rKyL944549.49144.130723.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1iW7EKENK.Ung ho MS2025.294.20251101.130708.03091988040.KHUC THI BICH XUAN.970423
|01/11/2025
|100.000
|020097042211011307032025SA0T312079.44384.130704.uh MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|020097042211011306352025XZ5S492378.42467.130636.ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBWF1A1.PHAN NHAT TRUONG chuyen FT25305900026876.20251101.130515.19034525599021.VND-TKTT-PHAN NHAT TRUONG.970407
|01/11/2025
|300.000
|0200970422110113043420252S13733826.35274.130435.ung ho MS 2025.289 be Tran Nhu Y
|01/11/2025
|30.000
|5305IBT1cWMP93FF.2025.295 ( UNG HO CHI HA THI QUY ).20251101.130039.109876386140.NGUYEN TRONG DUC HUY.970415
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11537467029.MS 2025.290 ( anh Dieu Minh).CT tu 1016158679 VU THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBWLGII.2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25305921406275.20251101.125950.19036473001018.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJBWL5GZ.Ung ho MS 2025.294 - Luong Thi Kieu Dung FT25305053001051.20251101.125926.19025669735018.VND-TGTT-VU THI QUYNH NHU.970407
|01/11/2025
|100.000
|020097040511011259112025QGJR099132.12919.125911.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|500.000
|020097040511011256482025K56P092301.4654.125648.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11537406709.MS 2025.294 ( Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1016158679 VU THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|020097048811011253382025DMXG871871.92104.125257.UNG HO MS 2025.294 LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105819588004.20251101.105819588004-0904564799_ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|020097044911011250292025FZ4K446175.77902.125029.LY THI KIM HOA UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG, ma GD 100000033312632
|01/11/2025
|45.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105819142619.20251101.105819142619-0869106154_MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW7EAIAT.MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.124907.0387532828.NGUYEN NAM KHANH.970432
|01/11/2025
|700.000
|020097040511011248442025FOI7068975.72353.124845.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.293 be Thao Thi Dua
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1aWDR1LH4.ung ho em Luong Thi Kieu Dung MS2025.294.20251101.124609.70100014403347.TRINH KHANH HOA.970440
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11537254731.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1025047439 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|020097042211011238582025T0WF303817.32049.123858.ung ho MS205293 be Dao Thi Dua
|01/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105817629556.20251101.105817629556-0909000551_Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305VNIBJ2Y44S6Y.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.123419.664704060079322.PHAM NGOC MINH CHAU.970441
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11537110653.ung ho ms2025.294.CT tu 0021002278879 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|020097042211011229142025EGD8502994.88837.122915.Do Minh Thien ung ho MS 2025.294
|01/11/2025
|19.321
|5305IBT1jWS7VVYD.UNG HO MS 2025.294-011125-12:29:05 940742.20251101.122905.21903617.VO KIM YEN.970416
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJBW4JUY.ung ho MS 2025.294, em Luong Thi Kieu Dung FT25305692119010.20251101.122726.6326100409.TRAN BANG BANG.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBWBZLJ.MS 2025.294 FT25305882230475.20251101.122626.19033936604011.VND-TGTT-HUYNH THI THUY HOA.970407
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1bJQPQGTB.PHAM THI THU CUC ung ho chau LUONG THI KIEU DUNG, MS 2025.294.20251101.122457.00245015.PHAM THI THU CUC.970427
|01/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105816316201.20251101.105816316201-0342469085_Ung ho ms 2025294 LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|020097041511011222412025O9Z6430093.59183.122241.ms 2025.292 chu nguyen quoc trinh
|01/11/2025
|100.000
|020097048811011219292025qr5T678406.43592.121848.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|200.000
|020097042211011217182025HR44515356.32981.121638.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1jWS7SKYE.MS 2025.292 ONG NGUYEN QUOC TRINH-011125-12:15:39 916832.20251101.121539.22383977.LE THANH DO QUYEN.970416
|01/11/2025
|75.000
|5305IBT1iW7E8SFK.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.121424.07322074801.LUU TO AN.970423
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1aWDXNIXM.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG.20251101.121318.700006006838.NGUYEN THI HOA.970424
|01/11/2025
|100.000
|0200970415110112131420253IiA402766.13554.121314.MS 2025.291 (chi Nguyen Thi Mai)
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWS7S2NU.CHUC SUA KHOE GD E DUNG-011125-12:11:48 909686.20251101.121149.8280117.VO THI KIM THOA.970416
|01/11/2025
|100.000
|020097041511011211212025O5aR397317.4471.121121.MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy)
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7EIP1H.ZP253050163273 251101001185943 MS 2025.294.20251101.121042.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|01/11/2025
|300.000
|5305VNIBJ2Y44L3R.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.121040.025704061407925.NGUYEN THI PHUONG THAO.970441
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11536862313.UH MS 2025.294(em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1393869112 NGUYEN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|IBVCB.11536858641.Chuyen tien ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/11/2025
|100.000
|02009704151101120907202517wo391026.93609.120907.MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|50.000
|020097048811011207152025zeDo599956.84657.120713.MS 2025.294 . LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJBWIM5I.Ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25305123911104.20251101.120642.6688223868.NGUYEN THI HOA.970407
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1fW4M54V8.Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.120555.0111216164.VU THUY LOAN.970406
|01/11/2025
|200.000
|020097041511011203522025zvJb374675.69110.120352.ung ho 2025. 292 ong Nguyen Quoc Trinh
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1bJQURU1M.Ung ho MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).20251101.120258.23001012953468.NGUYEN THI MINHTRANG.970426
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1hWW1JV3C.IBFT LE MINH VANG chuyen ung ho MS 2025 295 chi ha thi quy.20251101.120127.0945555419.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|20.000
|020097042211011200202025XRRZ294049.51036.120018.ung ho MS2025.294
|01/11/2025
|2.000.000
|020097040511011159162025EV94003246.45323.115916.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11536708696.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0141000773278 TRAN TUAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|20.000
|5305IBT1cWMUR6D8.unghoMS2025. 294.20251101.115755.108885175066.VU THI CAM NHUNG.970415
|01/11/2025
|100.000
|020097041511011157442025pR5t355520.38135.115703.Ung ho MS 2025.294 (EM LUONG THI KIEU DUNG)
|01/11/2025
|100.000
|020097041511011156112025YGNp350890.30167.115530.MS 2025.294
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1hWW1WGQB.IBFT MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.115540.040214491628.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105812773734.20251101.105812773734-0398738246_Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11536623006.MS 2025.294 ung ho em kieu dung.CT tu 0221000066852 NGUYEN THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|10.000
|5305IBT1fW4MYD58.GiacHienVy ung ho MS2025.293(be Thao Thi Dua).20251101.115059.19021983.DO THI OANH.970431
|01/11/2025
|100.000
|020097041511011150182025YsDI332279.838.115018.MS2025.294 (em luong thi kieu dung)
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7E93BT.MS 2025294.20251101.115009.40608081999.BUI VAN ANH.970432
|01/11/2025
|500.000
|0200970422110111494020257Q3Y354712.98056.114941.ung ho Ms 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|10.000
|5305IBT1fW4MY17P.GiacHienVy ung ho MS2025.294(em LuongThiKieu Dung).20251101.114916.19021983.DO THI OANH.970431
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11536569304.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.295(chi Ha Thi Quy).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|10.000
|5305IBT1hWW1Q4DS.IBFT Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.114711.060119628264.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|100.000
|0200970422110111470220257X9G149287.83635.114703.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11536549955.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.294(e Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJBWCSG7.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305280900110.20251101.114533.19033338088015.VND-TGTT-HOA THI HAI YEN.970407
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11536518260.ung ho?MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11536518580.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.293(be Thao Thi Dua).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|5.000.000
|5305IBT1kJBW173A.MS 2025.294 Luong T Kieu Dung FT25305650034300.20251101.114349.19035345534015.VND-TGTT-CAO SON HUU.970407
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1iW7E2Y2A.MS2025294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.114331.123577019.TA MINH THU.970432
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBWJNYW.2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG FT25305267135466.20251101.114153.9936065519.VU THI TUYET.970407
|01/11/2025
|500.000
|020097048811011141112025wX69424976.54989.114030.UNG HO MS 2025.295
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11536474480.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.292(o Nguyen Quoc Trinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11536456068.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.291(chi Nguyen Thi Mai).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJBWJ1XX.ung ho ms 2025.294 luong thi kieu dung FT25305007965067.20251101.113917.19035010292017.VND-TGTT-LE THI MY UYEN .970407
|01/11/2025
|60.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105811001486.20251101.105811001486-0865193413_MS 2025294Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|020097042211011137302025PRYG601013.36473.113731.ung ho ma so 2025 294 luong thi kieu dung
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11536423014.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.290(a Dieu Minh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJBWW8DW.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305527617330.20251101.113702.19035005083027.VND-TGTT-PHAM THU DUNG.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBWWMKH.Ung ho MS.2025.294 luong thi kieu dung FT25305651405024.20251101.113655.19070370634016.VND-TGTT-NGUYEN THI TRANG NGOC.970407
|01/11/2025
|50.000
|020097042211011135132025AEKF431172.25642.113514.MS 2025.294
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11536387577.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.289(be Tran Nhu Y).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWS7J5CM.UNG HO MS 2025.290 ANH DIEU MINH-011125-11:33:46 840583.20251101.113346.27552067.DAO XUAN HUY.970416
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1kJBWQDW6.Ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25305082178524.20251101.113343.9908351781.TRAN THI YEN THANH.970407
|01/11/2025
|300.000
|020097042211011133402025ICFF117049.18289.113341.OANH KIEU ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11536351777.TRUONG THI ANH XUAN chuyen tien ung ho MS 2025.295 (chi HA THI QUY).CT tu 0081000534917 TRUONG THI ANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11536365958.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.288(a Nguyen Cong Thinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|0200970488110111320320257GLj361635.10260.113201.UNG HO MS 2025.294
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11536348127.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.287(em Ho Cong Tuong).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1jWS7J99R.UNG HOMS 2025.293 BE THAO THI DUA-011125-11:31:22 836438.20251101.113122.27552067.DAO XUAN HUY.970416
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1jWS7JWT2.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-11:30:18 834237.20251101.113018.7303921.LE THI YEN TRINH.970416
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7EJP6S.PHUNG VAN VUONG chuyen tien.20251101.112944.03374155901.PHUNG VAN VUONG.970423
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11536329406.ung ho MS 2025.294.CT tu 1045715144 NGUYEN THUY TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11536317917.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.286(em Sung Mi Sinh).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJBQRHNP.ung ho ms 2025.295 chi quy FT25305765352375.20251101.112924.8368688889.DO THI NGOC MAI.970407
|01/11/2025
|100.000
|0200970488110111290020254pmy341201.94675.112819.TRAN DANG TOAN CHUYEN TIEN 2. UNG HO QUA BAO VIETNAMNET GHI RO UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNGCHUYEN KHOAN BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11536308629.MS 2025.294 LUONG THI KIEU DUNG.CT tu 0021000344861 NGUYEN THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7EJQIW.Ngoc-Anh ung ho MS 2025.291 (chi Nguyen Thi Mai).20251101.112746.19920412001.DAO NGOC LAN.970423
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11536295234.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.285(em Do Duc Dat).CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWS7WG1Y.UNG HOMS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-11:26:37 827589.20251101.112637.27552067.DAO XUAN HUY.970416
|01/11/2025
|200.000
|020097040511011125222025YJZ9076988.77327.112441.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.294
|01/11/2025
|100.000
|020097041511011124282025BTW2250836.71676.112428.ung ho ms 2025.294
|01/11/2025
|200.000
|020097042211011124242025TV6B342804.72406.112423.ung ho em dung MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|020097042211011124032025MM0X391943.69853.112405.ung ho MS d2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105809097249.20251101.105809097249-0795154348_MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1aWDXZ8YL.2025.294 luong thi kieu dung.20251101.111953.100200193166.TRAN THI THU XUYEN.970457
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWS7QZGT.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-11:19:46 814966.20251101.111947.22026297.NGUYEN DUONG THANH THUY.970416
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJBQTG9G.LUONG VY QUANG ung ho MS 2025.294 em luong thi kieu dung FT25305808104469.20251101.111644.19032740312014.VND-TGTT-LUONG VY QUANG.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBQTA8W.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25305692272083.20251101.111639.2726889999.BUI THI THANH LOAN.970407
|01/11/2025
|300.000
|020097048811011116212025qXdv254488.32499.111541.VO TRANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.294
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1aWDX66YK.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.111533.160704070007560.DOAN KIM MINH NGA.970437
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW7KND97.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.111449.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|01/11/2025
|30.000
|MBVCB.11536131140.ung ho ms 2025.294.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11536102609.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0571000067147 NGUYEN TRAN TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|97.000
|0200970488110111110220250svv218259.7437.111100.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11536046893.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0601000500771 NGUYEN NGOC NHU HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11536023275.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0421000476649 TRAN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1iW7KXQH9.ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.110423.237398823.DO THAO MY.970432
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJBQ6VF3.MAI KHANH LINH chuyen tien FT25305497160959.20251101.110346.19033414042021.TGTT-VND-MAI KHANH LINH.970407
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1iW7K3A6U.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.110217.03887114744.NGUYEN THI MAI PHUONG.970423
|01/11/2025
|200.000
|020097041511011101332025ko67179065.61615.110052.TRAN THI HAI HA ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW7K328N.Ung ho 2025294.20251101.110020.186702891.TRINH DUY CHAU.970432
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11535932282.MS 2025.294 (EM LUONG THI KIEU DUNG).CT tu 0281000466456 TRAN THI HONG NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105806722734.20251101.105806722734-0344468043_MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|1.000.000
|5305IBT1fW4MM32S.ung ho MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung.20251101.105628.8007041057657.NGUYEN THI YEN THY.963388
|01/11/2025
|50.000
|020097041511011052282025qkTO151054.20641.105228.NGO THI NGOC TRAM chuyen tien MS 2025294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|8.686
|020097042211011052102025M536472431.18720.105211.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MS HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy
|01/11/2025
|100.000
|020097041511011049272025YStW141530.5701.104927.LE THI THU HUYEN chuyen tien MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|020097041511011048272025YVmj138393.2106.104827.MS 2025.294
|01/11/2025
|500.000
|0200970488110110482620254bK0069872.2071.104745.BUI THI PHUC DUY CHUYEN TIEN MS 2025.294
|01/11/2025
|200.000
|5305VCBCJ2Y4TG6K.Tran Son Diem Suong Ung ho ms 2025.294 em luong thi kieu dung.20251101.104805.0737041000030.TRAN SON DIEM SUONG.970454
|01/11/2025
|30.000
|MBVCB.11535779645.MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11535765582.ung ho MS 2025.294.CT tu 1054599575 TRAN THI YEN HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|020097048811011041582025i80C026215.71572.104117.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11535704155.2025.294 (em luong thi kieu dung).CT tu 0911000035185 NGUYEN PHI HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWSGFFAV.MS 2025.295 CHI HA THI QUY-011125-10:39:47 742292.20251101.103948.234678049.NGUYEN VAN THEM.970416
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1jWSGFEDG.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-10:38:14 739401.20251101.103814.89756868.DUONG THU HONG.970416
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11535663929.ung ho ms2025.294 luong thi kieu dung.CT tu 1048201057 NGUYEN VIET HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305WBVNA227D7ZK.Ung ho MS 2025.295.20251101.103721.668068200666.TRAN THI THU HIEN.970412
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11535636096.ung ho MS 2025.294 ( em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0011002193051 HOANG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|020097041511011034432025yqMQ995496.39166.103443.ung ho Ms 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11535620404.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1037237720 VUU NGUYEN GIANG MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|30.000
|5305IBT1iW7K6ERA.MS 2025.292 (ong Nguyen Quoc Trinh).20251101.103410.03629498401.PHAN KIM NGA.970423
|01/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105803926720.20251101.105803926720-0392094653_ung ho MS 2025295 chi Ha Thi Quy
|01/11/2025
|100.000
|5305VNIBJ2Y4TBI4.Ung ho MS 2025.293 (be Thao Thi Dua).20251101.103345.180920005.TRUONG NGUYEN HA AN.970441
|01/11/2025
|100.000
|020097048811011033092025NY6A968709.30958.103307.MS 2025.295
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1kJBQUPIG.KIM DUONG TDM BD ung ho MS 2025.294 - Kieu Dung FT25305186456830.20251101.103051.19135084511017.VND-TGTT-LE THI KIM DUONG.970407
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1dJDS1YCZ.MS 2025294.20251101.102930.970422Ja19454000000000d38908.MBBANK IBFT.970422
|01/11/2025
|200.000
|020097040511011029262025E0PZ062996.15443.102926.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.294 emLuong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11535553655.MS 2025.294 (EM LUONG THI KIEU DUNG).CT tu 0281000603117 TRAN DINH KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1iW7KE59Y.ZP253050118305 251101000857256 MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh.20251101.102820.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW7KEUMR.MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.102756.615555266.TRAN THI KIM HUI.970432
|01/11/2025
|50.000
|020097048811011027232025aWwq929306.6400.102643.UNG HO MS2025.294
|01/11/2025
|200.000
|020097040511011026082025153C049972.249.102527.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|30.000
|020097048811011025542025mq2a919982.98720.102513.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBQIEYL.NGUYEN THI NGOC HUYEN ck uh MS2025.294 luong thi kieu dung FT25305362833865.20251101.102545.19031545937011.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC HUYEN.970407
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJBQIABE.MS 2025.294 KIEU DUNG FT25305041006004.20251101.102524.6688275939.NGUYEN THI THU HONG.970407
|01/11/2025
|150.000
|020097048811011024502025AU3E913018.93982.102409.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|166.072
|5305IBT1iW7KKPHN.MS2025.294.20251101.102333.90949489894.LE MINH NGOC.970423
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJBQM3KB.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25305094600909.20251101.102325.19032623882020.VND-TGTT-NGUYEN GIA HY.970407
|01/11/2025
|500.000
|020097041511011023122025dRTk959547.86727.102312.PHAM THI KIM CUONG ung ho MS 2025.294 ( em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJBQMJNK.Ung ho MS 2025.294 FT25305022768559.20251101.102059.6333686666.NGUYEN THI HOAI THUONG.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1hWWJ61NW.IBFT Ung ho ms 2025 294 a di da phat.20251101.101912.030083484019.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|100.000
|020097041511011019062025ZXq2947393.69330.101906.ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJBQVS59.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305432557553.20251101.101826.19033273061025.VND-TGTT-TRAN HUNG NAM.970407
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11535401469.MS2025.294 (E Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1025740595 VI MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|020097041511011016522025HbO9939398.60091.101652.ung ho MS 2025.294
|01/11/2025
|200.000
|020097048811011014552025jYvv846415.50620.101453.UNG HO MS 2025294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1aWDXYGUA.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.101438.999990977327900.VO MINH NGUYET.970437
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11535376589.Guoguo chuc chi Kieu Dung som khoe.CT tu 0711000275630 LUONG THU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7KGJRC.ZP253050102768 251101000818356 Ung ho MS 2025.294Luong Thi Kieu Dung.20251101.101229.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|01/11/2025
|50.000
|020097042211011012102025XJ2N542771.38923.101211.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|50.000
|020097042211011011392025TP37530056.36846.101138.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105801989995.20251101.105801989995-0946296524_Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW7KAFY3.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.101125.09352155626.TRUONG HOANG HUY.970423
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11535333608.MS2025.294( Luong Thi KIeu Dung).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1hWWJEC3Q.IBFT Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.101050.060260916370.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1bJQU76XZ.Ung ho nguoi ngheo ma 2025 295 Ha thi Quy.20251101.101045.02188016398888.DAM THANH TUNG.970426
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJBQ9MLQ.Ung ho MS 2025.294 FT25305881820887.20251101.100952.6094018688.NGUYEN THI MINH NGOC.970407
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11535304469.ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0441000801223 MAI THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1jWSGHQJA.MS 2025.295 CHI HA THI QUY-011125-10:08:32 684557.20251101.100832.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|01/11/2025
|40.000
|02009704881101100830202516zh804292.22515.100828.BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|020097042211011008072025SY0C867402.21611.100808.Ung Ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|02009704881101100727202573Lr796875.17970.100646.MS 2025.295 CHI HA THI QUY
|01/11/2025
|2.000.000
|5305IBT1jWSGZTSY.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-10:07:09 681942.20251101.100709.86855886.LE MINH TIEN.970416
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11535267197.MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0381000414372 NGUYEN NHAT HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|020097048811011005072025j9Ml780919.8176.100505.UNG HO MS 2025294
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11535248691.ung ho MS 2025.295(chi ha thi quy).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|020097048811011004362025XNWx777560.6596.100355.MS 2025.294 LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11535212052.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0601000546614 PHAM THI DA THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1jWSGZ2KA.UNG HO MS 2025.294-011125-10:01:45 672098.20251101.100145.3604981.LE VINH LAM.970416
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJBQ1SIY.NGUYEN VAN VI chuyen ung ho MS 2025 293 be Thao Thi Dua FT25305026675080.20251101.100043.19035231061011.VND-TGTT-NGUYEN VAN VI.970407
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1bJQUGEMT.LE THE LAM ung ho MS2025.295 chi HA THI QUY.20251101.095934.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11535159395.ms 2025.294 em luong thi kieu dung.CT tu 0251002672309 TRAN THI DIEM NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1hWWJ7K48.IBFT MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.095814.060061794959.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1bJQUG44A.TRAN BAO LONG ung ho MS2025.294 em LUONG THI KIEU DUNG.20251101.095757.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|01/11/2025
|500.000
|5305VNIBJ2Y4JLFR.MS 2025.294 ung ho Luong Thi Kieu Dung.20251101.095716.949182703.HUYNH ANH TUYET.970441
|01/11/2025
|200.000
|5305VNIBJ2Y4J2EZ.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.095649.661704060037186.LUONG SUNG QUAN.970441
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1jWSG64P5.UH MS 2025.295 CHI HA THI QUY-011125-09:56:37 662754.20251101.095638.31318497.TO THI THUY LINH.970416
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1bJQUG8EH.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS2025.293 be THAO THI DUA.20251101.095606.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1jWSG6MLW.UNG HO MS 2025 295 CHI HA THI QUY-011125-09:54:43 659316.20251101.095443.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBQW9UB.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305028207450.20251101.095429.19032696968012.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG DUNG.970407
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1bJQUGSSL.LE THI NGOC LOAN ung ho MS2025.292 ong NGUYEN QUOC TRINH.20251101.095420.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|01/11/2025
|200.000
|020097042211010954182025HEOB103890.60694.095417.LE THI NGOC HA ung ho MS 2025.294 :em Luong Thi Kieu Dung .
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1jWSG69PB.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-09:53:41 657491.20251101.095341.28028787.HUYNH THI MY YEN.970416
|01/11/2025
|20.000
|5305IBT1iW7K5CQI.20205.294.20251101.095329.01760999801.VO THI THANH TRUC.970423
|01/11/2025
|200.000
|0200970422110109532120253TR5905103.57446.095322.MS 2025.294
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1jWSG6C51.TRAN THI NGOC ANH CHUYEN KHOAN UNG HO MA 2025.295 CHI HA THI QUY-011125-09:53:14 656684.20251101.095314.69897729.TRAN THI NGOC ANH.970416
|01/11/2025
|50.000
|020097048811010952012025GXO0695932.51321.095120.MS 2025.294 LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1bJQUAR4C.LE MINH CHAU ung ho MS2025.291 chi NGUYEN THI MAI.20251101.095132.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|01/11/2025
|100.000
|020097041511010951242025pAHQ860195.47999.095126.MS 2025.294 ( em Luong Thi Kieu Dung )
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11535074008.Ung ho MS 2025.292 (ong Nguyen Quoc Trinh).CT tu 0031000239024 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJBQQJHR.Ung ho 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305805011912.20251101.095104.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1jWSGEFQG.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-09:50:56 652582.20251101.095056.247837559.NGUYEN THI THANH TRAM.970416
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7KYA56.Ung ho MS 2025 294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.095049.179102056.TRAN THUC NHI.970432
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW7KY4J7.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 295 HA THI QUY.20251101.095036.247529918.LE THI HOA.970432
|01/11/2025
|120.000
|MBVCB.11535059408.Ung ho MS 2025.294 ( Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1bJQUAF9V.ms 2025.294.20251101.095027.0377336910.TRAN NGOC HAN.970448
|01/11/2025
|300.000
|020097041511010949032025DA6f853164.39261.094903.ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1bJQUA6KD.PHUNG TAN HUNG ung ho MS2025.290 anh DIEU MINH.20251101.094854.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1aWDXI5C5.Ung ho MS 2025.292.20251101.094755.8880807888.SHBMB.970443
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5NRTVY.Ung ho MS 2025.294 FT25305269472505.20251101.094711.19032832399019.VND-TGTT-NGUYEN TIEN DUNG .970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1hWWJGM6P.IBFT Ung ho MS 2025-294 e Luong Thi Kieu Dung.20251101.094625.070108667786.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|1.000.000
|0200970415110109443420252tJr838579.19681.094434.ung ho MS 2025.294
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5NXLTU.Ung ho MS 2025.294 FT25305578209720.20251101.094400.19034792555015.VND-TGTT-NGUYEN THI GIA LINH.970407
|01/11/2025
|300.000
|020097048811010943452025L06f642654.17038.094304.UNG HO MS 2025.287 EM HO CONG TUONG
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1jWSGKT2I.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-09:42:31 637370.20251101.094232.23079877.LE THI HIEN THAO.970416
|01/11/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105798464997.20251101.105798464997-0347482105_MS 2025295 chi Ha Thi Quy
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11534949229.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0121000620562 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|020097041511010940222025QYyB825493.2793.094019.MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11534929515.2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 9333006642 TRAN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11534903218.Ung ho MS 2025.294(em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0181003410840 PHAM THI HONG TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11534882210.ung ho MS 2025 295 chi Ha Thi Quy.CT tu 0611001896586 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11534885842.LUONG THI AI NGUYET chuyen tien Ms :2025294( em:luong thi kieu dung) .CT tu 0401001426835 LUONG THI AI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|020097042211010934562025WIVV982770.80720.093457.ung ho MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|0200970415110109341920259j2i808143.78615.093338.ung ho MS 2025.294 ( Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|50.000
|020097040511010933472025GL9D042116.77021.093347.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.294
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJ5NTVI5.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305726328687.20251101.093254.19033960436020.PHAM THI TRA MY.970407
|01/11/2025
|160.274
|5305IBT1iW7KIFXP.ZP253050097175 251101000681802 Ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.093232.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|01/11/2025
|10.000
|020097048811010931582025JeUV567661.68785.093117.LE THIEU NHU QUYNH CHUYEN TIEN
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJ5NLZZA.Ung ho MS 2025.295 em Luong Thi Kieu Dung FT25305890950081.20251101.093115.19050115865011.VND-TGTT-PHAN THI KIM NGAN.970407
|01/11/2025
|200.000
|0200970422110109291420253E0F827012.58224.092915.MS2025.294 Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11534792874.MS 2025 295 chi Ha Thi Quy.CT tu 0071001123239 BUI THI NGOC HOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11534786489.MS 2025.294, chuc gia dinh em manh khoe va hanh phuc.CT tu 1020016413 NGUYEN THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1aWDXDY11.TRAN NGOC SANG chuyen tien Ung ho Ms 2025.289 Nam mo duoc su luu ly Quan vuong phat.20251101.092730.22565668.SHBMB.970443
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1iW7KMEQU.Ung ho MS 2025294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.092629.81188080588.BACH THI HIEN.970432
|01/11/2025
|50.000
|020097048811010924572025dSXf523393.41551.092455.EM LUONG KIEU DUNG
|01/11/2025
|30.000
|020097042211010923222025WOJW371823.33956.092320.gui ms 2025 295
|01/11/2025
|50.000
|020097042211010922592025NI4Q223577.33339.092300.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11534684420.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0071001273092 BACH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|020097041511010919012025uK9L762170.17997.091901.ung ho ms 2025.294 em luong thi kieu dung
|01/11/2025
|100.000
|020097048811010916422025UQAI472015.10195.091601.UNG HO MS 2025.294. EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|50.000
|020097048811010916262025UKGA470700.9393.091624.2025.294
|01/11/2025
|100.000
|02009704151101091603202587ji753242.8094.091522.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).
|01/11/2025
|400.000
|MBVCB.11534613053.ungho MS 2025.294. Luong thi kieu dung.CT tu 1037743392 NGO THI KHANH VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11534622569.MS2025.294 ( Em Luong Thi Kieu Dung ).CT tu 0041000148580 LE THI YEN VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11534613794.ung ho MS 2025.294.CT tu 0411000989700 LE NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|150.000
|5305IBT1kJ5NKJ3B.MS 2025 292 Ong Nguyen Quoc Trinh FT25305697156033.20251101.091249.1516865555.NGUYEN THI HA.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5N7XLP.Ung ho MS 2025.294 FT25305631085982.20251101.091218.19033445437014.VND-TGTT-DO THI KIM THOA.970407
|01/11/2025
|350.000
|MBVCB.11534594980.ung ho MS 2025.294 (EM Luong THi Kieu Dung).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|020097041511010911162025drnC739137.89363.091116.MS2025.294(Em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|200.000
|020097042211010909472025IV9P883220.84514.090946.LE NGOC TUYET ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW7K9NGN.2025.294.20251101.090745.00005884940.NGUYEN THI NGOC TRAN.970423
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5NGBCW.HUYNH KIM QUYEN chuyen ung ho MS 2025.294 em luong thi kieu dung FT25305884852721.20251101.090731.19037088641010.VND-TGTT-HUYNH KIM QUYEN.970407
|01/11/2025
|50.000
|020097048811010907242025ZYCK414688.76262.090722.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|200.000
|020097048811010906432025uFNK410868.73775.090602.MS 2025.295 CHI HA THI QUY
|01/11/2025
|100.000
|5305NAMAA227H6DZ.Ms2025.294 em luong thi kieu dung.20251101.090543.810079353188888.NGUYEN VU THAI BINH.970428
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1hWWJYZXG.IBFT MS 2025.294.20251101.090529.970403N08b6250000000008a0339.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1dJD9YBBK.MS 2025294 Luong Thi Kieu Dung.20251101.090317.970422H3fbc33000000000d39411.MBBANK IBFT.970422
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11534443567.GD Hieu Dung MS 2025.292 (ong Nguyen Quoc Trinh).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1aWDXCMUT.MS 2025.294(LUONG THI KIEU DUNG).20251101.085852.700020444141.TO THI MONG KIEU.970424
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11534427766.GD Hieu Dung MS 2025.291 (chi Nguyen Thi Mai).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|020097042211010858102025GV8S916428.44233.085811.ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11534424278.GD Hieu Dung MS 2025.293 (be Thao Thi Dua ).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11534419062.GD Hieu Dung ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5NBPC6.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305601779169.20251101.085659.19031517319698.VND-TGTT-PHAM NGOC TO QUYEN.970407
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11534415669.GD Hieu Dung ung ho MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).CT tu 0371000431670 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1iW7KCZWK.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.085553.07372745201.NGUYEN ANH SON.970423
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5N57HQ.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG FT25305726190681.20251101.085418.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407
|01/11/2025
|500.000
|020097042211010853192025LNZP390832.27530.085320.ung ho ms 2025.294 Em luong thi kieu dung
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11534373372.2025.295.CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1iW7KC183.Ung ho MS.2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.085226.04186199701.PHAM BUU KIM.970423
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11534354296.MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).CT tu 0411001068745 VU TIEN KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|1.000.000
|5305IBT1hWWJP2YH.IBFT Ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.084920.050038656381.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1hWWJPCW8.IBFT ung ho MS 2025.295 chi HA THI QUY.20251101.084855.060015086419.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|100.000
|020097040511010848002025WC0S067889.9584.084719.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|020097040511010846302025B9E3062532.4605.084549.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11534282515.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0121000772812 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJ5NPD2P.Ung ho 2025.294 luong thi kieu dung FT25305845033371.20251101.084544.19034999733010.VND-TGTT-NGUYEN NGOC TAM PHUONG.970407
|01/11/2025
|200.000
|5305VNIBJ2Y4CPKN.ung ho MS2025.294 ( Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.084511.659704060018222.NGUYEN THI THU HANG.970441
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5NURDJ.MS2025.294 em luong thi kieu dung FT25305403645285.20251101.084441.19027467132012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC NGAN THOA.970407
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJ5NU332.ung ho MS 2025.294 FT25305956208605.20251101.084432.2698280888.NGUYEN AI XA.970407
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1bJQUPCHR.Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.084345.0851002859040.NGUYEN THI TUYET ANH.970425
|01/11/2025
|174.000
|020097044911010842232025MQeq598147.91711.084223.ms 2025 295 ha thi quy, ma GD 100000033194373
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJ5NUSR3.ung ho MS 2025 295 em Ha Thi Quy FT25305281671973.20251101.084206.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1aWDXWTGQ.MS2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.084053.206001060001513.DANG THI AI LINH .970409
|01/11/2025
|200.000
|0200970449110108394920252BeS124289.83542.083949.LE NGOC BAO chuyen tien, ma GD 100000033193051
|01/11/2025
|10.000
|5305IBT1iW7KWLEL.quyen gop.20251101.083939.01572346001.VO THANH PHU.970423
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11534206813.ung ho MS 2025.292 (ong Nguyen Quoc Trinh).CT tu 1030611365 HUYNH NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11534206927.ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0071001178918 NGUYEN THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1bJQUU42R.Ung ho MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).20251101.083535.02001012918239.NGUYEN THUY QUYNH.970426
|01/11/2025
|50.000
|020097041511010835152025yVcV640416.69225.083515.UNG HO MS 2025.294 ( EM LUONG THI KIEU DUNG)
|01/11/2025
|200.000
|020097048811010834572025qCrs224251.68611.083416.UNG HO MA SO 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|020097042211010834222025UE3E453588.66726.083423.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|30.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105791450302.20251101.105791450302-0886152527_Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5NM323.ung ho em kieu dung 2025.294 FT25305970810603.20251101.083327.19036703681013.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1bJQUUV3F.MS 2025.294.20251101.083212.0065100007964007.NGUYEN QUYNH TRANG.970448
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5NM4AT.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305106207829.20251101.083210.170417041704.VU THI HA.970407
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1hWWJ8BPG.IBFT PHAM VU DON chuyen tien ung ho MS 2025.295 Chi Ha Thi Quy.20251101.083159.060322980127.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1bJQUUSUL.MS 2025.287.20251101.083109.0065100007964007.NGUYEN QUYNH TRANG.970448
|01/11/2025
|100.000
|020097042211010829312025CZDV495063.51362.082932.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW77NNQZ.ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.082921.0934724793.PHAN BAO LONG.970432
|01/11/2025
|200.000
|020097048811010829182025jcDV192095.50980.082916.PHAM HIEN QUANG UH MS 2025 294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11534089773.ung ho MS 2025.294.CT tu 0381000488439 LE THANH PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW77N64P.ZP253050068982 251101000529379 Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.082754.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|01/11/2025
|100.000
|5305VNIBJ2Y4CE5Y.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.082724.030885343.TRAN NHA QUYNH.970441
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1aWDXQW7G.NGUYEN PHUONG TUYET chuyen tien MS2025295 chi Ha thi Quy.20251101.082718.154704070007229.NGUYEN PHUONG TUYET.970437
|01/11/2025
|1.000.000
|5305IBT1iW77NA3E.Ung ho 2025.294 luong thi kieu dung.20251101.082707.10000622357.HUYNH THI ANH LINH.970423
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW77NAQ6.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.082658.86867979888.TRAN PHAN NGOC ANH.970423
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11534076493.BUI PHUOC DANG chuyen tien ung ho ms 2025.294(em luong thi kieu dung).CT tu 0841000093799 BUI PHUOC DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1jWSGPPPU.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-08:25:45 513791.20251101.082546.5775307.PHAM PHAN XUAN HONG.970416
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1aWD3NHRN.UNG HO EM LUONG THI KIEU DUNG.20251101.082525.700023569680.TRAN THI MINH DUNG.970424
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1bJQU86NA.MS 2025.295 (Chi Ha Thi Quy).20251101.082448.03101015900048.VU HONG THANH.970426
|01/11/2025
|100.000
|020097048811010824412025Gtg6166732.37182.082400.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|020097040511010823202025E95E081362.32844.082239.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025. 295 HA THI QUY
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11534033558.MS 2025.294.CT tu 0011004283337 PHUNG THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1fW4VNDEK.MS 2025.294 ( em Luong Thi Kieu Dung).20251101.082230.9021169745266.LE THI THANH THAO.963388
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11534020265.ung ho MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|0200970488110108204120253BWZ144171.25141.082000.MAI HANG PECC1 UNG HO MS 2025 295 C HA THI QUY
|01/11/2025
|100.000
|0200970488110108204020255czJ144126.24942.081959.UH MS 2025.294 E KIEU DUNG
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5NSU2E.ung ho MS 2025 294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305885391385.20251101.082005.19034697720017.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG.970407
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1jWSGUFSI.2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-08:19:46 505488.20251101.081946.22498437.DOAN THI THUY TRANG.970416
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1bJQU8D1W.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.081841.0786471747.TRAN THANH XUAN.970448
|01/11/2025
|50.000
|5305VNIBJ2Y4CJCD.Ms 2025.294.20251101.081739.003018733.NGUYEN CAM TU.970441
|01/11/2025
|200.000
|020097040511010816142025HNOQ057497.11680.081614.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|0200970415110108155320250DO8590503.10868.081553.UNG HO MS 2025.294 (EM LUONG THI KIEU DUY)
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW77XKIX.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.081552.03651496901.LE THI PHUONG ANH.970423
|01/11/2025
|20.000
|MBVCB.11533942076.MS 2025.294 Em LUONG THI KIEU DUNG.CT tu 0511000480650 LAM MY HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWSGUD32.2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-08:13:42 496460.20251101.081343.7615607.HUYNH CONG MINH TRUONG.970416
|01/11/2025
|150.000
|5305IBT1iW773RLW.Ung ho MS 2025294 Em Luong Kieu Dung.20251101.081134.9920251998.DANG THI NHUNG.970432
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5N29NX.DINH THI THUY chuyen ms 2025.294 ung ho em luong kieu trang FT25305487806702.20251101.081124.19038545885016.VND-TGTT-DINH THI THUY .970407
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5N227P.MS 2025.294 FT25305070547812.20251101.081113.9598668899.NGUYEN THI BICH THUY.970407
|01/11/2025
|200.000
|5305NBVAF22JL1LA.Ung so ma so 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).20251101.081045.100009012065.LE THI MAI.970419
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11533879609.Ung ho ma so 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0041000279785 HUYNH ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|020097042211010806282025WZI1926077.84527.080629.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|40.000
|5305IBT1jWSG8BWH.UH MS 2025.294-011125-08:04:29 485940.20251101.080429.42658067.PHAM THI NGOC HUE.970416
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11533833196.ung ho ms 2025.294.CT tu 0731000658256 PHAM THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11533802928.ung ho Ms2025.294( em luong thi kieu dung).CT tu 1023569160 DANG THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1hWWJVKZ8.IBFT Ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.075926.070106004852.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11533778393.MS 2025.294(em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0111000274097 TRINH TIEU MI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|150.000
|020097048811010757462025zeQ2022846.60335.075705.MS 2025.294
|01/11/2025
|200.000
|020097041511010757032025YNHm544614.57961.075703.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|100.000
|020097048811010756262025SPoS015642.56616.075545.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1hWWJVPJG.IBFT Ung Ho MS 2025.294 LuongThiKieuDung.20251101.075620.422151G05df6a000000000265421.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|222.000
|MBVCB.11533763702.ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0721000656159 NGUYEN THI MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|02009704221101075543202570JJ883111.55195.075541.HA THI KIM CHI ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1kJ5NWAAN.Ung ho MS 2025.294 FT25305194400185.20251101.075537.19025107281014.VND-TGTT-LE THI NGOC LY.970407
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11533757235.UNG HO MS 2025.294 - LUONG THI KIEU DUNG.CT tu 1031933939 PHAN NGUYEN QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5NW5T2.Ung ho MS 2025.295 FT25305307932495.20251101.075515.19026397280012.VND-TGTT-TRAN QUOC KHANH.970407
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11533747088.ung ho Ms 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung) .CT tu 1045604243 LE HONG KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11533732112.NGUYEN THU VAN chuyen tien ung ho ma so 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0561003940853 NGUYEN THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|020097042211010753442025UGLC134842.50139.075303.NGUYEN THI PHUONG THU chuyen tien ung ho e Luong Thi Kieu Dung MS 2025.294
|01/11/2025
|300.000
|020097041511010753412025z0rC536797.50053.075342.ung ho MS 2025.293 (be Thao Thi Dua)
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWSGIJIT.UNG HO MS 2025.294 LUONG THI KIEU DUNG-011125-07:47:15 465232.20251101.074715.27443757.TRAN MINH HUONG.970416
|01/11/2025
|100.000
|020097041511010745132025OdT6519041.25848.074513.MS 2025.294
|01/11/2025
|50.000
|020097041511010744502025hJtb516631.25347.074450.MS 2025.294
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11533646905.UNG HO MS 2025.294 (EM LUONG THI KIEU DUNG) .CT tu 1013024202 NGUYEN TRUONG MAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11533646172.ung ho MS 2025294 Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0381000391715 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11533644479.LUU VAN LUOC ung ho ms 2025.294(em luong thi kieu dung).CT tu 0461000632257 LUU VAN LUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305VNIBJ2Y4MGN8.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.074233.625704060180820.CAO THAI NHAT PHUONG.970441
|01/11/2025
|500.000
|0200970415110107393920250S0r505812.11692.073939.Ms 2025.294 Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW77HS5R.MS 2025 294 Luong Thi Kieu Dung.20251101.073821.0968348206.LE THI NGA.970432
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11533570833.ung ho ms 2025.294.CT tu 9987893688 NGUYEN NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11533560594.MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).CT tu 0111000172954 NGUYEN TRI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11533557743.MS 2025.294 (Em Luong thi kieu Dung ).CT tu 1024718225 NGUYEN THI HONG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5RXSHD.CK ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305548694678.20251101.073438.19027499701027.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TUYEN .970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW77ZY74.Ung ho MS 2025292 Nguyen Quoc Trinh.20251101.073205.0349109178.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
|01/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105785276376.20251101.105785276376-0388176707_Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW77Z8MW.Ung ho MS 2025294 Luong Thi Kieu Dung.20251101.073115.0347299680.VO THI THU NHI.970432
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW77ZIWM.Ung ho MS 2025 294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.073057.114643847.VU THI NGOC HA.970432
|01/11/2025
|100.000
|020097041511010730522025unT2488162.89432.073052.MS 2025.294(Em Luong Thi Kieu Dung)
|01/11/2025
|10.000
|5305IBT1kJ5R39U5.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305198086277.20251101.072903.19033487245018.VND-TGTT-DUONG THI MINH ANH.970407
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1iW77ZQBI.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.072820.03823545901.DANG THI BICH TRAM.970423
|01/11/2025
|500.000
|020097040511010727532025KZXT096298.82506.072754.Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11533476430.Ung ho MS2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0871004191026 TRAN THI QUYNH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5RF821.Ms 2025.294 ung ho e luong kieu dung FT25305572905060.20251101.072429.19031630248888.VND-TGTT-TA THI THU TRANG.970407
|01/11/2025
|200.000
|020097041511010724252025Q1ZG474485.73812.072423.ung ho em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1bJQUD41C.ung ho em Luong Thi Kieu Dung MS 2025.294.20251101.072258.0107100008298006.LE THI HUYEN TRANG.970448
|01/11/2025
|100.000
|0200970488110107220820252aR2851001.68547.072206.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|200.000
|020097048811010721412025jMfy848782.66863.072139.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11533435437.MS 2025.292 (ong Nguyen Quoc Trinh). Con chuc chu som hoi phuc a..CT tu 0511000442473 NGUYEN THAN YEN OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11533436855.Ngo Thi Yen MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0061001028037 HO THI NHU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11533400124.ung ho ms 2025.295.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5RL39S.ung ho MS 2025.294 - em LUONG THI KIEU DUNG FT25305428055010.20251101.071555.19037589712015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC NHI.970407
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1iW77E4IN.MS 2025 294.20251101.071503.237067867.TRAN HONG PHUONG.970432
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5RLAI6.Ung ho em Luong Thi Kieu Dung FT25305593061089.20251101.071358.19037059542011.NGUYEN DANG HA UYEN.970407
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5RLIKS.Ung ho MS 2025.294, em Luong thi Kieu Dung. FT25305015302839.20251101.071235.19036251295013.VND-TGTT-TRUONG NGUYEN TUONG VY.970407
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5RLCKR.Ung ho emLuong Thi Kieu Dung, ms 2025.294 FT25305055587794.20251101.071118.19020144512016.VND-TGTT-TRAN VAN TUAN.970407
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1bJQUSFSD.MS 2025 294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.071017.3343715001.NGUYEN THI THANH NGA.970434
|01/11/2025
|500.000
|020097048811010710032025PjFP798134.40612.071001.UH MS 2025.294
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW77KNA7.Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.070933.131439978.VU HO KIM NGAN.970432
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11533330639.ung ho MS 2025.292(ong Nguyen Quoc Trinh).CT tu 1026186296 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11533302902.ung ho 2025.294.CT tu 0611001780230 DAM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11533301987.MS 2025.295.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|020097048811010703552025RKDZ773385.28263.070353.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1kJ5RZLYJ.MS 2025287 Em Ho Cong Tuong FT25305790367896.20251101.070228.190580.NGUYEN THI NET.970407
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11533278007.2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1044548649 LE TRONG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105782520433.20251101.105782520433-0906708498_Ung ho MS 2025294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11533272130.giup e luong thi kieu dung 2025 294.CT tu 0071001058870 NGUYEN NGOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|40.000
|MBVCB.11533259340.MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1059508285 NGUYEN NHI TU MI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|250.000
|020097042211010659542025THS3722917.19809.065955.mong cho hai cha con co nhieu suc khoe va binh an.
