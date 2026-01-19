1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|01/01/2026
|200.000
|0200970405010200022020269F7J010597.61554.000220.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi
|01/01/2026
|200.000
|020097042201012356522026F54E480693.56209.235653.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12398804056.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0071000939075 PHAM NGOC BICH KHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|300.000
|6001VNIBJ2MLAZ56.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20260101.235131.932634080.VO THANH DONG.970441
|01/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112968620211.20260101.112968620211-0772736706_Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi
|01/01/2026
|500.000
|6001IBT1k1QLBD43.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005999799905.20260101.234207.13820723014014.VND-TGTT-CHU THI QUYNH DIEP.970407
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12398757749.Ung ho MS2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0721000546173 VU DO MAI THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|50.000
|6001IBT1k1QL5EJC.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005007358438.20260101.233627.19128220301017.VND-TGTT-DAO PHUONG ANH .970407
|01/01/2026
|100.000
|020097048801012335442026m2EI276208.31698.233542.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12398722737.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2026.001 (em Mac Thanh Nhung).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|400.000
|6001IBT1k1QLPHX5.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005701609750.20260101.231958.8793866661.NGUYEN MAI HUONG.970407
|01/01/2026
|36.000
|MBVCB.12398642269.ung ho MS 2025.353( nguyen duc anh).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QL8A4Q.Ung ho be nguyen duc anh FT26005441110301.20260101.230253.19040027116011.DANG VAN PHUONG.970407
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QLI7WH.Ung ho ms 2025.352 FT26005140291397.20260101.225608.19037324838017.VND-TKTT-DONG THI THANH NHAN.970407
|01/01/2026
|300.000
|313815.010126.225023.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI-010126-22:50:23 6001ASCBJ2MLLYZK
|01/01/2026
|300.000
|MBVCB.12398506634.Ung ho MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI.CT tu 1030473284 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|500.000
|020097048801012242472026NMtr209168.47357.224245.UNG HO MS 2025353 BE NGUYEN DUC ANH
|01/01/2026
|200.000
|0200970422010122395920262XX9402123.42155.224000.MAC THI HA chuyen tien ung ho ms 2025.352 be Tue Nhi
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QLDHNJ.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung FT26005404258674.20260101.223759.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|01/01/2026
|150.000
|6001IBT1k1QLDGVR.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005343120503.20260101.223650.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QLDPPU.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh FT26005423621309.20260101.223549.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|01/01/2026
|150.000
|6001IBT1k1QLDV82.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi FT26005596281211.20260101.223457.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QLD1SQ.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau FT26005293005836.20260101.223354.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QLSNH6.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005487220400.20260101.223319.19027305924012.VND-TGTT-HOANG THU VAN.970407
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QLSR8L.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien FT26005730234088.20260101.223305.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1iWRDTGER.ung ho ms 2025.352 be nguyen tue nhi.20260101.223214.01342768702.PHAM THI THU PHUONG.970423
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QLSZ5I.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy FT26005631723450.20260101.223154.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1iWRDTWKF.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260101.222741.0939928356.TRUONG THI THANH VAN.970432
|01/01/2026
|300.000
|020097042201012227212026USI6154541.14096.222722.Ung ho Ms 2025.353 be Nguyen Duc Anh
|01/01/2026
|30.000
|MBVCB.12398394078.ung ho MS 2025.352 (nguyen tue nhi).CT tu 0941000012556 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|300.000
|6001VNIBJ2M257YC.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20260101.222558.668704060021129.BUI KHANH LINH.970441
|01/01/2026
|100.000
|020097040501012223042026LFRB029554.4115.222304.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1iWRDLD59.ung ho ms 2025.352 nguyen tue nhi.20260101.222116.00429453001.TRAN MAI THUY VY.970423
|01/01/2026
|300.000
|MBVCB.12398335729.UNG HO MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|300.000
|6001IBT1k1QLC7YV.MS 2025352 Nguyen Tue Nhi FT26005400989605.20260101.221458.19020541218868.VND-TGTT-TRAN THI HA.970407
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12398231905.ung ho ms 2025.352 nguyen tue nhi.CT tu 0441000671484 DANG THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|020097048801012203182026PLNE133175.52227.220318.NST UNG HO MS 2025.353
|01/01/2026
|150.000
|6001IBT1k1QLJ97R.Ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung FT26005941309204.20260101.220302.9983254454.TO THI THUY HANG.970407
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1aW5Z4V3B.Ung ho MS 2026.001(em Mac Thanh Nhung).20260101.220227.700027888031.NGUYEN NAM HAI.970424
|01/01/2026
|200.000
|020097048801012201152026Lgg1128207.44898.220115.NTS UNG HO MS 2026.001
|01/01/2026
|10.000
|MBVCB.12398153593.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|76.688
|MBVCB.12398123975.ung ho 2025.325 Tue Nhi.CT tu 0301000412272 DANG PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|18.000
|MBVCB.12398057521.BUI THI THANH THUY uh MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|150.000
|020097048801012142072026CGEN080168.85344.214207.UNG HO MS 2026001 EM MAC THANH NHUNG
|01/01/2026
|100.000
|020097040501012139582026GE26047853.78594.213956.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2025.352 Nguyen Tue Nhi
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1k1QH3HWQ.Ung ho ma so 2025.353 be Nguyen Duc Anh FT26005000634451.20260101.213911.19037817590014.VND-TGTT-NGUYEN LAM NI.970407
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12397997834.NGUYEN THI KIM THOA Ung ho Ms 2025.352 (NGUYEN TUE NHI).CT tu 0501000025474 NGUYEN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12397911662.Ungho MS 2025.352 ( Nguyen Tue Nhi ) .CT tu 0071001063769 LA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|50.000
|6001IBT1iWRD4UCV.MS 2025.353 Nguyen Duc Anh.20260101.212329.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|01/01/2026
|300.000
|6001IBT1iWRDB927.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260101.211647.0979651997.VU THI THANH TRANG.970432
|01/01/2026
|200.000
|020097042201012113112026VIZM310354.80778.211310.Ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho con va gia dinh
|01/01/2026
|200.000
|020097048801012110262026pFEA986813.70072.211026.MS 2025.353
|01/01/2026
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112955513878.20260101.112955513878-0387775388_Ung ho MS 2025353
|01/01/2026
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112955225607.20260101.112955225607-0387775388_VUONG THI THU HA chuyen tien qua MoMo
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1k1QHG4QC.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh FT26005570840350.20260101.210017.19031421367012.VND-TGTT-TRUONG THI THANH PHUONG.970407
|01/01/2026
|500.000
|6001IBT1fWZW9CQ6.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My.20260101.205630.2976475535264.MBVBANK IBFT.970414
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1k1QH4RP6.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh FT26005284707439.20260101.205443.19035040391011.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY DUNG.970407
|01/01/2026
|500.000
|6001IBT1fWZW234X.Ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung.20260101.205329.2976475535264.MBVBANK IBFT.970414
|01/01/2026
|250.000
|6001IBT1iWRDIAZT.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260101.204706.169574097.HO LAM NGOC DIEP.970432
|01/01/2026
|250.000
|6001IBT1iWRDIYN4.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260101.204632.169574097.HO LAM NGOC DIEP.970432
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12397387104.Ung ho MS 2025.352.CT tu 0871004192959 LE THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1dJ6Z37GY.ung ho MS 2025352 nguyen tue nhi.20260101.204420.970422N2373d30000000001c1089.MBBANK IBFT.970422
|01/01/2026
|100.000
|0200970405010120363220266EZJ063596.27364.203631.Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2025.352 nguyen tue nhi
|01/01/2026
|500.000
|MBVCB.12397183818.MS2025.352 be Nguyen Tue Nhi.CT tu 0071004488908 VO DANG DAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|0200970422010120264220267YMI551497.81616.202643.ung ho MS 2025.352 be nguyen tue nhi
|01/01/2026
|5.000
|6001IBT1k1QHMM6L.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung FT26005900323421.20260101.202516.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|01/01/2026
|20.000
|020097042201012020212026OX2B555460.53352.202022.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Mac Thanh Nhung ms 2026.001
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12397036992.ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0011001264293 NGUYEN THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1iWRD13PD.Ung ho MS 2025.353.20260101.200840.01824677201.BUI NGOC ANH.970423
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12396848417.Ung ho MS: 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0011003536874 PHAM THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|300.000
|6001IBT1k1QHCQIG.ung ho ms 2026.001 em MAC THANH NHUNG FT26005214858085.20260101.200434.19038045207011.VND-TGTT-NGUYEN THI THEM.970407
|01/01/2026
|300.000
|020097048801012002322026hTQZ741613.70157.200232.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|01/01/2026
|500.000
|6001IBT1k1QHJAL8.Hai Ha Vu Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005034009662.20260101.195951.19033222098013.VND-TGTT-VU HAI HA.970407
|01/01/2026
|300.000
|MBVCB.12396742559.NNC ung ho MS2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12396744058.ung ho ms 2025.353 ( be nguyen duc anh).CT tu 0121000640576 BUI THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1iWRDQLI6.MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20260101.195350.180896945.PHAM TRUONG HAI.970432
|01/01/2026
|300.000
|MBVCB.12396693610.NNC ung ho MS2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/01/2026
|100.000
|6001VNIBJ2M2V9GA.Ung ho MS 2025.325 ( Nguyen Tue Nhi).20260101.194606.005704060437740.NGUYEN THI QUYNH NGA.970441
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QZFW5A.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005292332410.20260101.193501.19035285501015.VND-TGTT-NGUYEN THI ANH .970407
|01/01/2026
|300.000
|6001IBT1aW5ZC52N.UNG HO MS 2025353 BE NGUYEN DUC ANH.20260101.192606.700003596198.PHAN THI HONG NHUNG.970424
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12396254157.Ung ho MS 2025.352. Nguyen Tue Nhu.CT tu 0161001760465 NGUYEN THI TO TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|6001VNIBJ2M2G4Y7.ung ho ms 2025.352 ( Nguyen Tue Nhi ).20260101.191550.773990789.NGUYEN Y NHAN.970441
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12396129943.Ung ho Ms 2025.352 (Nguyen Tue Nhi) Chuc con nhanh khoe.CT tu 0181003503018 TRAN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|500.000
|6001IBT1aW5Z1JZ6.Ung ho MS 2025.341 em Tong Van Khanh.20260101.191217.700037735810.PHAM THI MINH TRANG.970424
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1k1QZGH5P.NGHIEM THU HUONG ung ho MS 2025.352 be Nguyen Tue Nhi FT26005259069238.20260101.190755.19031713182889.VND-TGTT-NGHIEM THU HUONG .970407
|01/01/2026
|100.000
|6001MCOBB2CMV47X.MS 2025.352 (nguyen tue nhi).20260101.190530.11088016456666.PHUNG PHUONG GIANG.970426
|01/01/2026
|500.000
|6001IBT1k1QZADMH.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005338800454.20260101.190256.19034424009019.VND-TGTT-NGUYEN VU THU HIEN.970407
|01/01/2026
|100.000
|020097041501011902262026x2Fn609327.80129.190224.MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi
|01/01/2026
|100.000
|020097048801011833282026XINf347754.33445.183326.UNG HO MS 2025352 NGUYEN TUE NHI
|01/01/2026
|300.000
|MBVCB.12395544600.Ung ho MS 2025.353.CT tu 0441000676106 LE THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1Q6XJFU.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh FT26005100119175.20260101.175624.19035477386015.VND-TGTT-BUI THI THUONG.970407
|01/01/2026
|150.000
|MBVCB.12394547680.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 9876272607 HOANG THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1Q64UEY.MS2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005440050890.20260101.172349.19035164572012.VND-TGTT-LE THI LAN HUONG.970407
|01/01/2026
|50.000
|6001IBT1iWRSWGB8.Ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh.20260101.172146.22214121990.NGUYEN QUANG DUNG.970423
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12394124506.ung ho MS 2025.352 (nguyen tue nhi).CT tu 0651000827416 NGUYEN THI CAM NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12394089831.Ung ho MS 2025. 351 (Pham Minh Chau).CT tu 0911000052522 LUONG HONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12394050194.Ung ho MS 2025.350 ba (Vu Thi Bien ) .CT tu 0911000052522 LUONG HONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12394048876.Ung ho MS 2026.001 (Em Mac Thanh Nhung).CT tu 9384759950 DOAN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12394003401.Ung Ho MS 2025.353 be ( Nguyen Duc Anh) .CT tu 0911000052522 LUONG HONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12393939592.Ung Ho MS 2025.349 ( Vu Phuong Duy) .CT tu 0911000052522 LUONG HONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12393903420.Ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung) .CT tu 0911000052522 LUONG HONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12393879197.NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho ms 2025.353 chau nguyen duc anh.CT tu 1056009288 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12393801643.ung ho ms2025.353.CT tu 0021002278879 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1iWR96CM9.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20260101.163407.221828097.NGUYEN THI KHANH VAN.970432
|01/01/2026
|500.000
|6001IBT1k1QERXVQ.Ung ho MS 2025.352 FT26005249097840.20260101.163203.19032853792012.VND-TGTT-LE PHUONG THAO.970407
|01/01/2026
|50.000
|020097042201011623202026PP9D425880.16186.162321.ung ho ms 2025.352
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12393523135.ung ho MS 2026.001.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12393519163.ung ho MS 2025.254.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|0200970488010116181620268qmz463263.90090.161816.MS 2025353 NGUYEN DUC ANH
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12393457925.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|603114.010126.161636.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI-010126-16:16:36 6001ASCBJ2M2YSGM
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1hWSFP472.IBFT ung ho ma so 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20260101.160800.060333211834.SACOMBANK.970403
|01/01/2026
|1.000.000
|6001IBT1k1QEE38B.Ung ho MS 2026.001-e Mac Thanh Nhung-P. Nhi Chieu-TP.Hai Phong FT26005677485097.20260101.160544.13820053414016.VND-TGTT-PHAM BICH THUY.970407
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12393084713.ung ho MS2025.352 (nguyen tue nhi) .CT tu 1013017596 NGUYEN THI HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12393080354.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12393051709.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12393046741.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12393036462.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12393021013.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12393001841.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12392997130.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12392984130.HUYNH VAN HIEU chuyen tien ung ho ms 2025.348 Pham Thi Cam Tien.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1iWR9839A.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260101.154146.66918319.TRAN HAI YEN.970432
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12392960133.Ung ho MS 2025347 ba Nguyen Thi Hoai Nam.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12392955710.Ung ho MS 2025346 em Do Nam Khanh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12392922992.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12392909018.Ung ho MS 2025344 anh Trieu Thach Duong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1hWSFIWT6.IBFT Ung ho MS 2025.352 nguyen tue nhi.20260101.153728.050059911985.SACOMBANK.970403
|01/01/2026
|400.000
|6001IBT1k1QEPB8N.Ung ho Ms2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005179350010.20260101.153634.19033470757015.VND-TGTT-LAI BUU CHAU.970407
|01/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112917649090.20260101.112917649090-0379555878_Ung ho NCHCCL PHAM THI TIEU BANG 0379555878
|01/01/2026
|300.000
|6001MCOBB2C1SY8C.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260101.151607.03201011956303.PHAM HOANG ANH.970426
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1bJCY7RSH.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20260101.151355.0036100016308006.KHUU TRAN KIM NGAN.970448
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1bJCY7FI2.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.20260101.151201.0036100016308006.KHUU TRAN KIM NGAN.970448
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1bJCY7ZFX.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260101.150945.0036100016308006.KHUU TRAN KIM NGAN.970448
|01/01/2026
|3.000.000
|476216.010126.150845.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI , MONG BE CUNG SOM KHOE NHE-010126-15:08:45 6001ASCBJ2156S21
|01/01/2026
|5.000.000
|020097048801011459062026JDaN024886.4658.145906.CSPM, CSTV HO TRO MS 2026.001
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QE14LZ.DO PHUONG ANH chuyen ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi FT26005518154932.20260101.145859.19028048143868.VND-TGTT-DO PHUONG ANH.970407
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12392339100.ung ho MS 2025.352(Nguyen Tue Nhi).CT tu 1905258953 PHAN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|500.000
|6001IBT1k1QEQHHJ.Ung ho MS 2025.353 FT26005752067878.20260101.144854.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12392254435.DUONG HOANG KHANH VY chuyen tien ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0331000515193 DUONG HOANG KHANH VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|20.000
|6001IBT1aW56SM75.Ung ho MS 2025 352 (Nguyen Tue Nhi).20260101.144146.0200200045482012.NGO THI PHUONG ANH.970446
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12392170800.Ung ho MS 2025.353 (be Nguyen Duc Anh).CT tu 0191000319461 DOAN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|300.000
|6001IBT1k1QK3GHE.Ung ho 2025.353 be Nguyen Duc Anh FT26005209677834.20260101.143318.19036797618018.VND-TGTT-TRAN THI MY NHAN.970407
|01/01/2026
|30.000
|MBVCB.12392099484.Ung Ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 1014990733 PHAM HONG DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12392071911.ung ho ms 2025.352( nguyen tue nhi).CT tu 1013422255 LE THI HOAI THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1hWSF1A6Y.IBFT Ung ho MS 2025.352.20260101.142444.060258058413.SACOMBANK.970403
|01/01/2026
|200.000
|020097048801011422212026VDFv854567.51182.142221.TRAN THI NHUNG CHUYEN TIEN MS 2025 .353 BE NGUYEN DUC ANH
|01/01/2026
|200.000
|020097048801011415572026zyza826750.26207.141557.NHA THUOC MY DUYEN UNG HO MS 2025.352 BE NGUYEN TUE NHI
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12391952909.ung ho ms 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0161001690452 HO THI NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12391954662.Ung ho MS 2025.352( Nguyen Tue Nhi).CT tu 0491000007244 LE THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|300.000
|MBVCB.12391911832.ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0071001307578 HUYNH THI NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1iWR234GH.Ung ho ms 2025.351.20260101.141201.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1iWR23C6T.Ung ho MS 2025.352.20260101.140937.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|01/01/2026
|300.000
|MBVCB.12391832522.ung ho MS 2025.352 ( Nguyen Tue Nhi).CT tu 0071004069559 KHUONG THI KHA LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12391829189.BANG TAM UH MS 2025.353 ( BE NGUYEN DUC ANH).CT tu 0701000452853 VO THI XUAN LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1iWR2TBJW.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20260101.140004.02941286901.NONG THI MAI ANH.970423
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12391739527.ung ho ms 2025.352 ( Nguyen Tue Nhi) chuc con khoe..CT tu 0181003344470 TRAN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12391720535.ung ho MS 2025.352( Nguyen Tue Nhi ).CT tu 0101001230030 DANG THI NGOC BE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|50.000
|020097041501011348492026nKs8429981.18715.134849.HOANG HA chuyen tien
|01/01/2026
|50.000
|6001IBT1k1QK49U5.Ung ho MS 2025.352 nguyen tue nhi FT26005181297936.20260101.134440.19029535555558.VND-TGTT-PHAM ANH KHOA.970407
|01/01/2026
|50.000
|6001IBT1iWR2Z9KQ.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20260101.134026.0917683468.DINH MINH CHAU.970432
|01/01/2026
|100.000
|020097048801011328072026KfH8625753.37786.132807.MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|01/01/2026
|200.000
|02009704880101132720202661K3622297.36130.132718.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|01/01/2026
|88.989
|020097048801011324252026SS1F610148.23539.132423.LUONG THI HUYEN CHAU CHUYEN TIEN GIUP DO MS 2025.354 DINH NGUYEN THAO MY
|01/01/2026
|88.989
|020097048801011321472026Cfne598756.13868.132147.LUONG THI HUYEN CHAU CHUYEN TIEN GIUP DO MS 2025.352
|01/01/2026
|88.989
|020097048801011319202026WwTn588288.4327.131921.LUONG THI HUYEN CHAU CHUYEN TIEN GIUP DO MS 2025.351 PHAM MINH CHAU
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QKMHWT.Ung ho MS 2025.352 FT26005431770083.20260101.131545.19034925965017.VND-TGTT-TRINH NGUYEN NHU QUYNH.970407
|01/01/2026
|200.000
|020097042201011314462026U8RO347113.85592.131446.ung ho MS 2025.352 nguyen tue nhi
|01/01/2026
|50.000
|6001IBT1k1QKMU2K.Uhct nhu chua he co cuoc chia ly FT26005563006124.20260101.131418.3163179686.NGUYEN TAY NGUYEN.970407
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1k1QKV8LK.Ung ho MS 2025.352 FT26005660039295.20260101.131030.19028025620014.VND-TGTT-LUU TUAN ANH.970407
|01/01/2026
|300.000
|6001IBT1k1QKVV8X.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005783009649.20260101.131006.19034566941018.VND-TGTT-DOAN THI PHUONG THAO .970407
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1k1QKVV2C.ung ho Ms 2026.001 FT26005691057080.20260101.131005.19032992116013.VND-TGTT-DO MANH DAT.970407
|01/01/2026
|200.000
|020097048801011306192026DQtV531414.49897.130617.MS2025.352
|01/01/2026
|300.000
|MBVCB.12391118920.ung ho 2025.352 (Nguyen Tue Nhi) .CT tu 0851000003078 NGUYEN THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.AIRP.2006604451419361280.20260101.Remit Ung ho ms 2025352 2006604451419361280
|01/01/2026
|100.000
|020097042201011248282026BE4T250640.76224.124828.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QKJYUR.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005300797405.20260101.124430.19032523021011.VND-TGTT-CHIEM THI AN HOANG.970407
|01/01/2026
|300.000
|6001IBT1fWZQJRKT.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20260101.124252.0071400386001.THAI HONG HANH.970438
|01/01/2026
|100.000
|02009704880101123815202696dR403933.31844.123815.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12390792298.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0341006959875 TRAN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12390766459.2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 1026760058 NGUYEN THI BAO TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|1.000.000
|02009704880101122217202644I9328092.60791.122218.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|01/01/2026
|300.000
|6001IBT1iWR2IJ87.MTQ ung ho MS 2025 352.20260101.122059.199598422.TRINH THU HANG.970432
|01/01/2026
|50.000
|020097048801011215342026brW8294703.29911.121535.UNG HO MS 2025.352
|01/01/2026
|200.000
|0200970488010112130020267lqR282284.18902.121259.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|01/01/2026
|139.852
|MBVCB.12390530378.MS 2025.353( be Nguyen Duc Anh).CT tu 0121000896666 DANG THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|300.000
|144216.010126.115157.MS 2026.001 EM MAC THANH NHUNG-010126-11:51:57 6001ASCBJ2154GN5
|01/01/2026
|300.000
|020097042201011145462026PFHN240922.89209.114546.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12390229295.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0881000471947 LE HONG TAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1Q78HYE.Ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh FT26005546127083.20260101.112544.19031945800015.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
|01/01/2026
|100.000
|020097042201011122272026G9D1435661.75037.112228.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung
|01/01/2026
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112890371251.20260101.112890371251-0984341509_Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1Q7JLBX.Ung ho em Mac Thanh Nhung, MS 2026.001 FT26005044901709.20260101.105613.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|01/01/2026
|100.000
|035703.010126.105446.UNG HO MS 2026.001 EM MAC THANH NHUNG-010126-10:54:46 6001ASCBJ215FU3L
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1hWSTYUL9.IBFT Ung ho ms 2025.352 tue nhi.20260101.105253.060308410555.SACOMBANK.970403
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1iWRCHP68.Ung ho MS 2025.353 (be Nguyen Duc Anh).20260101.105103.02345559601.NGUYEN THI HANH DUONG.970423
|01/01/2026
|300.000
|6001VNIBJ2158DNL.Ung ho MS 2025.352.20260101.104728.061221545.DUONG THANH DAT.970441
|01/01/2026
|100.000
|012168.010126.104236.UNG HO MS 2026 001 EM MAC THANH NHUNG-010126-10:42:36 6001ASCBJ215882G
|01/01/2026
|500.000
|MBVCB.12389279291.ung ho MS 2025.353.CT tu 0491001600091 LE THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|992900.010126.103241.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI-010126-10:32:41 6001ASCBJ215CRE3
|01/01/2026
|150.000
|MBVCB.12389230908.Ung ho MS 2025.353 (be Nguyen Duc Anh).CT tu 0331000494331 NGUYEN THUY TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|500.000
|020097048801011030072026ZFNl681658.10801.103007.CHUYEN TIEN UNG HO BE DINH NGUYEN THAO MY MS 2025.354
|01/01/2026
|500.000
|020097048801011028562026ybP5674552.5079.102856.CHUYEN TIEN UNG HO EM MAC THANH NHUNG MS 2026.001
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QGLDVT.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005582241938.20260101.102844.8909863688.HUYNH TRUONG TRUC CHI.970407
|01/01/2026
|300.000
|6001IBT1aW5E5ZCD.NGUYEN THI BINH chuyen tien ung ho MS2026.001..20260101.102830.0913383625.NGUYEN THI BINH.970443
|01/01/2026
|2.000.000
|MBVCB.12389125539.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0071001113086 HO PHAM NUONG NUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|020097040501011018172026XJN1002846.52162.101816.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung
|01/01/2026
|100.000
|020097048801011015492026hUTO589353.40227.101549.UNG HO MS 2026.001 EM MAC THANH NHUNG
|01/01/2026
|300.000
|MBVCB.12388936108.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 9848138139 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/01/2026
|200.000
|0200970488010109571120260aWN469078.49124.095711.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12388710304.ung ho Ms 2025.353 ( be Nguyen Duc Anh ).CT tu 0011004243116 NGO THE DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12388551025.Ung ho MS 2025.352( Nguyen Tue Nhi).CT tu 0011004284358 HO THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|400.000
|896243.010126.094221.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI-010126-09:42:21 6001ASCBJ215Q37G
|01/01/2026
|300.000
|MBVCB.12388463204.2025.353 _ be Nguyen Duc Anh.CT tu 0611001951499 DO TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|500.000
|MBVCB.12388464270.Ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).CT tu 0531000289698 TRAN HOANG BAO LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|5.000.000
|020097048801010938562026qVPA350407.65203.093856.CSPM, CSTV DONG VIEN MS 2025.353 BE NGUYEN DUC ANH
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1iWRCV7VL.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 001 MAC THANH NHUNG.20260101.093348.247529918.LE THI HOA.970432
|01/01/2026
|500.000
|6001IBT1k1QGS39R.Ung ho ms 2025.353 be Nguyen Duc Anh FT26005159604027.20260101.093321.9611889999.NGUYEN THI THANH TUYEN.970407
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12388349588.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 1020488481 TRINH MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QG9MHI.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung FT26005886629329.20260101.092845.19020054514011.VND-TGTT-PHAM THI THUAN.970407
|01/01/2026
|20.000
|020097042201010926532026WS03226648.10788.092653.Ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung
|01/01/2026
|50.000
|020097048801010926172026lNhR268181.8544.092617.UNG HO MS 2025352 NGUYEN TUE NHI
|01/01/2026
|100.000
|020097048801010924592026aG5H260341.3270.092459.UNG HO MS 2025354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12388221229.ung ho MS2025.353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0381000515176 NGUYEN HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|300.000
|MBVCB.12388199929.LE QUYNH CHI chuyen tien ung ho MS 2026.001 (Mac Thanh Nhung).CT tu 0451000233613 LE QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1aW5ED7F1.ung ho MS 2026001 em mac Thanh Nhung.20260101.091727.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12388112092.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0061001054662 NGUYEN THI CAM VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|260.000
|MBVCB.12387995096.Ung ho MS 2025.353 (be Nguyen Duc Anh).CT tu 0591000419235 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|50.000
|0200970488010109030620267c1L124461.14547.090307.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2026.001 EM MAC THANH NHUNG
|01/01/2026
|300.000
|6001IBT1hWSTJIZX.IBFT MS 2025.289 be TRAN NHU Y.20260101.090038.060238836088.SACOMBANK.970403
|01/01/2026
|200.000
|822066.010126.085948.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung-010126-08:59:48 6001ASCBJ2152MFA
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QA3YIJ.Ung ho MS 2025.353 FT26005380373909.20260101.085751.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|01/01/2026
|300.000
|6001IBT1hWSTWPXY.IBFT Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20260101.085217.070093991999.SACOMBANK.970403
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1iWRCWQWN.Ung ho MS 2025.353 (be Nguyen Duc Anh).20260101.085001.02505314101.BUI PHUONG NHUNG.970423
|01/01/2026
|50.000
|MBVCB.12387738188.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0071004899960 NGUYEN DUONG NGOC NU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12387716159.Ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12387711213.Ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|0200970422010108401220264MAB444269.25824.084011.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QAZDTW.Ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh FT26005699813789.20260101.083927.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|01/01/2026
|10.000
|6001IBT1iWR1NJLX.quyen gop.20260101.083831.01572346001.VO THANH PHU.970423
|01/01/2026
|200.000
|02009704220101083641202699WR901980.12804.083642.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My
|01/01/2026
|200.000
|020097042201010836182026M8B3493826.10978.083617.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung
|01/01/2026
|400.000
|6001IBT1k1QA6UVC.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh FT26005439319199.20260101.083604.19031661536016.VND-TGTT-MAI HOANG BAO AN.970407
|01/01/2026
|100.000
|IBVCB.12387583845.Chuyen tien ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1k1QAKKGC.Ung ho MS2026.001 em Mac Thanh Nhung FT26005486820034.20260101.083122.19039133798018.VND-TGTT-LE HOANG NHI AN.970407
|01/01/2026
|1.000.000
|787695.010126.082939.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI-010126-08:29:38 6001ASCBJ21P6XLX
|01/01/2026
|200.000
|020097042201010828262026XB3F787473.83427.082827.ung ho MS 2025352 nguyen tue nhi
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12387468133.Ung Ho 2025.354.CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12387451324.Ung Ho 2026.001.CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|300.000
|020097048801010819032026mNwY868676.53429.081902.UNG HO MS 2026.001 EM MAC THANH NHUNG
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12387368738.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 9368620674 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|400.000
|02009704220101081724202601F3622739.47885.081725.Ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung
|01/01/2026
|500.000
|6001IBT1k1QA44ET.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung FT26005832613093.20260101.081522.13320227600016.-TGTT-VU THI HONG.970407
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12387306463.Ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0021001910666 NGUYEN THI CHI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|200.000
|020097040501010809482026ODKU049765.25050.080948.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.352 Nguyen Tue Nhi chuc con mau lanh benh
|01/01/2026
|500.000
|6001IBT1k1QAB9W2.Gia dinh Minh An ung ho MS 2025.353 FT26005690776273.20260101.080933.19035157339019.VND-TGTT-DO MINH ANH.970407
|01/01/2026
|175.000
|ATM_FTF.10800545.104651.20260101.080720.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
|01/01/2026
|500.000
|020097042201010806092026B25G889076.13680.080610.ung ho ms2025.352nguyen tue nhi
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12387172629.ung ho MS 2025.352 nguyen tue nhi.CT tu 0721000563710 DOAN LE VINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|300.000
|6001VNIBJ21PI9BJ.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260101.075857.069704060096708.NGUYEN THI YEN.970441
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1aW5EQKWB.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260101.075723.1067040663764.TRUONG QUE HANG.970430
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1k1QAPVBH.ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005638400845.20260101.075614.19036927296018.VND-TGTT-VU THUY QUYNH.970407
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12387135601.BUI THI ANH THU chuyen tienung ho MS 2026.001 (em mac thanh nhung).CT tu 0071001203914 BUI THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|3.000.000
|6001VNIBJ21PITEQ.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.20260101.075257.888819855.DOAN VAN THUAN.970441
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1k1QAUCW3.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung FT26005093670663.20260101.075030.1337705118.CHIEM THI NGAN ANH.970407
|01/01/2026
|1.600.000
|MBVCB.12387078704.Huong UH MS 343 345 348 349 350 351 352 353.CT tu 1011027979 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1aW5EQJI9.VU THI MY DUNG MS 2026.001( Mac Thanh Nhung).20260101.074910.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|01/01/2026
|500.000
|6001IBT1iWR1Z5LM.Ms 2026-001 uh em Mac Thanh Nhung.20260101.074808.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|01/01/2026
|1.000.000
|730946.010126.074655.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung-010126-07:46:55 6001ASCBJ21PILAJ
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1iWR1ZQ77.UNG HO MS 2025 352 NGUYEN TUE NHI.20260101.074406.94754488.NGUYEN THI NGOC HUYEN.970432
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12386999066.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0611001898925 TRUONG DAO QUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|10.000.000
|6001VNIBJ21PDSLT.MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20260101.074019.908756586.NGUYEN THI THOAN.970441
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1iWR169H4.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20260101.073648.11999829999.LE DIEU LINH.970423
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12386932965.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0491000150667 NGUYEN THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|50.000
|020097042201010732422026OIB9840841.26291.073243.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1hWSLLRJD.IBFT ung ho ms 2025.354 dinh nguyen thao my.20260101.073224.060849189969.SACOMBANK.970403
|01/01/2026
|500.000
|020097042201010729422026NLI3117627.19181.072943.Ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung
|01/01/2026
|30.000
|020097040501010729312026D8H5090488.17928.072931.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI MAY chuyen tien UH MS 2025.352
|01/01/2026
|40.000
|020097042201010722442026K62I438458.2573.072245.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung
|01/01/2026
|250.000
|6001IBT1dJ6AAFNW.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 349 350 351 352 va 353.20260101.072140.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1k1QASQSJ.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005998710264.20260101.071414.8988250189.TRUONG KIM LOAN.970407
|01/01/2026
|100.000
|6001MCOBB2CA7JLC.UH MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20260101.071029.02101014908291.TRAN HOAI THU.970426
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12386739493.ung ho ms 2025.352 (nguyen tue nhi).CT tu 0281000498145 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|50.000
|MBVCB.12386745178.ung ho Ms.2025.352.Nguyen Tue Nhi.CT tu 0121001079429 TIEU BUU CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|900.000
|MBVCB.12386729326.ung ho ms 2026 001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12386726405.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|020097040501010704332026IGKM014027.64991.070433.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My
|01/01/2026
|2.000.000
|MBVCB.12386714340.ung ho ms 2025 354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/01/2026
|200.000
|0200970422010106523220262PLO412844.44785.065233.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1QA1BFH.2025.352 tue nhi FT26005011780990.20260101.064357.1335461256.NGUYEN THI MINH THUY.970407
|01/01/2026
|500.000
|6001IBT1k1QAJQLG.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh FT26005622478161.20260101.062420.19038099497015.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THUY.970407
|01/01/2026
|100.000
|MBVCB.12386520787.LE THI KIM MAI chuyen tien Ung ho MS 2025.354.CT tu 1042320804 LE THI KIM MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|300.000
|020097040501010604152026WANI016411.94353.060415.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi
|01/01/2026
|300.000
|020097042201010555562026TMYY267432.87971.055557.ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi
|01/01/2026
|50.000
|MBVCB.12386464066.ung ho 2025.351 pham minh chau.CT tu 1014344852 BUI MY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|50.000
|MBVCB.12386452863.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 1014344852 BUI MY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|300.000
|6001IBT1k1QAQQKY.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005206985570.20260101.053938.19032725549016.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|01/01/2026
|5.000
|MBVCB.12386411063.Tra Xuan Binh giup ms 2025354.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/01/2026
|300.000
|MBVCB.12386407178.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|5.000
|MBVCB.12386404480.Tra Xuan Binh giup ms 2025353.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/01/2026
|500.000
|020097042201010507592026T23K858421.67621.050800.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12386390293.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi) .CT tu 0541001470438 DAO THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|50.000
|6001IBT1iWR15ITJ.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20260101.045641.153508698.LE THI HAI YEN.970432
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1k1Q4RETV.MS2025.349 Vu Phuong Duy FT26005930850214.20260101.045455.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407
|01/01/2026
|5.000
|MBVCB.12386375391.Tra Xuan Binh giup ms 2025352.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12386361340.ung ho ms 2025.352(tuenhi).CT tu 0531002506933 PHAN MINH THUY MI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|500.000
|MBVCB.12386355143.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|50.000
|6001IBT1iWR1PRCH.ung ho ms 2025353.20260101.035118.212720038.LA THI MEN.970432
|01/01/2026
|50.000
|6001IBT1k1Q4LT1N.Ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh FT26005255778136.20260101.023658.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
|01/01/2026
|200.000
|020097040501010236232026SQ8Z059669.97766.023623.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh
|01/01/2026
|200.868
|020097042201010219372026H1CE537840.87302.021937.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12386179222.ung ho MS 2025.352 (nguyen tue nhi).CT tu 0011004087306 NGUYEN THI THUY NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|01/01/2026
|100.000
|6001IBT1k1Q4HBQD.NGUYEN THI NHU HOA chuyen ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005388932589.20260101.021329.3456789828.NGUYEN THI NHU HOA.970407
|01/01/2026
|100.000
|020097042201010200522026QAFK118161.72537.020053.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi
|01/01/2026
|200.000
|6001IBT1k1Q46BY4.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005609300958.20260101.014514.19028672195015.VND-TGTT-TRAN BA KHANH TOAN.970407
|01/01/2026
|300.000
|6001IBT1k1Q46UJ4.Ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh FT26005485400033.20260101.014337.19034929458012.VND-TGTT-TRINH THI MY LINH.970407
|01/01/2026
|200.000
|MBVCB.12386072964.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|50.000
|313819.030126.001158.MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY-030126-00:11:57 6003ASCBJ2MQ3PII
|02/01/2026
|200.000
|6003WBVNA2Y168KH.Ung ho MS 2025.353 (be Nguyen Duc Anh).20260103.001142.157088.PHAM MAI ANH.970412
|02/01/2026
|500.000
|020097048801030006412026hKfQ226428.33772.000641.MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|02/01/2026
|100.000
|6003IBT1iWRY27ZX.MS 2025 353.20260103.000557.144391101.MAC THI LOAN.970432
|02/01/2026
|100.000
|6003IBT1iWRY2ABS.MS2025354.20260103.000455.144391101.MAC THI LOAN.970432
|02/01/2026
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113088700259.20260102.113088700259-0933778559_UH MS 2025282 em Bui Thi Mua NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|02/01/2026
|10.000
|MBVCB.12411625613.Ung ho MS 2026.002 (chi Nguyen Thi Dung - Quang Ngai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1WJE7UR.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005004501035.20260102.234400.5658661912.LE KHANH LY.970407
|02/01/2026
|300.000
|020097048801022340312026UCgi202978.4988.234031.UNG HO MS 2026.002 NGUYEN THI DUNG
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1k1WJ7XDZ.GD Khanh An chuc Tue Nhi manh khoe FT26005353014780.20260102.232726.19034630655016.VND-TGTT-VU THI HOAI PHUONG.970407
|02/01/2026
|300.000
|MBVCB.12411529058.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 1818552468 LE HOA CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRYJDWQ.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260102.231921.0935693335.TRUONG THI ANH NGUYET.970432
|02/01/2026
|500.000
|6002IBT1iWRYJCTZ.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20260102.231817.240924112010.NGUYEN THI VAN.970432
|02/01/2026
|300.000
|MBVCB.12411514614.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0591000252448 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12411481058.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 1020194688 NGUYEN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12411471720.ung ho ms 2025.352 nguyen tue nhi .CT tu 1018943027 HOANG THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1aW5TEMZA.UNG HO MS 2025353 BE NGUYEN DUC ANH.20260102.230621.700014045526.NGUYEN THI TRANG.970424
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRYQH5W.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.20260102.230331.03583924602.LE BICH NGAN.970423
|02/01/2026
|10.000
|6002VNIBJ2MQSLX1.ung ho MS 2025.354(be Dinh Nguyen Thao My ).20260102.225238.912281212.GIANG MY LINH.970441
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12411383904.ung ho Ms 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0491001949696 LE THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113085322696.20260102.113085322696-0797090856_MS 2025354 Dinh Nguyen Thao My
|02/01/2026
|50.000
|MBVCB.12411340461.ms2025354 be dnthaomy.CT tu 1014344852 BUI MY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|50.000
|020097042201022240442026AYLC256882.9620.224045.ung ho MS 2025.354
|02/01/2026
|200.000
|020097040501022239252026Z01X093803.6573.223925.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN PHUONG DIEM MY chuyen tien ung ho MS 2025.354
|02/01/2026
|100.000
|020097048801022238122026Q68A125114.4198.223812.UNG HO MS 2026.002
|02/01/2026
|100.000
|020097042201022235532026K4WQ692707.17.223555.Ban doc giup do be Dinh Nguyen Thao My co the gui ve so tai khoan 0011002643148 Ngan hang Vietcombank hoac so tai khoan: 114000161718 Ngan hang VietinBank.Noi dung xin ghi ro: Ung ho MS 2025.354 be
|02/01/2026
|100.000
|0200970415010222310420260Dnc583665.89120.223104.ms2025.354
|02/01/2026
|200.000
|020097042201022230272026WFAP423699.88080.223028.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My
|02/01/2026
|5.000
|6002IBT1k1WJUGPV.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung FT26005392062239.20260102.222837.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|02/01/2026
|500.000
