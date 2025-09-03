Bạn muốn hẹn hò tập 1139:

Trong tập 1139 chương trình Bạn muốn hẹn hò, khán giả được chứng kiến câu chuyện tình duyên của Khúc Minh Triết (33 tuổi) và H’Dương Adrơng (27 tuổi).

Minh Triết hiện sống tại TPHCM, là thạc sĩ tài chính - ngân hàng. Anh tự nhận mình là người thật thà, vui vẻ, hòa đồng, thích ca hát, thể thao nhưng vụng về trong việc bếp núc. Trước khi tham gia chương trình, Triết từng trải qua một mối tình dài vài tháng, kết thúc vì không dành đủ thời gian cho bạn gái.

Minh Triết mới trải qua một mối tình ngắn ngủi. Ảnh chụp màn hình chương trình

Đối diện với anh trên sân khấu là H’Dương Adrơng - giáo viên tiểu học người Ê Đê, hiện công tác tại TPHCM. Ngay khi xuất hiện, Adrơng gây ấn tượng bằng giọng hát ngọt ngào, khiến khán giả xuýt xoa.

Adrơng giới thiệu bản thân là người dịu dàng, biết lắng nghe, quan tâm nhưng đôi khi vụng về và hay suy nghĩ linh tinh. Giống Minh Triết, cô cũng từng trải qua một mối tình ngắn ngủi, kết thúc vì bạn trai thường xuyên đi công tác.

Đến với Bạn muốn hẹn hò, cả hai đều đặt ra những tiêu chí rõ ràng trong việc tìm kiếm nửa kia. Triết mong gặp được người con gái hiền lành, dễ thương, cao từ 1m58 trở lên, có công việc ổn định và biết quan tâm đến gia đình. Trong khi, Adrơng kỳ vọng tìm thấy một người đàn ông trưởng thành, chín chắn, tử tế và lịch sự.

Khi cánh cửa trái tim mở ra, đôi trẻ nhanh chóng trao nhau những món quà kỷ niệm. Triết khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôn nhân và muốn sớm lập gia đình.

Adrơng chia sẻ quan điểm, hôn nhân chỉ bền vững khi cả hai có tinh thần cho đi. Cô thẳng thắn bày tỏ: “Em là người vụng về nên cần một người đàn ông biết quan tâm, lo lắng cho em”.

Đáp lại, Minh Triết cho biết anh sẵn sàng bù đắp những thiếu sót của bạn gái. Dù chưa biết nấu ăn, anh hứa sẽ học để phụ giúp vợ việc bếp núc, dọn dẹp và rửa chén.

Về tương lai, Triết dự định sau khi cưới sẽ sống cùng bố mẹ nhưng nếu vợ mong muốn ra ở riêng, anh sẽ chiều theo. Câu nói “Nếu anh trao quyền như vậy thì em nghĩ tương lai mình sẽ là người hạnh phúc” của Adrơng khiến khán giả xúc động.

Adrơng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Ảnh chụp màn hình chương trình

Không chỉ vậy, Triết còn tiết lộ sẽ giao 80% thu nhập cho vợ giữ. Sự chân thành và tinh tế ấy giúp cả hai nhanh chóng xích lại gần nhau. Được MC gợi ý, họ cùng nhau cất tiếng hát ngọt ngào như một lời khẳng định cho sự đồng điệu trong tâm hồn.

Khi MC Quyền Linh đếm ngược, cả hai cùng bấm nút hẹn hò. MC Quyền Linh hài hước: “Đàng trai bấm nút từ hôm qua rồi, vừa ngồi lên ghế là cái nút đã đỏ luôn rồi”. Trước sân khấu, Triết xin phép gia đình hai bên để đôi trẻ có cơ hội tìm hiểu.

Cặp đôi nói chuyện ăn ý. Ảnh chụp màn hình chương trình

Chương trình khép lại bằng những lời chúc phúc từ MC và khán giả, mong cho cặp đôi sớm báo tin vui trong tương lai.