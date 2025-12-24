Bạn muốn hẹn hò tập 1163:

Xuất hiện trên sóng Bạn muốn hẹn hò số mới nhất, chị Vũ Thị Thu Diệp (38 tuổi, quê Đắk Lắk, hiện sống tại TPHCM, kinh doanh online) gây chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp, đằm thắm.

Chị Thu Diệp khá lận đận trong chuyện tình duyên. Chị trải qua 2 mối tình và chia tay vì đôi bên không hòa hợp. Hiện chị là mẹ đơn thân, có con gái 4 tuổi.

Chị Diệp và anh Thắng trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Suốt 4 năm qua kể từ khi chia tay mối tình thứ 2, chị Diệp một mình gồng gánh kinh tế và chăm sóc con. Mỗi ngày, chị vừa chăm lo việc kinh doanh, vừa đưa đón con đi học. Dù vất vả nhưng chị vẫn hạnh phúc vì có một cô con gái lanh lợi, hiểu chuyện.

Chị Diệp tự nhận bản thân là người gọn gàng, sạch sẽ, biết nấu ăn. Khuyết điểm của chị là nóng tính, dễ nổi nóng khi người khác làm sai ý mình.

Đến Bạn muốn hẹn hò, chị mong muốn tìm được người bạn đời biết quan tâm, lo lắng cho gia đình, sống có trách nhiệm. Chị cũng mong người đó có thể yêu thương chị và con gái.

Người được ghép đôi với chị Diệp là anh Lê Văn Thắng (37 tuổi, quê An Giang, tài xế taxi). Anh từng trải qua 3 mối tình nhưng không đi đến đâu vì đôi bên có chí hướng khác nhau.

Ưu điểm của anh Thắng là thật thà, vui vẻ, hòa đồng, có chí cầu tiến, siêng năng trong công việc, biết nấu ăn. Anh mong tìm được người bạn đời chung thủy, yêu thương gia đình. Anh không quan ngại việc đàng gái từng qua một lần đò và có con riêng, thậm chí còn khẳng định, bản thân có thể lo được cho cả hai mẹ con.

Cặp đôi xúc động trong giây phút mở rào. Ảnh cắt từ clip

Giây phút mở rào, cặp đôi không giấu được sự hồi hộp, xúc động. Anh Thắng thật thà bày tỏ: “Anh thấy em dễ thương, xinh đẹp”.

Anh Thắng và chị Diệp đều sống và làm việc ở TPHCM. Anh Thắng rảnh vào tất cả buổi tối trong tuần nên có thời gian hẹn hò, tìm hiểu. Với hoàn cảnh mẹ đơn thân như chị Diệp, anh Thắng nói sẽ sẵn sàng “nương theo” sở thích của con chị Diệp, miễn sao hai mẹ con chị thấy thoải mái.

Về vấn đề nơi ở sau khi kết hôn, anh Thắng cũng rất cởi mở. Anh chia sẻ: “Anh là tài xế thì ở đâu cũng có thể làm được. Tất nhiên, ở TPHCM thì sẽ nhiều việc hơn nhưng anh có thể theo nguyện vọng của em. Em thích ở đâu, anh sẽ ở đó.

Em thích ở TPHCM thì ở TPHCM, thích về Đắk Lắk thì về Đắk Lắk. Miễn sao, mình ở nơi nào đó mà anh có công việc để nuôi em và gia đình là được”.

Sẵn mạch cảm xúc, anh Thắng dốc lòng bày tỏ với đàng gái: “Tính anh rất dễ, không làm khó ai bao giờ. Nếu chúng mình đến được với nhau, anh sẽ yêu em suốt cuộc đời, coi con em như con anh, lo cho mẹ con em suốt đời. Chỉ sợ em bỏ anh thôi”.

Chị Diệp từ chối bấm nút hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Chia sẻ thật thà, chân thành của anh Thắng khiến MC Ngọc Lan xúc động. “Bà mối” nhắn nhủ với chị Diệp: “Không hiểu sao khi nghe bạn nam nói, tôi rất xúc động. Tôi nghĩ, nếu hai bạn cho nhau cơ hội thì sẽ có một kết quả tốt”.

Dẫu vậy, sự chân thành, nhiệt tình của anh Thắng vẫn không thể đổi lấy nút bấm đồng ý hẹn hò của chị Diệp. Màn hình trái tim chỉ có một nửa phía anh Thắng sáng đèn, khiến nhiều người tiếc nuối.

Chị Diệp bày tỏ: “Tôi thấy anh ấy hiền, dễ thương. Tuy nhiên, có lẽ anh chưa phù hợp với tôi”.

Trước hoàn cảnh đó, MC Quyền Linh chia sẻ: “Thực ra, tôi rất mong bạn nữ bấm nút hẹn hò, cho bạn nam cơ hội. Có thể qua thời gian, cậu ấy sẽ chứng minh được mình phù hợp với bạn nữ. Tuy nhiên, quyết định đã đưa ra thì không thể thay đổi, hy vọng đôi bên có thể làm bạn của nhau”.

MC Ngọc Lan cũng bày tỏ sự tiếc nuối: “Thực lòng, tôi rất tiếc. Tôi cũng là mẹ đơn thân và tôi cảm nhận được sự chân tình của bạn nam”.

Dẫu vậy, ông mai - bà mối vẫn hy vọng đôi bên có thể trao đổi số điện thoại để kết bạn với nhau sau khi rời khỏi chương trình.