|MBVCB.12411234010.ung ho ma so 2025.352 (Nguyen Tue Nhi) .CT tu 0721000633724 NGUYEN NGOC MY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|020097040501022224192026QWWM074574.72907.222419.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My
|02/01/2026
|1.500.000
|6002IBT1aW5TGLHH.Gd a Lam ung ho 03 hoan canh: MS 2025.353, MS 2026.001, MS 2026.002. Moi hoan canh 500k.20260102.222212.1070904488818.PHI THI THUY LINH.970430
|02/01/2026
|20.000
|MBVCB.12411202733.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|0200970488010222203320265XQr093857.64062.222031.UNG HO MS 2025.282 EM BUI THI MUA
|02/01/2026
|400.000
|6002IBT1k1WJ81UN.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005717060805.20260102.222027.19035182322015.VND-TGTT-TRAN THI KIEU NGA.970407
|02/01/2026
|20.000
|MBVCB.12411194923.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12411190156.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRPF7M8.ung ho ms 2026.002 (nguyen Thi Dung).20260102.221840.00007325001.TRINH THI THU HANG.970423
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1k1WJI8ST.UNG HO MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005560718549.20260102.221638.19036354760016.VND-TGTT-PHAM THI KIM PHUONG.970407
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12411156163.dva ung ho ms 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12411150183.dva ung ho ms 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|1.000.000
|6002IBT1hWSNTFUB.IBFT Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260102.221253.060121077798.SACOMBANK.970403
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12411133510.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1k1WJVJPP.MS 2025.354, be Dinh Nguyen Thao My FT26005334420633.20260102.220516.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|02/01/2026
|100.000
|020097041501022204172026tvqt541766.20362.220418.em co chut tam long mong be som ra vien khoe manh binh an
|02/01/2026
|10.000
|MBVCB.12411036500.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.002 (Nguyen Thi Dung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|500.000
|MBVCB.12411023956.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 1919413473 TRUONG UYEN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|500.000
|020097048801022155322026U9Ev038149.93791.215532.UNG HO MS 2026001 EM MAC THANH NHUNG
|02/01/2026
|20.000
|6002IBT1iWRPZJH6.tu thien.20260102.214825.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|02/01/2026
|700.000
|MBVCB.12410883642.PHAM TRONG NAM chuyen tien ung ho MS 2025.354 Be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0821000006700 PHAM TRONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|500.000
|6002MCOBB2CT2RCR.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.20260102.214249.03001016388695.LE THI HOAI HUONG.970426
|02/01/2026
|100.000
|020097042201022142182026HV6Z920329.52505.214218.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My
|02/01/2026
|50.000
|6002IBT1aW5TB7D6.UH MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY.20260102.213728.000001863139.NGO THI HA XUAN.970433
|02/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113079673710.20260102.113079673710-0906406642_Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi
|02/01/2026
|300.000
|147118.020126.213448.UNG HO MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY-020126-21:34:47 6002ASCBJ2MQERQ6
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12410712976.Ung ho MS 2025.354.CT tu 0161001655542 HOANG THI KHANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|020097048801022128022026CQD3964254.3157.212801.UNG HO MS 2026002 NGUYEN THI DUNG
|02/01/2026
|700.000
|6002IBT1k1WWNGJL.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005371991803.20260102.212531.19050603059016.VND-TGTT-CHAU TO LINH.970407
|02/01/2026
|100.000
|020097042201022124192026F4XI411881.89164.212420.Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12410596516.Ung ho MS2026.002 ( Nguyen Thi Dung).CT tu 0591000194065 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|50.000
|6002IBT1k1WW3V15.MS 2025.354 FT26005877362890.20260102.211309.19027941761026.VND-TGTT-BUI THI THUY.970407
|02/01/2026
|400.000
|MBVCB.12410554127.Ung ho MS 2025.352 be Nguyen Tue Nhi.CT tu 0441000626404 PHAM HANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|500.000
|MBVCB.12410517440.ung ho MS2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 0461000520825 NGUYEN THI XUAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1fWZ1UZ9B.Ung ho MS 2025.354.20260102.210124.8007041085386.VO THI KIEU ANH.963388
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1WWHU6X.TRAN THI THUY chuyen ung ho MS 2026 002 Nguyen Thi Dung FT26005949919860.20260102.205935.19073804801012.VND-TGTT-TRAN THI THUY.970407
|02/01/2026
|100.000
|020097040501022055432026F2RG064707.74421.205544.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|50.000
|MBVCB.12410343692.MS : 2025.354 ( be dinh nguyen thao my ) .CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1WW6M8S.Ung ho MS 2025.354 be Dunh Nguyen Thao My FT26005001173953.20260102.205226.5621666888.PHAN NGOC ANH.970407
|02/01/2026
|20.000
|0200970422010220445120262JXN942544.25868.204449.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho Nguyen Thi Dung ms 2026.002
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1WWANVF.ung ho ms 2026.002 Nguyen Thi Dung FT26005442589009.20260102.203802.19038045207011.VND-TGTT-NGUYEN THI THEM.970407
|02/01/2026
|50.000
|6002IBT1iWRPI48M.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260102.203708.10002647114.VU MANH CUONG.970423
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1aW5T8QMD.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026 001 em mac thanh nhung.20260102.203543.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|02/01/2026
|100.000
|020097041501022026272026rLZO292349.41259.202628.ung ho ma so 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My)
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1hWSN4TXD.IBFT Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260102.202310.060195570976.SACOMBANK.970403
|02/01/2026
|50.000
|6002IBT1iWRPD4KA.MS 2025.354 Dinh Nguyen Thao My.20260102.202307.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|02/01/2026
|20.000
|020097042201022016482026MP5X265026.92705.201649.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh
|02/01/2026
|100.000
|020097041501022009262026u7kz237543.56091.200926.NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien ung ho MS 2025.354(be DINH NGUYEN THAO MY)
|02/01/2026
|50.000
|MBVCB.12409637547.uh Ms 225.354.CT tu 0351001013516 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|50.000
|020097042201022003252026HNSI531450.26424.200326.ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My
|02/01/2026
|50.000
|MBVCB.12409600937.Ung ho MS 2025.354.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1WWDHQ7.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005128591360.20260102.200256.19038867039013.HA THI YEN.970407
|02/01/2026
|15.000
|MBVCB.12409413230.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|020097048801021948152026bzkk593708.50548.194816.UNG HO MS 2025354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|02/01/2026
|500.000
|020097042201021945312026CG64333011.35972.194531.ung ho ms:2025.352 nguyen tue nhi
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1WQRHTF.Ms 2026.002 FT26005171885302.20260102.193216.19035946222010.DO VIET DUC.970407
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1k1WQRBQI.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh chuc con mau khoe FT26005151183264.20260102.193121.19032025886666.VND-TGTT-DO THU TRANG.970407
|02/01/2026
|500.000
|020097042201021927412026HTXB582845.44377.192740.NGO THI XUAN THU chuyen tien Ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|50.000
|6002IBT1k1WQFN8T.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005625081736.20260102.192345.386668888.NGUYEN TIEN THINH.970407
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12408990382.NGUYEN THI LY HUONG chuyen tien ung ho ms 2026.002 nguyenthi dung.CT tu 0071004447009 NGUYEN THI LY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|50.000
|6002IBT1k1WQT7XL.MS 2025.354 FT26005260807070.20260102.191944.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|02/01/2026
|1.800.000
|6002IBT1bJCB53LP.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Thi Dung MS 2026 - 002 . Chuc em som hoi phuc.20260102.191410.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|02/01/2026
|300.000
|020097041501021913212026lMTa952653.68424.191321.nhaahn ung ho ms 2026.002
|02/01/2026
|15.000
|MBVCB.12408836926.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.353 (be Nguyen Duc Anh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1WQZ9T5.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005348205574.20260102.190930.19034760636021.VND-TGTT-BUI HUONG GIANG.970407
|02/01/2026
|30.000
|6002VNIBJ2MQ1AAJ.Ung ho MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).20260102.190907.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|02/01/2026
|300.000
|MBVCB.12408798713.ung ho MS 2025 348.CT tu 0451000292382 NGHIEM THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|500.000
|MBVCB.12408736452.NGUYEN VU HOANG TRANG chuyen tien ung ho MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 0511000442150 NGUYEN VU HOANG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|10.000
|6002WBVNA2Y1X25A.Ungho MS 2025 354.20260102.190217.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
|02/01/2026
|500.000
|MBVCB.12408694449.ung ho MS 2025.352 (nguyen tue nhi).CT tu 0031000403299 BUI THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|15.000
|MBVCB.12408616121.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12408613628.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1k1WQG7VV.MS 2025.354 FT26005695770489.20260102.185602.19030563900013.VND-TGTT-DAO THI THUY.970407
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12408583612.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12408533029.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRUKC3G.ZP260020436494 260102002689911 Ung ho MS.2025 354 be Dinh Nguyen Thao My.20260102.185201.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12408516934.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|10.000
|020097040501021847362026GNLZ047544.32299.184736.Vietcombank:0011002643148:ung ho be My
|02/01/2026
|200.000
|0200970488010218462820268oz1292481.25805.184628.UNG HO MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1WQ541C.Ung ho ms 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005831062818.20260102.184428.19036091904018.VND-HA MINH ANH.970407
|02/01/2026
|100.000
|6002MCOBB2CJFSDP.ung ho MS 2025.353 ( be nguyen duc anh).20260102.184353.11088016456666.PHUNG PHUONG GIANG.970426
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRU4RJY.Tnn ho tro ms 2025.354 dinh nguyen thao my.20260102.183849.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRU4SI2.Ung ho MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).20260102.183552.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRUB6DD.MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20260102.183351.3397791712.TRUONG HOANG NHI.970432
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12408166061.NGUYEN THI TUYET chuyen tien ms 2026.002( nguyn thi dung).CT tu 0591000354036 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1WQM17V.ung ho 2025.352 nguyen tue nhi FT26005752095830.20260102.182647.19029568321013.VND-TGTT-HOANG DUC NHAM.970407
|02/01/2026
|100.000
|020097041501021820412026tOZf768509.87007.182041.QR - Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1iWRUU5TB.Ung ho MS 2025.354 Dinh Nguyen Thao My.20260102.181559.00095727001.TRAN THUY HANG.970423
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1aW5L3AA1.Ung ho ms 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.20260102.181522.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|02/01/2026
|50.000
|6002IBT1k1WQ2WSD.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005169050853.20260102.181230.19037067011017.VND-TGTT-HO VAN DUC.970407
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1aW5L32I7.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20260102.181137.050001060006692.PHAM THI LIEN .970409
|02/01/2026
|100.000
|750626.020126.181132.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My-020126-18:11:32 6002ASCBJ2MQ2WCM
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1WQ1X52.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005199585061.20260102.180932.19027672204026.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HUYEN.970407
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1k1WQJE76.Ung ho MS 2025 354- be Thao My FT26005566945515.20260102.180619.19029988632014.VND-TGTT-NGUYEN THI HUE.970407
|02/01/2026
|2.000.000
|732703.020126.180311.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My-020126-18:03:10 6002ASCBJ2MY5ST6
|02/01/2026
|77.961
|0200970422010218011620262E14849039.79746.180117.Ung ho MS2025.352
|02/01/2026
|100.000
|6002VNIBJ2MY5RZM.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.20260102.180054.001016879.NGUYEN THI BAO SUONG.970441
|02/01/2026
|300.000
|6002IBT1k1QNNTX9.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005029018898.20260102.175907.19032719161014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC TRINH.970407
|02/01/2026
|200.000
|6002VNIBJ2MY5B4X.Ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).20260102.175841.602704060105593.PHAN DINH SON.970441
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1k1QNN43E.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005070836333.20260102.175824.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|02/01/2026
|100.000
|020097041501021757182026fRjf682623.57115.175718.NGUYEN NGOC ANH chuyen tien UH MS 2025.354(be Dinh nguyen thao my)
|02/01/2026
|30.000
|MBVCB.12407642278.2025.354 dinh nguyen thao my.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|50.000
|MBVCB.12407625247.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0011004362899 LE ANH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12407619248.Ung ho MS 2025.354(be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 1023590964 NGUYEN LE PHUONG DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|500.000
|712572.020126.175413.UNG HO MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY-020126-17:54:13 6002ASCBJ2MYP3JU
|02/01/2026
|500.000
|6002IBT1k1QN348Z.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005860444204.20260102.175107.19135357607012.VND-TGTT-CHU ANH NAM.970407
|02/01/2026
|200.000
|020097048801021750492026POMp941695.19118.175046.UNG HO MS 2025.354 DINH NGUYEN THAO MY
|02/01/2026
|50.000
|020097040501021749462026NYEZ065707.11928.174947.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh
|02/01/2026
|100.000
|701102.020126.174907.NGUYEN THI BE CHUYEN KHOAN UNG HO 2025.352 NGUYEN TUE NHI-020126-17:49:07 6002ASCBJ2MYPQ9J
|02/01/2026
|300.000
|MBVCB.12407513040.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12407507468.Ung ho MS 2025.349(Vu Phuong Duy).CT tu 1023590964 NGUYEN LE PHUONG DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|020097042201021743552026VP9F335891.76384.174356.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|500.000
|MBVCB.12407422760.Ung ho MS 2025.354 ( Be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 9905637979 NGUYEN THI THUY LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12407422081.CHU THI THU ung ho MS 2025.354 (Dinh nguyen thao My).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1k1QNL2KK.Ung ho ms 2025.354,be dinh nguyen thao my FT26005600222880.20260102.174307.8149891989.VU VAN HOA.970407
|02/01/2026
|100.000
|020097042201021742572026IJ3C526026.70710.174258.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung
|02/01/2026
|100.000
|685938.020126.174239.UNG HO MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY-020126-17:42:39 6002ASCBJ2MY7J9J
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12407391918.MS 2025 354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/01/2026
|300.000
|6002IBT1k1QNZ5YR.Ung ho MS 2025.354 Dinh Nguyen Thao My FT26005085720672.20260102.173910.19039031201017.VND-TGTT-NGO THAO ANH.970407
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRU1Z9I.Ung ho MS 2025.354.20260102.173858.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|02/01/2026
|500.000
|6002IBT1aW5LHC9J.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My.20260102.173852.6336999999.DOAN THAI THANH THUY.970443
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1iWRU1SDY.Ung ho ms 2025 354 Be Dinh Nguyen Thao My.20260102.173705.249204722.TRAN NGOC PHUONG THAO.970432
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12407315248.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|1.000.000
|020097041501021736302026beb2592660.30492.173630.2025.354
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12407270934.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|665101.020126.173342.UNG HO MS 2025.354BE DINH NGUYEN THAO MY-020126-17:33:42 6002ASCBJ2MY643R
|02/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12407248982.ung ho MS 2025.354( be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 0071000803633 NGUYEN TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|0200970405010217321020267BU8064846.4114.173210.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRUWAA7.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.20260102.173107.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12407201237.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 1021021856 HUYNH PHAN TUONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|0200970405010217301920269NXG054066.91412.173019.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THANH HUONG chuyen tien ung ho MS2025.354 THAO My
|02/01/2026
|100.000
|020097042201021729512026RWFU953820.89046.172952.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2025.354 dinh nguyen Thao My
|02/01/2026
|500.000
|6002IBT1k1QN7ITA.Ms 2025 354 ung ho be Dinh Nguyen Thao My FT26005200977689.20260102.172925.7616999979.VO CAM TO DUYEN.970407
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1QN7VK3.Ung ho MS 2025.354 FT26005018913658.20260102.172916.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|02/01/2026
|30.000
|MBVCB.12407180406.Ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung.CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|50.000
|020097042201021725322026B4G4390897.62759.172533.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|300.000
|020097048801021716102026Twnv682015.6535.171610.UNG HO 2025.352NGUYEN TUE NHI
|02/01/2026
|200.000
|020097048801021713412026j293663184.91485.171341.UNG HO MS 2026.002
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12406854776.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0071001161824 NGO THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|20.000
|020097042201021701312026AK5O709483.20142.170132.gui ms 2025 354
|02/01/2026
|500.000
|6002IBT1aW5L7VMD.Ung ho MS 2025.348 (Pham Thi Cam Tien).20260102.170022.000001504452.TRAN KHANH LINH.970440
|02/01/2026
|20.000
|020097042201021658292026P9IP879598.2353.165830.gui ms 2026 001
|02/01/2026
|30.000
|0200970422010216574520263W9F563890.98198.165746.gui ms 2026 002
|02/01/2026
|300.000
|6002IBT1iWR86F29.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20260102.165023.01283718001.NGUYEN THU HA.970423
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12406372258.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0421003763129 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|500.000
|MBVCB.12406198336.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0071000808871 NGUYEN THI XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1iWR84QKE.MS 2025352.20260102.162217.195765828.NGUYEN AI THUY DUONG.970432
|02/01/2026
|300.000
|0200970415010216160320261zqg270982.68676.161603.QR - Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12405977899.Ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|020097048801021551452026Y3gp142822.45155.155144.UNG HO MS 2025354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|02/01/2026
|500.000
|6002IBT1bJCBC6YJ.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260102.155125.0037100006735007.NGUYEN THI THU HUYEN.970448
|02/01/2026
|1.000.000
|020097048801021545092026szQG105371.11546.154509.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|02/01/2026
|1.000.000
|6002IBT1k1QRP4CK.Ung ho MS 2026.002 - Nguyen Thi Dung FT26005745693093.20260102.154059.19021473895011.VND-TGTT-HO DAC ANH LAN.970407
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1aW5L8V5N.ms 2026.002 giup nguyen thi dung chua benh.20260102.154008.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|02/01/2026
|30.000
|020097048801021539232026tLKa074377.84316.153923.UNG HO MS 2026.002 NGUYEN THI DUNG
|02/01/2026
|1.000.000
|391129.020126.152642.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOANVA CO KIM DUNG UNG HO MS2026002NGUYENTHI DUNG-020126-15:26:41 6002ASCBJ2MYUXD1
|02/01/2026
|30.000
|6002IBT1iWR8CGEI.MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20260102.152125.02603986002.BUI HOANG HUYEN.970423
|02/01/2026
|2.600.000
|6002IBT1k1QR9EBX.Ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung FT26005257516064.20260102.151641.689986689988.VU TIEN DUNG.970407
|02/01/2026
|100.000
|020097048801021440592026ySaB786384.18419.144059.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12404745116.Ung ho Ms 2026.001( em Mac Thanh Nhung).CT tu 0181003641167 LE THI HUYEN TRAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113031104703.20260102.113031104703-0919830872_Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|300.000
|6002IBT1iWRIF259.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 3 ma so sau 2025354 2026001 2026002 moi ma so 100 K.20260102.143205.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1iWRIFWTL.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20260102.143128.53191401.VAN THI THUY DUYEN.970432
|02/01/2026
|1.000.000
|6002IBT1k1QXLWWT.Lily ct Ms 2025.353 FT26005282509054.20260102.142959.19030224906886.VND-TGTT-LE THU HUONG.970407
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1hWSRSXB2.IBFT Ung ho MS 2026.002 - Nguyen Thi Dung.20260102.142426.050049242198.SACOMBANK.970403
|02/01/2026
|3.000.000
|MBVCB.12404617570.ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung.CT tu 0071002074074 NGUYEN CONG DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|300.000
|MBVCB.12404575355.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12404565184.ung ho MS 2025.302 (anh Le Minh Tien).CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12404555823.NGUYEN THI HIEN chuyen tien UngHo MS 2026 002 (Nguyen Thi Dung ).CT tu 1023884716 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12404529019.Ung ho MS 2025324 anh Nguyen Minh Tam.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|300.000
|MBVCB.12404521477.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12404507165.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0451000268945 TRAN THI THUY DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|30.000
|6002IBT1k1QXK1TY.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung FT26005160032799.20260102.141155.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|02/01/2026
|50.000
|MBVCB.12404465434.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0021000285342 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1bJC5RXMF.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260102.135844.0818884980.LE MANH CUONG.963369
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1iWRIKFJC.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20260102.135624.189327706.NGUYEN THI NHA TRANG.970432
|02/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12404338658.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 1059340788 DOAN PHUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|2.000.000
|6002IBT1hWSR2W94.IBFT ung ho ms 2025. 352 Nguyen Tue Nhi.20260102.135448.050102996663.SACOMBANK.970403
|02/01/2026
|800.000
|6002IBT1iWRIKDXA.Ung ho MS 2025348 Pham Thi Cam Tien.20260102.135259.55555190424.LUONG VAN THANG.970432
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRIACX7.MS 2025.353 ( BE NGUYEN DUC ANH ). Be gon chuc cac ban nho mau khoe.20260102.133456.07731086501.LAI THUY LINH.970423
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRI4HB6.MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI. Be gon chuc cac ban nho mau khoe.20260102.133247.07731086501.LAI THUY LINH.970423
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1QXI7C9.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005577041700.20260102.133201.19831196485031.VND--NGUYEN THUY HAU.970407
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12404042599.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 1017531945 DOAN THE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12404016350.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 1017531945 DOAN THE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|300.000
|6002VNIBJ2MYMBF5.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260102.131956.981270627.PHI VIET HANH.970441
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12403944996.ung ho Ms 2025.352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0321000625096 NGUYEN THUY LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|1.000.000
|6002IBT1aW5HR49G.Ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).20260102.131247.700017923510.NGUYEN QUOC HUY.970424
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12403891867.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0111000476030 TRAN TONG QUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12403868100.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|020097042201021308172026U3PD550028.64996.130816.ung ho ms 2026.002
|02/01/2026
|300.000
|6002MCOBB2C85APN.MS 2025.353.20260102.130535.03201013801760.NGUYEN QUY HOANG.970426
|02/01/2026
|50.000
|6002VNIBJ2MYBEWV.ung ho MS 2025.353 (Nguyen Duc Anh).20260102.125946.020265157.NGUYEN THUC TRANG.970441
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1k1QXJB4Y.LE DUC MAI PHUONG ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh FT26005338400124.20260102.125742.19020951479014.VND-TGTT-LE DUC PHUONG.970407
|02/01/2026
|500.000
|MBVCB.12403741091.UNG HO 2025.352 MS NGUYEN TUE NHI.CT tu 0911000006498 VU THI THANH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|500.000
|020097041501021255322026MIDn606718.16077.125532.QR - Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|500.000
|MBVCB.12403716072.UNG HO MS 2026.002 NGUYEN THI DUNG.CT tu 0911000006498 VU THI THANH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|020097042201021254312026SKHC372682.11958.125430.Ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|500.000
|MBVCB.12403698654.ms:2025.353( be Nguyen Duc Anh).CT tu 0071002219034 NGUYEN THI HOAI MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|500.000
|6002IBT1iWRII3H2.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260102.125346.03758896901.NGUYEN THI THUY.970423
|02/01/2026
|50.000
|020097048801021245282026192v324030.77327.124528.UNG HO BE TUE NHI MS 2025.352
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12403500041.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0021001182697 VU THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|020097048801021236162026Whd6283597.38064.123616.UNG HO MS 2026.002 NGUYEN THI DUNG
|02/01/2026
|100.000
|020097040501021228172026M0MK059413.1347.122817.Vietcombank:0011002643148:DO PHUNG XUAN NHAN chuyen tien ung ho MS2026.002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.ZLP.ZP7CHURMOUS3.20260102.Ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12403352743.ung ho MS 2026-002 nguyen thi dung chuc em nhanh binh phuc.CT tu 0401001429289 PHAM THI KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|35.000
|6002IBT1k1Q3HQ32.Ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung FT26005138121441.20260102.122142.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|02/01/2026
|35.000
|6002IBT1k1Q3ZH2D.Ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung FT26005745043079.20260102.122052.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|02/01/2026
|300.000
|020097048801021210592026fa7E157204.17881.121056.UNG HO MS 2026.002 CHI NGUYEN THI DUNG
|02/01/2026
|100.000
|020097042201021206502026VT6W572792.97183.120648.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12403070314.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 1040448816 HA THI THANH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|50.000
|020097044901021201592026aSj7191238.72394.120159.ng ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh, ma GD 100000063962494
|02/01/2026
|3.000.000
|MBVCB.12403036766.Chuyen tien ung ho.CT tu 0711000219087 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/01/2026
|300.000
|MBVCB.12403046372.ung ho MS 2026.002 (nguyen thi dung).CT tu 1062167364 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|500.000
|MBVCB.12402810785.TRAN TRUNG HUAN chuyen tien ung ho MS 2026002 Nguyen thi Dung.CT tu 0041000051749 TRAN TRUNG HUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|500.000
|6002IBT1k1Q3IGGN.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung FT26005572370707.20260102.113750.19028123513013.VND-TGTT-NGUYEN THANH SON .970407
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12402708766.ung ho MS 2026.002.CT tu 9988635388 NGO MINH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|0200970488010211325520261x9S944130.20167.113255.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12402570871.ung ho ms 2025.352 ( nguyen tue nhi).CT tu 0291000326557 VU THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1Q3SK62.Ung ho MS 2025.353 FT26005761141087.20260102.112614.19031152284016.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1aW5H782J.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260102.112058.135704070006437.LE DUY CHUNG.970437
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12402469128.ung ho ms 2026.002(nguyen thi dung).CT tu 1036476709 TRAN THI MUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12402419360.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|300.000
|020097048801021111472026itfK823176.10355.111148.UNG HO MS 2026002 NGUYEN THI DUNG
|02/01/2026
|500.000
|6002IBT1aW5HGMEB.Ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung.20260102.111055.81681688.MAI CONG THANH.970443
|02/01/2026
|300.000
|6002IBT1k1Q3W41J.Ung ho ms 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005793328017.20260102.110808.19031521161020.VND-TGTT-HUYNH NHAT TU.970407
|02/01/2026
|400.000
|020097048801021106502026dWwF794224.84546.110650.UNG HO MS 2025 352 NGUYEN TUE NHI
|02/01/2026
|200.000
|020097040501021104562026BSVJ003658.75342.110456.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|500.000
|899708.020126.110325.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung-020126-11:03:25 6002ASCBJ2MLNQWR
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12402247938.ung ho MS. 2026.002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0011000663858 CAN VAN BON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113007085279.20260102.113007085279-0347482105_Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12402100874.Ung ho MS 2026.002(Nguyen Thi Dung).CT tu 1029519675 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113007005369.20260102.113007005369-0347482105_Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|300.000
|MBVCB.12402039236.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026.002.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12401952917.Ung ho MS 2026.002 ( Nguyen Thi Dung).CT tu 9398111800 TRAN THI ANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1k1QFH2JE.NGUYEN THI HUYEN DUNG chuyen ung ho MS 2025,352 nguyentue nhi FT26005402719241.20260102.104042.19036593696011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN DUNG.970407
|02/01/2026
|50.000
|MBVCB.12401946029.ms 2026002( nguyen thi Dung).CT tu 0181001223911 NGUYEN THI NGOC NI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|50.000
|6002IBT1k1QFZ6AD.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung FT26005356109403.20260102.103928.19036431383018.VND-TGTT-PHAM TRONG TAN.970407
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1k1QFZ815.NGUYEN THI HUYEN DUNG chuyen ung ho MS 2025,353 be nguyen duc anh FT26005774770240.20260102.103824.19036593696011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN DUNG.970407
|02/01/2026
|242.000
|6002IBT1k1QF66TY.DO THI TRA MI UNG HO FT26005694685019.20260102.103634.19036573924016.VND-TGTT-DO TRONG TRUNG HIEU.970407
|02/01/2026
|300.000
|6002IBT1hWSXB1VK.IBFT ung ho MS 2026.002 NGUYEN THI DUNG.20260102.103508.060265334711.SACOMBANK.970403
|02/01/2026
|10.000
|6002IBT1cWAYSY71.Ung ho MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).20260102.103116.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/01/2026
|10.000
|6002IBT1cWAYS26M.Ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).20260102.102919.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/01/2026
|10.000
|6002IBT1cWAY9X8N.Ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).20260102.102739.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|02/01/2026
|300.000
|MBVCB.12401756540.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 9027106868 NGUYEN KIM PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1QFGX1R.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung FT26005400709176.20260102.102520.19021342760013.VND-TGTT-NGUYEN KHAC DUNG.970407
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12401689512.BUI TRUNG HUNG chuyen tien ung ho MS 2026.002.CT tu 0071004116758 BUI TRUNG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|500.000
|6002IBT1iWRMUADJ.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260102.102031.19771018001.NGUYEN VAN KIEU.970423
|02/01/2026
|2.000.000
|MBVCB.12401504693.UNG HO MS 2026.002 (nguyen thi dung).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12401421013.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|20.000
|777743.020126.100028.UNG HO MS 2026.002NGUYEN THI DUNG-020126-10:00:28 6002ASCBJ2MLSFJ8
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12401417263.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0451001852983 NGO HONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|5.000.000
|020097048801020959572026mDrU407460.50544.095957.CSPM,CSTV TAI TRO GIUP CHO MS 2026.002 CHI NGUYEN THI DUNG
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12401331516.GiaMinh ung ho ms 2006.002 ( nguyen thi dung).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12401306464.Gia Minh ung ho ms 2006.001 (em mac thanh nhung).CT tu 0901000006388 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRMSJF6.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260102.095014.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1fWZWFC8F.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20260102.093831.913909681.NGUYEN DUY MEO.970406
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1fWZWFQZF.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260102.093706.913909681.NGUYEN DUY MEO.970406
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1fWZWTXQ1.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260102.093534.913909681.NGUYEN DUY MEO.970406
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12401090128.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0531002592956 VO NGHIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|50.000
|MBVCB.12401083006.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0291000434326 VAN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|6002VNIBJ2MLKGVR.Ung ho MS 2026-002 chau Nguyen Thi Dung.20260102.092936.088704060114119.PHAM THI NGOC MAI.970441
|02/01/2026
|300.000
|MBVCB.12401007678.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 1043006341 THAI NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12400988638.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0371003895950 TRAN THI CAM TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|020097042201020924132026E3EB748215.94225.092414.MS 2025.002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|50.000
|6002IBT1k1QTXNUR.Ung ho MS 2026 002 Nguyen Thi Dung FT26005102440048.20260102.091546.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1hWSXDS2V.IBFT PHAN THANH CUONG chuyen tien.gop cho c a khanh Q ngai.20260102.091306.060145237788.SACOMBANK.970403
|02/01/2026
|50.000
|0200970415010209062520263agW780216.24662.090625.ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung)
|02/01/2026
|500.000
|6002IBT1k1QTF1IP.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung FT26005834183007.20260102.090611.19027372194010.VND-TGTT-NONG THI NGOC TRAM.970407
|02/01/2026
|500.000
|6002IBT1k1QTTAKZ.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung FT26005708668610.20260102.090426.19027372194010.VND-TGTT-NONG THI NGOC TRAM.970407
|02/01/2026
|300.000
|MBVCB.12400715726.Ung ho MS 2026.002 ( Ng Thi Dung ).CT tu 0451000423176 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1k1QTT58C.2026 02 FT26005652779445.20260102.090406.19022216726019.VND-TGTT-PHAN THI THUY.970407
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1iWRVXKJ9.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 002 NGUYEN THI DUNG.20260102.090243.247529918.LE THI HOA.970432
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1aW5HS25S.ung ho MS 2026.002 (nguyen thi dung).20260102.090139.05300014266436.NGUYEN THI MAI HUONG.970440
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1aW5HSJ7R.ung ho MS 2026002 nguyen thi Dung.20260102.090048.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|02/01/2026
|200.000
|020097042201020900472026XEGT300639.3747.090048.Ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|300.000
|MBVCB.12400652860.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 9942686766 TRINH THI HOANG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|50.000
|6002VNIBJ2MLEALR.Ung ho ms 2026 002.20260102.085938.031085888.HA MINH TRUNG.970441
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12400647361.2026.002( chi Dung).CT tu 0341001952934 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|0200970488010208554420266XM0053100.85893.085544.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN MS 2026.002 CHI NGUYEN THI DUNG
|02/01/2026
|50.000
|6002IBT1aW5H9MS5.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260102.085200.000002740722.DAO THI TUYEN.970433
|02/01/2026
|300.000
|020097048801020850542026SmMI028102.68635.085054.UNG HO MS 2025353 BE NGUYEN DUC ANH
|02/01/2026
|500.000
|MBVCB.12400514362.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|020097042201020845582026O3HD863488.52385.084559.MS 2026.001
|02/01/2026
|500.000
|020097048801020845532026fc1G002774.52249.084553.UNG HO MS 2026002 NGUYEN THI DUNG
|02/01/2026
|50.000
|MBVCB.12400498343.MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0671004121746 VO THI HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12400490633.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRVTUAD.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20260102.084435.01952416829.NGUYEN THI HONG NHUNG.970423
|02/01/2026
|300.000
|020097042201020844162026B1H1651362.47050.084417.NGUYEN TRI CUONG chuyen tien ung ho ms 2026.002
|02/01/2026
|100.000
|644063.020126.084220.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung-020126-08:42:20 6002ASCBJ2MLU6MM
|02/01/2026
|100.000
|636944.020126.083732.UNG HO MS 2025 002 NGUYEN THI DUNG-020126-08:37:32 6002ASCBJ2MLUWKD
|02/01/2026
|200.000
|020097041501020837252026PyvE699119.24667.083725.Ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|150.000
|MBVCB.12400368899.ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|020097040501020833252026KP35083282.10818.083325.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.002-chi Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|300.000
|6002IBT1hWSXCPRL.IBFT UH MS 2025324 A nguyen minh tam.20260102.083248.517416M9c7b87000000000310459.SACOMBANK.970403
|02/01/2026
|300.000
|MBVCB.12400355681.Ung ho MS2026.002(Nguyen Thi Dung).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|400.000
|622005.020126.082711.UNG HO MS2006.002 NGUYEN THI DUNG-020126-08:27:11 6002ASCBJ2ML4HCQ
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12400278913.Ung ho MS 2025.353(be Nguyen Duc Anh). xin phep dau ten.CT tu 1022182176 LE NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1k1QTBECY.ung ho MS 2025.353 be nguyen duc anh FT26005026523626.20260102.082424.19030722724019.VND-TGTT-NGUYEN NGOC HOA.970407
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1QTBS6K.Ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung FT26005400930059.20260102.082235.10920300851010.VND-TGTT-HA TAN.970407
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12400235679.NGUYEN THI NGOC VIEN chuyen tien UH MS 2025.352(Nguyen Tue Nhi).CT tu 0071000590097 NGUYEN THI NGOC VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12400233106.Ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1QTYZ9M.Ms 2025.353 be nguyen duc anh FT26005839709558.20260102.081621.8426868686.HA NGOC LINH.970407
|02/01/2026
|100.000
|604504.020126.081423.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung-020126-08:14:23 6002ASCBJ2MLRP7I
|02/01/2026
|500.000
|MBVCB.12400149036.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0051000541784 NGUYEN MANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|5.000.000
|0200970488010208103920266ng7836391.43644.081037.DAO THINH CUONG CHUYEN TIEN UNGHO MS2026.002 NGUYEN THI DUNG
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12400111411.Ung ho MS 2026.002?(Nguyen Thi Dung)?.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|6002MCOBB2CCI8XG.UH MS 2025.353 (be Nguyen Duc Anh).20260102.080142.04401017982240.NGUYEN THI BE BA.970426
|02/01/2026
|200.000
|020097040501020754112026GSMF029989.932.075411.Vietcombank:0011002643148:LE THI THUY TRANG chuyen tien ung ho MS 2026.002 Nguyen thi Dung
|02/01/2026
|200.000
|0200970422010207535120263L5B591223.567.075352.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|500.000
|MBVCB.12399956487.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0011000052773 NGUYEN TAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|300.000
|6002IBT1hWSXQH98.IBFT ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung.20260102.074529.060015086419.SACOMBANK.970403
|02/01/2026
|500.000
|020097048801020745162026vFeM733098.79017.074516.UNG HO MS 2025353 BE NGUYEN DUC ANH
|02/01/2026
|100.000
|MBVCB.12399864892.Ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).CT tu 0161001693246 HOANG KY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|6002VNIBJ2MLT6T9.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260102.073645.005704060473620.NGUYEN QUANG THUY.970441
|02/01/2026
|300.000
|6002IBT1k1QT9YQ9.ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung FT26005440951053.20260102.073033.10520022680015.VND-TGTT-VU PHI LONG.970407
|02/01/2026
|500.000
|020097048801020727422026kZ4z667342.35965.072742.UNG HO MS 2026.002
|02/01/2026
|200.000
|549098.020126.072630.LUU KIM TRUNG TIN CHUYEN KHOAN MS 2026.002 NGUYEN THI DUNG-020126-07:26:30 6002ASCBJ2MLTTHE
|02/01/2026
|300.000
|0200970422010207142220262E2R524992.8819.071423.Ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12399585030.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112982780357.20260102.112982780357-0399408138_Nguyen Quang Dao ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi
|02/01/2026
|100.000
|020097048801020703382026jg0W589058.89313.070338.UNG HO MS 2025.352
|02/01/2026
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112982643653.20260102.112982643653-0399408138_Luong Uyen Kim ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi
|02/01/2026
|100.000
|IBVCB.12399554286.Chuyen tien ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|02/01/2026
|500.000
|6002IBT1iWRVY9IP.Ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).20260102.070207.02783455701.TRAN THI HOANG HA.970423
|02/01/2026
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.112982367783.20260102.112982367783-0399408138_Huynh Hoc Lam ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi
|02/01/2026
|100.000
|0200970422010206565920265E57916196.78463.065700.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi
|02/01/2026
|20.000
|6002IBT1k1QTW74Z.UH MS 2026.002 - Nguyen Thi Dung - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26005013381479.20260102.065549.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407
|02/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12399474548.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI.CT tu 9908295571 THACH VU THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|500.000
|6002IBT1k1QTQADP.Ung ho MS 2025.353 FT26005360208362.20260102.064505.19021261179014.VND-TGTT-LE NGOC ANH.970407
|02/01/2026
|30.000
|MBVCB.12399427622.ms 2026-02.CT tu 0011004097740 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1QLN5U6.Ung ho ma so 2025.353 be Duc Anh FT26005899563913.20260102.063147.19034630778010.VND-TGTT-BUI THI MY DUNG .970407
|02/01/2026
|50.000
|6002IBT1iWRVU1QF.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.20260102.062626.163336812.TU VAN TUAN.970432
|02/01/2026
|200.000
|020097048801020610022026mVJJ492109.26147.061002.UNG HO MS 2025352 NGUYEN TUE NHI
|02/01/2026
|50.000
|020097041501020606072026DAu0453544.23593.060607.QR - Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi
|02/01/2026
|300.000
|MBVCB.12399262596.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|500.000
|6002IBT1iWRVMRKT.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20260102.045802.00964260001.HUA THI KIM PHUONG.970423
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRVML16.Ung ho MS 2025 353 be Nguyen Duc Anh.20260102.044639.249204722.TRAN NGOC PHUONG THAO.970432
|02/01/2026
|500.000
|MBVCB.12399189358.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRVMI2E.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20260102.041328.00000256496.TUAN NGUYEN MINH THINH.970423
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1QLTQWK.Ung ho MS 2025.352 FT26005628805166.20260102.031046.19031211051012.VND-TGTT-PHAN THANH SON.970407
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1QLZIK9.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005011037760.20260102.014616.19035481213011.VND-TGTT-BUI PHUONG ANH.970407
|02/01/2026
|300.000
|6002MCOBB2CCGHG4.Ung ho Ms 2025.353.20260102.013456.03001011974383.NGUYEN THI VIET HA.970426
|02/01/2026
|200.000
|MBVCB.12399010444.ung ho ma so 2025.352 ( Nguyen Tue Nhi).CT tu 0491000123275 TRAN QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|500.000
|6002IBT1iWRV2NCT.UNG HO MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20260102.011031.06522163001.LY THAO NHU.970423
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRVC9KP.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.20260102.003102.173050828.NGUYEN DOAN VIET.970432
|02/01/2026
|100.000
|6002IBT1iWRVC1YG.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260102.002914.173050828.NGUYEN DOAN VIET.970432
|02/01/2026
|10.000
|MBVCB.12398897788.Ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|02/01/2026
|200.000
|6002VNIBJ2MLBJ8T.Ung Ho MS2025.352 (Nguyen Tue Nhi).20260102.002033.909691649.BUI NGUYEN HANG.970441