|01/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11533226169.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11533170413.HOAC MY LIEN chuyen tien MS2025 292 (Nguyen Quoc Trinh ).CT tu 0071004210498 HOAC MY LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|584.000
|5305IBT1kJ5REEYP.Ms 2025.294 Luong thi kieu dung FT25305933403645.20251101.064547.19030211358014.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH HIEN.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1hWWJCAQT.IBFT LU KIEU PHUONG chuyen tien ms 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.064542.070147989545.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|1.000.000
|020097048811010645172025upgn707899.92386.064436.HOANG THI NGOC BICH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|200.000
|020097040511010644312025VFWC076794.90607.064431.Vietcombank:0011002643148:LE THI THUY TRANG chuyen tien ung ho MS .2025.294. em Luong thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|0200970415110106441620251vmF406008.91150.064416.Ung ho MS 2025.294 ( Em Luong Thi Kieu Dung )
|01/11/2025
|100.000
|020097041511010639162025AGaA398726.82625.063916.MS 2025.294
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5RKG6Y.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305702100900.20251101.063527.19034133600011.VND-TGTT-TRINH CONG ANH MINH .970407
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11533108420.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1aWD3KHZW.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.063002.100250008638.VO THI THUY TRAM.970457
|01/11/2025
|15.000
|MBVCB.11533071927.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.293 (be Thao Thi Dua)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|5305VNIBJ2Y41EPR.ung ho ms 2025.294 (em luong thi kieu dung).20251101.062534.210219966.DANG THI NON.970441
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJ5R746T.ung ho 2025.294 Luong Thi Kieu Dung FT25305394662834.20251101.062331.19029965599011.VND-TGTT-LE QUYNH NGA.970407
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11533044498.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0911000062585 TRUONG THI TUYET NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|400.000
|MBVCB.11533043990.ung ho MS 2025.294 em dung.CT tu 0281001975525 PHAM GIA THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|02009704051101061820202578OK029642.53303.061820.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.294
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11533010943.MS2025.294 em luong thi kieu dung.CT tu 1039300512 QUACH NGOC THAO NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11533017368.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0751000013527 DUONG THI DUYEN THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|15.000
|MBVCB.11533006019.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.292 (Ong Nguyen Quoc Trinh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|02009704151101061338202558Ul368920.48227.061338.Ung ho MS2025.294
|01/11/2025
|1.000.000
|5305IBT1jWSG9QDR.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-06:12:07 392006.20251101.061208.1373688.HO THI THANH AN.970416
|01/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105779285559.20251101.105779285559-0394377623_2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105779759348.20251101.105779759348-0372405251_MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|02009704151101060419202521zV362100.39104.060420.HUYNH THI QUI Chuyen tien 5757
|01/11/2025
|300.000
|02009704221101060038202542Q9794475.34798.060039.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|020097042211010559372025MZ3K519302.33875.055937.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1aWD378JI.MAI THI BACH TUYET CT MS 2025.294 (EM LUONG THI KIEU DUNG) CHUC EM NHIEU SUC KHOE VA LUON MANH ME.20251101.055747.700010598209.MAI THI BACH TUYET.970424
|01/11/2025
|100.000
|020097041511010556362025wKy9357234.31762.055636.2025.294 e luong kieu linh
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5RATPT.Ung ho Ms 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305368905044.20251101.055435.19030700895014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11532949550.TRAN THI TUYET KHA chuyen tien.CT tu 9906843493 TRAN THI TUYET KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1hWWJJGMM.IBFT Ung ho MS 2025.294 luong thi kieu dung.20251101.055112.060243541762.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|50.000
|020097040511010547412025879C002080.25368.054739.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11532911805.Hang Ung ho MS 2025.294. Em Dung.CT tu 1013696711 NGUYEN THI PHUONG HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|020097041511010534302025Lejg345997.19005.053430.ung ho Ms 2025.294 em luong thi kieu dung
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5RAJ7T.DO THI THANH THUY chuyen ung ho MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung FT25305211379155.20251101.053349.8822378888.DO THI THANH THUY.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1bJQUCFCT.NGUYEN NGOC TU ung ho MS 2025.294.20251101.052120.00272929.NGUYEN NGOC TU.970427
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1kJ5R4EUF.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25305006066560.20251101.052043.19033258373010.VND-TGTT-NGO THIEN THAO.970407
|01/11/2025
|200.000
|020097042211010514112025UBXO399109.9852.051411.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|0200970415110105123120254yta339894.9571.051231.ung ho MS 2025.294 giup e Luong Thi Kieu Dung va ba em ay
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5R4PUI.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305504372970.20251101.051047.9935039395.DINH NGOC THUY AN.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5RBXLR.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305487064076.20251101.045043.19036536618010.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC HAN.970407
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5RBZN4.Ung ho MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung FT25305543768835.20251101.044257.19030924326015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|01/11/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105777370420.20251101.105777370420-0786979982_MS 2025294 Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1iW7757M4.MS 2025. 294 luong thi kieu dung.20251101.043332.82123021994.NGUYEN THI TRANG.970423
|01/11/2025
|250.000
|MBVCB.11532833178.ung ho MS 2025.294 Luong Kieu Dung.CT tu 0611001939719 DINH THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWSGCUYI.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-04:15:40 370178.20251101.041541.2950577.LUU QUOC HUONG.970416
|01/11/2025
|500.000
|MBVCB.11532821048.MS 2025.294.CT tu 0071000998979 VO THI NGUYET NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1iW775DCB.Ung ho MS 2025-294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.041027.124629071.VU MINH DUC.970432
|01/11/2025
|88.000
|MBVCB.11532819523.ung ho MS 2025.293 be Thao Thi Dua.CT tu 1021382611 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1iW77YTPN.MS 2025 292 ong Nguyen Quoc Trinh.20251101.034604.148856478.TRINH TRAN THI CAM LOAN.970432
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW77YHKE.Ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).20251101.034255.00006305588.DINH NGUYEN THUY AN.970423
|01/11/2025
|42.000
|MBVCB.11532793516.MS 2025.294 SO TIEN NHO NAY EM UNG HO LUONG THI KIEU DUNG.CT tu 9845267475 NGO DAM HUONG DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5R5DGN.Ung ho MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung FT25305803807921.20251101.033144.19029735719016.VND-TGTT-VU THUY DUONG.970407
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1iW77Y1P7.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.030629.00001888817.LU HOANG DUY.970423
|01/11/2025
|150.000
|020097042211010303252025TB01951537.70233.030325.LUONG THI TRINH chuyen tien MS 2025.294 LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|200.000
|020097048811010302462025Ewnm589343.70125.030205.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|100.000
|020097042211010302362025N5G1942833.69951.030237.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11532763466.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0421000468450 NGUYEN THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWSG1MY6.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-02:48:15 355111.20251101.024815.4191317.NGUYEN NHU TRANG.970416
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11532746345.MS 2025.294 ( Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0071000924347 TRAN HONG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305VNIBJ2Y4B79T.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.023941.622704060115543.NGUYEN NGOC THANH PHUONG.970441
|01/11/2025
|50.000
|020097042211010225432025R4B9562123.53732.022503.ung ho ms 2025.294 Luong thi kieu dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW77PC3E.ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.022340.0933970361.NGUYEN THU UYEN.970432
|01/11/2025
|100.000
|020097048811010222452025QnkZ576116.51766.022204.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|200.000
|020097041511010218182025ERuQ309567.49451.021818.TRAN THI THUY VAN chuyen tien ung ho Ms 2025294 em Luong thi kieu dung
|01/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105774663041.20251101.105774663041-0965563043_Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWSGJHAN.MS 2025.294-011125-02:14:29 347722.20251101.021429.27360327.NGUYEN HUNG.970416
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11532705685.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1015245352 CAO THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJ5RURA7.Ung ho Ms.2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25305268950257.20251101.020845.7373179999.NGUYEN HUONG GIANG.970407
|01/11/2025
|500.000
|02009704151101020829202555Ww308216.44455.020829.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|5305VNIBJ2Y4BDNT.Ung ho MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung.20251101.020013.909691649.BUI NGUYEN HANG.970441
|01/11/2025
|200.000
|020097048811010158442025IJGZ566490.38629.015842.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|50.000
|020097041511010157532025JcOx305328.39079.015753.ms 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJ5RU4X5.MS 2025.294 FT25305035618509.20251101.015742.1091088888.PHAM HONG NHAT.970407
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJ5RUY5J.MS 2025.294 FT25305472597157.20251101.015500.61161618888888.NGUYEN TRONG KHA.970407
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11532684583.BUI THANH HUYEN chuyen tien ung ho ms 2025.294 em luong thi kieu dung.CT tu 0061001076666 BUI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305VNIBJ2Y4BHIF.Ung ho ms 2025.294.20251101.015120.601704060767030.NGUYEN THI MINH TRANG.970441
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1bJQUWE63.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.015001.80000997693.LE TRAN THUC UYEN.970426
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11532672136.ung ho MS 2025.294 .CT tu 7941532261 LY NGOC HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5RUJNB.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305166533703.20251101.014536.19038248433017.VND- TRAN TUAN KIET.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1hWWWNE7W.IBFT Ung ho MS 2025.293 be Thao Thi Dua.20251101.014514.041931121997.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|200.000
|020097048811010143472025vUqt559716.29915.014346.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|150.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105773699075.20251101.105773699075-0962632074_MS 2025294Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWSGJ9I5.UNG HO MS 2025.294-011125-01:43:04 339290.20251101.014304.247179199.CHUONG TUE NGOC.970416
|01/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105773044271.20251101.105773044271-0908032095_Ms2025294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|50.000
|0200970405110101421820256TV4057824.28560.014218.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.294
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11532659580.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0531002541772 DOAN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1kJ5R84TS.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305509414586.20251101.013257.6934080895.PHAN THI THU LANH.970407
|01/11/2025
|100.000
|020097040511010132102025LC3Y055739.22506.013210.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.294 luong thi kieu dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW778A9K.LE THI MY HUYEN chuyen tien - MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.012935.04307898001.LE THI MY HUYEN.970423
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1kJ5R88IX.NGUYEN THI NHU NGOC ung ho MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung FT25305230062682.20251101.012836.10624208159013.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU NGOC.970407
|01/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105773079278.20251101.105773079278-0795064435_MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|20.000
|0200970422110101250520259YFP862290.17611.012506.ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|50.000
|0200970422110101215120256469330061.14747.012152.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|60.000
|020097042211010116062025IORZ303616.10983.011607.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5RIEV7.Ung ho MS 2025.294 FT25305527908425.20251101.011423.298820208989.NGUYEN TU TRINH.970407
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1iW77IXXM.ung ho MS 2025.294 ( Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.011235.10001343605.DO HONG NGOC.970423
|01/11/2025
|182.420
|020097042211010111412025WZCV268517.7389.011141.ms2025.294
|01/11/2025
|100.000
|020097048811010110192025Bth0542332.5838.011017.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|01/11/2025
|50.000
|0200970422110101093520251RTN440142.5509.010934.ms 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|020097040511010109312025U5FK050567.5467.010929.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11532601186.NGUYEN THI THUY DUNG chuyen tien MS2025.294 (LUONG THI KIEU DUNG).CT tu 1035051013 NGUYEN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW77IHSA.MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.010831.0909586831.LE NGOC NHU.970432
|01/11/2025
|50.000
|020097041511010105492025wgnU291503.2395.010549.ung ho MS 2025.294 (luong thi kieu dung)
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11532597056.ung ho ms 2025.294 Luong thi kieu dung .CT tu 0271001068187 TRUONG THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|020097042211010101102025OXGU317267.99010.010111.ms2025.294 luong thi kieu dung
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11532581581.MS 2025.294.CT tu 1016272935 VU THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|MBVCB.11532590203.ung ho MS 2025.294(em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1026186296 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1jWSGWQWC.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-00:55:02 322169.20251101.005502.7559317.TRUONG THI MY HANH.970416
|01/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105771594136.20251101.105771594136-0787961969_Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW77ICAC.ZP253050015038 251101000077723 Ms 2025.291 nguyen thi mai.20251101.005341.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|01/11/2025
|100.000
|020097041511010053352025h0BP287710.92652.005335.UNG HO MS 2025.294 (EM LUONG THI KIEU DUNG)
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5RM46A.ung ho MS 2025.294 FT25305261706521.20251101.005330.19039157229014.VND-TGTT-DUONG THI THANH NGAN.970407
|01/11/2025
|100.000
|020097042211010050592025OZBD325813.90548.005100.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5RM83S.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305020790444.20251101.005033.19029581059018.VND-TGTT-BUI KHANH LINH.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5RM8SL.UNG HO MS 2025.294 - em LUONG THI KIEU DUNG FT25305121299820.20251101.005014.9195203999.LE THI THAN THUONG.970407
|01/11/2025
|100.000
|020097041511010048212025KUKA285675.88461.004821.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5RMSI2.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25305096281472.20251101.004753.19031540836012.VND-TGTT-NGUYEN HUYNH THUY DUONG.970407
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1iW77MLI5.Ung ho ms 2025294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.004612.0364041245.LUU TRINH NGOC TRAN.970432
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1jWSGQKF7.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-00:43:36 317421.20251101.004337.23901037.NGUYEN LAN VY.970416
|01/11/2025
|100.000
|5305VNIBJ2Y4B4YP.MS 2025.294.20251101.003915.651704060072085.NGUYEN THI KIM CHI.970441
|01/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105770973139.20251101.105770973139-0566217122_MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|50.000
|5305IBT1kJ5RV4M8.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305924384866.20251101.003720.19032151948553.VND-TGTT-CAO PHUONG HOA.970407
|01/11/2025
|30.000
|5305IBT1cWM8BP2J.MS 2025 294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251101.003701.107875251838.NGO QUANG TRUONG.970415
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1fW4VBSZ2.ung ho MS 2025.294 (Luong Thi Kieu Dung).20251101.003423.224410261000064.NGUYEN LE HOANG YEN.970431
|01/11/2025
|300.000
|5305IBT1jWSGQ8DX.MS2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-011125-00:34:01 312882.20251101.003401.13595327.NGUYEN NGOC KIM NGUYEN.970416
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11532525997.MS 2025.294 (em luong thi kieu dung ).CT tu 1012372589 NGUYEN THI HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|80.000
|5305IBT1kJ5RVWSX.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305472279051.20251101.003001.19032354623013.VND-TGTT-TRAN PHUONG THAO.970407
|01/11/2025
|150.000
|5305IBT1fW4VBWSX.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251101.002907.9021351151807.HA MAI THY.963388
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1hWWWR182.IBFT Ung ho 2025294 em luong kieu dung.20251101.002807.970403Jc92467000000000c48063.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|300.000
|MBVCB.11532516725.ung ho MS 2025.294 luong thi kieu dung.CT tu 0501000126455 NGUYEN NHUT TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|200.000
|02009704221101002702202589MN949797.68348.002703.PHAM THI BICH PHUONG chuyen tien ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5RDKHT.ung ho MS 2025.294. Em Luong Thi Kieu Dung. FT25305021741586.20251101.002511.260220011100.NGUYEN THANH TRUC.970407
|01/11/2025
|20.000
|020097042211010024042025MLBW950493.63664.002405.ung ho MS2025.294
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJ5RD4RE.Ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25305076516356.20251101.002344.19034855821012.VND-TGTT-PHAN THI TO TRINH .970407
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11532497041.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1034254047 NGO HOANG PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|20.000
|5305IBT1aWD3UF4T.ung ho em dung.20251101.002118.000004501652.TRINH PHAN PHUONG VY.970433
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJ5RDDK8.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305165382206.20251101.001952.19031199716021.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TAM.970407
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW77VVES.Ung ho MS 2025294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.001732.190368246.LUC MAI PHUONG.970432
|01/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105769752912.20251101.105769752912-0899488936_Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|01/11/2025
|1.000.000
|5305IBT1kJ5RDQWI.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25305719576980.20251101.001649.19035846015018.VND-TKTT-NGUYEN HANH TRANG.970407
|01/11/2025
|50.000
|MBVCB.11532471832.ung ho em Luong Thi Kieu Dung mau chong lanh lan doi chan.CT tu 9928644014 DO ANH KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/11/2025
|10.000
|5305IBT1iW77VQQC.MS 2025 288 anh Nguyen Cong Thinh.20251101.001301.0328577555.TRUONG TAN GIA HUY.970432
|01/11/2025
|100.000
|5305IBT1hWWWX7HC.IBFT Ms 2025.294 Luong Thi Kieu Dung.20251101.001234.060166594955.SACOMBANK.970403
|01/11/2025
|200.000
|5305IBT1iW77DR5M.Ms 2025294 ung ho em Luong Thi Kieu Dung.20251101.001216.195765828.NGUYEN AI THUY DUONG.970432
|01/11/2025
|250.000
|5305IBT1iW77D3ES.ZP253050001267 251101000003529 Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251101.001130.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|01/11/2025
|10.000
|5305IBT1iW77DFKZ.MS 2025 290 hai me con chi Nguyen Thi Lien.20251101.001103.0328577555.TRUONG TAN GIA HUY.970432
|01/11/2025
|10.000
|5305IBT1iW77DL9I.MS 2025 280 anh Bui Van Toan.20251101.000954.0328577555.TRUONG TAN GIA HUY.970432
|01/11/2025
|20.000
|020097042211010009062025UBU4414890.47878.000906.Gui em Luong Thi Kieu Dung0382300771
|01/11/2025
|10.000
|5305IBT1iW77D6PV.MS 2025 283 ong Tran Van Tot.20251101.000841.0328577555.TRUONG TAN GIA HUY.970432
|01/11/2025
|10.000
|5305IBT1iW77DKZC.MS 2025 290 Anh Dieu Minh.20251101.000758.0328577555.TRUONG TAN GIA HUY.970432
|01/11/2025
|500.000
|5305IBT1aWD3UM2X.MS 2025.294.20251101.000749.006704070019760.DU KHANH LINH.970437
|01/11/2025
|100.000
|MBVCB.11532440466.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0371000512849 NGUYEN TRUONG HOANG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1bJQ4B8SR.MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung.20251102.233641.0004100036406002.PHAM NGOC TRAM ANH.970448
|02/11/2025
|50.000
|020097042211022335482025GHFN381443.25600.233507.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|02/11/2025
|50.000
|5306IBT1hWWDGK2Z.IBFT MS 2025.294 chuc em Kim Ngan chan cung da mem.20251102.233244.060252807678.SACOMBANK.970403
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1hWWDG5QQ.IBFT Ung ho MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh.20251102.232730.43999999999.SACOMBANK.970403
|02/11/2025
|20.000
|0200970422110223230720259GNT359115.9148.232308.MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung
|02/11/2025
|20.000
|0200970422110223224420253ZJW614135.8290.232245.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Thi Bao Han ms 2025.296
|02/11/2025
|300.000
|MBVCB.11557918796.ung ho MS 2025.294 ( em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1020066697 TRAN NGOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1dJD7LJ57.Ung ho MS 2025294 em Luong Thi Kieu Dung.20251102.231230.970422K4b3785000000000699504.MBBANK IBFT.970422
|02/11/2025
|100.000
|020097048811022250142025IMRq927985.54336.224932.UH MS 2025.293 BE THAO THI DUA
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1hWWD43QQ.IBFT ung ho MS 2025.292.20251102.224933.422151Hb08593000000000a14413.SACOMBANK.970403
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1jWSHZWA2.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-021125-22:48:42 652006.20251102.224842.40594417.VU PHAM THIEN AN.970416
|02/11/2025
|300.000
|5306IBT1kJB51D9H.Ung ho MS 2025.294 - Luong Thi Kieu Dung FT25307580067869.20251102.224840.19020467493010.VND-TGTT-HO TRUC UYEN.970407
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJB5JAUR.Ung ho MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh FT25307949735066.20251102.224404.19032937714017.VND-TGTT-NGUYEN HONG DAO.970407
|02/11/2025
|600.000
|MBVCB.11557747224.UH MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 9933135379 TRUONG ANH XUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1fW4YDSTU.ung ho MS 2025.294 em luong thi kieu dung.20251102.222951.0909949158.NGUYEN THI THANH TAM.970431
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBYRDUG.Ung ho MS 2025.294 - Luong Thi Kieu Nhung FT25307104554529.20251102.221734.19034499571014.VND-GV-DOAN THI BICH NGOC.970407
|02/11/2025
|100.000
|020097042211022211302025DG8N301854.67011.221131.VO HONG QUAN CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.287 EM HO CONG TUONG
|02/11/2025
|100.000
|0200970422110222081120251VJO526564.58021.220812.VO HONG QUAN CHUYEN TIEN UNG HO MS2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG VA GD
|02/11/2025
|30.000
|5306IBT1cWMGY2DS.MS 2025.294 (EM Luong Thi Kieu Dung)em co gang vuot qua nha chi chi con nhieu do tien em nhan dum ch.20251102.215318.102871548541.TRAN THI HONG MAI.970415
|02/11/2025
|10.000
|MBVCB.11557366741.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|MBVCB.11557352240.ung ho NCHCCCL Ho Hoang Tri 0988885469.CT tu 1025710889 HO HOANG TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11557343530.ung ho MS 2025.294.CT tu 0181003561348 NGUYEN NGOC BICH HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11557337426.Ung ho Ms 2025.294 ( em luong thi kieu dung).CT tu 0071001240256 NGUYEN XUAN QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|0200970405110221410620255B9V043747.76530.214106.Vietcombank:0011002643148:Dang Hung ung ho MS 2025 294 em Dung
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11557243322.ung ho MS 2025.291 (chi nguyen thi mai).CT tu 0071004144480 NGUYEN THI NGOC HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11557180608.ung ho MS 2025.294 em luong thi kieu dung.CT tu 9934949498 TONG THUY ANH DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|10.000
|MBVCB.11557154079.Ung ho MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han - An Giang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1bJQ4DRDE.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251102.211759.04301010700750.NGUYEN THI ANH DAO.970426
|02/11/2025
|1.000.000
|5306IBT1aWVC4V52.Ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).20251102.211012.172704070009354.BUI THI BICH THAO.970437
|02/11/2025
|300.000
|MBVCB.11556934317.ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0251002778433 NGUYEN DINH BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11556882811.Ung ho MS 2025.294 (Em LUONG THI KIEU DUNG).CT tu 1044879823 LE DANG THAO VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|0200970488110221021120250Oaa481417.35209.210209.UNG HO MS 2025.294 LUONG THI KIEU DUNG
|02/11/2025
|100.000
|020097048811022101412025BbNX478614.32535.210100.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|02/11/2025
|300.000
|020097040511022059542025YCD1032189.25615.205912.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11556831434.MS2025.293.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|MBVCB.11556743953.MS 2025.294(em luong thi kieu dung).CT tu 0231000661384 PHAN XUAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11556543457.Ung ho MS 2025.293 (be Thao Thi Dua).CT tu 0421003893711 NGUYEN THI DIEM HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|50.000
|0200970415110220330020254vcp582971.10619.203300.ung ho Ms2025294 luong thi kieu dung
|02/11/2025
|200.000
|020097042211022029512025QV27887729.96311.202952.LE THI HA chuyen tien ung ho ma so 2025.294em luong kieu Dung
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11556402479.Ung ho MS 2025.292 (Ong Nguyen Quoc Trinh).CT tu 0981003332266 NGUYEN CHAU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1aWVC8JMY.ung ho MS 2025.290 (anh Dieu Minh).20251102.202132.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
|02/11/2025
|500.000
|5306IBT1iW7RMXKX.Ung ho MS 2025287 em Ho Cong Tuong.20251102.202103.0812308782.PHAM VU HAI YEN.970432
|02/11/2025
|100.000
|02009704151102200955202522gu511755.5363.200913.ung ho MS2025.294
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1jWSHMSJB.UNG HO MS 2025 296 EM NGUYEN THI BAO NGAN-021125-20:06:40 436233.20251102.200640.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|02/11/2025
|150.000
|020097041511022003532025x8K2492769.76957.200354.MS 2025.294 (luong thi kieu dung)
|02/11/2025
|50.000
|IB_213272561_1762087943233179977028_null_20251102_Chung tay cung bao Vietnamnet
|02/11/2025
|25.000
|5306IBT1iW7R9BU7.MS 2025.296. hungnt6.20251102.195917.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|02/11/2025
|200.000
|020097048811021951122025lh6n030011.16652.195030.UNG HO MS 2025.294 LUONG THI KIEU DUNG
|02/11/2025
|100.000
|020097040511021949492025RG9S076484.9665.194947.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 293 be Thao Thi Dua NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1jWSHSSCS.MS 2025.294 LUONG THI KIEU DUNG-021125-19:41:59 393241.20251102.194159.17406567.VO HONG NGOC.970416
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1kJBPEAAE.Ung ho chi nguyen thi mai chuc con chi som binh phuc FT25307060355000.20251102.194041.19037065180016.VND-TGTT-LU KIM DUC.970407
|02/11/2025
|300.000
|5306IBT1jWSH96DJ.MS 2025.294 ANH THU KHANH NGOC GUI CHUT YEU THUONG DEN GIA DINH-021125-19:37:55 385944.20251102.193756.5922657.NGUYEN THI THAO.970416
|02/11/2025
|300.000
|5306IBT1fW4P7D3X.Ung ho MS 2025.283 ong Tran Van Tot.20251102.192620.002070406003960.NGUYEN DO HOANG VY.970400
|02/11/2025
|500.000
|5306IBT1aWVCQ75J.DINH THI GAM chuyen tien ung ho luong thi kieu dung .20251102.190448.221704070000107.DINH THI GAM.970437
|02/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105969786873.20251102.105969786873-0989560231_ung ho NCHCCCL NGUYEN THI THU HA 0989560231
|02/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105969971144.20251102.105969971144-0946423544_MS 2025283 ong Tran Van Tot
|02/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105969571910.20251102.105969571910-0946423544_MS 2025282 em Bui Thi Mua
|02/11/2025
|100.000
|020097042211021844022025DR63971375.78461.184403.2025295
|02/11/2025
|200.000
|020097041511021838562025NtNE208709.51522.183853.HUYNH KIM EM ung ho MS 2025.294
|02/11/2025
|10.000
|5306IBT1fW4PU6R2.Ms 2025.294( em nguyen thi kieu dung).20251102.183809.9021982494018.TRAN TRANG MY QUYEN.963388
|02/11/2025
|100.000
|MBVCB.11554700784.ung ho MS 2025.294(em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0501000241737 NGUYEN NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|20.000
|020097042211021826432025OH2X658852.89032.182602.MS 2025.294 ung ho em Luong Thi Kieu Dung
|02/11/2025
|100.000
|MBVCB.11554676479.ung ho MS 2025.292(ong Nguyen Quoc Trinh).CT tu 0501000241737 NGUYEN NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|MBVCB.11554240728.NCHCCCL Le Huyen Tran 0907705458.CT tu 1026178725 LE HUYEN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|500.000
|5306IBT1iW7XUEDC.LE HUYEN ANH chuyen tien MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh.20251102.175735.00911555278.LE HUYEN ANH.970423
|02/11/2025
|100.000
|MBVCB.11554195488.ung ho MS 2025.296(em nguyen thi bao han).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|500.000
|MBVCB.11554118169.Ung ho MS 2025.294, em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 1019754839 QUACH MINH DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1iW7XIPPC.NGUYEN PHUONG ANH chuyen tien ung ho MS 2025292 ong Nguyen Quoc Trinh.20251102.174833.170324919.NGUYEN PHUONG ANH.970432
|02/11/2025
|100.000
|020097042211021746532025AFWB163657.77906.174652.2025.292 nguyen quoc trinh
|02/11/2025
|200.000
|0200970488110217423820253QnL067030.52344.174235.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|02/11/2025
|1.000.000
|5306IBT1kJBUU1TN.MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh FT25307901234784.20251102.173536.58886722671998.HOANG QUOC TRUNG.970407
|02/11/2025
|30.000
|020097042211021731442025F38H839387.88198.173145.Ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|02/11/2025
|150.000
|5306IBT1kJBUVMFU.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25307125001302.20251102.172624.19071285648012.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407
|02/11/2025
|100.000
|020097041511021724452025RmUE825606.46598.172445.ms2025.294
|02/11/2025
|50.000
|5306IBT1iW7XJBNM.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han).20251102.171402.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|02/11/2025
|50.000
|5306IBT1iW7XJUWQ.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).20251102.171328.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|02/11/2025
|50.000
|MBVCB.11553497067.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1041744020 PHAM LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|020097041511021707362025ZXGb753181.48302.170736.MS 2025.294( em luong thi kieu dung)
|02/11/2025
|300.000
|MBVCB.11553291405.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0071003574890 LE THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|50.000
|MBVCB.11553161930.ung ho MS 2025.289.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|50.000
|MBVCB.11553150273.ung ho MS 2025.288.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJB8TA3A.MS2025.291 FT25307031113743.20251102.164914.19031335685028.VND-TGTT-DUONG THI QUYNH NHU .970407
|02/11/2025
|500.000
|MBVCB.11553024222.MS 2025294.CT tu 0251002714339 HA HUY QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|1.000.000
|5306IBT1kJB8Z4XL.Ung ho MS 2025.294 - be Luong Thi Kieu Dung FT25307440053863.20251102.164115.19035368301018.VND-TGTT-LE HOANG TRIET.970407
|02/11/2025
|300.000
|5306IBT1iW73HG4W.MS 2025295.20251102.163355.0988084787.LE HONG HANH.970432
|02/11/2025
|100.000
|MBVCB.11552665078.MS 2025.294 ( Em Luong Thi Kieu Dung ).CT tu 9369925308 TRAN THE TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|500.000
|5306IBT1kJB88VB3.Ung Ho ms 2025.293 be Thao Thi Dua FT25307004066092.20251102.160330.19036417583012.VND-TGTT-NGO NGOC HUYEN TRAN.970407
|02/11/2025
|500.000
|5306IBT1kJB8I9N4.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25307746349240.20251102.160018.19036417583012.VND-TGTT-NGO NGOC HUYEN TRAN.970407
|02/11/2025
|500.000
|5306IBT1kJB8MMBS.Ung ho MS 2025.296 FT25307379277523.20251102.155740.19036417583012.VND-TGTT-NGO NGOC HUYEN TRAN.970407
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1iW7349BS.ung ho MS 2025 294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251102.155536.86222686868.BUI VIET CUONG.970432
|02/11/2025
|300.000
|020097048811021552152025VQZP130612.38775.155134.MS 2025.296 EM NGUYEN THI BAO HAN
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1iW73B8FY.Ung ho MS 2025.294 ( Em Luong Thi Kieu Dung ).20251102.155144.10000541027.PHAM NGOC DUNG.970423
|02/11/2025
|500.000
|5306IBT1aWV1QA4N.KIEU THU HA ung ho MS2025.296 em Nguyen Bao Han.20251102.153701.195001060003685.KIEU THU HA .970409
|02/11/2025
|50.000
|0200970422110215343520259CWF588132.49908.153354.ung ho MS 2025.293 be Thao Thi Dua . hdtrung uh
|02/11/2025
|100.000
|020097041511021529342025kkqQ380943.25944.152939.DO THI MINH HUONG chuyen tien MS 2025. 294( em Luong thi Kieu Dung )
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11551934461.ung ho MS 2025.294 em luong thi kieu dung.CT tu 0011004336023 NGHIEM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1kJBIXEKQ.NGUYEN THI THANH DUNG chuyen ung ho ms 2025287 ho cong tuong FT25307604026986.20251102.151702.19023877541011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH DUNG.970407
|02/11/2025
|500.000
|MBVCB.11551618173.MS 2025 293 (be Thao Thi Dua).CT tu 0261003462818 TRUONG THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1bJQB9GKS.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251102.145820.0393034172.VU THI ANH NGOC.970448
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11551528595.UNG HO MS 2025.287 EM HO CONG TRUONG.CT tu 0611001907226 NGUYEN THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|150.000
|5306IBT1kJBI6XCG.NGUYEN THI HOANG HONG ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25307130715098.20251102.145301.19034009349017.VND-TGTT-NGUYEN THI HOANG HONG.970407
|02/11/2025
|100.000
|020097041511021447562025Qj15256821.38239.144758.NGUYEN MINH HUE chuyen MS 2025 292 ong Nguyen Quoc Trinh
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBIKTF3.Ung ho MS 2025.293 - be Thao Thi Dua FT25307809901657.20251102.144512.19026841981022.VND-TGTT-VU NGOC THANH LAN.970407
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1hWW9XQ5F.IBFT uho ms 2025294 em L.T.K Dung..20251102.144346.970403Wb2c904000000000583116.SACOMBANK.970403
|02/11/2025
|50.000
|5306IBT1jWSZJAUV.UNG HO MS 2025.296 EM NGUYEN THI BAO HAN-021125-14:32:58 832312.20251102.143259.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|02/11/2025
|5.000
|5306IBT1kJBIA2B7.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.296 em Nguyen Thi Bao Han FT25307107123183.20251102.143056.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|02/11/2025
|2.000.000
|020097048811021425222025d9nz588297.46465.142441.UNG HO MS 2025.294 LUONG THI KIEU DUNG
|02/11/2025
|9.999
|020097042211021424172025DGGT277260.42540.142418.Em Luong Thi Kieu Dung MS 2025.294
|02/11/2025
|5.000
|5306IBT1kJBI5PHX.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy FT25307811238997.20251102.142005.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|02/11/2025
