Một nhà báo công nghệ đã sử dụng thiết bị tự chế để thử nghiệm khả năng đóng mở của iPhone Duo liên tục hơn 32.000 lần. Kết quả gây bất ngờ.

Thử độ bền bản lề iPhone Duo sau 32.640 lần gập mở liên tục

Một trong những vấn đề khiến người dùng lo ngại nhất khi sử dụng điện thoại gập là nếp gấp xuất hiện trên màn hình sau thời gian dài.

Bên cạnh đó, độ bền của bản lề cũng là yếu tố quyết định liệu thiết bị có thể duy trì cảm giác đóng mở chắc chắn sau hàng nghìn lần sử dụng hay không.

(Hình ảnh cắt từ video thử nghiệm bản lề iPhone Duo của nhà báo công nghệ Joanna Stern. Nguồn: Joanna Stern/YouTube)

Với iPhone Duo, hai câu hỏi lớn được đặt ra là bản lề có thể duy trì độ ổn định trong thời gian dài hay không, và thiết kế tiên tiến mà Apple phát triển có giúp hãng hạn chế tình trạng nếp gấp trên màn hình hay không.

Apple từng nhấn mạnh tầm quan trọng của bản lề trong thông cáo báo chí công bố chiếc iPhone gập đầu tiên vào tháng trước.

Theo hãng, bộ phận này được cấu thành từ hơn 100 chi tiết, nhằm kiểm soát chính xác quá trình đóng mở, đồng thời hỗ trợ phần trung tâm màn hình để mang lại cảm giác vận hành mượt mà và chắc chắn.

Tuy nhiên, Apple không công bố cụ thể hãng đã tiến hành những thử nghiệm độ bền khắt khe đến mức nào đối với bản lề của thiết bị có giá khởi điểm 1.999 USD.

Để tìm câu trả lời, nhà báo công nghệ Joanna Stern đã thực hiện một thử nghiệm thực tế theo cách khá độc đáo.

Trong bài đánh giá iPhone Duo đăng trên kênh YouTube cá nhân hôm thứ Tư, cô hợp tác với một chuyên gia phần cứng để chế tạo thiết bị có khả năng tự động đóng mở điện thoại liên tục, kể cả khi cô đang ngủ.

“Vài tuần trước, tôi nảy ra một ý tưởng. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể kiểm tra bản lề iPhone Duo trong lúc ngủ?”, Stern chia sẻ.

Sau đó, cô liên hệ với Aron Cohen, nhà thiết kế phần cứng kiêm chuyên gia chế tạo nguyên mẫu, để nhờ phát triển một cỗ máy có thể thực hiện công việc này.

Thiết bị được Cohen chế tạo có tên Hingey. Cỗ máy nhỏ gọn này gợi nhớ đến những thiết bị kiểm tra độ bền mà người ta có thể bắt gặp trong các cửa hàng nội thất, nơi những chiếc ghế được đóng mở hoặc tác động liên tục để đánh giá khả năng chịu lực.

Theo Cohen, nhà sáng lập Aron Studio, do thời gian chuẩn bị không nhiều, anh phải tìm cách tận dụng những linh kiện sẵn có. Hingey được lắp ráp từ một động cơ servo, các chi tiết in 3D và một bộ điều khiển nhỏ đặt phía sau.

Dù có cấu tạo tương đối đơn giản, thiết bị vẫn cho phép điều chỉnh góc gập, tốc độ đóng mở và khoảng thời gian dừng giữa các lần gập.

Nhờ đó, nhóm thử nghiệm có thể chủ động thay đổi cách vận hành để kiểm tra bản lề trong nhiều chu kỳ liên tiếp.

Trong quá trình đánh giá iPhone Duo, Stern liên tục tự hỏi liệu bản lề có đang trở nên lỏng lẻo hơn hay không.