|02/01/2026
|200.000
|6002IBT1k1QLGGYU.Ung ho MS 2025.352 FT26005767254482.20260102.001939.19829891228010.VND--HA THI PHUONG THAO.970407
|03/01/2026
|100.000
|020097041501032354172026NDCI920477.249.235417.QR - Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh
|03/01/2026
|1.000.000
|020097042201032339462026QBR6832256.82849.233947.NGUYEN THI PHONG LAN chuyen tien ung ho ms2025.351 pham minh chau
|03/01/2026
|300.000
|020097042201032323402026I6SJ203092.62668.232340.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1hWD1SSRI.IBFT Ung ho ms 2026.003 be Do Mai Anh.20260103.231821.0906321832.SACOMBANK.970403
|03/01/2026
|500.000
|020097048801032305532026KCEr886588.35172.230553.UNG HO MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12424076378.Ung ho MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 0301000330580 TRINH TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|020097040501032238422026UJ4M067306.81977.223842.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.354
|03/01/2026
|100.000
|020097048801032233122026rKr8835842.71144.223313.UNG HO MS 2025354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|03/01/2026
|500.000
|020097040501032231352026TGXJ059019.65967.223135.Vietcombank:0011002643148:ung ho 2025 354 be dinh nguyen thao my
|03/01/2026
|50.000
|MBVCB.12423847404.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0611001929339 LE DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1k1WI5YTI.Ung ho be Dinh Nguyen Thao My FT26005610360363.20260103.222021.5800816688.NGUYEN THU HUONG.970407
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1k1WI521C.Ung ho MS 2025.354 FT26005055287381.20260103.221842.19033736703013.VND-TGTT-TRAN LE PHUONG THUY.970407
|03/01/2026
|35.000
|6003IBT1k1WIU2NN.Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau FT26005003023771.20260103.220414.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|03/01/2026
|50.000
|6003IBT1k1WI8X4W.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005010155464.20260103.220306.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|03/01/2026
|70.000
|6003IBT1k1WI8ZK1.Ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh FT26005284964066.20260103.220218.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|03/01/2026
|35.000
|6003IBT1k1WI87QN.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005762733465.20260103.220141.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|03/01/2026
|35.000
|6003IBT1k1WI8P5W.Ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh FT26005891556976.20260103.220049.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1hWD1JJNG.IBFT Nguyen Thi Trung ung ho ms 2026.003 be Do Mai Anh.20260103.215718.0837998999.SACOMBANK.970403
|03/01/2026
|300.000
|MBVCB.12423639138.ung ho ms2025.354 (be dinh nguyen thao my).CT tu 0541000307506 NGUYEN MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|50.000
|020097048801032151462026JueS745084.55221.215143.UNG HO MS 2026.002 CHI NGUYEN THI DUNG
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1hWD1WGU4.IBFT Ung ho MS 2026 002 Nguyen Thi Dung.20260103.215052.0909311888.SACOMBANK.970403
|03/01/2026
|10.000
|020097042201032147222026OOHH167934.40489.214723.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh
|03/01/2026
|10.000
|020097042201032146532026US2G601746.38650.214654.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12423553971.Ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|77.777
|MBVCB.12423517123.Ung ho MS 2026 . 002 ( Nguyen Thi Dung ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|5.000
|6003IBT1k1WIDVD5.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh FT26005324700941.20260103.214258.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|03/01/2026
|66.666
|MBVCB.12423483398.Ung ho MS 2026 . 003 ( be Do Mai Anh ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12423442726.Ubg ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071001194478 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|034033.030126.213537.UNG HO MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY-030126-21:35:37 6003ASCBJ2M1QXJ4
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1iWRGKEN5.Ung ho MS 2025354.20260103.212143.40608081999.BUI VAN ANH.970432
|03/01/2026
|19.733
|0200970422010321150420267QLG245243.21199.211505.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My. hdtrung uh
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12423145748.NGUYEN THI HIEN chuyen tien MS 2025.353 ( be Nguyen Duc Anh ).CT tu 1016421056 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|300.000
|MBVCB.12423099591.Uh MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0031000467968 TRAN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12423013493.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2026-003( Do Mai Anh).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1aW5X8TJ3.UNG HO MS 2025354 BE DINH NGUYEN THAO MY.20260103.205713.700014986458.LE THU HUONG.970424
|03/01/2026
|500.000
|020097048801032057112026DRg7580548.46719.205711.LE VAN TAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2025352 NGUYEN TUE NHI
|03/01/2026
|100.111
|020097048801032056132026ZfOx577046.40973.205613.UNG HO MS 2026001 EM MAC THANH NHUNG
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1iWRG5SIC.MS 2025.354.20260103.204805.01928072001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
|03/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113193405584.20260103.113193405584-0908575939_Gia Dinh Phat Tu Tue Duc ung ho MS 2025353
|03/01/2026
|100.000
|020097048801032043032026h7dy529715.82853.204303.UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH
|03/01/2026
|100.000
|020097042201032041242026B68B891696.75403.204125.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1k1WMETM7.Ung ho be Do Mai Anh, MS 2026.003 FT26005208485081.20260103.203659.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|03/01/2026
|500.000
|929751.030126.203536.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh-030126-20:35:36 6003ASCBJ2MBP5BX
|03/01/2026
|20.000
|020097042201032023162026HY8M549956.87085.202315.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho be Do Mai Anh ms 2026.003
|03/01/2026
|200.000
|020097042201032020002026IP63245863.70449.201958.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi
|03/01/2026
|100.000
|020097042201032011382026OSBK311756.28695.201139.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi
|03/01/2026
|200.000
|0200970415010320070520268KHP484194.5753.200705.ung ho ms 2025.352 (Nguyen Tue Nhi)
|03/01/2026
|200.000
|020097042201031955002026NQQ4496526.45441.195459.LE THI TUYEN chuyen tien Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1aW5X9S6N.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.003 be do mai anh.20260103.195020.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|03/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12422057547.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0071000783814 TRAN TRUNG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12421921706.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0451000236431 NGUYEN THI THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|020097048801031941142026oVem285168.71937.194114.UNG HO MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1k1WM17RY.Ung ho MS2026.003 be Do Mai Anh FT26005486656767.20260103.193409.19601042670000.VND-TKFI-NGUYEN HOANG NAM.970407
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1k1WVRPTZ.ung ho ms 2026.003 be do mai anh FT26005024811005.20260103.191831.19034753575017.VND-TGTT-CHI QUANG HOA.970407
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1k1WVX8CG.ung ho MS 2026.003 FT26005649901409.20260103.191516.19024404382011.VND-TGTT-LAI DANG GIANG.970407
|03/01/2026
|300.000
|MBVCB.12421449604.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|50.000
|6003IBT1k1WVL7J1.Ung ho MS 2024.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005770183905.20260103.190406.19032847120010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|03/01/2026
|50.000
|MBVCB.12421347474.Ung ho MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 1046745845 VO THI MUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|681860.030126.183359.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh-030126-18:33:59 6003ASCBJ2MBV336
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1k1WV5MCP.Ung ho Ms 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005610605172.20260103.183216.19035985740010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LIEU.970407
|03/01/2026
|100.000
|020097048801031826132026uLdg879679.64717.182611.UNG HO MS 2026003 BE DO MAI ANH
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12420662807.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0491000180697 TRAN DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|020097040501031809352026XM15076034.74468.180935.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 003
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1k1WV9MY8.Ung ho ma so 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005900940877.20260103.180407.19033452678019.VND-TGTT-NGUYEN HONG NHUNG.970407
|03/01/2026
|90.000
|6003IBT1k1WV9CEU.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005080322859.20260103.180340.19036868417019.VND-TGTT-PHAM VAN ANH.970407
|03/01/2026
|50.000
|6003NBVAF22XGTN5.ung ho MS 2025.354.20260103.175538.100004544468.HOANG THI NGOC BICH.970419
|03/01/2026
|400.000
|6003IBT1k1WDXPT3.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005612957206.20260103.174156.8219331319.NGUYEN THI THUY DUONG.970407
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1k1WDHWAN.ung ho 2025.352 Nguyen Tue Nhi FT26005038620172.20260103.172853.19037159090010.VND-TGTT-TRAN THI VAN.970407
|03/01/2026
|200.000
|020097042201031717522026CWLL990060.62771.171750.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12419502314.Ung Ho MS 2025.350( Ba Vu Thi Bien).CT tu 0491000045782 VU THI LUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|300.000
|020097048801031705482026XbAq335719.91562.170548.UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH
|03/01/2026
|200.000
|020097042201031702122026LR6T760883.71117.170213.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi
|03/01/2026
|400.000
|6003IBT1k1WDIRTC.Ung ho ms 2025.354 FT26005695990331.20260103.165346.19021520722015.VND-TGTT-NGUYEN LE HANG.970407
|03/01/2026
|1.000.000
|6003IBT1k1WDM5XF.Ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh FT26005107578547.20260103.165000.19039850159011.VND-TGTT-TRUONG THI PHUONG TRANG.970407
|03/01/2026
|50.000
|6003IBT1k1WDW7WP.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005102053705.20260103.162622.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|03/01/2026
|300.000
|020097048801031624432026ILRn068662.58433.162443.LE HOANG LINH CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026003 BE DO MAI ANH
|03/01/2026
|100.000
|020097041501031618452026dMpp552927.26480.161844.Ung ho MS 2025.353 (be Nguyen Duc Anh)
|03/01/2026
|100.000
|020097041501031617062026C6G0548094.17363.161706.Ung ho MS 2025.350 (ba Vu Thi Bien)
|03/01/2026
|100.000
|020097041501031615442026Bobl543244.10252.161543.Ung ho MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My)
|03/01/2026
|20.000
|6003IBT1iWR4GDLP.ung ho tu thien.20260103.161449.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|03/01/2026
|100.000
|020097041501031613332026HZCg535425.98834.161333.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh)
|03/01/2026
|500.000
|020097048801031553262026xItc887894.93827.155326.UNG HO MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|03/01/2026
|200.000
|020097048801031550542026S2TP874165.81613.155055.UH MS 2025.354 NGUYEN DINH THAO MY. CHUC CON MAU KHOE BENH. THUONG CON
|03/01/2026
|100.000
|326573.030126.154801.UNG HO MS2026003 DO MAI ANH-030126-15:48:01 6003ASCBJ2MBBAX9
|03/01/2026
|100.000
|6003VNIBJ2MBB1R6.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260103.154724.197119799.DUONG NGOC DIEP.970441
|03/01/2026
|100.000
|020097040501031546162026Y9V5047024.57957.154617.Vietcombank:0011002643148:KIEU THI NHU KHOI ung ho ms 2025.350 ba Vu Thi Bien
|03/01/2026
|100.000
|6003VNIBJ2MBB2Q7.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.20260103.154523.197119799.DUONG NGOC DIEP.970441
|03/01/2026
|100.000
|6003VNIBJ2MBA748.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.20260103.154444.197119799.DUONG NGOC DIEP.970441
|03/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113157959601.20260103.113157959601-0909135370_Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My
|03/01/2026
|300.000
|6003VNIBJ2MBA93D.ung ho ms 2025.354.20260103.154239.238196868.DAO THI PHUONG THU.970441
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1iWR4ICVA.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260103.153234.242059239.LY HONG NGAN.970432
|03/01/2026
|100.000
|020097048801031525572026CrYl742177.56849.152557.CHUYEN TIEN MS2026.003
|03/01/2026
|200.000
|02009704220103150613202696UD327930.64739.150614.UNG HO MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|03/01/2026
|300.000
|MBVCB.12417797151.MS2025.354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 1026535888 DINH THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|30.000
|MBVCB.12417727345.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh.CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|020097042201031457242026TQ5P342602.23764.145724.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My
|03/01/2026
|100.000
|0200970488010314544220266rgE588541.11614.145442.UNG HO MS 2026001 EM MAC THANH NHUNG
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12417652432.Ung ho MS 2025337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu.CT tu 1055684925 CHU VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|020097048801031451142026iOrf573245.97099.145114.UNG HO MS 2026002 NGUYEN THI DUNG
|03/01/2026
|300.000
|MBVCB.12417653802.Nguyen Ngu ung ho Ms 2025.354( Be Dinh Nguyen Thao My ).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|50.000
|6003IBT1k1WSC5TZ.Ung ho MS 2026 003 Do Mai Anh FT26005651595063.20260103.144951.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407
|03/01/2026
|300.000
|MBVCB.12417618371.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0031001130973 LE THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12417616478.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0071001468426 PHAM THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|020097048801031448282026INYE560810.85496.144827.UNG HO MS 2026003 BE DO MAI ANH
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12417571234.ung ho MS 2025.353 (be Nguyen Duc Anh).CT tu 1021059936 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12417535870.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 1055684925 CHU VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12417228855.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0011002381431 NGUYEN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12417235869.ung ho MS 2025.354 ( be dinh nguyen phuong thao ) .CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|020097048801031409492026whn7397095.27503.140946.UNG HO MS 2025354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1k1W9LJKM.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005656041250.20260103.140733.8385333888.BE DIEU HOA.970407
|03/01/2026
|200.000
|0200970405010314072220265G2L071403.16792.140723.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN NGOC HOANG ung ho MS 2026.003
|03/01/2026
|200.000
|020097048801031405012026cf1c377408.7975.140501.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1k1W9HS5P.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005356868632.20260103.140416.19025493547023.VND-TGTT-NGUYEN BICH PHUONG.970407
|03/01/2026
|200.000
|123492.030126.135538.UNG HO MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY-030126-13:55:38 6003ASCBJ2MANDPC
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1iWRBHT3T.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.20260103.135426.0909115069.VU DUC TIEN.970432
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12417048715.Ung ho MS 2025 354.CT tu 1020488481 TRINH MINH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|50.000
|MBVCB.12417033373.ung ho ms 2025.354.CT tu 1033114066 NGUYEN NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|300.000
|MBVCB.12416970732.NGUYEN CONG DUONG chuyen tien ung ho MS 2026.003(be Do Mai Anh).CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|300.000
|MBVCB.12416937680.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0071000297276 LE THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1k1W94RJQ.Ung ho M.S 2025.075 FT26005298483200.20260103.133604.19020846084888.VND-TGTT-NGUYEN THI KHANH CHAM.970407
|03/01/2026
|100.000
|020097041501031335042026yrm3986738.95942.133501.MS 2025.354 dinh nguyen thao my
|03/01/2026
|500.000
|020097048801031334142026r6gk259144.93303.133414.MS2025.353 BE NGUYEN DUC ANH
|03/01/2026
|500.000
|6003IBT1iWRBKHCB.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.20260103.133046.46169158.CAP THANH THANH.970432
|03/01/2026
|100.000
|0200970405010313292120260PDI058522.75368.132922.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.354 Be Dinh Nguyen Thao My
|03/01/2026
|300.000
|020097042201031326102026YBCS719607.63685.132611.Ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1dJZC7IKG.2025354 be dinh nguyen thao my.20260103.132319.97042292Leb44ab0000000003a6872.MBBANK IBFT.970422
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12416730633.Ungho Ms 2025.354 ( be Dinh Nguyen Thao My) .CT tu 0451000477276 BUI THI QUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|300.000
|MBVCB.12416735180.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS2026.001 (em Mac Thanh Nhung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|020097048801031318442026Zntd200364.32985.131841.UNG HO MS2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|03/01/2026
|300.000
|MBVCB.12416712827.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|300.000
|MBVCB.12416707302.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|020097040501031315492026CVNN019903.25243.131549.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.003 Be Do Mai Anh
|03/01/2026
|100.000
|0200970488010313151520264n6m186803.22858.131515.UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1hWDWDNUX.IBFT PHAM THI BICH PHUONG chuyen ung ho MS 2026.002Nguyen Thi Dung.20260103.131347.060182150072.SACOMBANK.970403
|03/01/2026
|200.000
|020097040501031311252026K06M007181.8295.131122.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2025.354
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1bJC4YHEX.uh be Dinh Nguyen Thao My 2025.354.20260103.130821.0007100002370007.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|03/01/2026
|300.000
|MBVCB.12416600141.MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0011004108672 NGUYEN THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|60.000
|0200970488010313030220266KRr138830.73996.130301.UNG HO MS 2026003 BE DO MAI ANH
|03/01/2026
|100.000
|020097042201031300482026HDB7572126.64757.130049.Ung ho MS 2025.350 Ba Vu Thi Bien
|03/01/2026
|500.000
|020097040501031300192026IMPF074076.61870.130019.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh
|03/01/2026
|500.000
|020097040501031259302026E0AX071630.59422.125930.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My
|03/01/2026
|50.000
|6003WBVNA2YMW1ZC.Ung ho hoan canh MS 2025215 Nguyen Thi My Chi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260103.125925.995586868686.TRIEU QUANG HUY.970412
|03/01/2026
|20.000
|6003IBT1k1W9D76R.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh FT26005345206909.20260103.125653.79797979797939.NGUYEN VAN HANH.970407
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12416476031.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0351000820809 HUONG THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|50.000
|6003WBVNA2YMWLVK.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260103.125418.995586868686.TRIEU QUANG HUY.970412
|03/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113141369510.20260103.113141369510-0918235182_MS 2026003 be Do Mai Anh
|03/01/2026
|300.000
|MBVCB.12416366406.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|50.000
|0200970405010312441520261U7C025028.96445.124413.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2026003 be Do Mai Anh
|03/01/2026
|500.000
|MBVCB.12416347985.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|300.000
|MBVCB.12416337876.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 1016051141 DO DUY BAC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|020097048801031240202026sWsz044305.80231.124020.UNG HO MS 2025.354,CHUT TAM LONG MONG CON NHANH KHOE
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12416265848.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|50.000
|6003IBT1aW5FTFCD.UNG HO MS 2025354 BE DINH NGUYEN THAO MY.20260103.123126.700015886091.NGUYEN VIET ANH.970424
|03/01/2026
|400.000
|6003IBT1iWRBMI3Z.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.20260103.122400.136581473.PHAM THI TUY THU.970432
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1k1W2XG2I.Ung ho MS 2025.352 FT26005063058882.20260103.121921.19038274415019.VND-TGTT-NGUYEN THUY BAO KHANH.970407
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1aW5FLPJF. ung ho ms 2026 003 be do mai anh CHYEN KHOAN BAO VIETNAMNET.20260103.121627.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1k1W2F5LT.Ung ho MS 2025.354 FT26005690183150.20260103.121243.19038274415019.VND-TGTT-NGUYEN THUY BAO KHANH.970407
|03/01/2026
|50.000
|0200970422010312090120264CN6285421.33821.120902.ung ho ms 2025.352 Nguyen Tue Nhi
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1hWDWWZM6.IBFT NGUYEN THI KIEU GIANG chuyen tien ung ho Ms 2025.354 Dinh nguyen thao my.20260103.120539.040946890402.SACOMBANK.970403
|03/01/2026
|25.000
|6003IBT1iWRB2NF3.MS 2026.003. hungnt6.20260103.120339.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|03/01/2026
|100.000
|020097048801031200412026fIhB852252.91580.120041.MS 2025.353 BE DUC ANH
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1iWRB2I5B.Ung ho MS 2025349 Vu Phuong Duy.20260103.120035.0976150509.TRINH THI HUONG.970432
|03/01/2026
|500.000
|6003IBT1iWRB22IP.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260103.115946.0976150509.TRINH THI HUONG.970432
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1iWRBCYJ6.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.20260103.115628.0976150509.TRINH THI HUONG.970432
|03/01/2026
|500.000
|6003IBT1iWRBCSKH.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.20260103.115529.0976150509.TRINH THI HUONG.970432
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1iWRB1LEI.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.20260103.115335.0976150509.TRINH THI HUONG.970432
|03/01/2026
|200.000
|020097048801031153272026PkZk820757.54749.115327.UNG HO MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1iWRB1KBE.Ung ho MS 2026.003.20260103.115254.04392737001.BUI VIET CUONG.970423
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1iWRB1GTH.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260103.115240.0976150509.TRINH THI HUONG.970432
|03/01/2026
|500.000
|MBVCB.12415631239.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 0071001810011 TRINH KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12415634602.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|500.000
|MBVCB.12415625179.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0071001810011 TRINH KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12415614892.ung ho ms 2025.354.CT tu 9377649197 CAO TUYET LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12415613651.ung ho MS 2026 003.CT tu 0651000875806 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1aW5FETJ5.ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.20260103.114030.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|03/01/2026
|100.000
|0200970488010311384720262b7J756113.79425.113846.UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH.
|03/01/2026
|100.000
|882585.030126.113832.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi-030126-11:38:32 6003ASCBJ2MAESTB
|03/01/2026
|300.000
|020097044901031137052026G2Gw896484.71214.113705.Quy Do Thuy An Ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh, ma GD 100000064417233
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12415470677.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).CT tu 0721000585543 LE MINH NHUT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1aW5FECZQ.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.20260103.113352.1024634451.TRINH THI TRANG.970443
|03/01/2026
|200.000
|6003WBVNA2YMTTZ6.Ung ho MS 2026 03 be Do Mai Anh.20260103.113009.883222256789.NGUYEN TIEN DUNG.970412
|03/01/2026
|50.000
|MBVCB.12415391063.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0291000434326 VAN THI HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|500.000
|6003IBT1k1W2PFJP.Ung ho MS 2026.003 Do Mai Anh FT26005026063703.20260103.112830.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|03/01/2026
|2.000.000
|MBVCB.12415377371.GiadinhOngDiep Nang Van ung ho MS 2026. 002 (Chi Nguyen Thi Dung).CT tu 0071001012327 NGUYEN THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|500.000
|020097041501031123332026qOl4624647.1465.112333.ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung)
|03/01/2026
|1.000.000
|6003IBT1dJZ16BAS.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.20260103.112226.970422H356a04000000000c02234.MBBANK IBFT.970422
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1k1W28MBF.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh FT26005583721620.20260103.112058.10524911752015.VND-TGTT-NGUYEN DANG KHOA.970407
|03/01/2026
|400.000
|020097048801031120172026yuLb675051.85034.112017.MS 2025.354 GUI BE DINH NGUYEN THAO MY MONG BE KHOE MANH.
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12415238347.ung ho MS2026.003 (be Do Mai Anh).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12415211487.ung ho MS2026.001 (em Mac Thanh Nhung).CT tu 0021000407930 TRAN THUY HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|020097048801031114242026RzFt649146.55275.111424.UNG HO MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1k1W2MQQN.Ung ho chi Nguyen Thi Dung, MS 2026.002 FT26005730669580.20260103.111409.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|03/01/2026
|500.000
|020097048801031111212026ACCV635835.40006.111118.UNG HO MS 2025.343 ANH TRAN VAN MINH
|03/01/2026
|50.000
|MBVCB.12415040609.Ung ho MS 2025342 anh To Dinh Thu.CT tu 2983984779 TRINH NGOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|50.000
|MBVCB.12415036980.Ung ho MS 2025345 anh Chung Hong Phuoc.CT tu 2983984779 TRINH NGOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|020097042201031102292026J6CV967760.95652.110230.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi
|03/01/2026
|50.000
|MBVCB.12415030134.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 2983984779 TRINH NGOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12415009190.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0071001532193 PHAN QUOC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1k1W2CYMS.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005297994804.20260103.105748.19036427276010.VND-PHAN HOANG PHUONG UYEN.970407
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12414979399.ung ho ms 2026.003 (Be Do Mai Anh).CT tu 0081001160184 NGUYEN THANH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.111
|020097048801031056132026pcNs569740.63817.105613.UNG HO MS 2025354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|03/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12414938374.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 1061578699 TRAN THO DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12414926417.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113128218784.20260103.113128218784-0972902638_Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|03/01/2026
|50.000
|786783.030126.104855.MS 2025.353 BE NGUYEN DUC ANH-030126-10:48:55 6003ASCBJ2MARQHY
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1iWR5K5SK.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260103.104341.106577234.HONG VAN HUY.970432
|03/01/2026
|300.000
|6003IBT1k1WCN2GY.Ung ho MS 2025.354 FT26005007884529.20260103.104212.19031670079019.VND-TGTT-HOANG MINH TRANG.970407
|03/01/2026
|50.000
|6003VNIBJ2MAZR6K.ung ho ms 2025.354 (dinh nguyen thao my).20260103.104121.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|03/01/2026
|20.000
|770340.030126.104009.UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH-030126-10:40:08 6003ASCBJ2MAZJTQ
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12414737666.Ung ho MS 2025.352 be NGUYEN TUE NHI.CT tu 0511000483939 NGUYEN THI THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|50.000
|6003VNIBJ2MAZA7L.ung ho ms 2026.002 (nguyen thi dung).20260103.103807.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|03/01/2026
|500.000
|6003IBT1k1WCXEV6.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh FT26005023827755.20260103.103749.19036046180017.VND-TGTT-NGUYEN DANG THUY DUNG.970407
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12414720163.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0511000483939 NGUYEN THI THANH DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|50.000
|6003VNIBJ2MAZYYN.ung ho ms 2026.003 (do mai anh).20260103.103659.656704060034144.TRAN MINH TRUNG.970441
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12414711881.MS 2026.003.CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12414708195.MS 2026.002.CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12414660325.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|300.000
|6003IBT1iWR548XW.Ms 2026-003 uh be Do Mai Anh.20260103.102507.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1k1WCZJ25.Ung ho MS2025.354 be dinh nguyen thao my FT26005170629146.20260103.101816.19031421367012.VND-TGTT-TRUONG THI THANH PHUONG.970407
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1iWR55DL4.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260103.101518.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1iWR55J5S.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau.20260103.101428.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1iWR5YTB7.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.20260103.101323.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|03/01/2026
|100.000
|6003NAMAA2YMMQI5.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.20260103.100922.411078205200001.TRAN THI THANH NGOC.970428
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1iWR5PEIE.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.20260103.100804.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|03/01/2026
|100.000
|6003NAMAA2YM17QN.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.20260103.100634.411078205200001.TRAN THI THANH NGOC.970428
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12414329469.Ung ho MS 2026.003 ( be Do Mai Anh).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113123171856.20260103.113123171856-0937193438_Ung ho be Nguyen Duc Anh
|03/01/2026
|50.000
|6003IBT1hWDQ7FPK.IBFT Ung ho MS 2025 353 be Nguyen Duc Anh.20260103.100540.060228161368.SACOMBANK.970403
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12414295068.ung ho MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 0021001314895 LUONG NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|020097041501031003142026lgy2368699.11403.100314.QR - Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My
|03/01/2026
|200.000
|020097042201030951222026OEB1650751.58386.095123.ung ho nguyen tue nhi 2025352
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12414122309.ung ho ms.2026.003.CT tu 0141000860990 TRAN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12414043132.MS 2025.354.CT tu 9366171387 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|50.000
|020097042201030942482026K7C4611741.22096.094249.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My
|03/01/2026
|20.000
|020097040501030935492026HYTO068197.93253.093546.Vietcombank:0011002643148:bui leTO THANH chuyen tien
|03/01/2026
|2.000.000
|6003IBT1iWR5S6L2.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20260103.093528.182252522.HUYNH NHAT THAO.970432
|03/01/2026
|25.000
|6003IBT1k1WCM9GB.Ung ho MS 2025 354 Be Dinh Nguyen Thao My FT26005331920082.20260103.093335.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|03/01/2026
|100.000
|020097041501030931202026L0C5268827.74841.093119.QR - Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12413895875.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0071001612806 LE THUY BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12413870640.Ung ho MS 2025.354 - Be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 1021493685 TRAN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|50.000
|6003IBT1hWDQBNCF.IBFT Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260103.092847.060313669532.SACOMBANK.970403
|03/01/2026
|300.000
|6003IBT1iWR52SZW.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.20260103.092312.03595721701.VU HOANG MY LINH.970423
|03/01/2026
|100.000
|0200970405010309164020262GZO096409.19023.091639.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026 002
|03/01/2026
|3.000.000
|611408.030126.091134.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung-030126-09:11:34 6003ASCBJ2MAB36B
|03/01/2026
|500.000
|6003VNIBJ2MAA6A5.TTHieu ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20260103.090113.818171071.TIEU MY DUNG.970441
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12413516100.ung ho MS 2025.354 Dinh Nguyen Thao My.CT tu 1046913575 DOAN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|500.000
|0200970422010308581220263QR1849195.53065.085813.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12413421040.Dang Van Nhat xin UH MS 2026.002 (chi Nguyen Thi Dung).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|500.000
|6003IBT1bJC41M4G.ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My.20260103.085024.0111100012910006.TRUONG NGUYEN BAO NGOC.970448
|03/01/2026
|300.000
|020097048801030844282026hWsF922106.7707.084429.UNG HO MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|03/01/2026
|330.000
|MBVCB.12413283946.Ung ho MS 2025.354(ung ho be dinh Nguyen thao My).CT tu 1032960527 TRAN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12413242847.UNG HO MS2025.354.CT tu 0511000463383 LE THI PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|25.000
|0200970422010308324620263WWX605122.71465.083247.gui ms 2025 353
|03/01/2026
|100.000
|0200970422010308255420265H84913682.52152.082553.ung ho Ms 2025.352
|03/01/2026
|200.000
|020097040501030824442026VJ57093787.48338.082442.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 354 dinh nguyen thao my
|03/01/2026
|200.000
|020097041501030824382026icCe984536.48215.082438.Giup Do MS 2026;002 Nguyen thi Dung
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1k1W1EZ99.Ho tro MS 2026.02 Nguyen Thi Dung FT26005337483818.20260103.082247.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|03/01/2026
|300.000
|6003IBT1dJZJP6W9.ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260103.081837.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12413045982.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|20.068
|MBVCB.12413015895.DANG THI THANH THAO chuyen tien uhms 2025.338( ba chau be mo coi).CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|300.000
|6003IBT1aW5F1CCC.PHAM THI NHAM chuyen MS.2025.353 be Nguyen Duc Anh.20260103.075421.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|03/01/2026
|200.000
|6003MCOBB2CTKTFZ.MS 2025.354 ( be Dinh Nguyen Thao My).20260103.075229.04401017982240.NGUYEN THI BE BA.970426
|03/01/2026
|2.500.000
|6003IBT1k1W1YED4.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005552304040.20260103.074730.19026881855011.VND-TGTT-PHAM NGOC LINH.970407
|03/01/2026
|50.000
|6003MCOBB2CTG8ER.Ung ho ms 2025.354 dinh nguyen thao my.20260103.073136.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|03/01/2026
|15.000
|MBVCB.12412627539.2025.354(Dinh Nguyen Thao My ).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12412617356.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0011002570037 PHAM THANH DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|15.000
|MBVCB.12412602292.2025.354( Nguyen Duc Anh).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|500.000
|020097040501030713292026UF50044006.69451.071329.Vietcombank:0011002643148:Ung ho be Dinh nguyen thao my MS 2025354
|03/01/2026
|300.000
|020097048801030701182026LKQA500709.47379.070118.UNG HO MS 2025354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|03/01/2026
|15.000
|MBVCB.12412382552.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12412353270.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0101001049616 DANG VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|15.000
|MBVCB.12412288623.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|500.000
|MBVCB.12412218950.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.002?(Nguyen Thi Dung)?.CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|700.000
|427058.030126.062236.UNG HO MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY-030126-06:22:36 6003ASCBJ2MQ72MV
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1iWRYYAJD.2025.354 ung ho be My.20260103.061859.01585637001.LE THUY LINH.970423
|03/01/2026
|200.000
|020097042201030608382026CPX7650176.84965.060838.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1iWRYPFDG.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.20260103.055637.41825127.NGUYEN XUAN KIEN.970432
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1iWRYPZ1A.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260103.055210.41825127.NGUYEN XUAN KIEN.970432
|03/01/2026
|100.000
|MBVCB.12412104370.Ung ho MS 2025.354 Dinh Nguyen Thao My.CT tu 1049686114 NGO TRI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1k1W1JI59.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005003274929.20260103.052544.1917138506.VU LINH TRANG.970407
|03/01/2026
|100.000
|6003IBT1dJZWXSPD.unghoMS2025354.20260103.052245.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|03/01/2026
|200.000
|MBVCB.12412040604.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 9346943618 DANG TRUC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|03/01/2026
|150.000
|020097048801030433192026NVPu362997.52646.043319.PHAM ANH THU UNG HO MS 2025.354 THAO MY
|03/01/2026
|100.000
|020097042201030427442026M839960794.51533.042744.Ungho MS2025.354 Be DinhNguyenThaoMy
|03/01/2026
|200.000
|6003IBT1aW5T3SMH.ung ho ms 2026 002.20260103.033418.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|03/01/2026
|51.000
|386507.030126.031700.NGUYEN HUONG GIUP DO MS 2025 350 BA VU THI BIEN-030126-03:17:00 6003ASCBJ2MQNBNG
|03/01/2026
|100.000
|020097042201030157222026CP9E209957.7776.015723.NN LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2025.351 Pham Minh Chau
|03/01/2026
|100.000
|020097042201030156342026W1RN825939.7555.015634.N LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi
|03/01/2026
|100.000
|0200970422010301555120262IJO859848.7376.015552.NNLinh Thao ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh
|03/01/2026
|100.000
|020097042201030154462026IXBB725814.6347.015445.NN LINH THAO chuyen tienUng ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My
|03/01/2026
|100.000
|020097042201030154062026YYE6860478.6205.015406.NN LINH THAO chuyen tienUng ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung
|03/01/2026
|100.000
|020097042201030153212026YNO0929485.5750.015321.NN LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung
|03/01/2026
|200.000
|020097042201030151492026NJIW142278.5446.015150.MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My
|03/01/2026
|400.000
|0200970422010301223620267F2S569776.91143.012236.Tri Duc ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My
|04/01/2026
|300.000
|MBVCB.12436863018.Chuyen tien ung ho MS 2026004.CT tu 0021000769098 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/01/2026
|100.000
|MBVCB.12436829450.Ung Ho MS 2025.354( Be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 0601000489753 DAO THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|100.000
|6004IBT1k1WGKND2.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005212109177.20260104.231419.150897050421.NGUYEN NGOC HUNG.970407
|04/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113324856827.20260104.113324856827-0347482105_Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh
|04/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113324604098.20260104.113324604098-0347482105_Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau
|04/01/2026
|100.000
|6004IBT1iWRLQIDM.Ung ho MS2025.352 Nguyen Tue Nhi.20260104.224314.03427179601.HA MINH KHANG.970423
|04/01/2026
|500.000
|6004IBT1hWD9UH36.IBFT Ung Ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20260104.223714.060070325120.SACOMBANK.970403
|04/01/2026
|200.000
|0200970422010422292320264LXL417379.37618.222924.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My.Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh
|04/01/2026
|600.000
|6004VNIBJ2MCSNZ1.ung ho ma so 2026.004 chi Nguyen Thi Sau.20260104.222820.988541189.LE TRONG NHAN.970441
|04/01/2026
|100.000
|6004IBT1k1WGY6C9.ung ho MS 2026.004 FT26005891648749.20260104.222537.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|04/01/2026
|200.000
|020097042201042223362026RER1141245.25296.222333.Ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung . Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh
|04/01/2026
|200.000
|020097042201042208162026RRWO952553.85545.220817.Ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho con co duoc nhung ngay binh an
|04/01/2026
|200.000
|02009704220104215820202695B9887772.56949.215820.ho MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau. Xin Chua thuong xot ban phuoc lanh cho gia dinh chi
|04/01/2026
|200.000
|020097040501042157492026PMON045022.55125.215749.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi
|04/01/2026
|200.000
|020097040501042156042026MQV0042088.50079.215600.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh
|04/01/2026
|200.000
|0200970405010421532520269LMV037600.41893.215325.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh
|04/01/2026
|10.000
|MBVCB.12436309437.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2025.004 (chi Nguyen Thi Sau).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|300.000
|020097040501042150422026NVZS032948.33332.215043.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My
|04/01/2026
|200.000
|020097040501042146222026MTJ2024717.19810.214621.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1k1WG1DSK.Ms 2026 004 chi Nguyen Thi Sau FT26005059644180.20260104.212943.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|04/01/2026
|25.000
|6004IBT1k1WGWHNS.Ung ho MS 2026 004 Chi Nguyen Thi Sau FT26005668964006.20260104.212418.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|04/01/2026
|50.000
|6004IBT1iWRHG8CE.MS 2026.004 Nguyen Thi Sau.20260104.211051.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|04/01/2026
|100.000
|6004IBT1k1WALKC3.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi FT26005766120548.20260104.205516.19035944507018.VND-TGTT-TRAN HONG NGOC.970407
|04/01/2026
|500.000
|0200970488010420514620262Q5j360740.13552.205142.UNG HO MS 2026.004 CHI NGUYEN THI SAU
|04/01/2026
|50.000
|6004YOLOA2Y8CU1N.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau.20260104.204128.0904904715.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG .546034
|04/01/2026
|5.000
|6004IBT1k1WAEDL2.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau FT26005997846123.20260104.204051.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|04/01/2026
|50.000
|759566.040126.203216.MS 2026.004 CHI NGUYEN THI SAU-040126-20:32:15 6004ASCBJ2MC4XFK
|04/01/2026
|100.000
|MBVCB.12435255983.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau.CT tu 0871004250747 NGUYEN HUU SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1iWRHVUNF.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260104.201733.152297912.LE THI NGOC LAN.970432
|04/01/2026
|300.000
|6004IBT1iWRHSLZT.Ms 2026-004 uh chi Nguyen Thi Sau.20260104.201013.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|04/01/2026
|20.000
|0200970422010420031820267MTT912321.75796.200315.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Nguyen Thi Sau ms 2026.004
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1iWRH2AGF.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260104.200008.10001440834.NGUYEN THI HUONG.970423
|04/01/2026
|50.000
|6004IBT1iWRH1DAA.Tnn ho tro ms 2026.004 nguyen thi sau.20260104.194947.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|04/01/2026
|60.000
|MBVCB.12434730896.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 9355476125 PHAN BAO HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|100.000
|MBVCB.12434420236.Ung ho MS 2026.004.CT tu 7933183963 LE THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|30.000
|MBVCB.12434281918.Ung ho MS 2026.004 (chi Nguyen Thi Sau).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|200.000
|6004VNIBJ2MCMPXE.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).20260104.190805.627704060168069.NGUYEN VAN THUONG.970441
|04/01/2026
|200.000
|MBVCB.12434119405.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0601000447204 NGUYEN THI MINH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1iWRZEHFH.Ung ho MS 2026-004-chi Nguyen thi sau.20260104.185103.01558690001.BUI NGOC THANH.970423
|04/01/2026
|25.000
|020097040501041833482026QXPI059311.88679.183344.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.212 Be Quach Linh San
|04/01/2026
|100.000
|0200970422010418310820269HBE485736.74447.183109.Ung ho MS 2025.353 be nguyen duc anh
|04/01/2026
|30.000
|020097040501041830352026HZDV047564.71953.183035.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025.289 be Tran Nhu Y
|04/01/2026
|100.000
|6004IBT1aW5N3TWM.Ung ho ms 2026004 chi Nguyen Thi Sau.20260104.182850.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|04/01/2026
|100.000
|MBVCB.12433480462.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|10.000
|MBVCB.12433438269.Ung ho MS 2026.004 (chi Nguyen Thi Sau - Dong Nai).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|100.000
|020097048801041822542026vFqT790251.30315.182250.2026.004 CHI NGUYEN THI SAU
|04/01/2026
|100.000
|6004IBT1iWRZ5565.Ung ho MS 2026.004 (chi Nguyen Thi Sau).20260104.182007.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|04/01/2026
|50.000
|6004IBT1k1W4S8JR.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau FT26005003745274.20260104.181456.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|04/01/2026
|10.000
|MBVCB.12433286984.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|50.000
|6004IBT1k1W491J1.MS 2026.004 FT26005324118071.20260104.181126.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|04/01/2026
|50.000
