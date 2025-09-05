"Mưa đỏ" tạo nên hiện tượng chưa từng có ở rạp Việt.

Tính tới 19h15' ngày 5/9, Mưa đỏ đã cán mốc 500 tỷ đồng, theo số liệu của Box Office Vietnam. Bộ phim đang trên đà soán ngôi Mai (551 tỷ đồng) của Trấn Thành để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Hiện nhiều suất chiếu tại Hà Nội cuối tuần đã kín chỗ và không ít khán giả chia sẻ họ ra rạp xem phim không dưới 2 lần, giúp Mưa đỏ trở thành phim có tốc độ tăng doanh thu mạnh nhất lịch sử.

Chính thức công chiếu từ 22/8, Mưa đỏ liên tiếp phá kỷ lục doanh thu của chính mình. Tác phẩm bi tráng và xúc động về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị lần lượt vượt qua các phim Bộ tứ báo thủ, Bố già, Nhà bà Nữ của Trấn Thành và Lật mặt 7 của Lý Hải để trở thành phim có doanh thu phòng vé cao thứ 2 lịch sử rạp Việt vào trưa 5/9.

Số liệu tại Box Office Vietnam lúc 19h15' ngày 5/9.

Giới làm phim dự báo Mưa đỏ có khả năng thu về 600-700 tỷ đồng và hoàn toàn có thể trở thành bom tấn nghìn tỷ đầu tiên của Việt Nam.