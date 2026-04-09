Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Chủ tịch nước trong thời gian ông Lương Cường giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường đã ký biên bản bàn giao công tác của Chủ tịch nước.

Tại lễ bàn giao, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ, trong hơn 50 năm, trải qua rất nhiều cương vị công tác và nhiệm vụ được giao, được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu, trưởng thành từ người chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, dù được giao nhiệm vụ gì, ở cương vị công tác nào cũng luôn nỗ lực hết mình, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, khi được Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước trong một giai đoạn rất đặc biệt, ông ý thức rất rõ về vinh dự và trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn nỗ lực hết sức mình thực hiện nghiêm túc lời tuyên thệ và lời phát biểu nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí và cử tri.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất cao, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, vận hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy mạnh mẽ ý chí và tinh thần tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, không ngừng đổi mới sáng tạo, hành động quyết liệt để hiện thực hóa thành công xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Xúc động trở về Phủ Chủ tịch - tòa nhà lịch sử, thiêng liêng, nơi Bác Hồ kính yêu từng sống và làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vinh dự được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước, đồng thời khẳng định lời tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước là danh dự cá nhân, trọng trách chính trị, cam kết tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp, nỗ lực hết mình phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của nguyên Chủ tịch nước Lương Cường trong thời gian đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công tác đối nội, đối ngoại và xây dựng hệ thống pháp luật, hệ thống chính trị.

Trong quá trình đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường đã phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ gìn đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư, tận tâm, tận lực; góp phần củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng nguồn lực lớn nhất của đất nước là trí tuệ và sức lao động, sáng tạo của nhân dân.

Nhà nước phải kiến tạo cơ chế, chính sách và động lực để mọi tầng lớp nhân dân, mọi chủ thể kinh tế có thể chủ động cống hiến và tạo ra giá trị; cần phát huy tính ưu việt của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực thích ứng của nền kinh tế và hiệu quả của hệ thống quản trị quốc gia, để đất nước luôn vững vàng trước mọi biến động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục giữ vững ổn định chính trị; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại; đẩy mạnh cải cách tư pháp; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao vị thế quốc tế của đất nước; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Văn phòng Chủ tịch nước phải tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu; đề cao tính chuẩn mực, chính xác, kỷ luật, kỷ cương trong công việc; tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, chân thành, nhân văn và chuyên nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức làm việc; phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức công vụ trong sáng, có năng lực chuyên môn tốt, có tác phong chuẩn mực, khiêm tốn, tận tụy.