|6004IBT1k1W4CWMQ.Ung ho MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau FT26005710639245.20260104.180554.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1k1W4W7GU.Ung ho MS 2026.004 FT26005850717803.20260104.175942.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|04/01/2026
|500.000
|MBVCB.12432916989.ung ho MS 2025.354 (dinh nguyen thao my).CT tu 0031000403299 BUI THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|100.000
|MBVCB.12432874373.ung ho ms . 2026.002 (nguyen thi dung).CT tu 0271000884649 NGUYEN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|100.000
|6004IBT1fWZS9TEB.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20260104.174522.8007041018496.NGUYEN THI THU PHUONG.963388
|04/01/2026
|300.000
|020097040501041741342026P2ON037926.88699.174132.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.004 Chi Nguyen Thi Sau
|04/01/2026
|18.000
|MBVCB.12432680026.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2026.003(be Do Mai Anh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|100.000
|MBVCB.12432581732.Ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).CT tu 0451000222775 HOANG CAO CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|200.000
|MBVCB.12432466581.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0011002798312 NGUYEN THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|18.000
|MBVCB.12432424283.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|200.000
|020097042201041719342026JUKG995481.55659.171935.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|04/01/2026
|50.000
|MBVCB.12432301278.ung ho MS 2025.353(be Nguyen Duc Anh) Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|50.000
|MBVCB.12432272240.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|300.000
|MBVCB.12432260511.Ung ho MS 2026.002(Nguyen Thi Dung).CT tu 0181003410840 PHAM THI HONG TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|50.000
|MBVCB.12432249525.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|200.000
|0200970488010417090420265W01272444.94056.170902.UNG HO MS 2026.004 CHI NGUYEN THI SAU
|04/01/2026
|200.000
|020097048801041708032026fUB9265123.87414.170803.UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH
|04/01/2026
|200.000
|020097048801041707182026Hnda259816.83282.170718.UNG HO MS 2026.002 NGUYEN THI DUNG
|04/01/2026
|200.000
|020097048801041705312026Dbu8247118.72404.170531.UNG HO MS 2026.001 EM MAC THANH NHUNG
|04/01/2026
|50.000
|MBVCB.12431975163.ung ho ms 2025.352 nguyen tue nhi.CT tu 0781000432601 LY THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12431825212.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|18.000
|MBVCB.12431733141.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|80.000
|MBVCB.12431499539.UNG HO MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 1024950371 TRAN THI HOANG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12431494623.CHAU THI QUYEN ung ho MS 2026.004 nguyen thi sau.CT tu 0881001652068 CHAU THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|500.000
|MBVCB.12431479258.ung ho MS 2025.453 (be Nguyen Duc Anh).CT tu 0371000444635 NGUYEN THI MAI KHUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|100.000
|MBVCB.12431453489.Ung ho MS 2025.354.CT tu 1014555710 VU THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|500.000
|MBVCB.12431348320.ung ho ms 2026.004 ( nguyen thi Sau).CT tu 0331000418741 LUU THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|100.000
|020097040501041559312026J3NR000774.4209.155931.Vietcombank:0011002643148:ung ho 2025348 Pham Thi Cam Tien
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1iWR69KDE.Ung ho MS 2025354.20260104.151611.116445457.BUI QUYNH ANH.970432
|04/01/2026
|100.000
|111075.040126.151054.LUU THI HONG CHUYEN KHOAN MS 2025.354BE DINH NGUYEN THAO MY-040126-15:10:54 6004ASCBJ2MMGRIN
|04/01/2026
|100.000
|0200970422010414435120262076133769.38875.144348.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|04/01/2026
|50.000
|MBVCB.12430217772.MA SO MS 2025 354 BE DINH NGUYEN THAO MY.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/01/2026
|50.000
|MBVCB.12430200563.MA SO MS 2026 001 EM MAC THANH NHUNG.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/01/2026
|50.000
|MBVCB.12430184709.MA SO MS 2026 002 NGUYEN THI DUNG.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/01/2026
|50.000
|MBVCB.12430167857.MA SO MS 2026 003 BE DO MAI ANH.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/01/2026
|50.000
|MBVCB.12430150483.MA SO MS 2026 004 CHI NGUYEN THI SAU.CT tu 0071002089601 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/01/2026
|200.868
|020097042201041434242026X0UU850958.98821.143425.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien. UNG HO MS 2026.004 CHI NGUYEN THI SAU. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI
|04/01/2026
|50.000
|6004IBT1k1WYL1F6.NGUYEN THI TIEN chuyen FT26005922964447.20260104.141341.19033410438018.VND-TGTT-NGUYEN THI TIEN.970407
|04/01/2026
|33.000
|020097042201041403542026EFYY964288.77122.140351.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2026.002
|04/01/2026
|33.000
|0200970422010414025720268YKT253835.73619.140258.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2026.003
|04/01/2026
|33.000
|020097042201041401442026W798449757.67923.140145.NGUYEN THANH HAI chuyen tien ung ho MS 2026.004
|04/01/2026
|50.000
|0200970488010413521820265dTi208468.33465.135218.UNG HO MS 2026,004 NGUYEN THI SAU
|04/01/2026
|50.000
|6004IBT1k1WY7PXQ.MS 2026.002 Nguyen Thi Dung FT26005060537706.20260104.135106.19026511849020.VND-TGTT-NGUYEN THI HOAI LINH.970407
|04/01/2026
|50.000
|MBVCB.12429692978.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 1044070693 NGUYEN HOANG THUY VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|500.000
|020097042201041335502026R0HC446555.71169.133551.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My
|04/01/2026
|60.000
|020097042201041329532026ZJYR835141.49405.132950.uh 2025.349
|04/01/2026
|2.000.000
|MBVCB.12429162803.Ung ho MS 2026.004 ( chi Nguyen Thi sau) .CT tu 0071001834303 CAO MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|300.000
|MBVCB.12428949547.Ung Ho MS2026.004(Chi Nguyen Thi Sau).CT tu 0381002712940 HUYNH QUANG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|100.000
|020097040501041235132026C8YV070011.27733.123513.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh
|04/01/2026
|100.000
|MBVCB.12428937714.CUNG THI TUYET MAI chuyen tien ung ho nguyen thi dung.CT tu 0071003124874 CUNG THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|100.000
|020097042201041218182026T317364072.52170.121819.ung ho MS2025.350
|04/01/2026
|50.000
|6004IBT1k1WPFHIZ.Giup ma so 2006.002 FT26005503490747.20260104.121425.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|04/01/2026
|50.000
|6004IBT1k1WPF5SG.Giup ma so 2006.003 FT26005683808173.20260104.121325.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|04/01/2026
|100.000
|MBVCB.12428645004.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|150.000
|6004IBT1k1WPLZG1.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau FT26005802125437.20260104.120744.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|04/01/2026
|100.000
|6004IBT1k1WPLBIC.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh FT26005053155424.20260104.120657.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|04/01/2026
|100.000
|6004IBT1k1WPLUV5.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung FT26005696708504.20260104.120633.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|04/01/2026
|200.000
|MBVCB.12428501877.Ung ho MS 2025.352.CT tu 0371000521190 DINH DUC MINH HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|200.000
|020097042201041150192026UNI6353212.15651.115019.Ung ho MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau
|04/01/2026
|100.000
|MBVCB.12428332363.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0071005691217 TU TRUNG TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|300.000
|02009704880104114228202658YH633970.76451.114228.MS 2026.004 CHI NGUYEN THI SAU
|04/01/2026
|200.000
|020097048801041130322026oNK1568035.17593.113032.UNG HO MS 2026003 BE DO MAI ANH
|04/01/2026
|10.000
|6004IBT1cWA6J7KE.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).20260104.112131.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|04/01/2026
|10.000
|6004IBT1cWA6JM5G.Ung ho MS 2026.004 (chi Nguyen Thi Sau).20260104.111917.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|04/01/2026
|500.000
|6004IBT1hWDC2RP1.IBFT Ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien.20260104.111714.020943238911.SACOMBANK.970403
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1iWRKFDGB.Ung ho MS 2025.352 ( Nguyen Tue Nhi).20260104.111312.02568258701.TRAN MY QUYNH.970423
|04/01/2026
|1.000.000
|6004IBT1iWRKTS3V.Ung ho MS 2026004chi Nguyen Thi Sau.20260104.110832.5767997.TRAN THI KIM XOAN.970432
|04/01/2026
|10.000
|020097048801041048582026xnHq333423.9741.104856.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.347 NAM MO A DI DA PHAT
|04/01/2026
|10.000
|020097048801041048292026LDIP330593.7472.104829.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.349 NAM MO A DI DA PHAT
|04/01/2026
|10.000
|020097048801041047592026kCPq327723.5196.104759.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.350 NAM MO A DI DA PHAT
|04/01/2026
|10.000
|020097048801041047272026KSfh324778.997.104723.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.351NAM MO A DI DA PHAT
|04/01/2026
|500.000
|6004IBT1k1WPW74N.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung FT26005009268538.20260104.104657.19037017220014.VND-TGTT-LE THAO TRANG.970407
|04/01/2026
|10.000
|020097048801041046542026PlWH321635.98953.104654.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.352 NAM MO A DI DA PHAT
|04/01/2026
|10.000
|020097048801041046172026zcro317973.96758.104617.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.353 NAM MO A DI DA PHAT
|04/01/2026
|10.000
|020097048801041045392026CwEM314156.92871.104539.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.354 NAM MO A DI DA PHAT
|04/01/2026
|10.000
|020097048801041045062026WcjV311250.91125.104506.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.001 NAM MO A DI DA PHAT
|04/01/2026
|10.000
|02009704880104104430202674XU307953.87668.104430.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.002 NAM MO A DI DA PHAT
|04/01/2026
|100.000
|020097041501041017532026Jfnj687223.57757.101753.ung ho be2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My)
|04/01/2026
|1.000.000
|6004VNIBJ2M1N9MZ.Ung ho MS 2026.002 (chi Nguyen Thi Dung).20260104.101426.675704060051471.PHAM NGO THUY TRAM.970441
|04/01/2026
|300.000
|582110.040126.100123.UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI-040126-10:01:22 6004ASCBJ2M1I478
|04/01/2026
|500.000
|6004VNIBJ2M1I82U.Ung ho MS 2025.352 (nguyen tue nhi).20260104.095759.019920706.LY NGOC NHI.970441
|04/01/2026
|100.000
|MBVCB.12426773646.PHAN THI HA chuyen tienms 2026.006ung h nguyenthidung.CT tu 0161000640590 PHAN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|20.000
|020097042201040945342026ECNL868101.10801.094533.gui ms 2026 004
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1k1WUU8J2.DANG THI THUY AN chuyen UH MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005560604604.20260104.093949.19032625908019.VND-TGTT-DANG THI THUY AN.970407
|04/01/2026
|300.000
|020097042201040938502026YY1H487482.81810.093847.MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau
|04/01/2026
|100.000
|020097042201040934372026O0SA727286.64289.093438.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh
|04/01/2026
|50.000
|0200970422010409341220269U1D216181.63304.093413.Ung ho MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1k1WUSRHP.Ung ho chi Nguyen Thi Sau, MS 2026.004 FT26005299802491.20260104.092244.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|04/01/2026
|200.000
|MBVCB.12426413432.ung ho ms 2025.353 (be Nguyen Duc Anh).CT tu 0711000304221 PHAM THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|100.000
|020097040501040919182026NMOI004967.4097.091918.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026 003
|04/01/2026
|300.000
|MBVCB.12426292564.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 004.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|500.000
|MBVCB.12426286897.ung ho MS 2026.002( Nguyen Thi Dung).CT tu 0071005473538 DANG THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|100.000
|6004IBT1iWRKQNKJ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 004 NGUYEN THI SAU.20260104.085826.247529918.LE THI HOA.970432
|04/01/2026
|500.000
|MBVCB.12426056415.MS 2026.004 (chi Nguyen Thi Sau).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|200.000
|MBVCB.12425960262.MS 2026.004 (chi Nguyen Thi Sau).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|50.000
|6004IBT1k1W8H5PD.MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau FT26005173359797.20260104.082522.19034912183011.VND-TGTT-DAO NGOC GIANG.970407
|04/01/2026
|100.000
|6004IBT1iWR7FV3D.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau.20260104.082420.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|04/01/2026
|200.000
|MBVCB.12425580506.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|200.000
|MBVCB.12425558355.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|200.000
|MBVCB.12425539562.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|200.000
|MBVCB.12425530140.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|200.000
|MBVCB.12425497608.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0381000613333 LAI THI CAM HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1k1W8GJZM.Ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung FT26005917082032.20260104.075439.19035357010011.VND-TGTT-LY THI XUAN MAI.970407
|04/01/2026
|100.000
|MBVCB.12425369395.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.004 (chi Nguyen Thi Sau).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113225204750.20260104.113225204750-0909418900_Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau
|04/01/2026
|200.000
|MBVCB.12425358615.MS2026.003.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|100.000
|379859.040126.074428.UNG HO MS 2026 003 BE DO MAI ANH-040126-07:44:27 6004ASCBJ2M1GLDR
|04/01/2026
|90.000
|MBVCB.12425322076.Ung ho ma so 2026.004 chi Nguyen Thi Sau.CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|300.000
|MBVCB.12425333451.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|100.000
|378287.040126.074255.UNG HO MS 2026 004 CHI NGUYEN THI SAU-040126-07:42:54 6004ASCBJ2M1E5ZQ
|04/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12425325888.LE KONG SON chuyen tien ung ho Nguyen thi Sau MS 2026.004.CT tu 0041000293244 LE KONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|300.000
|MBVCB.12425253240.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|100.000
|IBVCB.12425032738.Chuyen tien ung ho MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/01/2026
|100.000
|IBVCB.12425028009.Chuyen tien ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|04/01/2026
|100.000
|MBVCB.12424986801.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|50.000
|0200970488010406452420269vS1189108.5063.064524.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH
|04/01/2026
|50.000
|0200970422010406364420261KHW242013.94653.063645.ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung
|04/01/2026
|2.000
|MBVCB.12424881320.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau.CT tu 0441000615434 DO MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1k1W8DQVU.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005158254567.20260104.054712.19030429705999.VND-TGTT-DANG THI THUY LINH.970407
|04/01/2026
|100.000
|MBVCB.12424748862.MS 2026.002 - cau mong chi Nguyen Thi Dung va gia dinh som vuot qua bien co nay.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1k1W89FEJ.Nha 288 tdt ung ho nguoi ngheo FT26005724310403.20260104.050008.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1iWR7YAJP.Ung ho MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).20260104.041101.00000169095.NGUYEN DIEU ANH.970423
|04/01/2026
|500.000
|6004NAMAA2YC1S7K.Ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.20260104.034913.888251154.TRAN NGOC VUONG VY.970428
|04/01/2026
|50.000
|020097042201040306552026N3TU894845.18748.030656.Ung ho MS 2025.352
|04/01/2026
|300.000
|6004VNIBJ2M1RK17.Ung ho 2025.354 be dinh nguyen thao my.20260104.030517.133333633.NGUYEN THI HAI.970441
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1k1W8CSXT.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi FT26005474414406.20260104.025222.19035308405019.VND-TGTT-BUI DUY KHANH.970407
|04/01/2026
|5.000
|6004IBT1fWZ2FQUI.Ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).20260104.020851.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|04/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113212631008.20260104.113212631008-0368333527_Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi
|04/01/2026
|100.000
|MBVCB.12424525834.Ung ho MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 0341007103216 HOANG THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|04/01/2026
|100.000
|020097042201040109532026S4LY534013.67177.010953.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1aW5XHHBU.ung ho ms 2026 003.20260104.010151.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1aW5XHZX7.NGUYEN MINH KIEN chuyen tien.20260104.010111.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|04/01/2026
|200.000
|6004IBT1iWR7DT6A.Le dang khoa ung ho MS 2025352.20260104.002148.305108057.NGUYEN THU HANH.970432
|05/01/2026
|102.000
|MBVCB.12451647864.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0431000254461 PHAN THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|020097042201052329382026ZOZK285220.761.232939.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung
|05/01/2026
|50.000
|6005TPBVJ2MTM1RQ.MS 2026.005 Bui Phuong Thao.20260105.232643.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|05/01/2026
|100.000
|6005IBT1k1WXVV4A.Ung ho MS 2026.005 , em Bui Phuong Thao FT26006120378422.20260105.232623.19034953724017.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY NGA.970407
|05/01/2026
|200.000
|6005MCOBB2C32PH9.Ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).20260105.232411.04386014394949.TRAN LINH VU.970426
|05/01/2026
|50.000
|020097048801052316062026vMiQ180020.80043.231606.UNG HO MS 2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY
|05/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113455492371.20260105.113455492371-0824781351_Ung ho MS 2025354 be Nguyen Dinh Thao My
|05/01/2026
|50.000
|020097048801052315142026hJRe179062.78330.231514.TRUC CHUYEN TIEN UNG HO UNG HO MS 2026.005 EM BUI PHUONG THAO
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12451487316.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 9812939531 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|020097040501052236482026EY4D022175.98130.223644.Vietcombank:0011002643148:uh ms 2026 003 be do mai anh
|05/01/2026
|50.000
|6005TPBVJ2MTAU5N.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.20260105.223646.10002647114.VU MANH CUONG.970423
|05/01/2026
|200.000
|0200970405010522303820267REU013745.82059.223038.Vietcombank:0011002643148:uh ms 2025 353 be nguyen duc anh
|05/01/2026
|200.000
|020097041601052224242026exvK007140.64084.222313.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung-050126-22:24:24 exvK007140
|05/01/2026
|200.000
|0200970405010522223620262GBB002084.57618.222232.Vietcombank:0011002643148:uh ms 2025.354 be dinh nguyen thao my
|05/01/2026
|300.000
|MBVCB.12451165749.gui MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao_Phu Tho).CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|1.000.000
|6005IBT1k1W3R7J6.Ung ho Ms 2026.005 em Bui Phuong Thao FT26006358509590.20260105.221950.19029130096017.VND-TGTT-DINH NGOC HIEU.970407
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1k1W3RYD5.UH MS 2025.353 Be Nguyen Duc Anh FT26006208729334.20260105.221902.898329888888.DAO THI LAN ANH.970407
|05/01/2026
|20.000
|020097042201052208162026XF7H661234.11810.220816.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho em Bui Phuong Thao ms 2026.005
|05/01/2026
|10.000
|MBVCB.12451036310.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.005(em Bui Phuong Thao).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12450963704.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 9765722884 NGUYEN THANH NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|020097040501052147302026V4R4033243.34900.214728.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao
|05/01/2026
|500.000
|MBVCB.12450827487.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|500.000
|6005TPBVJ2MJ51YL.MS2026.002 (Nguyen Thi Dung).20260105.213158.02009641901.VU HUY TRAM ANH.970423
|05/01/2026
|200.000
|MBVCB.12450632022.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|MBVCB.12450526591.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|020097048801052118342026h8TN911942.8816.211834.MS 2025.353 BE NGUYEN DUC ANH
|05/01/2026
|50.000
|0200970488010521145520260d8j898727.92067.211455.UNG HO MS 2026.005 EM BUI PHUONG THAO
|05/01/2026
|200.000
|MBVCB.12450453754.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113444128869.20260105.113444128869-0706888523_Do Thi Hien ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau chuc chi vung long
|05/01/2026
|10.000
|6005TPBVJ2MJ6BTB.MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).20260105.210300.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|05/01/2026
|39.000
|6005IBT1k1W3MNIK.uh ms 2025.352 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26006358217002.20260105.210110.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|05/01/2026
|100.000
|020097040501052058132026YQVA079841.5448.205808.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau
|05/01/2026
|5.000
|6005IBT1k1W3VZ8Y.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.005 em Bui Phuong Thao FT26006580691969.20260105.205726.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|05/01/2026
|70.000
|6005IBT1fWZMRMG3.Nguyen Thanh Tam ung ho MS 2026.005( em Bui Phuong Thao).20260105.205547.0108767801.NGUYEN THANH TAM.970406
|05/01/2026
|200.000
|0200970488010520302720261oa1717144.48011.203027.PHAM VAN THA CHUYEN TIEN UH MS 2026 . 005
|05/01/2026
|68.000
|MBVCB.12449771273.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2025.352 be Nguyen Tue Nhi.CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|50.000
|6005IBT1iWRRZMVR.MS 2026-005 em Bui Phuong Thao.20260105.202115.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|05/01/2026
|50.000
|MBVCB.12449666321.ung ho MS 2026.005.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|50.000
|MBVCB.12449653771.ung ho MS 2026.004.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|50.000
|MBVCB.12449641488.ung ho MS 2026.003.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|50.000
|MBVCB.12449638329.ung ho MS 2026.002.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|6005TPBVJ2MJ9EFD.Tnn ho tro ms 2026.005 bui phuong thao.20260105.201424.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|05/01/2026
|100.000
|6005IBT1aWB1KLJV.Ung ho ms 2026005 em Bui Phuong Thao.20260105.201318.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12449426572.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|300.000
|MBVCB.12449376797.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|300.000
|MBVCB.12449311766.DIEM THANH chuyen tien ung ho MS 2026.005 ( Em Bui Phuong Thao).CT tu 0321000123123 TRAM VAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|50.000
|02009704220105195831202641IX801892.47947.195828.ung ho MS 2026.005 em Bui Phuong Thao
|05/01/2026
|200.000
|MBVCB.12449218113.ung ho MS2026-001(mac thanh nhung).CT tu 0071001185287 MAI THI PHI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|50.000
|MBVCB.12449194911.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|50.000
|MBVCB.12449178792.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0071003935959 HUYNH LE TRUC LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12449178748.ung ho MS2025.354(be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 9823887999 DO THI HA TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|500.000
|020097041501051942302026Gsi4895349.46559.194230.ms2026.005bui phuong thao
|05/01/2026
|100.000
|6005TPBVJ2MJG9F2.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.20260105.193522.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|05/01/2026
|20.000
|6005IBT1fWZM6YT4.Le Thi Doai chuyen tien ung ho ms 2026.005 bui phuong thao.20260105.193018.962296580.LE THI DOAI.970406
|05/01/2026
|100.000
|6005TPBVJ2MJW9DH.Ung ho ms 2026.005.20260105.191957.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|05/01/2026
|50.000
|6005IBT1k1WFS56Z.MS 2026.005 FT26005509308304.20260105.191914.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|05/01/2026
|200.000
|MBVCB.12448344505.MS 2025.005 ( bui phuong thao).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|MBVCB.12448353593.LE THI THU HUONG chuyen tien dinh thi thao my (ms 2025.354).CT tu 0181003485899 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1k1WFWDRR.Ung ho ms 2026.005.e bui phuong thao FT26005557967412.20260105.190339.8149891989.VU VAN HOA.970407
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1k1WFQCGS.Ung ho MS 2026.005 FT26005015987535.20260105.190050.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
|05/01/2026
|100.000
|6005IBT1k1WTRFU4.ms2026.005 FT26005382401899.20260105.185741.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|05/01/2026
|50.000
|MBVCB.12448173935.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS2026.005 ( em Bui Phuong Thao).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|6005IBT1dJZ6HKA8.unghoMS2026005.20260105.185110.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|05/01/2026
|200.000
|020097041601051849372026DTmW827695.92908.184933.MS2026-005 CHAU BUI PHUONG THAO PHU THO-050126-18:49:37 DTmW827695
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12448020461.ms 2026-005 Em Bui Phuong Thao.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|020097042201051846422026JQCG707479.72699.184644.Ung ho MS 2026.05 em Bui Phuong Thao
|05/01/2026
|50.000
|020097048801051843582026cAOr156359.52622.184358.BE UT GIA DINH DUNG MAI GUI MS2026.005 GIUP DO EM BUI PHUONG THAO
|05/01/2026
|100.000
|6005IBT1k1WTL18N.MS 2026.005 Bui Phuong Thao FT26005231003304.20260105.184354.19034003733011.VND-TGTT-DINH QUOC HUY.970407
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12447924992.ung ho 2026.005.CT tu 0611001780230 DAM QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|10.000
|6005IBT1k1WTH383.ung ho ms 2026.005, em Bui Phuong Thao, chuc em va gia dinh binh an FT26005608380065.20260105.184328.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|05/01/2026
|30.000
|6005IBT1k1WTH5YP.MS2026.005 em Finn ung ho chi Thao FT26005014155045.20260105.184230.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|05/01/2026
|200.000
|6005TPBVJ2MJJ5VB.Ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).20260105.183747.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1k1WT6JBP.Ung ho MS 2026.005 FT26005643527383.20260105.183653.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|05/01/2026
|49.210
|020097048801051835322026H5nt096248.91284.183532.LE THI XUAN UNG HO MS2025352 CHAU TUE NHI MONG CON SOM KHOE MANH
|05/01/2026
|100.000
|6005IBT1k1WTEIQE.ung ho MS 2026.005 FT26005612442823.20260105.183509.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12447739936.MS 2026.005-chuc gia dinh som vuot qua kho khan- Bui Phuong Thao.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|50.000
|6005IBT1aWB1MW2H.MS 2026.005 em Bui Phuong Thao.20260105.183307.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12447584855.NGUYEN TRANG PHUONG LAM chuyen tien.CT tu 0501000162132 NGUYEN TRANG PHUONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|10.000
|020097048801051807362026CRrm899402.95376.180734.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.003 NAM MO A DI DA PHAT
|05/01/2026
|10.000
|020097048801051804462026FZU1878100.75229.180446.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.004 NAM MO A DI DA PHAT
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12447160406.MS2026 003 be Do Mai Anh.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12447139990.MS2026 001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12447096714.MS2025 002 Nguyen Thi Dung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|1.000.000
|6005IBT1k1WTS1C5.Ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh FT26005202024563.20260105.175708.19038417514013.VND-TGTT-THAI HONG XUAN NGUYET.970407
|05/01/2026
|200.000
|020097042201051741272026IO1M116168.602.174123.Tri Duc ung ho MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1fWZMMUPH.ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20260105.171739.0251400124005.HOANG THI TUYET NHUNG.970438
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1iWRXPPNV.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.20260105.171739.0966783646.PHAN THI THU TRANG.970432
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1iWRXUG7N.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.20260105.171433.0966783646.PHAN THI THU TRANG.970432
|05/01/2026
|200.000
|MBVCB.12445944856.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|MBVCB.12445924231.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0271000968824 DINH TRAN DUY UY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1iWRXV9U3.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.20260105.165754.0966783646.PHAN THI THU TRANG.970432
|05/01/2026
|200.000
|020097041501051645172026RtF4994270.72304.164517.Ung ho MS 2026.004 (chi Nguyen Thi Sau)
|05/01/2026
|200.000
|MBVCB.12445621568.ung ho ms 2026.002 (nguyen thi dung).CT tu 0491001565067 PHAM THI MINH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|020097048801051632492026zEYj139565.83145.163249.UNG HO MS 2026005 EM BUI PHUONG THAO
|05/01/2026
|50.000
|020097048801051618532026zryS041580.86994.161853.UNG HO MS 2026005 EM BUI PHUONG THAO
|05/01/2026
|200.000
|020097048801051609332026Ead0978902.26488.160933.UNG HO MS 2026005 EM BUI PHUONG THAO
|05/01/2026
|100.000
|020097048801051607452026Ohug966924.15027.160745.UNG HO MS 2026.005 EM BUI PHUONG THAO
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1k1WHGGL3.Ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh FT26005103544430.20260105.155548.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1k1WHGQZJ.Ung ho MS 2026.005 em Bui Phuong Thao FT26005547028209.20260105.155423.19030436727868.VND-TGTT-TRIEU NGOC TUAN.970407
|05/01/2026
|100.000
|020097042201051553392026QF3V909111.23971.155336.MS 2025.005 em Bui Phuong Thao
|05/01/2026
|200.000
|020097040501051552472026WTMH033054.18424.155247.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI DOAN TRANG chuyen tien Ung ho maso 2025.352 nguyen tue nhi
|05/01/2026
|300.000
|MBVCB.12444630546.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|IB_250532578_1767601539773209634714_null_20260105_Khong co
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1aWBJ4QTU.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.20260105.152720.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12444341050.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 1015471851 NGUYEN THI THUY VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1fWZVFHVG.Ung ho MS 2026.002.20260105.145818.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|05/01/2026
|500.000
|020097041601051456252026OhyH499733.71085.145621.MS 2026.005-050126-14:56:25 OhyH499733
|05/01/2026
|200.000
|0200970405010514545020262E5N044746.61860.145451.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 003 be Do Mai Anh
|05/01/2026
|200.000
|0200970405010514495820261MK6022654.34650.144958.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 004 nguyen thi sau
|05/01/2026
|200.000
|020097040501051447462026LN4E012832.22094.144746.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2025 348
|05/01/2026
|500.000
|6005IBT1iWR3U1W8.Ms 2026-005 uh em Bui Phuong Thao.20260105.144437.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|05/01/2026
|300.000
|0200970405010514425220269FK2090979.93720.144252.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026 005 em Bui Phuong Thao
|05/01/2026
|3.000.000
|6005IBT1k1WZHM1T.Ung ho MS 2026.005 em Bui Phuong Thao FT26005375571074.20260105.144152.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
|05/01/2026
|2.000.000
|6005IBT1k1WZZTCV.Ung ho MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau FT26005487021982.20260105.144033.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
|05/01/2026
|3.000.000
|6005IBT1k1WZ67W1.Ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh FT26005515135002.20260105.143701.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
|05/01/2026
|3.000.000
|6005IBT1k1WZ6VQB.Ung ho MS 2026.002 Nguyen Thi Dung FT26005464474026.20260105.143600.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
|05/01/2026
|3.000.000
|6005IBT1k1WZEFRB.Ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung FT26005918472343.20260105.143454.9264999979.TRAN THANH TAM.970407
|05/01/2026
|50.000
|6005IBT1iWR3C7KU.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260105.135921.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432
|05/01/2026
|500.000
|020097041501051354572026v1JA374345.42600.135457.Ung ho MS 2026.001 ( em Mac Thanh Nhung)
|05/01/2026
|500.000
|020097041501051353222026KZig368943.34931.135322.Ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh)
|05/01/2026
|500.000
|0200970415010513512620267Xq7363730.26130.135126.Ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao)
|05/01/2026
|500.000
|6005VNIBJ2MFB7VS.TTH Ung ho 2025.350 Vu Thi Bien.20260105.134714.818171071.TIEU MY DUNG.970441
|05/01/2026
|1.000.000
|020097040501051340402026G4ZL041665.74539.134036.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2026.004 NGUYEN THI SAU
|05/01/2026
|1.000.000
|020097040501051339412026RD4L038194.69757.133941.Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2026.005 BUI PHUONG THAO
|05/01/2026
|1.000.000
|020097048801051333242026WmFb134221.40435.133322.UNG HO MS 2026005 EM BUI PHUONG THAO
|05/01/2026
|24.000
|020097042201051329102026O7OM285594.20983.132911.gui ms 2026 005
|05/01/2026
|100.000
|020097041501051324482026yQ8k292532.1057.132448.QR - Ung ho MS 2025323 ba Hia Man Nhi
|05/01/2026
|400.000
|MBVCB.12442722198.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|MBVCB.12442641555.Ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113385127602.20260105.113385127602-0364344900_DO THAO PHUONG chuyen tien ho tro dong bao kho khan
|05/01/2026
|500.000
|6005VNIBJ2MFL2FX.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.20260105.130313.008704060117450.NGUYEN XUAN BINH.970441
|05/01/2026
|300.000
|MBVCB.12442474261.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.005( em Bui Phuong Thao).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|500.000
|020097042201051248262026HP27888766.43886.124825.ung ho ms 2026002 nguyen thi nhung
|05/01/2026
|59.000
|6005IBT1k1W65P2R.uh ms 2025.354 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26005583971038.20260105.122644.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12441796392.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0181003512193 NGUYEN THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12441792582.Ung ho MS2025.353.CT tu 1013513075 DO NGOC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|6005IBT1iWRFDWN4.Ung ho MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).20260105.113451.02345559601.NGUYEN THI HANH DUONG.970423
|05/01/2026
|30.000
|0200970422010511301120260DC5314421.95288.113012.ung ho MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12441019392.MS 2025343 anh Tran Van Minh.CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|020097048801051114472026PVuw366815.2699.111448.UNG HO MS 2026005 EM BUI PHUONG THAO
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12440932004.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|500.000
|020097040501051059242026BB0V037605.15048.105924.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12440703946.Ung Ho MS 2025.354 ( be Dinh Nguyen Thao My ).CT tu 0011004360886 TRAN THI KIM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|10.000
|6005IBT1cWAF2W9N.Ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).20260105.105030.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|05/01/2026
|300.000
|020097048801051047082026bcmD196617.47646.104704.UNG HO MS 2026.005 EM BUI PHUONG THAO
|05/01/2026
|50.000
|6005IBT1iWRTFWW9.MS 2025-004 chi Nguyen Thi Sau.20260105.104140.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|05/01/2026
|2.500
|020097042201051038152026EOTQ601084.99551.103811.TRAN VAN ANH chuyen tien
|05/01/2026
|200.000
|MBVCB.12440259872.ung ho ms 2025.341 (em tong van khanh).CT tu 0081001226035 TRAN TO ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|1.200.000
|IBVCB.12440072994.2025 MS340 345 354 2026 MS003 004 005.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/01/2026
|51.790
|020097042201051014132026V9H9321542.73730.101414.ms2025.354
|05/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12440039267.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0011000554587 PHAN HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|MBVCB.12439869367.Ung ho MS 2026.005( em Bui Phuong Thao).CT tu 0071001068796 TRAN THI ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|6005MCOBB2CVUYRA.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20260105.095852.04301010799558.LE THI LUA.970426
|05/01/2026
|250.000
|020097048801050957582026uSr9909701.92471.095756.UNG HO MS 2026.005. EM BUI PHUONG THAO, TINH PHU THO
|05/01/2026
|100.000
|020097048801050953172026Zl7N887224.69803.095317.MS2025.354 BE DINH NGUYEN THAO MY. CHUC CON NHANH KHOI BENH
|05/01/2026
|500.000
|6005IBT1k1WKZXY6.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao FT26005562260277.20260105.095241.19022491554015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUONG .970407
|05/01/2026
|500.000
|6005IBT1k1WKZ59A.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh FT26005517960010.20260105.095125.19022491554015.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HUONG .970407
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1iWRT5VZZ.ZP260050149546 260105000851817 Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.20260105.094435.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|05/01/2026
|100.000
|6005IBT1iWRTYZIH.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.20260105.094205.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|05/01/2026
|300.000
|6005IBT1k1WK44MX.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao FT26005552690609.20260105.093126.19035763208019.VND-TGTT-TRAN HAI DANG.970407
|05/01/2026
|1.000.000
|6005IBT1k1WK4UP8.ung ho MS 2025.348 Pham Thi Cam Tien FT26005242693038.20260105.093100.19033795185018.VND-TGTT-NGUYEN VU HAI THANH.970407
|05/01/2026
|200.000
|020097042201050930472026278T358126.67328.093049.Ung ho MS2026.005 Bui phuong thao
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12439462411.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 1029955215 NGUYEN DINH HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|6005IBT1k1WKBL3C.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao FT26005940840062.20260105.092919.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
|05/01/2026
|18.000
|MBVCB.12439453403.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.004 (chi Nguyen Thi Sau).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|500.000
|020097048801050928472026QLe9775273.57553.092848.UNG HO MS 2026005 EM BUI PHUONG THAO
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12439198166.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 9985691311 VUONG VAN TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|50.000
|347571.050126.090321.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao-050126-09:03:21 6005ASCBJ2M8CDCR
|05/01/2026
|30.000
|MBVCB.12439089275.Ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|6005IBT1iWRT9NPU.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 3026 005 BUI PHUONG THAO.20260105.090044.247529918.LE THI HOA.970432
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1k1WKDDM5.Ung ho em Bui Phuong Thao, MS 2026.005 FT26005562066842.20260105.090041.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12439069675.ung ho MS 2026.005( em Bui Phuong Thao).CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|6005IBT1k1WK9I5Y.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My FT26005090108313.20260105.085440.19033121376012.VND-TGTT-DINH VAN TUNG.970407
|05/01/2026
|500.000
|6005VNIBJ2M8C2CK.Ung ho Ms 2026.003 (Be Do Mai Anh).20260105.085423.625704060353920.TRUONG MINH VIET.970441
|05/01/2026
|500.000
|6005VNIBJ2M8MN4Y.Ung ho Ms 2026.005 (em Bui Phuong Thao).20260105.085253.625704060353920.TRUONG MINH VIET.970441
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1bJC7C7PP.ung ho ms 2006005.20260105.085016.0972786418.HOANG TUYET MAI.970448
|05/01/2026
|50.000
|6005MCOBB2CVLINV.Ung ho MS 2016.003 (be Do Mai Anh).20260105.084919.03101010965538.HOANG VIET.970426
|05/01/2026
|200.000
|MBVCB.12438786283.Ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).CT tu 0251001123180 NGUYEN HUU MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|020097040501050835352026WY63079341.56895.083535.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.005 em Bui Phuong Thao.
|05/01/2026
|300.000
|020097042201050834432026GII3793428.54178.083442.Ung ho MS 2026.005 em Bui Phuong Thao
|05/01/2026
|100.000
|SHGD:10002057.DD:260105.BO:QUYEN ANH NGOC.Remark:MS 2026.002 (NGUYEN THI DUNG)
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12438632393.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 1021000020178 BUI DANH PHAP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|300.000
|020097042201050820022026O59G281460.5247.082006.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1aWBW1UZJ.Ung ho MS 2026.005 em Bui Phuong Thao.20260105.081619.5555555591.NGUYEN THI AN.970443
|05/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12438428152.Ung ho MS 2025341 em Tong Van Khanh.CT tu 0441000781653 NGUYEN QUANG DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12438411804.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0441000781653 NGUYEN QUANG DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|500.000
|020097048801050803372026HlLT420149.54726.080337.UNG HO MS 2026004 CHI NGUYEN THI SAU
|05/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12438389699.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0441000781653 NGUYEN QUANG DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|500.000
|020097048801050803192026CrW7418925.54290.080319.UNG HO MS 2026002 NGUYEN THI DUNG
|05/01/2026
|300.000
|020097041501050758442026aPZC291062.40131.075845.VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 005 ( chau Bui Phuong Thao)
|05/01/2026
|300.000
|0200970405010507560120262ECA032051.31744.075601.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.005 em BUI PHUONG THAO
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12438278580.Ung ho MS2026.005 (em Bui Phuong Thao).CT tu 0041000544045 TRAN LE DOAN PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|020097040501050749462026SNCX009096.15031.074946.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.005-em Bui Phuong Thao
|05/01/2026
|1.000.000
|6005IBT1aWBWWSMU.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau.20260105.074921.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12438195440.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0211000506680 NGUYEN CAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|300.000
|020097042201050740352026OITA643334.88242.074036.PHAM THI THU HA chuyen tienUng ho MS 2026.005 em Bui Phuong Thao
|05/01/2026
|150.000
|205303.050126.073300.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao-050126-07:33:00 6005ASCBJ2M8Y285
|05/01/2026
|100.000
|IBVCB.12437831760.Chuyen tien ung ho MS 2026.005 em Bui Phuong Thao .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|05/01/2026
|300.000
|MBVCB.12437820144.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.004 (chi Nguyen Thi Sau).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|300.000
|MBVCB.12437808848.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|200.000
|MBVCB.12437776147.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12437765133.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.003 (be Do Mai Anh).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|500.000
|MBVCB.12437754287.ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).CT tu 0071001589920 TRUONG HOANG THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|100.000
|MBVCB.12437743863.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|500.000
|MBVCB.12437716576.ung ho MS 2025.349 Vu Phuong Duy.CT tu 0071001589920 TRUONG HOANG THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|400.000
|MBVCB.12437663849.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|500.000
|6005IBT1k1W7DLQC.Ung ho MS 2026.005 Bui Phuong Thao FT26005690045659.20260105.064124.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1iWRL4M6Z.MP Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung.20260105.063102.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1iWRL4S6L.MP Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.20260105.062947.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1iWRL4216.MP Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau.20260105.062839.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|05/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12437508866.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|50.000
|6005IBT1k1W721L7.MS 2025.354 be Nguyen Dinh Thao My FT26005782008304.20260105.054928.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|05/01/2026
|500.000
|6005VNIBJ2MCPCJK.Ung ho MS 2025.351 (Pham Minh Chau).20260105.052607.585889.LE VIET TUAN.970441
|05/01/2026
|500.000
|6005VNIBJ2MCPMY6.Ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).20260105.052221.585889.LE VIET TUAN.970441
|05/01/2026
|50.000
|6005IBT1bJCGX12G.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.004 chi NGUYEN THI SAU.20260105.022555.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|05/01/2026
|50.000
|6005IBT1bJCGXJMR.LY QUAN ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh.20260105.022340.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|05/01/2026
|50.000
|6005IBT1bJCGXWRK.LE MINH CHAU ung ho MS 2026.002 chi NGUYEN THI DUNG.20260105.022229.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|05/01/2026
|50.000
|6005IBT1bJCG3NAS.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung.20260105.021535.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|05/01/2026
|50.000
|6005IBT1bJCG3RE5.PHUNG TAN HUNG ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My.20260105.021307.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|05/01/2026
|50.000
|6005IBT1bJCG3RJY.LE THE LAM ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh.20260105.021119.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|05/01/2026
|200.868
|020097042201050207592026PZ6V443875.72817.020800.NGUYEN VAN PHUONG chuyen tien UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI.
