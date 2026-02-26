Hàng trăm suất quà, tổng trị giá gần 350 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ cùng sự chung tay của các đơn vị, mạnh thường quân, đã được Báo VietNamNet trao tận tay các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm hơi ấm nghĩa tình trong những ngày giáp Tết.