Có những thời điểm cô cảm thấy thiết bị đóng mở dễ dàng hơn trước, nhưng cũng có lúc cô không nhận thấy sự khác biệt rõ ràng.

Video đánh giá của Stern được thực hiện theo phong cách sáng tạo, xen kẽ những đoạn cập nhật như bản tin nóng về tiến trình thử nghiệm của Hingey. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng mới là điều đáng chú ý nhất.

Sau hơn 32.000 lần gập, bản lề còn chắc hơn ban đầu

Sau bốn đêm để Hingey tự động đóng mở iPhone Duo, Stern đưa chiếc điện thoại trở lại phòng thí nghiệm của Cohen để kiểm tra.

Trong lần thử nghiệm ban đầu, Cohen đã sử dụng một thiết bị đo lực đẩy và kéo được hiệu chuẩn để xác định lực cần thiết nhằm mở điện thoại.

Sau khi Hingey hoàn thành tổng cộng 32.640 lần gập, anh tiến hành lại phép đo tương tự để so sánh kết quả.

Điều bất ngờ là bản lề iPhone Duo không trở nên lỏng lẻo như lo ngại. Ngược lại, kết quả đo cho thấy nó thậm chí còn cứng hơn một chút.

“Kết quả là bản lề thực sự cứng hơn một chút”, Stern cho biết. Phát hiện này có vẻ trái với suy đoán thông thường rằng các bộ phận cơ khí sẽ dần lỏng ra sau thời gian dài vận hành, nhưng lại mang đến tín hiệu tích cực về độ bền của chiếc iPhone gập đầu tiên.

Stern cũng cho biết cô gần như không thể cảm nhận sự khác biệt khi sử dụng điện thoại trong điều kiện bình thường.

“Trong quá trình sử dụng hằng ngày, tôi thực sự không cảm thấy có sự khác biệt. Vì vậy, sau 32.000 lần gập, cảm giác sử dụng gần như vẫn giống ngày đầu tiên. Đây thực sự là một kết quả rất ấn tượng”, cô nhận xét.

Dù vậy, thử nghiệm này chủ yếu đánh giá cảm giác đóng mở và lực vận hành của bản lề. Nó chưa đủ để khẳng định iPhone Duo hoàn toàn không gặp vấn đề về độ bền sau nhiều năm sử dụng, cũng như chưa trả lời đầy đủ câu hỏi về nếp gấp màn hình, khả năng chống bụi hay độ bền trong các điều kiện môi trường khác nhau.

iPhone Duo vẫn có những điểm yếu cần khắc phục

Ngoài thử nghiệm bản lề, Stern cũng đề cập đến những ưu điểm và hạn chế của iPhone Duo trong video đánh giá.

Cô đánh giá cao khả năng chuyển đổi giữa nhiều tư thế sử dụng, thời lượng pin khá tốt và khả năng đa nhiệm.

Thiết kế màn hình gập cũng giúp thiết bị trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những người thường xuyên chụp ảnh selfie, nhờ khả năng tận dụng màn hình lớn và các cách bố trí linh hoạt.

Tuy nhiên, chiếc điện thoại vẫn tồn tại một số điểm trừ đáng chú ý, bao gồm camera trước phục vụ FaceTime chưa tốt, thiếu ống kính tele và Face ID, đồng thời thiết bị có thể nóng khi cầm trên tay.

Những hạn chế này cho thấy Apple vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện dòng sản phẩm mới.

Dù vậy, giống như nhiều nhà đánh giá khác trong giai đoạn đầu, Stern vẫn nhận định nỗ lực đầu tiên của Apple trong lĩnh vực điện thoại gập là rất đáng ghi nhận.

Cô cũng bày tỏ sự mong chờ đối với thế hệ tiếp theo, kỳ vọng Apple sẽ khắc phục những điểm yếu hiện tại và tiếp tục cải thiện trải nghiệm sử dụng.

(Theo Cult of Mac, PhoneArena, MacRumors)