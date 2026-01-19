MS 2026.019

Căn nhà nhỏ của gia đình ông Trần Văn Thuận tại xóm Thanh Đông (xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình) bấy lâu nay luôn chìm trong không khí u buồn. Hơn 10 năm qua, cả gia đình ông phải vật lộn với bệnh tật, nợ nần và những mất mát liên tiếp.

Ông Trần Văn Thuận bị suy thận nhiều năm nay, phải đi lọc máu liên tục khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần, khốn khó

Ông Thuận (SN 1973) cùng vợ là bà Phạm Thị Ngát (SN 1973) vốn làm công nhân may gần nhà. Tháng 7/2013, sau những ngày mệt mỏi bất thường, tiểu ra máu, ông phải vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu và bị chẩn đoán suy thận giai đoạn 3. Để duy trì sự sống, ông phải lọc máu liên tục, cuối năm 2013 tiếp tục phẫu thuật mổ cầu tay để bắt đầu những tháng ngày chạy thận.

Cùng thời điểm đó, bà Ngát đột ngột mắc rối loạn dây thần kinh thực vật, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Bạch Mai và nhiều cơ sở y tế khác, sức khỏe suy kiệt, không thể đi làm. Bệnh tật triền miên khiến gia đình rơi vào cảnh cùng cực.

Con trai lớn là anh Trần Minh Hải (SN 1993) đi làm cho một công ty thực phẩm tại Hà Nội nhưng thu nhập bấp bênh, không đủ lo tiền thuốc cho bố mẹ. Mỗi lần ông Thuận, bà Ngát đi viện, anh Hải cùng em gái Trần Thu Hiền (SN 1996) lại tất tả chạy vạy khắp nơi vay mượn. Riêng chi phí thuốc men, đi lại của ông Thuận đã lên tới khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng.

Bà Ngát đau yếu không đủ sức lao động, bệnh tật của ông Thuận phải điều trị triền miên khiến gia đình rơi vào cảnh cùng cực

Giữa lúc gian khó, gia đình tiếp tục gánh chịu những mất mát đau lòng. Đầu năm 2022, bố ông Thuận mất vì tuổi cao sức yếu. Tháng 9/2022, con rể ông (chồng chị Hiền) đột tử, khiến cả gia đình gần như ngã quỵ.

Những cú sốc liên tiếp khiến tinh thần ông Thuận suy sụp nghiêm trọng. Tháng 7/2024, do biến chứng từ suy thận giai đoạn cuối, ông lại vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai vì suy tim nặng. Dù được hưởng bảo hiểm y tế 100% theo diện hộ nghèo, nhưng chi phí điều trị, thuốc bổ trợ và tiền đi lại quá lớn đã khiến gia đình nợ nần tới 500 triệu đồng.

Hiện tại, anh Hải phải nghỉ việc để đưa bố đi chạy thận thường xuyên. Chị Hiền sau khi chồng qua đời làm đủ nghề mưu sinh, thu nhập thấp, may thì đủ chi tiêu sinh hoạt. Bà Ngát sức khỏe yếu, chỉ dám nhận may vải tại nhà kiếm thêm ít tiền trang trải qua ngày.

11 năm chống chọi với bệnh tật đã bào mòn sức khỏe, tinh thần và tài chính của cả gia đình ông Thuận.

“Bố tôi vẫn muốn được sống để vợ con yên lòng. Dù biết bệnh suy tim rất nguy hiểm nhưng ông không than vãn gì. Trước đây bố còn phụ mẹ may vá, giờ không còn đủ sức nữa rồi”, anh Hải nghẹn ngào chia sẻ.

Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng ông Thuận từng ngày

Ông Nguyễn Văn Huyên, xóm trưởng xóm Thanh Đông xác nhận: Gia đình ông Trần Văn Thuận thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Ông Thuận bị suy thận nhiều năm, nay biến chứng suy tim nặng. Con trai là anh Trần Minh Hải phải nghỉ việc để chăm bố. Hiện gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Bạn đọc giúp đỡ ông Trần Văn Thuận có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.019 (ông Trần Văn Thuận) Bạn đọc có thể gửi trực tiếp đến anh Trần Minh Hải (con ông Trần Văn Thuận): Xóm Thanh Đông, xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0374145323.