|05/01/2026
|200.000
|6005IBT1k1WGRK9T.ung ho ms 2025.354 be dinh nguyen thao my FT26005560582686.20260105.012820.19034718873013.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG HUYEN.970407
|05/01/2026
|100.000
|020097042201050112492026BAFQ699427.39345.011249.MAC THE ANH chuyen tien MS 2025.354
|05/01/2026
|15.000
|MBVCB.12437126283.TUONG DUNG ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|15.000
|MBVCB.12437125127.TUONG DUNG ung ho MS 2026.004 (chi Nguyen Thi Sau).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|15.000
|MBVCB.12437117532.TUONG DUNG ung ho MS 2026.003 (be Do Mai Anh).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|05/01/2026
|15.000
|MBVCB.12437112426.TUONG DUNG ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|38.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113578769362.20260106.113578769362-0865037481
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JS8SIR.Ung ho Ms 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26007559280009.20260106.235832.2260363981.BUI QUYNH NHU.970407
|06/01/2026
|30.000
|6006IBT1k1JSIL6F.ung ho MS 2026.006 FT26007544642021.20260106.235342.9905915965.HUYNH NGUYEN TRAM ANH.970407
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12466364169. Ung ho MS 2026.006 (Chi Vu Thi Dong).CT tu 0871004245061 TRAN THI PHUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097042201062351342026IJUK550305.24217.235134.ung ho MS 2026.006 chi vu thi dong
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1iWN25PJI.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.234949.0914865412.NGUYEN THI NGAN.970432
|06/01/2026
|200.000
|020097042201062344512026LOWQ283487.16337.234450.Ung ho MS 2026.005 em Bui Phuong Thao
|06/01/2026
|200.000
|020097042201062342522026PKRW975119.13641.234253.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JSVZDG.Ung ho Ms 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26007544003051.20260106.233143.19035519752017.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH HOA.970407
|06/01/2026
|10.000
|MBVCB.12466279298.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JSVY71.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh FT26007685068730.20260106.232904.19032883517016.VND-TGTT-BUI HONG NHUNG.970407
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1fWZU6CNF.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.232125.31000102300010.MBVBANK IBFT.970414
|06/01/2026
|50.000
|0200970488010623210620266P6Y683005.86189.232106.LE QUANG HOA UNG HO MS.2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|150.000
|MBVCB.12466201438.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 1033457525 PHAN QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|40.000
|MBVCB.12466197142.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 9359075481 NGUYEN THI NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113576425006.20260106.113576425006-0365532799_Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|020097048801062306112026OOlA665942.61657.230612.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|10.000
|MBVCB.12466156629.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 1063364829 DINH HUY TRIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|22.167
|020097042201062302152026TO17203146.54335.230211.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh. hdtrung uh
|06/01/2026
|200.000
|020097042201062300072026CGQF521726.51073.230002.Ung ho MS 2026.006 Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|0200970488010622574720266fTo654962.46581.225747.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12466122700.Chuyen tien ung ho.CT tu 0071001012790 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12466071889.Ung ho MS 2026.006 ( chi Vu Thi Dong ).CT tu 9344574178 TRAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12466054968.ung ho ms.2026.006.CT tu 0041000321224 MAI TAN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JS1B26.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26007220131072.20260106.224339.9868090205.NGO NGOC HOANG NHI.970407
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1JS12EL.Ung ho MS 2025.354 FT26007173908229.20260106.224133.19035917489024.VND-TGTT-HO TANG HOANG QUYEN.970407
|06/01/2026
|20.000
|020097041601062241242026TqLT916817.11930.224119.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG-060126-22:41:24 TqLT916817
|06/01/2026
|25.701
|MBVCB.12466003246.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 1018244200 TRAN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12465995842.ung ho ms 2026.006 Vu Thi Dong.CT tu 1061434601 VU THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12465970544.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0061001154350 VONG A QUAY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|2.000.000
|MBVCB.12465955073.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 9384283479 PHAM BICH GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097042201062228252026F9QA332238.81217.222826.Ung ho MS 2026.006
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12465931660.ung ho ma so: 2006.006 ( chi VU THI DONG ).CT tu 0111000301394 TRAN THI NGOC THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|020097041601062227162026qGsU641731.79001.222711.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong-060126-22:27:16 qGsU641731
|06/01/2026
|200.000
|0200970405010622263420262ZO4043851.77079.222634.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 06 Vu Thi Dong
|06/01/2026
|300.000
|020097048801062225262026dxEw604588.73449.222523.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|200.000
|020097042201062224072026QSH1435304.70056.222402.ung ho Ms 2026.006chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|020097040501062221022026I2JA036158.62071.222102.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12465888739.ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0871004248918 LUONG THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|20.000
|020097042201062217082026ZGUH697152.50452.221704.ung ho MS2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|30.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113573297667.20260106.113573297667-0949947235_Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|50.000
|0200970415010622143320260XHU966576.43225.221433.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong)
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12465839602.TANG CHAU YEN LINH chuyen tien ung ho MS 2026.006 (Vu Thi Dong).CT tu 1041524053 TANG CHAU YEN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097040501062213502026Z3CD025036.41088.221350.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12465812652.ung ho 2025.354.CT tu 0721000603632 TO DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006YOLOA2YTAUNT.ung ho ms 2026006 chi vu thi dong.20260106.221230.0898908139.TO VAN PHI .546034
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12465807309.NGO THANH VY chuyen tien ung ho MS 2026.006( chi vu thi dong).CT tu 1057040212 NGO THANH VY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12465766834.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.CT tu 0951004172693 HOANG HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|020097044901062205472026SRcc556875.13974.220547.MS 2026.006, ma GD 100000066288319
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1J9FLBK.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26007280599585.20260106.220327.19034352850015.VND-TGTT-HOANG THU THUY.970407
|06/01/2026
|50.000
|0200970422010622031020262PGL416914.5845.220311.ung ho MS 2026.006
|06/01/2026
|300.000
|020097042201062201542026FXZS881038.995.220152.ung ho Ms 2026.006 chi vu thi dong
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1J9FQG2.Ung ho MS 2026.006 FT26007277601524.20260106.220000.1460206868.NGUYEN DUC THINH.970407
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12465681801.HONG THAM chuyen tien: Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 1374690925 TRUONG THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|16.749
|020097042201062156522026CEBC142257.84339.215653.Ung ho MS 2026.006
|06/01/2026
|10.000
|MBVCB.12465670211.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1J9LKHX.Ung ho MS 2026.006 FT26007765342762.20260106.215412.123456220408.TRAN NGOC MINH PHUONG.970407
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12465641632.ung ho ms 2026.006.CT tu 1015561912 PHAM NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|7.000
|6006IBT1k1J9LCC5.Ms 2026.006 FT26007608368380.20260106.215154.19036202069016.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEU LINH.970407
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12465578035.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0531000280921 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113571030082.20260106.113571030082-0962781956_Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12465552672.UNG HO MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097042201062143522026OEFQ875719.37403.214352.ung ho ms 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|020097042201062143102026ZEWM206424.34350.214309.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|90.000
|MBVCB.12465476589.PHAM THI THUY NGAN chuyen tien ho tro chi va gd em cos it .CT tu 1062880955 PHAM THI THUY NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1J9EPR4.ung ho ms 2026.006 vu thi dong FT26007750280950.20260106.213726.19036511711016.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1J9GHRV.TRUONG CONG VINH chuyen ung ho MS 2026.006 FT26007449427896.20260106.212748.19038729146011.VND-TGTT-TRUONG CONG VINH.970407
|06/01/2026
|50.000
|020097041601062126522026RXrg264898.66930.212539.UNG HO MS 2026.005 CHI VU THI DONG-060126-21:26:52 RXrg264898
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12465324791.ung ho ms 2026.006 (chi vu thi dong).CT tu 1024273895 HUYNH THI THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|020097048801062125072026a7rJ449442.60183.212507.NGUYEN THI KHANH VY UNG HO 2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113568343072.20260106.113568343072-0349529439_Ung ho MS 2026006Chi Vu Thi Dong mong chi va gia dinh som vuot qua
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1hWDU76I5.IBFT ung ho MS 2026.006.20260106.211942.060387554250.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|100.000
|020097040501062119292026XYPD097615.33984.211930.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12465150771.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0511000404463 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12465192368.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0531000285458 NGUYEN THANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12465195855.UNG HO MS 2026.006 VU THI DONG.CT tu 9916159591 NGUYEN THI TAN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|6006TPBVJ2M48YJ2.ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong) mong gia dinh chi tai qua nan khoi.20260106.211059.10000838845.NGUYEN VAN PHONG.970423
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1aWBSJV9Y.Ung ho MS 2026.006 ( ung ho gd c Dong).20260106.211021.000000112147.TRAN DINH NHU QUYNH.970440
|06/01/2026
|450.000
|MBVCB.12465099302.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0531000285458 NGUYEN THANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|020097041601062109202026rdXS398684.85666.210915.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao-060126-21:09:20 rdXS398684
|06/01/2026
|600.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113567276104.20260106.113567276104-0912055544_Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12465089989.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0531000285458 NGUYEN THANH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|020097042201062100542026MDU9102177.43719.210054.ung ho MS2026.006 chi vu thi dong
|06/01/2026
|100.000
|6006TPBVJ2M4M72U.ung ho ms 2026.006(chi vu thi dong).20260106.205909.00969071836.HOANG THI TRANG.970423
|06/01/2026
|400.000
|6006IBT1k1J9I71B.NGUYEN HAI NAM ung ho ms 2026.006 Vu Thi Dong FT26006835156270.20260106.205724.3939390039.NGUYEN HAI NAM.970407
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12464914850.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0071000814262 NGUYEN THI MINH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097042201062056062026QB60113425.19264.205601.LE THI THUY ung ho MS 2026.006 chi VU THI DONG
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12464890409.Yen ung ho Ms 2026.006 (chi vu xuan dong).CT tu 1026315061 DO THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1J9MGK1.UNG HO MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006770168763.20260106.205411.19050022421016.VND-TGTT-NGUYEN THI VU THUONG.970407
|06/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12464839641.Ung ho MS 2025.352 (Nguyen Tue Nhi).CT tu 0181003557271 TRUONG DUC DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12464736289.ung ho ms 2026.006.CT tu 0811000004600 PHAM DUONG KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|020097048801062041432026905J288708.40909.204143.NGUYEN THI YEN MY MS 2026.006
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1hWDUB7C2.IBFT UNG HO MS 2026.006- CHI VU THI DONG.20260106.204123.060397405293.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|100.000
|020097042201062038202026EXAT633473.21754.203823.ung ho MS 2026006
|06/01/2026
|100.000
|020097041501062037062026TqF8714798.14790.203706.NGUYEN HOANG THAO NGUYEN ung ho
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12464602711.Ung ho MS 2026.006.CT tu 1016250031 PHAM THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1hWDUBWIP.IBFT MS 2016.006.20260106.203628.070151221686.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|15.000
|MBVCB.12464583081.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.004 (Chi Nguyen Thi Sau)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|020097042201062031032026MFI5368303.78694.203102.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|020097048801062026462026PoGN225898.56131.202646.MS2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|50.000
|020097041501062022292026jMnY665836.31872.202229.ung ho MS 2026.006 (chi vu thi dong)
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12464326708.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0341006842768 NGUYEN THI BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|020097042201062017262026KE4I435227.2857.201727.ung ho MS 2026.006 vu thi dong
|06/01/2026
|100.000
|6006VNIBJ2M4Y6A9.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.201257.868965427.NGUYEN NU TRA MY.970441
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12464156055.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 1030317725 KHUAT KHANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097042201062007552026X9WP776456.47788.200753.ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1J2FWHY.Ung ho MS 2026.006 Chi Vu Thi Dong FT26006639900413.20260106.200736.19028479404014.VND-TGTT-BUI CONG TAN.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1J2TX6U.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026.006 vu thi dong FT26006530231407.20260106.200716.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG .970407
|06/01/2026
|30.000
|020097042201062003192026GS0K453508.20281.200319.ung ho MS 2026.006
|06/01/2026
|20.000
|020097042201062003042026EARE560064.19258.200305.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Vu Thi Dong ms 2026.006
|06/01/2026
|100.000
|0200970422010620024320266P22925691.17419.200244.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12464013886.ung ho ms 2026.006(chi vu thi dong).CT tu 1020994088 PHAM THI NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|1.000.000
|6006IBT1k1J2HL9E.Ung ho MS 2026.006 FT26006083111927.20260106.200102.19036334074019.VND-TKTT-NGUYEN THI KIM HIEU.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1hWDU8L1Q.IBFT Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong.20260106.200054.970403Mce1b85000000000d25335.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|100.000
|020097042201062000172026WMJW963332.2295.200018.MS 2026.006 Vu Thi Dong
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1J2HPBJ.ms2026.006 FT26006008019862.20260106.195956.19034040633017.VND-TGTT-VU LINH HUONG.970407
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1J2Z1FM.NGUYEN THIEN HUONG chuyen MS 2026006 vu thi dong FT26006120109993.20260106.195604.19032876211017.VND-TGTT-NGUYEN THIEN HUONG.970407
|06/01/2026
|20.000
|MBVCB.12463840936.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 1050128896 DANG TRAN KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|20.000
|MBVCB.12463830982.MS 2026.006( Chi Vu Thi Dong) .CT tu 1018201708 HOANG VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1J2GTJE.ung ho MS 2026.006 chi vu thi dong FT26006370220985.20260106.194352.1557199999.DANG THI NHUNG.970407
|06/01/2026
|500.000
|020097041601061933552026Tm3h840960.41838.193350.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG-060126-19:33:55 Tm3h840960
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1aWB9ZU8Y.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.006 chi vu thi dong.20260106.192745.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|06/01/2026
|136.000
|MBVCB.12463382608.unghoMS2026.006(chi Vu thi Dong).CT tu 0961000040614 THACH THI THU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|020097041601061925332026mWQv200770.85855.192533.UNG HO MS 2026.006 VU THI DONG-060126-19:25:33 mWQv200770
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12463346925.ung ho ms 2026.006 .CT tu 1012732815 TRAN VAN PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|20.000
|020097042201061918282026CDDK953096.40848.191829.PHAN THI HA ANH chuyen tien ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12463157428.ung ho MS 2026.006.CT tu 1020196277 DUONG NGOC MINH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12463044768.ung ho MS 2026.006( vu thi dong).CT tu 0161000838631 HOANG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|1.000.000
|020097048801061903162026u3Hj761333.46060.190314.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061901462026R5EL475865.36218.190142.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12462904057.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0021000247048 PHAM HUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097042201061857502026TW33264004.11085.185751.ung ho ms 2026006 chi vu thi dong
|06/01/2026
|200.000
|6006NBVAF22SFEBX.Ung ho MS 2026.006.20260106.185613.100008283642.QUAN THI PHUONG LIEN.970419
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061852082026LHA5826922.74704.185209.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|68.000
|MBVCB.12462764261.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2026.001.CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|020097048801061848412026dNQ4668230.51626.184839.UNG HO MS2026.006
|06/01/2026
|50.000
|0200970415010618472520269efY320190.44204.184725.ung ho ms 2026.006(vu thi dong)
|06/01/2026
|200.000
|0200970415010618464720266wSS316907.40052.184647.DUONG THI THUY chuyen tien ung ho e VU THI DONG
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1dJHQUWMM.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 354 001 002 003 004 va 005.20260106.184350.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|06/01/2026
|150.000
|6006IBT1bJC6CDEF.2ce Song Yen ung ho MS 2026.006.20260106.184204.0848699558.LAM HAI YEN.970448
|06/01/2026
|20.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113549166829.20260106.113549166829-0929300501_Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|020097040501061841142026P7BK019250.2233.184109.Vietcombank:0011002643148:LE PHU THANH chuyen tien ung ho MS 2026.006 chi VU THI DONG
|06/01/2026
|100.000
|020097048801061840202026yo59613268.95374.184021.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|30.000
|MBVCB.12462481426.2026.001 Mac Thi Nhung.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006MCOBB2CIAGLV.Ung ho MS 2026.006( chi Vu Thi Dong).20260106.182937.03801018903470.BUI THI MAI.970426
|06/01/2026
|500.000
|0200970405010618275420267PLW051234.12639.182749.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|20.000
|0200970488010618271620268y5M525514.9265.182716.UNG HO MS2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1JCZM5L.ung ho MS 2026.006 FT26006380966662.20260106.182617.19030904460017.VND-TGTT-HUYNH KHA NGOC XUAN.970407
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1dJHQ91Z5.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260106.182411.970422Re23d33000000000b02802.MBBANK IBFT.970422
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1iWN13AGZ.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.182316.0329889969.PHAM QUYNH KIEU DIEM.970432
|06/01/2026
|200.000
|6006TPBVJ2MRSIBZ.Cao Thi Thuy chuyen tien ung ho MS 2026.006 Ninh Binh.20260106.182256.00032872003.CAO THI THUY.970423
|06/01/2026
|200.000
|6006TPBVJ2MRSSGY.ung ho MS 2026.006.20260106.182141.88820096868.DOAN VU AN.970423
|06/01/2026
|500.000
|0200970405010618192320268V6F008850.58483.181923.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|020097041601061819002026zrFY775500.54739.181855.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG-060126-18:19:00 zrFY775500
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1dJHQ1RFL.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.20260106.181758.970422Re23d33000000000b02802.MBBANK IBFT.970422
|06/01/2026
|50.000
|6006VNIBJ2MRXM6I.ms 2026.006 ( chi Vu Thi Dong).20260106.181116.912345151.NGUYEN THI THU.970441
|06/01/2026
|50.000
|020097044901061810162026O4x0877550.98185.181016.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong, ma GD 100000066172741
|06/01/2026
|100.000
|020097044901061805532026pdhn695261.68418.180553.MS2026006, ma GD 100000066169975
|06/01/2026
|500.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113544484701.20260106.113544484701-0352488108_Ung ho MS 2026006 Chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12461894162.ung ho MS 2026.006 ( chi Vu Thi Dong ).CT tu 0631000446127 NGO THI HONG CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1hWD83B3L.IBFT Ung ho Ms 2026.006 .chi Vu Thi Dong.20260106.180240.070396489989.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12461875553.ung ho MS2026.006 ( chi Vu Thi Dong).CT tu 0911000015228 CAI THI MY PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006MCOBB2CDPDQV.MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong ).20260106.175658.80000316194.KIM THI TRANG.970426
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061751042026IW1J621217.60728.175100.CAO XUAN HUONG chuyen tien ung ho Ms 2026006 chi vu thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12461592278.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12461567203.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1iWN17S5Y.Ungho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.174538.895809888.DONG THI HONG HA.970432
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12461472198.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0271001031540 PHAM THI KIM YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12461458498.ung ho ms 2026.006 ( Chi Vu Thi Dong ).CT tu 0461000639945 DINH HUONG QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|020097048801061729142026K9zQ089646.552.172914.UNG HO MS 2026.001 UNG HO EM MAC THANH NHUNG
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12461209757.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0481000690059 DINH THI ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|1.000.000
|6006IBT1k1J1NQHW.Ung ho MS 2026.006 - chi Vu Thi Dong FT26006271379883.20260106.172513.19032082310029.VND-TGTT-VU DINH HAI.970407
|06/01/2026
|100.000
|020097041601061724372026Qat1412345.66613.172432.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong-060126-17:24:37 Qat1412345
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1aWB9MW3J.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong. Mong gia dinh som vuot qua kho khan.20260106.172436.1006509795.NGUYEN THI NGOC BAO.970443
|06/01/2026
|200.000
|020097040501061721522026R3SI072990.45406.172153.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN VAN KIEN chuyen tien ung ho MS2026006 Vu thi Dong
|06/01/2026
|1.000.000
|020097040501061720522026CV3M066708.38210.172052.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|107.000
|020097042201061720352026YAJL780213.35984.172031.MS 2026.006 chi vu thi dong
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12461057544.ung ho MS 2026.006 ( chi Vu Thi Dong).CT tu 0401006777777 PHAN THANH TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|6006TPBVJ2MRR6AQ.MS 2026.006 Vu Thi Dong.20260106.171618.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|06/01/2026
|150.000
|6006IBT1k1J1T6MC.Ung ho MS 2026.005 em Bui Phuong Thao FT26006865673500.20260106.171523.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA .970407
|06/01/2026
|50.000
|6006TPBVJ2MRR8IG.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau.20260106.171154.10002647114.VU MANH CUONG.970423
|06/01/2026
|25.000
|MBVCB.12460786680.TONG MAI HIEN chuyen tien.CT tu 9795888542 TONG MAI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|6006VNIBJ2MRZFNN.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.170510.921979999.LE THI MY DUNG.970441
|06/01/2026
|3.000.000
|020097048801061704392026dbzS897067.20123.170437.NGUYEN THI HAI CHUYEN TIEN UNG HO GIA DINH VU THI DONG
|06/01/2026
|50.000
|020097048801061702272026wKZQ880248.3766.170227.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12460685532.ung ho MS 2026.006 - chi Vu Thi Dong.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12460665171.TRAN DINH HUNG chuyen tienung ho MS 2026706(chi vu thi ong).CT tu 0251001486004 TRAN DINH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12460604778.NGUYEN THI QUYEN chuyen tien MS 2025.354 (Dinh Nguyen Thao My).CT tu 9782002936 NGUYEN THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006TPBVJ2MRT18X.Ung ho MS 2026.006 (Chi Vu Thi Dong).20260106.165629.20089696901.NGUYEN NGOC THUY TRANG.970423
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12460590189.DAO THANH XUAN chuyen tien ma2026006.CT tu 0021002216022 DAO THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|20.000
|020097042201061654372026ZW0K863656.47885.165438.Ung Ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong. Em la sinh vien chi co chut it thoi a mong chi va gia dinh vuot qua kho khan .
|06/01/2026
|150.000
|020097041501061652102026tEmr720414.31066.165205.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong)
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12460523372.Ung ho 2026.006(chi VU THI BONG).CT tu 0321000828826 TRAN THI KIM THOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097048801061651272026QUwN799003.26360.165127.NGUYEN THI NGOC NAM CHUYEN TIEN UNG HO VU THI DONG 2026006
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12460415590.Ung ho MS 2026.066 ( chi Vu Thi Dong ).CT tu 0421000538839 LE NGOC THANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1hWD84A8L.IBFT VO THI PHUC ung ho ms 2026.006 vu thi dong.20260106.164524.040386841383.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|200.000
|020097048801061644542026D1IH751009.80451.164454.UNG HO MS 2026.006
|06/01/2026
|82.479
|MBVCB.12460387481.ung ho MS2026.006.CT tu 0351001175745 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|0200970422010616442520260YAM445331.76720.164423.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao
|06/01/2026
|5.000
|6006IBT1k1J1YIVI.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006349069666.20260106.164356.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|06/01/2026
|50.000
|020097042201061635532026SFY7372383.18683.163554.MS2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1J1II3X.MS2026.006 FT26006143391006.20260106.163413.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1J1MJU7.MS 2026.002 NGUYEN THI DUNG FT26006205982160.20260106.163059.19020897901015.VND-GOICB-HA MY PHUONG.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1J1VNSW.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006859818591.20260106.163045.19032000373011.VND-TGTT-DINH QUANG HUE.970407
|06/01/2026
|100.000
|0200970416010616300420265chE964051.82018.162959.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong-060126-16:30:03 5chE964051
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061628392026XVTT480717.72633.162840.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1aWB9JHQF.NGUYEN THI TUYET ANH chuyen tien giup MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).20260106.162748.135704070063676.NGUYEN THI TUYET ANH.970437
|06/01/2026
|100.000
|0200970422010616274920265G72531187.68258.162751.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061627032026AWLR763797.62506.162704.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061626222026W2TO221527.58290.162618.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061626122026259N942749.57476.162613.Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh
|06/01/2026
|10.000
|6006IBT1cWGW38M9.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20260106.162604.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12460061699.MS 2026.001- cau chuc gd em Mac Thanh Nhung mau chong vuot qua kho khan on dinh cuoc song chuc sk.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|400.000
|020097040501061625092026OXFJ032666.50614.162509.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12460004847.2026.006 vu thi dong.CT tu 0041000285378 NGUYEN THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061616342026KCC4507456.96943.161635.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|50.000
|020097042201061613192026CY5P268872.77304.161320.Ung ho MS 2026.006
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12459817914.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 9903353720 NGUYEN THE VIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061610082026OTSD664433.58395.161009.MS 2026.006 chi vu thi dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12459770755.Ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097042201061607072026EYM9617083.38756.160706.Tri Duc ung ho MS 2026.005 em Bui Phuong Thao
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12459765397.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|400.000
|MBVCB.12459738304.ung ho MS 2026.006(Chi VU THI DONG).CT tu 0071002923336 NGUYEN MINH VU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|137.000
|MBVCB.12459689496.ung ho MS 2026.006 VUTHIDONG.CT tu 9368363636 NGUYEN HOANG NHAT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|15.000
|MBVCB.12459657224.2026.005 ( Bui Phuong Thao).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061559102026ZAHA375147.90402.155911.ung ho ms2026.006chi vu thi dong
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1fWZ8KR19.UNG HO MS 2026.006 (CHI VU THI DONG).20260106.155828.0938013551.QUACH NGOC YEN.970431
|06/01/2026
|27.000
|020097042201061557402026C2FQ430656.80696.155736.ung ho :ms 2026.006 vu thi dong
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JJX21J.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi FT26006764948631.20260106.155640.19034865529018.VND-TGTT-HA THI LINH.970407
|06/01/2026
|500.000
|020097048801061556272026C4wS437888.74028.155627.UNG HO MS 2026.006 VU THI DONG
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12459588875.ung ho ms 2026.006 ( chi Vu Thi Dong ).CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|300.000
|0200970422010615535420269U5T329573.58462.155355.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12459565531.Ung Ho MS 2026.006 (Vu Thi Dong).CT tu 0161001693246 HOANG KY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|300.000
|020097041601061552562026ADGk655955.52209.155143.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong-060126-15:52:56 ADGk655955
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JJF6UA.NGUYEN THU HUONG chuyen ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006520111417.20260106.155241.5109588888.NGUYEN THU HUONG.970407
|06/01/2026
|200.000
|0200970488010615475920261I0e387537.22564.154757.VO THI HUY THI CHUYEN TIEN MS 2026.006
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1JJZNI4.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung FT26006711909640.20260106.154212.19028057120013.VND-TGTT-NGUYEN QUYEN ANH.970407
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061541382026DOPF205258.85364.154139.Ung ho MS2026.006
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1hWD8M1SL.IBFT Ung ho MS 2026.006.20260106.154110.070133485501.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12459379055.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0011001258350 DAO NGOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|020097048801061540152026AQ2D342861.75799.154010.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|30.000
|020097042201061539572026E2OL958411.74783.153958.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|50.000
|6006TPBVJ2MRY4KE.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.153916.09244159220.TRAN HUU HUY.970423
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12459329517.MS 2026.006 Vu Thi Dong.CT tu 1028018503 TRAN THI HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1JJ6UL9.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006612743613.20260106.153750.6352527979.TO THANH XUAN.970407
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12459333818.ung ho MS 2026.006 Chi Vu Thi Dong.CT tu 0061001170124 VO THI KIEU HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097048801061536562026PjGo324511.57304.153656.UNG HO MS 2026.005 EM BUI PHUONG THAO
|06/01/2026
|100.000
|0200970416010615363820267hza991724.56093.153639.UNG HO MS2026.06 VU THI DONG-060126-15:36:38 7hza991724
|06/01/2026
|200.000
|020097048801061535472026hXN9318363.50566.153547.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|500.000
|020097042201061534442026N5Q0128123.45017.153445.Ung ho MS 2026.006
|06/01/2026
|50.000
|0200970488010615325020264A5q301301.34038.153250.UNG HO MS.2026.006
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1fWZ8G5S7.Ung ho Ms 2026.006 (chi Vu Thi Dong).20260106.153156.9021256068607.NGUYEN THI VAN ANH.963388
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1iWNJ617I.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.153050.0328002590.PHUNG THU THUY.970432
|06/01/2026
|500.000
|020097048801061530462026gnkv289975.21228.153046.MS2026006 VU THI DONG
|06/01/2026
|50.000
|020097042201061530342026K3B3936486.19633.153035.ung ho chi vu thi dong
|06/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113525999937.20260106.113525999937-0793618800_Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12459218365.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 9966663831 CHAU MINH TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1JJ79JY.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung FT26006466794830.20260106.152828.19036709087016.VND-TGTT-TRINH THI MINH ANH.970407
|06/01/2026
|50.000
|020097042201061527432026CI7T235993.3684.152739.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|300.000
|020097042201061527042026QK9Y895091.99769.152705.DO THU HA chuyen tien Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|020097048801061525502026adM0262692.92860.152550.DO XUAN TRUONG CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.005 BUI PHUONG THAO
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1JJG2VR.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung FT26006863422685.20260106.152527.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1JJARTF.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006300294403.20260106.152453.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JJA6K8.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung FT26006834010075.20260106.152410.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|06/01/2026
|50.000
|020097041601061520252026jcVf185320.62083.152021.MS 2026.001 EM MAC THANH NHUNG-060126-15:20:25 jcVf185320
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1k1JJ4WQK.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26006140089757.20260106.151911.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12459056115.Ung ho MS 2026.006 ( chi Vu Thi Dong ).CT tu 1032968101 HUYNH CONG DUY KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006MCOBB2CDMLB5.MS2026.006 chi Vu Thi Dong.20260106.151709.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12459028886.ung ho ma so 2026.006 ( chi Vu Thi Dong).CT tu 0071002565660 LE THI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1JJBWVF.Ung ho MS 2026.003 be Do Mai Anh FT26006343084163.20260106.151613.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12459002091.ung ho ms 2026.006 ( chi Vu Thi Dong).CT tu 1030394253 HO VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|1.000.000
|020097041601061514592026l4Xn017764.29959.151459.UNG HO MS 2026 006 CHI VU THI DONG-060126-15:14:59 l4Xn017764
|06/01/2026
|200.000
|6006VNIBJ2MZ5U6A.Ung ho MS 2026.006 ( chi Vu Thi Dong).20260106.151431.038704066888866.NINH THI HIEN.970441
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1JJ5YE8.Ung ho MS 2025.353 be Nguyen Duc Anh FT26006890141283.20260106.151430.19033028595014.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JJY9KV.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006237719293.20260106.151043.14022258349012.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG QUAN.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JJY2G3.UH MS 2026006 FT26006806301969.20260106.151037.19035358880011.VND-TGTT-VU CONG THUY.970407
|06/01/2026
|100.000
|0200970405010615094120263X6Y056209.1392.150941.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.006 chi VU THI DONG
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12458878860.MS 2026.006-mong gd em Vu Thi Dong som vuot qua kho khan ba me hoi phuc sk.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061505392026WEB8343895.77569.150534.MAC THE ANH chuyen tien MS 2026.005
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JJ8NV2.Ung ho MS 2026.006 vu thi dong FT26006676025909.20260106.150403.19033964541015.VND-TGTT-NGUYEN THU HUYEN.970407
|06/01/2026
|39.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113523538322.20260106.113523538322-0981433404_Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau
|06/01/2026
|500.000
|0200970416010614583620268fXp414034.38375.145836.DUONG VU THIEN THU CHUYEN KHOAN UNG HO MS2026.006 CHI VU THI DONG-060126-14:58:36 8fXp414034
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1iWNJBRKU.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.145831.222086035.TRAN THI KIM QUY.970432
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12458730153.ung ho ma so 2026 .006 (vu thi dong).CT tu 0091000648863 TRAN THANH CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1aWB2HW8R.Chuyen tien ung ho chi Vu Thi Dong.20260106.145404.1019018561.NGUYEN THE SON.970443
|06/01/2026
|2.000.000
|6006IBT1k1JJVBT5.Anh Minh ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006462010170.20260106.145329.19027052278011.VND-TGTT-DANG HOANG TAM.970407
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1JJVB54.Ung ho MS 2026.006 VU THI DONG FT26006743192120.20260106.145327.5999918888.LE HUYNH DUC.970407
|06/01/2026
|20.000
|MBVCB.12458684235.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 1014813344 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|31.613
|6006IBT1bJCEK7MY.PHAM VAN THUC chuyen tien.20260106.145028.0346099250.PHAM VAN THUC.970448
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12458623919.ung ho ms 2026.006 ( chi Vu Thi Dong ).CT tu 1019284494 BUI LE TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|250.000
|MBVCB.12458621731.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0141000735262 DO THI VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1hWD818DK.IBFT BUI TRUC LINH chuyen tien ung ho ms 20.26.006.20260106.144647.060161885412.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|50.000
|020097042201061446442026X58T765323.76665.144645.ung ho ms 2026.006
|06/01/2026
|200.000
|020097041601061446022026TWDk301293.72682.144450.UNG HO 2026.006 CHI VU THI DONG-060126-14:46:02 TWDk301293
|06/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12458589177.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0401001347652 TRUONG THAI DAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|6006YOLOA2YJGK2V.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung.20260106.144410.0904904715.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG .546034
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1JJ9JI2.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006995404785.20260106.144244.19021840084017.VND-TGTT-LE NGOC TU.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006TPBVJ2MZNXRK.Ung ho Ms 2026.005 ( em Bui Phuong Thao ).20260106.144029.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12458515500.DOAN THI MONG THUY chuyen tien 2026006 Vu Thi Dong.CT tu 0671004068132 DOAN THI MONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12458507420.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0381002544940 NGUYEN HOANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JJCKVL.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006557393076.20260106.143813.2508200288.LE THI TUONG VY.970407
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12458472229.ungho MS.2026.006 VU THI DONG.CT tu 9967320983 HOANG HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|020097040501061434102026IKSI003002.12658.143410.Vietcombank:0011002643148:ung ho ms2026006 chi vu thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061433042026I0O2959884.6948.143305.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12458419387.MS 2026.006.CT tu 1012811299 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061431342026ADAH797731.99399.143135.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12458401660.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|1.000.000
|6006IBT1k1JJW3AE.Ung ho MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI FT26006479305003.20260106.142922.19036149815010.VND-TGTT-BUI THI XUAN HOANG.970407
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1hWD8WIMZ.IBFT Ung ho em Bui Phuong Thao MS 2026.005.20260106.142920.060238643379.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|50.000
|0200970488010614272320262Cox966216.78745.142723.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|500.000
|020097048801061426332026YFby962202.75016.142633.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|50.000
|020097041501061426292026xtsY227160.74317.142629.ung ho ms 2026.006 chi vu thi dong
|06/01/2026
|50.000
|020097041501061426092026cjyP226048.73222.142609.ung ho ms 2026.006
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1JJQT7L.Ung ho ms 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006521967561.20260106.142558.19034091412015.VND-TGTT-BUI XUAN DINH.970407
|06/01/2026
|50.000
|020097048801061424182026AX9v951700.63505.142418.UNG HO NCHCLCL DO THI ANH 0335570982
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12458318953.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0421000533333 NGUYEN BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JWNHTV.MS 2026.006 FT26006870249994.20260106.142232.19034353510013.VND-TGTT-BUI THI BICH NGOC.970407
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061422122026WUSY888805.53336.142213.Ms Hoa Lop Hoc Anh Ngu chuyen khoan nhanh qua Zalo
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1JWNUD2.Ung ho MS 2026.006 Vu Thi Dong FT26006066020085.20260106.142113.19870069783010.VND--TRAN THI KIM HOANG.970407
|06/01/2026
|50.000
|020097041601061420312026Wt8a632333.44954.141918.MS 2026.006 CHI VU THI DONG-060126-14:20:30 Wt8a632333
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1iWNJIW26.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.141957.0906928726.LE THANH TRUNG.970432
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1hWD8QD7I.IBFT Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.141952.070113962321.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JWRN1B.Ung ho Ms 2026.006 chi Vu Thi Dong. FT26006261669007.20260106.141951.19071221413011.VND-TGTT-NGUYEN MINH SON.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JWRTHP.Ung ho MS 2026.005 FT26006048280139.20260106.141926.19033551215012.VND-TGTT-DAO TUAN LOI.970407
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12458258987.Ung ho MS 2026-006 ( Vu Thi Dong).CT tu 0461000587172 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097042201061418522026VZRZ130812.37674.141853.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12458191675.TRAN THI PHUONG UYEN chuyen ms2026.006 (chi vu thi dong).CT tu 1016277620 TRAN THI PHUONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12458121617.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2026 ms O06 vu thi Dong.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|20.000
|020097040501061408022026TAG9098478.85504.140757.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113518753320.20260106.113518753320-0839544804_MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1hWDIRG5A.IBFT 2026.006.20260106.140505.050086086597.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1iWNJDMC8.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.140402.1030041999.DINH THI QUYNH ANH.970432
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1JWLT5K.Ung ho MS 2026.006 FT26006095142243.20260106.140252.19034270233018.VND-TGTT-VUONG DINH HUY .970407
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12458052195.ung ho MS 2026.006( chi vu thi dong).CT tu 1046230279 PHAN MINH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1JWLUE9.Ung ho ms 2026.006 FT26006270682046.20260106.140125.19036898435011.VND-TGTT-NGUYEN MINH TUAN.970407
|06/01/2026
|100.000
|020097041501061401212026okN0158982.52665.140121.NGUYEN NGOC ANH chuyen tien UH MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong )
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1JWHW9Y.Ung ho chi Vu Thi Dong, MS 2026.006 FT26006840874157.20260106.135647.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JWZTW5.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006927943194.20260106.135604.295088999999.NGUYEN KHAC BINH.970407
|06/01/2026
|40.000
|6006IBT1k1JWZH8N.NGUYEN THI MAI chuyenUng ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006429244716.20260106.135553.19033290824016.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI.970407
|06/01/2026
|50.000
|020097042201061355462026PMV6430521.26821.135547.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12457962533.Nguyen Ngu ung ho Ms 2026.006 (Chi Vu Thi Dong).CT tu 0721000519180 HOANG THI NGOC VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006TPBVJ2MZ9NX8.Ung ho ms 2026.006.20260106.135508.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1iWNJ97VH.ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.135416.186219929.PHAN YEN MY.970432
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1k1JWZWID.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006047764693.20260106.135322.19036277589015.VND-TGTT-PHAM THI NHU Y.970407
|06/01/2026
|40.000
|0200970422010613523520262GP6425546.11962.135236.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|020097040501061351142026RNKA037366.6080.135114.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1JW681J.ung ho ms 2026.001 em mac thanh nhung FT26006375383000.20260106.135103.19033816354011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN BACH.970407
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1JW6JYV.Dieu An ck ung ho MS 2026.006 FT26006363401500.20260106.135005.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1JWE6ZJ.Ung ho MS 2026.006 FT26006083980283.20260106.134854.19036653925013.VND-TGTT-TA THI THAO NHI.970407
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12457885489.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.006 (Chi Vu Thi Dong).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006TPBVJ2MZ91BR.Ung ho ms 2026.006 ( vu thi dong ).20260106.134826.47555328888.NGUYEN THI THUY.970423
|06/01/2026
|50.000
|0200970405010613481920266TW4027098.92159.134819.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|020097041601061347482026cN9q488740.90125.134748.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong-060126-13:47:48 cN9q488740
|06/01/2026
|30.000
|0200970422010613473020260MFO837691.88503.134731.ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1iWNJ21CW.MS 2026006.20260106.134529.0965691651.PHUNG KHANH LINH.970432
|06/01/2026
|100.000
|6006MCOBB2CHNB2S.Ung ho ms 2026.006 vu thi dong.20260106.134518.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1iWNJ2QTR.MS 2026-001 em Mac Thanh Nhung.20260106.134505.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|06/01/2026
|100.000
|0200970422010613443420269PH2497617.75438.134433.ung ho ms 2026.001
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061343392026DPPT392562.70544.134340.ung ho ms 2026.006
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12457814610.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 7967800378 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|1.000.000
|6006IBT1hWDI313G.IBFT Ung ho MS 2026.006 . Vu thi Dong.20260106.134205.070118490639.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12457792292.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0561000560140 NGUYEN KIEU BAO THY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061340072026XN3E514169.53972.134003.PHAM THI HONG NGOAN chuyen tien
|06/01/2026
|20.000
|0200970488010613380120268Mij744089.43957.133801.UNG HO MS 2026.006
|06/01/2026
|300.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113515908942.20260106.113515908942-0869188139_Ung ho MS 2026006 Chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|50.000
|020097048801061337222026HeoY741199.41536.133722.UNG HO MS 2026.006
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12457734921.ung ho 2026.006.CT tu 0301000412272 DANG PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006TPBVJ2MZX6SQ.ung ho MS 2026.006.20260106.133603.21128283888.NGUYEN THI TRA MY.970423
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12457723211.ung ho Ms 2026.006( Chi Vu thi Dong) .CT tu 0461003845353 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061335392026ADJK440683.33630.133541.Ung ho MS 2026.006
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061333222026A51G133264.23459.133322.ung ho MS 2026.006
|06/01/2026
|100.000
|020097048801061333212026wJwJ724320.22643.133321.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|200.000
|02009704220106133252202643FF419394.20431.133250.ung ho Ms 2027.006 Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12457688970.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006TPBVJ2MZX4KK.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).20260106.133137.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|06/01/2026
|55.555
|020097041501061331022026lYTe993251.13387.133100.ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong)
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1aWB2BLUJ.Ung ho ms 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.133039.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1aWB2BZCQ.3G ung ho MS 2026 006 chi Vu Thi Dong.20260106.132954.11468933.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1iWNJJ8YJ.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.132938.155906747.DOAN THI PHUONG LY.970432
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12457655431.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 1015686843 NGUYEN THU HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|020097042201061325512026BLA5214297.91975.132552.Chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1iWNJW4DU.ZP260060273673 260106001635016 Ung ho MS 2026.006 chi VU THI DONG.20260106.132440.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1fWZ8VK3R.ung ho ms 2026.006 chi Vu Thi Dong.20260106.132338.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1JW5S4P.MS 2026.006 FT26006813963098.20260106.132258.19027941761026.VND-TGTT-BUI THI THUY.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006VBAAA2YJUQI7.Vietcombank0011002643148ung ho MS 2026006 chi VU THI DONG.20260106.132254.8888967089109.NGUYEN THI TRANG.970405
|06/01/2026
|20.000
|0200970422010613211620266Y90642048.73679.132117.NGUYEN PHUONG DUNG chuyen tien
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12457564554.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0491000010108 NGUYEN VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1JWYG7Z.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006716676091.20260106.132048.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061320082026YN4S573227.69309.132009.MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12457502740.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.006 ( Vu Thi Dong).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12457504913.2026.006 vu thi dong.CT tu 0731000756075 DINH THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113513925985.20260106.113513925985-0347482105_Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao
|06/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113513960805.20260106.113513960805-0347482105_Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|0200970488010613141220263M3A654871.45638.131412.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12457462450.Ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).CT tu 9985354885 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|020097042201061310322026KXEY310036.30815.131030.NGUYEN THI HONG THAM chuyen tien 2026.006 ung ho chi dong
|06/01/2026
|200.000
|020097042201061308062026S9Q6392597.22156.130807.Tri Duc ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung
|06/01/2026
|100.000
|0200970422010613064920268IFS406948.17350.130650.ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1hWDIH84N.IBFT Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.130646.060284093456.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|50.000
|020097048801061305562026IAy5624407.13409.130556.UNG HO MS 2026002 NGUYEN THI DUNG
