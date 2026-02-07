Lê Văn Thế Anh (SN 2007, trú tại đội 3, thôn Mai Xá, xã Cửa Việt) là nhân vật trong bài viết: “Mẹ nghèo ở Quảng Trị khẩn cầu níu giữ sự sống cho con trai tai nạn nguy kịch” đăng trên Báo VietNamNet.

Trong một lần đi giao đá vào ban đêm, không may Thế Anh gặp tai nạn nghiêm trọng, nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị nhiều tháng nay.

Đại diện Báo VietNamNet và chính quyền địa phương trao số tiền 110.090.431 của bạn đọc ủng hộ em Thế Anh

Bác sĩ cho biết, Thế Anh bị đa chấn thương: chấn thương sọ não, chập tụy, gãy xương quai hàm, gãy xương cổ tay… Do không có bảo hiểm y tế nên chi phí viện phí và thuốc điều trị ngoài danh mục bảo hiểm của Thế Anh rất lớn.

Hoàn cảnh gia đình Thế Anh rất khó khăn. Từ khi em nằm viện, gia đình đã vay mượn khắp nơi được 150 triệu đồng để đóng viện phí, thuốc men và các vật dụng cần thiết. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết, hành trình điều trị phía trước của Thê Anh còn rất dài, trong khi gia đình đã hết cách xoay xở.

Cảm thương trước hoàn cảnh của Thế Anh, sau khi Báo VietNamNet chia sẻ bài viết, đã có rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước chung tay giúp đỡ Thế Anh số tiền 110.090.431 đồng nhằm giúp Thế Anh có thêm điều kiện chi trả viện phí, thuốc men và tiếp tục hành trình điều trị sau tai nạn nghiêm trọng.

Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet tại Quảng Trị đã phối hợp cùng ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt và ông Trương Hữu Huỳnh, Trưởng thôn Mai Xá, trực tiếp đến thăm hỏi và trao số tiền 110.090.431 đồng do bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ tới em Thế Anh.

Gia đình Thế Anh xúc động gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Báo VietNamNet

Tại buổi trao quà, đại diện gia đình Thế Anh xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn đọc và các nhà hảo tâm đã kịp thời chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn. Số tiền 110.090.431 đồng của bạn đọc giúp đỡ là nguồn động viên lớn, giúp gia đình có thêm niềm tin và hy vọng giữa những khó khăn chồng chất.