|5.000
|5306IBT1kJBIY4GL.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25307547725377.20251102.141633.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|02/11/2025
|300.000
|0200970405110214070620253NIK012332.76038.140703.Vietcombank:0011002643148:MS2025.294-Em LUONG THI KIEUDUNG-Xa Phu Giao TP HCM
|02/11/2025
|50.000
|5306IBT1dJDBMFW2.MS 2025295.20251102.135604.97042292Hb9a0060000000003f4500.MBBANK IBFT.970422
|02/11/2025
|8.686
|020097042211021351302025G483916463.17470.135131.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. ung ho MS 2025.296 em Nguyen Thi Bao Han
|02/11/2025
|300.000
|MBVCB.11550844395.Thinking School giup MS2025 296 em Nguyen Thi Dao.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|50.000
|5306IBT1kJBIVCM8.MS 2025.296 FT25307736501022.20251102.135034.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|02/11/2025
|50.000
|020097048811021348042025yztK401166.6026.134802.UNG HO MS 2025.276 EM TRAN MINH LOC
|02/11/2025
|50.000
|020097048811021346542025RqU4395873.99959.134613.UNG HO MS 2025.287 EM HO CONG TUONG
|02/11/2025
|300.000
|MBVCB.11550716701.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien giup do chau Nguyen Thi Bao Han (MS 2025.296).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1iW7FLDSS.NGUYEN THANH MINH chuyen tien ung ho MS 2025.294 ( luong thi kieu dung).20251102.133540.00002155120.NGUYEN THANH MINH.970423
|02/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105933688272.20251102.105933688272-0937735913_MS2025294
|02/11/2025
|36.000
|0200970422110213170920254MDJ885193.93028.131710.NGUYEN TRONG DUC chuyen tien
|02/11/2025
|500.000
|MBVCB.11550426821.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2025.296 ( em Nguyen Thi Bao Han).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|150.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105932945369.20251102.105932945369-0372137066_Ung ho ms 2025294em Luong Thi Kieu Dung
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1iW7F7FI6.VO TRAN THAO QUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251102.130322.03341433001.VO TRAN THAO QUYEN.970423
|02/11/2025
|35.000
|5306IBT1kJBMXJR6.MS 2025.293 be Thao Thi Dua FT25307400205705.20251102.130126.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|02/11/2025
|35.000
|5306IBT1kJBM3FIW.MS 2025.295 chi Ha Thi Quy FT25307056789195.20251102.130033.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1hWW9GAF1.IBFT DANG CONG THAN chuyen tien ms 2025296 nguyen thi bao han.20251102.125948.060272331947.SACOMBANK.970403
|02/11/2025
|50.000
|5306IBT1kJBM3KTI.MS 2025.296 em Nguyen Thi Bao Han FT25307782312161.20251102.125947.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|02/11/2025
|100.000
|020097041511021258352025jEkk898340.21779.125835.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung)
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1aWVJPL9N.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251102.125823.1808199700.SHBMB.970443
|02/11/2025
|500.000
|0200970405110212545020257NB1003613.7367.125450.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TUAN HAI chuyen tien ungho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|02/11/2025
|200.000
|0200970488110212432220257d7B086684.59690.124240.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1kJBM6NDQ.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25307782233691.20251102.123810.1696181996.BUI HONG HANH.970407
|02/11/2025
|50.000
|5306IBT1jWS6ZVN1.MS 2025.296 EM NGUYEN THI BAO HAN-021125-12:37:41 666806.20251102.123742.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|02/11/2025
|500.000
|MBVCB.11550055670.ung ho Ms2025.292( o Nguyen Quoc Trinh).CT tu 0071004488908 VO DANG DAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|500.000
|MBVCB.11550024625.BUI NGOC DIEP ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0511000427431 BUI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|0200970488110212323820251JMF028948.15222.123236.MS 2025.296
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBMKEX4.ung ho MS 2025.296 em Nguyen Thi Bao Han FT25307092734193.20251102.122959.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBMKUN9.ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy FT25307346083224.20251102.122856.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBMK9QV.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25307372247422.20251102.122806.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBM7RMR.ung ho MS 2025.293 be Thao Thi Dua FT25307859723580.20251102.122717.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBM7Z94.ung ho MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh FT25307428949980.20251102.122634.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBM7Y6G.ung ho MS 2025.291 chi Nguyen Thi Mai FT25307105905197.20251102.122535.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|02/11/2025
|100.000
|020097041511021224442025lYlI813296.80063.122402.ung ho MS 2025.294 ( em Luong Thi Kieu Dung)
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBM7WV8.ung ho MS 2025.290 anh Dieu Minh FT25307836313215.20251102.122407.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|02/11/2025
|100.000
|MBVCB.11549851973.MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung. chuc em va ba nhieu suc khoe.CT tu 1021069893 NGUYEN KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|50.000
|5306IBT1bJQ5LPX5.ung ho MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han).20251102.120934.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|02/11/2025
|300.000
|5306VNIBJ2YUMUPJ.2025.294 luong thi kieu dung.20251102.120330.868689968.DO PHAM HUYEN PHUONG.970441
|02/11/2025
|1.800.000
|5306IBT1bJQ5HLS8.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Ha Thi Quy MS 2025- 295.20251102.120221.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|02/11/2025
|300.000
|MBVCB.11549589607.ung ho MS2025.296(em Nguyen Thi Bao Han).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|50.000
|020097041511021157212025Kirq733963.53980.115721.ung ho NCHCCCL be Bong con dao
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1jWS6GMFF.UNG HO NCHCCCL NGUYEN THI HOANG TRANG 0765132477-021125-11:53:11 593877.20251102.115311.31913677.LE CONG MINH.970416
|02/11/2025
|150.000
|0200970405110211492520257HD6077558.16670.114925.Vietcombank:0011002643148:DINH SON TUNG chuyen tien Ung ho MS 2025 296 Em NGUYEN THI BAO HAN
|02/11/2025
|100.000
|020097048811021143212025AkoR727018.87075.114318.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|02/11/2025
|10.000
|5306IBT1cWM4QKMF.ung ho MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han).20251102.114142.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/11/2025
|10.000
|5306IBT1cWM4QVGZ.ung ho MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).20251102.113858.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/11/2025
|66.000
|5306IBT1bJQ56IDX.MS2025.296 Nguyen Thi Bao Han.20251102.113401.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|02/11/2025
|50.000
|MBVCB.11549204877.NGUYEN XUAN HUNG chuyen tien ung ho KCHCCCL Hung 0906822545.CT tu 0121000682242 NGUYEN XUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|50.000
|MBVCB.11549213641.NGUYEN TIEN QUAN chuyen tien MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung.CT tu 1060969812 NGUYEN TIEN QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|MBVCB.11549146425.ungho MS-2025.296 NGUYEN THI BAO HAN.CT tu 1029386882 PHAM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBMJSU1.Ung ho ms2025.294 em luong thi kieu dung FT25307623026185.20251102.112341.19035483338014.VND-TGTT-HOANG NU NHU MY.970407
|02/11/2025
|400.000
|5306IBT1kJBVNSN9.UNG HO MS 2025.292 FT25307745388678.20251102.111440.19031531400015.VND-TGTT-NGUYEN MINH BAO MAI.970407
|02/11/2025
|500.000
|020097041511021103062025fUCK560828.87455.110306.ms2025.296nguyen thi bao han
|02/11/2025
|100.000
|MBVCB.11548832872.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|500.000
|0200970415110210585320253WJA547309.66158.105853.ung ho MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy)
|02/11/2025
|100.000
|IBVCB.11548771325.Chuyen tien ung ho MS 2025.296 Nguyen Thi Bao Han.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/11/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105918306286.20251102.105918306286-0347482105_MS 2025296 em Nguyen Thi Bao Han
|02/11/2025
|100.000
|MBVCB.11548699334.ung ho nchcccl ngo hoang ai 0332326330.CT tu 0651000784108 NGO HOANG AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|10.000
|5306IBT1kJBVZQQP.ung ho ms 2025.296, em Nguyen Bao Han, chuc em va gia dinh binh an FT25307217500326.20251102.105101.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1aWVW3B1T.VU THI MY DUNG MS2025.296( Nguyen Thi Bao Han).20251102.104623.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBVKK2C.ung ho MS 2025.295 FT25307390633306.20251102.104359.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1iW7TL7ER.Ung ho MS 2025294.20251102.104324.185976823.TONG THI THU HUYEN.970432
|02/11/2025
|200.000
|020097048811021043022025xc6G299373.88145.104221.UNG HO MS 2025.294 EM KIEU DUNG
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBVGMJJ.Ung ho MS2025.294 Luong Thi Kieu Dung FT25307490879895.20251102.103658.19031655896019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUONG KHANH.970407
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBVGS3S.MS 2025.294 Luongthikieudung FT25307802422420.20251102.103646.19029278379018.VND-TGTT-NGUYEN DIEU CHI.970407
|02/11/2025
|20.000
|5306IBT1cWMBKBXB.MS 2025.294 (EM LUONG THI KIEU DUNG).20251102.102019.103003512219.NGUYEN TRAN DAI NAM.970415
|02/11/2025
|18.000
|MBVCB.11548179186.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1iW7TGT59.2025.294 Luong Thi Kieu Dung.20251102.101237.05395354301.TRAN THI PHUONG TRANG.970423
|02/11/2025
|100.000
|5306VNIBJ2YUAMID.MS 2025.294.20251102.101030.985525884.NGUYEN KHOA DIEU DAO.970441
|02/11/2025
|100.000
|020097041511021005362025PmAs358399.6834.100536.MS 2025.294
|02/11/2025
|100.000
|020097040511020956182025E4V5054664.64443.095618.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THANH HUONG UNG HO MS 2025.294 E LUONG T KIEU DUNG
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11547886595.UH MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung). Nam Mo A Di Da Phat.CT tu 0281000628498 PHAM THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBV2AZF.Ung ho em Luong Thi Kieu Dung Ms 2025 294 FT25307385650071.20251102.095318.19032776760013.VND-TGTT-LE NGOC QUYNH NHU.970407
|02/11/2025
|300.000
|MBVCB.11547840381.ung ho MS 2025.293(be Thao Thi Dua).CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11547837535.ung ho ms2025.294.CT tu 9981211274 NGUYEN PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|5306VNIBJ2YUQXMK.Ung ho em Luong Thi Kieu Dung - MS. 2025.294.20251102.095100.931494126.NGUYEN VO NGOC HAN.970441
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11547691614.DOAN CHI THANG chuyen tien MS 2025.295( chi Ha Thi Quy).CT tu 0161000322362 DOAN CHI THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11547659589.DOAN CHI THANG ung ho MS 2025.294( em Luong thi kieu dung).CT tu 0161000322362 DOAN CHI THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|300.000
|MBVCB.11547643117.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1iW7TUDBQ.2025 294 em Luong Thi Kieu Dung.20251102.093711.191668324.NGUYEN THI MY ANH.970432
|02/11/2025
|50.000
|MBVCB.11547597497.MA SO MS 2025 292 ONG NGUYEN QUOC TRINH.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/11/2025
|50.000
|MBVCB.11547538988.MA SO MS 2025 293 BE THAO THI DUNG.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1iW7TIZNL.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 296 NGUYEN THI BAO HAN.20251102.092958.247529918.LE THI HOA.970432
|02/11/2025
|50.000
|MBVCB.11547514547.MA SO MS 2025 294 EM LUONG THI KIEU DUNG.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/11/2025
|50.000
|MBVCB.11547477630.MA SO MS 2025 295 CHI HA THI QUY.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105907716692.20251102.105907716692-0918820162_Ung ho ms 2025293 be Thao Thi Dua
|02/11/2025
|50.000
|MBVCB.11547426465.MA SO MS 2025 296 EM NGUYENN THI BAO HAN.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/11/2025
|200.000
|020097041511020916002025kBDj183065.91420.091600.LUU THI CAM LOAN Chuyen tien ung ho MS 2025.294 (Luong Thi Kieu Dung)
|02/11/2025
|500.000
|MBVCB.11547322547.LE KONG SON chuyen tien ung ho chau Ha thi Quy 2025-295.CT tu 0041000293244 LE KONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|50.000
|5306IBT1iW7TDGFF.ZP253060088044 251102000630491 Ung ho MS 2025.294.20251102.091414.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|02/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105906612438.20251102.105906612438-0939741731_Ms 2025294 ung ho be Kieu Dung
|02/11/2025
|200.000
|020097048811020852242025Ch8c485803.2425.085142.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1bJQ5VLRG.Ung ho MS 2025295 Ha Thi Quy.20251102.085205.88838668.NGUYEN THI VAN ANH.970425
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1kJBDGD85.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25307402732187.20251102.085009.19026510796012.VND-TGTT-LAM NGOC MINH QUYEN.970407
|02/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11547003612.ung ho MS 2025.274 (be Dinh Ngoc Nhi va Dinh Ngoc Han).CT tu 0071000988408 NGUYEN ANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11546981907.ung ho MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0511000445548 LE NGUYEN THANH AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|02009704221102084716202530KH223520.84248.084715.ung ho MS 2025.292 ong nguyen quoc trinh
|02/11/2025
|200.000
|020097048811020845492025G4ZA441781.79589.084547.MS 2025.294
|02/11/2025
|200.000
|020097040511020839552025REEV082781.58561.083955.Vietcombank:0011002643148:chuyen cho e Luong Thi kieu Dung ms 2025294
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBD5KEM.VU THI LAN ANH chuyen UH ms 2025.294 em luong thi kieu dung FT25307066009690.20251102.083640.19036846005019.VND-TGTT-VU THI LAN ANH .970407
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1fW48NWRX.Ung ho MS 2025.292 (ong Nguyen Quoc Trinh).20251102.083301.8007041011593.HOANG HIEU DI.963388
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11546814111.ung ho MS 2025.294( em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0181003347722 PHAM THI KIM HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|300.000
|MBVCB.11546785345.Ong ba LE VAN DICH- HUYNH THI NHIC ANH ung ho em Luong thi kieu Dung MS 2025 -294.CT tu 1037203647 LE QUANG LIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|50.000
|5306IBT1jWSE3HUM.MS2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-021125-08:30:17 254167.20251102.083017.5377271.LE QUYNH TRANG.970416
|02/11/2025
|150.000
|5306IBT1kJBDPB5L.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25307360834079.20251102.082808.19030159124034.VND-TGTT-DINH NGOC HA MY.970407
|02/11/2025
|50.000
|VCB.CTDK.01/02/2025.NCHCCCL. CT tu 0291000092704 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1kJBDI5Q9.MS.2025.294 LUONG THI KIEU DUNG FT25307015540701.20251102.081520.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
|02/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105899827616.20251102.105899827616-0774006198_2025292 ong Nguyen Quoc Trinh
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11546536423.ung ho MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|30.000
|020097042211020807512025GW9G532870.59897.080751.gui ms 2025 296
|02/11/2025
|100.000
|0200970422110208032320250XC2352019.47414.080242.MS 2025.295 Chi Ha Thi Quy
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11546478893.MS 2025.296.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|MBVCB.11546455018.ung ho MS.2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0071005816860 LUONG NGOC HA MI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|02009704051102074437202593HJ056533.99375.074437.Vietcombank:0011002643148:ms2025.292 Ong Nguyen Quoc Trinh
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1iW7LLY4G.MS 2025.294 ( em Luong Thi Kieu Dung ).20251102.073609.06420322401.NGUYEN THI PHUONG LINH.970423
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBD1742.PHAM THE NGHIA chuyen ung ho em Luong Kieu Dung 2025.294 FT25307070410066.20251102.073522.19038463618011.VND-TGTT-PHAM THE NGHIA.970407
|02/11/2025
|100.000
|020097040511020734092025SBHE020182.74260.073328.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.294 e Luong Thi Kieu Dung
|02/11/2025
|50.000
|020097042211020731302025K2F0630203.66953.073131.MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh
|02/11/2025
|300.000
|020097042211020731182025VJWN648193.66704.073119.ung ho MS 2025.296 em Nguyen Thi Bao Han
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11546190967.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|020097042211020723352025HEIP948655.50316.072336.MS 2025.296 em Nguyen Thi Bao Han
|02/11/2025
|50.000
|5306IBT1iW7LHJBD.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251102.072212.03910444001.HUYNH THI TUYET MAI.970423
|02/11/2025
|500.000
|MBVCB.11546101650.NGUYEN LE XUAN TRANG ho tro MS 2025.294 e Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0511000437775 NGUYEN LE XUAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|500.000
|MBVCB.11545996675.ms 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0241004087414 LUONG HOANG KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11545982418.BUI THU TRANG ung ho MS2025.293 (be Thao Thi Dua).CT tu 0071000793973 BUI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|020097042211020701272025HIFE151264.7160.070125.PHAN LAN ANH chuyen tien ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|02/11/2025
|300.000
|5306IBT1kJBSXCW5.Ung ho ms 2025.294 em luong thi kieu dung FT25307900002459.20251102.064334.14023880620013.VND-TGTT-VU THI HOA.970407
|02/11/2025
|50.000
|020097048811020632092025PD2K828564.65123.063207.BUI KHAC THINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.295 CHI HA THI QUY
|02/11/2025
|50.000
|5306IBT1dJDPMCVB.Ung ho MS 2025294 em luong thi kieu dung.20251102.062049.970422Xc268330000000003f9117.MBBANK IBFT.970422
|02/11/2025
|500.000
|5306IBT1kJBSF8AE.ung ho ms 2025.295 FT25307370336186.20251102.061918.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407
|02/11/2025
|500.000
|5306IBT1kJBST52K.MS 2025.287 ung ho em Ho Cong Tuong FT25307862416765.20251102.060026.19073398181016.VND-TGTT-TRAN DIEU LINH.970407
|02/11/2025
|500.000
|5306IBT1kJBSTPNE.MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung FT25307060838056.20251102.055932.19073398181016.VND-TGTT-TRAN DIEU LINH.970407
|02/11/2025
|600.000
|020097042211020509342025XNPX145885.10413.050935.ung ho MS 2025.293 be Thao Thi Dua
|02/11/2025
|50.000
|5306IBT1iW7LGS33.Ung ho NCHCCCL Ha Thanh 0372870659.20251102.050138.0372870659.LE HA THANH.970432
|02/11/2025
|200.000
|MBVCB.11545653943.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.295 ( chi Ha thi quy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1jWSE7U1Z.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-021125-04:10:17 118908.20251102.041017.23976557.LUU THI TUYET KIEU.970416
|02/11/2025
|500.000
|5306IBT1iW7L4674.Ms 2025-294 uh em Luong Thi Kieu Dung.20251102.032616.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|02/11/2025
|100.000
|5306VNIBJ2Y45TLD.Ung ho MS 2025.294 - Em Luong Thi Kieu Dung.20251102.032305.620704060126922.TRAN THI THU THAO.970441
|02/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105888917955.20251102.105888917955-0792669594_Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|02/11/2025
|20.000
|MBVCB.11545536820.ung ho MS 2025.292 (ong Nguyen Quoc Trinh).CT tu 1028208918 NGUYEN DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|50.000
|MBVCB.11545506331.Ung ho MS 2025.294 ( Em Luong Thi Kieu Dung ).CT tu 1025536525 LY HONG NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1aWVQTVYY.MS 2025.294 (EM LUONG THI KIEU DUNG).20251102.021554.700022518479.HO XUAN QUYNH.970424
|02/11/2025
|43.234
|5306IBT1cWM5662V.MS 2025.294 ( EM LUONG THI KIEU DUNG).20251102.015925.109872335661.NGO THI BICH VAN.970415
|02/11/2025
|300.000
|MBVCB.11545467967.PHAM THI HUYNH NHU chuyen tien ung ho MS 2025.292 (ong Nguyen Quoc Trinh).CT tu 0701000430874 PHAM THI HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|MBVCB.11545449185.ung ho MS 2025.294(em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 2703509733 NGUYEN VAN HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|50.000
|020097041511020134172025OBzZ602768.22790.013417.Ms 2025.294 ( em luong thi kieu dung)
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1iW7LYZDS.Ung ho NCHCCCL, Ha Phuong Nhung, 0396489067.20251102.012933.00001412730.HA PHUONG NHUNG.970423
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1bJQYX8IQ.ung ho MS 2025.276 (em Tran Minh Loc).20251102.012924.03201011956303.PHAM HOANG ANH.970426
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1bJQYX9SC.ung ho MS 2025.292 (ong Nguyen Quoc Trinh).20251102.012201.03201011956303.PHAM HOANG ANH.970426
|02/11/2025
|30.000
|5306IBT1iW7LPX9B.MS 2025.294.20251102.010748.00005922602.LE VIET TU.970423
|02/11/2025
|50.000
|020097048811020100042025qRfm604345.94555.005923.UNG HO MS 2025.295
|02/11/2025
|15.000
|020097042211020058212025FXBQ846390.93536.005822.ung ho ms 2025.294
|02/11/2025
|50.000
|02009704221102005424202520RF776750.89672.005425.MS 2025.292 Ong Nguyen Quoc Trinh
|02/11/2025
|300.000
|MBVCB.11545341320.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0411001083391 TRAN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|50.000
|5306IBT1kJBS4TBQ.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25307610317447.20251102.004855.7711558888.MAI THI BICH HANG.970407
|02/11/2025
|100.000
|5306VNIBJ2Y4PITG.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251102.004854.000256885.NGUYEN HONG NGOC.970441
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1iW7LPJQ2.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251102.004812.03594948858.PHAM THI BAO NGOC.970423
|02/11/2025
|300.000
|5306IBT1kJBS4UAQ.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25307041355986.20251102.004204.19035343641019.VND-TGTT-HUYNH NHAT HOA.970407
|02/11/2025
|100.000
|MBVCB.11545308284.MS 2025.287 ung ho em Ho Cong Tuong.CT tu 0451000360562 DO NGOC VIET MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|MBVCB.11545284728.MS 2025.294(Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0071000905534 PHUNG LE NGOC NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|50.000
|020097041511020024132025hB91568867.57787.002413.MS 2025.294 (Luong Thi Kieu Dung)
|02/11/2025
|300.000
|MBVCB.11545269635.ung ho MS2025.294 (Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0421003883764 DUONG DANG HUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJBSBQZW.Ung ho MS 2025.295 FT25307641940007.20251102.002258.19036637515018.VND-TGTT-LE QUANG HUNG.970407
|02/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105883995343.20251102.105883995343-0703260363_MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|02/11/2025
|200.000
|5306IBT1kJBS5CU5.Ms 2025.294 em luong thi kieu dung FT25307883244844.20251102.001216.19036636749023.LE NGUYEN PHUONG UYEN.970407
|02/11/2025
|300.000
|MBVCB.11545237510.LE CAM LINH ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0281000599594 LE CAM LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/11/2025
|200.000
|020097041511020009272025UaTy557738.41005.000927.VU HONG PHU chuyen tien ung ho NCHCCCL 0388690901
|02/11/2025
|250.000
|5306VNIBJ2Y4PG2E.MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).20251102.000625.422704060065275.NGUYEN THU UYEN.970441
|02/11/2025
|500.000
|5306IBT1iW7LIZSN.MS 2025294 em Luong Thi Kieu Dung.20251102.000619.0934942646.NGUYEN THI NGOC DIEP.970432
|02/11/2025
|300.000
|020097041511020002062025QFC7553141.31739.000204.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung)
|02/11/2025
|100.000
|5306IBT1iW7LIUGI.MS 2025294 (luong thi kieu dung).20251102.000126.05553656001.NGUYEN THI HIEN.970423
|02/11/2025
|100.000
|5305IBT1kJBSPG21.UNG HO MS2025.294 FT25307578215336.20251101.235610.19035060928011.VND-TGTT-NGUYEN QUYNH TRANG.970407
|02/11/2025
|200.000
|5305IBT1kJBSPI3D.Ms 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25307143736031.20251101.235339.19029361736868.VND-TGTT-BUI KHANH AN.970407
|02/11/2025
|50.000
|0200970422110123500220253011447791.15992.235003.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|02/11/2025
|100.000
|020097042211012347052025DLAG540397.14080.234706.ung ho ms 2025.294 em luong thi kieu dung
|02/11/2025
|100.000
|5305IBT1hWW2DFTD.IBFT MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh.20251101.234456.060314211858.SACOMBANK.970403
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11571628862.2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1025066916 PHAM THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11571607962.MS 2025.297 Truong Quoc Bao.CT tu 0531000296329 NGUYEN THI HONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|300.000
|5308IBT1hWW8DQEP.IBFT Ung ho MS 2025.292 Ong Nguyen quoc Trinh.20251104.000718.060292567661.SACOMBANK.970403
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11571524939.HUYNH NHIEU MY HUYEN chuyen tien MS 2025.294 ( em Luong Thi Kieu Dung ) .CT tu 1016137107 HUYNH NHIEU MY HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|50.000
|5307IBT1iWKCG7SW.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251103.234505.70794251772.TRAN THI MY LINH.970423
|03/11/2025
|10.000
|020097042211032342042025WULO926827.28480.234205.MS 2025.296 em Nguyen Thi Bao Han
|03/11/2025
|20.000
|0200970422110323400520253G0N149696.25605.234005.MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao
|03/11/2025
|50.000
|020097040511032325302025MFGE093176.12211.232530.Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2025.296 nguyen thi bao han
|03/11/2025
|50.000
|MBVCB.11571421255.Ung ho Ms 2025.297.CT tu 0481000803654 PHAN LAM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|50.000
|5307IBT1jWS3B92S.MS 2025.291 CHI NGUYEN THI MAI-031125-23:17:52 554889.20251103.231753.5377271.LE QUYNH TRANG.970416
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1hWW89IVM.IBFT Ung ho 2025.297.20251103.231307.060262006207.SACOMBANK.970403
|03/11/2025
|100.000
|5307VNIBJ2YEMNQ4.ung ho ms2025296 em nguyen thi bao han.20251103.230824.764803718.NGUYEN THI THANH XUAN.970441
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1iWKC4QFD.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251103.230323.04310502001.TRAN THI MY TRANG.970423
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11571343652.Ung ho MS 2025.297-anh Truong Quoc Bao.CT tu 0011004237945 NGUYEN THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11571341942.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|020097042211032302052025E6NZ725455.74590.230206.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.297 truong Quoc Bao
|03/11/2025
|1.000.000
|020097040511032257162025T8I2070247.66549.225716.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.287 Ho Cong Tuong LS
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1dJDFNLF9.Ung ho MS 2025294 em Luong Thi Kieu Dung.20251103.225534.970422Xf6d0930000000001d5479.MBBANK IBFT.970422
|03/11/2025
|100.000
|020097041511032253142025hn43425672.58495.225314.MS2025.297
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1kJBZ7NEG.TRAN HO NAM chuyen ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao FT25308808050945.20251103.225153.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|03/11/2025
|200.000
|02009704221103224937202591I3929808.51495.224938.ung ho be luong thi kieu dung
|03/11/2025
|50.000
|MBVCB.11571267129.2025.297.CT tu 0441000806686 LAI QUI SON HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|90.000
|020097040511032239142025A129049187.29423.223831.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh
|03/11/2025
|500.000
|MBVCB.11571197050.NGUYEN THI CHIN ung ho Truong Quoc Bao - MS 2025.297.CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|50.000
|020097048811032235482025vf3c986586.22622.223506.NGUYEN LE YEN LINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1hWW8C2CB.IBFT ung ho ms 2025.294.20251103.223024.050134273256.SACOMBANK.970403
|03/11/2025
|50.000
|MBVCB.11571157539.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0061001152827 H QUYNH BKRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1iWKCYCPE.ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao.20251103.222908.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|03/11/2025
|50.000
|MBVCB.11571141410.ung ho MS 2025.292 ong nguyen quoc trinh.CT tu 0061001152827 H QUYNH BKRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1jWS3UUGB.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-031125-22:15:28 499883.20251103.221528.219130029.TRINH THI THAO.970416
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11570961950.NGUYEN THI MY XUAN ung ho MS 2025.297.CT tu 0501000231010 NGUYEN THI MY XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1kJBZUBAU.MS 2025.297 FT25308068713370.20251103.220258.19033552863018.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407
|03/11/2025
|20.000
|5307VCBCJ2YE1MQI.ung ho MS 2025.296 em Nguyen Thi Bao Han.20251103.220202.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|03/11/2025
|10.000
|MBVCB.11570948104.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|500.000
|MBVCB.11570903979.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0071000074890 NGUYEN THI BICH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11570877446.ung ho MS 2025.289 be Tran Nhu Y.CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|200.000
|020097040511032145232025MHHX056147.82402.214520.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THU HA chuyen tien uh 2025297 truong quoc bao
|03/11/2025
|100.000
|020097041511032142512025yBAN310269.75028.214208.SM2025.292 (nguyen quoc trinh)
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1kJBZDKV3.MS 2025.286 FT25308500173007.20251103.214104.19037905251017.VND-TGTT-NGUYEN VAN LUU.970407
|03/11/2025
|100.000
|020097042211032141002025HH3W911647.67723.214101.ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao
|03/11/2025
|100.000
|020097048811032138222025ORrg751665.59460.213739.UH MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11570702046.ung ho ms 2025.295.CT tu 0301000313017 NGUYEN NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|200.000
|020097048811032131502025Fi81718791.37155.213148.UNG HO MS 2025.296 EM NGUYEN THI BAO HAN
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11570668292.MS 2025.294.CT tu 0081001278574 LE PHAM THANH CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11570646331.MS 2025.297.CT tu 0081001278574 LE PHAM THANH CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106104997499.20251103.106104997499-0902498898_ung ho MS 2025297 anh Truong Quoc Bao
|03/11/2025
|200.000
|020097040511032122572025NYQW096286.4344.212257.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025 297 anh Truong Quoc Bao
|03/11/2025
|50.000
|5307IBT1kJBZ1I1B.Ung ho MS.2025.294. Cho em Luong Thi Kieu Dung FT25308707060043.20251103.211950.19036814465018.VND-TGTT-NGUYEN LINH CHI.970407
|03/11/2025
|200.000
|020097048811032119322025fkkB653107.90846.211929.MS2025.297 TRUONG QUOC BAO
|03/11/2025
|500.000
|MBVCB.11570480244.ung ho MS2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh.CT tu 0071001199577 NGUYEN THI NGOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1aWVVQ3TM.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms2025.297 anh truong quoc bao.20251103.211208.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|03/11/2025
|1.000.000
|020097041511032108462025yfuj226845.49179.210846.Ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao)
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1jWS39FYW.UNG HO MS 2025.297 TRUONG QUOC BAO-031125-21:04:07 404122.20251103.210408.88649369.LE THI THANH THAO.970416
|03/11/2025
|550.000
|0200970488110321003020257LcG540941.13637.210028.UNG HO MS 2025.296
|03/11/2025
|100.000
|020097042211032058312025WAC1865396.4880.205750.ung ho MS 2025.294 Em Luong Kieu Dung
|03/11/2025
|5.000
|5307IBT1kJB63NXJ.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao FT25307813397896.20251103.205701.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|03/11/2025
|100.000
|020097041511032053572025DBt6185703.86222.205315.Ms 2025.297 anh Truong Quoc Bao
|03/11/2025
|100.000
|020097040511032045532025QBFK071964.49595.204553.Vietcombank:0011002643148:uh 2025.296 em Nguyen thi bao Han
|03/11/2025
|100.000
|0200970405110320412220253AG9054891.29451.204040.Vietcombank:0011002643148:uh 2025.297 anh truong quoc bao
|03/11/2025
|72.000
|5307IBT1bJQ79P4Y.Ung ho ms 2025.297.20251103.203958.03401010656778.HOANG TUNG.970426
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1fW44QYAJ.MS 2025.294 (Luong Thi Kieu Dung).20251103.203802.9021359134564.LE THANH NGAN.963388
|03/11/2025
|300.000
|020097048811032030102025ZQdF345160.77442.203008.UNG HO MS 2025.297 A TRUONG QUOC BAO
|03/11/2025
|50.000
|5307IBT1iWK1X5CH.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251103.202706.02154223601.NGUYEN DUC TUAN.970423
|03/11/2025
|200.000
|0200970488110320162520259k9e247915.11059.201543.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|03/11/2025
|30.000
|5307IBT1kJB6Y4KR.MS 2025.297 em Finn ung ho anh bao FT25307955801250.20251103.200706.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|03/11/2025
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106096202871.20251103.106096202871-0385938479_ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|03/11/2025
|99.000
|5307IBT1kJB6PY8J.ung ho MS 2025.297 FT25307605001508.20251103.200346.19028934347016.VND-TGTT-VU TIEN DUNG.970407
|03/11/2025
|500.000
|MBVCB.11569540600.Ba Vo Thi Ngoiung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|86.000
|020097041511032001192025EPVA917407.35291.200119.ung ho ms2025.289
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11569372968.ung ho.MS.2025.297.(anh Truong Quoc Bao ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1iWK16751.MS 2025.294.20251103.195006.21253558668.HO HOANG VIET LINH.970423
|03/11/2025
|20.000
|020097042211031949442025CZ8X993189.75972.194945.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Truong Quoc Bao ms 2025.297
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11569311386.Ung ho NCHCCCL Nguyen Le Minh 0347373815 .CT tu 1050278175 NGUYEN LE MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|200.000
|020097042211031947262025B17C779109.63914.194727.MS 2025.291 chi Nguyen Thi Mai.xin Chua ban phuoc lanh cho gia dinh
|03/11/2025
|200.000
|020097042211031944262025PLCP426464.49062.194428.MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh. xin chua ban phuoc lanh cho 2 chu
|03/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106093184745.20251103.106093184745-0938693394_Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|03/11/2025
|350.000
|020097042211031939262025218O605903.21644.193927.MS 2025.293 be Thao Thi Dua. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho chau va gia dinh vuot qua con hoan nan
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1kJB69DMV.Ung ho MS 2025.293 be Thao Thi Dua FT25307912099870.20251103.193855.19036501755015.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NGAN.970407
|03/11/2025
|200.000
|020097042211031927312025B164997270.59257.192732.MS 2025.295 chi Ha Thi Quy. Xin chua thuong xot ban phuoc lanh cho c
|03/11/2025
|500.000
|0200970422110319242520254Q8G920190.42696.192426.MS 2025.296 em Nguyen Thi Bao Han. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho chau
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1hWWI4LL3.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2025.297 Truong Quoc Bao.20251103.192230.070141287050.SACOMBANK.970403
|03/11/2025
|200.000
|0200970422110319214720250ULW682277.28484.192148.MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh.
|03/11/2025
|100.000
|020097048811031921432025Rx9S838678.28229.192101.MS 2025 297 TRUONG QUOC BAO
|03/11/2025
|300.000
|020097041511031920562025aYSN778877.24375.192056.ms2025.297 truong quoc bao
|03/11/2025
|100.000
|020097048811031920372025kHpV830937.23060.192034.MS 2025.297 ANH TRUONG QUOC BAO
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11568771592.DTH-Chuc Thien TTN-Hoa Tam DGH-Tu Thao Hanh ung ho MS 2025.297 (Truong Quoc Bao).CT tu 0071000970098 TRUONG THIEU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1bJQGXY7D.uh a Truong Quoc Bao 2025.297.20251103.191204.0987078949.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|03/11/2025
|100.000
|020097042211031906222025BFI1642977.47198.190623.ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao
|03/11/2025
|50.000
|5307IBT1kJBETES2.ck ung ho be Ho Cong Tuong-MS 2025.287 FT25307404238356.20251103.190518.19035724425010.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI.970407
|03/11/2025
|300.000
|020097042211031901282025AIVA333714.21039.190130.MS 2025. 294 Luong Thi Kieu Dung. Gui e chut qua mong e vuot qua kho khan . Thuong e.
