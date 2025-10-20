Từ người kỹ sư hiện trường đến người lãnh đạo sáng tạo

Gia nhập Thủy điện Đại Ninh từ những ngày đầu, anh Nguyễn Viết Tài bắt đầu với công việc của một kỹ sư bảo dưỡng sửa chữa thiết bị - trực tiếp bảo dưỡng thiết bị, ghi nhận từng thay đổi nhỏ nhất của thiết bị trong hệ thống điều khiển nhà máy. Anh sớm nhận ra rằng để làm chủ thiết bị, phải hiểu thật sâu, phải dấn thân, phải dám chịu trách nhiệm với sự ổn định của hệ thống được giao bảo trì sửa chữa. Chính từ những ngày gắn bó với hiện trường, anh hình thành thói quen quan sát, đặt câu hỏi và tìm cách làm cho công việc tốt hơn mỗi ngày.

Từ kỹ sư tổ thí nghiệm, anh Tài được tín nhiệm giao vị trí Quản đốc phân xưởng sửa chữa, và nay là Phó Giám đốc Kỹ thuật. Ở bất kỳ cương vị nào, anh cũng giữ phong cách làm việc gần gũi, cụ thể và thực tế. Với anh, lãnh đạo kỹ thuật không thể chỉ ngồi bàn giấy, mà phải “biết thiết bị như biết lòng bàn tay” để hướng dẫn, kiểm soát và phát triển hệ thống.

Anh Nguyễn Viết Tài - Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Thủy điện Đại Ninh - chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị “Đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực trong hành trình Văn hóa EVNGENCO1”

Lãnh đạo từ thực chất - lan tỏa tinh thần sáng tạo bằng hành động

Một trong những thách thức lớn nhất với Nhà máy Thủy điện Đại Ninh là hệ thống kim phun - bộ phận được ví như “trái tim” của tua-bin Pelton. Đây là một trong những nhà máy có cột áp lớn tại Việt Nam - 627 m, vận hành trong điều kiện áp suất nước cao, với 6 kim phun cho mỗi tổ máy. Trong những năm đầu, hiện tượng rò rỉ dầu, hỏng gioăng, kẹt cơ cấu đóng - mở kim phun xảy ra thường xuyên, buộc tổ máy phải dừng khẩn cấp, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả phát điện.

Trước thực tế đó, thay vì chờ hỗ trợ kỹ thuật từ nhà cung cấp, anh Nguyễn Viết Tài đã cùng đội ngũ kỹ sư miệt mài nghiên cứu, từng bước làm chủ thiết bị. Từ năm 2010, anh bắt đầu chuỗi nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật: chế tạo đồ gá tháo lắp chuyên dụng, thay đổi vật liệu làm kín phù hợp điều kiện áp lực cao, thiết kế đồng hồ giám sát áp lực đóng - mở kim phun.

Đến giai đoạn 2016 - 2024, anh chỉ đạo hoàn thiện hệ thống giám sát dầu, nước rò rỉ và cảnh báo sớm sự cố dầu điều khiển, giúp nhà máy chủ động phát hiện bất thường, ngăn ngừa sự cố lớn. Các sáng kiến này được công nhận cấp Tổng công ty, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt và góp phần đảm bảo vận hành an toàn.

Anh Nguyễn Viết Tài cùng đội ngũ kỹ sư tại hiện trường Nhà máy Thủy điện Đại Ninh, trong thời điểm hoàn thành dự án nâng cấp hệ thống điều khiển - một cột mốc quan trọng đánh dấu tinh thần chủ động và sáng tạo của tập thể

Ghi nhận xứng đáng - ngọn lửa cống hiến lan tỏa trong tập thể

Dưới sự dẫn dắt của anh, các kỹ sư Đại Ninh ngày càng trưởng thành, nhiều sáng kiến được công nhận cấp Tổng công ty, góp phần nâng cao năng suất và độ tin cậy vận hành.

Anh Tài thường nói: “Không ai bắt buộc mình phải sáng tạo, nhưng nếu mình yêu công việc, mình sẽ tự tìm cách làm cho nó tốt hơn”. Niềm tin giản dị ấy giúp phong trào đổi mới của Đại Ninh phát triển bền vững và lan tỏa trong toàn đơn vị.

Anh Nguyễn Viết Tài (thứ 2 từ phải sang) được vinh danh là gương điển hình tiên tiến của EVNGENCO1 giai đoạn 2020-2025, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong công tác kỹ thuật và phong trào đổi mới sáng tạo

Những đóng góp của anh được ghi nhận xứng đáng. Anh là gương điển hình tiên tiến của EVNGENCO1 giai đoạn 2020-2025, được nhận Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, có bảy sáng kiến được công nhận cấp Tổng công ty.

Với anh Tài, phần thưởng lớn nhất không nằm ở tấm bằng khen, mà ở tiếng máy vận hành ổn định, ở sự trưởng thành của đội ngũ kỹ sư trẻ, ở niềm tin mà đồng nghiệp dành cho nhau. Anh vẫn giữ thói quen mỗi ngày xuống hiện trường, cùng anh em trao đổi, kiểm tra thiết bị, chia sẻ kinh nghiệm. Bởi với anh, lãnh đạo không phải là đứng trên, mà là cùng làm, cùng tiến.

Câu chuyện về anh Nguyễn Viết Tài là minh chứng rằng, đổi mới sáng tạo không phải điều xa vời, mà chính là kết quả của sự kiên trì và trách nhiệm. Trong chiến dịch “Thắp lửa hành trình đổi mới sáng tạo”, ngọn lửa mà anh và tập thể Đại Ninh đang gìn giữ không chỉ soi sáng cho một nhà máy, mà còn thắp lên niềm tin cho toàn EVNGENCO1 - rằng khi con người làm việc bằng tâm và trí, mọi giới hạn đều có thể được vượt qua.

