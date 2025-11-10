Bạn muốn hẹn hò số 1157:

Bạn muốn hẹn hò số mới nhất xe duyên cho cặp đôi từng đổ vỡ hôn nhân. Đó là anh Nguyễn Văn Bính (49 tuổi, tỉnh Lâm Đồng, giáo viên tiểu học) và chị Nguyễn Thị Hà Phương (41 tuổi, quê Đồng Nai, công chức xã).

Anh Bính tự nhận mình là người đàn ông hiền lành, thật thà, nhiệt tình với công việc, yêu trẻ con, không uống rượu bia, hút thuốc lá... Khuyết điểm của anh là rụt rè trước đám đông, ít tham gia các hoạt động tập thể.

Cặp đôi được mai mối trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Anh Bính từng một lần đổ vỡ hôn nhân. Anh và vợ cũ sống với nhau chính thức được khoảng 1 tháng thì chia tay vì có nhiều bất đồng trong quan điểm sống. Kể từ đó đến giờ là gần 10 năm, anh vẫn “chăn đơn gối chiếc”.

Anh mong muốn có một người bạn đời duyên dáng, ngoại hình ưa nhìn, sống có đạo đức, có thể cùng chồng chia sẻ, gánh vác, hỗ trợ nhau trong lúc khó khăn.

Chị Hà Phương cũng từng trải qua 1 lần đò. Chị và chồng cũ kết hôn sau 1 tháng quen nhau. Cuộc hôn nhân kéo dài gần 5 năm thì tan vỡ dù đôi bên không hề xảy ra cãi vã lớn. Chính sự im lặng kéo dài đã khiến những rạn nứt khó có thể hàn gắn. Hiện tại, chị là mẹ đơn thân của 1 bé gái.

Chị có điểm mạnh là thân thiện, sống có trách nhiệm. Điểm yếu của chị là nóng tính, điều này khiến MC Ngọc Lan khá bất ngờ bởi chị có vẻ ngoài dịu dàng, duyên dáng.

Cả hai đều từng đổ vỡ hôn nhân. Ảnh cắt từ clip

Chị Hà Phương mong muốn tìm được người bạn đời tâm lý, trách nhiệm, có công việc ổn định, có thu nhập để lo cho gia đình.

Khi hàng rào hé mở, đôi bên thẳng thắn chia sẻ hoàn cảnh, mong muốn của mình. Anh Bính khẳng định, bản thân đã có đầy đủ điều kiện để kết hôn: một công việc ổn định, một căn nhà và một khu vườn đủ rộng. Anh sẵn sàng đón mẹ con chị Hà Phương về nhà để chăm sóc.

Chị Phương cũng thổ lộ, hiện chị sống cùng con gái riêng và mẹ ruột. Các chị em của chị đã có tổ ấm riêng, chị có trách nhiệm phải chăm sóc mẹ già. Chị ngỏ ý “Liệu anh có thể về Đồng Nai để sống cùng em?”. Về vấn đề này, anh Bính muốn đôi bên bàn tính thêm trong thời gian tới.

Anh quan niệm "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nên sẵn sàng đưa tiền cho vợ giữ. Về phần mình, chị Phương chỉ mong có cuộc hôn nhân đầm ấm, đôi bên thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi thứ, thay vì giữ im lặng khiến mâu thuẫn tích tụ dần và một ngày nào đó sẽ bùng nổ.

“Nếu sau này mình đến được với nhau, với tư cách là một người đàn ông, một người chồng, anh sẽ đem hạnh phúc đến cho em, bù đắp lại những gì em đã mất”, anh Bính thổ lộ.

Chị Phương đáp lại: “Nếu chúng ta có thể tiến xa hơn nữa, em sẽ cố gắng là một người phụ nữ thực sự trong gia đình”.

Họ đã cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Ảnh cắt từ clip

Cảm nhận được sự chân thành, cặp đôi cùng bấm nút cho nhau cơ hội hẹn hò.

Anh Bính nhắn nhủ đến mẹ của chị Phương - người ngồi dưới khán đài theo dõi màn mai mối: “Cháu xin phép bác, nếu đến được với em, cháu sẽ lo lắng, chăm sóc cho em suốt đời. Cháu sẽ làm tất cả những gì có thể để em được hạnh phúc”.

Mẹ chị Phương đáp lại bằng một nụ cười thay cho lời đồng ý.