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11568492867.ung ho MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han).CT tu 0071001033550 TRAN HUU DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11568449930.ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).CT tu 0071001033550 TRAN HUU DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|200.000
|020097048811031851122025zfBt597983.66216.185029.UNG HO MS 2025.297 ANH TRUONG QUOC BAO
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11568394476.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0071001033550 TRAN HUU DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11568352018.PHAN THANH HONG THAO chuyen tien ung ho MS 2025.292 (ong Nguyen Quoc Trinh).CT tu 1044265650 PHAN THANH HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|020097041511031846452025bt1e656059.41708.184646.nguoi Vo Minh UNG ho anh Truong Quoc BAO
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1iWK1I7BP.ung ho Ms 2025.297.20251103.184526.03744306001.NGUYEN VAN LUONG.970423
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11568334553.PHAN THANH HONG THAO chuyen tien ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1044265650 PHAN THANH HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1iWK1MXLT.LCT ho tro ms 2025.296 nguyen thi bao han.20251103.184212.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|03/11/2025
|1.000.000
|5307IBT1kJBEB1W5.Ung ho MS 2025 297 em TRUONG QUOC BAO FT25307328055867.20251103.183428.1208616886.LAI DUY PHUONG.970407
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11568101966.CHU THI THU ung ho ms 2025.297 ( Truong Quoc Bao).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|99.999
|020097040511031826452025YLFM032773.31127.182645.Vietcombank:0011002643148:TRUONG THUY NHAT LINH uh ms 2025.263 Tran Van Nghi
|03/11/2025
|200.000
|020097048811031825452025ycPq387985.25620.182502.UNG HO MS 2025.297 ANH TRUONG QUOC BAO
|03/11/2025
|50.000
|020097041511031820372025ATMt556921.98661.182037.Gia dinh ung ho CTNCHCCCL
|03/11/2025
|100.000
|020097042211031814262025ITPB320157.64572.181427.Dang Thi Nu ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1iWK1CJ5A.Ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).20251103.181020.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1aWVD92MZ.LE BA TRANG chuyen tien ung ho MS 2025 . 297 Truong Quoc Bao.20251103.180929.1006410567.SHBMB.970443
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1kJBESPWC.MS.2025.297 Truong Quoc Bao FT25307497300456.20251103.180821.19026284206010.VND-TGTT-NGUYEN THI KIEU LINH.970407
|03/11/2025
|200.000
|020097044911031807592025EXtg679556.29282.180759.MS2025.294, ma GD 100000034399971
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1jWSFB3JD.UNG HO MS 2025.297 ANH TRUONG QUOC BAO-031125-18:07:36 065218.20251103.180736.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11567708416.ung ho MS 2025.297.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|30.000
|5307IBT1kJBE9SCQ.Ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao FT25307400962738.20251103.180516.19035506488019.VND-TGTT-LE ANH QUAN.970407
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1kJBE99NR.Ung ho MS 2025.297 FT25307737345115.20251103.180515.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11567655481.MS 2025.286 (em Sung My Sinh).CT tu 0611001516326 LE MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|200.000
|020097041511031749472025NZND435578.22387.174947.Ung ho MS 2025.294
|03/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP74C1SKNO4M.20251103.Ung ho MS 2024.227Be Ta Huu Tai
|03/11/2025
|100.000
|020097048811031727262025fytV855188.81379.172644.VU THI HUONG CHUYEN TIEN
|03/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11566965096.A Hieu ( MS 2025. 296 em Nguyen Thi Bao Han).CT tu 0481000711879 TRAN NGOC GIAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|300.000
|5307IBT1kJBKKSFT.Ung ho MS 2025.294 - Em Luong Thi Kieu Dung FT25307069308849.20251103.172214.19034961350010.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH NHU.970407
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1kJBKAS8Q.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25307746625367.20251103.171505.19031565868016.VND-TGTT-TRAN THI XUAN THUY.970407
|03/11/2025
|50.000
|020097041511031706382025uKus242782.52544.170638.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung)
|03/11/2025
|500.000
|5307IBT1iWKJ763D.Ms 2025 296.20251103.170118.52094143.NGUYEN THI KHANH HOA.970432
|03/11/2025
|100.000
|5307WBVNA22PKSJ1.Ung ho NCHCCCL Thanh Nha 0706160108.20251103.164511.101000401534.NGUYEN MAI THANH NHA.970412
|03/11/2025
|1.000.000
|020097041511031635412025S2hA112808.66712.163459.TAO THI QUYEN chuyen tien
|03/11/2025
|300.000
|020097041511031635082025l6rq110716.62813.163508.MS 2025.2940 (Em Luong Thi Kieu Dung)
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1kJBKJZHJ.uh ms 2025.297 truong quoc bao FT25307084630465.20251103.163420.19033438319014.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU HOA.970407
|03/11/2025
|300.000
|5307IBT1kJBKQQSA.MS2025.294 FT25307142634641.20251103.162708.19027322548016.VND-TGTT-CAO THI THANH THAO NHI.970407
|03/11/2025
|1.000.000
|5307IBT1iWKJU193.ms 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).20251103.162215.90983873740.NGUYEN THI HA HUYEN.970423
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11565855121.ung ho MS 2025.295 (c Ha thi Quy).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|30.000.000
|5307IBT1kJB7LPE3.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25307016612112.20251103.160921.19027234305995.VND-TGTT-NGUYEN VIET TU.970407
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11565693785.Ung ho NCHCCCL Duong Thi Binh 097594888.CT tu 0011002263339 DUONG THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|150.000
|020097041511031602222025oUey890352.86754.160222.2025.297( truong quoc bao )
|03/11/2025
|300.000
|020097041511031555052025xEvG865065.47980.155505.ung ho MS2025.296 em nguyen thi bao han
|03/11/2025
|100.000
|020097041511031549592025H3F3847258.21200.154917.Ung ho NCHCCCL Huy Tu 0904786945
|03/11/2025
|100.000
|020097048811031549322025N3cJ002757.19086.154850.NGUYEN THI HOAI AI CHUYEN TIEN UNG HO MA 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|03/11/2025
|300.000
|020097041511031543482025XtxP826021.86940.154348.ung ho MS2025.294 em luong thi kieu dung
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1kJB7B95F.Ung ho ms 2025.297.anh truong quoc bao FT25307507396042.20251103.154037.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1iWKJQ8UB.Ms 2025294 em Luong Thi Kieu Dung.20251103.151710.68181019968.LE THI ANH.970432
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1iWKWNRK7.MS 2025295 chi Ha Thi Quy.20251103.151459.68181019968.LE THI ANH.970432
|03/11/2025
|50.000
|5307IBT1iWKWNH62.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).20251103.151402.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1iWKWN72J.MS 2025296 em Nguyen Thi Bao Han.20251103.151309.68181019968.LE THI ANH.970432
|03/11/2025
|1.000.000
|5307IBT1kJB79QAW.Ung ho NCHCCCL DAO CONG DUC 0913249045 FT25307870508867.20251103.150727.19031265854013.VND-TGTT-DAO CONG DUC.970407
|03/11/2025
|50.000
|5307IBT1kJB7QGMN.MS 2025.297 FT25307599131349.20251103.145027.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|03/11/2025
|400.000
|MBVCB.11564537632.ung ho ma so 2025.294 Luong thi kieu Dung.CT tu 1051091362 NGUYEN THI HONG TUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11564468381.PHAN THI THUY VAN chuyen tien UNG HO NCHCCCL.CT tu 0011000063643 PHAN THI THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1kJBGLM86.TRAN THI BICH HOA chuyen FT25307861929934.20251103.142636.19020101801014.VND-TGTT-TRAN THI BICH HOA.970407
|03/11/2025
|25.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106057684730.20251103.106057684730-0898137926_Ung ho NCHCCCL
|03/11/2025
|300.000
|020097048811031413032025SMDc381376.56911.141301.UNG HO MS 2025.296 EM NGUYEN THI BAO HAN
|03/11/2025
|300.000
|020097040511031412262025BWW2029274.55264.141227.Vietcombank:0011002643148:uh nchcccl
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11564175394.MS 2025.293 (be Thao Thi Dua).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|20.000
|5307IBT1cWMK7PMM.ung ho NCHCCCL TUAN 0968678941.20251103.135814.102871354556.DINH VAN TUAN.970415
|03/11/2025
|200.000
|020097048811031357592025gjPZ297034.94200.135717.MS 2025.294 LUONG THI KIEU DUNG
|03/11/2025
|1.200.000
|5307IBT1iWKWGJZ4.Ung ho MS 2025 - 290 - 291 - 292.20251103.135541.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|03/11/2025
|1.200.000
|5307IBT1iWKWAXYH.Ung ho MS 2025 - 287 - 288 - 289.20251103.135446.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|03/11/2025
|50.000
|020097040511031354152025MQJV063203.78314.135415.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025296 em Nguyen Thi Bao Han
|03/11/2025
|1.200.000
|5307IBT1iWKWA6GH.Ung ho MS 2025 - 284 - 285 - 286.20251103.135332.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|03/11/2025
|400.000
|5307IBT1hWWMSIM5.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2025.275 2025.297.20251103.135311.050029563133.SACOMBANK.970403
|03/11/2025
|200.000
|020097041511031353102025HJf0502670.74222.135310.ung ho MS 2025.294 (luong thi kieu dung)
|03/11/2025
|500.000
|020097048811031351512025kwn8264507.68560.135109.CK UNG HO MS 2025.294 E LUONG THI KIEU DUNG
|03/11/2025
|500.000
|020097042211031350082025M2F7878248.62237.135009.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|03/11/2025
|500.000
|MBVCB.11563938612.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0961000020000 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|300.000
|5307IBT1kJBGU6AT.Ung ho MS 2025.293 be Thao Thi Dua FT25307260183533.20251103.133942.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG .970407
|03/11/2025
|300.000
|5307IBT1kJBGUSDD.Ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao FT25307021289331.20251103.133752.19126407762041.VND-TGTT-NGUYEN HUY PHUONG .970407
|03/11/2025
|1.000.000
|020097048811031329412025xs52147446.74106.132859.NGUYEN THI NGOC NHO CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.295
|03/11/2025
|1.000.000
|5307IBT1jWSTU9WR.UNG HO MS 2025.291 CHI NGUYEN THI MAI-031125-13:25:47 482966.20251103.132547.7928612468.NGUYEN NGOC NHU HUYNH.970416
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1kJBGV6ZR.ms 2025.294 em luong thi kieu dung FT25307401534320.20251103.132518.10623211937012.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407
|03/11/2025
|500.000
|MBVCB.11563530390.ung ho MS 2025.297.CT tu 0451000271675 DANG NGOC LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|020097041511031309262025Ijt7401899.91981.130926.NGUYEN THI TUYET LAN Chuyen tien 2025.286
|03/11/2025
|100.000
|020097041511031308182025zEIr399518.87604.130818.NGUYEN THI TUYET LAN Chuyen tien.2025.292
|03/11/2025
|100.000
|IBVCB.11563465215.Chuyen tien ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|03/11/2025
|500.000
|MBVCB.11563425321.MS 2025.294.CT tu 9909532577 NGUYEN THE VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11563318967.ung ho MS 2025.297.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11563309369.ung ho MS 2025.296.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11563313650.ung ho MS 2025.295.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11563301311.ung ho MS 2025.294.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11563293103.ung ho MS 2025.293.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11563290866.ung ho MS 2025.292.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11563288767.ung ho MS 2025.291.CT tu 0071004124857 NGUYEN VU BAO TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|50.000
|020097048811031245422025Y1IE931552.97119.124539.UNG HO MS 2025.297 TRUONG QUOC BAO
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11563218421.2025294.CT tu 0071000940314 HUYNH THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|1.000.000
|5307IBT1aWV9KMXS.Ung ho MS 2025297 anh Truong Quoc Bao.20251103.124026.068704070797979.HUYNH NGUYEN BAO HAN.970437
|03/11/2025
|30.000
|MBVCB.11563123777.MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11563080926. ung ho NCHCCCL.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1iWKW2PBW.ung ho MS 2025291 chi Nguyen Thi Mai.20251103.122746.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|03/11/2025
|300.000
|MBVCB.11563021858.ung ho MS 2025.294.CT tu 0071004460526 VU HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|10.000
|5307IBT1fW45P5DR.GiacHienVy ung ho MS2025.296(em NguyenThiBao Han).20251103.122410.19021983.DO THI OANH.970431
|03/11/2025
|10.000
|5307IBT1fW45PME3.GiacHienVy ung ho MS2025.297(anh TruongQuocBao ).20251103.122211.19021983.DO THI OANH.970431
|03/11/2025
|10.000
|5307IBT1fW45P2IM.GiacHienVy ung ho MS2025.295(chi Ha Thi Quy).20251103.122015.19021983.DO THI OANH.970431
|03/11/2025
|500.000
|MBVCB.11562892888.ms 2025.093 be Thao Thi Dua.CT tu 0011002116530 HO MAI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|0200970415110312140620251JSo256417.45313.121324.MS 2025.297(anh Truong Quoc Bao)
|03/11/2025
|200.000
|020097048811031213302025xt8b734184.41807.121327.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|03/11/2025
|500.000
|0200970488110311592720253I7z635529.66578.115924.UNG HO MS 2025.296 EM NGUYEN THI BAO HAN
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1aWV9PY3C.DAU THI MY HOI chuyen tien ung ho Nhu chua he co cuoc chia ly..20251103.114849.025704070047403.DAU THI MY HOI.970437
|03/11/2025
|500.000
|5307IBT1iWKQXSFC.ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).20251103.114819.15051981111.NGUYEN NGOC TIEN.970423
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11562425961.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0421000422041 DANG THE QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|500.000
|5307IBT1jWSTQ4P4.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-031125-11:44:12 294437.20251103.114412.17358099.NGUYEN THI VAN QUYNH.970416
|03/11/2025
|100.000
|020097041511031140122025zz0M139704.56750.114012.Ung ho MS 2025.294 ( Em Luong Thi Kieu Dung)
|03/11/2025
|50.000
|020097040511031137382025XQFF065347.42563.113738.Vietcombank:0011002643148:Huynh Cong Minh Hung ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao
|03/11/2025
|50.000
|MBVCB.11562284992.Ung ho NCHCCCL Nguyen Ngoc Diem Huyen 0914486633.CT tu 9914486633 NGUYEN NGOC DIEM HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|150.000
|MBVCB.11562174382.ung ho MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han).CT tu 0481000894638 THIEU THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11562159808.ung ho MS 2025.297(anh truong quoc bao).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|020097048811031126522025XPI7389325.82648.112649.MS2025.291 CHI NGUYEN THI MAI
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1iWKQHIN9.Ung ho MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han).20251103.112451.03786453701.PHAM THI THU HANG.970423
|03/11/2025
|200.000
|020097048811031122462025eGiJ358049.59413.112204.TA THI NGOC ANH UNG HO MS 2025.295 HA THI QUY
|03/11/2025
|400.000
|MBVCB.11562060356.ung ho MS 2025.294(em luong thi kieu dung).CT tu 9388831783 NGUYEN THI XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|50.000
|020097040511031117392025498X068956.31926.111739.Vietcombank:0011002643148:TRUONG NGOC DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.297 - anh Truong Quoc Bao
|03/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP74C1SJ307D.20251103.Ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy.
|03/11/2025
|50.000
|5307IBT1iWKQAHZQ.MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).20251103.105133.02359929001.VO THI KHANH VY.970423
|03/11/2025
|50.000
|MBVCB.11561482442.Ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).CT tu 1013162688 NGUYEN HUU DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106032176481.20251103.106032176481-0347482105_MS 2025297 anh Truong Quoc Bao
|03/11/2025
|700.000
|5307IBT1iWKQYR7M.Katie uc ung ho MS 2025.294.20251103.103109.01900756301.NGUYEN HUYNH BAO.970423
|03/11/2025
|10.000
|5307IBT1bJQAVJK7.Ung ho MS 2025.296(em Nguyen Thi Bao Han).20251103.102650.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|03/11/2025
|10.000
|5307IBT1bJQADNJ3.Ung ho MS 2025.295( chi Ha Thi Quy).20251103.102552.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|03/11/2025
|10.000
|5307IBT1bJQADFYX.Ung ho MS 2025.294( em Luong Thi Kieu Dung).20251103.102452.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|03/11/2025
|10.000
|5307IBT1bJQADZ13.Ung ho MS 2025.293( be Thao Thi Dua).20251103.102337.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|03/11/2025
|50.000
|020097048811031019552025fo3l913357.37142.101952.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.280 ANH BUI VAN TOAN
|03/11/2025
|50.000
|020097048811031019022025Qi9B907676.33490.101820.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.295 CHI HA THI QUY
|03/11/2025
|50.000
|020097048811031018052025bp5j900675.27712.101724.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.278 EM DOAN DINH DUONG
|03/11/2025
|50.000
|020097048811031016582025Q6oj892744.23228.101655.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.291 CHI NGUYEN THI MAI
|03/11/2025
|50.000
|020097048811031016062025S39C887458.19181.101603.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.296 EM NGUYEN THI BAO HAN
|03/11/2025
|50.000
|020097048811031014582025sXIN879311.13517.101455.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.293 BE THAO THI DUA
|03/11/2025
|50.000
|020097048811031013242025OsFQ868818.4942.101322.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|03/11/2025
|50.000
|020097048811031012182025Jk5k861577.577.101216.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.275 EM TRAN DAI QUOC
|03/11/2025
|50.000
|0200970488110310111420251xes854499.94963.101111.NGUYEN DONG THAP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.297 ANH TRUONG QUOC BAO
|03/11/2025
|200.000
|0200970488110310082320255nkX834414.81914.100821.UNG HO MS 2025.292 ONG NGUYEN QUOC TRINH
|03/11/2025
|10.000
|5307IBT1jWSL7TTF.MS2025-297-ANH TRUONG QUOC BAO-031125-10:07:45 103046.20251103.100745.186226849.DUONG TRUONG GIANG.970416
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1hWWV8ZEB.IBFT Ung ho MS 2025.297 . Truong Quoc Bao.20251103.100501.060294709374.SACOMBANK.970403
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1bJQA99FR.Ung ho ms 2025.297 Truong quoc bao.20251103.095923.03268016000688.NGUYEN THI VAN NAM.970426
|03/11/2025
|100.000
|0200970488110309573120259rSe760096.31153.095729.MS2025.294. EM LUONG THI KIEU DUNG
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11560816177.DO THUY LAN ung ho ma so 2025 297 anh Truong Quoc Bao.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|500.000
|020097042211030945002025RIZ0945693.75409.094501.UNG HO MS 2025 297 TRUONG QUOC BAO
|03/11/2025
|200.000
|020097042211030944182025FCHQ544217.71902.094419.MS2025.297 a truong quoc bao
|03/11/2025
|200.000
|020097040511030942092025Z9KT096960.62787.094209.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao
|03/11/2025
|50.000
|5307IBT1iWKQ9DFA.Luong Ngoc Minh chuyen tien ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).20251103.093724.04118114901.LUONG NGOC MINH.970423
|03/11/2025
|100.000
|020097048811030932322025UIJU590391.21811.093229.MS 2025.297
|03/11/2025
|100.000
|020097042211030930392025CMFQ297449.12943.093040.ung ho MS 2025.297
|03/11/2025
|50.000
|5307IBT1iWKQCNMY.MS 2025.97 ( a Truong Quoc Bao ).20251103.092956.02359929001.VO THI KHANH VY.970423
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11560552627.ung ho MS 2025 294.CT tu 1019502777 TRUONG THUY MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|1.000.000
|5307IBT1aWV2HEWX.UNG HO MS2025.297 (ANH TRUONG QUOC BAO).20251103.092934.700004652380.LY THU PHONG.970424
|03/11/2025
|30.000
|0200970422110309265020259WAB175480.98501.092650.gui ms 2025 297
|03/11/2025
|300.000
|5307IBT1kJBBXHDP.MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao FT25307342688870.20251103.092505.19036750849011.VND-TGTT-NGUYEN HAI HA.970407
|03/11/2025
|10.000.000
|020097048811030916402025BByp486208.58316.091558.CSPM, CSTV DONG VIEN MS 2025.297 ANH TRUONG QUOC BAO
|03/11/2025
|50.000
|5307IBT1kJBBTB4E.NCHCCCL TRAM 0327903759 FT25307865027096.20251103.091440.19035085017011.VND-TGTT-PHAN THI BAO TRAM.970407
|03/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11560332261.TRINH DINH LAM chuyen tien ung ho MS 2025.296.CT tu 0111000072049 TRINH DINH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|SHGD:10001823.DD:251103.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.297
|03/11/2025
|20.000.000
|5307IBT1iWKQQBTS.CSPM, CSTV giup do cho chau Nguyen Thi Bao Han ms2025.296.20251103.090338.00004590103.PHAM THUY LINH.970423
|03/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106021683872.20251103.106021683872-0352412314_Ung ho MS2025294 em Luong Thi Kieu Dung
|03/11/2025
|300.000
|020097042211030854382025DOBO684185.76099.085439.ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao
|03/11/2025
|150.000
|5307VNIBJ2YUNPM4.Ung ho MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).20251103.085101.602704068686666.NGUYEN VAN QUANG.970441
|03/11/2025
|30.000
|020097048811030848192025H2RC307372.52681.084737.MS 2025.297
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11560020117.ung ho MS 2025.297 ( Anh Truong Quoc Bao).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|300.000
|020097041511030846112025ArED476990.45277.084611.MS 2025.287 (Em Ho Cong Tuong)
|03/11/2025
|300.000
|MBVCB.11560003217.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|1.000.000
|5307IBT1aWV2GUF6.ung ho MS 2025 297 anh truong quoc bao.20251103.084433.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|03/11/2025
|50.000
|5307IBT1bJQ4N44B.Ung ho MS 2025. 296 (em Nguyen Thi Bao Han).20251103.084413.03101010965538.HOANG VIET.970426
|03/11/2025
|100.000
|020097048811030843372025iWtw279172.36805.084255.UNG HO MS 2025.293 BE THAO THI DUA
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1kJBBASKH.MS 2025.287 Em Ho Cong Tuong FT25307865009808.20251103.084332.19032085908898.VND-TGTT-DO THI ANH NGUYET.970407
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1kJBB4AR4.ung ho ma so 2025.297 anh truong quoc bao FT25307306879630.20251103.084119.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
|03/11/2025
|39.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106019679568.20251103.106019679568-0981433404_Ung ho ms 2025293 be Thao Thi Dua
|03/11/2025
|200.000
|020097042211030834032025XKAV979698.4821.083404.ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao
|03/11/2025
|300.000
|5307IBT1dJDEJT5U.Ung ho MS 2025297 Truong Quoc Bao.20251103.083339.970422X8bcea30000000004b8099.MBBANK IBFT.970422
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11559827634.ung ho MS 2025.295( chi HA THI QUY).CT tu 0011002923646 PHAM THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|VCB.CTDK.01/01/2025.Ung ho NCHCCCL + THAM + 0123456789. CT tu 0111000192254 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|250.000
|5307IBT1jWSLVX7D.HO TRO CHA CON BE DUNG-031125-08:23:00 924850.20251103.082300.23710737.NGUYEN THI MY PHUC.970416
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11559706643.ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11559692303.ung ho ms 2025.297(anh truong quoc bao).CT tu 0491000046433 TRAN NHO THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11559672137.MS 2025.296.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|50.000
|020097041511030810042025wgam381545.30546.081004.ung ho ma so 2025.297 (anh Truong Quoc Bao)
|03/11/2025
|100.000
|020097042211030806462025SFDC661004.21561.080647.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|03/11/2025
|100.000
|5307VNIBJ2YUDNAM.MS 2025.297( anh Truong Quoc Bao).20251103.080640.934916916.NGUYEN VAN HUY.970441
|03/11/2025
|300.000
|020097048811030804542025I91Q046706.16101.080452.UH MS 2025.297 A BAO
|03/11/2025
|100.000
|020097048811030804532025x9Rp046651.15461.080411.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN 2025.297 ANH TRUONG QUOC BAO
|03/11/2025
|3.000.000
|5307IBT1iW7NZDUI.MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251103.080347.58831778.VU HUY QUOC ANH.970432
|03/11/2025
|200.000
|0200970405110308005120255HLN034364.3572.080051.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS -2025.297-anh Truong Quoc Bao-Bao VIETNAMNET
|03/11/2025
|300.000
|0200970405110307543220253BJW007364.86450.075432.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2025.297 anh Truong Quoc Bao
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1kJBB2HVQ.LUU THI THANH chuyen ung ho MS 2025.296 em NGUYEN THI BAO HAN FT25307993688943.20251103.075250.19034714489014.VND-TGTT-LUU THI THANH.970407
|03/11/2025
|200.000
|020097040511030750352025G2I8090605.74499.075035.Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2025.296
|03/11/2025
|50.000
|5307IBT1iW7NK7SV.ung ho MS 2025-292.20251103.074407.0865659139.TRINH HUONG DUNG.970432
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11559263126.2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0071001309786 HUYNH HOANG NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|50.000
|MBVCB.11559242993.MS 2025.283.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|50.000
|MBVCB.11559231630.MS 2025.282.CT tu 0071001104571 NGUYEN NGOC Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|300.000
|MBVCB.11559228286.UNG HO MS 2025.297.CT tu 0071004900646 LE NGOC TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11558981771.MS 2025.297.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1bJQ4LDSB.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251103.071121.14068018788999.NGUYEN THI TUONG VI.970426
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1kJB53G2U.DO THI KIM DAO chuyen Uh ms 2025.294 em luong thi kieu dung FT25307602409901.20251103.070939.1008100279.DO THI KIM DAO.970407
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11558963353.MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh.CT tu 1029986775 PHAN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|5.868
|0200970422110306553120252MUY628895.35319.065532.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao
|03/11/2025
|300.000
|5307IBT1jWSLJZBX.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-031125-06:54:31 820920.20251103.065431.21327507.NGUYEN THI PHUONG.970416
|03/11/2025
|500.000
|5307IBT1jWSLJCZ9.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-031125-06:43:08 812037.20251103.064308.240416919.TRAN VAN BAC.970416
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11558734498.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|500.000
|5307IBT1kJB56HI4.Ung ho MS 2025.295 Ha Thi Quy FT25307054082014.20251103.062604.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|03/11/2025
|50.000
|5307IBT1kJB5E5QI.ung ho ms 2025.294 FT25307490810599.20251103.060836.19033922997019.VND-TGTT-VU MINH PHUONG.970407
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1iW7NPDEN.MP ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251103.060424.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1iW7NPSWT.MP ung ho MS 2025295 chi Ha Thi Quy.20251103.060307.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1iW7NP2M6.MP ung ho MS 2025296 em Nguyen Thi Bao Han.20251103.060138.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11558489806.MS 2025.293 (be Thao Thi Dua), em be oi mau khoe nha con.CT tu 0121000859476 PHAM MINH Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106003606439.20251103.106003606439-0938391704_Ung ho MS 2025294
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1bJQ4EA1S.ms 2025.293 be Thao Thi Dua, chuc con mau khoe lai.20251103.045036.0017100020348001.DANG THI HOANG DUNG.970448
|03/11/2025
|235.159
|5307IBT1jWSHN4YS.MS 2025.293 BE THAO THI DUA-031125-04:30:19 773861.20251103.043019.1232238688.NGUYEN MINH HA.970416
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1jWSHRF3D.UNG HO MS 2025.296 EM NGUYEN THI BAO HAN-031125-03:27:32 764601.20251103.032733.32392869.DINH THI THANH NGA.970416
|03/11/2025
|100.000
|0200970422110303122720257I8S114104.69146.031146.ung ho MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh
|03/11/2025
|1.000.000
|020097041511030249262025XZSS983399.58248.024926.VU BICH LIEN chuyen tien 2025.287(Ho cong cuong)
|03/11/2025
|500.000
|5307IBT1kJB55RDT.Ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25307642166070.20251103.014955.26091997777420.DU LE CHI BAO.970407
|03/11/2025
|30.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105999340970.20251103.105999340970-0906671236_Ung ho MS2025294 em Luong Thi Kieu Dung
|03/11/2025
|43.000
|020097048811030133262025oyJo178716.24825.013244.PHAM THI NHA TRAM CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|03/11/2025
|200.000
|5307IBT1jWSH3Z9V.UNG HO MS 2025.293 BE THAO THI DUA-031125-01:20:30 734372.20251103.012030.43912767.LE THANH PHUONG.970416
|03/11/2025
|200.000
|020097041511030107532025Vy8x957773.8603.010753.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung)
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11558209933.MS 2025.294 (em LUONG THI KIEU DUNG).CT tu 0121000902809 NGUYEN MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1iW7NSK7X.NCHCCCL + Kim Huong + 0902451923.20251103.004618.01779123402.NGUYEN THI KIM HUONG.970423
|03/11/2025
|100.000
|020097048811030042432025AAdX119140.90919.004202.H11. UNG HO MS 2025. 296, EM NGUYEN THI BAO HAN.CHUC EM VA GIA DINH MAY MAN.
|03/11/2025
|200.000
|MBVCB.11558175875.Anh Long Ba Lan ung ho MS 2025.295 .CT tu 0011004041892 LE THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.105997546662.20251103.105997546662-0384769763_Ung ho MS 2025 294 em Luong Thi Kieu Dung
|03/11/2025
|50.000
|MBVCB.11558139248.UNG HO NCHCCCL - QUYNH - 0705918334.CT tu 1014539661 LE THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|020097041511030022442025bY8T939543.74501.002244.NGUYEN THANH TAN chuyen tien cho em gui it tam long den em Luong Thi Kieu Dung( MS 2025.294)
|03/11/2025
|21.000
|0200970422110300200020255ME0875234.71696.002001.gui ung ho mien trung
|03/11/2025
|100.000
|0200970422110300181120256Z97225192.70485.001812.CO THI THU THAO chuyen tien
|03/11/2025
|100.000
|MBVCB.11558100607.ung ho MS 2025.294.CT tu 1046721073 NGUYEN TUAN DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/11/2025
|100.000
|5307IBT1kJB5IDDD.Ung ho MS2025.291 chi Nguyen Thi Mai FT25307279488333.20251103.000223.19031542983012.VND-TGTT-BUI NGUYEN HOANG LONG.970407
|03/11/2025
|100.000
|5306IBT1kJB5MDMP.Ms 2025.292 ong nguyen quoc trinh FT25307002596300.20251102.235023.18128888887.LAM HOANG YEN.970407
|03/11/2025
|200.000
|5306IBT1fW4Y8W1B.Ung ho MS 2025.296.20251102.234332.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11585099293.NGUYEN DUY LINH ung ho?MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0021001911745 NGUYEN DUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|350.000
|MBVCB.11585065844.MS 2025.296 (EM NGUYEN THI BAO HAN).CT tu 0281000276813 NGUYEN THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1kJ4WEFEX.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25309018608080.20251104.232004.19021137227035.VND-TCCD-PHAM MAI HANH.970407
|04/11/2025
|28.000
|020097042211042308522025FTP6779434.57578.230809.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien UH MS 2025 298
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1iWKMLQSE.Ad.b ho tro ms 2025.297 Truong Quoc Bao.20251104.230235.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|04/11/2025
|50.000
|MBVCB.11584910097.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 5762.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11584877988.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.298 be Nguyen doan gia han, Nguyen doan an nhien.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|50.000
|MBVCB.11584857527.ung ho MS 2025.297(anh Truong quoc bao).CT tu 0381002773452 TRUONG MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|50.000
|MBVCB.11584857563.Ung ho MS 2025.298.CT tu 0481000803654 PHAN LAM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1aWVULZUB.ung ho Ms 2025 296 em Nguyen Thi Bao Han.20251104.225033.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11584854170.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho Ms 2025.297 anh Truong Quoc Bao.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1iWKMZANC.Ung ho Ms 2025 298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.20251104.224748.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11584759867.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.296 em Nguyen Thi Bao Han.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJ4W53V3.MS 2025.298 FT25309259066382.20251104.223152.19034860065013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HONG.970407
|04/11/2025
|400.000
|0200970422110422294820257XB3536980.81666.222945.ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|04/11/2025
|50.000
|MBVCB.11584728940.ung ho MS 2025.294(Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1015377181 PHAM THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|20.000
|5308IBT1kJ4WYNC3.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25309674055833.20251104.222651.19035268342019.VND-TGTT-DOAN DANG NGOC NHU.970407
|04/11/2025
|105.000
|020097041511042225092025c8ML867543.70985.222510.ung ho MS 2025.298 ( Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien)
|04/11/2025
|1.000.000
|5308IBT1bJQ6K36R.ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).20251104.222421.6409318001.NGUYEN THAO LAN CHI.970434
|04/11/2025
|200.000
|0200970415110422234520256X0Y865250.69253.222345.ung ho ms 2025.282 ( em bui thi mua)
|04/11/2025
|50.000
|02009704221104221611202534D9947067.48552.221611.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1jWDQJVM5.MS 2025.289 BE TRAN NHU Y-041125-22:16:08 355096.20251104.221608.240708029.LUU CONG THANG.970416
|04/11/2025
|10.000
|MBVCB.11584589030.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.298 ( be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|20.000
|5308IBT1kJ4WIP8A.Ung ho MS 2025.296 FT25309928778757.20251104.220410.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|04/11/2025
|86.000
|020097041511042202362025SEup829043.8950.220233.ung ho ms2025.298
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11584513793.ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va be Nguyen Doan An NHIEN.CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|20.000
|5308IBT1kJ4WMPLC.Ung ho MS 2025.264 FT25309542902207.20251104.215939.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|04/11/2025
|20.000
|5308IBT1kJ4WM2FM.Ung ho MS 2025.282 FT25309200008584.20251104.215829.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|04/11/2025
|20.000
|5308IBT1kJ4WMQUB.Ung ho MS 2025.289 FT25309610109023.20251104.215746.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1kJ4WD66X.Ung ho MS 2025.298 - hai be Gia Han va An Nhien FT25309200003024.20251104.215208.19028698204012.VND-TGTT-TRAN THI HUONG TRA.970407
|04/11/2025
|100.000
|020097041511042148422025HOCX799469.64965.214842.tit kem ung ho ms 2025.298 nguyen doan gia han+annhien
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJ4WSSD7.LUU THI VIET HA chuyen ung ho MS 2025. 298 be Nguyen Doan Gia Han-Nguyen Doan An Nhien FT25309421038678.20251104.214546.19035037525013.VND-TGTT-LUU THI VIET HA.970407
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1bJQ6AKLV.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251104.214155.99423835499.PHAM VIET HUNG.970410
|04/11/2025
|300.000
|MBVCB.11584315443.Ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han, Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0181003543294 LE HONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|020097041511042137552025Ye5b775512.27382.213755.THAI THI HOA ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien)
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1bJQ64NSI.MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).20251104.213405.28001010958204.DANG THI NGOC TRANG.970426
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11584220889.ung ho ma so 2025.298.CT tu 0501000046034 BACH THANH PHONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|88.000
|020097048811042128412025Qnb3019045.92725.212758.LUONG THI HUYEN CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.297
|04/11/2025
|88.000
|020097048811042127082025D1sp010085.86870.212705.LUONG THI HUYEN CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.298
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1dJV13DVU.Ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251104.212703.970422Xd73ca3000000000ef3434.MBBANK IBFT.970422
|04/11/2025
|300.000
|MBVCB.11584156341.Ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0091000608476 NGUYEN THANH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJ4QRZVP.Ung ho ms 2025.294 em Kieu Dung FT25309020079669.20251104.211348.19034894932018.VND-TGTT-PHAN BAO TRAN.970407
|04/11/2025
|200.000
|020097042211042113422025GNI7699356.34571.211340.MS 2025.298 . Be Ng Doan Gia Han va be Ng Doan An Nhien .