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12457376292.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0621000441628 NGUYEN KHANH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12457374412.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0011002927668 NGUYEN TRAN TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JWMH16.Ung ho ms 2026.006 FT26006033515005.20260106.130407.9228386226.NGUYEN QUANG THUYET.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JWMW4R.Ung ho MS 2026.006 Vu thi dong FT26006950937808.20260106.130140.19032464371011.VND-TGTT-TRUONG DIEU MY.970407
|06/01/2026
|1.000.000
|020097041601061259532026mA1U547731.88509.125949.UNG HO MS.2026.006 CHI VU THI DONG-060126-12:59:53 mA1U547731
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061258382026CFL3966637.83518.125838.ung ho ms 2026.006
|06/01/2026
|200.000
|6006TPBVJ2MZGQHW.UNG HO MS 2026.006 VU THI DONG.20260106.125823.04607699009.VO VAN BAO.970423
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12457276156.NGUYEN THI TOAN chuyen tien ung ho MS 2026006 ( chi vu thi dong).CT tu 0051000500744 NGUYEN THI TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|400.000
|MBVCB.12457277652.ung ho Ms2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0281001241586 NGUYEN THI NGOC MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1iWNW3F52.2026006 Vu thi dong.20260106.125727.321700567.TRAN NGOC HOI.970432
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12457255591.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0481000779870 DOAN THI PHUONG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1JWD2XH.ung ho ms 2026.006 chi vu thi dong FT26006990608197.20260106.125521.19036652222019.VND-TGTT-TRINH XUAN VIEN.970407
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12457232116.ung ho 2026.006( chi vu thi dong ).CT tu 0171003466579 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12457227358.NGUYEN THI QUY chuyen ung ho Ms2026.006 Vu thi Dong.CT tu 0761002344799 NGUYEN THI QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12457225963.ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong) .CT tu 1037917522 NGUYEN CAM DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|0200970422010612520520260NF3933743.55776.125206.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|020097042201061249062026BLJE534109.42698.124905.NGUYEN MINH TAN chuyen tien
|06/01/2026
|200.000
|020097042201061248402026XBOC203305.41451.124841.ung ho MS 2026.006 vu thi dong
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JW2EW5.Ung ho ms 2026.006 FT26006607776810.20260106.124709.19036682524028.VND-TGTT-TRAN THI THU HA.970407
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061246102026XXFP860786.30686.124611.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12457125100.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 1025329764 PHAN VIET THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1JW2CQR.Ung ho ms 2026.006 chi Vu Viet Dong FT26006201067280.20260106.124524.19027345014027.VND-TGTT-DAO THI THU NGA.970407
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12457104334.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0561000608112 LAI TRAN THUC DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1hWDIETHW.IBFT UNG HO MS 2026.006.20260106.124355.050107176206.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1hWDIEHLS.IBFT Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong.20260106.124325.060212591478.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1hWDIEHJB.IBFT Ung ho MS 2026.006.20260106.124314.060023161284.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12457086078.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0251001690264 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097041501061242542026GoQn883110.15613.124254.QR - Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|30.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113510244114.20260106.113510244114-0367230387_2026006 chi vu thi dong
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061239472026CLKX542153.2337.123948.ung ho MS 2026.006 chi VU THI DONG
|06/01/2026
|100.000
|0200970415010612392720266Kyq872878.99703.123927.ung ho MS 2026.006 ( chi Vu Thi Dong)
|06/01/2026
|100.000
|020097048801061239252026AYDQ513094.541.123926.UNG HO C VU THI DONG 2026.006
|06/01/2026
|50.000
|020097042201061239252026XONU259688.533.123923.DANG PHUONG ANH ung ho MS2026.006 chi vu thi dong
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061236162026MCG6390608.85938.123616.tk cho em vu thi Dong mong em som vuot qua
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12456993759.Ung ho Ms 2025.354 ( be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 0291002291487 TRAN THI HUONG THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|300.000
|0200970415010612355120264iuM861971.82989.123551.ung ho ms 2026.0006 chi vu thi dong
|06/01/2026
|200.000
|6006TPBVJ2MZUSTA.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.123535.00783313001.DUONG THI HOANG ANH.970423
|06/01/2026
|1.000.000
|6006IBT1k1JWQYNG.Ung ho 2026 006 chi Vu Thi Dong FT26006021500035.20260106.123129.14020064394014.VND-TGTT-PHAM THU HIEN.970407
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1iWNWZ6HS.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.123100.0936886938.BUI THI MONG.970432
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1k1JWQCHE.MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006348047228.20260106.123033.9989919999.TUONG THI HONG GAM.970407
|06/01/2026
|200.000
|020097042201061230312026JWQT363516.58965.123032.QV ung ho MS 2026.006 Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|6006VNIBJ2MZ43CH.Un ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).20260106.123020.450280602.TRAN THIEN THANH.970441
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061228312026VR68550640.49366.122835.ung ho ms2026006 c vu thi dong
|06/01/2026
|100.000
|020097048801061228312026g7Zc462071.48767.122831.UNG HO MS 2026.006
|06/01/2026
|500.000
|020097041601061228122026nkBS924516.47781.122659.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG-060126-12:28:12 nkBS924516
|06/01/2026
|200.000
|020097048801061227202026ZMzn456305.44078.122715.NGUYEN THANH SON UNG HO MS 2026.006 VU THI DONG
|06/01/2026
|100.000
|020097048801061226542026XyFf453997.40687.122654.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12456852157.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 1017219703 LE TUAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JQRKD9.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006739601976.20260106.122622.19020687898011.VND-TGTT-NGUYEN THANH PHUONG.970407
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1JQR5A4.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006379090436.20260106.122554.1790837979.NGUYEN THI THU THAU.970407
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12456814896.ung ho MS 2026.005 ( e Bui Phuong Thao ).CT tu 0181003529359 PHAN PHUC TUONG TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|250.000
|020097041501061223232026xYLU820775.24179.122323.LE THI THAP chuyen tien giup co dau bi nan
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12456783137.Ung ho MS 2026.006 ( chi Vu Thi Dong).CT tu 1023042282 NGUYEN DINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|300.000
|6006MCOBB2CHEFI9.Ung ho ms 2026.006.20260106.122203.20011012988888.PHAM NGOC KHANH.970426
|06/01/2026
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113507981480.20260106.113507981480-0898434024_Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12456744727.ung ho ms2026.006(chi Vu Thi Dong).CT tu 9983069003 DINH HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|020097048801061219412026QpR2416769.5276.121936.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|100.000
|6006MCOBB2CHE22I.2026.006 vu thi dong.20260106.121847.03688010001991.NGUYEN PHUONG OANH.970426
|06/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12456705298.BUI THI TRUC QUYNH ung ho MS2026.0006 Vu Thi Dong.CT tu 0071001205630 BUI THI TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12456693067.ung ho MS2026.006(Vu Thi Dong).CT tu 0081000380535 NGUYEN HOA LY DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|02009704220106121734202662JK303488.94088.121735.ung ho ms2026vuthidong
|06/01/2026
|200.000
|6006TPBVJ2MZRCSD.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.121519.01068687379.HUYNH VAN CHINH.970423
|06/01/2026
|300.000
|020097042201061214192026VUDU958939.76046.121416.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao
|06/01/2026
|300.000
|020097041501061214192026qdNq790254.74984.121414.VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2006. 006 ( chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|64.000
|6006VNIBJ2MZZPWG.Ung ho Ms 2026.006(chi vu thi dong).20260106.121339.388160266.NGUYEN THI DIEM HUONG.970441
|06/01/2026
|50.000
|020097042201061212412026P6LP584436.65557.121243.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|0200970422010612122920268VSB854450.64901.121230.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|020097040501061211262026XI3K065161.58614.121126.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.006 Vu Thi Dong
|06/01/2026
|300.000
|020097042201061210452026UOX8679446.53790.121046.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12456588632.ung ho Ms 2026006.CT tu 0021000464670 NGUYEN THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|300.000
|020097048801061210262026CQKH364072.52715.121021.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061208502026161W898888.41773.120846.ung ho ms 2026.006 chi vu thi dong
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1hWDIASJ6.IBFT Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong.20260106.120836.517416N255f85000000000724821.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061207302026AMI8124960.34276.120731.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12456530128.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0461000443066 BUI THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1hWDI4AYY.IBFT Ung ho MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau.20260106.120358.040029507718.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1JQ6SXH.Ung ho MS 2026006 Vu Thi Dong FT26006322950963.20260106.120350.19036817002019.VU THI HONG THINH.970407
|06/01/2026
|200.000
|6006TPBVJ2MZTD7H.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.120350.00119167001.HOANG HUU BINH.970423
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1JQ6Q7T.ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006766093448.20260106.120316.1000008668.TONG THI NU.970407
|06/01/2026
|100.000
|020097041501061202242026zlkn747495.3134.120224.ung ho MS 2026.006 ( chi vu thi dong)
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1JQEKJA.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006307598085.20260106.120217.19033009075018.VND-TGTT-TRIEU VAN TUY.970407
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12456429605.ung ho Ms 2026.006.CT tu 9704951870 LE NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1JQKN9Z.Ms 2026.006 FT26006612033010.20260106.120032.19030156578018.VND-TGTT-NGUYEN THI LOI.970407
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1hWDI41DX.IBFT MS 2026 006 vu thi Dong.20260106.120031.050070550226.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|100.000
|020097041501061200292026dnDQ741333.90573.120029.MS.001.2026( em Mac Thanh Nhung)
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1dJZ36IXE.ung ho ms 2026006 Vu Thi Dong.20260106.115919.97042292S0831f40000000003c7137.MBBANK IBFT.970422
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1JQK292.Ung ho MS 2026.006 FT26006913108486.20260106.115823.19036175633011.VND-TGTT-PHAM DUY KHOA.970407
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1JQG9N5.Giup ma so 2006.006 FT26006907662745.20260106.115318.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|06/01/2026
|1.000.000
|020097040501061151412026921J072604.32920.115139.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.006 Chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|30.000
|MBVCB.12456274327.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong.CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|1.000.000
|6006IBT1iWNW5PIF.Ung Ho MS 2026 006 chi Vu Thi Dong.20260106.115007.1967682324.NGUYEN PHUOC LOC.970432
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061148532026XSKB216324.15000.114854.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1hWDI584E.IBFT Ung ho MS 2026 006 Vu Thi Dong.20260106.114806.070045660883.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061145442026RJ3F940281.95527.114545.Ung ho: MS 2026006 Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1JQ5Z74.Ung ho MS 2006.06 FT26006106536040.20260106.114426.13320181923011.VND-TGTT-HOANG MY NGHIA.970407
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12456156311.ung ho MS 2026. 006.CT tu 1026356103 NGUYEN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12456107072.Chuyen tien ung ho.CT tu 0121000664697 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12456105555.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 1029937400 HOANG THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|020097048801061140162026rIgm173789.59864.114016.TRAN DO NIN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.001 EM MAC THANH NHUNG
|06/01/2026
|1.000.000
|6006IBT1aWB29YZB.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).20260106.113951.299704070013487.NGUYEN KHAC HANH.970437
|06/01/2026
|50.000
|020097048801061138002026cKKC159006.45858.113800.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|200.000
|020097041601061137482026R3Ih576233.45158.113748.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong-060126-11:37:48 R3Ih576233
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1iWNWU99W.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.113555.154736093.NGUYEN THI MY NGA.970432
|06/01/2026
|100.000
|020097041601061135172026C1J4402293.29208.113404.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong-060126-11:35:16 C1J4402293
|06/01/2026
|300.000
|020097040501061134442026RMQ2088538.24667.113439.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1JQ834S.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006840708735.20260106.113422.11724968805010.VND-TGTT-HOANG THI PHUONG.970407
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1JQ84IN.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006763229463.20260106.113326.7369399999.LUU QUYET THANG.970407
|06/01/2026
|4.000.000
|MBVCB.12455957626.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0421003758383 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1JQ8JRL.Ung ho MS 2026.006 Vu Thi Dong FT26006068153647.20260106.113214.19035808604018.VND- TGTT-NGUYEN THI HUE.970407
|06/01/2026
|150.000
|6006IBT1bJCEIVPN.ung ho MS 2026.005 em Bui Phuong Thao.20260106.113149.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
|06/01/2026
|50.000
|020097042201061131022026V3OD160677.2087.113104.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|250.000
|6006IBT1k1JQIM1A.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh FT26006368201643.20260106.113008.19036550994017.VND-TGTT-LE MANH HUNG.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006MCOBB2CH8SEQ.Chuyen den MS 2026006(Vu thi Dong ).20260106.112930.13001012732712.BUI THI TAM.970426
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1JQIWZC.Ung ho MS 2025.354 be Dinh Nguyen Thao My FT26006967433764.20260106.112929.19032886384017.VND-TGTT-NGUYEN THI THU TRA.970407
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1k1JQMXZQ.Ung ho ms2026.006 chi vu thi dong FT26006601043874.20260106.112910.4888888888386.NGUYEN THI PHUONG ANH.970407
|06/01/2026
|50.000
|020097042201061128522026OJG4903028.89044.112851.ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1JQMILE.Ung ho ms 2026.006 chi vu thi dong FT26006400055524.20260106.112736.6179687777.HA QUANG HUNG.970407
|06/01/2026
|500.000
|6006TPBVJ2MZCB37.TRAN QUOC KHANH chuyen tien ung ho 2026.006 chi Vu Thi Dong.20260106.112612.04278560501.TRAN QUOC KHANH.970423
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1JQV6IV.Ung ho MS 2026.006-chi Vu Thi Dong FT26006655412244.20260106.112555.486668.DUONG THI HAI.970407
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1JQVCH6.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006081781152.20260106.112425.687166668888.TRUONG THANH TUAN.970407
|06/01/2026
|200.000
|020097048801061124162026qKft071488.58791.112416.UNG HO MS 2026.006
|06/01/2026
|50.000
|02009704220106112401202659I3152582.58037.112402.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|250.000
|6006IBT1k1JQDA3Q.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung FT26006885002320.20260106.112255.19036550994017.VND-TGTT-LE MANH HUNG.970407
|06/01/2026
|250.000
|6006IBT1k1JQSFBD.MS 2025313 ba Nguyen Thi Luc FT26006578740336.20260106.112059.19036550994017.VND-TGTT-LE MANH HUNG.970407
|06/01/2026
|200.000
|020097041601061120102026fkqx977906.33649.111857.UNG HO MS 2025 006 CHI VU THI DONG-060126-11:20:09 fkqx977906
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1fWZIRJG3.Ung ho MS 2026.006( chi Vu Thi Dong).20260106.111733.9021120444033.PHAM THI THU HIEN.963388
|06/01/2026
|200.000
|020097042201061115112026L6OM593691.3640.111507.NGUYEN VAN QUOC chuyen tien
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12455653017.ung ho MS 2026.006.CT tu 0331000490540 PHAM THI ANH HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|0200970488010611125220266cOs002034.89640.111247.TRAN THI TUYET HANH CHUYEN TIEN UH MS 2026.006 VU THI DONG
|06/01/2026
|50.000
|0200970422010611120720266E0K750815.84676.111208.CA THAO NHI chuyen tien Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|020097042201061109582026HHBX458665.72268.110959.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1fWZIXDJR.Ung ho MS 2026.006( chi Vu Thi Dong).20260106.110842.9021120444033.PHAM THI THU HIEN.963388
|06/01/2026
|50.000
|020097042201061107452026G7O5181721.59218.110746.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|20.000
|020097042201061105412026HCG7834981.46558.110543.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|1.000.000
|6006IBT1k1JQJJVV.GD AnVuTranThai ung ho MS 2026.006 FT26006812908925.20260106.110510.19030956356048.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12455509861.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0071000929800 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1aWB2JUGM. ung ho ms 2026 006 c vu thi Dong CHYEN KHOAN BAO VIETNAMNET.20260106.110423.1011497698.NGUYEN THI THU HA.970443
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12455507147.MS 2026 005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12455501983.ung ho ms 2026.006(chi vu thi dong).CT tu 1013481154 HOANG MINH DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12455503729.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0281001095078 NGUYEN THI THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12455491399.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0081001049126 PHAM THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1iWNW2ZMH.ZP260060167728 260106001092509 Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.110103.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|06/01/2026
|25.000
|0200970422010611002220260D26320444.14501.110019.Ung ho MS 2026.006 chi vu thi dong
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1k1JQQSGL.Ung ho MS 2026.006 - Chi Vu Thi Dong . FT26006180782695.20260106.110002.1939886603.NGUYEN THANH HAI.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006YOLOA2YJCE3Q.Ung ho Ms 2026 006 Chi Vu Thi Dong.20260106.105946.0989332334.LE QUANG QUY .546034
|06/01/2026
|20.000
|02009704220106105614202618V3457218.90803.105613.MS 2026.006 chi VU THI DONG
|06/01/2026
|50.000
|020097042201061055312026Y8HJ956595.85994.105532.goi chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1WNXX7N.Ung ho vu thi dong FT26006560450709.20260106.105338.7931377352.LE THI NGOC HAO.970407
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1bJCEDXCF.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.105329.0912388311.NGUYEN XUAN TOAN.970425
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12455338670.giup gia dinh chi Vu Thi Dong .CT tu 0451001316067 NGUYEN THI BINH MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006VNIBJ2MZALED.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.105147.401704060199468.VO THI NGOC VINH.970441
|06/01/2026
|200.000
|020097040501061050252026KBUS065908.56999.105025.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1iWNW1BRZ.NGUYEN THANH HA chuyen tien ung ho MS 2026 006 chi vu thi dong.20260106.105011.0905479777.NGUYEN THANH HA.970432
|06/01/2026
|30.000
|020097042201061049012026OBPA223574.49773.104902.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1WN3QZ6.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006623359937.20260106.104815.19070624994018.VND-TGTT-TRAN QUANG DIEN.970407
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1iWNWJHDB.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 006 VU THI DONG.20260106.104625.247529918.LE THI HOA.970432
|06/01/2026
|200.000
|020097042201061042192026RKJO857503.12126.104220.ung ho MS 2026006 Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12455177353.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0531000280484 HO NGOC PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|020097040501061041362026MVV4022187.8218.104136.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1iWNWWLPN.2026006.20260106.104131.355291197.DAO THI HONG LIEN.970432
|06/01/2026
|100.000
|020097040501061041292026Q5OX021606.6912.104129.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TAN DANH chuyen tien ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|10.000
|6006VNIBJ2MZYK1V.ung ho MS 2026.006 ( chi Vu Thi Dong ).20260106.103959.998082808.GIANG MY LINH.970441
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12455138592.ung ho MS 2026.006(chi Vu Thi Dong).CT tu 0341007109257 DO THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|020097041601061038102026Xa6Y250619.88446.103811.UH MS2026.006 CHI VU THI DONG.-060126-10:38:10 Xa6Y250619
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12455114716.UNG HO MS 2026.006 (chi VU THI DONG).CT tu 0471000341663 HUA HUYNH BA THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006WBVNA2YJMEL1.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.103658.107000151711.HOANG THI HUONG GIANG.970412
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12455071875.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0121001392024 NGUYEN THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1WNZIU2.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006496580335.20260106.103457.19033828439010.VND-TGTT-HA NGUYEN ANH .970407
|06/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113494422648.20260106.113494422648-0336471698_Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|020097048801061034042026pftg774515.66000.103402.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12455044367.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0481000734005 LY TRIEU LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|30.000
|6006TPBVJ2MZLIK7.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.103226.09898937938.NGUYEN LE THUY.970423
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12455037712.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 9983318023 HOANG THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1iWNQN4TD.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.102944.0976932826.NGUYEN VAN LAM.970432
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12454998096.CAI THI LIEN ck ung ho ms2026.006 vu thi Dong.CT tu 1020914650 CAI THI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12454991884.ung ho MS 2026.006 ( chi Vu Thi Dong).CT tu 1023712220 BUI THI THUY KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|020097040501061028232026TRV9058745.35607.102823.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12454969208.ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 9966320489 DO THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12454960990.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0121001844416 TA THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1hWDI2KMW.IBFT Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.102510.070144508473.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12454934285.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0341007087438 NGUYEN QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1hWDI28QL.IBFT ung ho ms 2026.006.chi vu thi dong.20260106.102236.050125922047.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|50.000
|6006TPBVJ2MZ2X7B.ung ho MS2026.006 , xin gui chut tam long nho, chuc gia dinh mau khoe a.20260106.102211.05997600301.NGUYEN HUONG ANH.970423
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1WNGLI9.Ung ho ms 2026,001.e mac thanh nhung FT26006483690629.20260106.102156.8149891989.VU VAN HOA.970407
|06/01/2026
|200.000
|020097040501061021402026TM2Z026477.99520.102140.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS.2026.006 chi vu thi dong
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1WNGEKB.NGUYEN THI THU THUY chuyen ung ho MS2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006438767767.20260106.102136.19032480331011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THUY.970407
|06/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12454884894.chi anh ung ho MS 2026.006(chi Vu Thi Dong).CT tu 0441000641011 DOAN MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12454865259.2026.006(Vu Thi Dong).CT tu 0901000075904 HOANG THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1fWZILQTW.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.101958.907573545.NGUYEN THUY HA.970406
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1WNA4KT.Ung ho ms 2026.006.chi vu thi dong FT26006307201280.20260106.101817.8149891989.VU VAN HOA.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006MCOBB2CH2RIU.Ung ho MS 2026.006 ( Vu Thi Dong)..20260106.101659.03001018903999.LE HUONG GIANG.970426
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12454823475.ung ho MS 2026.006 chi vu thi dong.CT tu 0201000656557 NGUYEN THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12454784050.NGUYEN VAN SEN chuyen tien ung ho 2026.006(chi Vu thi Dong).CT tu 0281000794391 NGUYEN VAN SEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12454759147.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0331000457147 LE THI NGOC NY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|1.000.000
|020097048801061013172026OF2F659481.55395.101318.SO 2026006 VU THI DONG
|06/01/2026
|2.000.000
|6006IBT1aWBC3HF7.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.101232.174704070015003.LA THANH BINH.970437
|06/01/2026
|200.000
|020097042201061012132026LO32338564.50296.101214.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|020097042201061011522026YZV4190373.48280.101154.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12454719200.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0261003472652 TRUONG VAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097048801061010152026SkVZ643053.40051.101015.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1WN5EHY.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006231814650.20260106.101008.19037158722013.VND-TGTT-LE THI MAI.970407
|06/01/2026
|50.000
|020097042201061009432026EWCI659392.35924.100942.PHAM QUYNH ANH chuyen tien ung ho ms 2026.006
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1hWDI1HX6.IBFT ung ho MS 2026.006. chi Dong..20260106.100902.18081985.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|500.000
|0200970488010610082620263JTD632935.30413.100826.TRUONG NGOC THANH CHUYEN TIEN UNG HO CHI VU THI DONG XOM MY THI XA HAI AN .TINH NINH BINH
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12454689992.ung ho MS 2026.06 (Vu Thi Dong).CT tu 1013302965 TRAN VO TU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12454681958.DUONG MANH HIEN chuyen tien ung ho MS 2026.006( Vu Thi Dong).CT tu 0021000449445 DUONG MANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|2.000.000
|020097041601061007022026UPQ4599219.21852.100657.NGUYEN NHU NGOC UNG HO MS 2026.006VU THI DONG-060126-10:07:01 UPQ4599219
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12454669862.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0011003616053 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1fWZIZ3YP.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).20260106.100652.9021160957667.CHU THI CAM LINH.963388
|06/01/2026
|500.000
|020097041501061006152026f8wa349088.18349.100614.QR - Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|6006TPBVJ2MTP9H4.Katie ung ho MS 2026.001 em mac thanh nhu g.20260106.100510.01900756301.NGUYEN HUYNH BAO.970423
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1iWNQTF3G.ung ho ms 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.100506.0706885999.NGUYEN VY.970432
|06/01/2026
|100.000
|0200970422010610045420262Z5D897365.11221.100455.HA THI KIM CHI ung ho MS 2026.006 Vu Thi Dong
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12454633652.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0581000768813 NGUYEN THI PHUONG QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|020097042201061004112026AZ47504621.7309.100410.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|1.000.000
|6006IBT1hWDI11Q7.IBFT Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.100321.060230968309.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|200.000
|0200970405010610031920265TMF038599.3314.100319.Vietcombank:0011002643148:MS 2026.006 Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|02009704220106100247202666WY893684.99792.100246.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12454613947.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0281000281021 DUONG THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097041501061002152026yH7b334649.98057.100215.QR - Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|6006TPBVJ2MTPZY7.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.100201.17738729217.LU THI HONG TRAM.970423
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12454603568.NGUYEN VAN HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0841000039342 NGUYEN VAN HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097048801061001542026ODLd596644.96158.100154.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1hWDIJ33B.IBFT MS 2026006 VU THi DONG.20260106.100152.050070369130.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1WNU5J8.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau FT26006901919687.20260106.100054.19033929115011.VND-TGTT-DOAN THI DIEM THI.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1hWDIJESF.IBFT Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.095958.050131446613.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|50.000
|020097041501060958552026BK4f323569.79913.095855.QR - Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12454552418.Ubg ho MS 2026.006 ( chi Vu Thi Dong).CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1WN8634.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006496441907.20260106.095842.19035038230017.VND-TGTT-QUACH NGOC SON.970407
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1WN8GQ7.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao FT26006260796880.20260106.095817.19033929115011.VND-TGTT-DOAN THI DIEM THI.970407
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12454547559.ung ho ms2026.001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1WN8CHN.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung FT26006640470771.20260106.095657.19033929115011.VND-TGTT-DOAN THI DIEM THI.970407
|06/01/2026
|100.000
|020097048801060956092026MCcN566224.66922.095607.NGUYEN THI YEN CHUYEN TIEN U NG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|200.000
|020097040501060955252026YPZ5001508.63912.095525.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|300.000
|020097040501060954302026J5XB097268.58870.095430.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1WNM38G.Ung ho MS 2026.003, Do Mai Anh FT26006206152516.20260106.095316.13321405346011.VND-TGTT-LE HAI YEN.970407
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12454471646.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 1019967593 NGUYEN THI MONG CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|020097048801060952142026z1S0545583.47685.095214.UNG HO MS 2026.006 VU THI DONG
|06/01/2026
|50.000
|020097041501060950572026ssVi298804.41827.095052.QR - Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1aWBCTATM.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.095030.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12454437553.DAO THI BINH chuyen tien ung ho MS2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0501000008372 DAO THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12454406779.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 7968751079 DO MANH DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097042201060949152026S494343829.33345.094916.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|020097042201060948392026ZTC1809164.29978.094837.Ung ho MS 2026.006 . chi vu thi dong
|06/01/2026
|250.000
|020097048801060948302026d2ky525434.29587.094831.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1iWNQZZJ9.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.094809.242860818.PHAM THI THU HUYEN.970432
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12454424857.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0371000509469 NGUYEN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12454409974.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0031000261447 DANG NGOC LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097048801060947112026LUfR518282.23360.094712.UNG HO MS 2026.006
|06/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12454386978.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0071003361984 NGUYEN THI MINH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12454372243.ung ho ms 2026.006.CT tu 0271000290863 VU NGOC BAO DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097042201060943512026CWF1250548.8201.094352.Ung ho MS 2026.006
|06/01/2026
|5.000.000
|020097041601060942222026iJce628841.2118.094217.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG-060126-09:42:22 iJce628841
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1WNS29U.NGUYEN THI KIM CHI chuyen ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006230823271.20260106.094206.19035885420019.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM CHI.970407
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12454337694.Ung ho MS 2026.006 (Chi Vu Thi Dong).CT tu 0121000772812 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1WN97TG.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006020970684.20260106.094036.8863687777.QUACH VAN TAI.970407
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12454313320.VU VAN DOAN chuyen tien giup do chi Nguyen thi Sau dong nai MS 2026004.CT tu 0071001134954 VU VAN DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1WN9S2C.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung FT26006300360029.20260106.093919.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|06/01/2026
|200.000
|020097048801060938102026f1Rd470589.82395.093810.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1WN2H1P.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006151397074.20260106.093800.798639.HO THAI HUU HIEU.970407
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12454293472.ung ho ms: 2026006 ( Vu Thi Dong ).CT tu 0331000429369 TRAN THI DIEM SUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12454267846.Ung Ho Ms 2026.006 (Vu Thi Dong.CT tu 1017023684 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|1.000.000
|6006IBT1bJCEC5GD.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.093605.0141002883007.DANG THI LUYEN.970425
|06/01/2026
|80.000
|6006IBT1aWBCLJDC.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.093559.100300198398.BUI VAN PHAP.970457
|06/01/2026
|20.000
|020097042201060935542026JGL8133197.71853.093556.NGUYEN THI THUY LINH chuyen tien
|06/01/2026
|2.000.000
|MBVCB.12454251578.ung ho ms 2026.006( vu thi dong).CT tu 9937665233 TRUONG TONG NGOC NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113488334763.20260106.113488334763-0369916943_Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1hWDMNLUN.IBFT Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.093408.060235157996.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|500.000
|020097040501060933292026B6FD099837.61340.093329.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1dJZF5NJI.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.093225.970422G88e123000000000ee2114.MBBANK IBFT.970422
|06/01/2026
|100.000
|0200970405010609321520264S8M094033.54998.093215.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|150.000
|MBVCB.12454213234.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0101000778904 HOANG MANH HUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12454211959.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 9904148645 LUU VAN HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|60.000
|MBVCB.12454192506.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 9766276862 NGUYEN THI KHUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006VNIBJ2MTIDSV.Ung ho MS 2026006( VU THI DONG).20260106.092943.727596868.NGUYEN THI NHA QUYEN.970441
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1WNJLKQ.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006801576098.20260106.092905.12921072264014.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHAN.970407
|06/01/2026
|2.000.000
|MBVCB.12454170861.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0071000830038 NGUYEN THI CHI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097048801060928202026Uvbt419322.37597.092821.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12454156898.BUI HUU TIEN ung ho MS2026.006 (Vu Thi Dong).CT tu 0061000326931 BUI HUU TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12454158639.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 1059184307 PHAN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|020097040501060927162026VP48071152.33271.092716.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|020097041601060926322026en53084728.30536.092632.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong-060126-09:26:32 en53084728
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12454129345.ung ho MS 2026006 vu thi dong.CT tu 0031000903453 LE THANH TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12454139430.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0071003306661 NGUYEN THI HONG LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|020097042201060925502026U43I409507.27181.092551.ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|0200970416010609252320262kny970848.23952.092518.MS 2026.006CHI VU THI DONG-060126-09:25:22 2kny970848
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12454113227.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 1059016710 VU THI HAI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097048801060924362026GUn3400235.22315.092434.TRUONG THI HUU TAM CHUYEN TIEN UNG HO MA SO 2026 .006 VU THI DONG
|06/01/2026
|300.000
|020097042201060924242026MPLC917329.21046.092425.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1iWNQ7VDI.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.092326.137567188.NGUYEN ANH DUC.970432
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1WNQFYT.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006337700960.20260106.092309.19027845992025.VND-TGTT-TRAN THUY ANH.970407
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12454094595.NGUYEN THI THUY NGA chuyen tien ung ho 2026.006( Vu Thi Dong).CT tu 0011004373407 NGUYEN THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|99.000
|6006IBT1bJCE1ZJF.UYEN ung ho 2026.006 chi Vu thi Dong.20260106.092235.0007100020254009.NGUYEN THI PHUONG UYEN.970448
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1dJZFP4GW.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi DongBac Phuong Lan 85 tuoi.20260106.092151.97042292G51d68a000000000f33112.MBBANK IBFT.970422
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12454077961.ung ho MS 2026.006 ( chi vu thi dong ).CT tu 9920299999 TRAN VIET KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|300.000
|020097048801060921432026EQuI385322.9238.092143.NGUYEN NGOC TIEN UNG HO CHI VU THI DONG MS 2026.006
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1k1WNQSIN.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006611440567.20260106.092110.19031954596013.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG DIEP.970407
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1WNQ9DW.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006295470435.20260106.092104.9903637399.NGUYEN HOAI PHUONG.970407
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1k1WNQ2QR.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006905324613.20260106.092058.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12454061570.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0111000240203 NGUYEN THI BAO NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|300.000
|020097041601060920152026K1HF705373.4061.091902.UH MS2026.006 CHI VU THI DONG-060126-09:20:15 K1HF705373
|06/01/2026
|30.000
|MBVCB.12454058345.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0031000857669 VU TUAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|300.000
|020097048801060918032026ubW1366037.94097.091759.TRAN THI HAI CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|200.000
|020097048801060916452026JAhV359565.89204.091645.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|200.000
|020097042201060915512026JEBS392959.84523.091550.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1WRRIKQ.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006440595940.20260106.091526.2060688699.NGUYEN THANH DAT.970407
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12454004631.ung ho MS-2026. 006.CT tu 0011002154765 NGUYEN HIEU CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1WRRD25.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao FT26006406837216.20260106.091506.19035961314010.VND-TGTT-LE THI HANG.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1aWBC6X5G.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG.20260106.091448.700005889673.DO MONG THAM.970424
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12453993528.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG.CT tu 9938824254 MAI THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12453960948.Ung Ho MS 2026.006(chi Vu Thi Dong).CT tu 0251001047648 VUONG THI THANH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12453969869.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0181001958394 NGUYEN NGOC KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12453965099.ung ho ms 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0031000152557 NGUYEN THI THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1fWZI78WC.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.091128.8007041154799.PHAN NGUYEN TRUNG HIEU.963388
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1hWDMXVY4.IBFT ung ho MS 2026.006 Chi Vu Thi Dong.20260106.091109.060199045833.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12453945392.LE THI KIEU LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.006 (Vu Thi Dong).CT tu 0071003101711 LE THI KIEU LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|020097042201060910222026ERVK699516.61688.091022.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|020097042201060909412026GWE9538727.59168.090942.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|6006MCOBB2C398T3.Ho tro MS 2026006 (Vu Thi Dong).20260106.090505.03268015638888.BUI TIEN CONG.970426
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1fWZIGTY6.MBNEO.8059776.697869.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0388010000776 HOANG THUY HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET tai Vietcombank.20260106.090407.0388010000776.HOANG THUY HONG HANH.970444
|06/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12453857757.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0071000702477 TRAN QUANG TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006VNIBJ2MTHAWD.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.090336.567995679.CAO THI THANH NHUNG.970441
|06/01/2026
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113484744237.20260106.113484744237-0907284236_Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12453840947.Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097041501060903062026uEQw157317.32672.090306.ung ho ms 2026.006
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1iWNQBBIM.HO THI THANH BINH chuyen tien ung ho Vu Thi Dong- MS 2026006.20260106.090240.67642511.HO THI THANH BINH.970432
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1WRT9IG.Ung ho MS 2026.001 FT26006795501362.20260106.090230.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|06/01/2026
|1.080.000
|MBVCB.12453837027.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0071000764740 TRAN BUI THI TUC NHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1WRLN1U.Ung ho MS 2026 006 Vu Thi Dong FT26006855023094.20260106.090150.19035992500017.VND-TGTT-NGUYEN THE PHI PHUONG.970407
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12453825634.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|0200970488010609010520263Bep278602.24347.090105.UNG HO MS 2006.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1fWZIGURZ.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.085916.3917.NGUYEN NGOC HAI.970431
|06/01/2026
|300.000
|020097040501060858582026HE2S043322.15679.085858.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|50.000
|6006MCOBB2C3SK1R.Ung ho MS 2016.005 (em Bui Phuong Thao).20260106.085842.03101010965538.HOANG VIET.970426
|06/01/2026
|100.000
|020097041601060857502026VauU757144.12107.085638.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong-060126-08:57:50 VauU757144
|06/01/2026
|300.000
|020097041501060857322026OBli141671.10391.085732.QR - Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12453771883.TRAN VIET HUNG chuyen tien, Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0251001149951 TRAN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|800.000
|6006IBT1iWNQ5U7I.Ung ho MS 2025 - 353 - 354.20260106.085626.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|06/01/2026
|100.000
|0200970416010608561420267cgi697333.6119.085502.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong-060126-08:56:14 7cgi697333
|06/01/2026
|1.000.000
|6006IBT1k1WRHC4B.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006884560783.20260106.085556.19021592130988.VND-TGTT-HA THI THU HA.970407
|06/01/2026
|1.200.000
|6006IBT1iWNQ59Z5.Ung ho MS 2025 - 350 - 351 - 352.20260106.085516.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|06/01/2026
|200.000
|020097048801060855132026kKH5249109.2154.085513.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|50.000
|6006TPBVJ2MT3J29.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).20260106.085510.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12453751674.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0881000454657 NGUYEN THI BICH LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|020097042201060855002026ZTBN305395.833.085459.ung ho MS 2026.006 chi vu thi dong
|06/01/2026
|50.000
|6006TPBVJ2MT38ZI.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).20260106.085439.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12453732852.QuangNP ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|1.200.000
|6006IBT1iWNQ5QYZ.Ung ho MS 2025 - 347 - 348 - 349.20260106.085413.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|06/01/2026
|1.200.000
|6006IBT1iWNQYLM8.Ung ho MS 2025 - 344 - 345 - 346.20260106.085302.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1iWNQYA23.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.085140.0981391289.LAI THI PHUONG DUNG.970432
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1hWDMFS4S.IBFT Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.085127.050002905393.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|50.000
|6006TPBVJ2MT9PBM.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.004 (chi Nguyen Thi Sau).20260106.085120.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|06/01/2026
|200.000
|6006MCOBB2C3XSG5.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.085119.04101011937566.LE VAN THUAN.970426
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1hWDMF9HS.IBFT NGUYEN BAO NGOC chuyen tien ung ho ms 2026.006 chi Vu Thi Dong.20260106.085114.060110225132.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1iWNQYY5E.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.085103.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|06/01/2026
|200.000
|020097042201060850442026IKMZ445601.85093.085044.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|50.000
|6006TPBVJ2MT937J.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.003 (Be Do Mai Anh).20260106.085002.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1k1WR6MMT.Ung ho MS 2026.001 FT26006702433940.20260106.085000.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
|06/01/2026
|1.000.000
|6006IBT1aWBCK4AU.PHAM THI HUONG ung ho gia dinh chau Vu Thj Dong.20260106.084958.8991899899.PHAM THI HUONG.970443
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1WR6DL3.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006378284511.20260106.084952.19029796878011.VND-TGTT-VU THI HOA.970407
|06/01/2026
|50.000
|6006TPBVJ2MT99Q1.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).20260106.084902.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|06/01/2026
|200.000
|020097042201060848552026ZULZ931052.79088.084852.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|50.000
|MBVCB.12453676335.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0531002615249 LUU THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|6006TPBVJ2MT9XX8.Tran Minh Hoa ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).20260106.084826.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1k1WREZ5E.Ung ho MS 2025.348 FT26006551650801.20260106.084813.5868888.DAO THE VU.970407
|06/01/2026
|5.000
|6006IBT1k1WREAF4.Ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung FT26006883213200.20260106.084741.19072795555015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY TIEN.970407
|06/01/2026
|100.000
|6006VNIBJ2MT9J96.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.084629.913159999.NGUYEN QUANG SON.970441
|06/01/2026
|200.000
|020097041601060846112026unvy065838.68262.084611.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG-060126-08:46:11 unvy065838
|06/01/2026
|50.000
|020097048801060845592026H11d202779.67753.084554.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|200.000
|020097040501060845542026V1HT085229.67588.084554.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12453629553.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0211000496982 PHAM THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12453639957.Ung ho MS 2026.006 (Chi Vu Thi Dong).CT tu 0701000444440 TRAN THI MY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097041601060845122026AlTj098606.64591.084400.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG-060126-08:45:12 AlTj098606
|06/01/2026
|50.000
|6006TPBVJ2MT9F21.Tran Minh Hoa ung ho MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My).20260106.084502.04550147901.TRAN MINH HOA.970423
|06/01/2026
|200.000
|020097048801060845022026mwqY198061.63771.084502.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12453622367.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0111000256218 NGUYEN CONG THIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|020097041501060844222026OmIJ106536.62302.084422.VU THI BICH VAN chuyen tien ung ho MS 2026006 Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|020097041601060844152026cejl584208.62027.084411.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong-060126-08:44:15 cejl584208
|06/01/2026
|200.000
|020097042201060843562026N4KZ511041.60348.084357.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|020097041501060843462026AZFU103934.58961.084346.NGUYEN THI LIEN chuyen tien ung ho MS 2026.001(Mac Thanh Nhung)
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12453616900.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 9987958379 PHAM DUY DONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006TPBVJ2MT9BET.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.084320.03751559001.NGUYEN THI PHUONG UYEN.970423
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12453599831.Chuyen tien ung ho chi Vu Thi Dong MS 2026 006.CT tu 3939156066 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12453591273.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0461000448587 TRAN THI HONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097048801060841262026ikl7180213.51209.084121.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|200.000
|020097040501060841262026ZM2U065901.51205.084126.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12453579144.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0041000211682 TRAN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1WR7YMM.Ung ho MS 2026.006 Vu Thi Dong FT26006467545899.20260106.084042.198020062010.PHUNG LE NHAT DONG.970407
|06/01/2026
|400.000
|0200970405010608404020262WKG062403.48277.084040.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|020097048801060840322026FeuF175761.46995.084032.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1hWDMTWXE.IBFT Ung ho MS 2006.006.20260106.083952.060189290279.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|250.000
|6006IBT1k1WR7CHW.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006649921480.20260106.083939.10920300851010.VND-TGTT-HA TAN.970407
|06/01/2026
|50.000
|0200970416010608385220268WU3321032.40929.083847.UNG HO MS 2026.006CHI VU THI DONG-060126-08:38:52 8WU3321032
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12453532427.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0201000083604 LE THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097048801060837532026TOG2162958.38438.083753.VU CUC PHUONG CHUYEN TIEN UNG HO GIA DINH CHAU VU THI DONG 2026.006. CHUC CA NHA TAI QUA NAN KHOI, VAN SU AN LANH.
