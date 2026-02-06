MS 2026.037

Ngồi lặng lẽ trước cửa khoa Hồi sức tích cực 1 (Bệnh viện Việt Đức), người đàn ông dân tộc Mông tên Vàng A Páo (SN 1985) bần thần nhìn về phía phòng bệnh, nơi con trai anh đang giành giật sự sống từng giờ. Nhìn đứa con đầu quấn kín băng vì chấn thương sọ não nghiêm trọng, anh không kìm được những giọt nước mắt.

Bị tai nạn giao thông chấn thương nặng, Vàng A Lau đang trong tình trạng nguy kịch

Gia đình anh Páo ở bản Hang Kia, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình). Kinh tế của gia đình chủ yếu trông chờ vào làm nương rẫy, cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau, có những lúc phải vay gạo để cầm cự qua ngày.

Vàng A Lau (SN 2009) là con trai thứ hai của anh Páo. Thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Lau chủ động xin bố mẹ nghỉ học để ở nhà phụ giúp việc nương rẫy, chăm sóc em trai 9 tuổi. Sau đó, Lau cũng xin đi làm thuê nhưng thu nhập theo ngày chẳng đáng là bao.

Tháng 7/2025, Lau bất ngờ bị sốt vi rút, nhiễm trùng máu và xuất huyết, phải điều trị và lọc máu tại Bệnh viện Bạch Mai. Chi phí đi lại, điều trị, lọc máu liên tục khiến gánh nặng kinh tế của gia đình càng khó khăn thêm. Nhưng tai ương vẫn chưa dừng lại.

Tối 10/12/2025, trên đường trở về nhà, Lau không may bị tai nạn. Tại Bệnh viện Mộc Châu (Sơn La), các bác sĩ chẩn đoán Lau bị chấn thương sọ não nặng: lún sọ trán – thái dương phải, máu tụ ngoài màng cứng, dập não trán phải. Do tình trạng quá nguy kịch, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu sau đó chuyển Lau xuống Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Việc Lau từng bị nhiễm trùng máu trước đó khiến quá trình điều trị phức tạp, kéo dài

Đến Bệnh viện Việt Đức, Lau được đưa thẳng vào phòng mổ để bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy máu tụ. Hiện tại, Lau đang phải lọc và truyền máu liên tục để duy trì sự sống.

Do bị chấn thương vùng hàm mặt, Lau không thể ăn uống, chỉ có thể truyền đạm sữa. Bác sĩ cho biết, ngoài chấn thương sọ não, việc Lau từng bị nhiễm trùng máu trước đó càng khiến quá trình điều trị phức tạp, kéo dài.

Quá trình điều trị dài ngày đã đẩy gia đình anh Páo vào cảnh kiệt quệ. Để có tiền lo viện phí cho con trai, anh buộc phải bán 1 con trâu, 2 con lợn và 1 bộ bàn ghế, thu được khoảng 70 triệu đồng. Số tiền này vẫn không đủ, anh phải vay mượn thêm họ hàng 50 triệu đồng.

Hiện nay, gia đình tiếp tục phải bán nương rẫy, dự kiến được khoảng 100 triệu đồng để trang trải viện phí, thuốc men và sinh hoạt trong những ngày điều trị của Lau. Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình đã nộp 70 triệu đồng viện phí.

Sau gần một tháng nằm viện, tình trạng của Lau vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nỗi tuyệt vọng, anh Vàng A Páo nghẹn ngào chia sẻ: “Gia đình tôi đã bán hết gia tài, ruộng nương chỉ mong cứu được con qua cơn nguy hiểm này. Chúng tôi chỉ mong con được sống, nhưng giờ tài chính đã cạn kiệt, chẳng biết vay mượn thêm ở đâu, tôi đau lòng lắm”.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Vàng A Páo

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Páo, rất mong được sự hỗ trợ, sẻ chia của bạn đọc và các nhà hảo tâm, giúp gia đình anh Páo có thêm hy vọng tiếp tục hành trình chạy chữa, níu giữ sự sống cho con trai anh.

Bạn đọc giúp đỡ em Vàng A Lau có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.037 (em Vàng A Lau) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Vàng A Páo (bố của Lau) theo địa chỉ: Bản Hang Kia, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0353441963.