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11584001792.ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0481000894638 THIEU THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1kJ4QFL9C.Ung ho NCHCCCL Nguyen Thi Thuy Dung 0939269968 FT25308104281388.20251104.210340.19034168927013.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407
|04/11/2025
|100.000
|020097040511042054092025MPSQ063462.50446.205409.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025 298
|04/11/2025
|50.000
|020097041511042050582025QY85647440.34778.205058.MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung)
|04/11/2025
|500.000
|MBVCB.11583662754.ms 2025 298 be NGUYEN DOAN GIA HAN va NGUYEN DOAN.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1kJ4Q6QM3.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25308070590028.20251104.204444.19029900356020.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|04/11/2025
|100.000
|020097040511042044192025YD2J025950.3763.204419.Vietcombank:0011002643148:uh 2025.298 be nguyen doan gia han va nguyen doan an nhien
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11583502002.ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0441000733984 NGUYEN THI TO NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|020097048811042032522025GBjC667476.49153.203209.NGUYEN VIET DUNG GUI MS2025.298 GIUP DO BE NGUYEN DOAN AN NHIEN VA NGUYEN DOAN GIA HAN
|04/11/2025
|100.000
|5308VNIBJ2YGBJ3A.Ung ho MS 2025.294(Em Luong Thi Kieu Dung).20251104.201834.969578078.NGUYEN BICH HONG.970441
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1iWKVR9QB.MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).20251104.200716.03598298101.LE THI KHUYEN.970423
|04/11/2025
|100.000
|020097048811042006462025sETE474348.16360.200643.MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|300.000
|MBVCB.11583083684.TRAN THI Y NHI ung ho Ma so 2025.298 , be gia han va an nhien.CT tu 0121000294509 TRAN THI Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|20.000
|020097042211042004542025C5QH911832.6315.200454.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien ms 2025.298
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11582987332.MS 2025.290 (anh Dieu Minh).CT tu 0371000483577 NGUYEN THI THAO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1bJQ6DC78.Ung ho NCHCCCL CHUYEN 0964108408.20251104.194737.04301010504408.NGUYEN BAO CHUYEN.970426
|04/11/2025
|400.000
|5308IBT1hWWYPVJ3.IBFT ung ho MS 2025.298.20251104.194406.070082561283.SACOMBANK.970403
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1iWKVHIN9.Nguyen Kim Sen chuyen tien.20251104.194106.02027190801.NGUYEN KIM SEN.970423
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1kJ4QQNJG.Hoang Xuan Huy ung ho MS 2025.298 gia han , an nhien FT25308430510335.20251104.193641.9999689996.HOANG XUAN HUY.970407
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1kJBNRNXM.Ung ho be Nguyen Doan Gia Han, Nguyen Doan An Nhien, MS 2025.298 FT25308357519704.20251104.193107.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1bJQ692I9.Ung ho MS 2025.292 (ong nguyen quoc trinh).20251104.192944.02101013938415.NGUYEN THI VIET HUONG.970426
|04/11/2025
|200.000
|020097048811041927482025t277175055.5775.192745.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.298 BE DOAN GIA HANN VA AN NHIEN
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1jWSN4QJK.UNG HO MS 2025.295 CHI HA THI QUY-041125-19:27:05 085694.20251104.192705.2222163068.TRAN THI CHAU HA.970416
|04/11/2025
|150.000
|5308IBT1iWKVEJPP.Ung ho MS 2025.288 (anh Nguyen Cong Lac).20251104.192644.02043484601.LE TRAN NHA TIEN.970423
|04/11/2025
|100.000
|020097048811041923122025xPDv138186.80835.192309.VO MINH CHAU CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025,297 ANH TRUONG QUOC BAO
|04/11/2025
|300.000
|MBVCB.11582409394.ung ho NCHCCCL.CT tu 0071000846763 TRAN THI MY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|020097040511041917072025GNBQ028886.47313.191707.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MEN chuyen tien ung ho MS 2025-298 Nguyen Doan Gia Han Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1jWSN5MB5.UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN-041125-19:14:32 060815.20251104.191432.23489227.NGUYEN DANG KHOA.970416
|04/11/2025
|20.000
|MBVCB.11582214916.2025.298(Nguyen Doan Gia Nguyen ,An Nhien).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|1.000.000
|5308IBT1fW4GTKH6.MS 2025.298 (be Nguyen doan Gia Han va Nguyen doan An Nhien).20251104.190618.100710101001465.KHUU TUNG AN.970431
|04/11/2025
|15.000
|MBVCB.11581916891.TUONG DUNG ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1jWSN8ZQ4.MS 2025.297 ANH TRUONG QUOC BAO-041125-18:48:53 007829.20251104.184853.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|04/11/2025
|300.000
|020097041511041847572025mzKK209897.83973.184758.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung)
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11581644689.ung ho MS 2025.297(anh Truong Quoc Bao).CT tu 0341006960642 HO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|5.000
|5308IBT1kJBNVEVC.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien FT25308879493000.20251104.182942.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|04/11/2025
|3.000.000
|020097042211041822142025ME8T772253.38275.182212.HUA DONG chuyen tien ung ho MS: 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han be Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|400.000
|5308IBT1hWWYWMJ2.IBFT ung ho MS 2025.296. em Nguyen Thi Bao Han.20251104.182011.060311519381.SACOMBANK.970403
|04/11/2025
|2.000.000
|020097042211041819442025ZJBE313844.25133.181942.HUA DONG chuyen tien ung ho MS : 2025.291 chi Nguyen thi Mai
|04/11/2025
|350.000
|5308IBT1dJVJC2LG.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 292 293 294 295 296 297 va 298.20251104.180734.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|04/11/2025
|500.000
|020097048811041806462025w9s2504982.51414.180604.UNG HO MS 2025.298
|04/11/2025
|200.000
|5308VNIBJ2YG2MD7.MS 2025.298.20251104.175755.971270788.NGUYEN THI TRANG.970441
|04/11/2025
|500.000
|020097041511041753562025dOUq899532.74791.175353.ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1fW4G83BC.Ms 2025.298.20251104.172128.9021147268770.NGUYEN VAN DAM.963388
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11580174632.NGUYEN THI TUYET GIANG chuyen tien ung ho MS 2025.280( anh Bui van toan).CT tu 0651000872579 NGUYEN THI TUYET GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|2.000.000
|020097041511041709582025xIKo702384.92900.170958.CHU THI BINH chuyen tien ung ho MS 2025298 nguyen doan gia han - nguyen doan an nhien
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJBRVV34.MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao FT25308460009521.20251104.170804.1870868686.NGUYEN QUOC MINH.970407
|04/11/2025
|200.000
|0200970488110416595220254tUv848611.30227.165909.UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11579877808.MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han vaf Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0291000102211 TRAN LE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1jWSR38WV.MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN-041125-16:56:13 764686.20251104.165613.207354359.LE THANH TRUNG.970416
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11579823056.LE DUC THANH chuyen tien ung ho be Gia Han -An nhien.CT tu 1035284268 LE DUC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|51.000
|5308IBT1jWSRFN5G.NGUYEN HUONG UNG HO MS 2025 298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NG DOAN AN NHIEN-041125-16:53:44 759142.20251104.165344.6174437.NGUYEN THI LAN HUONG.970416
|04/11/2025
|500.000
|020097048811041643242025T07U694279.27662.164241.MS 2025.298
|04/11/2025
|1.000.000
|020097048811041640432025YMb0669553.10847.164000.MS 2025.298 NGUYEN DOAN GIA HAN NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|100.000
|020097048811041638432025tKHr651933.91.163801.MS 2025.298
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1aWV8C6QG.ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).20251104.163628.159704070128434.NGUYEN VAN THUC.970437
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11579512232.ung ho MS 2025.298(be nguyen doan gia han va nguyen doan an nhien).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1iWKDIZJ6.UNG HO MS 2025.298.20251104.163202.00191956001.LE THI HUYEN.970423
|04/11/2025
|500.000
|020097040511041630272025AAEJ075034.51375.163027.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI YEN chuyen tien ung ho MS2025.298 be nguyen doan gia han va nguyen doan an nhien
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11579397104.HA TIEN DANG chuye tien Ms:2025.298.CT tu 0331000449641 HA TIEN DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11579368613.ung ho MS 2025. 296 ( nguyen thi bao han).CT tu 0271000404928 TRINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|020097048811041625502025KgN7542840.25893.162507.TA THI HUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.298
|04/11/2025
|200.000
|0200970449110416243520252NJ5471589.19557.162435.ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien, ma GD 100000034857942
|04/11/2025
|400.000
|MBVCB.11579346631.Ung Ho MS 2025.298.CT tu 0921000725506 TA THI XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|020097041511041620192025d68J499226.96206.162024.Chi Em Ga Va Ran ung ho MS 2025.294
|04/11/2025
|500.000
|020097041511041617102025xfI4486684.77892.161712.ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien)
|04/11/2025
|100.000
|020097042211041616352025DMNJ522656.74920.161637.MS 2025.287 ho cong tuong
|04/11/2025
|100.000
|0200970415110416122220254X72470137.51832.161223.NGUYEN THI NHUNG Chuyen tien ung ho be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1fW4G2SMP.Ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.20251104.161019.111219560.PHAM CONG TAM.970406
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1jWSREE1D.MS 2025.298-041125-16:09:33 662492.20251104.160933.244286689.NGUYEN MINH HUY.970416
|04/11/2025
|300.000
|MBVCB.11579088651.Ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 1058838261 LE THI MY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|020097048811041605002025zHMN377945.13182.160417.UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1iWKD2SQW.Ung ho MS 2025 298 be NGUYEN DOAN GIA HAN va NGUYEN DOAN AN NHIEN.20251104.160408.219914927.NGUYEN THI PHAN.970432
|04/11/2025
|200.000
|020097040511041602582025ATGI028050.833.160215.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.298 ung ho 2 be Gia Han va An Nhien
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1jWSRK2YZ.UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN-041125-15:59:12 639492.20251104.155912.25578699.NGUYEN DANG THUAN.970416
|04/11/2025
|500.000
|020097048811041555592025iggP309848.63873.155556.NGUYEN THANH PHUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.296 EM NGUYEN THI BAO HAN
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1aWVIX6I4.ms 2025 298 gia han an nhien.20251104.155512.0000642290.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1kJBXU3Q8.Ung Ho MS 2025.294 FT25308972232003.20251104.155506.19029301652010.VND-TGTT-PHAN TAN DUNG.970407
|04/11/2025
|100.000
|0200970405110415543220258A3M085305.56675.155349.Vietcombank:0011002643148:PHAM THANH SON chuyen tien ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Haan va Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1kJBX87CT.Ung ho chi Doan T Thu Hang va 2 chau Gia Han, An Nhien. MS 2025.298 FT25308578390559.20251104.155142.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|04/11/2025
|100.000
|02009704881104155109202593ne274114.37939.155106.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG T KIEU DUNG
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1hWWPIM83.IBFT Ung ho MS 2025.298 be nguyen doan gia han nguyen doan gia an nhien.20251104.154900.050120211231.SACOMBANK.970403
|04/11/2025
|250.000
|IBVCB.11578834395.DO TRUNG DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|30.000
|020097042211041547112025XDZV901467.18087.154713.ung ho NCHCCCL
|04/11/2025
|1.000.000
|020097041511041542412025IIjh365374.93564.154241.DANG THI THU HUONG chuyen tien giup em MS 2025.294
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1iWKSNKWU.be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.20251104.153920.37520055.NGUYEN TAN QUAN.970432
|04/11/2025
|200.000
|IBVCB.11578599566.DO TRUNG DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|1.000.000
|5308IBT1kJBX1ZEP.MS 2025.298 Be Nguyen Doan Gia Han va be Nguyen Doan An Nhien FT25308257686241.20251104.152715.1205261388.NGUYEN PHAN THANH TRUC.970407
|04/11/2025
|1.000.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106181439207.20251104.106181439207-0834511999_Ung ho MS 2025298 Be NGUYEN DOAN GIA HAN be NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|200.000
|020097048811041521552025IGRw064908.83656.152152.LA THI DUNG CHUYEN TIEN UNG HO NCHCCCL .LA THI DUNG 090348628
|04/11/2025
|200.000
|020097040511041520442025YQ26020687.79006.152044.Vietcombank:0011002643148:phu giup 2 chau NGUYEN DOAN GIA HAN va NGUYEN DOAN AN NHIEN 2025 298
|04/11/2025
|200.000
|020097042211041519022025FVAD485996.69283.151903.ung ho MS 2025.298 be nguyen doan gia han va be nguyen doan an nhien
|04/11/2025
|500.000
|020097042211041517402025ZR11107089.63140.151741.NGO THANH HA chuyen tien ung ho MS2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|04/11/2025
|500.000
|020097041511041517122025MzjT282416.60176.151712.LUONG CHI CONG ung ho MS 2025.291 (cho Nguyen Thi Mai)
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11578420014.Ung ho MS 2025.298 GIA HAN VA AN NHIEN.CT tu 1021129266 HUYNH NHUT TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|500.000
|020097041511041515392025I5Sh276798.52318.151539.LUONG CHI CONG ung ho MS 2025.285 (Em Do Duc Dat)
|04/11/2025
|200.000
|020097041511041510462025lwXr261769.26936.151046.MS 2025.298 chuc hai con nhanh khoe nhe
|04/11/2025
|100.000
|020097040511041510042025IXIG072417.25002.151004.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.298 be Gia Han va An Nhien
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11578280368.ung ho MS 2025.298(be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0121002262455 NGUYEN DUC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|020097042211041501552025TQAJ810674.84213.150157.ms 2025.294 em luong thi kieu dung
|04/11/2025
|500.000
|MBVCB.11578155000.TONG PHUOC HUNG chuyen tien ung ho MS 2025.294 em LUONG THI KIEU DUNG.CT tu 0441004016682 TONG PHUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|020097044911041450272025nrk9634190.30389.145027.MS 2025.294 e co 1 chut tam long gui e Luong Thi Kieu Dung a, ma GD 100000034801901
|04/11/2025
|100.000
|020097048811041449502025pQLA852637.27311.144907.UNG HO MS 2025.292, ONG NGUYEN QUOC TRINH
|04/11/2025
|50.000
|MBVCB.11578021916.ung ho MS 2025.293(be Thao Thi Dua). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|50.000
|MBVCB.11577996789.ung ho MS 2025.294(em Luong Thi Kieu Dung). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|020097048811041441232025AK2w801688.87795.144120.MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|50.000
|MBVCB.11577974945.ung ho MS 2025.298(be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106177193124.20251104.106177193124-0981433404_Ung ho ms 2025298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1fW4A3PYX.MS 2025.287 (Em Ho Cong Tuong).20251104.143808.9021501838760.NGUYEN THANH VAN.963388
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1fW4A3CUM.MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).20251104.143524.9021501838760.NGUYEN THANH VAN.963388
|04/11/2025
|500.000
|0200970488110414345120257OFa762769.59542.143448.UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN BE NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|868.000
|020097048811041431112025BNMy740740.43332.143029.NGUYEN QUOC CUONG UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN. NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1kJB3455N.MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25308186982637.20251104.142851.19036644773014.VND-TGTT-LE PHUONG KIEU.970407
|04/11/2025
|200.000
|020097041511041427022025b5pw133798.25330.142702.NGUYEN XUAN HOA chuyen tien ung ho MS 2025.297 (anh Truong quoc bao)
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1jWSRVP8W.UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN NGUYEN DOAN AN NHIEN-041125-14:19:47 444680.20251104.141947.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|04/11/2025
|1.000.000
|0200970422110414185520259BUB439896.89777.141856.gd Son Chi ung ho ma so 2025.298 be gia han va an nhien
|04/11/2025
|100.000
|020097042211041418272025UNSP244470.87815.141828.ung ho ms 2025.298 chuc 2 con mau khoe
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1kJB3PKU6.HO THI TRUONG AN LOI ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien FT25308164633423.20251104.141616.19030671256015.VND-TGTT-HO THI TRUONG AN LOI.970407
|04/11/2025
|50.000
|020097048811041412262025YWxG634943.63133.141223.MS2025.298
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1aWVI5M96.UNG HO MS 2025-298 ( be NGUYEN DOAN GIA HAN va NGUYEN DOAN AN NHIEN).20251104.141149.9100000005102012.VU CHU BAO NGOC.970446
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1fW4ATQE3.HHa ungho MS 2075.296 .20251104.141053.000870406003741.CAO THI HONG HA.970400
|04/11/2025
|500.000
|MBVCB.11577631215.ung ho MS 2025.298.CT tu 0441003673337 LY THI LE CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1fW4ALLG6.HHa ungho MS 2025.291.20251104.140846.000870406003741.CAO THI HONG HA.970400
|04/11/2025
|100.000
|020097048811041407392025CZrT608464.43267.140656.NGUYEN HONG HAI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.298
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJB3ISC8.MS.2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va be Nguyen Doan An Nhien FT25308629290648.20251104.140432.19035947190015.VND-TGTT-NGUYEN HAI YEN.970407
|04/11/2025
|300.000
|MBVCB.11577535097.DO THANH VIET ,Huy Phong giup chi Hang,me Gia Han 2025.298.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJB3VXNK.Ung ho MS 2025.298 FT25308991614288.20251104.140007.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|04/11/2025
|200.000
|020097040511041359552025QLPV095357.8777.135955.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.298
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11577505167.DUONG TUYET NHI chuyen tien ung ho MS 2025.294.CT tu 0421000475050 DUONG TUYET NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1hWWU376G.IBFT ung ho MS 2025.298.20251104.135807.060155298742.SACOMBANK.970403
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1kJB3DRIZ.MS 2025 298 Ung ho be Gia Han va An Nhien FT25308060832373.20251104.135637.7317121993.LUONG DUC MINH THU.970407
|04/11/2025
|50.000
|020097042211041354542025EZCP425208.86757.135455.ms 2025.295 chi ha thi quy
|04/11/2025
|100.000
|020097048811041354502025Wat9539747.86463.135447.MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1kJB39FID.MS 2025.298 FT25308151513501.20251104.134919.19028477390016.VND-TGTT-TRINH HUONG GIANG.970407
|04/11/2025
|300.000
|020097040511041347142025IAHX051418.56252.134714.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI PHUONG TUYEN chuyen tien MS 2025.298 Gia Han An Nhien
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1aWVI85G3.NGUYEN THI MAI HUONG chuyen tienGhi ro ung ho MS 2025298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).20251104.134310.2400000987057199.NGUYEN THI MAI HUONG.970446
|04/11/2025
|100.000
|020097048811041343182025tJLC479511.40638.134315.MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1jWSR21KN.MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN-NGUYEN DOAN AN NHIEN-041125-13:41:15 378496.20251104.134116.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1iWKSM98P.MS 2025298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.20251104.134005.0966878968.DOAN THI NGOC THAO.970432
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1kJB31ZTV.Ms 2025.298 FT25308672807703.20251104.133826.19031559146866.VND-TGTT-NGUYEN THI LOAN.970407
|04/11/2025
|500.000
|020097042211041338142025050W479889.20977.133815.ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1bJQKXZG7.MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).20251104.133700.1490101411410028.NGUYEN THI CAM VAN.970429
|04/11/2025
|200.000
|020097040511041336542025FCRA017751.15941.133611.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.298 be nguyen doan gia han va nguyen doan an nhien
|04/11/2025
|300.000
|MBVCB.11577260572.MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0441000658100 TRAN KHANH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1kJB3JK4F.Le Duc Mai Phuong ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien FT25308391172197.20251104.133433.19020951479014.VND-TGTT-LE DUC PHUONG.970407
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1iWKSDR29.Ung ho MS 2025.298.20251104.133307.24086789802.HA ANH DUNG.970423
|04/11/2025
|300.000
|020097042211041332452025BQSU780059.446.133246.MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|100.000
|0200970405110413310320254AVU099671.93821.133020.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THANH HUONG chuyen tien UNG HO MS 2025.298
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1jWSR1ZS2.MA SO 2025.298 BE AN NHIEN VA BE GIA HAN-041125-13:28:21 357936.20251104.132821.63368868.BUI THI BICH PHUONG.970416
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1kJB3QL4G.Ung ho NCHCCCL FT25308377514978.20251104.132752.19029900356020.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG.970407
|04/11/2025
|300.000
|02009704051104132730202518DQ088967.79838.132647.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.298 mong cac con luon manh khoe va binh an nhe
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11577157483.MS 2025 298 be Nguyen Doan Gia Han va An Nhien.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/11/2025
|200.000
|02009704151104132558202545r5882857.73719.132515.MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien)
|04/11/2025
|300.000
|020097041511041325542025xJcH881874.73578.132554.uh Ms2025.298. Be Nguyen Doan Gia Han va be Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1iWKSS5L4.MS2025 298.20251104.132500.69636168.TA THI THUY HANH.970432
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJBFNL3I.MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien FT25308038695010.20251104.132417.14024268164013.VND-TGTT-PHAM THI THU THUY.970407
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1jWSR1D8H.UNG HO 2025.298 BE GIA HAN VA AN NHIEN-041125-13:23:40 350409.20251104.132340.200776329.HUYNH THI THANH HANG.970416
|04/11/2025
|500.000
|MBVCB.11577123759.2025.298.CT tu 0181003407521 DO THI HONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1aWVIVTVY.uh ms 2025 .298.20251104.132239.000007601006.NGUYEN THI HANH.970440
|04/11/2025
|150.000
|5308IBT1kJBFN951.Ung ho ms 2025.298.be nguyen doan gia han va nguyen doan an nhien FT25308543923291.20251104.132201.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1aWVIVE9Z.ung ho MS 2025.298.20251104.132126.1689916899.SHBMB.970443
|04/11/2025
|100.000
|020097042211041320542025ZIGC344374.54720.132052.MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|500.000
|020097040511041320542025SEYM069266.55158.132054.Vietcombank:0011002643148:VO DINH CHU chuyen tien MS2025.298
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1fW4AERSN.Ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).20251104.132017.100235407.NGUYEN THUY NGAN.970431
|04/11/2025
|200.000
|020097048811041318232025IVgm356185.45268.131820.MS 2025.298
|04/11/2025
|300.000
|MBVCB.11577042037.UNG HO MS2025.298 be Nguyen Doan Gia Han.CT tu 1015394762 CHU MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1iWKS2YQP.MS 2025.298 (Be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).20251104.131324.01413858001.VU THI AN CHUC.970423
|04/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11577008763.MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0011004162539 TRAN THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11577017024.ung ho.MS.2025.298.(be.Nguyen Doan Gia Han. Nguyen Doan An Nhien.)..CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|500.000
|5308WBVNA22P6QCG.MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).20251104.131212.106002474937.LE THANH BINH.970412
|04/11/2025
|200.000
|0200970488110413121020259TUS326172.22248.131127.UH MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA BE NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1iWKS21N1.ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).20251104.131137.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423
|04/11/2025
|300.000
|MBVCB.11577001257.Ung ho MS 2025.298 ( Be Nguyen Doan GIa Han).CT tu 0911000071727 NGUYEN DUY MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|1.000.000
|020097048811041310232025NA90317386.13633.131020.UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA BE NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|400.000
|MBVCB.11576969645.MS 2025.298.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1kJBFFWIP.Giup do MS 2025.298 be nguyen doan gia han va be nguyen doan an nhien. Mong hai be som manh khoe, gd som co duyen lanh voi phat phap FT25308214792192.20251104.130710.19030506408889.VND-TGTT-TRAN THU HIEN.970407
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1dJDNBXXV.unghoMS2025298.20251104.130708.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11576956111.DINH THI BICH THUY chuyen tien ung ho MS 2025.298 ( be Nguyen Doan Gia Han & be Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|300.000
|MBVCB.11576940720.ung ho ms 2025.298.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|500.000
|MBVCB.11576933338.ung ho MS 2025.298.CT tu 1037086291 HA THANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1aWVISEKN.ms 2025.298.20251104.130507.045704070015772.LE NGUYEN HOANG ANH.970437
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1iWKSJVEW.MS 2005.298.20251104.125607.03086177901.VUONG THUY NGA.970423
|04/11/2025
|300.000
|MBVCB.11576805667.TRINH THI NHU THUY chuyen tien giup ma so 2025.298.CT tu 0041001053472 TRINH THI NHU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|020097048811041253012025TA6m229571.42954.125218.HOANG THI THUY CHUYEN TIEN UG HO MS 2025.298
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1hWWUKKRW.IBFT Ung ho MS 2025 298 be Nguyen doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.20251104.124832.060212591478.SACOMBANK.970403
|04/11/2025
|100.000
|020097048811041247132025kVGp199828.19323.124710.UH MS 2025. 287 EM TUONG
|04/11/2025
|50.000
|020097048811041246252025CmbK195115.16275.124542.UH MS 2025. 293 BE DUA
|04/11/2025
|50.000
|020097048811041244442025yglz186622.9198.124441.UH MS 2025. 282 EM MUA
|04/11/2025
|100.000
|0200970405110412434520253REU059367.5264.124345.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|100.000
|020097048811041243252025yhuL179236.3501.124242.UH MS 2025. 298 BE GIA HAN BE AN NHIEN
|04/11/2025
|2.000.000
|5308IBT1jWSXRY79.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-041125-12:39:02 278601.20251104.123902.45826337.NGUYEN THANH TRUONG.970416
|04/11/2025
|1.000.000
|020097041511041238172025O4PK770703.80517.123817.UNG HO MS 2025.298 (BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN)
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1kJBF4TKW.NGUYEN THI TIEN chuyen FT25308340692210.20251104.123330.19033410438018.VND-TGTT-NGUYEN THI TIEN.970407
|04/11/2025
|300.000
|020097040511041232562025L1AS022863.55911.123256.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.298
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1kJBF4U5P.MS 2025.298 FT25308521727112.20251104.123210.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJBFBE8M.Truong luu chieu Ung ho ma so 2025.298 be nguyen doan gia han va nguyen doan an nhien o Ha tinh FT25308152600922.20251104.123006.19025022569019.VND-TGTT-LY THUY THUC VY.970407
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11576516981.Make a donation 2025 298 be Gia Han va be An Nhien.CT tu 0531002467571 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/11/2025
|50.000
|020097041511041225322025o2I4736244.21126.122532.MS 2025.289 (be Tran Nhu Y)
|04/11/2025
|350.000
|MBVCB.11576463150.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 9398623759 HUYNH TUE NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1jWSX3HQI.UNG HO MS 2025.298 - BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN-041125-12:24:59 253313.20251104.122500.244131789.HUYNH THI YEN NHI.970416
|04/11/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106163984177.20251104.106163984177-0347482105_MS 2025298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|500.000
|MBVCB.11576433809.TRAN THI HONG NHUNG chuyen tien ung ho MS 2025.298 ( be Ng Gia Han & Ng An Nhien).CT tu 0081000417844 TRAN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1hWWUA2YA.IBFT Ung ho MS 2025.298 Nguyen Doan Gia Han Nguyen Doan An Nhien.20251104.122058.020093543638.SACOMBANK.970403
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1kJBFUMS7.PHAM THI MINH THAU chuyen ung ho MS 2025.298 nguyen doan gia Han va nguyen doan an Nhien FT25308650063008.20251104.121743.19032665012018.VND-TGTT-PHAM THI MINH THAU.970407
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11576352627.MS 2025.294 ( em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0271000969461 TRUONG THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11576349965.ung ho MS 2025.298 (Nguyen Doan Gia Han & Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0071000637524 NGUYEN QUOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1aWVIQ6BS.UNG HO MS 2025 298 GIA HAN VA AN NHIEN.20251104.121333.0000827047.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|04/11/2025
|18.000
|MBVCB.11576253895.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|5.000
|5308IBT1fW4A4CH1.ung ho MS 2025.282 (em Bui Thi Mua).20251104.120621.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1kJBF9HGN.KIEU DO NGAN GIANG chuyen MS 2025.298 FT25308037105921.20251104.115951.19020640041661.VND-TGTT-KIEU DO NGAN GIANG.970407
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1bJQK7IC6.ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).20251104.115443.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1kJBF1FXC.MS2025.297 anh Truong Quoc Bao FT25308702065379.20251104.115206.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|04/11/2025
|1.000.000
|5308IBT1jWSXZ3L8.UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN-041125-11:49:03 181478.20251104.114903.17196607.NGUYEN THUY PHUONG DUNG.970416
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1iWK9GRLP.G0642530896879 TRINH TRUONG PHUONG DANG.20251104.114739.237717392.CONG TY CO PHAN 9PAY.970432
|04/11/2025
|400.000
|5308IBT1kJBFWUIF.Ung ho MS 2025.298 be Gia Han va An Nhien FT25308500701887.20251104.114530.19034486996016.VND-TGTT-PHAM HANH DUNG.970407
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1hWWUULFA.IBFT MS 2025 298 ung ho be Nguyen Doan gia Han Nguyen doan an Nhien.20251104.114528.060248967903.SACOMBANK.970403
|04/11/2025
|150.000
|5308IBT1kJBFWDKG.NGUYEN HONG PHUONG chuyen ung ho MS 2025.298 be NGUYEN DOAN GIA HAN va NGUYEN DOAN AN NHIEN FT25308250134419.20251104.114507.19073870772015.VND-TGTT-NGUYEN HONG PHUONG.970407
|04/11/2025
|100.000
|020097048811041143592025ifzz765526.94146.114316.UNG HO MS 2025.298
|04/11/2025
|100.000
|020097041511041142112025n5gn591773.83185.114211.HUYNH THI QUI Chuyen tien MS 2025.294 (em luong Thi kieu dung)
|04/11/2025
|1.000.000
|020097042211041141592025XVAY757675.81672.114157.ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11575821323.2025. 298 UH : Be nguyen doan gia han va nguyen doan an nhien.CT tu 0121001171507 VAY QUOC TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|020097048811041140002025PcU2734174.70314.113917.UNG HO NCHCCCL, DOAN THI HONG QUE. 0915019795
|04/11/2025
|3.000.000
|5308IBT1kJBTR8UL.Ung ho MS 2025.298 - be Nguyen Doan Gia Han va be Nguyen Doan An Nhien FT25308373600654.20251104.113721.19032082310010.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407
|04/11/2025
|200.000
|020097048811041136002025kr0h702619.48109.113557.UNG HO MS 2025.298 BE GIA HAN VA AN NHIEN
|04/11/2025
|500.000
|0200970405110411354820258KIO068627.47010.113548.Vietcombank:0011002643148:THACH NGOC HA chuyen tien ung ho MS 2025.298 be NGUYEN DOAN GIA HAN va NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1jWSXE4VF.UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN-041125-11:31:47 146183.20251104.113147.43685487.VO THI THU SUONG.970416
|04/11/2025
|300.000
|020097048811041123502025KQP3608670.79267.112347.MS 2025.298
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1iWK9PZ1U.ung ho ms 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).20251104.112054.03628486201.NGUYEN TRONG THUC.970423
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1iWK9PJ83.Ung ho MS2025.298.20251104.111803.00045656002.NGUYEN THI MINH HANH.970423
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11575493083.NGUYEN THI HUYEN chuyen tien ung ho MS 2025.294 ( e Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0121000615776 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|020097048811041114192025k1Kk535905.27159.111337.MS2025.298. UNG HO BE NGUYEN DOAN GIA HAN, AN NHIEN
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1bJQK54ZD.MS2025.298( Be ng doan gia han va ng doan an nhien).20251104.111337.07524977878.NGUYEN THI CAM DUNG.970429
|04/11/2025
|300.000
|5308VNIBJ2YEE3PI.Ung ho MS 2025.298 (be nguyen doan gia han va be nguyen dan an nhien ).20251104.111225.331031966.TRAN QUOC MINH.970441
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1aWVM6YRI.NGUYEN THI THU HA ung ho ms 2025. 298.be nguyen doan gia han.nguyen doan an nhien CHYEN KHOAN BAO VIETNAMNET.20251104.110849.1011497698.SHBMB.970443
|04/11/2025
|20.000
|5308VNIBJ2YEEJ46.ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).20251104.105937.939860139.NGUYEN THI THU HANG.970441
|04/11/2025
|200.000
|020097040511041059292025S4H0089951.48430.105929.Vietcombank:0011002643148:giup ms 2025.298 be gia han va an nhien
|04/11/2025
|100.000
|020097048811041057252025qW79410801.36681.105643.UNG HO MS 2025298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|500.000
|020097048811041054242025GNrf389824.22067.105341.UNG HO MS 2025.297 ANH TRUONG QUOC BAO
|04/11/2025
|500.000
|020097048811041052172025eGwb374399.11035.105215.UNG HO MS 2025.298 NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1kJBTYK8P.DANG THI MY LIEN SN 1978 ung ho MS 2025.298 be GIA HAN va AN NHIEN . Chuc 2 con mau khoe FT25308920805202.20251104.105109.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11575105874.NGUYEN NGOC DIEP chuyen tien ung ho be gia han va an nhien.CT tu 3396901963 NGUYEN NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJBTPRFW.BUI PHAN QUOC VIET SN 1966 ung ho MS 2025.298 be GIA HAN va AN NHIEN . Chuc 2 con mau khoe FT25308453818548.20251104.104911.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|04/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11575071552.Ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0121001201993 LE VAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|20.000
|5308IBT1kJBTITRU.Roo ung ho MS 2025.298 FT25308106868480.20251104.104010.13320514214011.VND-TGTT-LUU NGOC LUONG.970407
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1hWWUCVPV.Giup MS 2025.298 be nguyen doan gia han va an nhien.20251104.103956.060085947888.LUU THI NGA.970403
|04/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11574968932.ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 9778075712 NGUYEN NHAT Y NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJBTMHNP.ung ho ms 2025294 e luong thi kieu dung FT25308707791280.20251104.103707.19029741114010.VND-TGTT-NGO THI PHUONG HANG.970407
|04/11/2025
|1.000.000
|5308IBT1jWSXY6NL.UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN-041125-10:32:41 029164.20251104.103241.130719618.TRAN GIA KIEU NGOC THOA.970416
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1bJQKIPF5.ung ho Ms 2025 297.20251104.102719.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425
|04/11/2025
|400.000
|020097041511041027112025rwju340505.84417.102711.ung ho ms 2025.298
|04/11/2025
|1.000.000
|5308IBT1aWVMB552.UNG HO MS 2025.298 (BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN).20251104.102203.700004652380.LY THU PHONG.970424
|04/11/2025
|200.000
|020097041511041021372025zQOZ322815.58406.102137.ms 2025.298(be Gia Han va An Nhien)
|04/11/2025
|100.000
|020097042211041021342025362Y451690.57467.102135.HUYNH THI CHAP chuyen tien ung ho MS 2025 298
|04/11/2025
|300.000
|020097042211041020392025I0DF215989.53243.101957.ung ho MS 2025.298 Nguyen Doan Gia HanNguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJBTC14R.Ung ho MS2025.297- Truong Quoc Bao FT25308270573095.20251104.101737.19035961314010.VND-TGTT-LE THI HANG.970407
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1iWK9QZHI.MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).20251104.101434.80652913608.TRAM THAO VAN.970423
|04/11/2025
|100.000
|020097041511041013472025Ytzv296982.20520.101344.Ung ho MS 2025.297 (Anh Truong Quoc Bao)
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11574632867.Ung ho ma so MS 2025.294(Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0171003471092 TRAN THI DIEU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1iWK9QDRR.TRAN THI KIM CHI ung ho MS 2025298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.20251104.101204.152756321.TRAN THI KIM CHI.970432
|04/11/2025
|500.000
|MBVCB.11574577715.PHUNG HOANG DUNG chuyen tien MS 2025.298(be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.CT tu 0281001092098 PHUNG HOANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1iWK2NYAX.ung ho ms 2025298.20251104.100805.35255168.CHU DUC NHOAN.970432
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1dJDXRGN3.ung ho MS 2025298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.20251104.100528.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1kJBLRN6F.ho tro MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va An Nhien FT25308402414460.20251104.100243.13820582729014.VND-TGTT-NGUYEN THUY HANG.970407
|04/11/2025
|300.000
|020097041511041001582025pJSP260235.65374.100155.ung ho MS 2025.298; be nguyen doan gia han va be nguyen doan an nhien
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11574490787.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0461000488662 NGUYEN THI PHUONG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1aWVMP82I.ung ho MS 2025.298(GHan-An nhien).20251104.100139.000001363278.NGUYEN VAN HUY.970433
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11574441839.MS 2025.276 ( em Tran Minh Loc).CT tu 0461000488662 NGUYEN THI PHUONG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|02009704221104095641202531EN182925.41328.095642.ung ho ms 2025.298 be nguyen doan gia han nguyen doan an nhien
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1iWK23ANE.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 298 NGUYEN DOAN GIA HAN vaNGUYEN DOAN AN NHIEN.20251104.095347.247529918.LE THI HOA.970432
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11574356187.KIEU KHANH HOA chuyen tien ung ho MS 2025.298(be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0491000053955 KIEU KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|300.000
|020097041511040949492025DTx0222266.11422.094949.NGUYEN DINH TUYEN chuyen tien uhms 2025298(be Nguyen doan gia han va nguyen doan an nhien)
|04/11/2025
|100.000
|020097041511040949392025YUyO220987.11042.094939.ung ho MS 2025.298(be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien)
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11574328803.MS 2025.298.CT tu 0411001101969 NGUYEN KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|020097041511040948142025wS8U216750.3910.094814.ung ho MS 2025.298 ( be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien)
|04/11/2025
|100.000
|020097041511040942292025Zie0200202.79191.094230.MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien)
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11574226057.MS 2025.298 (Be Nguyen Doan Gia Han, Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0461000488662 NGUYEN THI PHUONG TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|20.000
|5308IBT1cWMZF5PL.ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).20251104.093605.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|04/11/2025
|500.000
|020097041511040936012025joyi179583.50931.093519.ung ho MS 2005.298 ( be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien)
|04/11/2025
|500.000
|020097040511040932522025RRTN072010.38046.093252.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.298 hai chau Gia Han va An Nhien
|04/11/2025
|300.000
|020097042211040932042025GDZF351538.34585.093205.ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|10.000
|5308IBT1cWMZTTQD.ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).20251104.093124.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1bJQK2KIA.MS 2025.298.20251104.093000.04101019926744.TRAN HONG NHUNG.970426
|04/11/2025
|150.000
|5308IBT1kJBL76YJ.Ung ho MS 2025.298 FT25308812813028.20251104.092911.19020191823011.VND-TGTT-TRAN VAN ANH.970407
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1jWSXS55Q.UNG HO MS 2025.298-041125-09:25:55 905929.20251104.092556.241185189.DO THANH TINH.970416
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11573999207.NGUYEN THI NGUYEN chuyen tien ung ho be Thao thi Dua ms 2025293.CT tu 0111000233705 NGUYEN THI NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1kJBLAG9E.ung ho ms 2025 298 hai be NGUYEN DOAN GIA HAN NGUYEN DOAN AN NHIEN FT25308108710609.20251104.092245.19034914009017.VND-TGTT-CAO MINH THUY.970407
|04/11/2025
|500.000
|020097040511040922292025PNM7023621.96010.092229.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|99.999
|MBVCB.11573993997.UNG HO MS 2025.298.CT tu 0061001185067 NGUYEN VAN THAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1dJDX7YAH.MS 2025298 ung ho be Nguyen Doan Gia Han va An Nhien.20251104.092158.970422Jf9d108000000000da7546.MBBANK IBFT.970422
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1fW4A1KDM.MS205 298 Nguyen Doan Gia Han Nguyen Doan An Nhien.20251104.091855.0105928302.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
|04/11/2025
|800.000
|5308IBT1bJQKCBGA.Ung ho MS 2025.298 Be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.20251104.091719.0111100007310009.NGUYEN TRI QUANG.970448
|04/11/2025
|1.000.000
|5308IBT1fW4A1BVB.UNG HO MS 2025.298.20251104.091715.0934180485.NGUYEN THI HAI.970431
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJBLBPPI.HUYNH BACH TUYET chuyen MS2025.298 be nguyen doan gia han, nguyen doan an nhien FT25308884889109.20251104.091616.19033727154015.VND-TGTT-HUYNH BACH TUYET.970407
|04/11/2025
|100.000
|020097041511040914092025D5jo115354.63033.091409.DOAN THI KIM DUNG Chuyen tienms2025298.be.bguyen.ddoan.gia.han.nguyen ddoan.an.nhien
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11573853427.MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0481000616527 HO DUY CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1bJQK1XRJ.Ung ho MS 2025.298 (be Nguyen doan gia Han Nguyen doan an Nhien).20251104.091103.02001012918239.NGUYEN THUY QUYNH.970426
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1bJQK1THA.MS2025 298 Nguyen Doan Gia Han Nguyen Doan An nhien.20251104.090959.1301001484017.HO KIM HAI.970425
|04/11/2025
|2.000.000
|020097040511040908142025ZFXP057100.39446.090814.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.298 Doan Ng Gia Han Doan Ng An Nhien
|04/11/2025
|1.000.000
|020097042211040903372025RNXB496676.22561.090338.MS 2025.298
|04/11/2025
|50.000
|MBVCB.11573758772.MS 2025.298.CT tu 0441000649574 DAO ANH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|0200970405110409014020254T8M027077.14624.090141.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.298
|04/11/2025
|50.000
|MBVCB.11573708270.ms 2025.294 ( Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0181003541208 AU THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11573697734.Ung ho MS 2025.298 ( Be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0071001066701 NGUYEN THI THUY AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|020097042211040857502025NP3X199814.1137.085751.ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1hWW8ZZBX.IBFT ung ho MS 2025.298 DOAN GIA HAN va NGUYEN DOAN AN NHIEN.20251104.085527.060015086419.SACOMBANK.970403
|04/11/2025
|1.000.000
|5308IBT1kJBLVZNA.Ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va An Nhien FT25308022730999.20251104.085241.10224373883011.VND-TGTT-TRAN LE THI MY XUAN.970407
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1kJBLVKKB.2025.298 gia han an nhien FT25308019674781.20251104.085223.9934593731.PHAM THI MINH HUE.970407
|04/11/2025
|200.000
|020097042211040849462025A5NK913554.73160.084947.Ung ho MS 2005.298 be Gia Han va An Nhien
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11573595004.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung) anh chi gui mot it toi gd mong e vuot qua giai doan nay.CT tu 0511000454533 TRAN THI MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1jWSX1D1R.MS 2025.297 NGUYEN DOAN GIA HAN- NGUYEN DOAN AN NHIEN-041125-08:48:55 842700.20251104.084855.79458919.LE THI KIM HUONG.970416