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12453544172.Chuyen tien ung ho MS 2026 006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0281001553514 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/01/2026
|140.000
|6006IBT1iWNQUQVE.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.083658.160786272.PHAN THE NGOC.970432
|06/01/2026
|300.000
|020097048801060836322026FQMi155872.34172.083632.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|500.000
|020097042201060836312026RCD8530062.34163.083632.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|6006MCOBB2C3K49I.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).20260106.083624.03888010086266.NGUYEN THI CHIU.970426
|06/01/2026
|400.000
|02009704050106083435202610T4036075.26294.083435.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12453498647.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0121000275437 LAM MY TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097041601060833542026chDY795130.23959.083241.LUU THANH BINH CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG-060126-08:33:54 chDY795130
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12453496480.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 9819641020 HOANG THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|0200970488010608330020264Cwi138780.21252.083300.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1WRAJFR.PHAM THI THOM chuyen uh ms 2026.006 FT26006820266046.20260106.083248.8083666869.PHAM THI THOM.970407
|06/01/2026
|300.000
|0200970488010608321520263MwJ134859.18736.083216.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12453484754.Ung Ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0501000021736 NGUYEN THI NGOC DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|0200970405010608320420260TP2025216.18331.083204.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1k1WR4YVQ.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006567822111.20260106.083040.19021165637885.VND-TGTT-VU THI THOA.970407
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1iWNQIXYG.ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.083032.43709337.PHAM THI HAI SON.970432
|06/01/2026
|200.000
|02009704150106083011202676Ne968638.10708.083011.ung ho MS 2006.006 chi Vu Thu Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12453448841.Ung ho MS 2026 006 Vu Thi Dong.CT tu 0811000012798 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1aWBCGE8P.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.082943.2400000987057199.NGUYEN THI MAI HUONG.970446
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12453431730.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0551000027207 TRINH THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1iWNQIECM.Ung ho MS2026-001 Mac Thi Nhung.20260106.082905.0906294187.NGUYEN THI NHUONG.970432
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12453428112.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0591000420666 PHUNG ANH HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|20.000
|MBVCB.12453438845.LANG THI THUY ung ho MS 2026.004 chi nguyen thi sau .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12453433786.DAO MINH KHANH ung ho gia dinh em Dong.CT tu 9983926389 DAO MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097042201060827222026IL0L595692.99912.082723.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12453409794.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|1.000.000
|020097041601060827052026zM0R507306.99522.082553.Ung ho MS 2025352 Nguyen Tue Nhi-060126-08:27:05 zM0R507306
|06/01/2026
|150.000
|020097040501060826402026OFM7001941.87.082640.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|020097042201060826052026TQIR958023.97279.082606.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12453404164.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0451001385313 NGUYEN QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12453392660.ung ho MS 2025.352 Nguyen Tue Nhi.CT tu 1018503443 PHAM THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006TPBVJ2MTXU7Q.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.082529.02011191401.TRAN DIEM KHANH.970423
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12453391038.LE THI MY LINH ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|6006BIDVE2C33ICP.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.082443.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1WR57NA.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006660035810.20260106.082428.19033232464018.VND-TGTT-TRAN HUYEN TRANG.970407
|06/01/2026
|200.000
|020097040501060824242026EEU5092305.92032.082424.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|020097040501060824102026T70Q091321.89853.082410.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|150.000
|6006IBT1iWNQMTQ9.VU THI HOA chuyen tien giup do gia dinh em Dong.20260106.082353.1922668899.VU THI HOA.970432
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12453360349.NGUYEN THI HOA BINH UHMS2026006.CT tu 0021000388603 NGUYEN THI HOA BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|020097048801060822332026jJ5s087828.84575.082233.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12453351957.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 1017915588 NGUYEN TRONG KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|1.000.000
|0200970416010608213520263Agq427051.80731.082136.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong-060126-08:21:35 3Agq427051
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12453346987.GIANG THI HUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.006( chi Vu thi Dong).CT tu 1012792984 GIANG THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|6006VNIBJ2MTXYWC.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.082109.627704061674826.NGUYEN THI HIEN.970441
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12453338607.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0851000019734 PHUNG THI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|30.000
|6006IBT1k1WRYYTE.MS2026.001 FT26006804980571.20260106.082022.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|06/01/2026
|300.000
|020097040501060819322026V4TR071525.74335.081933.Vietcombank:0011002643148:MAI THI THU HAO chuyen tien ung ho MS 2026. 006 Chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|020097042201060819222026KP7A458014.73887.081923.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12453318287.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0121000689846 NGUYEN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|150.000
|020097042201060818502026KL7D688277.73063.081846.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12453311794.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 9908865468 VO VAN ALEL toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|020097048801060818232026GdHU066914.71233.081823.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1k1WRP3PI.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006015934000.20260106.081820.1944587952.PHAM VAN BIEN.970407
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1iWNQV373.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.081820.233029386.NGUYEN THANH UYEN.970432
|06/01/2026
|100.000
|6006TPBVJ2MTV3BM.Ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).20260106.081704.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1WRP5CQ.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006904872002.20260106.081654.19025307909026.VND-TKTT-TRAN THI VAN ANH.970407
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12453298601.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0071002721927 VO THI BICH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|6006VNIBJ2MTVSCP.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.081652.946034186.NGUYEN VAN TIEN.970441
|06/01/2026
|1.000.000
|020097040501060816462026VLOL059863.63998.081646.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12453296250.Ung ho MS 2026.001.CT tu 0251002775692 NGUYEN LE HUNG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|020097041601060816072026oh5u729302.62835.081454.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong-060126-08:16:07 oh5u729302
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1dJZTN5EH.ung ho Ms 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.081551.97042292Rc6d5c4000000000836057.MBBANK IBFT.970422
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12453279206.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0071004516501 DO HUU NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006TPBVJ2MTVWK7.Ung ho ms 2026.001.20260106.081439.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|06/01/2026
|300.000
|020097041501060813542026K97R926624.55360.081355.UNG HO MS 2026.006 chi VU THI DONG
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12453251588.UNG HO MS 2026.006 (VU THI DONG).CT tu 0071004203036 NGUYEN KIM BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113478807475.20260106.113478807475-0389461861_Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh
|06/01/2026
|200.000
|02009704220106081319202685VO394981.53666.081317.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|50.000
|0200970415010608125120269Ux9923663.51970.081246.ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong)
|06/01/2026
|300.000
|020097040501060810422026PM4S034331.44552.081037.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|1.000.000
|6006IBT1k1WR86IW.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26006161748471.20260106.081036.19036212483015.VND-TGTT-NGUYEN CAO THAI.970407
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12453216276.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0071000746488 NGUYEN THI TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|6006IBT1k1WR8A5Z.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26006812260645.20260106.081005.2307202020.VO THI ANH THU.970407
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12453200393.NGUYEN HUNG TUAN chuyen tien.CT tu 0011002361996 NGUYEN HUNG TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12453210680.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 1023897065 TRAN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12453206349.2026.006.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|500.000
|MBVCB.12453193404.NGUYEN PHUOC THANH chuyen tien Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 1019507289 NGUYEN PHUOC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|020097041601060805052026pzrF272735.26456.080500.UNG HO MS2026.006 VU THI ONG-060126-08:05:05 pzrF272735
|06/01/2026
|100.000
|020097040501060804312026GUJ2008160.24515.080431.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|50.000
|02009704220106080034202659VX279953.13150.080034.ung ho MS 2026.006
|06/01/2026
|100.000
|020097048801060800112026DSzF979961.10801.080011.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|200.000
|020097042201060759342026TD2S465340.10029.075935.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|500.000
|020097041501060759282026RdKx891659.9189.075923.QR - Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|02009704220106075825202615YI351603.6490.075826.ung ho ms 2026006
|06/01/2026
|500.000
|6006IBT1k1WRVSB3.Ung ho MS 2026004 chi Nguyen Thi Sau FT26006583068069.20260106.075725.11920071863011.VND-TGTT-CHAU THANH PHUONG.970407
|06/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113477104968.20260106.113477104968-0767146687_Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao
|06/01/2026
|200.000
|6006MCOBB2C349HL.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.075618.03501017908200.TRAN THI THU HANG.970426
|06/01/2026
|300.000
|020097041501060755572026axfM883110.98533.075557.QR - Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|020097041501060754042026LW5v879033.91980.075404.Ung ho MS2026.006(Chi Vu Thi Dong)
|06/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113476934772.20260106.113476934772-0354702067_Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12452986644.Ung ho MS 2026.006 Vu Thi Dong.CT tu 0541000273428 NGUYEN THI DOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|300.000
|6006IBT1aWBCBVYY.ung ho ms 2026 006 chi vu thi dong.20260106.074840.28643483.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1hWDMEID2.IBFT Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260106.074805.060092581661.SACOMBANK.970403
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12452940555.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0421000516304 BUI THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1aWBC5NZJ.HOANG THI KHUONG chuyen tien.20260106.074448.0385778849.HOANG THI KHUONG.970443
|06/01/2026
|100.000
|020097042201060741092026FJJD116056.54528.074110.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|200.000
|020097042201060741072026AIWP391697.54486.074108.Ung ho Ms 2026.006 Vu Thi Dong
|06/01/2026
|100.000
|020097048801060739422026cXeI886112.50155.073942.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12452877667.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 1028397980 LE THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12452871877.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 9973628887 PHAN PHU LAM HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|MBVCB.12452788586.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0291000221016 LE TRONG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|6006IBT1aWBCYNFG.ung ho ms 2026.006 (chi Vu Thi Dong).20260106.073122.10100000248280.NGUYEN THI HAI LE.970440
|06/01/2026
|100.000
|020097042201060730482026MPKM646764.27299.073049.ung ho ms 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|300.000
|020097042201060730332026KM1D908797.25961.073034.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12452755182.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0011004127778 TA DIEU THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|300.000
|MBVCB.12452673995.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|100.000
|IBVCB.12452486652.Chuyen tien ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|06/01/2026
|200.000
|MBVCB.12452472028.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|06/01/2026
|50.000
|6006MCOBB2C3F5G3.Ung ho ms 2026.004.20260106.065619.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|06/01/2026
|100.000
|6006MCOBB2C3FPXH.Ung ho ms2026.005 bui phuong thao.20260106.065527.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|06/01/2026
|100.000
|020097042201060544252026QN3F437380.35284.054426.MNNA Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh
|06/01/2026
|100.000
|020097042201060542432026FUD4822590.33661.054239.MNNA Ung ho MS 2025354 be Dinh Nguyen Thao My
|06/01/2026
|200.000
|6006IBT1aWBCMJHU.ung ho ms 2026 005.20260106.041015.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|06/01/2026
|10.000
|MBVCB.12451806045.Ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|50.000
|MBVCB.12481412790.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 1025686849 TRAN VU TRA MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|274.000
|0200970422010723425220269RRF446725.92774.234253.Ung ho MS 2025351 Pham Minh Chau. hdtrung uh gd ban Chau
|07/01/2026
|200.000
|6007IBT1k1JBD7AK.Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang FT26008905083316.20260107.233519.19031184427013.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM THOA.970407
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1k1JBDJMM.NGUYEN THUY LINH ung ho MS2026.007 FT26008487433052.20260107.233001.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|07/01/2026
|50.000
|6007TPBVJ2MED4TZ.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.20260107.231139.10002647114.VU MANH CUONG.970423
|07/01/2026
|1.000.000
|6007IBT1k1JBCXAI.Ung ho ms 2026 007 chi Hoang thi trang FT26008499564030.20260107.230554.14020064394014.VND-TGTT-PHAM THU HIEN.970407
|07/01/2026
|1.000.000
|020097041501072300202026bldo563306.20705.230020.PHAN TRAN Y KHOA ung ho MS 2025.353 Be Nguyen Duc Anh
|07/01/2026
|30.000
|6007VNIBJ2MEH97B.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.20260107.225817.335246726.VU HUYEN CHI.970441
|07/01/2026
|100.000
|020097041601072249232026oauy168499.99424.224807.UNG HO MS 2026.007 HOANG THI TRANG-070126-22:49:23 oauy168499
|07/01/2026
|300.000
|020097048801072248592026Kz9q765629.97747.224859.UNG HO MS 2026007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|20.000
|020097042201072236542026ICOG388524.72347.223652..
|07/01/2026
|200.868
|020097040501072228432026XNL3021180.52230.222843.Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho MS 2026.006 gia dinh chi Vu Thi Dong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12480916009.2026.006 ( VU THI DONG).CT tu 1055797424 TRAN THI THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072208092026VZ03689357.90739.220809.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.003 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072207342026Uki3688064.89123.220734.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.004 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|500.000
|MBVCB.12480814288.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 1031094223 PHAM NGUYEN ANH KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1k1J5LLX6.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang FT26007793334024.20260107.220333.10520003622012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN.970407
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12480731643.Ung ho MS 2026.007 (chi Hoang Thi Trang).CT tu 0081001218014 NGUYEN THUY HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|10.000
|MBVCB.12480727100.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.007 (chi Hoang Thi Trang).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|5.000.000
|020097042201072152112026TS12387863.34781.215209.Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|20.000
|6007IBT1aWBM8YQB.VU DUC TU. Ung ho MS 2025.352 (be Nguyen Tue Nhi). .20260107.214915.0339306897.VU DUC TU.970437
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072145352026Hxbr630526.10573.214535.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.347 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072144532026me3L628823.7490.214447.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.349 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072144152026qykb627095.4819.214415.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.350 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072143402026TP9M625164.3511.214334.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.351 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072143052026a6FB623483.362.214302.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.352 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|0200970488010721415320261JMs619353.95499.214153.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.353 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072141172026wAQC617251.92357.214111.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.354 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|0200970488010721404020266OPp615988.90274.214040.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.001 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1k1J57B34.MS 2026.006 FT26007951406555.20260107.213818.19037092226011.VND-TGTT-LE THUY LINH .970407
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072129072026mtTS585587.44879.212901.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.002 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|300.000
|MBVCB.12480395919.ms 2026 006 chi VU THI DONG.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12480362362.VU THI BICH HONG ung ho Ms Trang.CT tu 0031000130156 VU THI BICH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|500.000
|MBVCB.12480342586.Ung ho MS 2026.007 (Chi Hoang Thi Trang).CT tu 0411001063810 PHAM VAN Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|150.000
|6007IBT1k1J5Y84B.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26007631445379.20260107.211641.19032542394021.VND-TGTT-LE THI THU HIEN.970407
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1iWNMN369.ung ho MS 2026007.20260107.211419.136262041.VU THI THUY.970432
|07/01/2026
|500.000
|MBVCB.12480084994.DANG QUYNH CHI ung ho MS 2026.007 ( chi Hoang Thi Trang ).CT tu 0251001029251 DANG QUYNH CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|300.000
|0200970422010721035320260P4O797097.26677.210354.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|10.000
|0200970488010721020520267eVu491139.18322.210205.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.264 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072101312026cFkU488716.14672.210131.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.250 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072100582026hi1w486841.13075.210052.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.227 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|500.000
|MBVCB.12480009095.ung ho MS 2026.007( chi Hoang Thi Trang).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072100172026O0I7484209.8434.210015.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.225 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072059392026RpZS481746.5725.205939.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.209 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072059012026BvYM478910.1628.205901.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.212 NAM MO A DI A PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072058212026iJQc477009.99159.205822.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.203 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|25.000
|6007IBT1k1J5DC7W.MS 2026 007 Chi Hoang Thi Trang FT26007825960704.20260107.205340.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|07/01/2026
|100.000
|020097048801072048462026wycf439288.48653.204846.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|07/01/2026
|500.000
|6007IBT1k1J5C94X.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang FT26007876031301.20260107.204134.19032708852015.LUONG HAI LONG.970407
|07/01/2026
|500.000
|MBVCB.12479579918.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.006(Chi VU THI DONG), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072030442026ikGi364957.49419.203044.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.327 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072030082026hHRP362321.45525.203008.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.328 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072028492026kNTd356601.38303.202849.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.329 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|0200970488010720280920262FxB353977.34540.202809.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.330 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072027132026invq349759.28664.202713.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.331 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072026392026PkJa347052.26274.202636.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.332 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801072025552026fNUm343859.21414.202555.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.333 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|50.000
|6007TPBVJ2MEZ3WT.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.20260107.202307.10002647114.VU MANH CUONG.970423
|07/01/2026
|1.000.000
|0200970488010720184520266O1k311685.79815.201843.DAM THI THU HA CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026007 HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12479118997.Ung ho MS 2026-006( chi Vu Thi Dong).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|020097048801072007232026tXBr260611.11876.200723.TRAN QUYEN CHUYEN TIEN UNG HO MS2026007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|20.000
|02009704220107200516202661DD774641.98953.200517.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho chi Hoang Thi Trang ms 2026.007
|07/01/2026
|100.000
|0200970449010719555420263RyT091629.44314.195554.MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang, ma GD 100000066744008
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12478732694.MS 2025.007.CT tu 0011004130799 NGUYEN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|020097048801071943232026gpiA152901.68466.194323.CHUYEN TIEN UH MS 2026 006 CHI VU THI DONG
|07/01/2026
|20.000
|6007IBT1aWBVXHVE.VU DUC TU. Ung ho MS 2025.351- em Pham Minh Chau..20260107.192822.0339306897.VU DUC TU.970437
|07/01/2026
|1.000.000
|6007IBT1bJCZRXZ3.TRUONG THI LAN ANH ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang.20260107.192330.0004100020271007.TRUONG THI LAN ANH.970448
|07/01/2026
|200.000
|6007IBT1k1JYV4Q5.Ung ho MS2026.007 FT26007703346612.20260107.192024.10520896114011.VND-TGTT-HOANG VAN GIAP.970407
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1k1JYV2PH.NGUYEN PHUONG ANH chuyen FT26007705889238.20260107.191924.19036832910010.VND-TKTT-NGUYEN PHUONG ANH.970407
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12478157878.ung ho MS 2026.007 (chi Hoang Thi Trang).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|300.000
|020097042201071847022026XSG9981167.10162.184703.ung ho ms 2026006
|07/01/2026
|500.000
|6007WBVNA2YZQSL8.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260107.184501.998914131319.NGUYEN THU HA.970412
|07/01/2026
|200.000
|020097048801071829352026MmgT736962.91631.182935.UNG MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|07/01/2026
|25.000
|0200970422010718270220269GHV883791.75250.182703.gui ms 2026 007
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12477145824.ung ho MS 2026.007 chi hoang thi trang.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|18.000
|MBVCB.12476986944.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2026.007 (chi Hoang Thi Trang).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12476861614.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0071001238117 LAI XUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|3.000.000
|MBVCB.12476845094.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0071001307210 NGUYEN VAN CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|10.000
|0200970488010718015820269TtH544612.2949.180158.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.318 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801071801222026la31539980.98851.180116.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.319 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|300.000
|6007MCOBB2CPLNKZ.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.20260107.180111.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|07/01/2026
|10.000
|020097048801071800472026qaiI535069.94424.180047.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.320 NAM MO A DI DACPHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801071800072026B1qX530606.90013.180007.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.321 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801071759352026juQc526228.86306.175935.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.322 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801071758572026mlya521452.82087.175855.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.323 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801071758222026C7dX517112.76736.175819.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.324 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|10.000
|020097048801071757392026ODhr511803.70938.175739.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.325 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12476634026.NGUYEN THI THANH THUY. Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0381000343935 NGUYEN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|18.000
|MBVCB.12476630244.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|10.000
|020097048801071756392026bBgv503764.62926.175639.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.326 NAM MO A DI DA PHAT
|07/01/2026
|100.000
|020097041601071753552026Dl87959972.43504.175355.UNG HO MS 2026.004CHI NGUYEN THI SAU-070126-17:53:55 Dl87959972
|07/01/2026
|300.000
|0200970422010717493520267JUT666911.12439.174936.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao
|07/01/2026
|300.000
|020097042201071748502026S1RL660552.7547.174851.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|07/01/2026
|300.000
|020097042201071746402026UX1S313343.90757.174641.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|10.000
|MBVCB.12476233129.Chuyen tien ung ho.CT tu 0061001010535 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/01/2026
|200.000
|020097041501071723142026ynoO400705.17686.172314.DO THI HOA chuyen tien ung ho MS 2026. 007chi Hoang Thi Trang)
|07/01/2026
|20.000
|6007IBT1aWBVYJGT.VU DUC TU. Ung ho MS 2025.350 - ba Vu Thi Bien .20260107.171921.0339306897.VU DUC TU.970437
|07/01/2026
|80.000
|020097042201071717242026L0QB859613.75258.171725.2026.006
|07/01/2026
|50.000
|020097040501071715122026MK4T027790.58926.171512.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2026007 Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|200.000
|020097042201071713182026ACY5418350.45141.171319.Tri Duc ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|07/01/2026
|100.000
|0200970488010717021520260LDm074471.60936.170212.2026.001 EM MAC THANH NHUNG
|07/01/2026
|18.000
|MBVCB.12475534749.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2026.005(em Bui Phuong Thao).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12475487999.MS 2026.006 ( chi Vu Thi Dong).CT tu 0031000244188 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|500.000
|6007MCOBB2C798BJ.Ung ho MS 2026.007 (chi Hoang Thi Trang).20260107.165845.03601014902406.NGUYEN NGOC TIEN.970426
|07/01/2026
|50.000
|6007IBT1k1JU5DEJ.ung ho ms 2026.007 chi hoang thi trang FT26007069711767.20260107.165416.19036652222019.VND-TGTT-TRINH XUAN VIEN.970407
|07/01/2026
|100.000
|6007VNIBJ2MWK7GW.Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh.20260107.165034.328236238.NGUYEN ANH MINH.970441
|07/01/2026
|100.000
|020097042201071641382026GWFK197356.13668.164136.Ung ho MS 2026.006
|07/01/2026
|50.000
|MBVCB.12475112389.LE THI THUY chuyen tien MS2026.007.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|500.000
|MBVCB.12475110074.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0011002381431 NGUYEN THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|50.000
|6007IBT1k1JUS7HR.TRAN NGOC NHANH chuyen chi Hoang Thi trang Ms 2026. 007 FT26007946299250.20260107.163330.19036749487017.VND-TGTT-TRAN NGOC NHANH.970407
|07/01/2026
|300.000
|6007IBT1k1JUCKYV.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26007830746566.20260107.162557.19033296524014.VND-TGTT-PHAM VAN TRONG.970407
|07/01/2026
|200.000
|0200970422010716243320266KFW320876.99682.162434.ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|07/01/2026
|100.000
|6007TPBVJ2MWWEY2.Tnn ho tro ms 2026.007 hoang thi trang.20260107.162426.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|07/01/2026
|100.000
|6007WBVNA2YT64ZJ.Ung ho MS 2026 007 chi Hoang Thi Trang.20260107.162233.108000004673.NGUYEN THI HANH DUNG.970412
|07/01/2026
|2.000.000
|020097048801071622332026jH1Y794793.86373.162230.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|500.000
|6007IBT1fWZYB4GX.TRAN MUOI chuyen tien.20260107.161941.120410102000406.TRAN MUOI.970431
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12474786036.HO THI NGA chuyen tien.CT tu 0201000571595 HO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|020097041601071611492026Jqj0818904.18425.161150.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang-070126-16:11:48 Jqj0818904
|07/01/2026
|300.000
|MBVCB.12474516580.ung ho ms 2026.006( chi vu thi dong).CT tu 1062040586 NGUYEN DOAN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|20.000
|MBVCB.12474507597.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 1031450732 VU LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|300.000
|6007IBT1k1J8L17F.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26007591557008.20260107.155543.19039031201017.VND-TGTT-NGO THAO ANH.970407
|07/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12474358726.Ung ho MS 2025.354 ( be Dinh Nguyen Thao My).CT tu 0181003614571 NGUYEN PHAN THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|50.000
|6007VNIBJ2MWT7YP.ung ho ms 2026006 chi vu thi dong.20260107.154834.807778888.NGUYEN HUY VU.970441
|07/01/2026
|300.000
|MBVCB.12474269588.MS2026.007 ( Chi Hoang Thi Trang).CT tu 0121002358137 DINH THI ANH TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|500.000
|0200970416010715364420264m3K003144.3232.153529.UNG HOMS 2026.006 CHI VU THIDONG-070126-15:36:44 4m3K003144
|07/01/2026
|50.000
|6007TPBVJ2MWJ239.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.20260107.153209.39879888888.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970423
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12474049680.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|20.000
|6007IBT1k1J849E9.Vuthidong FT26007103551804.20260107.153057.10610150699999.LE THI HOAI.970407
|07/01/2026
|200.000
|020097048801071526422026WuIV467414.43848.152637.UNG HO MA SO 2026.007
|07/01/2026
|300.000
|MBVCB.12473931569.LE NHU NHO chuyen tien.CT tu 1049737287 LE NHU NHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|020097042201071523442026QY5D210714.27470.152345.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|50.000
|020097041601071513002026K3bt351276.65876.151254.MS 2026.007 CHI HOANG THI TRANG-070126-15:13:00 K3bt351276
|07/01/2026
|200.000
|0200970405010715093220260SYO072354.46513.150930.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|07/01/2026
|300.000
|020097048801071505512026nW3S356233.24857.150546.H11. UNG HO MS 2025. 007. CHI HOANG THI TRANG. THON XUAN LAI, XA DA PHUC, HA NOI.
|07/01/2026
|200.000
|020097041501071505272026bP2N782448.22665.150528.QR - TRAN NHU PHUONG chuyen tien
|07/01/2026
|500.000
|020097040501071503592026GPFY048017.14920.150357.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|300.000
|MBVCB.12473648132.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 1024229565 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|50.000
|020097048801071503322026SOxG344322.12676.150326.UNG HO MS 2026007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|100.000
|020097042201071458342026QUZT635423.84770.145835.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|150.000
|020097042201071456052026FNOR632910.73264.145601.ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|200.000
|0200970422010714555820265GPQ124470.70929.145559.Tri Duc ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|20.000
|6007IBT1aWBDXNFN.VU DUC TU. Ung ho MS 2025.349 - em Vu Phuong Duy..20260107.145424.0339306897.VU DUC TU.970437
|07/01/2026
|500.000
|MBVCB.12473499203.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0721000638272 DUONG NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|30.000
|MBVCB.12473316296.Ung ho MS 2026003 be Do Mai Anh.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|30.000
|MBVCB.12473301083.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|30.000
|MBVCB.12473288134.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|6007IBT1k1JIR388.ung ho MS 2026.006 FT26007563208312.20260107.143253.19032995288699.VND-TGTT-HA TU NGOC.970407
|07/01/2026
|100.000
|020097048801071427192026xbJZ169356.25885.142719.XIN CAU BINH AN BAO YEN BAO NGHI MANH KHOE
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1k1JI3T39.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang FT26007235944065.20260107.142612.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|07/01/2026
|200.000
|6007IBT1k1JI3C6C.Viet ha55 ung ho ms 2026.007 hoang thi trang FT26007861473844.20260107.142348.19032074041558.VND-TGTT-DUONG VIET HA.970407
|07/01/2026
|1.100.000
|020097041501071418012026GE0r646873.81981.141801.Giup ms26.007.hoang thi trang.Ngoc oanh 400.kieu anh.200.ba Thuy 100.Minh khang 200.Long Chau 200
|07/01/2026
|500.000
|020097048801071413442026UTHq108455.62595.141345.TRAN THI CAM LE CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.007 HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|200.000
|020097040501071413112026P2AW049480.61114.141309.Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.007-chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|300.000
|0200970422010714114120269X2B848062.54257.141142.ung ho ms 2026.007 hoang thi trang
|07/01/2026
|200.000
|6007IBT1fWZY2SCY.Ung ho MS 2026.007.20260107.140412.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12472858793.ht hoan canh 2026.007( hoang thi trang).CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|50.000
|6007IBT1k1JIE678.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang FT26007520809057.20260107.140207.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|07/01/2026
|100.000
|020097042201071401552026FLER185794.8423.140154.Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|100.000
|6007NBVAF22SU86S.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.20260107.135848.193715157015.PHAM THI HONG CUC.970419
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12472702678.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0491001522896 HA THI THU TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|500.000
|6007VNIBJ2MU5EZI.Ung ho MS 2025.345 (be Dinh Nguyen Thao My).20260107.134805.276939999.DAM THI KIM NGAN.970441
|07/01/2026
|100.000
|020097048801071347192026Atrb995248.40999.134719.UNG HO MS 2026.007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|50.000
|6007VNIBJ2MU51M3.Ung ho MS 2026.007 ( chi Hoang Thi Trang ).20260107.134600.908677199.HUYNH THI PHUONG DUNG.970441
|07/01/2026
|300.000
|020097048801071344262026lcjV983344.28595.134426.UH MS 2026.007
|07/01/2026
|200.000
|020097044901071343572026vm1v283360.26547.134357.UNG HO MS 2026.007 Chi Hoang thi Trang, ma GD 100000066530339
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12472623723.NGUYEN THI HUONG HUONG chuyen tien ung ho MS 2026.07( Hoang Thi Trang).CT tu 0941000025555 NGUYEN THI HUONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|10.000
|020097041601071343052026ggSI132659.22668.134305.UNG HO MS 2026 007 CHI HOANG THI TRANG-070126-13:43:05 ggSI132659
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1k1JI4C29.Ung ho ms 2026.007. Chi hoang thi trang FT26007033663001.20260107.134244.8149891989.VU VAN HOA.970407
|07/01/2026
|300.000
|6007IBT1bJCZMA9C.ung ho MS 2026.007 ( Hoang Thi Trang).20260107.134022.06655218875.THAI QUOC VIET.970429
|07/01/2026
|100.000
|6007TPBVJ2MUPUGQ.Ung ho ms 2026.007.20260107.133639.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|07/01/2026
|200.000
|020097048801071332402026GiAc935372.76991.133240.UNG HO MS 2026.007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|50.000
|020097048801071331282026GhhW930442.70857.133128.UNG HO MS 2026.007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1hWDYIA6L.IBFT UNG HO MS 2025.352 NGUYEN TUE NHI.20260107.133054.060235304409.SACOMBANK.970403
|07/01/2026
|100.000
|020097042201071329032026Z61E935529.59974.132904.ung ho nguyen thi dong
|07/01/2026
|200.000
|020097042201071328162026RJI9548569.57373.132814.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang mot chut it goi la tam long giup cac chau
|07/01/2026
|200.000
|6007IBT1dJH9HCBW.Chi cha co gi dup be hop sua.20260107.132758.97042292J4533350000000007a1477.MBBANK IBFT.970422
|07/01/2026
|68.000
|6007MCOBB2C66GF8.MS2026.007 Hoang thi trang.20260107.132726.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12472420323.MS 2026.007-cau mong gd chi Hoang Thi Trang som vuot qua noi dau va on dinh cuoc song.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|110.000
|MBVCB.12472426279.ms 2026.007(hoang thi trang).CT tu 1016843162 TRAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|50.000
|6007MCOBB2C66BV2.Ung ho ms2026.007 hoang thi trang.20260107.132252.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|07/01/2026
|50.000
|020097042201071322232026BCCN805088.31367.132224.ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|100.000
|6007TPBVJ2MU6PKA.Ung ho MS 2026.007 (chi Hoang Thi Trang).20260107.132051.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|07/01/2026
|300.000
|6007IBT1k1JIIF57.Ms 2026.007 chi hoang thi trang FT26007855994094.20260107.132044.19029077081010.VND-TGTT-TRAN TUAN HIEU.970407
|07/01/2026
|100.000
|020097042201071318422026YTH6839317.15444.131843.ung ho ms 2026.006 chi Vu Thi Dong
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12472296399.ung ho MS 2026.007 Chi Hoang Thi Trang.CT tu 0071000676013 NGUYEN QUANG MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|020097041601071312532026zp66721979.90506.131248.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang-070126-13:12:53 zp66721979
|07/01/2026
|100.000
|020097048801071309412026FdM6843857.75662.130941.UNG HO MS 2026007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|200.000
|020097042201071308522026LTMP401455.72308.130853.PHAM TUAN KIET chuyen tien MS 2026.006 Vu Thi Dong
|07/01/2026
|150.000
|6007IBT1k1JISMA6.NGUYEN THI HUONG chuyen ung ho MS 2026.007 hoang thi trang FT26007776192020.20260107.130453.19033956107012.VND-TGTT-NGUYEN THI HUONG .970407
|07/01/2026
|300.000
|6007IBT1k1JI922E.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang FT26007805920477.20260107.130058.12620525877012.VND-TGTT-NGUYEN DANG TRONG QUANG.970407
|07/01/2026
|100.000
|6007VNIBJ2MUIPU2.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.20260107.130034.401704060199468.VO THI NGOC VINH.970441
|07/01/2026
|500.000
|6007IBT1iWNSF5B4.Ms 2026-007 uh chi Hoang Thi Trang.20260107.125857.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|07/01/2026
|500.000
|0200970488010712585220262Nqe798827.26099.125852.UNG HO MS 2026007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|3.000.000
|020097042201071249302026FN48499885.82118.124931.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|100.000
|020097042201071245352026UC6P409528.61771.124530.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|30.000
|0200970422010712451120264QU7508143.60265.124512.UNG HO MS 2026.006
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1fWZPNPHI.MS 2026.007 Hoang Thi Trang.20260107.124429.31071957.NGUYEN HOANG CHUONG.970431
|07/01/2026
|100.000
|020097041501071243382026qzb8418531.53034.124339.VU THI PHUONG HAU chuyen tien ung ho MS 2026.006(chi Vu Thi Dong)
|07/01/2026
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113629886653.20260107.113629886653-0357293955_Ung ho MS 2026006chi Vu Thi Dong
|07/01/2026
|500.000
|6007IBT1hWDY9EJL.IBFT Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.20260107.124307.060235157996.SACOMBANK.970403
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12471890102.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0371003929692 HUYNH NGOC XUAN NHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|30.000
|020097042201071240332026NCAT602925.36514.124035.BAN DUC TOAN chuyen tien. ung ho MS 2026.006 chi vu thi dong
|07/01/2026
|300.000
|0200970415010712365320263bog399829.17839.123654.VU THI LUA chuyen tien ung ho MS 2026. 007 ( chi Hoang Thi Trang)
|07/01/2026
|100.000
|020097040501071234412026EUQ1034096.6420.123442.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|700.000
|MBVCB.12471771651.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0271000609003 NGUYEN NGOC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|020097042201071231482026FKOB248622.91216.123149.2026.007 ung ho chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|500.000
|MBVCB.12471737329.Ung ho MS 2026.007 (chi Hoang Thi Trang).CT tu 0541001476122 NGUYEN VIET HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|6007IBT1k1JM3P95.Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang FT26007300000966.20260107.123018.14021982505011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG NHUNG.970407
|07/01/2026
|300.000
|020097048801071229092026U2pI661624.76477.122907.UNG HO MS 2026.007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|500.000
|020097042201071227222026S48B576162.66351.122724.chuyen tien giup MS 2026.006 chi Vu thi Dong.. Ninh Binh
|07/01/2026
|200.000
|020097041601071224472026SRCk597424.52308.122447.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang-070126-12:24:47 SRCk597424
|07/01/2026
|20.000
|6007IBT1fWZPXFKV.Le Thi Doai chuyen tien ung ho ms 2026.006 Vu Thi Dong.20260107.122424.962296580.LE THI DOAI.970406
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1k1JMHBYA.Ung ho MS 2026 007 Hoang Thi Trang FT26007307038355.20260107.121928.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|07/01/2026
|50.000
|MBVCB.12471537415.ung ho MS 2026.007.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|020097044901071218172026qnTl841316.15119.121818.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong, ma GD 100000066495269
|07/01/2026
|50.000
|MBVCB.12471523928.ung ho MS 2026.006.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|0200970422010712161220267UI1969037.2181.121607.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12471429431.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho MS 2026.006 (chi Nguyen Thi Dong).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|500.000
|6007IBT1k1JMKXVQ.MS 2026 007chi hoang thi trang FT26007590810774.20260107.120936.19020711961013.VND-TGTT-PHAN THI HOA.970407
|07/01/2026
|30.000
|MBVCB.12471361017.2026.006 Vu Thi Dong.CT tu 1012973837 VU TUNG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|020097041601071204342026cFeS611955.31607.120319.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG-070126-12:04:34 cFeS611955
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12471292710.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0021001542741 NGUYEN BINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|50.000
|MBVCB.12471268005.ung ho MS 2026.007( chi Hoang Thi Trang).CT tu 0041000177188 VO TAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12471234951.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0451001313638 VU DUC TAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|6007TPBVJ2MUVKXK.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.20260107.115522.11119779999.PHAM BA TRUONG.970423
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12471143887.HUYNH THI KIM QUYEN ung ho MS2025.352(nguyen tue Nhi).CT tu 0181002067516 HUYNH THI KIM QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|500.000
|020097041601071150562026gHBP121618.45718.115057.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang-070126-11:50:56 gHBP121618
|07/01/2026
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113622543865.20260107.113622543865-0989551193_Ung ho gia dinh chi Hoang Thi Trang 200k
|07/01/2026
|50.000
|020097048801071144562026AWtx401469.8754.114457.UNG HO MS 2025324 ANH NGUYEN MINH TAM
|07/01/2026
|500.000
|020097041601071144402026oKpB582909.6672.114441.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang-070126-11:44:40 oKpB582909
|07/01/2026
|50.000
|020097048801071142552026kWBL389037.95519.114255.UNG HO MS 2026007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|150.000
|020097040501071142032026YTHL005960.90446.114203.Vietcombank:0011002643148:HA THI PHAN ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|07/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12470911045.Ung ho Hoang Thi Trang MS 2026.007.CT tu 7899540899 THAI THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|29.945
|MBVCB.12470905437.ung ho Ms 2026.006 ( chi Vu Thi Dong ).CT tu 1037035736 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|50.000
|020097040501071133252026BK69064329.34886.113319.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2006.006 Vu Thi Dong
|07/01/2026
|50.000
|MBVCB.12470675197.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0141000780678 NGUYEN THI THUY CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|020097042201071124572026PZHW954399.83852.112458.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|07/01/2026
|500.000
|MBVCB.12470646118.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0181001588192 LE THI THANH NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1k1JM2JUJ.ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26007785974636.20260107.112145.19035951392013.VND-TGTT-HO NGOC MINH QUAN.970407
|07/01/2026
|500.000
|020097042201071119232026QNW6856998.49433.111924.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|07/01/2026
|1.000.000
|6007IBT1k1JM1NDI.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang FT26007404697833.20260107.111845.10820001821011.VNDA- NGUYEN QUOC TUAN TCB HK.970407
|07/01/2026
|100.000
|6007VNIBJ2MUW2LK.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).20260107.111800.036704060013788.DO QUANG HUY.970441
|07/01/2026
|500.000
|MBVCB.12470535724.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0071001077850 NGUYEN KIM HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|6007IBT1iWNSCMTB.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260107.110550.113252208.NGUYEN DANG LONG.970432
|07/01/2026
|100.000
|020097048801071105032026iuG8157490.63726.110501.UNG HO MS 2026007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12470238910.Ung ho MS 2026.007(chi Hoang Thi Trang).CT tu 0081000351711 DOAN THI MAU DON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|50.000
|MBVCB.12470235019.UNG HO MS 2026.007 (CHI HOANG THI TRANG).CT tu 0611001974450 NGUYEN DIEU LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1k1JVT7WG.NGUYEN LE DIEM QUYNH chuyen ung ho MS 2026.006 FT26007556234279.20260107.105229.19035758283010.VND-TGTT-NGUYEN LE DIEM QUYNH.970407
|07/01/2026
|100.000
|020097048801071052202026SB36085242.91286.105220.UNG HO MS 2026.007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|300.000
|020097040501071052192026BICX065445.92192.105219.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|50.000
|MBVCB.12470152508.ung ho ms 2026.006 vu thi dong.CT tu 0231000692361 HOANG THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|400.000
|MBVCB.12470138907.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 1050212933 MAI TUY HOA LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|130.000
|6007TPBVJ2MUZ31I.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.20260107.104905.10002716393.NGUYEN HUY CUONG.970423
|07/01/2026
|200.000
|0200970405010710434520267A7Z024685.43930.104340.Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH SOAI chuyen tien ung ho ma so 2025.339 me con chi nguyen thi thu huong
|07/01/2026
|300.000
|MBVCB.12469988869.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao.CT tu 0641000057028 NGUYEN VAN DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|300.000
|6007IBT1k1JVKF4S.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang FT26007098984510.20260107.103543.9855777999.NGUYEN THI THAO.970407
|07/01/2026
|500.000
|0200970422010710345620265EG1455610.96586.103451.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|100.000
|020097048801071034282026l1KE986359.93827.103428.UNG HO MS 2026007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12469856408.ung ho ma so 2026007 Hoang Thi Trang.CT tu 0071001411844 NGUYEN THI AI LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12469804996.LE THI BINH ung ho MS 2026007 (Hoang Thi Trang).CT tu 1036121442 LE THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|020097041501071025212026U7NV868837.46983.102522.QR - Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|500.000
|020097048801071023082026KXfo927450.35768.102308.UNG HO MS 2026.007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|50.000
|020097041601071022412026ipSK685740.32931.102126.UNG HO MS 2026.007 CHI HOANG THI TRANG-070126-10:22:41 ipSK685740
|07/01/2026
|100.000
|020097042201071019242026NWJY446064.17399.101922.NGUYEN QUANG NGHIEP chuyen tien ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang .
