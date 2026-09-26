"Sau những ngày khán giả nước nhà chờ đợi về bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ như thế nào tại Việt Nam thì cuối cùng, FPT Play đã chính thức đạt được thỏa thuận để phát sóng giải đấu tại Việt Nam phục vụ khán giả", FPT Play thông báo.

Cũng theo đơn vị này, toàn bộ các trận đấu kịch tính, những pha bóng đỉnh cao và hành trình chinh phục đỉnh cao mới Đông Nam Á của tuyển Việt Nam được truyền tải trọn vẹn tới những con tim yêu bóng đá trên mọi miền Tổ quốc.

FPT Play truyền hình trực tiếp toàn bộ các trận đấu FIFA ASEAN Cup 2026 trên ứng dụng FPT Play, Smart TV, Smart Mobile, PC/Laptop, FPT Play Box và website FPT Play.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

Ngoài ra, FPT Play đồng ý cấp quyền trình chiếu phi thương mại miễn phí các trận thuộc giải đấu cho các đơn vị, tổ chức có nhu cầu. Các hoạt động trình chiếu công cộng cần đảm bảo những điều kiện sau: : Không thu phí hoặc phụ thu người xem dưới mọi hình thức; Không quảng cáo ngoài lề; Không lồng ghép tài trợ riêng tại điểm chiếu, giữ nguyên quảng cáo gốc; Sử dụng tín hiệu trực tiếp từ FPT Play...

Ngoài FPT Play, nền tảng TV360 cũng có bản quyền FIFA ASEAN Cup 2026, và sẽ phát trực tiếp toàn bộ giải đấu trên các nền tảng phục vụ khán giả.

Nền tảng TV360 của Viettel cũng có bản quyền phát sóng FIFA ASEAN Cup

Như vậy, vào phút chót, người hâm mộ Việt Nam vẫn có thể theo dõi và cổ vũ hành trình của thầy trò tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam gặp Philippines vào ngày 26/9 và Thái Lan vào ngày 29/9, đều trên sân Si Jalak Harupat. Sau đó, đội bóng của HLV Kim Sang Sik trở lại Jakarta thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2/10.