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11573594265.MS 2025.298.CT tu 1048240943 NGUYEN TRONG BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1jWSXJ33M.MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN-041125-08:45:54 837895.20251104.084554.217970879.TRAN THI THUY TRANG.970416
|04/11/2025
|100.000
|02009704221104084512202536LG509630.56402.084513.HA THI KIM CHI chuyen tien MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1iWK25ZJK.NGUYEN THI MINH QUYEN chuyen tien ung ho MS 2025 298.20251104.084410.131185774.NGUYEN THI MINH QUYEN.970432
|04/11/2025
|100.000
|0200970488110408381920251Dhs468188.31791.083737.MS 2025.298
|04/11/2025
|100.000
|020097041511040837492025gWRX912524.31179.083750.ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien)
|04/11/2025
|500.000
|MBVCB.11573456143.TRUONG THI THAO chuyen tien ung ho MS.2025.298 Nguyen Doan Gia Han-Nguyen Doan An Nhien.CT tu 0121001754235 TRUONG THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11573431544.MS 2025.298 (Doan gia Han- Gia An).CT tu 0451000244650 DO THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|30.000.000
|GIUP DO VIEN PHI 3 MS: 2025.290; 2025.294; 2025.296 MOI MS 8 TRIEU; MS 2025.289 5 TRIEU; MS 2025.287 1 TRIEU / TONG 30 TRIEU // NGD: NGUYEN BACH TRANG
|04/11/2025
|100.000
|5308VNIBJ2YEZA3L.Ung ho e luong thi kieu dung mong e va cha vuot qua kho khan nay.20251104.083207.983713135.PHUNG VIET NGAN.970441
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJBLJFMG.Ung ho ma so 2025.298 be Gia Han va An Nhien FT25308739053416.20251104.083040.19034532819019.VND-TGTT-NGUYEN TUYET MAI.970407
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJBLWT8J.MS 2025.298 FT25308384428554.20251104.082720.19027652404010.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH HOA.970407
|04/11/2025
|50.000
|020097041511040827022025WH88883279.94921.082702.HOANG ANH TUAN chuyen tien ung ho MS 2025298
|04/11/2025
|300.000
|MBVCB.11573315338.Chuyen tien ung ho MS 2025.298 (be Gia Han va An Nhien).CT tu 2911866666 NGUYEN THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|500.000
|MBVCB.11573308823.DAO THANH BINH chuyen tien ung ho Ma 2025298 be nguyen ddoan gia han va be nguyen doan an nhien.CT tu 0211000539397 DAO THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1hWW8KB1W.IBFT Ung ho em kieu dung.20251104.082314.050131067604.SACOMBANK.970403
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1iWK287UT.Ung ho 2025.298 be nguyen doan gia ha va nguyen doan an nhien.20251104.082243.03689738301.NGUYEN HONG HANH.970423
|04/11/2025
|200.000
|5308VNIBJ2YETI7W.ung ho Ms 2025.298 ( be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).20251104.082241.962490321.NGUYEN THI TO UYEN.970441
|04/11/2025
|100.000
|020097048811040822312025kLpw366285.80690.082229.UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1iWK28QSX.ung ho MS 2025297 anh Truong Quoc Bao.20251104.081926.41825127.NGUYEN XUAN KIEN.970432
|04/11/2025
|500.000
|MBVCB.11573228890.Ung ho MS 2025.298 (Gia Han va An Nhien).CT tu 0011004107854 LE HOANG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1kJBHNCZ6.ung ho MS 2025.298 be Gia Han va An Nhien FT25308204871333.20251104.081834.14022288303017.VND-TGTT-NGUYEN THI DUYEN.970407
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1iWK2ILEV.ung ho MS 2025298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.20251104.081823.41825127.NGUYEN XUAN KIEN.970432
|04/11/2025
|80.000
|MBVCB.11573207883.202.298 gia han an nhien.CT tu 0401001426476 NGUYEN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1kJBHRE79.Ung ho MS 2025.296 FT25308105946001.20251104.081707.9379386868.NGUYEN THI BICH VAN.970407
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11573181702.NGUYEN THI NGOC VIEN UH MS2025.294(Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0071000590097 NGUYEN THI NGOC VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1jWS3NBRC.MS 2025.296 EM NGUYEN THI BAO HAN-041125-08:13:25 788516.20251104.081325.95316289.VO THI BAO TRAN.970416
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11573165257.MS 2025.298.CT tu 0271001005295 NGUYEN TRAN THANH THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|300.000
|5308IBT1jWS3NYVS.MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN-041125-08:12:38 787319.20251104.081238.95316289.VO THI BAO TRAN.970416
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1aWVVRX18.ung ho MS 2025297 anh Truong Quoc Bao.20251104.081159.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|04/11/2025
|5.868
|020097042211040809262025XFAW304587.39842.080924.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1jWS3RT12.MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN-041125-08:06:16 778168.20251104.080616.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|04/11/2025
|200.000
|020097042211040806022025UPRK322615.29611.080600.ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|200.000
|5308VNIBJ2YETJTS.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251104.080520.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|04/11/2025
|200.000
|5308VNIBJ2YETFJR.MS 2025.295 chi Ha Thi Quy.20251104.080415.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|04/11/2025
|200.000
|5308VNIBJ2YET8EE.MS 2025.296 em Nguyen Thi Bao Han.20251104.080320.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|04/11/2025
|300.000
|5308VNIBJ2YETCMK.MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.20251104.080231.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|04/11/2025
|200.000
|5308VNIBJ2YETM1C.MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao.20251104.080105.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|04/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP74C2QC3R99.20251104.Ung ho MS 2025.298
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11573022207.2025.298.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|1.000.000
|5308IBT1iWK2D4UV.Ung ho MS 2025298 be Nguyen doan Gia Han va Nguyen doan An Nhien.20251104.080041.1963.TRAN QUOC HUNG.970432
|04/11/2025
|300.000
|020097042211040800342025RNX7806511.13479.080034.ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|04/11/2025
|100.000
|020097042211040758572025IA6Q343904.9066.075855.MS 2025.298
|04/11/2025
|100.000
|020097040511040758222025TR2S044560.6854.075740.Vietcombank:0011002643148:ms 2025.296 ng thi bao han
|04/11/2025
|500.000
|5308IBT1fW44X4T6.ung ho ms 2025 298 be Ng Doan Gia Han va Ng Doan An Nhien.20251104.075740.55395579.CAO THI THUY OANH.970431
|04/11/2025
|50.000
|MBVCB.11572928891.MS 2025.298( be NGUYEN DOAN GIA HAN va NGUYEN DOAN AN NHIEN).CT tu 0431000068678 TRAN THANH THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|020097048811040752102025XNPX173057.88642.075128.MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1kJBHZJYD.ung ho ma so 2025.292, ong Nguyen Quoc Trinh FT25308504968013.20251104.075033.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|04/11/2025
|400.000
|5308IBT1fW443GN5.ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.20251104.074910.941326813.HOANG THI MY HUONG.970406
|04/11/2025
|50.000
|020097042211040747592025BA4H510015.77463.074800.NGUYEN PHUONG ANH chuyen tien ung ho MS2024.289 Tran Nhu Y
|04/11/2025
|100.000
|020097042211040746292025KIST476947.72897.074630.MS 2025.298
|04/11/2025
|500.000
|020097040511040746222025JWVD093034.72625.074619.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.298. be Nguyen Doan Gia Han va An Nhien
|04/11/2025
|28.000
|020097042211040745212025BK8B605389.68938.074521.gui ms 2025 298
|04/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11572839974.gui tien cho MS 2025.298 be Gia Han, be An Nhien.CT tu 0511003857468 LUC THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|30.000
|5308IBT1kJBH86G4.MS 2025.293 be Thao Thi Dua FT25308001350670.20251104.065632.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
|04/11/2025
|100.000
|IBVCB.11572303218.Chuyen tien ung ho MS 2025.298 Gia Han va An Nhien.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11572277989.MS 2025.298.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|175.000
|ATM_FTF.10800545.093658.20251104.064243.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
|04/11/2025
|200.000
|MBVCB.11572203062.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|500.000
|MBVCB.11572142540.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|500.000
|MBVCB.11572109520.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1iWKCF7LI.Ung ho MS 2025.297 ( anh Truong Quoc Bao ).20251104.061015.02928323001.PHAM HOANG ANH THU.970423
|04/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11572042278.Ung ho 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0451000367898 NGUYEN DUC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|50.000
|5308IBT1iWKCTWCP.Ung ho NCHCCCL Huyen 0911992390.20251104.050156.185815943.PHAM THI HUYEN.970432
|04/11/2025
|18.000
|MBVCB.11571923621.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.297 (anhTruong Quoc Bao).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJBHCD89.Ung ho MS 2025 274 be Dinh Ngoc Nhi va Dinh Ngoc Han FT25308170500827.20251104.042925.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJBHC9TL.NGUYEN THI LAN HUONG Ung ho MS 2025 296 em Nguyen Thi Bao Han FT25308167034508.20251104.042649.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|04/11/2025
|200.000
|5308IBT1kJBHC99S.Ung ho MS 2025 293 be Thao Thi Dua FT25308690938203.20251104.042537.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|04/11/2025
|33.000
|020097042211040415442025M58R150303.83950.041502.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.289
|04/11/2025
|33.000
|0200970422110404151020259WQ8469687.83859.041511.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.290
|04/11/2025
|33.000
|020097042211040414342025UBHU636970.83739.041435.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.293
|04/11/2025
|33.000
|0200970422110404135620250RFR855661.83633.041357.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.295
|04/11/2025
|33.000
|0200970422110404131320257NHF361765.83499.041314.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2025.297
|04/11/2025
|100.000
|020097042211040258572025E0PO335295.54164.025858.ung ho MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh
|04/11/2025
|15.000
|MBVCB.11571803658.TUONG DUNG ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|15.000
|MBVCB.11571802952.TUONG DUNG ung ho MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|100.000
|5308IBT1kJBHWDLL.LUU THI PHUONG ANH chuyen ung ho MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh FT25308986673676.20251104.020914.220919958686.LUU THI PHUONG ANH.970407
|04/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106117183643.20251104.106117183643-0961619092_MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|04/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106117471184.20251104.106117471184-0346581669_Ung ho NCHCCCL Van 0346581669
|04/11/2025
|150.000
|5308IBT1kJBZRXKM.Ung ho MS 2025.287 -E Ho Cong Tuong FT25308092897088.20251104.010425.19021840245010.VND-TGTT-THIEU THI HONG VAN.970407
|04/11/2025
|100.000
|MBVCB.11571691410.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0651000840916 TRAN THI KIM HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|10.000
|MBVCB.11571683582.Ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/11/2025
|200.000
|5308VNIBJ2YE8BCV.MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251104.004000.601704060242086.TRAN THANH TRUC.970441
|04/11/2025
|150.000
|5308IBT1jWS3G1C2.HOANG THIEN AN UH MS2025.297 TRUONG QUOC BAO-041125-00:39:17 596883.20251104.003917.43150017.MAI TUONG VY.970416
|04/11/2025
|200.000
|020097041511040034182025XRwc498101.77699.003336.MS 2025.297 (Anh Truong Quoc Bao)
|05/11/2025
|3.000.000
|MBVCB.11600717434.2025.287 ( Em Ho Cong Tuong) .CT tu 0381000569351 DANG THI MY HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1iWKBBRG6.ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao.20251105.233247.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11600589665.ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0011004099988 NGUYEN THANH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|020097048811052259122025Wzwt250097.44274.225909.UNG HO MS 2025.299 TRAN VAN HAO
|05/11/2025
|50.000
|MBVCB.11600474598.NGUYEN THI NGOC CHAU chuyen tien ung ho MS 2025.294 (Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0841000094924 NGUYEN THI NGOC CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11600425332.ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1iWKBU6PB.Ha ck ung ho ms 2025.287 em truong.20251105.224848.31888899999.LE DUY HA.970423
|05/11/2025
|1.000.000
|020097048811052248452025xnJy220693.21999.224801.UNG HO MS 2025.296 EM NGUYEN THI BAO HAN
|05/11/2025
|10.000
|5309IBT1dJVUHL8P. MS 2025 294 Em Luong Thi Kieu minh da gui 300k luc 23 24 ngay 5112025 voi ten TIEU AI THANH vui long chuyen giup minh toi hoan canh nay do minh chua ghi chu nd chuyen cam on a.20251105.224733.0001493821818.MBBANK IBFT.970422
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11600337118.dva ung ho ms 2025.295 (c Ha Thi Quy).CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|MBVCB.11600336515.Ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11600320125.dva ung ho ms 2025.297 (a Truong Quoc Bao).CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11600301529.dva ung ho ms 2025.299 (e Tran Van Hao).CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|020097048811052230202025XApJ160822.80485.223017.MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN
|05/11/2025
|30.000
|0200970488110522290720250P8S156538.77411.222824.MS2025.283 ONG TRAN VAN TOT
|05/11/2025
|30.000
|020097048811052227292025kKFs150594.74048.222726.MS2025.282 EM BUI THI MUA
|05/11/2025
|30.000
|0200970488110522263320258SuT147432.70790.222630.MS2025.287 EM HO CONG TUONG
|05/11/2025
|50.000
|020097048811052225332025llJU143670.66915.222449.MS2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|05/11/2025
|50.000
|020097048811052224302025Wfki139757.65637.222347.MS2025.293 BE THAO THI DUA
|05/11/2025
|300.000
|020097042211052224242025D03P590025.65479.222425.TIEU AI THANH chuyen tien
|05/11/2025
|100.000
|020097048811052215112025BJB4103878.41009.221508.MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1kJ4I76UY.Ung ho MS 2025.298 be Gia Han -An Nhien FT25310712534059.20251105.221324.19601042670000.VND-TKFI-NGUYEN HOANG NAM.970407
|05/11/2025
|20.000
|5309IBT1kJ4IGIFK.MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va be Nguyen Doan An Nhien FT25310400066618.20251105.220731.19031664507017.VND-TGTT-PHAM XUAN HOA.970407
|05/11/2025
|100.000
|0200970422110522050520253ENS962641.11133.220506.PHAM THU TRANG ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy
|05/11/2025
|20.000
|MBVCB.11599969675.LANG THI THUY ung ho MS 2025.299(em tran van hao).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|MBVCB.11599887566.ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0531002519669 DOAN TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11599836250.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2025.299( em Tran Van Hao).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|0200970415110521434220250wwZ391951.38931.214258.MS 2025.299 (em Tran Van Hao)
|05/11/2025
|500.000
|MBVCB.11599812934.MS 2025.294(em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0461000434943 TRAN THI NGOC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|0200970488110521422120256BDu951646.35105.214217.UNG HO MS2025.299 EM TRAN VAN HAO
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1iWKB1A3R.UNG HO MS 2025 299 TRUONG QUOC BAO.20251105.214131.0919530188.LE THI HAI.970432
|05/11/2025
|1.000.000
|5309IBT1jWD1T74W.THUC OANH UNG HO MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO-051125-21:36:10 254279.20251105.213610.20349339.DANG MAI THUC OANH.970416
|05/11/2025
|100.000
|020097048811052130592025gXWg890511.90759.213015.UNG HO NCHCCCL TRAN NGOC QUANG 0356662569
|05/11/2025
|10.000
|MBVCB.11599551511.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ4I93VJ.Ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao FT25310600548492.20251105.211846.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|05/11/2025
|20.000
|MBVCB.11599487873.Chuyen tien ung ho chuong trinh nchcccl.CT tu 1025390756 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ4I9IYC.Ung ho MS 2025.293 be Thao Thi Dua FT25310065290040.20251105.211659.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|05/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11599411892.Ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.CT tu 0071003175689 NGUYEN THI DOAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1fW4ZFZH8.TRAN THI TRUONG AN ung ho MS 2025 298 bes Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.20251105.211249.0107991855.TRAN THI TRUONG AN.970406
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1iWK5XGQW.ung ho MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung.20251105.211130.04344079401.TRINH LONG NU.970423
|05/11/2025
|100.000
|020097040511052102202025L8E9077483.72579.210217.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025.299
|05/11/2025
|500.000
|MBVCB.11599234948.ung ho MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han).CT tu 0251002778433 NGUYEN DINH BACH YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1bJQT176E.MS 2025.299 (em Tran Van Hao).20251105.205820.04301010587308.TO PHUONG UYEN.970426
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1kJ4MR4EQ.Ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25309179412619.20251105.205255.19035749059019.VND-TGTT-DINH THI THUY TRAM.970407
|05/11/2025
|50.000
|MBVCB.11598999412.2025.299.CT tu 1049175038 DAO THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|020097048811052044452025VeHt612774.92926.204401.UNG HO MS 2025.295 CHI HA THI QUY
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1jWD1K27T.UNG HO MS 2025.299 TRAN VAN HAO-051125-20:42:19 160660.20251105.204219.25171227.TRAN TRUNG HIEU.970416
|05/11/2025
|200.000
|0200970488110520403420259iPd585155.72813.204031.UNG HO MS 2025.296 EM NGUYEN THI BAO HAN
|05/11/2025
|250.000
|020097048811052039122025DwAf576509.66604.203829.UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN
|05/11/2025
|200.000
|020097048811052038052025IUv2568881.62346.203721.UNG HO MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO
|05/11/2025
|20.000
|020097048811052014242025qR6A417816.42210.201341.UNG HO MS 2025.289 BE TRAN NHU Y
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11598327379.chau xin ung ho em Tran Van Hao - MS: 2025.299.CT tu 9949288611 TU KIM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1jWD15P44.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-051125-20:01:20 081102.20251105.200120.20822457.TRUONG HUYEN TRAN.970416
|05/11/2025
|200.000
|020097042211051953222025PT3Q265110.30372.195319.Ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao
|05/11/2025
|300.000
|020097048811051952122025Qveh280870.23376.195208.UNG HO M S 2025.297 ANH TRUONG QUOC BAO
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1aWVBNBMZ.LE BA TRANG chuyen tien ung ho 2025 . 299 em Tran Van Hao.20251105.195024.1006410567.SHBMB.970443
|05/11/2025
|500.000
|MBVCB.11598028441.UNG HO MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|700.000
|MBVCB.11597981866.UNG HO MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11597834119.MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0391000991124 NGUYEN THI MINH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|30.000
|5309IBT1jWD18Y3I.MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO-051125-19:34:34 026033.20251105.193434.5377271.LE QUYNH TRANG.970416
|05/11/2025
|1.000.000
|5309IBT1jWD1IE32.MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN-051125-19:29:32 015349.20251105.192932.17659311.BUI ANH THU.970416
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1iWK5S15M.UNG HO MS 2025 299 em TRAN VAN HAO.20251105.192457.0919530188.LE THI HAI.970432
|05/11/2025
|500.000
|5309IBT1jWD1MZMT.2025-294 LUONG THI KIEU DUNG-051125-19:23:04 001010.20251105.192304.790618.DANG VAN MINH.970416
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11597521531.ung ho MS 2025.299. ung ho em Tran Van Hao.CT tu 1057966340 HOANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|500.000
|5309IBT1jWD1M2IP.2025-53-051125-19:19:03 993653.20251105.191903.790618.DANG VAN MINH.970416
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11597461800.ung ho MS2025.093 (be Thao Thi Dua).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|50.000
|020097048811051917132025u4qU052290.29241.191630.UNG HO MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO
|05/11/2025
|500.000
|5309IBT1jWD1VFS3.2025.296 NGUYEN THI BAO HAN-051125-19:17:03 989235.20251105.191703.790618.DANG VAN MINH.970416
|05/11/2025
|500.000
|5309IBT1jWD1VK46.2025. 298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN-051125-19:15:45 986420.20251105.191545.790618.DANG VAN MINH.970416
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11597273154.ung ho MS 2025.294.CT tu 0041000182163 TRAN VAN CHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ4VFHHG.MS 2025.294 em luong thi kieu dung FT25309048302437.20251105.190903.11622637950013.VND-TGTT-NGUYEN CHAN KIM.970407
|05/11/2025
|100.000
|020097042211051908222025C1ZK335168.78707.190823.Ung ho MS 2025.299 chau Tran Van Hao
|05/11/2025
|100.000
|020097041511051906452025sjbs813802.70017.190645.ung ho MS 2025.294 ( Em Luong Thi Kieu Dung)
|05/11/2025
|300.000
|5309IBT1aWVBZZSR.Ung ho em Tran van Hao.20251105.190543.0809696969.SHBMB.970443
|05/11/2025
|200.000
|020097048811051902372025VQzj946306.45799.190154.UNG HO MS2025.294
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11597145078.ung ho MS 2025.299 ( em Tran Van Hao).CT tu 1040008385 BUI HO LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|MBVCB.11597104274.MS 2025.299 Tran Van Hao.CT tu 0111000218190 PHAM NHU NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1bJQL7X9V.ung hoMS 2025.299 (em Tran Van Hao).20251105.184706.04386014394949.TRAN LINH VU.970426
|05/11/2025
|100.000
|0200970488110518444520259ohE803781.41528.184442.UNG HOMS2025297 TRUONG QUOC BAO
|05/11/2025
|20.000
|5309IBT1kJ4VBWNC.Ung ho ms 2025.299 em Tran Van Hoa FT25309103204132.20251105.183753.19033169716011.VND-TGTT-TRIEU NGOC DUNG.970407
|05/11/2025
|200.000
|0200970422110518364120251SP1623096.92222.183642.2025.299 ung ho em Tran Van Hao
|05/11/2025
|150.000
|5309IBT1kJ4V5IIW.Ung ho Ms 2025.299 em Tran Van Hao FT25309002030074.20251105.183612.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407
|05/11/2025
|300.000
|5309IBT1jWD1JLD2.MS 2025.299-051125-18:30:38 884466.20251105.183038.224006869.LE THI DAI TRANG.970416
|05/11/2025
|200.000
|MBVCB.11596169475.Chuc Thien Hoa Tam Tu Thao Hanh ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0071000970098 TRUONG THIEU NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1fW467J9Q.MS. 2025.299.20251105.180025.8007041006185.LE VY VY.963388
|05/11/2025
|150.000
|020097042211051759362025FMO2746861.72153.175937.ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao
|05/11/2025
|200.000
|020097041511051756272025lhqg533224.51323.175628.UNG HO MS 2025.299 ( E Tran Van Hoa)
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1bJQLYK2F.Ung ho MS 2025.299 (Em Tran Van Hao).20251105.175553.3130081983.DOAN THI PHUONG LY.970426
|05/11/2025
|100.000
|5309VNIBJ2YKLPD4.Ung ho ms2025.299 (em tran van hao).20251105.175529.003081996.PHAM THI MINH CHAU (VIB).970441
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ4DR31C.PHAN QUYNH MS 2025.298 GIA HAN VA AN NHIEN FT25309879361041.20251105.175505.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ4DRUN1.PHAN QUYNH 2025.299 TRAN VAN HAO FT25309665198045.20251105.175402.19028995943010.VND-TGTT-PHAN THI NHU QUYNH.970407
|05/11/2025
|100.000
|02009704151105174825202596Qv494989.98197.174825.NGUYEN XUAN BINH ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao)
|05/11/2025
|20.000
|5309IBT1dJVMZGXK.ms2025 298.20251105.174216.790406789.MBBANK IBFT.970422
|05/11/2025
|100.000
|5309WBVNA225T8B2.Pham Viet Phuong ung ho MS 2025.293 be Thao Thi Dua.20251105.173855.109000078953.PHAM VIET PHUONG.970412
|05/11/2025
|100.000
|5309WBVNA225T1LU.Pham Viet Phuong ung ho MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh.20251105.173345.109000078953.PHAM VIET PHUONG.970412
|05/11/2025
|50.000
|0200970488110517304620254rUQ148402.78008.173003.UNG HO MS 2025.299 TRAN VAN HAO
|05/11/2025
|200.000
|MBVCB.11595245331.Nguyen Thanh Son ung ho chau Tran Van Hao _Nghe An.CT tu 1015953566 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11595174848.Ung ho 2025.299 em TRAN VAN HAO.CT tu 1050212412 HA THI MY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|300.000
|020097048811051713042025Tlp1977052.60979.171221.VO THI THUONG LAN UNG HO MS 2025.299 TRAN VAN HAO
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11594861443.Ung ho MS 2025.299(em Tran Van Hao).CT tu 0511000454060 CAO THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1kJ4DI5R8.MS 2025.298 nguyen doan gia han FT25309809447095.20251105.170747.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|05/11/2025
|500.000
|020097041511051703152025aD7R274134.99014.170315.ung ho ms 2025.299 ( tran van hao )
|05/11/2025
|250.000
|MBVCB.11594629055.NGUYEN THI CHIN ung ho em Tran Van Hao - MS 2025: 299.CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|50.000
|5309VNIBJ2YG52PU.MS 2025.299 (em Tran Van Hao).20251105.165245.047704060039590.LE MANH TUAN.970441
|05/11/2025
|500.000
|5309IBT1aWV5RQ8H.Ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).20251105.165123.000000235199.DANG THI NGOC THUY.970433
|05/11/2025
|500.000
|MBVCB.11594390067.ung ho MS 2025.299.CT tu 9907489001 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|300.000
|020097048811051640282025ShLY684519.54505.164025.MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO
|05/11/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106308555634.20251105.106308555634-0902498898_ung ho MS 2025299 em Tran Van Hao
|05/11/2025
|200.000
|MBVCB.11594080751.Ung ho MS. 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0011001752221 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11594059523.ung ho MS 2025.299 ( em Tran Van Hao).CT tu 0201000664191 TRAN THI AI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|300.000
|5309IBT1hWW4PPPU.IBFT ung ho MS2025.294 em LUONG THI KIEU DUNG.20251105.161952.060083940665.SACOMBANK.970403
|05/11/2025
|200.000
|MBVCB.11593719684.2025.299 Tran Van Hao.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|500.000
|5309IBT1kJ4S7CCF.Ung ho ms 2025.299 em Tran Van Hao FT25309402049571.20251105.160957.19029706421016.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG THAO.970407
|05/11/2025
|CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT23HCM)
|05/11/2025
|150.000
|020097048811051608482025hq99435814.72618.160805.H.11. UNG HO MS 2025.299, EM TRAN VAN HAO. CHUC E VA GIA DINH VUOT QUA KHO KHAN NAY.
|05/11/2025
|300.000
|020097041511051608312025q6cS939935.70754.160748.MS 2025.299( em Tran Van Hao )
|05/11/2025
|500.000
|5309IBT1jWDJIR5Q.MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO-051125-15:54:03 512672.20251105.155404.38803137.NGUYEN HONG VUONG.970416
|05/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106303671190.20251105.106303671190-0369183690_MS2025299
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11593338835.ung ho MS 2025.299.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|50.000
|MBVCB.11593291914.ung ho MS 2025.294(Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11593287560.ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0771000586291 TRAN HUU LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|50.000
|MBVCB.11593270272.ung ho MS 2025.299( Em Tran Van Hao).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|10.000
|5309IBT1cWMRJG67.ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).20251105.154208.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1kJ4SMW5L.Ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung FT25309794074690.20251105.154129.19036841942014.NGO KIM NGAN.970407
|05/11/2025
|1.800.000
|020097041511051539562025jANM834144.14221.153956.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Truong Quoc Bao MS 2025. 297
|05/11/2025
|300.000
|5309IBT1iWKPPCBV.ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).20251105.153734.00000798529.DINH GIA THUAN.970423
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1kJ4SS3PS.Ho tro em Tran Van Hai FT25309928553546.20251105.153545.19036695677011.VND-TGTT-TRAN NGUYEN HANH NGUYEN.970407
|05/11/2025
|50.000
|5309IBT1iWKPUIKM.2025 299 tran van hao.20251105.153411.232574976.TRANG TRINH TAN.970432
|05/11/2025
|150.000
|5309IBT1kJ4S2DVK.LE THI ANH chuyen ung MS 2025.299 Tran Van Hao FT25309557252703.20251105.152841.1916468353.LE THI ANH.970407
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11592989864.MS 2025.283(ong tran van tot).CT tu 1347912279 NGUYEN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|500.000
|020097042211051522542025CV4X506124.20550.152255.PHAM THAI HUNG chuyen tien ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao
|05/11/2025
|350.000
|5309IBT1kJ4SJKGH.NGUYEN THI CHIN ung ho E Tran Van Hao MS 2025, 299 FT25309072084755.20251105.152138.1905197155.NGUYEN THI CHIN.970407
|05/11/2025
|2.000.000
|SHGD:10006091.DD:251105.BO:NGUYEN THI PHUONG HIEU.Remark:NGUYEN THI PHUONG HIEU UNG HO MS 2025283 TRAN VAN TOT VA MS 2025287 HO CONG TUONG
|05/11/2025
|50.000
|0200970488110515121220257hlC041510.63418.151209.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO
|05/11/2025
|100.000
|0200970405110515102520259RUO097717.53651.151025.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI AN ung ho MS 2025 299 em Hao
|05/11/2025
|500.000
|5309IBT1iWKPS6Z9.Ms 2025-299 uh em Tran Van Hao.20251105.150921.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|05/11/2025
|100.000
|020097042211051505302025EKA1133986.28259.150531.ung ho MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung
|05/11/2025
|500.000
|020097048811051505182025xLSy995499.26648.150515.UNG HO MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO
|05/11/2025
|8.000.000
|02009704221105150505202515MB576208.27049.150506.Ung Ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy. cau mong chi mau chong duoc chua tri het benh
|05/11/2025
|10.000.000
|020097042211051500442025B1TG369747.2842.150002.Ung Ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung. Chuc em mau chong khoe manh va chu Chanh bot benh
|05/11/2025
|200.000
|MBVCB.11592509843.MAI VAN THI chuyen tien giup em Tran Van Hao, MS 2025.299.CT tu 0071001254468 MAI VAN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|020097048811051455582025HfeS934557.79154.145555.MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO
|05/11/2025
|300.000
|5309IBT1iWKPCH2K.MS 2025299 em Tran Van Hao.20251105.145546.137567188.NGUYEN ANH DUC.970432
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1kJ49L8TI.Ung Ho MS 2025.299 em Tran Van Hao FT25309982655344.20251105.145528.19033185128012.VND-TGTT-PHAN NGOC ANH.970407
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ49H69N.MS 2025.295 FT25309860300440.20251105.145330.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ49HY5W.MS 2025.299 FT25309200460696.20251105.145244.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ49HQCN.MS 2025.298 FT25309029214047.20251105.145125.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1kJ49ZYMB.ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao FT25309620875088.20251105.144946.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
|05/11/2025
|500.000
|5309IBT1kJ496MP9.MS 2025.296 em Nguyen Thi Bao Han FT25309000766997.20251105.144622.19028123513013.VND-TGTT-NGUYEN THANH SON .970407
|05/11/2025
|200.000
|020097048811051441002025F70g843127.4896.144017.UNG HO MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO
|05/11/2025
|1.000.000
|020097048811051440202025NJVs839390.1993.143937.UNG HO MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO
|05/11/2025
|100.000
|020097042211051436492025XME0583105.86478.143650.cao thanh ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao
|05/11/2025
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106296070799.20251105.106296070799-0355460582_ung ho MS 2025299 em Tran Van Hao
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1bJQHG8C2.uh e Tran Van Hao 2025.299.20251105.143023.0987078949.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|05/11/2025
|1.000.000
|020097042211051429212025O9PY509304.50206.142922.Ly ung ho be Nguyen Doan Gia Han Nguyen Doan An Nhien
|05/11/2025
|100.000
|02009704151105142900202555tV601892.47692.142900.NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2025.299(em TRAN VAN HAO)
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1fW4E7REC.Ung ho MS 2025.299(em Tran Van Hao).20251105.142526.0858251739.DUONG THI THANH.970431
|05/11/2025
|50.000
|MBVCB.11591985906.MS 2025.299.CT tu 9366171387 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|020097042211051417222025JIUN338536.93802.141723.2025.299
|05/11/2025
|1.000.000
|5309IBT1jWDWR1WB.MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO-051125-14:12:12 298913.20251105.141213.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
|05/11/2025
|200.000
|020097042211051411522025SK68891384.69395.141153.Ung ho MS 2025.296 em Nguyen Thi Bao Han
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11591915188.ung ho.MS.2025.299.(em. Tran Van Hao ).CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|50.000
|5309IBT1fW4EGSJ7.MS 2025 297 Truong Quoc Bao.20251105.141046.0105928302.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
|05/11/2025
|300.000
|020097042211051409062025WDCQ184294.56835.140907.Ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11591800513.ung ho Ms2025.299 Tran Van Hao.CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|500.000
|MBVCB.11591769199.MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0441000742267 NGUYEN HONG VUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|020097040511051400512025CYD8058848.20946.140051.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1jWDW3GD6.MS 2025.298-051125-14:00:11 280604.20251105.140011.17365607.LE THI HONG PHU.970416
|05/11/2025
|300.000
|5309IBT1jWDW3BQR.MS 2025.299-051125-13:59:22 279082.20251105.135922.17365607.LE THI HONG PHU.970416
|05/11/2025
|50.000
|5309IBT1kJ49D2SF.VU THANH VAN ung ho 2025.299 tran van hao FT25309138450473.20251105.135547.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|05/11/2025
|300.000
|5309IBT1kJ49SUND.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25309046957009.20251105.135319.19033022540013.VND-TGTT-DAO MY AN.970407
|05/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106292315865.20251105.106292315865-0945696507_ung ho ms 2025299 Tran Van Hao
|05/11/2025
|50.000
|MBVCB.11591667541.Ung ho MS 2025.297 Truong Quoc Bao.CT tu 0071001308216 NGUYEN HOAI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|020097041511051351222025FKPU497482.81346.135122.ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao)
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1kJ4929MG.2025.299 Tran Van Hao FT25309454809867.20251105.134558.19033828304018.VND-TGTT-TRAN VAN KA.970407
|05/11/2025
|100.000
|0200970422110513434120256LXU537071.49394.134342.Ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao
|05/11/2025
|500.000
|020097042211051343122025IDOQ363460.47079.134229.Ung ho MS 2025.299
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1kJ491XJU.Ung ho MS 2025 299 em Tran Van Hao FT25309348777484.20251105.134143.19028385539013.VND-TGTT-DANG THI THU HA.970407
|05/11/2025
|50.000
|5309IBT1jWDWTC1H.UNG HO MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO-051125-13:39:10 242507.20251105.133910.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ49JC5W.ung ho MS 2025.299 FT25309082628408.20251105.133542.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|05/11/2025
|50.000
|5309IBT1jWDWLEKH.MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO-051125-13:35:33 236043.20251105.133533.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1aWVYN6AB.MS 2025.299 em tran van hao.20251105.133443.100100031958.NGUYEN THI PHUONG THAO.970457
|05/11/2025
|10.000
|5309IBT1cWMX4W1G.TRAN QUANG HUY Chuyen tien ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).20251105.133212.109880250070.TRAN QUANG HUY.970415
|05/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106290119515.20251105.106290119515-0903026407_Ms 2025299
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ49Q33B.MS 2025. 299 FT25309985167933.20251105.133136.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|05/11/2025
|500.000
|020097048811051330252025SdQQ459621.94442.132942.UNG HO MS 2025.299
|05/11/2025
|1.000.000
|5309IBT1kJ49Q8DX.Ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao FT25309059882747.20251105.132943.19020003719016.VND-TGTT-HOANG MINH THAO.970407
|05/11/2025
|100.000
|020097048811051329222025K31K454368.91071.132839.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|05/11/2025
|500.000
|5309IBT1kJ42N7M1.Uho ma so 2025 .299 FT25309284342093.20251105.132711.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|05/11/2025
|500.000
|0200970488110513260620257Iep438529.77172.132522.MS 2025.299 UNG HO EM TRAN VAN HAO
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ42NCG1.Ung ho MS 2025.299 FT25309490941599.20251105.132531.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|05/11/2025
|200.000
|MBVCB.11591310910.ung ho MS 2025.296(em Nguyen Thi Bao Han).CT tu 0071001510041 NGUYEN THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|020097041511051324092025ozLU430868.70197.132326.Ung ho MS2025.299 ( em Tran Van Hao)
|05/11/2025
|1.000.000
|5309IBT1kJ42R7FM.ung ho ms 2025.299 em tran van hao FT25309676482660.20251105.132351.19031980528018.VND-TGTT-TRAN HOANG TUYEN.970407
|05/11/2025
|200.000
|020097048811051322392025bQPf422042.63553.132155.UNG HO EM TRAN VAN HAO MS 2025.299
|05/11/2025
|100.000
|020097048811051321062025PfhM414325.57305.132022.MS 2025.299
|05/11/2025
|100.000
|0200970422110513191720259TO2971878.49672.131918.MAC THE ANH chuyen tien MS 2025.299
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ423XA9.Ung ho MS 2025.299 FT25309772366480.20251105.131755.19026886143011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG PHUONG.970407
|05/11/2025
|50.000
|5309IBT1kJ42399M.ung ho ma so 2025.299 ,em Tran Van Hao FT25309603678399.20251105.131521.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|05/11/2025
|100.000
|020097042211051315142025YRX4920692.33702.131515.Dang Thi Nu ung ho MS 2025.299 em Tran Van Ha
|05/11/2025
|10.000
|5309IBT1kJ42TRT8.ung ho ms 2025.299, em Tran Van Hao, chuc em va gia dinh binh an FT25309089900360.20251105.131111.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|05/11/2025
|200.000
|MBVCB.11591167102.ung ho?MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 1012947909 PHAM QUANG LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|020097042211051310092025DUVJ412981.12547.130926.ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao
|05/11/2025
|500.000
|5309IBT1iWKUBKKL.ung ho ms 2025.299 (em Tran Van Hao).20251105.131003.68181186868.NGUYEN HONG HAI.970423
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ42T8WN.Ung ho MS 2025.299 Tran Van Hao FT25309184146769.20251105.130907.7407567891.LE THI THU HUONG.970407
|05/11/2025
|100.000
|020097042211051308532025VY5S894233.8750.130853.MS 2025.299
|05/11/2025
|200.000
|MBVCB.11591136927.ung ho MS 2025.294(em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0071001510041 NGUYEN THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|500.000
|MBVCB.11591135639.Ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao.CT tu 9890905555 HOANG THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|300.000
|5309WBVNA225CUD7.MS2025 299 em Tran Van Hao.20251105.130733.106000234810.BUI THI KIM KHUYEN.970412
|05/11/2025
|40.000
|5309IBT1iWKUB1K2.ZP253090207015 251105001449842 MS 2025.299 em Tran Van Hao.20251105.130708.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|05/11/2025
|50.000
|MBVCB.11591110029.ung ho MS 2025.286 (em Sung Mi Sinh).CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1aWVY3JJZ.ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao.20251105.130626.1006331484.SHBMB.970443
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1iWKU5YZ9.NGUYEN THI HAI YEN chuyen tien ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).20251105.130346.06213311001.NGUYEN THI HAI YEN.970423
|05/11/2025
|30.000
|MBVCB.11591085472.MS 2025.295 (chi Ha Thi Quy).CT tu 1016393087 VU HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11591074824.NGUYEN THE DUNG Ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 1037215051 NGUYEN THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|30.000
|MBVCB.11591057640.MS 2025.299.CT tu 1016393087 VU HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|50.000
|MBVCB.11590961609.2025.299(em tran van hao).CT tu 0441000739509 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|50.000
|020097041511051252252025bbxx363107.41220.125225.ung ho ms 2025.299 em tran van hao
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11590895095.ung ho MS 2025.299 em tran van hao.CT tu 1035427369 NGUYEN DUC VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|0200970422110512455520252OU2606423.11944.124555.NGUYEN THI PHUONG chuyen tien 2025. 299 ung ho e tran van hao mong e som binh phuc a
|05/11/2025
|100.000
|0200970415110512434920254m2k344088.3280.124349.Ung ho MS 2025.299 Tran Van Hao
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11590798295.NGUYEN VAN VU chuyen tienungho MS - 2025- 298nguyendoangiahanvanguyendoanannhien.CT tu 0291000255006 NGUYEN VAN VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|020097048811051241172025jDjN214152.90854.124034.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11590746509.Chuyen tien ung ho.CT tu 0031000147381 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/11/2025
|50.000
|5309IBT1bJQHSWRY.MS 2025.299 tran van hao.20251105.123432.0852871988.Bui Duc Tam.970448
|05/11/2025
|500.000
|5309VNIBJ2YGXPMB.Ung ho MS 2025.294 (em LUONG THI KIEU DUNG).20251105.122923.005421622.LE NGOC HAN.970441
|05/11/2025
|5.000
|5309IBT1kJ42YM7J.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao FT25309701176969.20251105.122813.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|05/11/2025
|20.000
|0200970422110512270020259IWL566067.27687.122701.gui ung ho bao lu mien trung
|05/11/2025
|50.000
|MBVCB.11590562129.ung ho MS 2025. 294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1041968920 HUYNH PHAN THANH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|020097041511051222202025Me0c286447.4930.122220.UH 2025.299 (tran van hao)
|05/11/2025
|50.000
|020097040511051221242025POGM037852.495.122120.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.294 - Em Luong Thi Kieu Dung - Ap Dong Tam - TP.HCM
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11590483153.nguyen thi thang ung ho ms 2025.298.CT tu 0611001780230 DAM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11590443092.ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao.CT tu 0041000278055 TRAN THI KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|020097041511051213402025Nwoz259211.58640.121340.UH 2025.298 (Gia Han An Nhien)
|05/11/2025
|200.000
|MBVCB.11590304367.MS 2025.299.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11590254443.ung ho em MS 2025.299 (em Tran VaN Hao).CT tu 0071001120670 TRAN THI CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|020097048811051205552025BIhV988936.16361.120512.LAI THI HUYEN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025 279 EM HA VAN THIEN
|05/11/2025
|300.000
|MBVCB.11590076082.ung ho e Tran Van Hao MS 2025.299.CT tu 9915683686 TRAN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|020097048811051153022025s8WU891698.41373.115218.UNG HO MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO
|05/11/2025
|30.000
|5309IBT1kJ4C3QZS.MS 2025.299 FT25309568860697.20251105.113743.19033154936013.VND-TGTT-NGUYEN HUNG LINH.970407
|05/11/2025
|50.000
|MBVCB.11589711203.ung ho MS 2025.299.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|50.000
|MBVCB.11589714951.ung ho MS 2025.298.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|50.000
|MBVCB.11589704429.ung ho MS 2025.297.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|50.000
|MBVCB.11589698521.ung ho MS 2025.296.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1jWDW8K6A.MS 2025299 EM TRAN VAN HAO-051125-11:33:39 010723.20251105.113339.16964317.NGUYEN THI HOAI NHUNG.970416
|05/11/2025
|10.000
|5309IBT1dJVSS94V.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT ung ho MS 2025 299 em Tran Van Hao.20251105.112829.686809082020.MBBANK IBFT.970422
|05/11/2025
|50.000
|5309IBT1kJ4CHDPC.NGUYEN THI GIANG chuyen ung ho Ms 2025 299 em tran van hao FT25309081112676.20251105.112739.19029523720669.VND-TGTT-NGUYEN THI GIANG .970407
|05/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11589489045.ung ho ms2025.298(be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0881000301081 NGUYEN NGOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1hWWB2LRT.IBFT Ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao.20251105.112057.0918090120.SACOMBANK.970403
|05/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11589380589.ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0071000885837 NGUYEN MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ4CAR9L.ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien FT25309300740041.20251105.111017.14021949134016.VND-TGTT-VO THI HUYEN THUONG .970407
|05/11/2025
|25.000
|020097040511051109132025B8TI063516.89665.110913.Vietcombank:0011002643148:LE PHU THANH chuyen tien ungho MS 2025.298be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.