|07/01/2026
|300.000
|6007IBT1k1JVBUGR.ung ho MS 2026007 Hoang thi Trang xa Da Phuc HaNoi FT26007048180790.20260107.101907.19128817640017.VND-TGTT-LE THI THANH HA.970407
|07/01/2026
|200.000
|020097042201071018582026U8DL414046.15101.101859.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12469687198.DANG NGOC CHIEN chuyen tien. ung ho chi hoang thi trang.CT tu 2975617784 DANG NGOC CHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|020097040501071012072026QJJG079039.79818.101207.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.006 chi Vu Thi Dong
|07/01/2026
|100.000
|020097042201071012032026CH5F951796.80037.101204.Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113612359178.20260107.113612359178-0902644753_Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12469572270.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0371000488618 HA THI THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|50.000
|6007MCOBB2C6QWN4.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).20260107.100940.03101010965538.HOANG VIET.970426
|07/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12469511223.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0071004208339 NGUYEN TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12469505004.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|020097041601071003102026A1Wi189611.35505.100305.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang-070126-10:03:10 A1Wi189611
|07/01/2026
|100.000
|020097048801071002072026vUtY815334.30115.100207.NGO XUAN BINH CHUYEN TIEN MS 2026.007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|1.000.000
|020097041601070959422026O28Z695525.17540.095827.UNG HO MS 2026.007 HOANG THI TRANG-070126-09:59:42 O28Z695525
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12469375582.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0461000443066 BUI THI TUYET LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|300.000
|6007IBT1k1JVVD6D.Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang FT26007347569033.20260107.095447.14020857493013.VND-TGTT-VO HOANG SON.970407
|07/01/2026
|300.000
|MBVCB.12469355877.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 007.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|20.000
|MBVCB.12469316177.ung ho ms 2026.007 ( chi hoang thi trang).CT tu 0091000570473 PHAN VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|0200970488010709491820269j1E762325.69593.094919.TRAN THI THACH THAO CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.006 VU THI DONG
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1k1JVSSDD.PHUNG THE TAI chuyen ung ho ms 2026.007 FT26007306579860.20260107.094830.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|07/01/2026
|500.000
|MBVCB.12469238604.PHAM THANH HA chuyen tien Ma so 2226.007 Hoang Thi Trang.CT tu 0451001380092 PHAM THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12469229027.UNG HO MS 2026.007 chi HOANG THI TRANG VA 4 CON.CT tu 0501000059481 CAO THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|300.000
|0200970488010709444620267GYC744094.47718.094446.UNG HO MS 2026.006
|07/01/2026
|300.000
|6007IBT1k1JV2TDX.Ung ho ms 2026.007 Hoang thi trang FT26007702636288.20260107.094413.19026975503011.VND-TGTT-TRUONG THI XUYEN LE .970407
|07/01/2026
|16.000.000
|UNG HO VIEN PHI 2 MA SO 2026.002 VA 2026.004, MOI MA SO 8 TRIEU, TONG 16 TRIEU
|07/01/2026
|500.000
|6007IBT1fWZPUE1Z.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.20260107.094029.171914849668668.NGUYEN QUOC KHANH.970431
|07/01/2026
|300.000
|MBVCB.12469108322.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|02009704220107093544202684JO886683.9302.093545.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1iWN9G5TR.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.20260107.093428.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|07/01/2026
|500.000
|02009704160107093121202630gR609544.89480.093122.UNG HO MS 2026.007 HOANG THI TRANG-070126-09:31:20 30gR609544
|07/01/2026
|200.000
|6007IBT1iWN9A9KX.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.20260107.092724.152297912.LE THI NGOC LAN.970432
|07/01/2026
|50.000
|6007IBT1k1JVQVEX.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang FT26007094025614.20260107.092646.19031856536010.VND-TGTT-CHU DUC TUAN.970407
|07/01/2026
|500.000
|020097040501070925012026Q5QJ067646.64052.092501.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|200.000
|020097041601070923242026bemv874116.56528.092324.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang-070126-09:23:24 bemv874116
|07/01/2026
|200.000
|020097041601070923082026eyEe109215.55886.092153.UNG HO MS 2026,007 CHI HOANG THI TRANG-070126-09:23:08 eyEe109215
|07/01/2026
|200.000
|6007IBT1k1JDR4RV.Ung ho MS 2026.001 em Mac Thanh Nhung FT26007823583660.20260107.092119.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|07/01/2026
|200.000
|6007IBT1k1JDXTPS.Ung ho MS 2026.004 chi Nguyen Thi Sau FT26007694397457.20260107.091902.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|07/01/2026
|100.000
|02009704220107091742202633EG333183.34413.091743.PHAM THI PHUONG HA chuyen tien uh ms 2026007 chi trang
|07/01/2026
|200.000
|020097041601070916252026Ilyl224516.28466.091626.UNG HO MS 2026. 006 CHI VU THI DONG-070126-09:16:25 Ilyl224516
|07/01/2026
|80.000
|020097041501070916162026dq2E663597.29033.091617.QR - Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|5.000
|6007IBT1k1JDFKFC.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang FT26007946507608.20260107.091210.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|07/01/2026
|100.000
|6007TPBVJ2MUQ8GQ.Ung ho MS 2006.006 (chi Vu Thi Dong).20260107.091023.03984072001.NGUYEN PHUONG NGUYEN.970423
|07/01/2026
|500.000
|MBVCB.12468764146.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0881000447437 NGUYEN TUAN HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|1.000.000
|MBVCB.12468746895.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0611002236868 PHAM THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|020097041601070906172026qNEB833975.90075.090617.TRAN XUAN THUY CHUYEN KHOAN HO TRO MS 2026- 006 CHI VU THI DONG-070126-09:06:16 qNEB833975
|07/01/2026
|300.000
|MBVCB.12468704242.ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung).CT tu 3730142888 TRAN THI NINH NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|020097041601070904302026mM0b402751.83456.090425.HUYNH MAI HUONG CHUYEN KHOAN HO TRO MS 2026007 CHI HOANG THI TRANG-070126-09:04:30 mM0b402751
|07/01/2026
|1.000.000
|020097041601070902442026bXaj825529.75732.090245.NGUYEN THANH VAN CHUYEN KHOANVA CO THUY VI UNG HO MS 2006007HOANG THITRANG-070126-09:02:44 bXaj825529
|07/01/2026
|100.000
|020097041601070900212026LZ3R432596.67559.085906.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang-070126-09:00:21 LZ3R432596
|07/01/2026
|500.000
|020097048801070858472026J1bN549719.61211.085841.UNG HO MS 2026007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|50.000
|020097042201070857282026ULT3443158.56415.085729.gui chi vu thi dong
|07/01/2026
|200.000
|020097042201070857172026UDZ9609591.55834.085718.Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12468577426.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0441000752243 PHAM NHU NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12468539431.Ung ho MS 2026.007 (chi Hoang Thi Trang).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1iWN98KMU.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 007 HOANG THI TRANG.20260107.085118.247529918.LE THI HOA.970432
|07/01/2026
|100.000
|0200970415010708503120264Z7f593945.32011.085032.Ungho2026.006
|07/01/2026
|200.000
|6007IBT1k1JDA294.LE THI DUNG ung ho ms 2020 066 chi vu thi dong FT26007909769709.20260107.083720.19033846915016.VND-TGTT-LE THI DUNG .970407
|07/01/2026
|200.000
|0200970416010708302820261SlZ410435.63009.082913.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang-070126-08:30:28 1SlZ410435
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12468219217.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2026-007(hoang thi trang).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|500.000
|6007IBT1k1JD552H.Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang FT26007376950719.20260107.082802.19034324045018.VND-TGTT-THAN LY HUYNH NHU.970407
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1k1JD5S3R.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang FT26007606284000.20260107.082712.11023354881014.VND-TGTT-HOANG THI YEN.970407
|07/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113601317429.20260107.113601317429-0961282794_Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|500.000
|6007TPBVJ2M4P7GE.Nguyen Thi Loan chuyen tien ung ho MS 2026.007 Hoang Thi Trang.20260107.082353.22258585999.NGUYEN THI LOAN.970423
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12468174517.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0011001504463 DINH THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|300.000
|6007IBT1aWBSLDTU.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.20260107.082334.195001060003685.KIEU THU HA .970409
|07/01/2026
|50.000
|6007MCOBB2CNSKXX.Ung ho MS 2026.006 ( chi Vu Thi Dong).20260107.082146.14001011606804.NGO MAI YEN THO.970426
|07/01/2026
|20.000
|MBVCB.12468090441.LANG THI THUY ung ho MS 2026.003 do mai anh .CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|500.000
|MBVCB.12468075075.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0011002688513 NGUYEN THI PHUONG TRA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|020097048801070816112026EXSi347160.15229.081611.UNG HO MS 2026.005 EM BUI PHUONG THAO
|07/01/2026
|200.000
|0200970415010708135920261LxA500809.8543.081353.QR - Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung
|07/01/2026
|500.000
|020097040501070812492026AG9P066158.3859.081247.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|500.000
|020097048801070811532026SWLC327032.2015.081153.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|07/01/2026
|500.000
|020097040501070804302026L4CU032504.78960.080430.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|500.000
|6007IBT1iWN9CMYE.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 5 ma so sau 2026003 2026004 2026005 2026006 2026007 moi ma so 100 K.20260107.080157.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|07/01/2026
|100.000
|6007IBT1iWN917ZX.CAO THI THUY DUONG chuyen tien ung ho ms20260006 chi vu thi dong.20260107.075742.0935284147.CAO THI THUY DUONG.970432
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12467844563.UNG HO MS 2026.006 ( CHI VU THI DONG ).CT tu 1035227934 PHAM MANH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12467825441.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0251001703025 TRINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|6007IBT1hWDPDV3U.IBFT HO THI DIEN chuyen tien ung ho Hoang thi Trang MS 2026.007.20260107.075458.040103488917.SACOMBANK.970403
|07/01/2026
|100.000
|020097042201070754362026UH21256553.48535.075437.ung ho ms 2026.006 vi thi dong
|07/01/2026
|200.000
|020097042201070754272026TBBP121796.49211.075428.PHAM THI THU HA chuyen tien Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12467807006.2026.007.CT tu 0451001342818 PHAM THI XOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|50.000
|MBVCB.12467802450.unghoMS2026006(vuthidong).CT tu 1017498817 LO THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|30.000
|020097048801070752162026UIAx237984.41666.075216.UNG HO MS 2026007 CHI HOANG THI TRANG
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12467724287.Ung Ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 9352966301 HA NGOC PHUONG TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|30.000
|020097041601070743092026BqBK341614.16185.074155.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG-070126-07:43:09 BqBK341614
|07/01/2026
|500.000
|MBVCB.12467694209.LE THI TRANG chuyen tien 2026.007 Hoang Thi Trang .CT tu 0371003923412 LE THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|150.000
|MBVCB.12467622491.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|020097048801070731442026O94n147301.83792.073145.UNG HO MS 2026.006 CHI VU THI DONG
|07/01/2026
|80.000
|020097041501070730512026o9oU405360.81354.073051.QR - Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|500.000
|MBVCB.12467535251.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0541000219848 NGUYEN THI HONG UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|020097040501070725292026TUE5085729.66274.072529.Vietcombank:0011002643148:LE THI THUY TRANG chuyen tien ung ho MS 2026.007 chi Hoang thi Trang
|07/01/2026
|500.000
|6007IBT1aWBSKZG7.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.20260107.072528.0981678819.TRINH MINH DUC.970437
|07/01/2026
|260.000
|6007IBT1hWDP2FFM.IBFT Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260107.072357.050102229174.SACOMBANK.970403
|07/01/2026
|50.000
|6007IBT1iWN2RGMQ.MS 2026006.20260107.072106.0356480658.NGUYEN TRUNG DOAN.970432
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12467419917.ung ho MS 2026.006( chi Vu Thi Dong).CT tu 0871004251324 TRAN THI THAO HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|300.000
|020097042201070715042026LPL5744487.38513.071504.Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang
|07/01/2026
|50.000
|6007IBT1k1JSR8TD.Ung ho Ms 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26007681834970.20260107.071436.5819666666.NGUYEN VAN SON.970407
|07/01/2026
|300.000
|MBVCB.12467359884.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.007 (chi Hoang Thi Trang).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|30.000
|MBVCB.12467189386.Ung ho MS 2026.007 (chi Hoang Thi Trang).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|15.000
|MBVCB.12467185477.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao )..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12467167552.Ung ho MS2026.006 (Chi Vu Thi Dong).CT tu 0511000434979 NGUYEN THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|IBVCB.12467105197.Chuyen tien ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12467097187.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.007 (chi Hoang Thi Trang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|500.000
|6007IBT1k1JSL4B2.Ung ho MS 2026.006 Vu Thi Dong FT26007790204714.20260107.064347.19032351545011.VND-TGTT-LUONG VU DUC HUY.970407
|07/01/2026
|500.000
|6007IBT1fWZU3PY7.ung ho Ms 2026.006 (Vu Thi Dong).20260107.064252.0972802429.TRAN THI MINH.970431
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12467020311.Ung ho MS 2026.006 (chi VU THI DONG).CT tu 0561003798761 LE THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12467028226.PHAM MINH SANG chuyen tien Ms2026.006(vu thi dong).CT tu 9935517701 PHAM MINH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|020097048801070604112026DBNb887044.12364.060411.UNG HO MS 2026.006
|07/01/2026
|500.000
|MBVCB.12466870066.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 0481000650443 NGUYEN THI MAI XINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|020097048801070542572026P0yl871009.98530.054257.UNG HO MS 2006.006
|07/01/2026
|50.000
|MBVCB.12466756056. NHU Y ung ho MS 2026.006 ( chi Vu Thi Dong ) .CT tu 1030192964 NGUYEN THI NHU Y toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|50.000
|020097042201070432512026JL8Y973980.70739.043252.ung ho ms 2026.006 chi Vu Thi Dong
|07/01/2026
|50.000
|MBVCB.12466734888.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 1034098909 PHAM ANH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|200.000
|6007IBT1k1JSG7F1.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26007767751268.20260107.032325.888999061204.Nguyen Van Doanh.970407
|07/01/2026
|500.000
|6007IBT1k1JSARG1.Ung ho MS 2026.006 Chi Vu Thi Dong FT26007610228401.20260107.025203.19034810740011.VND-TGTT-PHAM THI HA.970407
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12466675148.ms 2026.006 ( vu thi dong).CT tu 9904766767 LE VAN BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|50.000
|6007IBT1k1JSBP77.Ung ho MS 2026002 Nguyen Thi Dung FT26007316006015.20260107.012828.19035476252015.VND-TGTT-NGUYEN TRANG PHUONG UYEN.970407
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12466575641.ungho.ms.2026.006.CT tu 1026870418 KIM THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|50.000
|6007IBT1k1JS5RVG.Ung ho ms 2026.006 chi vu thi dong FT26007930009261.20260107.011653.7979666777.PHAM VAN BAC.970407
|07/01/2026
|500.000
|6007IBT1hWDUR5AT.IBFT Ung ho MS 2026005 Bui Phuong Thao.20260107.011623.060253606668.SACOMBANK.970403
|07/01/2026
|200.000
|MBVCB.12466518420.Ung ho MS 2026.006(chi Vu Thi Dong).CT tu 1017038138 DUONG THI KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12466516167.Ung ho MS 2026.006.CT tu 1040102633 NGUYEN THI PHUONG TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12466502969.ung ho MS 2026.006( chi vu thi dong).CT tu 0371000508988 DANG LE THANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|50.000
|MBVCB.12466474603.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).CT tu 9856006698 CHU DUC KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|100.000
|020097048801070027052026BCdD743686.59900.002705.UNG HO MS 2026006 CHI VU THI DONG
|07/01/2026
|100.000
|MBVCB.12466449548.ung ho ms 2026.006.CT tu 0851000032223 PHAM THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|07/01/2026
|20.000
|020097042201070019442026DS5Y241606.53344.001945.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|07/01/2026
|200.000
|020097042201070013022026L89M110261.46663.001257.ung ho MS 2026..006 Chi Vu Thi Dong
|08/01/2026
|10.000
|MBVCB.12496023076.Ung ho MS 2026.008 (gia dinh ong Le Van Quy - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|10.000
|MBVCB.12496019065.Ung ho MS 2026.007 (chi Hoang Thi Trang - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|50.000
|020097042201082302512026KW5C501080.40394.230252.ms2026.008 gd ong Le Van Quy
|08/01/2026
|100.000
|0200970422010822535220264VZ2459389.21332.225350.Ung Ho MS 2026.007
|08/01/2026
|20.000
|020097042201082242492026DQWW614494.97620.224250.Ung ho MS 2026001 em Mac Thanh Nhung
|08/01/2026
|500.000
|6008IBT1k1JH3XS7.Ung ho MS 2026005 em Bui Phuong Thao FT26009628090508.20260108.223045.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|08/01/2026
|50.000
|MBVCB.12495571795.Ung Ho MS 2026006.CT tu 1055073929 NGUYEN THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|50.000
|020097048801082225222026souH521192.58028.222519.UNG HO MS 2026.006
|08/01/2026
|500.000
|6008IBT1k1JHFSYM.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy FT26009060527260.20260108.222147.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|08/01/2026
|10.000
|MBVCB.12495340331.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.008 (gia dinh ong Le Van Quy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|200.000
|020097042201082157112026R2RE243362.74510.215712.ung ho MS 2026.006 Vu Thi dong
|08/01/2026
|25.000
|6008IBT1k1JHE8B6.Ung ho MS 2026 008 Gia dinh ong Le Van Quy FT26009745575081.20260108.215521.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|08/01/2026
|10.000
|020097048801082150292026t6tL448696.49214.215026.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.350 NAMMO A DI DA PHAT
|08/01/2026
|100.000
|020097042201082150212026G32I646066.47943.215021.ung ho em bui phuong thao
|08/01/2026
|10.000
|020097048801082150002026wTsp447322.47108.215000.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.349 NAM MO A DI DA PHAT
|08/01/2026
|10.000
|0200970488010821491820264Aod445282.44557.214918.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN 2025.347 NAM MO A DI DA PHAT
|08/01/2026
|10.000
|020097048801082146282026JCdj437723.34178.214628.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.003 NAM MO A DI DA PHT
|08/01/2026
|10.000
|020097048801082145552026WkLG436387.31415.214552.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.004 NAM MO A DI DA PHAT
|08/01/2026
|10.000
|020097048801082144432026wIm3432904.26510.214443.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.354 NAM MO A DI DA PHAT
|08/01/2026
|10.000
|020097048801082144092026qlZq431197.24679.214409.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.001 NAM MO A DI DA PHAT
|08/01/2026
|10.000
|020097048801082143372026XNxI429661.22405.214337.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2026.002 NAM MO A DI DA PHAT
|08/01/2026
|500.000
|020097041601082143052026U9ZU726405.20200.214259.DANG THI THU HUYEN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.007 CHI HOANG THI TRANG-080126-21:43:04 U9ZU726405
|08/01/2026
|10.000
|0200970488010821400320264xMz419462.8438.214003.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.175 NAM MO A DI DA PHAT
|08/01/2026
|10.000
|020097048801082139272026l7ZC417660.6075.213927.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.189 NAMMO A DI DA PHAT
|08/01/2026
|10.000
|020097048801082138332026d0E4415310.2829.213833.PHAM THU HUONG CHUYEN TIEN UHMS 2025.177NAM MO A DI DA PHAT
|08/01/2026
|5.000
|6008IBT1cWGU2E56.VU MINH THANG chuyen tien.20260108.213439.105885920712.VU MINH THANG.970415
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1k1JHYXPS.Ung ho MS 2026.007 FT26009237310102.20260108.212716.19033981589013.VND-TGTT-BUI QUOC HUNG.970407
|08/01/2026
|200.000
|020097048801082126192026X6Dx377445.51164.212620.UNG HO MS 2026007 CHI HOANG THI TRANG
|08/01/2026
|50.000
|020097040501082122002026ZH17079142.30774.212200.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025353 be Nguyen Duc Anh
|08/01/2026
|200.000
|MBVCB.12494735541.ung ho MS2026.007 (chi Hoang Thi Trang).CT tu 0421000468631 LE THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|100.000
|020097048801082106182026barr306907.54433.210611.BUI THU HOA UNG HO MS 2026.008 GIA DINH ONG LE VAN QUY
|08/01/2026
|50.000
|020097041601082104542026uL8R570459.47044.210336.MS 2026.008 GIA DINH ONG LE VAN QUY-080126-21:04:54 uL8R570459
|08/01/2026
|20.000
|6008IBT1aWBU5HE1.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.001 (em Mac Thanh Nhung) .20260108.210218.0339306897.VU DUC TU.970437
|08/01/2026
|200.000
|MBVCB.12494505496.Ung ho MS 2026.06 ( chi Vu Thi Dong) .CT tu 1017103197 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|200.000
|6008IBT1k1JHC63S.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2026.003 BE DO MAI ANH FT26008037607983.20260108.205105.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|08/01/2026
|30.000
|0200970422010820432020265I77368233.31429.204324.LE HUY LUAN chuyen tien
|08/01/2026
|30.000
|020097042201082042362026EW7K806038.27199.204237.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|08/01/2026
|30.000
|020097042201082041002026IHMW903332.16770.204101.Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang
|08/01/2026
|30.000
|020097042201082038182026MQHP324052.2653.203819.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy
|08/01/2026
|200.000
|6008IBT1k1JZRN53.MS2026007 FT26008182015194.20260108.203343.9987058287.BUI THI HUE.970407
|08/01/2026
|56.000
|020097041601082024312026QtHI754958.23127.202432.NGUYEN HUONG UNG HO MS 2026 008 GIA DINH ONG LE VAN QUY-080126-20:24:31 QtHI754958
|08/01/2026
|80.000
|6008IBT1k1JZA3BB.PHAM THI KHANG chuyen FT26008449091153.20260108.195602.19039674986011.VND-TGTT-PHAM THI KHANG.970407
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1aWBUV116.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026,008 gia dinh ong le van quy.20260108.195318.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|08/01/2026
|100.000
|020097042201081952002026ITG1105168.29315.195201.Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang
|08/01/2026
|20.000
|020097042201081944042026D31X756095.81031.194402.PHAM VAN NHAN chuyen tien ung ho gia dinh ong Le Van Quy ms 2026.008
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1iWN5VHNT.PVTN ung ho MS 2026 008 gia dinh ong Le Van Quy.20260108.192931.0364285309.PHAM VAN TUE NHA.970432
|08/01/2026
|100.000
|020097040501081916192026UBOM056989.5062.191613.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy
|08/01/2026
|100.000
|MBVCB.12492593375.ung ho MS 2026.008.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|300.000
|020097048801081855212026pomv710415.67828.185521.UNG HO MS 2026.008 GIA DINH ONG LE VAN QUY
|08/01/2026
|300.000
|6008IBT1iWN5QTIX.Ms 2026-008 uh gia dinh ong Le Van Quy.20260108.184948.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|08/01/2026
|50.000
|6008IBT1iWNYZ8ER.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260108.181019.5882822003.DAO XUAN MANH.970432
|08/01/2026
|500.000
|0200970405010818011720262XCA076792.99311.180110.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|08/01/2026
|50.000
|0200970422010817555520260SCS605781.59840.175556.NGUYEN TRUNG BINH ung ho ms 2026007
|08/01/2026
|1.000.000
|6008MCOBB28YLP51.UH MS 2026.004 (Nguyen Thi Sau).20260108.175311.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|08/01/2026
|2.000.000
|6008MCOBB28YLGI7.UH MS 2026.002 (Nguyen Thi Dung).20260108.175057.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|08/01/2026
|500.000
|020097048801081750422026oBFX255948.21163.175042.UNG HO MS 2026.008 GIA DINH ONG LE VAN QUY
|08/01/2026
|300.000
|6008IBT1hWDALDN2.IBFT TRAN THI NHA TRANG chuyen Ms 2026.006 chi vu thi dong.20260108.174953.050067262937.SACOMBANK.970403
|08/01/2026
|2.000.000
|6008MCOBB28YL2UR.UH MS 2026.001 (em Mac Thi Nhung).20260108.174741.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|08/01/2026
|500.000
|MBVCB.12491174941.BUI NGOC DIEP ung ho MS 2025.337 chi Nguyen Thi Thuy Dieu.CT tu 0511000427431 BUI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|2.000.000
|6008MCOBB28Y28KD.UH MS 2025.354(be Dinh Nguyen Thao My).20260108.174437.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|08/01/2026
|1.000.000
|6008MCOBB28L53UA.UH MS 2026.003 (be Do Mai Anh).20260108.174137.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|08/01/2026
|2.000.000
|6008MCOBB28LPIX7.UH MS 2026.005 (em Bui Phuong Thao).20260108.173618.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|08/01/2026
|2.000.000
|6008MCOBB28LPUY1.UH MS 2026.006 (Vu Thi Dong).20260108.173352.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|08/01/2026
|300.000
|020097041601081726192026OGMZ141453.40243.172614.UNG HO MS 2026.008 GIA DINH ONG LE VAN QUY-080126-17:26:19 OGMZ141453
|08/01/2026
|50.000
|0200970422010817241820265FXP469677.26128.172419.ung ho MS 2026.008 gia dinh Ong Le Van Quy
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1k1JEZEL4.Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang FT26008750466353.20260108.172232.2726889999.BUI THI THANH LOAN.970407
|08/01/2026
|200.000
|6008IBT1iWNYV41M.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy.20260108.170942.0966877968.NGUYEN MY TAI.970432
|08/01/2026
|100.000
|020097042201081705042026SE2F175991.83715.170504.Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1hWDA4THJ.IBFT unghomaso 2026.008.20260108.165432.050086086597.SACOMBANK.970403
|08/01/2026
|100.000
|020097042201081649182026XJM1608335.71928.164919.Ung ho MS 2026006
|08/01/2026
|100.000
|02009704220108163055202698N7827749.44480.163056.pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|08/01/2026
|100.000
|6008TPBVJ2MK9FYA.Ung ho MS 2026.008 (gia dinh ong Le Van Quy).20260108.161121.04240213701.DANG DINH KHANH.970423
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1k1JKL5Z8.PHUNG THE TAI chuyen ung ho ms 2026.008 FT26008207428375.20260108.160302.19036889377017.PHUNG THE TAI.970407
|08/01/2026
|50.000
|6008IBT1k1JKZGU7.Ung ho MS 2026.008 FT26008010705471.20260108.155751.19033891863019.VND-TGTT-TRAN HONG THU.970407
|08/01/2026
|50.000
|6008IBT1k1JKZSEY.Ung ho MS 2026.008 FT26008923247352.20260108.155649.19033891863019.VND-TGTT-TRAN HONG THU.970407
|08/01/2026
|2.545
|6008WBVNA2YRYQAW.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy.20260108.155511.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
|08/01/2026
|2.000
|6008WBVNA2YRYYEV.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy.20260108.155449.108000912860.NGUYEN THI THANH MAI.970412
|08/01/2026
|200.000
|6008IBT1hWDAVXL5.IBFT Ung ho MS2026.006 vu thi dong.20260108.154828.0908680952.SACOMBANK.970403
|08/01/2026
|50.000
|0200970405010815482320260KTK023275.77204.154821.Vietcombank:0011002643148:MS 2026.008 gia dinh ong Le Van Quy
|08/01/2026
|300.000
|020097041501081518372026flIv365355.1235.151838.QR - Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy
|08/01/2026
|300.000
|020097048801081513212026yWcE203523.70887.151321.TRAN NAM DAN CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.008 GIA DINH ONG LE VAN QUY
|08/01/2026
|CHUYEN TIEN TU TAI KHOAN VCB 148 SANG TAI KHOAN VCB 337
|08/01/2026
|500.000
|020097040501081508492026BFE4041733.45694.150849.Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2025.008 gia dinh ong Le Van Quy
|08/01/2026
|100.000
|6008TPBVJ2MKUSBX.Ung ho MS 2026.008 (gia dinh ong Le Van Quy) pl.20260108.150719.00350910091.TANG PHUONG LIEN.970423
|08/01/2026
|200.000
|020097042201081453282026QFEI988710.61731.145328.Ung ho MS 2026.008 gia dinh ong Le Van Quy
|08/01/2026
|100.000
|MBVCB.12488354407.ung ho MS 2026.008 (gia dinh ong Le Van Quy).CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|50.000
|MBVCB.12488324888.LE THI MY LINH ung ho MS 2026.008.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|300.000
|0200970422010814474720262HMB678596.32031.144742.Ung ho MS 2026.007 chi Hoang Thi Trang
|08/01/2026
|100.000
|MBVCB.12488182351.MS 2026.008-cau mong gd ong Le Van Quy vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|50.000
|MBVCB.12488089367.ung ho ms 2026.006 vu thi dong.CT tu 0351001126306 NGUYEN VAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|200.000
|MBVCB.12488098361.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1k1J73KXU.ung ho MS 2026.008 FT26008072529158.20260108.143122.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|08/01/2026
|300.000
|IBVCB.12488072626.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.008 (gia dinh ong Le Van Quy).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|30.000
|6008IBT1k1J7FR2T.MS2026.008 be Finn chuc gia dinh luon binh an FT26008362327675.20260108.142856.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|08/01/2026
|150.000
|020097042201081424002026UQGH165120.11567.142355.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|08/01/2026
|200.000
|020097041501081423472026rLUr203443.11003.142345.ung ho MS 2026.008(gia dinh ong Le Van Quy)
|08/01/2026
|100.000
|6008MCOBB28LAEZL.Ung ho MS 2026.006 (chi Vu Thi Dong).20260108.142322.04201015806887.DO NGUYEN NGA MY.970426
|08/01/2026
|500.000
|020097041601081411342026jz2k664255.52417.141129.UNG HO GD ONG LE VAN QUY, MS 2026 008-080126-14:11:34 jz2k664255
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1k1J7ESN5.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy FT26008978406093.20260108.140627.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|08/01/2026
|1.800.000
|6008IBT1bJCL1FTM.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho gia dinh Ong Le Van Quy MS 2026 - 008.20260108.140503.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|08/01/2026
|50.000
|020097041501081404552026qu0a153783.21210.140455.BUI THI THU HA chuyen tien ung ho ms 2026.006 vu thi dong
|08/01/2026
|300.000
|020097041501081404222026FcLL152204.18652.140416.Ung ho MS 2026.007 (chi Hoang Thi Trang)
|08/01/2026
|30.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113757640632.20260108.113757640632-0866210336_Ung ho MS 2026006
|08/01/2026
|20.000
|6008TPBVJ2MK8D7E.MS 2026.008 (gia dinh ong Le Van Quy).20260108.140253.02935403901.LE THI BE DAO.970423
|08/01/2026
|300.000
|MBVCB.12487714211.ung ho MS2026.007(chi hoang thi trang).CT tu 0021001422564 HO THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|200.000
|MBVCB.12487672467.Ung ho MS 2025.352 ( Nguyen Tue Nhi).CT tu 1025846423 LE PHUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|200.000
|020097042201081355572026XCOL708334.79692.135558.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy
|08/01/2026
|300.000
|020097041601081355052026V2DO193959.76148.135348.UNG HO MS 2026-008 GD ONG LE VAN QUY-080126-13:55:05 V2DO193959
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1iWNPCDGS.MS 2026 008 Le Van Quy.20260108.135500.0968348206.LE THI NGA.970432
|08/01/2026
|100.000
|020097042201081352282026A2TB427253.64111.135228.ung ho MS 2026.006 Chi Vu Thi Dong
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1fWZAD94G.HOANG THI HANH ung ho MS 2026 .008 ( gia dinh Ong Le Van Qui ).20260108.135051.0363356628.HOANG THI HANH.970431
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1k1J74SRJ.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy FT26008654063781.20260108.134900.19032478807015.VND-TGTT-HOANG HAI LONG.970407
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1k1J7B8EG.Ung ho MS 2026.006 vu thi dong cua it long nhieu mong e som vuot qua FT26008726076007.20260108.134600.19036504672013.VND-TGTT-HA DANG PHUONG HAO.970407
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1k1J75ZMV.Ung ho ms 2026.008.gia dinh o le van quy FT26008172831373.20260108.134345.8149891989.VU VAN HOA.970407
|08/01/2026
|100.000
|020097042201081339452026ZKLJ398072.5832.133943.ung ho ms 2026.008
|08/01/2026
|100.000
|MBVCB.12487474341.MS 2026.008 (GD ong Le Van Quy).CT tu 1029194548 NGUYEN HONG KHANH DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1bJCLJP3D.2026.008 uh gd ong Le Van Quy.20260108.133933.0007100002370007.PHAN LAM BICH LUOM.970448
|08/01/2026
|100.000
|MBVCB.12487461612.PHAM NGOC LE ung ho MS 2025.006 (gia dinh ong Le Van Quy).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|500.000
|020097040501081338042026AXEB099227.98259.133801.Vietcombank:0011002643148:QUACH THANH THUY chuyen tien UNG HO MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|08/01/2026
|500.000
|020097041601081331532026i7Z8215568.70143.133147.Ung ho MS 2025350 ba Vu Thi Bien-080126-13:31:52 i7Z8215568
|08/01/2026
|100.000
|0200970422010813303020269W6O162967.64234.133028.HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.008 le van quy
|08/01/2026
|2.000.000
|020097041601081329582026OMvk091160.61381.132958.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy-080126-13:29:58 OMvk091160
|08/01/2026
|1.000.000
|6008IBT1aWBIXK77.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.20260108.132946.005704070020867.VO THY YEN NHI.970437
|08/01/2026
|50.000
|MBVCB.12487341880.NGUYEN THI NHUNG chuyen tien ung ho MS 2006.008( gia dinh ong Le Van Quy).CT tu 0031000310358 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|100.000
|6008MCOBB282PCAI.Ung ho ms2026.008 le van quy.20260108.132734.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|08/01/2026
|200.000
|6008IBT1k1J7IXQQ.2026.008 FT26008884156806.20260108.132639.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|08/01/2026
|200.000
|6008IBT1k1J7MXSQ.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy FT26008950616171.20260108.132307.19026953201011.VND-TGTT-VU HOAI LINH.970407
|08/01/2026
|200.000
|6008IBT1k1J7MFE7.NGUYEN SINH NAM gui co chu le van quy FT26008509817906.20260108.132256.19037573855010.VND-TGTT-NGUYEN SINH NAM.970407
|08/01/2026
|868.000
|020097048801081321342026DTiN731890.24099.132127.NGUYEN QUOC CUONG UNG HO MS 2026.007 CHI HOANG THI TRANG
|08/01/2026
|200.000
|020097048801081321252026MtT7731235.22783.132125.UNG HO MS 2026.008 GIA DINH ONG LE VAN QUY
|08/01/2026
|100.000
|MBVCB.12487256827.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|50.000
|6008IBT1k1J7VB9G.MS 2026.008 FT26008558910937.20260108.131806.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|08/01/2026
|20.000
|6008IBT1aWBI3VE7.VU DUC TU. Ung ho MS 2025.354 (be Dinh Nguyen Thao My)..20260108.131422.0339306897.VU DUC TU.970437
|08/01/2026
|200.000
|020097048801081313132026vyrX705420.87061.131307.UNG HO MS 2006.006
|08/01/2026
|68.000
|MBVCB.12487074139.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2025.350 ba Vu Thi Bien .CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1k1J7CTSI.ms 2026.006 FT26008387025507.20260108.130153.19033689360021.DANG DINH LUONG.970407
|08/01/2026
|68.000
|MBVCB.12487018294.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2026.008 gd ong Le Van Quy.CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|222.222
|6008IBT1k1J7CQU2.Ms2026.006 ung ho vu thi dong FT26008833707588.20260108.125906.9827046868.NGUYEN THU HANG.970407
|08/01/2026
|200.000
|MBVCB.12486991825.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy.CT tu 0021001887104 DUONG THI TRUC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|100.000
|MBVCB.12486925702.MS 2026.007( Chi Hoang Thi Trang).CT tu 0821000115326 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|200.000
|020097041501081227212026WWbz811378.57700.122721.Ung ho MS 2026.007 (chi Hoang Thi Trang)
|08/01/2026
|200.000
|6008IBT1k1JGZJLU.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang FT26008261216009.20260108.121937.19028066806866.VND-TGTT-TO VAN TU.970407
|08/01/2026
|1.000.000
|020097042201081211422026ZQ4X311429.63793.121143.Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy
|08/01/2026
|500.000
|020097048801081209152026xX7F456989.49434.120909.CHUYEN TIEN UNG HO MS 2026.007 CHI HOANG THI TRANG
|08/01/2026
|39.000
|MBVCB.12486277948.uh ms 2026.007 Nam Mo Duoc Su Luu Ly QuangVuongPhat.CT tu 0691000399910 PHAM NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|30.000
|6008IBT1k1JGAMZL.TRAN MINH TAM chuyen FT26008816054256.20260108.120358.19026793356013.VND-TGTT-TRAN MINH TAM.970407
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1iWNUYHFJ.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260108.115842.0392184012.HA THI MY HANH.970432
|08/01/2026
|100.000
|020097048801081158232026dblD404055.79900.115823.NGUYEN THI KIM TY UNG HO MS 2026.06 CHI VU THI DONG
|08/01/2026
|100.000
|MBVCB.12486119881.LY A YEN chuyen tien ung ho ms2026.006 vu thi dong.CT tu 9961871202 LY A YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|150.000
|020097042201081151012026A69T854810.32939.115059.Ha Vu Em Em ung ho a
|08/01/2026
|30.000
|MBVCB.12485972331.Ung ho MS 2026.008 (gia dinh ong Le Van Quy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|50.000
|6008TPBVJ2MGIEFF.VU THI THUY NGAN chuyen tien.20260108.113731.04276839401.VU THI THUY NGAN.970423
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1bJCHF5Y2.THUY LINH ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong.20260108.113143.0397439539.VU THI THUY LINH.970448
|08/01/2026
|5.000
|6008IBT1k1JG23J3.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.008 gia dinh ong Le Van Quy FT26008204950444.20260108.112801.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|08/01/2026
|100.000
|MBVCB.12485631516.Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang.CT tu 9984204501 DAM THUONG TIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1iWNU299V.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong.20260108.111105.236816516.VO THI KIM KHANH.970432
|08/01/2026
|100.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113738036970.20260108.113738036970-0702620699_NGUYEN THI HA AN chuyen giup Vu Thi Dong
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1k1JAL8WK.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong FT26008003177690.20260108.105234.19036133723019.VND-TGTT-TO THI TRANG.970407
|08/01/2026
|200.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113736256480.20260108.113736256480-0949693789_Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong
|08/01/2026
|200.000
|MBVCB.12485053594.UNG HO MS 2026.008 ( Gia dinh ong Le Van Quy).CT tu 0011001149740 NGUYEN LINH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|50.000
|020097042201081038572026WOF4733508.99607.103858.ung ho MS 2026 006 Vu Thi Dong
|08/01/2026
|100.000
|020097041501081037552026DXpo445808.92958.103755.Ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong
|08/01/2026
|50.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113734879065.20260108.113734879065-0344688879_Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|08/01/2026
|200.000
|020097041501081036052026Ru7p439594.83662.103605.ung ho ms 2026.007 ( chi Hoang Thi Trang )
|08/01/2026
|200.000
|MBVCB.12484886362.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.006 chi Vu Thi Dong.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|300.000
|MBVCB.12484836491.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.008 (gia dinh ong Le Van Quy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|100.000
|MBVCB.12484788877.ung ho MS 2026.008.CT tu 0011003011666 NGUYEN THI HONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|500.000
|6008IBT1k1JA5GB4.Ung ho MS 2026006 chi Vu Thi Dong FT26008360170775.20260108.102042.19034619700018.VND-TGTT-PHAN CAO THANG .970407
|08/01/2026
|200.000
|0200970488010810203020262d7W941118.1130.102031.UNG HO MS 2026007 CHI HOANG THI TRANG
|08/01/2026
|300.000
|020097041601081016532026x2m3070989.83034.101647.UNG HO MS 2026 008 GIA DINH ONG LE VAN QUY-080126-10:16:53 x2m3070989
|08/01/2026
|2.000.000
|6008IBT1k1JAYS9L.Ung ho MS 2026 006 Vu Thi Dong FT26008006006012.20260108.101633.19033886791018.VND-TGTT-NGUYEN LE LAM NGAN.970407
|08/01/2026
|300.000
|6008IBT1k1JAUL52.Ung ho 2026.006, chi Vu Thi Dong FT26008743154024.20260108.101221.19032608008012.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC TUYET.970407
|08/01/2026
|300.000
|020097048801081010502026RPB7901046.51774.101050.UNG HO MS 2026.008 ONG LE VAN QUY
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1k1JAIX19.BUI PHAN QUOC VIET SN 1966 ung ho anh NGUYEN MINH TAM MS 2025.324 FT26008889885940.20260108.100642.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1k1JAI9DJ.BUI PHAN QUOC VIET SN 1966 ung ho chi HOANG THI TRANG MS 2026.007 FT26008377205651.20260108.100430.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|08/01/2026
|100.000
|MBVCB.12484471305.ung ho ms2026.006( chi vu thi dong).CT tu 1028288419 NGUYEN THI LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1k1JAME1J.BUI PHAN QUOC VIET SN 1966 ung ho be DINH NGUYEN THAO MY MS 2025.354 FT26008470005858.20260108.100300.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|08/01/2026
|50.000
|020097048801081002052026Unhs863935.8065.100205.BUI KHAC THINH UNG HO MS 2026.007 CHI HOANG THI TRANG
|08/01/2026
|500.000
|MBVCB.12484454887.Ung ho MS2026.007(Chi Hoang Thi Trang).CT tu 0501000015819 NGUYEN THI THIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1k1JAVX52.BUI PHAN QUOC VIET SN 1966 ung ho em BUI PHUONG THAO MS 2026.005 FT26008904998250.20260108.100042.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|08/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113730967666.20260108.113730967666-0347482105_Ung ho MS 2026007 chi Hoang Thi Trang
|08/01/2026
|10.000
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.113731130397.20260108.113731130397-0347482105_Ung ho MS 2026008 gia dinh ong Le Van Quy
|08/01/2026
|100.000
|6008IBT1k1JAVPCC.BUI PHAN QUOC VIET SN 1966 ung ho ba VU THI BIEN MS 2025.350 FT26008759302606.20260108.095907.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|08/01/2026