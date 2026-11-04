Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 155.650.659 đồng đến gia đình bà Trần Thị Lễ (MS 2026.271) có 3 con tàn tật.

Gia đình bà Trần Thị Lễ (SN 1976) ở thôn Nam Minh Lệ, xã Nam Gianh, tỉnh Quảng Trị, nhân vật trong bài viết: “Mẹ nghèo nghẹn ngào nhìn 3 con tàn tật, lần lượt không thể tự đi lại”.

“Tôi chưa bao giờ có số tiền lớn như vậy, tôi sẽ dành dụm để trả nợ, chăm sóc các con và trang trải cuộc sống. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân và bạn đọc Báo VietNamNet đã quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn”, bà Lễ xúc động nói.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 155.650.659 đồng đến gia đình bà Trần Thị Lễ. Ảnh: Hải Sâm

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, vợ chồng bà Lễ có 4 người con, trong đó 3 người con là Trần Ngọc Hải (SN 2010), Trần Ngọc Hòa (SN 2012) và Trần Thị Bảo Hân (SN 2015) đều mắc bệnh chưa xác định rõ nguyên nhân.

Dù sinh ra khỏe mạnh nhưng từ khoảng 4-5 tháng tuổi, Hải, Hoà và Hân bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường, cơ thể teo nhỏ, tay chân yếu dần, các khớp biến dạng. Hiện cả ba anh em đều không thể tự đi lại, sinh hoạt và cần người thân chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ.

Gia đình bà Lễ thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào 2 sào ruộng và công việc phụ hồ của ông Hợp. Do ba người con đều cần chăm sóc thường xuyên, bà Lễ không thể đi làm kiếm thêm thu nhập.

Mỗi tháng, ba em được hưởng trợ cấp khuyết tật 1 triệu đồng/người, nhưng số tiền này chủ yếu dành mua thuốc men, sữa và trang trải sinh hoạt. Trong khi đó, căn nhà của gia đình đã xuống cấp, tường loang lổ, thấm nước sau nhiều mùa mưa.

Trước hoàn cảnh ngặt nghèo này, sự chung tay của bạn đọc Báo VietNamNet là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình bà Lễ có thêm điều kiện chăm sóc ba người con khuyết tật, trang trải những khoản chi phí trước mắt và vơi bớt gánh nặng cuộc sống.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh trao thêm 4.500.000 đồng đến gia đình bà Lễ. Ảnh: Hải Sâm

Tại buổi trao quà, ông Cao Xuân Đức, Bí thư Đảng ủy xã Nam Gianh đã gửi lời cảm ơn Báo VietNamNet cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Lễ.

“Số tiền hỗ trợ hôm nay không chỉ có ý nghĩa thiết thực về vật chất, giúp gia đình bà Lễ có thêm điều kiện chăm sóc các con mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để gia đình vượt qua nghịch cảnh. Mong rằng sự kết nối của Báo VietNamNet sẽ tiếp tục lan tỏa những tấm lòng nhân ái, để ngày càng có thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn được cộng đồng quan tâm, giúp đỡ”, ông Đức chia sẻ.

Sau số tiền 155.650.659 đồng đã được Báo VietNamNet trao, nếu bạn đọc tiếp tục ủng hộ gia đình bà Lễ, Báo VietNamNet sẽ kết chuyển đến gia đình trong các đợt tiếp theo.