|05/11/2025
|300.000
|MBVCB.11589198826.MS 2025.299 ( TRAN VAN HAO).CT tu 0381000440839 VO THANH TONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|1.000.000
|020097048811051056132025qGDZ463344.19074.105610.LUC THI VIET HANG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1bJQZH965.Le Thi Hau ung ho MS 2025.298.20251105.104704.37201019972238.LE THI HAU.970426
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1aWVY9PCJ.be dao thi Dua.20251105.104623.03000014814430.NGUYEN CHI THANH.970440
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1jWDW2CNM.UNG HO MS 2025.299 TRAN VAN HAO , NGHE AN-051125-10:37:20 896173.20251105.103721.45066887.LE THI THUY LAM.970416
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11588753015.ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1hWWBQJW1.IBFT MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung.20251105.103120.060180884613.SACOMBANK.970403
|05/11/2025
|500.000
|0200970415110510264320255Srm790519.65617.102643.VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2025. 298 ( be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien)
|05/11/2025
|100.000
|020097041511051024162025f1gu782814.52583.102416.ung ho MS 2025.299 (em tran van hao)
|05/11/2025
|3.000.000
|5309IBT1kJ4CJLZN.Ung ho Ms2025 294 e Luong Thi Kieu Dung FT25309450500896.20251105.102041.19031786061869.VND-TGTT-TA CONG THONG.970407
|05/11/2025
|400.000
|020097042211051016122025YFQI253252.14083.101613.MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1jWDWJ2NC.NGUYEN THI NAM CHUYEN KHOAN UNG HO MS2025299EM TRAN VAN BAO-051125-10:13:54 850833.20251105.101354.3064171.NGUYEN THI NAM.970416
|05/11/2025
|250.000
|5309IBT1kJ4CQDR4.Ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao FT25309503062470.20251105.101318.19032708852015.LUONG HAI LONG.970407
|05/11/2025
|50.000
|5309IBT1iWK8IWF4.2025.298.20251105.100900.02315382901.NGUYEN THI PHUONG.970423
|05/11/2025
|100.000
|020097048811051003342025H20B107711.53052.100251.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|05/11/2025
|500.000
|020097041511050959122025WSTj712254.30549.095912.LE THI KIM CUC chuyen tien MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Gia Han va Nguyen Doan An Nhien)
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11588250953.Ung ho MS 2025.298.CT tu 0611001981059 NGO THI VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1kJ41ZZK9.Ms 2025.298 e Tran Van Hao FT25309026622160.20251105.094752.13820608354014.VND-TGTT-PHAM MINH THU.970407
|05/11/2025
|300.000
|MBVCB.11588136864.Ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0081000212206 PHUNG THI CHAU QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1jWDQXZV5.UNG HO MS 2025 299 EM TRAN VAN HAO-051125-09:37:38 783701.20251105.093738.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|05/11/2025
|300.000
|5309IBT1aWVPF8A2.DUONG THI NGOC BICH UNG HO NCHCCCL.20251105.093610.072704070004205.DUONG THI NGOC BICH.970437
|05/11/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106262914920.20251105.106262914920-0347482105_MS 2025299 em Tran Van Hao
|05/11/2025
|400.000
|020097040511050921192025WHNT042211.64848.092119.Vietcombank:0011002643148:VU QUANG HANG chuyen tien ung ho MS 2025.298Nguyen Doan gia Han. Nguyen doan an nhien
|05/11/2025
|100.000
|0200970488110509144620251Klo793128.39270.091442.UNG HO MS 2025.299 TRAN VAN HAO
|05/11/2025
|300.000
|5309IBT1kJ41UJ91.ung ho MS 2025.299 Tran Van Hao FT25309360991003.20251105.090855.11420102675011.VNDA-TGTT-NGUYEN PHUONG THAO.970407
|05/11/2025
|100.000
|020097041511050908282025MsNB580469.14875.090828.MS 2025.299 ( Tran van Hao )
|05/11/2025
|100.000
|5309VNIBJ2YG42F5.MS 2025.299 em Tran Van Hao.20251105.090349.043048.PHAM DINH BAO TRUNG.970441
|05/11/2025
|300.000
|5309IBT1kJ41V4Z7.Ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy FT25309168043813.20251105.085732.8734139133.DO BACH KIM.970407
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11587441897.ms 2025 299.CT tu 1056165457 NGUYEN DUC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1bJQZ8EHV.MS 2025.299 (em Tran Van Hao).20251105.085419.06001010726960.NGUYEN THI VIET HA.970426
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ41SY1G.Ung ho em Tran Van Hao, MS 2025.299 FT25309168015454.20251105.085035.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|05/11/2025
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106256464248.20251105.106256464248-0866738498_Ung ho MS 2025294
|05/11/2025
|100.000
|020097048811050823422025aEBP462170.59371.082259.2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11587033877.ung ho Ms 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0031000830205 NGUYEN VAN NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|500.000
|MBVCB.11586980974.ung ho MS 2025.294(em Luong thi kieu Dung).CT tu 0561000398716 LE VAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|0200970415110508191420255qTe449438.44599.081910.MS 2025.298 (Ng Doan Gia Han+Ng Doan An Nhien
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1kJ4JXZV6.MS 2025.299 Tran Van Hao FT25309392067027.20251105.081802.19034916447011.VND-TGTT-HO HUU TUNG.970407
|05/11/2025
|300.000
|5309WBVNA225A6V2.MS 2025.299 (em Tran Van Hao).20251105.081508.108000184859.DAO MINH ANH.970412
|05/11/2025
|1.000.000
|5309IBT1hWW544BZ.IBFT NGUYEN PHU HUU chuyen tien MS2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251105.081421.070011054321.SACOMBANK.970403
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1iWKIK18X.ZP253090076079 251105000554367 Ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.20251105.081223.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1aWVPBYB7.ung ho MS 2025299 em Tran Van Hao.20251105.081153.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|05/11/2025
|300.000
|5309IBT1kJ4JFL5I.Ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao FT25309539073916.20251105.081114.8734139133.DO BACH KIM.970407
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1kJ4JFQTX.MS 2025.299 ung ho em Tran Van Hao FT25309077164186.20251105.080826.19034925523014.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1iWKI7JSP.Ung ho MS 2025 299 em Tran Van Hao.20251105.080648.207882585.TU HONG HANH.970432
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ4JLAB6.ung ho ms 2025.299 FT25309337644187.20251105.080311.19037103585017.LE THI HUONG.970407
|05/11/2025
|300.000
|0200970422110507585720259GK0742818.80863.075858.ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao
|05/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11586696707.Ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|300.000
|MBVCB.11586610398.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|5309IBT1kJ4JEGJM.MS 2025.258 FT25309575062521.20251105.074805.6688252596.VO THANH PHONG.970407
|05/11/2025
|30.000
|020097042211050747232025BAYM557534.49086.074720.gui ms 2025 299
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1iWKIBYAZ.ung ho MS 2025.297 (anh Truong Quoc Bao).20251105.074551.03579985501.LUONG THI HUYEN.970423
|05/11/2025
|200.000
|020097041511050731432025Q51R329690.4211.073100.MS 2025.299 (Em Tran Van Hao)
|05/11/2025
|100.000
|MBVCB.11586305980.ung ho MS 2025.299(em tran van hao).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106247682287.20251105.106247682287-0906973386_Ung ho MS 2025294 Luong Thi Kieu Dung
|05/11/2025
|190.905
|020097042211050707472025EB64390999.40971.070748.ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao
|05/11/2025
|10.000
|MBVCB.11586066257.Tra Xuan Binh giup 2ms 2025297 va 2025298.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/11/2025
|100.000
|IBVCB.11585989909.Chuyen tien ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/11/2025
|10.000
|MBVCB.11585907713.Tra Xuan Binh giup 2ms 2025295 va 2025296.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/11/2025
|200.000
|MBVCB.11585865263.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|5309VNIBJ2YGJM7R.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251105.063337.005440771.DUONG THI KIM KHANH.970441
|05/11/2025
|500.000
|MBVCB.11585763870.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|20.000
|0200970422110505222920258FH6388625.2825.052226.HUYNH KIM LOAN ung ho MS 2025.293 be Thao Thi Dua
|05/11/2025
|850.000
|0200970422110505164420257N9R277190.688.051641.MS 2025 294
|05/11/2025
|70.000
|5309IBT1jWDQ8VT4.CON GUI ONG NGUYEN QUOC TRINH,-051125-03:59:09 499289.20251105.035910.32912087.NGUYEN NHA TRUC.970416
|05/11/2025
|500.000
|MBVCB.11585445207.ung ho Ms 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien.CT tu 0491001949696 LE THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|500.000
|5309IBT1kJ4JW76B.Ung ho MS 2025.298 be Ng Doan Gia Han va Ng Doan An Nhien - chuc cac em mau khoe FT25309179799049.20251105.024714.19027955855015.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DUNG.970407
|05/11/2025
|250.000
|0200970405110502131620257I4P027344.33327.021316.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.293 be Thao Thi Dua
|05/11/2025
|500.000
|0200970405110502101720258KYH026811.31604.021017.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|05/11/2025
|200.000
|02009704051105020223202519P6025249.27794.020223.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy
|05/11/2025
|200.000
|020097040511050200032025J6ZZ024746.26482.015920.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1kJ4WRF7T.Ung ho MS 2025.297 FT25309720544107.20251105.012258.19036132863011.VND-TGTT-NGUYEN VAN PHUOC.970407
|05/11/2025
|100.000
|020097041511050116452025YF75997870.99391.011645.VO VAN TAO chuyen tien MS2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|05/11/2025
|10.000
|MBVCB.11585241054.Ung ho MS 2025.298 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/11/2025
|100.000
|5309IBT1kJ4WTXLC.Ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien FT25309506629001.20251105.001350.19037226340019.VND-TGTT-NGUYEN THU NGA.970407
|05/11/2025
|50.000
|5309IBT1kJ4WTSC6.Ung ho MS 2025.292 ong Nguyen Quoc Trinh FT25309000934029.20251105.000455.3309041998.DANG GIA DANH.970407
|06/11/2025
|50.000
|5311IBT1kJ4KQM7P.NGUYEN PHUC QUYNH GIAO chuyen FT25311103474280.20251107.000357.19050087804011.VND-TGTT-NGUYEN PHUC QUYNH GIAO.970407
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1kJ47RKV6.Ung ho NCHCCCL Bui Anh Thu 0929076385 FT25311212455440.20251106.234502.19038379372013.VND-TGTT-BUI ANH THU.970407
|06/11/2025
|50.000
|5310IBT1hWWEZBQB.IBFT ung ho MS 2025.294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251106.232430.070143743851.SACOMBANK.970403
|06/11/2025
|1.000.000
|5310IBT1kJ473V2E.Ung ho ms2025.299 tran van hao FT25311456321753.20251106.232141.19033190668998.VND-TGTT-HOANG THI HONG NGOC.970407
|06/11/2025
|200.000
|MBVCB.11615306264.ung ho MS 2025.299(em Tran Van Hao).CT tu 0441000733984 NGUYEN THI TO NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|020097040511062317122025RO48081088.24173.231712.Vietcombank:0011002643148:MS 2025 300 anh Nguyen Van Loi
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1jWDSZPXH.MS 2025.287HO CONG CUONG-061125-23:16:38 224725.20251106.231638.20419841.NGUYEN THI YEN.970416
|06/11/2025
|200.000
|5310VNIBJ2YXQL94.Ung ho MS 2025.294 luong thi kieu dung.20251106.231244.603091988.PHAM THI THANH HA.970441
|06/11/2025
|500.000
|5310IBT1kJ47FJAN.ung ho MS 2025.300 anh Nguyen Van Loi FT25311692887603.20251106.231133.19028574475018.VND-TGTT-DINH THI THU HUONG.970407
|06/11/2025
|100.000
|MBVCB.11615242872.ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.CT tu 0381000440151 NGUYEN THI THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|50.000
|5310IBT1jWDSZW69.UNG HO MS2025.300 ANH NGUYEN VAN LOI-061125-23:08:50 219072.20251106.230850.246221719.LE HIEN THU.970416
|06/11/2025
|100.000
|MBVCB.11615188877.Ung ho MS2025.283 (ong Tran Van Tot).CT tu 1034995437 HUYNH TRI TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|600.000
|5310IBT1kJ47LJXL.ung ho ma so 2025.300 anh Nguyen Van Loi FT25311220969563.20251106.225619.9988541189.LE TRONG NHAN.970407
|06/11/2025
|300.000
|5310IBT1kJ47HPUT.HOANG THI HUONG UH MS 2025. 287 em Ho Cong Tuong FT25311666207962.20251106.225143.19036262298014.VND-TGTT-HOANG THI HUONG.970407
|06/11/2025
|20.000
|020097048811062245012025joN4963993.71513.224418.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.275 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|20.000
|020097048811062244162025C6RO961930.70190.224332.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.277 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|20.000
|020097048811062243402025DhBi960682.67783.224256.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.279 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|20.000
|0200970488110622430520256mpA958732.68234.224221.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.280 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|20.000
|020097048811062242252025vZMi957149.66612.224222.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.281 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|20.000
|020097048811062241332025WICm954705.64791.224129.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.282 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|20.000
|020097048811062240442025vcnj952377.63180.224000.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.199 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|20.000
|020097048811062240162025Ajg0951112.62617.224012.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.217 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|20.000
|020097048811062239372025OP32949375.62038.223853.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.231 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|20.000
|5310IBT1dJVKT9GR.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Nguyen Van Loi ms 2025 300.20251106.223707.555501121990.MBBANK IBFT.970422
|06/11/2025
|100.000
|020097041511062236342025ibNR863453.54682.223635.ung ho MS 2025.299 Tran Van Hao
|06/11/2025
|100.000
|MBVCB.11614994966.MS 2025.300 (Nguyen Van Loi).CT tu 0051000526260 DOAN CAM HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|500.000
|5310IBT1bJQXGJXU.MS 2025 300 anh Nguyen Van Loi.20251106.221814.07051977.VU THU HANG.970427
|06/11/2025
|100.000
|MBVCB.11614757336.Ung ho NCHCCCL - Hoai Ngan - 0976457214.CT tu 9976457214 NGUYEN HOAI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|10.000
|MBVCB.11614729869.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025 .300(anh Nguyen Van Loi).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|500.000
|MBVCB.11614698878.Be HAI DANG lop 4B5 truong Ngo Thoi Nhiem Binh Duong UH MS 2025.300(chu NGUYEN VAN LOI).CT tu 1967536586 NGUYEN THI THU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|200.000
|020097041511062151022025p5b9786709.39391.215102.Cuong ung ho MS 2025.300 (anh Nguyen Van Loi)
|06/11/2025
|39.000
|MBVCB.11614683030.LANG THI THUY ung ho MS 2025.300(anh nguyen van loi).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1dJVK5BFB.MS 2025 294 em Luong Thi Kieu Dung.20251106.214207.97042292X8ef0f50000000007f0847.MBBANK IBFT.970422
|06/11/2025
|500.000
|5310IBT1kJ47MTHD.MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung FT25311399945759.20251106.213536.19033196649014.VND-TGTT-LE THI HA HIEN.970407
|06/11/2025
|20.000
|020097048811062132072025h19L679440.78723.213203.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.236 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|20.000
|020097048811062131262025Ds1W675701.77058.213042.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.254 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|200.000
|5310IBT1hWWE4IA5.IBFT Ung ho MS 2025.300 anh Nguyen Van Loi.20251106.213049.060218098234.SACOMBANK.970403
|06/11/2025
|20.000
|0200970488110621304720254uQb672866.74412.213003.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.261 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|100.000
|0200970405110621301320259TEY011999.71946.213013.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025300 Nguyen Van Loi
|06/11/2025
|20.000
|020097048811062130052025LzCx669457.72407.213002.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.270 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|20.000
|0200970488110621291720257H30665265.70157.212833.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.278 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|20.000
|0200970488110621282720258JIh660562.66702.212743.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.267 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|20.000
|020097048811062127502025h5Gv657586.63850.212706.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.277 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|20.000
|020097048811062126592025ELGO653077.62228.212615.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.272
|06/11/2025
|500.000
|MBVCB.11614430194.giup do ms 2025.294.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|20.000
|020097048811062126242025yl1u650242.60109.212621.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.276 NAM MO A DI DA PHAT
|06/11/2025
|50.000
|5310TPBVJ2YV54P6.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).20251106.212606.00003592964.PHAM HANH THAO.970423
|06/11/2025
|1.200.000
|020097048811062113272025AZ2P579581.12317.211243.UNG HO MS 2025.300 ANH NGUYEN VAN LOI
|06/11/2025
|200.000
|MBVCB.11614276876.NGUYEN TIEN DUNG ck uh MS 2025.293 ( be Thao Thi Dua ).CT tu 0011000517385 NGUYEN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|80.000
|020097040511062057042025A5RN009824.49316.205705.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.300 anh Nguyen Van Loi
|06/11/2025
|100.000
|MBVCB.11613819312.MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1019085097 NGO VIET PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|200.000
|020097040511062037402025HZPD040069.67269.203737.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|06/11/2025
|200.000
|020097042211062037202025UACI205416.65654.203721.ung ho MS 2025.265 em Vo Thi Cam Thuy
|06/11/2025
|200.000
|MBVCB.11613353570.uh MS 2025.294 ( E Luong Thi Kieu Dung ).CT tu 0011000517385 NGUYEN TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|1.000.000
|5310IBT1kJ4G5ZCC.NGUYEN TRAN THU ANH ung ho MS 2025.294 cho em Luong Thi Kieu Dung FT25310094362035.20251106.200304.19027904735015.VND-TGTT-NGUYEN TRAN THU ANH.970407
|06/11/2025
|25.566
|5310IBT1dJV7ANMF.ung ho MS 2025 227 chi Nguyen Thi Loan Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat .20251106.195511.8120256566.MBBANK IBFT.970422
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1jWDS9AQX.UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG-061125-19:49:54 948246.20251106.194954.30159177.TA THI THU TRANG.970416
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1kJ4GITLS.MS 2025.284 EM LO VAN HOANG FT25310069848075.20251106.194829.19033894835016.VND-TGTT-DIEM THANH HUONG.970407
|06/11/2025
|300.000
|020097041511061948132025R26E440842.34024.194810.HOANG HUU HUNG chuyen tien
|06/11/2025
|40.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106452362427.20251106.106452362427-0867087259_ung ho MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung
|06/11/2025
|200.000
|MBVCB.11612418727.ung ho MS 2025.294 (em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1043963559 BUI THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|500.000
|020097040511061909492025LK2V063286.41645.190949.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.293
|06/11/2025
|2.000.000
|5310IBT1jWDSWMNB.M9 2025274 CHO DINH NGOC NHI VA DINH NGOC HAN-061125-19:09:24 870803.20251106.190924.1166759.DUONG VAN KHANG.970416
|06/11/2025
|500.000
|5310IBT1kJ4AXNCP.MS 2025.299 - Tran Van Hao FT25310775459511.20251106.190845.13820615766018.VND-TGTT-TRAN DUY THANH.970407
|06/11/2025
|500.000
|020097040511061907552025A0HB054513.31446.190751.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.298
|06/11/2025
|500.000
|020097040511061905522025TI94044963.20816.190548.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.294
|06/11/2025
|500.000
|5310IBT1kJ4A3AY9.MS 2025.300 - Nguyen Van Loi FT25310036502013.20251106.190455.13820615766018.VND-TGTT-TRAN DUY THANH.970407
|06/11/2025
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106448818864.20251106.106448818864-0397537486_Ung ho NCHCCCL-Huong- 0397537486
|06/11/2025
|200.000
|020097040511061903442025I4ZE034886.9532.190344.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI HUYEN ung ho MS2025.298 Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|06/11/2025
|30.000
|5310IBT1dJV71J4Q.LE THI TU OANH chuyen tien ung ho NCHCCCL.20251106.190304.7200117111002.MBBANK IBFT.970422
|06/11/2025
|50.000
|020097041511061901012025NTbD280738.95602.190102.PHAM THI PHUONG chuyen tien UH Ma so 2025-300 Nguyen Van Loi
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1kJ4AGJ8P.Ung ho Ms 2025.294 Luong thi kieu dung FT25310012003710.20251106.183721.19027585167025.VND-TGTT-PHAN THI XUAN.970407
|06/11/2025
|200.000
|5310TPBVJ2YVSUNV.VO VAN BAO ung ho MS 2025.300 NGUYEN VAN LOI.20251106.183335.09090715299.VO VAN BAO.970423
|06/11/2025
|500.000
|5310IBT1iWK7H7GH.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 5 ma so sau 2025296 2025297 2025298 2025299 2025300 moi ma so 100 K.20251106.182938.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|06/11/2025
|1.800.000
|5310IBT1bJQ332Q7.Gia dinh Nguyen Thi Hai Yen ung ho Tran Van Hao MS 2025 .299.20251106.182132.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|06/11/2025
|18.000
|MBVCB.11611450825.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.300 (gd anh Nguyen Van Loi).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|1.000.000
|020097042211061813532025XM1Q783470.49121.181354.ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|06/11/2025
|500.000
|020097042211061812392025WNZU598880.41654.181240.ung ho MS 2025.289 be Tran Nhu Y
|06/11/2025
|1.000.000
|020097042211061811412025H8J5832447.36406.181142.ung ho MS 2025.293 be Thao Thi Dua
|06/11/2025
|500.000
|020097042211061810412025UCYE857968.31627.181038.ung ho MS 2025.295 chi Ha Thi Quy
|06/11/2025
|500.000
|0200970422110618084120255WV0846754.21164.180842.ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao
|06/11/2025
|1.000.000
|020097042211061807212025DZ2T822755.13630.180721.ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao
|06/11/2025
|200.000
|5310IBT1kJ4ADBQQ.Ung ho MS 2025.298 Gia Han va An Nhien FT25310107942903.20251106.180656.19033883658015.VND-TGTT-PHAM THI MIN.970407
|06/11/2025
|50.000
|5310IBT1kJ4ACZ7Z.ung ho ms 2025.294 em luong thi kieu dung FT25310444390883.20251106.175751.19037458323013.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG KHANH.970407
|06/11/2025
|200.000
|5310IBT1kJ4AWTTS.Ung ho anh Nguyen Van Loi, MS 2025.300 FT25310057769295.20251106.175058.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|06/11/2025
|200.000
|5310IBT1iWK7MCHQ.TRAN THI MY HANH chuyen tien ung ho ms 2025 300 anh Nguyen Van Loi.20251106.171858.0972531181.TRAN THI MY HANH.970432
|06/11/2025
|200.000
|5310TPBVJ2YVWEKD.Ung ho NCHCCCL.20251106.170855.00004591417.TRAN THI NHUNG.970423
|06/11/2025
|500.000
|MBVCB.11610148052.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2025 300.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|200.000
|020097042211061701322025OQG3331827.16746.170133.MS2025.300 a nguyen van loi
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1aWV76WWV.PHAM THI TRINH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG.20251106.170055.700036864493.PHAM THI TRINH.970424
|06/11/2025
|100.000
|MBVCB.11610025340.ung ho MS2025.293 be Dua.CT tu 0881000470849 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|MBVCB.11609930272.ung ho MS2025.299(em Hao) .CT tu 0881000470849 NGUYEN THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|500.000
|5310IBT1hWWKPTY7.IBFT Ung ho MS 2025.29 Em Luong Thi Kieu Dung.20251106.164918.060935577082.SACOMBANK.970403
|06/11/2025
|50.000
|020097048811061627222025wUG0389619.20137.162718.MS 2025.296 EM NGUYEN THI BAO HAN
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1hWWKMDLB.IBFT MS 2025.296 Nguyen Thi Bao Han.20251106.161856.060277811238.SACOMBANK.970403
|06/11/2025
|50.000
|020097040511061616562025KRUQ036428.65263.161656.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2025300 anh Nguyen Van Loi
|06/11/2025
|100.000
|020097040511061608072025P3T3091463.18577.160807.Vietcombank:0011002643148:uh 2025.300 anh nguyen van loi
|06/11/2025
|500.000
|MBVCB.11609153388.MS 2025.300 (anh Nguyen Van Loi).CT tu 0741000659974 CAO MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|150.000
|MBVCB.11609145336.MS 2025.294.CT tu 0911000026258 PHAN MINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1kJ4B67I8.Ms 2025.287 em Ho Cong Tuong FT25310829993424.20251106.160033.19039845918011.TRAN THI KIM NGAN.970407
|06/11/2025
|200.000
|MBVCB.11608853015.MS 2025.300 (anh Nguyen Van Loi).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|200.000
|020097048811061543402025DktO070072.93014.154337.UNG HO MS2025.294 EM LUONG THI KIEU DUNG
|06/11/2025
|300.000
|0200970488110615431120259hEC067107.90135.154227.NGUYEN THI BICH CK MS 2025298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN NGUYEN DOAN AN NHIEN
|06/11/2025
|18.000
|MBVCB.11608370428.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - Uh MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|20.000
|5310IBT1cWIJN216.ung ho MS 2025.294 ( em luong thi kieu dung).20251106.145810.109868134318.NGUYEN THI CHINH.970415
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1kJ4B1AC3.NGUYEN THI HA QUYEN chuyen MS 2025 294 luong thi kieu dung FT25310099069876.20251106.150007.19071024759011.VND-TGTT-NGUYEN THI HA QUYEN.970407
|06/11/2025
|200.000
|5310TPBVJ2YVCDHY.Ung ho MS 2025.298.20251106.145735.02033335401.NGUYEN THI PHUONG NGUYEN.970423
|06/11/2025
|54.000
|MBVCB.11608093750.ung ho ms 2025.300 a nguyen van loi.CT tu 0091000591258 NGUYEN DUY DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT22HCM)
|06/11/2025
|100.000
|MBVCB.11608007584.PHAM NGOC VANG chuyen tien ung ho ma so 2025-300.CT tu 1023868571 PHAM NGOC VANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|200.000
|5310IBT1bJQ3JA9E.MS 2025.283.20251106.143503.14001010610309.LUU PHAN ANH.970426
|06/11/2025
|200.000
|MBVCB.11607804593.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.300 anh Nguyen Van Loi.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|25.000
|5310IBT1kJ45TQD6.MS 2025.300 Anh Nguyen Van Loi FT25310809025898.20251106.142950.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1iWKGVTLV.Ung ho a Nguyen Van loi.20251106.142757.9669686968.NGUYEN THI THANH NGAN.970432
|06/11/2025
|200.000
|MBVCB.11607702785.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|1.000.000
|0200970488110614182420252wup539790.89570.141740.DOAN THI KIM PHUONG VUNG TAU CT UNG HO MS 2025.300
|06/11/2025
|500.000
|0200970488110614150720252mtC521448.75680.141503.GUI MA SO 2025.300
|06/11/2025
|10.000
|020097042211061410252025B2DD914355.56264.141026.NAM MO CAU SAM HOI BO TAT MA HA TAT. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT. ung ho MS 2025.300 anh Nguyen Van Loi
|06/11/2025
|100.000
|020097048811061409482025D7N4492528.52826.140905.UNG HO MS 2025.293
|06/11/2025
|60.000
|020097048811061409302025VDS0490549.52181.140927.UNG HO MS 2025.294
|06/11/2025
|50.000
|5310IBT1kJ45GRDJ.Ung ho MS 2025.300 Nguyen Van Loi FT25310739852048.20251106.140604.10824138992013.VND-TGTT-DO THI MAI HOA.970407
|06/11/2025
|868.000
|020097048811061404562025DuaD465916.33238.140452.NGUYEN QUOC CUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO
|06/11/2025
|40.000
|5310IBT1dJV4JHUH.LE THI KIM CHI ung ho em Luong Thi Kieu Dung.20251106.135739.0376583164.MBBANK IBFT.970422
|06/11/2025
|100.000
|020097042211061356392025SDPG470278.98974.135640.ung ho MS 2025.300 anh Nguyen Van Loi
|06/11/2025
|200.000
|5310IBT1kJ4541VK.MS.2025.296 Giup chau Bao Han FT25310547865153.20251106.135610.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
|06/11/2025
|100.000
|0200970422110613554020259NLK537175.95894.135540.2025300 Nguyen Van Loi
|06/11/2025
|50.000
|020097042211061351352025OSNU136261.79453.135136.ung ho ms 2025.300 anh Nguyen Van Loi
|06/11/2025
|50.000
|5310IBT1bJQFXXVD.ung ho MS 2025.300 (anh Nguyen Van Loi).20251106.135021.48001010826169.TRAN HOA NGUYEN.970426
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1bJQFXFX4.Ung ho MS 2025.300 (anh Nguyen Van Loi).20251106.135004.0017100021217008.LE THIEN TAM.970448
|06/11/2025
|10.000
|5310IBT1cWIJEIBA.ung ho MS 2025.300 (anh Nguyen Van Loi).20251106.134034.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1kJ45U5BV.Ung ho ms 2025.300.anh nguyen van loi FT25310040315120.20251106.134002.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|06/11/2025
|300.000
|020097048811061339492025PrzB335914.32558.133945.UNG HO MS 2025.300 ANH NGUYEN VAN LOI
|06/11/2025
|1.000.000
|5310IBT1aWVGHYL9.ba Le thi Nam sinh1937 phap danh Dieu Thien gui tang anh Nguyen van Loi 2025 300.20251106.133629.1020729153.SHBMB.970443
|06/11/2025
|100.000
|MBVCB.11607151861.MS 2025.300 (Anh Nguyen Van Loi).CT tu 1020305660 TRAN THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106413547857.20251106.106413547857-0369183690_Ms2025300
|06/11/2025
|200.000
|MBVCB.11607110620.NGUYEN MANH THANG chuyen tien ung ho MS 2025.300(Nguyen Van Loi) i.CT tu 1220407888 NGUYEN MANH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|10.000
|5310IBT1kJ45MIU1.ung ho ms 2025.300, anh Nguyen Van Loi, chuc anh va gia dinh binh an FT25310998419713.20251106.132849.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|06/11/2025
|500.000
|MBVCB.11607021652.MS 2025.300 (anh Nguyen Van Loi).CT tu 0011004162539 TRAN THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1kJ45V249.MS 2025.300 anh Nguyen Van Loi FT25310434036684.20251106.132435.19033031313011.VND-TGTT-NGUYEN QUOC HAI.970407
|06/11/2025
|100.000
|MBVCB.11606997905.ung ho MS 2025.300 a Nguyen Van Loi.CT tu 0071001256523 NGUYEN THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1iWKAREZU.ung ho ms2025300 anh Nguyen Van Loi.20251106.131952.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|06/11/2025
|158.011
|0200970422110613175520258905861800.49150.131756.MS2025.300
|06/11/2025
|50.000
|5310IBT1jWD2K6F6.MS 2025.300 ANH NGUYEN VAN LOI-061125-13:17:51 174479.20251106.131751.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|06/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11606922566.UH MS 2025.293 (be Thao Thi Dua).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|5310VNIBJ2YVQL31.ung ho MS 2025.300 ( anh Nguyen Van Loi ).20251106.131528.070419899.TRAN LUONG CAM TU.970441
|06/11/2025
|100.000
|MBVCB.11606911788.ung ho ms 2025.300 ( anh nguyen van loi ).CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|20.000
|0200970488110613150820257IjG216670.37749.131424.GUI ANH NGUYEN VAN LOI CHUT TAM LONG
|06/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11606893041.UH MS 2025.294 (E Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|020097042211061313222025B7E2766552.31142.131322.ung ho MS 2025.300 anh Nguyen Van Loi
|06/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11606839674.UH MS 2025.295 (Ha Thi Quy).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|MBVCB.11606834091.Ms 2025.300 ( Anh Nguyen Van Loi ).CT tu 0121000860277 PHAM THI PHUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|300.000
|020097041511061257162025A7e4891904.68325.125632.Ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao)
|06/11/2025
|100.000
|020097041511061251532025HzUH880190.45685.125149.ung ho ms 2025.300( anh Nguyen Van Loi)
|06/11/2025
|20.000
|MBVCB.11606597317.Chuyen tien ung ho.CT tu 1018749491 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/11/2025
|150.000
|5310IBT1jWD2A1U4.HOANG THIEN AN UH MS2025.299 ANH TRAN VAN HAO-061125-12:44:32 120340.20251106.124432.43150017.MAI TUONG VY.970416
|06/11/2025
|50.000
|MBVCB.11606498767.LE THI THUY chuyen tien MS2025.298.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|50.000
|MBVCB.11606494312.LE THI THUY chuyen tien MS2025.299.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|50.000
|MBVCB.11606480753.LE THI THUY chuyen tien MS2025.297.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|MBVCB.11606442804.ung ho MS 2025.300(anh nguyen van loi).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|020097042211061233522025IY6C728134.68854.123353.UNG HO MS 2025.300 ANH NGUYEN VAN LOI
|06/11/2025
|200.000
|020097042211061229582025X7IA209117.51559.122958.DO BA TUYEN ung ho MS2025.300 nguyen van loi cua it long nhieu
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1jWD2B9ZM.UNG HO MS 2025.294-061125-12:28:33 092022.20251106.122834.4060797.PHAM THI HONG MAI.970416
|06/11/2025
|200.000
|020097044911061225082025vDKa592778.27934.122508.Ung ho MS 2025297 anh Truong Quoc Bao, ma GD 100000035806224
|06/11/2025
|200.000
|020097040511061224212025KLA8029444.24710.122421.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HOANG NGUYEN chuyen tien Ung ho MS 2025. 294 Luong Thi Kieu Dung
|06/11/2025
|200.000
|02009704051106122046202513LG014746.5956.122046.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN HOANG NGUYEN chuyen tien Ung ho MS 2025. 300 Nguyen Van Loi
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1iWKA7H7Z.ZP253100182951 251106001287880 MS 2025.300 Anh Nguyen Van Loi.20251106.121910.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|06/11/2025
|100.000
|0200970405110612045520259G7I044814.24474.120456.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao
|06/11/2025
|500.000
|MBVCB.11605892583.DO GIANG NAM chuyen tien ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0931004172523 DO GIANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|300.000
|5310IBT1jWD2UULY.UNG HO MS 2025.300 ANH NGUYEN VAN LOI-061125-12:00:06 035932.20251106.120006.184286779.THAI CHI CUONG.970416
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1dJVB1IXJ.ung ho MS 2025300 anh Nguyen Van Loi.20251106.115851.970422W3d7fc3000000000361104.MBBANK IBFT.970422
|06/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11605835138.UH MS 2025.297 (Truong Quoc Bao).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|2.000.000
|MBVCB.11605753035.UH MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|70.000
|0200970405110611481520251WUA063644.32577.114812.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.294 em Luong Thi Kieu Dung
|06/11/2025
|60.000
|0200970405110611361220257FAL003752.68027.113528.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 300 Nguyen Van Loi
|06/11/2025
|300.000
|020097041511061122352025MeYI606327.94221.112235.ms 2025.299
|06/11/2025
|200.000
|5310IBT1kJ4YW6AF.Ung ho MS 2025.300 anh Nguyen Van Loi FT25310283980302.20251106.112208.9913563288.BUI THI KIM OANH.970407
|06/11/2025
|100.000
|020097048811061119392025ByPI464738.78427.111855.MS 2025.287 EM HO CONG TUONG
|06/11/2025
|15.000
|MBVCB.11605113134.Hoang Hong Nhung Hanoi tx Son tay ungho maso 2025.274 be Dinh Ngoc Nhi.CT tu 9566669779 HOANG HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|200.000
