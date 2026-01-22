MS 2026.022

Những ngày qua, hay tin anh Nguyễn Văn Ước (SN 2000) – con trai duy nhất của bà Sinh – vừa trải qua ca phẫu thuật u tim hiểm nghèo, nhiều bà con trong xóm đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Nhận được tin con trai phải phẫu thuật tim khẩn cấp để giữ mạng sống, bà Sinh vội vay mượn được hơn 200 triệu đồng, vào Bệnh viện Chợ Rẫy làm thủ tục phẫu thuật cho anh Ước. Ảnh: NVCC

Bà Sinh cho biết, ngay từ khi chào đời, anh Ước đã mắc bệnh tim bẩm sinh nên sức khỏe luôn yếu ớt. Hoàn cảnh khó khăn, Ước phải nghỉ học sớm. Năm 2023, anh vào Bình Dương làm thuê để đỡ đần mẹ. Tuy nhiên, do sức khỏe hạn chế, anh chỉ làm được những công việc nhẹ, thu nhập bấp bênh, có khi phải nghỉ làm dài ngày.

Cách đây vài tháng, anh Ước xuất hiện các triệu chứng tức ngực, khó thở. Thăm khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), các bác sĩ chẩn đoán anh bị u tim (u nhầy nhĩ trái) kèm theo nhiều bệnh lý nghiêm trọng như hở van hai lá nặng, suy tim mạn, bệnh van động mạch chủ không đặc hiệu. Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật khẩn cấp để giữ mạng sống.

Cuộc sống mẹ con bà Sinh chỉ dựa vào 12 thước đất trồng lúa. Ảnh: T.H

Nhìn tờ phiếu khám bệnh con trai gửi về, lòng bà Sinh như thắt lại. “Trong nhà không có lấy một đồng. Tôi phải chạy vạy khắp anh em, họ hàng, vay mượn được hơn 200 triệu đồng rồi bắt xe vào TPHCM làm thủ tục phẫu thuật cho con”, bà Sinh nghẹn ngào kể.

Sau hơn một tháng nằm viện, sức khỏe của anh Ước tạm ổn định, bà Sinh vội vã trở về quê để chăm lo ruộng vườn, kiếm thêm thu nhập trả nợ. Còn anh Ước tiếp tục ở lại để tái khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

Phiếu hẹn khám bệnh từ Bệnh viện Chợ Rẫy của anh Ước. Ảnh: NVCC

“Dù đã được cắt bỏ khối u tim nhưng do bệnh tim bẩm sinh nên sức khỏe của cháu vẫn chưa tiến triển nhiều”, bà Sinh buồn bã nói.

Lặng lẽ dọn mấy thúng ngô phơi dở vào nhà, bà Sinh đưa tay chỉ lên mái nhà cũ nát: “Nhà thì sắp sập mà chưa có tiền sửa, giờ lại gánh thêm khoản nợ hơn 200 triệu đồng chữa bệnh cho con, tôi không biết xoay xở thế nào”.

Bà Sinh chỉ vào chiếc kèo nhà đã mục nát, nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: T.H

Nhìn lên nóc nhà, toàn bộ rui, mè, kèo, hoành của căn nhà đã bị mối mọt ăn gần hết; nhiều thanh kèo mục rữa hoàn toàn, bụi gỗ rơi lả tả mỗi khi có gió lùa.

Bà Sinh nghẹn ngào: “Căn nhà này mà sập xuống thì mẹ con tôi biết nương tựa vào đâu…”.

Theo bà Sinh, căn nhà cấp 4 này do cha mẹ để lại, được dựng lên từ trước khi anh Ước ra đời. Cha mẹ mất sớm, hai mẹ con nương tựa vào nhau, sống lay lắt trong căn nhà thấp bé, xập xệ. Sức khỏe yếu, đau ốm quanh năm nhưng vì nghèo, bà Sinh không dám đi khám, chỉ khi quá mệt mới xuống trạm y tế xã xin thuốc uống cầm chừng.

Người mẹ già đơn thân khốn khổ khi đứa con trai duy nhất bị bệnh tim bẩm sinh. Ảnh: T.H

Chị Võ Thị Tình, người dân thôn Thủy Phong, chia sẻ: “Ở xóm này, tôi chưa thấy ai khổ như mẹ con bà Sinh. Cả hai đều đau ốm suốt. Hôm cháu Ước chuẩn bị mổ tim, bà con trong xóm phải vận động quyên góp được hơn 40 triệu đồng giúp gia đình lo viện phí”.

Gia đình bà Sinh hiện thuộc diện hộ nghèo của xã Kim Bảng. Hai mẹ con sống dựa vào 12 thước ruộng trồng lúa và nuôi một đàn gà nhỏ. Từ khi anh Ước đi làm xa, cuộc sống cũng chỉ đủ cầm cự. Căn bệnh tim bẩm sinh khiến chàng trai gần như không có nhiều cơ hội việc làm ổn định như bạn bè cùng trang lứa.

Chia sẻ với PV, ông Đặng Hữu Biền, Trưởng phòng Văn hóa xã Kim Bảng, cho biết: “Hoàn cảnh của mẹ con bà Đặng Thị Sinh đặc biệt khó khăn. Là hộ nghèo, các chế độ hỗ trợ đều được địa phương ưu tiên. Tuy nhiên, nguồn lực của xã còn hạn chế nên chưa thể hỗ trợ thêm nhiều”.

Sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc sẽ giúp mẹ con bà Sinh vượt qua khó khăn lúc này. Ảnh: T.H

Hơn lúc nào hết, gia đình bà Đặng Thị Sinh rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, để người con trai có điều kiện tiếp tục điều trị và để hai mẹ con không còn sống trong nỗi lo căn nhà cũ có thể đổ sập bất cứ lúc nào.