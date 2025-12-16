Chương trình Bạn muốn hẹn hò số mới nhất mai mối cho cặp đôi có tính cách khác biệt. Nguyễn Công Đức (SN 1992, quê Đồng Tháp, thợ cắt tóc) là chàng trai có vẻ ngoài bảnh bao, lối nói chuyện hoạt ngôn, lém lỉnh.

Anh tự nhận mình nhát gái, nói chuyện không được ngọt ngào, lười dọn dẹp. Ưu điểm của anh là thích chơi thể thao, không nhậu nhẹt, không hút thuốc.

Công Đức đến chương trình mai mối tìm bạn đời ở tuổi 33. Ảnh cắt từ clip

Vũ Thị Yến Ngọc (SN 1992, quê Đồng Nai, làm việc tại trường tiểu học) là cô gái dịu dàng, điềm tĩnh. Ngọc nấu ăn ngon, đảm việc nhà, mê đọc sách, tuy nhiên khá nóng tính. Khi bận rộn, cô thường không kiểm soát được cảm xúc mà nóng nảy với người khác.

Ở tuổi 33, Đức và Ngọc vẫn còn lẻ bóng. Đức từng trải qua 3 mối tình. Hai mối tình đầu, anh quen những cô gái kém nhiều tuổi, song do thay đổi nơi ở và công việc khiến cả hai “xa mặt cách lòng” rồi chia tay. Ở mối tình thứ 3, Đức quen một cô gái kém 10 tuổi. Anh liên tục giục cưới, trong khi bạn gái chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân nên cả hai quyết định dừng lại.

Đức mong tìm được cô vợ "hung dữ" hơn mình để có thể quản được chồng. Anh quan niệm, đàn ông sợ vợ thường rất giàu. Quan niệm này của anh khiến 2 MC và khán giả trường quay cười nghiêng ngả.

Yến Ngọc từng trải qua 1 mối tình sâu đậm nhưng vì khác biệt tôn giáo nên chia tay. Cô mong tìm được người chồng biết yêu thương, nhường nhịn và tôn trọng vợ. Cô nhấn mạnh không muốn chồng ham mê rượu chè bỏ bê gia đình, công việc.

Yến Ngọc là cô gái dịu dàng, điềm tĩnh. Ảnh cắt từ clip

Tìm hiểu đến giờ phút này, Công Đức và Yến Ngọc được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Chút khác biệt trong tính cách không khiến họ “lệch pha”, ngược lại có thể bù trừ cho nhau nếu tiến xa hơn.

Tuy nhiên, sau màn hỏi ý kiến người thân, mọi chuyện đảo lộn hoàn toàn. Đồng nghiệp của Yến Ngọc, sau những lời vun vén ban đầu, đã dành riêng cho Công Đức câu hỏi: “Bạn nam nói mình không hút thuốc, không uống rượu. Vậy bạn có tật xấu gì không?”.

Đức thành thật trả lời: “Hồi xưa, em mê đá gà nhưng giờ bỏ rồi”. Lời “thú tội” của Đức khiến tất cả đều ngỡ ngàng.

Đồng nghiệp của Ngọc chia sẻ: “Đàn ông không hút thuốc, nhậu nhẹt thì thường có một tật gì đó khác. Nếu tật khác đó là cờ bạc, gái gú thì mệt hơn nữa. Chúng tôi cũng muốn biết để Ngọc có thể cân nhắc chuyện bấm nút hẹn hò”.

Yến Ngọc đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Khi mở rào, mặt đối mặt trò chuyện, cô một lần nữa hỏi đàng trai: “Tật chơi đá gà đến giờ anh còn đam mê không?”. Đức trả lời: “Cũng còn, Tết anh có chơi”.

Yến Ngọc chân tình khuyên nhủ đàng trai nên bỏ hẳn tật xấu này vì nó ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống và cả tương lai.

Cặp đôi cởi mở chia sẻ với nhau về mọi thứ. Ảnh cắt từ clip

Cặp đôi cởi mở chia sẻ quan điểm của mình về tình yêu, hôn nhân. Hiện tại, Đức sống ở TPHCM, Ngọc sống ở Đồng Nai, nếu tiến xa hơn thì việc đi lại tìm hiểu có phần vất vả. Tuy nhiên, Ngọc khá cởi mở về chuyện này. Cô không yêu cầu bạn trai phải ghé thăm hằng tuần, chỉ cần họ cố gắng sắp xếp để cả hai có thể gặp nhau mỗi tháng 1 lần là được.

Đức mong muốn sớm tìm được người phù hợp để kết hôn. Anh thổ lộ lòng mình: “Anh thấy em lanh lợi, dễ thương, nói chuyện hợp lý. Anh thích lắm”. Ngọc đáp lại: “Em thấy anh ít nói, chưa bày tỏ được nhiều tâm tư. Em hy vọng, nếu cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu thì anh sẽ chia sẻ nhiều hơn”.

Những tưởng với cảm xúc đã có, cả hai sẽ cho nhau cơ hội hẹn hò. Nhưng ở phút cuối cùng, cả Công Đức và Yến Ngọc đều không bấm nút.

Đức thừa nhận, anh chưa có cảm giác rung động. Còn Ngọc bày tỏ: “Lúc tôi hỏi anh ấy có thực sự bỏ sở thích chơi đá gà hay không, tôi cảm thấy anh ấy chưa quyết tâm, chưa dứt khoát. Tôi cảm thấy không thích hợp lắm nên dừng lại”.

MC Quyền Linh và Ngọc Lan không mấy bất ngờ trước kết quả này. Họ hy vọng, cả hai sẽ tìm thấy mảnh ghép phù hợp hơn trong tương lai.