Bà Bùi Thị Năm (SN 1967, ở thôn Thanh Lương, xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị) là nhân vật trong bài viết: “Nữ sinh nghèo Quảng Trị 12 năm chăm mẹ liệt giường, ước mong được tiếp tục học”.

Trong đợt 1, bạn đọc ủng hộ mẹ con bà Năm số tiền 39.876.970 đồng. Đợt 2, gia đình tiếp tục nhận thêm 35.512.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình bà Năm trong hai đợt là 75.388.970 đồng.

Nhận món quà từ bạn đọc, bà Năm không giấu được sự xúc động: “Tôi sẽ dành dụm để cho con gái đi học và trang trải cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, Báo VietNamNet đã kết nối, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này”.

Đại diện Báo VietNamNet đã trao số tiền 39.876.970 đồng, bạn đọc ủng hộ đợt 1 tới bà Bùi Thị Năm. Ảnh: Hải Sâm

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, sau nhiều năm làm nghề may để mưu sinh, ngoài 40 tuổi bà Năm mới sinh được cô con gái Bùi Nguyễn Hoàng Linh (SN 2008).

Khi Linh lên 6 tuổi, công việc may mặc ế ẩm, để có tiền nuôi con, bà Năm xin đi phụ hồ, đồng thời tranh thủ cày cấy trên mảnh ruộng do bố mẹ để lại.

Tai họa bất ngờ ập đến cách đây 12 năm. Trong lúc đang làm việc, bà bị một bao xi măng từ trên cao rơi xuống đè trúng người, khiến cột sống bị gãy, trật. Dù được đưa vào viện điều trị hơn một tháng, bà vẫn mất hoàn toàn khả năng lao động.

Từ đó, cô con gái mới 6 tuổi trở thành chỗ dựa duy nhất của mẹ. Linh tự đạp xe đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, mang nước cho mẹ tắm rửa và vệ sinh cho mẹ mỗi ngày. Suốt những năm tháng tuổi thơ, trong khi bạn bè được vui chơi, học tập, Linh phải sớm gánh trên vai trách nhiệm chăm sóc người mẹ bệnh tật.

Linh vừa học xong lớp 12. Ước mong của Linh là tiếp tục đi học để sau này có công việc ổn định hơn. Tuy nhiên, chi phí học hành của Linh vẫn là gánh nặng mà mẹ con bà Năm khó lòng xoay xở.

Hiện mỗi tháng bà Năm được hưởng khoảng 1 triệu đồng trợ cấp dành cho người bệnh nặng và 500.000 đồng hỗ trợ người chăm sóc. Khoản tiền ít ỏi này không đủ trang trải cuộc sống của hai mẹ con.

Cảm thương trước hoàn cảnh của hai mẹ con bà Năm, sau khi bài viết được đăng tải, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay hỗ trợ gia đình.

Tổng số tiền 75.388.970 đồng do bạn đọc ủng hộ đã được Báo VietNamNet chuyển tới gia đình bà Năm.