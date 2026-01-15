Hơn 500 hộ kinh doanh đến từ nhiều phường tại TPHCM đã có mặt tại Hội thảo "Thực hiện thuế kê khai: Hộ kinh doanh cần lưu ý gì?" do báo Tuổi Trẻ và Cục Thuế (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức chiều 15/1 để nghe cơ quan thuế giải đáp thắc mắc.

Tại hội thảo, nhiều người có chung câu hỏi: “Tôi bán đồ thời trang công sở và xuất hóa đơn điện tử trên sàn thương mại điện tử (TMĐT). Nếu khách mua hàng vào lúc nửa đêm, tôi có thể cập nhật hóa đơn vào ngày hôm sau không, bởi theo quy định, hóa đơn điện tử phải cập nhật và lập đúng thời điểm phát sinh giao dịch”.

Trả lời thắc mắc về thời điểm xuất hóa đơn, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Chính sách (Cục Thuế) cho biết, bán hàng trên sàn TMĐT diễn ra ở nhiều khung giờ khác nhau. Cửa hàng ghi nhận doanh thu tại thời điểm hàng hóa được chuyển giao quyền sở hữu cho khách hàng. Tức là, khách đặt mua sản phẩm lúc nửa đêm, nhưng doanh thu lập hóa đơn sẽ được ghi nhận tại thời điểm giao hàng.

Cũng liên quan tới việc kinh doanh trên sàn TMĐT, bà Hiền nói thêm, việc thu hộ phí ship (vận chuyển) không được tính vào doanh thu. Bởi, hộ kinh doanh chỉ ghi nhận doanh thu từ cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Do đó, hóa đơn điện tử khi bán hàng không cần điền nội dung liên quan tới phí ship.

Đại diện cơ quan thuế và chuyên gia giải đáp băn khoăn của hộ kinh doanh. Ảnh: BTC

Đối với thắc mắc về áp dụng mua hàng tích điểm và quy đổi khi thanh toán, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, giải đáp, trong quá trình tích điểm cho người mua hàng, sản phẩm vẫn ghi nhận doanh thu bán đúng giá. Đây được xem là một hình thức chiết khấu cho khách hàng, do đó, khi khách hàng tích đủ điểm quy đổi, cửa hàng mới trừ vào hóa đơn của tháng bán ra. Khoản này được giảm trừ trực tiếp trên doanh thu tính thuế.

Sau khi nghe nhiều băn khoăn của người dân liên quan tới việc kê khai thuế, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), khẳng định đó là những thắc mắc không mới nhưng nhiều người dân còn chưa rõ.

Thay mặt cơ quan thuế, ông Sơn thẳng thắn nhận khuyết điểm trước các hộ kinh doanh, bởi sau 60 ngày cao điểm hỗ trợ vẫn còn những băn khoăn này. Ông đề nghị các thuế tỉnh/thành, thuế cơ sở chú ý, giải quyết nhanh chóng các vấn đề mà hộ kinh doanh còn vướng mắc.

Lãnh đạo Cục Thuế cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp giải pháp như phần mềm quản lý bán hàng, chữ ký số, hóa đơn điện tử đã cam kết miễn phí, ưu đãi cho người dân là phải thực hiện đúng và minh bạch các khoản chi phí.

Tại sự kiện, phía cơ quan thuế cho biết, từ 1/1/2026, hộ và cá nhân kinh doanh chỉ phải nộp thuế TNCN và GTGT khi doanh thu năm trên 500 triệu đồng. Thuế VAT được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu, tùy ngành nghề, áp dụng trên 500 triệu đồng. Đơn cử, phân phối, cung cấp hàng hóa có tỷ lệ 1%; dịch vụ là 5%; sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa là 3%... Đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), mức thuế được chia theo các nhóm doanh thu. Với doanh thu trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng, hộ và cá nhân kinh doanh được lựa chọn một trong hai phương pháp tính thuế TNCN. Một là áp dụng thuế suất tùy theo ngành nghề kinh doanh được tính trên phần doanh thu vượt 500 triệu đồng. Hai là hộ kinh doanh áp dụng thuế suất 15% trên thu nhập tính thuế (doanh thu - chi phí). Ví dụ, một hộ kinh doanh có doanh thu 800 triệu đồng. Thuế VAT là tỷ lệ tính thuế theo ngành nghề kinh doanh x 800 triệu đồng; thuế TNCN (800 triệu đồng - 500 triệu đồng) = 300 triệu đồng x tỷ lệ thuế suất của ngành nghề kinh doanh. Với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 3-50 tỷ đồng, thuế TNCN được tính theo thuế suất 17% x thu nhập tính thuế (doanh thu - chi phí). Trường hợp doanh thu trên 50 tỷ đồng, mức thuế suất là 20% x thu nhập tính thuế.