|5310IBT1bJQFP6UN.ung ho MS2025299 (em Tran Van Hao).20251106.110504.04001010692409.VU HOANG TIEN.970426
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1fW4LS81Q.Ung ho MS2025.294 em Luong Thi Kieu Dung.20251106.110500.880015796.TRAN YEN NHI.970406
|06/11/2025
|20.000
|5310VCBCJ2YKIGYV.ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao.20251106.110422.0317041033500.NGO THANH TUNG.970454
|06/11/2025
|300.000
|020097040511061102592025YBVS036988.91584.110259.Vietcombank:0011002643148:MS 2025.300 anh nguyen van loi
|06/11/2025
|100.000
|020097042211061057562025ZQJO990930.65978.105757.ung ho MS 2025.300 anh Nguyen Van Loi
|06/11/2025
|50.000
|5310IBT1fW4L9AFB.Ung ho MS 2025 299 Em Tran Van Hao.20251106.105624.0709140003422.NGUYEN HOAI THU.970439
|06/11/2025
|300.000
|MBVCB.11604783954.Ung ho MS2025 299 em Tran Van Hao.CT tu 1016051141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/11/2025
|100.000
|020097042211061050482025ANPJ545536.30752.105005.MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|06/11/2025
|1.000.000
|5310IBT1jWD213BF.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOAN VA CO THUY VI UNG HO MS 2025 300 NGUYENVANLOI-061125-10:49:37 892788.20251106.104938.889148.NGUYEN THANH VAN.970416
|06/11/2025
|100.000
|020097048811061042032025Siy8195077.88391.104159.UNG HO MS 2025.300 ANH NGUYEN VAN LOI
|06/11/2025
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106394074706.20251106.106394074706-0347482105_MS 2025300 anh Nguyen Van Loi
|06/11/2025
|200.000
|020097040511061037452025WKTU013512.68061.103741.Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2025-300 ANH NGUYEN VAN LOI
|06/11/2025
|300.000
|MBVCB.11604525958.MS 2025 299 Em Tran Van Hao.CT tu 0181000052374 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/11/2025
|300.000
|MBVCB.11604484179.MS 2025 300 Nguyen Van Loi.CT tu 0181000052374 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/11/2025
|10.000
|5310IBT1cWIWHWI3.NGUYEN THE HIEN Chuyen tien ung ho MS 2025.296.20251106.101534.109880171895.NGUYEN THE HIEN.970415
|06/11/2025
|200.000
|MBVCB.11604232227.MS 2025.300.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1iWK43CLH.PHAM KIM TUYEN chuyen tien ung ho ms 2025 299 em Tran Van Hao.20251106.101237.152960204.PHAM KIM TUYEN.970432
|06/11/2025
|30.000
|MBVCB.11604207593.Ma so 2025.210 ung ho ng t huwowng giang.CT tu 0011002109866 BUI THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|MBVCB.11604141871.Ung ho NCHCCCL.CT tu 0071000625104 NGUYEN DANG TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|200.000
|MBVCB.11604047263.ung ho MS 2025300 ( anh nguyen van loi ).CT tu 0061001070481 HO DIEP PHUONG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|200.000
|020097042211060954362025NWEG109506.68063.095437.ung ho MS 2025.300
|06/11/2025
|2.000.000
|5310IBT1kJ4PCGRJ.Ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao FT25310601987429.20251106.095243.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
|06/11/2025
|500.000
|020097048811060951232025fQCS853068.53905.095039.TRAN VAN NGHI UNG HO MS 2025.299
|06/11/2025
|200.000
|SHGD:10003315.DD:251106.BO:PHAM THI NHUAN.Remark:Chuyen tien ung ho nguyen van loi ms 2025.300
|06/11/2025
|200.000
|MBVCB.11603909482.Ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0051000210292 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|2.000.000
|5310IBT1kJ4P1LM8.Ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien FT25310867602971.20251106.095019.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
|06/11/2025
|2.000.000
|5310IBT1kJ4P1MG6.Ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao FT25310529626688.20251106.094851.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
|06/11/2025
|2.000.000
|5310IBT1kJ4PJ6T3.Ung ho MS 2025.300 anh Nguyen Van Loi FT25310046410205.20251106.094706.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
|06/11/2025
|300.000
|5310IBT1hWWGLQIP.IBFT MAI THANH HA chuyen tien ung ho MS 2025.300 Nguyen Van Loi.20251106.094539.060240355453.SACOMBANK.970403
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1iWK4Z2AI.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2025 300 NGUYEN VAN LOI.20251106.094452.247529918.LE THI HOA.970432
|06/11/2025
|400.000
|5310IBT1hWWGZT44.IBFT Ung ho MS 2025.300- Nguyen Van Loi.20251106.093558.060006858700.SACOMBANK.970403
|06/11/2025
|100.000
|020097048811060930462025RUmc717773.70195.093002.MS 2025.300 ANH NGUYEN VAN LOI
|06/11/2025
|300.000
|5310IBT1kJ4U38Z4.DAO THI LY chuyen UHMS 2025.300 NGUYEN VAN LOI FT25310001979122.20251106.092742.19020168268868.VND-TGTT-DAO THI LY.970407
|06/11/2025
|100.000
|MBVCB.11603562625.ung ho ms 2025.300 (nguyen van loi).CT tu 9243070679 LE VAN TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|500.000
|020097048811060922522025QBA2666652.40085.092208.CHUYEN TIEN UNG HO EM TRAN VAN HAO MS 2025 299
|06/11/2025
|500.000
|5310IBT1jWDCH4KN.2025.300 NGUYEN VAN LOI-061125-09:18:08 721535.20251106.091809.20801167.UONG THUY MAI LOAN.970416
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1kJ4ULVIU.MS 2025.287 em Ho Cong Tuong FT25310301595053.20251106.091804.19020464615018.VND-TGTT-DO HONG HANH.970407
|06/11/2025
|150.000
|020097041511060916152025gRZR213797.14541.091531.NGUYEN MINH THU Chuyen tien ung ho MS 2025.299
|06/11/2025
|300.000
|020097048811060914012025tT80610278.5850.091317.MA SO 2025.300 A NGUYEN VAN LOI
|06/11/2025
|500.000
|020097048811060911392025UMOK595402.98209.091055.CHUYEN TIEN UNG HO ANH NGUYEN VAN LOI MS 2025 300
|06/11/2025
|50.000
|5310IBT1bJQFJTNC.Ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).20251106.090815.03101010965538.HOANG VIET.970426
|06/11/2025
|200.000
|5310IBT1kJ4UEN6B.MS 2025.300 FT25310029895080.20251106.090756.19034580931017.VND-TGTT-PHAM VAN CUONG.970407
|06/11/2025
|2.000.000
|020097041511060906262025six8186685.78477.090626.ung ho MS 2025.300 anh nguyen van loi
|06/11/2025
|50.000
|MBVCB.11603146540.ung ho MS 2025.300 ( anh Nguyen Van Loi).CT tu 0151000603610 NGUYEN PHUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|MBVCB.11603118289.un ho MS 2025.300 (anh Nguyen Van Loi).CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|200.000
|MBVCB.11603102174.Ung ho MS 2025.274 ( be dinh ngoc nhi va dinh ngoc han).CT tu 0371000423654 LE DINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1jWDCEIBE.QUYNH GIUP E LUONG THI KIEU DUNG MS 2025.294-061125-08:49:56 673297.20251106.084956.31188217.HO NHU QUYNH.970416
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1jWDC7N8Y.UNG HO MS 2025 300 ANH NGUYEN VAN LOI-061125-08:37:22 653135.20251106.083723.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|06/11/2025
|500.000
|5310IBT1jWDC7KW5.MS 2025294 LUONG THI KIEU DUNG-061125-08:34:10 648125.20251106.083411.43358717.PHAM THI NGA.970416
|06/11/2025
|200.000
|5310IBT1iWK485DZ.MS 2025294 Em Luong Thi Kieu Dung.20251106.083256.1856022.NGUYEN THANH NHAN.970432
|06/11/2025
|10.000
|MBVCB.11602780668.ms 2025.300.CT tu 0721000586096 LUU BUU NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|300.000
|MBVCB.11602786340.2025.299.CT tu 0081001201395 NGUYEN THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|300.000
|5310IBT1kJ4UI1WL.UNG HO MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO FT25310345249959.20251106.082545.19033410563017.VND-TGTT-TRAN THI TO NGA.970407
|06/11/2025
|200.000
|0200970405110608224720255YZF087521.37293.082203.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms2025.300 nguyen van loi
|06/11/2025
|200.000
|020097041511060821482025kQnI967092.33331.082148.MS 2025.297 (be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien)
|06/11/2025
|300.000
|MBVCB.11602701283.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2025.300 (anh Nguyen Van Loi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|150.000
|020097041511060818592025q3sk959286.26006.081859.MS 2025.296 (em Nguyen Thi Bao Han)
|06/11/2025
|200.000
|020097042211060817482025CGBB970440.21572.081745.Ung ho MS 2025.297 anh Truong Quoc Bao
|06/11/2025
|100.000
|SHGD:10000822.DD:251106.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2025.300
|06/11/2025
|100.000
|5310IBT1bJQTRPB5.Ung ho MS 2025.300 ( Anh Nguyen Van Loi).20251106.081643.13001010526681.LE THANH NAM.970426
|06/11/2025
|200.000
|5310IBT1kJ4USMUC.ung ho MS 2025 300 anh Nguyen Van Loi FT25310700796003.20251106.081252.19029310388016.VND-TGTT-DINH THI BAO LINH.970407
|06/11/2025
|50.000
|020097041511060802112025t5SF916243.76056.080211.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung)
|06/11/2025
|500.000
|5310IBT1iWK49C8W.PHAN VAN NGHIA ho tro MS 2025300 anh Nguyen Van Loi.20251106.075410.72321154.PHAN VAN NGHIA.970432
|06/11/2025
|1.000.000
|5310IBT1aWVAMIS9.ung ho MS 2025 300 anh nguyen van loi.20251106.075148.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|06/11/2025
|30.000
|5310IBT1dJVYWWJE.gui ms 2025 300.20251106.075143.0865062586.MBBANK IBFT.970422
|06/11/2025
|200.000
|020097040511060745312025RS42025656.29374.074531.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025. 300 - anh NguyenVan Loi- Bao VIETNAMNET
|06/11/2025
|200.000
|5310IBT1hWWGU7R7.IBFT ung ho MS2025.300 anh NGUYEN VAN LOI.20251106.073736.060015086419.SACOMBANK.970403
|06/11/2025
|300.000
|020097048811060734382025gffg009604.1616.073435.UNG HO MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO
|06/11/2025
|500.000
|5310IBT1jWDCYBN2.OANH UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN-061125-07:29:08 558658.20251106.072908.20349339.DANG MAI THUC OANH.970416
|06/11/2025
|300.000
|020097042211060721352025MGAG439626.67572.072136.ung ho MS 2025.300 anh Nguyen Van Loi
|06/11/2025
|200.000
|5310IBT1kJ48L4R3.Ung ho MS 2025.300 anh Nguyen Van Loi FT25310790166020.20251106.071901.13320618868013.VND-TGTT-TRAN THI BICH TRA.970407
|06/11/2025
|500.000
|MBVCB.11601711258.NGUYEN MINH DUC ung ho?MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|300.000
|MBVCB.11601588228.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2025.300 (anh Nguyen Van Loi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|100.000
|IBVCB.11601582818.Chuyen tien ung ho MS 2025.300 anh Nguyen Van Loi .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/11/2025
|50.000
|0200970488110606341420255Tas708723.65088.063410.BUI KHAC THINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO
|06/11/2025
|50.000
|020097048811060430222025azzp563671.81467.042938.NGUYEN DINH KY CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2025.294 LUONG THI KIEU DUNG
|06/11/2025
|50.000
|020097048811060426302025rm4m562407.81010.042546.NGUYEN DINH KY CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2025.297 TRUONG QUOC BAO
|06/11/2025
|200.000
|020097040511060342462025GN4C043816.68758.034246.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao
|06/11/2025
|300.000
|020097041511060102202025K1uo607590.91167.010221.MS 2025.297 ( ANH TRUONG QUOC BAO )
|06/11/2025
|20.000
|MBVCB.11600939739.Ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/11/2025
|200.000
|5310IBT1kJ482R94.Ung ho NCHCCCL TRUONG VIET NGA 0796980809 FT25310077500651.20251106.002815.19035598031011.VND-TGTT-TRUONG VIET NGA.970407
|07/11/2025
|300.000
|5311IBT1kJ4XUAS2.ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao FT25312793990052.20251107.234753.2251619999.NGUYEN VAN CONG.970407
|07/11/2025
|50.000
|5311IBT1kJ4XUUK5.NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2025.301 chau Manh Dung FT25312520941740.20251107.234608.11524289425013.VND-TGTT-NGUYEN THI XIEM.970407
|07/11/2025
|500.000
|5311IBT1kJ4XUIMC.ung ho MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung FT25312578180768.20251107.234523.2251619999.NGUYEN VAN CONG.970407
|07/11/2025
|100.000
|02009704221107234134202588R0876314.32615.234130.MS 2025.301
|07/11/2025
|100.000
|020097048811072340442025m0cY754538.32035.234040.UH MS 2025.299 EM TRAN VAN HAO
|07/11/2025
|50.000
|MBVCB.11629576126.MS 2025.301 (em Nguyen Manh Dung.CT tu 0071000993543 NGUYEN THI MY NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|200.000
|5311IBT1kJ4XMTF5.LY VAN KHIEM chuyen ung ho MS.2025 301 nguyen manh dung FT25312546520805.20251107.232158.3568686866.LY VAN KHIEM.970407
|07/11/2025
|80.000
|5311VNIBJ2YSHXYW.Ms 2025.301 (em Nguyen Manh Dung).20251107.231649.047704060039590.LE MANH TUAN.970441
|07/11/2025
|300.000
|020097041511072253412025CKvH282613.64477.225341.ung ho ms 2025.301 ( manh dung)
|07/11/2025
|200.000
|MBVCB.11629318081.ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 1049471430 HO VAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11629257051.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2025 301.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|1.000.000
|5311IBT1kJ4X1PFV.Ung ho MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung FT25312812968302.20251107.223026.19029829121041.VND-TKCD-LE VO VIET PHUONG.970407
|07/11/2025
|50.000
|5311IBT1iWKTYQXL.ung ho MS2025300 anh Nguyen Van Loi.20251107.222730.131613199.NGUYEN THI LINH CHI.970432
|07/11/2025
|300.000
|MBVCB.11629189006.MS 2025.301 (em Nguyen Manh Dung).CT tu 0621000399145 NGUYEN VIEN THIEN CHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|500.000
|MBVCB.11629186220.Ung ho MS2025.299(Em Tran Van Hao).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|100.000
|5311TPBVJ2YS329E.ung ho MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung.20251107.221750.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|07/11/2025
|300.000
|020097041511072216152025AVB8229368.84197.221530.MS 2025 .301 ( E nguyen manh Dung )
|07/11/2025
|100.000
|0200970488110722131520259TXo505291.75698.221231.VU THI MINH THAO CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG
|07/11/2025
|100.000
|02009704051107221016202582YH079108.67682.221016.Vietcombank:0011002643148:uh 2025-301 em nguyen manh dung
|07/11/2025
|200.000
|MBVCB.11629045157.ung ho MS2025.301 (em Nguyen Manh Dung).CT tu 1057839383 BUI THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11628915255.ung ho MS 2025.301 (em Nguyen Manh Dung).CT tu 0011001866556 NGUYEN NHU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|500.000
|020097041511072152192025zdTr184715.17209.215219.MS 2025.300 Anh Nguyen Van Loi
|07/11/2025
|200.000
|5311IBT1kJ43TMDL.NGUYEN MINH PHUONG chuyen tien ung ho ms 2025.301 Nguyen manh Dung FT25312271937824.20251107.214648.13320552482011.VND-TGTT-NGUYEN MINH PHUONG.970407
|07/11/2025
|100.000
|020097042211072146162025E0VM542148.98408.214617.unghochuongtrinhnhuchuahecocuocchialy
|07/11/2025
|400.000
|5311IBT1hWWL4GFI.IBFT ung ho MS 2025.301.20251107.213959.070082561283.SACOMBANK.970403
|07/11/2025
|100.000
|5311IBT1kJ43623Y.NGUYEN ANH TUYET ung ho 2025.300 nguyen van loi FT25312389285986.20251107.213010.1903110019.NGUYEN ANH TUYET.970407
|07/11/2025
|100.000
|5311IBT1iWKTSB48.MS 2025301.20251107.213008.161323209.LE THI LAM XUAN NHI.970432
|07/11/2025
|10.000
|MBVCB.11628646251.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.301( em Nguyen Manh Dung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11628626908.ung ho ms 2025.301 em nguyen manh dung.CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|50.000
|020097041511072119102025h8ZX110366.6702.211910.ms 2025.301 em Nguyen Manh Dung
|07/11/2025
|150.000
|020097042211072115562025XXAE601822.94395.211556.TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung
|07/11/2025
|200.000
|MBVCB.11628472875.ung ho MS 2025.300 ( anh nguyen van loi).CT tu 1013013221 NGUYEN THI THAO HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|50.000
|020097048811072113532025gzNv221276.86984.211309.MS 2025.300 ANH NGUYEN VAN LOI
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11628451842.MS 2025.294 Luong Thi Kieu Dung.CT tu 9939885464 NGUYEN BANG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|150.000
|5311IBT1iWKTC6HB.MS 2025 300 ung ho nguyen van loi.20251107.211222.4563692222.LE DO QUYEN.970432
|07/11/2025
|200.000
|5311TPBVJ2YSXJB5.MS 2025.301(Em Nguyen Manh Dung).20251107.211215.05485122001.NGUYEN THI BICH LAN.970423
|07/11/2025
|200.000
|0200970488110721074020250chX185480.63492.210736.UNG HO MS 2025.274 BE DINH NGOC NHI VA DINH NGOC HAN
|07/11/2025
|500.000
|MBVCB.11628380347.Ung ho MS 2025 274 be Dinh Ngoc Nhi Dinh Ngoc Han.CT tu 0011002092184 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/11/2025
|50.000
|5311IBT1kJ43BYUK.VU THANH VAN chuyen ung ho ms 2025.300 nguyen Van loi FT25311002738965.20251107.210524.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|07/11/2025
|30.000
|MBVCB.11628339778.ung ho?MS 2025.301 (em Nguyen Manh Dung).CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|50.000
|5311IBT1kJ435RHG.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2025.301 Nguyen Manh Dung FT25311910490458.20251107.210341.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|07/11/2025
|500.000
|5311IBT1kJ438XQ2.UNG HO MS 2025.301 em NGUYEN MANH DUNG FT25311925078148.20251107.204941.19020678408011.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI PHUONG.970407
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11628077408.MS 2025.301 ( em Nguyen Manh Dung ).CT tu 2866263265 CHUNG VUONG DUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|100.000
|0200970405110720440220258Q68040676.69505.204402.Vietcombank:0011002643148:PVTN ung ho MS 2025.299 em Tran Van Hao
|07/11/2025
|100.000
|020097040511072025072025P85T069286.85423.202507.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung
|07/11/2025
|100.000
|020097048811072019172025Y1SC879927.59142.201913.MS 2025.301
|07/11/2025
|300.000
|020097042211072015372025EIS1272761.42049.201538.DANG THI THANH THUY ck ung ho ms 2025.299 tran van hao
|07/11/2025
|200.000
|MBVCB.11627605517.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2025.301 (em Nguyen Manh Dung).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|200.000
|020097048811072002552025bmMU766058.81764.200210.UNG HO MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG
|07/11/2025
|20.000
|5311IBT1dJV35UTR.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Nguyen Manh Dung ms 2025 301.20251107.200251.555501121990.MBBANK IBFT.970422
|07/11/2025
|500.000
|020097048811072002082025OsMT760456.77715.200204.UNG HO MA SO 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG
|07/11/2025
|200.000
|5311IBT1jWDMXX5Z.MS 2025.299-071125-20:01:38 826798.20251107.200138.948434296.NGUYEN QUY HOANG.970416
|07/11/2025
|200.000
|5311IBT1aWVLWMRI.DO THANH VIET, HUY PHONG , MAI HUONG giup e Manh Dung 2025.301.20251107.195040.031704070017493.DO THANH MY.970437
|07/11/2025
|200.000
|5311IBT1aWVLQFMJ.DO THANH MY , VIET PHUC giup em Manh Dung 2025.301.20251107.194742.031704070017493.DO THANH MY.970437
|07/11/2025
|200.000
|020097048811071939512025yzms602004.69962.193906.VU THI MY LE CHUYEN TIEN MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG
|07/11/2025
|500.000
|MBVCB.11627000016.Chuyen tien ung ho.CT tu 0371003880893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/11/2025
|10.000
|5311IBT1dJV3D94Y.ung ho MS 2025 299 em Tran Van Hao hdtrung uh .20251107.193608.1308200466.MBBANK IBFT.970422
|07/11/2025
|100.000
|020097041511071934482025W6rE695938.46156.193448.MS. 2025.301
|07/11/2025
|200.000
|5311IBT1kJ4F73UQ.ung ho MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung FT25311460078063.20251107.193121.220799999999.NGUYEN XUAN HUY.970407
|07/11/2025
|50.000
|5311IBT1kJ4F7BCW.MS 2025.300 FT25311346278864.20251107.193010.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|07/11/2025
|50.000
|020097048811071929062025I8PA523532.16997.192821.LE THI HOP CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.301 E NGUYEN MANH DUNG
|07/11/2025
|100.000
|5311VNIBJ2YSUXS1.ung ho MS 2025.301 (em Nguyen Manh Dung).20251107.192904.078899493.NGUYEN BICH HUYEN.970441
|07/11/2025
|17.218
|5311IBT1iWKLA7EP.MS2025 300 NGUYEN VAN LOI cua it long nhieu chuc anh va gd nhieu suc khoe vuot qua kho khan benh tat.20251107.192705.157796488.PHAN THI HONG DIEM.970432
|07/11/2025
|50.000
|5311IBT1kJ4FGP8U.MS 2025.299 FT25311271414609.20251107.192659.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|07/11/2025
|200.000
|5311TPBVJ2YSU44L.ung ho MS 2025.301 (em Nguyen Manh Dung).20251107.192513.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|07/11/2025
|50.000
|020097041511071924202025wWoT661301.93684.192336.Ung ho NCHCCCL+ Ngan
|07/11/2025
|300.000
|02009704221107192133202575U4318562.79249.192134.MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung
|07/11/2025
|500.000
|MBVCB.11626715805.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2025.301(em NGUYEN MANH DUNG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|500.000
|020097042211071916282025B2DW308464.53671.191629.MS 2025.300 anh Nguyen Van Loi
|07/11/2025
|100.000
|020097042211071913182025QVO6489662.37950.191319.Ung ho Ms 2025.301 em Nguyen Manh Dung
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11626599696.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.301(em Nguyen Manh Dung).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|100.000
|5311IBT1iWKLY5EM.PVTN ung ho MS 2025301 em Nguyen Manh Dung.20251107.190608.0364285309.PHAM VAN TUE NHA.970432
|07/11/2025
|50.000
|020097048811071903162025yZgW329750.86850.190231.UNG HO MS 2025. 299 EM TRAN VAN HAO
|07/11/2025
|50.000
|MBVCB.11626408733.Ung ho MS 2025.294 (Em Luong Thi Kieu Dung).CT tu 0921000713526 NGUYEN LE THANH TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|500.000
|MBVCB.11626406697.UNG HO MS 2025.301 (em Nguyen Manh Dung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|200.000
|020097048811071849332025epz5224203.13599.184849.LE HOAI NAM UNG HO MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG
|07/11/2025
|CHUYEN TU TK VCB 148 SANG TK337 (TT61+62+63)
|07/11/2025
|200.000
|020097041511071840062025heY2504357.63209.184006.NGUYEN THI MINH TAM chuyen tien ung ho em Nguyen Manh Dung. MS ...301)
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11625835127.ung ho MS 2025 301 em nguyen manh dung.CT tu 0121001068036 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|100.000
|0200970405110718203420252KHB004210.63177.181949.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MEN chuyen tien ung ho MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung
|07/11/2025
|50.000
|020097042211071817072025MY20682964.44475.181709.ms 2025.301 em Nguyen Manh Dung
|07/11/2025
|100.000
|5311IBT1kJ4TLWBF.VU THANH VAN chuyen ung ho 2025.301 Nguyen Manh Dung FT25311188668212.20251107.181007.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|07/11/2025
|200.000
|0200970415110718082920252ZA1391693.167.180825.ung ho MS2025.301( em Nguyen Manh Dung)
|07/11/2025
|50.000
|5311TPBVJ2YSF5QL.Ms 2025.300.20251107.175825.83809051989.PHAM MINH HUYEN.970423
|07/11/2025
|200.000
|5311IBT1kJ4TKYUM.UH MS 2025.301 Nguyen Manh Dung FT25311047769853.20251107.175758.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|07/11/2025
|100.000
|5311IBT1hWWHBNHM.IBFT Ung ho MS 2025.301.20251107.174452.040027136712.SACOMBANK.970403
|07/11/2025
|50.000
|020097048811071742002025nsQY673583.46338.174156.MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG
|07/11/2025
|3.000.000
|MBVCB.11624831436.MS 2025.299 (Tran Van Hao).CT tu 0021001628393 DANG THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|200.000
|020097041511071726142025IE1l220528.49763.172614.ung ho MS 2025.301 ( em Nguyen Manh Dung)
|07/11/2025
|500.000
|MBVCB.11624370982.ung ho MS 2025.301 (em Nguyen Manh Dung).CT tu 1038362584 HOANG TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|100.000
|5311IBT1kJ4TQJK4.MS 2025.298 FT25311021080119.20251107.170231.19037905251017.VND-TGTT-NGUYEN VAN LUU.970407
|07/11/2025
|100.000
|5311IBT1kJ4LND3Z.MS 2025.291 FT25311651011600.20251107.170027.19037905251017.VND-TGTT-NGUYEN VAN LUU.970407
|07/11/2025
|100.000
|5311IBT1jWDM2NMM.MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG-071125-16:56:31 444037.20251107.165631.46882347.LE THI MY DUNG.970416
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11624160165.ung ho ms 2025.301 (em Nguyen Manh Dung).CT tu 1022150730 LE THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|26.000.000
|0200970422110716464020255TLX329407.14980.164641.luong thi kieu dung ung ho ma so 2025.296
|07/11/2025
|100.000
|020097041511071643182025RwNN943840.96086.164318.MAI THI TUYET HANH UH MS 2025.300 (anh Nguyen Van Loi)
|07/11/2025
|200.000
|MBVCB.11623929512.ung ho nchccct quynh nhu 0984942372.CT tu 1055834896 NGUYEN HUU QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11623740947.VU THI KIM LIEN chuyen tien giup MS 2025.297 (Quoc Bao).CT tu 0011001517096 VU THI KIM LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|300.000
|5311IBT1iWKHP71R.Ms 2025-301 uh em Nguyen Manh Dung.20251107.162546.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11623570721.MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung.CT tu 0501000205587 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|500.000
|5311TPBVJ2YSQX7T.Luu Thi Kieu Oanh ung ho MS 2025.301(em Nguyen Manh Dung).20251107.161337.19081686868.LUU THI KIEU OANH .970423
|07/11/2025
|100.000
|020097048811071612322025eB3r883448.29839.161148.DO XUAN TRUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025.301 NGUYEN MANH DUNG
|07/11/2025
|200.000
|0200970422110716120920254CZ8429377.28396.161210.ms 2025301 em Nguyen Manh Dung
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11623435484.ung ho MS 2025.301 (em Nguyen Manh Dung).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|50.000
|MBVCB.11623403250.ung ho MS 2025.301.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|50.000
|MBVCB.11623388654.ung ho MS 2025.300.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11623357501.DOAN THI THU THUY chuyen tien ung ho MS 2025.301 (em Nguyen Manh Dung).CT tu 0191000319461 DOAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11623300633.DOAN THI THU THUY ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0191000319461 DOAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|75.000
|5311IBT1jWDVRCCR.2025.301 NGUYEN MANH DUNG-071125-16:03:05 327118.20251107.160305.44360377.TRAN THI NGOC HUYEN.970416
|07/11/2025
|50.000
|5311IBT1kJ4LDL69.VO VAN VIEN chuyenMS 2025.301 em Nguyen Manh Dung FT25311208349537.20251107.155500.19037702992011.VND-TGTT-VO VAN VIEN.970407
|07/11/2025
|150.000
|0200970405110715483820259NVJ068207.6722.154838.Vietcombank:0011002643148:c KHUYEN ung ho MS 2025.298 be Nguyen Doan Gia Han va Nguyen Doan An Nhien
|07/11/2025
|500.000
|5311IBT1iWKHSJEQ.MS2025301 EM NGUYEN MANH DUNG.20251107.154707.219339593.VO HUY DUNG.970432
|07/11/2025
|150.000
|02009704051107154526202533JW052802.91411.154526.Vietcombank:0011002643148:c KHUYEN ung ho MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung
|07/11/2025
|300.000
|5311IBT1jWDVF11S.UNG HO MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG-071125-15:42:05 282047.20251107.154205.229721879.LAI DINH CUONG.970416
|07/11/2025
|300.000
|020097044911071541242025SFrK825994.71309.154124.NGUYEN THI DINH chuyen tien ung ho ms 2025.301 nguyen manh dung, ma GD 100000036400018
|07/11/2025
|300.000
|020097042211071537282025P6KR276307.51430.153728.MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung
|07/11/2025
|50.000
|0200970415110715372620259MuP713291.50813.153727.MS 2025.301( em nguyen manh dung )
|07/11/2025
|200.000
|5311IBT1kJ4LJWR6.ung ho MS 2025. 301 FT25311425202332.20251107.153548.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|07/11/2025
|300.000
|5311IBT1kJ4HF5JK.Ms2025.301 Nguyen Manh Dung FT25311937662054.20251107.151612.19037668637010.VND-TGTT-LE THI PHUONG.970407
|07/11/2025
|500.000
|MBVCB.11622637474.ung ho ?MS 2025.301 (em Nguyen Manh Dung).CT tu 0121002473635 VO BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|100.000
|020097048811071512102025ZRHQ454686.28208.151126.UNG HO MS 2025.301
|07/11/2025
|500.000
|020097048811071511422025EhNi451765.25717.151138.HUYNH NHO VAN CHUYEN TIEN UNG HO CHAU DUNG
|07/11/2025
|50.000
|5311TPBVJ2YX5GY4.NGUYEN THI HAI YEN chuyen tien ung ho MS 2025.301.20251107.150946.06213311001.NGUYEN THI HAI YEN.970423
|07/11/2025
|1.000.000
|MBVCB.11622538022.NGUYEN VAN DUNG ck tien ung ho ms 2025.300 ( anh Nguyen Van Loi).CT tu 1013179060 NGUYEN TRI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|50.000
|5311TPBVJ2YX5TLT.ung ho ms 2025.301 Nguyen Manh Dung.20251107.150621.30382380913.LE THI LINH.970423
|07/11/2025
|200.000
|MBVCB.11622467002.ung ho ms2025.301( em nguyeen manh dung).CT tu 1201206666 HO THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|50.000
|5311VNIBJ2YXPPGV.Ung ho MS 2025.301.20251107.150016.020121977.HUYNH THI BE BAY.970441
|07/11/2025
|50.000
|5311IBT1kJ4HKFBM.MS 2025.301 FT25311020600040.20251107.145550.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|07/11/2025
|500.000
|5311IBT1bJQNPI6Z.Ung ho MS 2025.301 ( em Nguyen Manh Dung).20251107.145519.03688012596688.TRAN THI MINH THU.970426
|07/11/2025
|200.000
|020097040511071454192025BNQL019938.43965.145334.Vietcombank:0011002643148:LAM HUYNH XUAN THUONG chuyen tien ung ho ms 2025.301 em Nguyen Manh Dung
|07/11/2025
|100.000
|0200970488110714465220255MOw292934.11847.144608.MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG
|07/11/2025
|100.000
|020097041511071444162025gbQQ549164.1248.144416.Ung ho MS 2025.299 Tran Van Hao
|07/11/2025
|500.000
|020097048811071441002025XoZD258819.87131.144056.UNG HO MS 2025.301
|07/11/2025
|200.000
|5311IBT1jWDVGMUC.MS 2025.301 NGUYEN MANH DUNG-071125-14:37:05 149762.20251107.143705.255315559.NGUYEN THI THIEN TRANG.970416
|07/11/2025
|100.000
|5311VNIBJ2YX7EQR.Ung ho MS 2025.301 ( Em Nguyen Manh Dung).20251107.143523.005704060362647.LE THI THAO VY.970441
|07/11/2025
|200.000
|020097040511071435222025L5H5044224.63150.143522.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.301 em nguyen manh dung
|07/11/2025
|300.000
|020097042211071433532025LPZH519581.57338.143354.ung ho MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung
|07/11/2025
|50.000
|5311IBT1kJ4HYHJU.MS2025.301 em Nguyen Manh Dung FT25311818230830.20251107.143235.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|07/11/2025
|100.000
|020097048811071430082025ZSAH194960.41372.142923.UNG HO MS 2025.301 NGUYEN MANH DUNG
|07/11/2025
|200.000
|5311IBT1iWKZL99H.MS 2025 300 a Nguyen Van Loi.20251107.142952.121558947.HO THI NGOC CHI.970432
|07/11/2025
|100.000
|02009704221107142834202573OY997842.34698.142834.TRAN VAN VINH chuyen tien ung ho MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung.
|07/11/2025
|200.000
|020097042211071427162025ETND197040.30174.142632.ung ho MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung
|07/11/2025
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.106531241607.20251107.106531241607-0899891178_MS2025301 em Nguyen Manh Dung
|07/11/2025
|100.000
|5311IBT1iWKZZSFR.Ung ho be Quach Linh San MS 2015212.20251107.141817.2325255828.LUU KIM ANH.970432
|07/11/2025
|1.000.000
|020097048811071416312025Jc0g118487.85842.141547.MS 2025.301
|07/11/2025
|100.000
|5311IBT1kJ4HM5LD.MS 2025.301 em Nguyen Manh Dung FT25311547930178.20251107.141435.19036257404019.VND-TGTT-NGUYEN THI DANG DOANH.970407
|07/11/2025
|100.000
|5311IBT1jWDVBPW7.UNG HO MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG-071125-14:14:06 106377.20251107.141406.40908157.HOANG HAI DANG.970416
|07/11/2025
|200.000
|5311IBT1kJ4HVVN4.UH MS 2025.301 Nguyen Manh Dung FT25311005548008.20251107.141021.10620321689015.VND-TGTT-HA THI THU NGOC.970407
|07/11/2025
|200.000
|MBVCB.11621763930.CHU THI THU ung ho MS 2025.301 ( nguyen manh Dung).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|500.000
|020097048811071407102025xcsx067736.49361.140626.UNG HO MS 2025.298 BE NGUYEN DOAN GIA HAN VA NGUYEN DOAN AN NHIEN
|07/11/2025
|30.000
|5311IBT1kJ4HDDMT.MS2025.301 em Finn chuc anh Dung mau khoe FT25311990202400.20251107.140638.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|07/11/2025
|500.000
|020097048811071404482025ktTm054914.41124.140444.UNG HO MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11621708449.Ung ho MS 2025.299 (e Tran Van Hao).CT tu 0011001886019 NGHIEM THI HO PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|50.000
|MBVCB.11621718487.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.301 (Nguyen Manh Dung) .CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|50.000
|020097048811071402182025jyfn041738.30744.140133.MS2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG
|07/11/2025
|200.000
|0200970488110714020320251mVu040108.29833.140119.UNG HO MS 2025.301
|07/11/2025
|100.000
|5311IBT1bJQNSZM6.The Moon ung ho MS2025.301 (nguyen manh dung).20251107.135939.02001011899809.NGUYEN THI HANG.970426
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11621650577.Ung ho MS 2025.299 (em Tran Van Hao).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11621641819.Ung ho MS 2025.300 (anh Nguyen Van Loi).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|150.000
|5311IBT1bJQNS4WU.MS 2025 301 Em Nguyen Manh Dung.20251107.135751.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11621636765.Ung ho MS 2025.301 ( em Nguyen Manh Dung).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|100.000
|020097042211071357022025GH8V194203.10751.135703.Ung ho MS 2025.301
|07/11/2025
|100.000
|020097040511071356382025Y9A5003263.9661.135554.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.301 Nguyen Manh Dung
|07/11/2025
|40.000
|MBVCB.11621598356.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|50.000
|020097048811071353202025GNgo995340.97413.135316.MS 2025.293 BE THAO THI DUA
|07/11/2025
|200.000
|5311IBT1iWKZGNXQ.Ung ho MS 2025301 em Nguyen Manh Dung.20251107.135211.65542323.BUI DIEU HUONG NGA.970432
|07/11/2025
|100.000
|020097048811071351432025xUVo987016.90940.135058.MS 2025.301
|07/11/2025
|500.000
|02009704881107134459202508U1952944.67019.134415.UNG HO MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG
|07/11/2025
|1.000.000
|020097040511071344112025SMO3061916.63300.134411.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.294 LUONG THI KIEU DUNG
|07/11/2025
|1.000.000
|0200970405110713425720252BNN057956.59214.134257.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2025.299 TRAN VAN HAO
|07/11/2025
|500.000
|5311IBT1jWDVUZP6.MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG-071125-13:42:34 051405.20251107.134234.3743587.HAP THI LINH.970416
|07/11/2025
|50.000
|020097042211071340112025R62F738232.47996.134012.ung ho ms 2025301 em nguyen manh dung
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11621433629.Ung ho MS 2025. 279( em Ha Van Thien).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|50.000
|5311IBT1jWDVUV39.UNG HO MS 2025.301 EM NGUYEN MANH DUNG-071125-13:38:29 044631.20251107.133830.873141.TRUONG LE THAO NGUYEN.970416
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11621410971.Ung ho MS 2025. 290( anh Dieu Minh).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11621401880.ung ho MS 2025.301.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|100.000
|MBVCB.11621398675.Ung ho MS 2025. 301( Nguyen Manh Dung).CT tu 0341006941780 PHAM KIEU DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/11/2025
|&n