Bé Trần Khánh Linh (SN 2014, ở xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) là nhân vật trong bài viết: "Mẹ bỏ đi, bố qua đời trong bi kịch, bé gái 11 tuổi bơ vơ bên bà nội già yếu".

Bé Linh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi mẹ bỏ đi nhiều năm, bố vừa qua đời, em sống nương tựa bà nội tuổi cao, sức yếu, không có thu nhập ổn định. Cuộc sống của hai bà cháu chủ yếu dựa vào sự cưu mang của họ hàng và bà con lối xóm.

Đại diện Báo VietNamNet và lãnh đạo địa phương trao số tiền 114.009.493 đồng tới hai bà cháu Trần Khánh Linh

Nỗi đau mất cha, sự thiếu vắng tình mẹ đã khiến cô bé 11 tuổi phải gánh chịu cú sốc tinh thần quá lớn so với lứa tuổi.

Cảm thương trước hoàn cảnh của hai bà cháu Linh, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ số tiền 114.009.493 đồng. Số tiền này đã được đại diện Báo VietNamNet và chính quyền địa phương trao tận tay hai bà cháu.

Đại diện chính quyền xã Kim Hoa bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử nhân văn của Báo VietNamNet và bạn đọc cả nước, đồng thời cho biết địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để bé Linh có điều kiện ổn định cuộc sống và tiếp tục đến trường.

Xúc động khi nhận được số tiền hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Bình (bà nội bé Linh) gửi lời cảm ơn chân thành tới Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm. “Đây là nguồn động viên rất lớn, giúp hai bà cháu tôi vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin để sống tiếp. Món quà này, tôi sẽ gửi sổ tiết kiệm để sau này cháu Linh có thêm kinh phí học tập và trang trải cuộc sống”, bà Nguyễn Thị Bình chia sẻ.