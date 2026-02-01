MS 2026.032

Bà Lê Thị Hường (SN 1960, trú tại thôn Yên Lạc, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Do mắc bệnh thần kinh từ nhỏ, khả năng nhận thức hạn chế, bà không có khả năng lao động cũng như tự chăm sóc bản thân như người bình thường.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó, bà Hường là con út. Các anh chị em đều đau yếu, kinh tế eo hẹp, thuộc diện hộ nghèo của thôn. Cha mẹ và người thân lần lượt qua đời từ nhiều năm trước, để lại bà sống cô độc, không còn nơi nương tựa.

Mắc bệnh thần kinh từ nhỏ khiến bà Hường mất khả năng nhận thức, không thể tự chăm sóc bản thân

Theo bà Võ Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạch Lạc, do không có khả năng lao động và không người chăm sóc, nhiều năm qua bà Hường phải sống lay lắt một mình. Hiện bà được một người cháu họ hàng xa – cũng là người khuyết tật – cho nương nhờ trên mảnh đất nhỏ.

Căn nhà bà Hường đang sinh sống rộng khoảng 10m², được xây dựng từ nhiều năm trước bằng nguồn hỗ trợ của chính quyền địa phương nhằm giúp bà có chỗ che mưa, che nắng. Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng nhưng không có điều kiện sửa chữa, ngôi nhà nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái lợp tạm dột nát, tường ẩm mốc, nền nhà thấp khiến mỗi khi mưa lớn, nước tràn vào, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của bà.

Trong căn nhà nhỏ hẹp ấy hầu như không có tài sản đáng giá. Toàn bộ đồ đạc chỉ là chiếc giường cũ ọp ẹp, vài bộ quần áo sờn rách cùng một số vật dụng sinh hoạt tạm bợ. Không gian ẩm thấp, tối tăm khiến cuộc sống vốn đã thiếu thốn của bà càng thêm tồi tàn, lạnh lẽo.

Không gian sinh hoạt ẩm thấp, tồi tàn trong căn nhà 10m2 của bà Hường

Bệnh thần kinh kéo dài nhiều năm khiến thần trí bà Hường thường xuyên không ổn định, lúc tỉnh lúc mê, trí nhớ suy giảm. Những cơn bệnh bất chợt khiến bà không thể làm chủ hành vi, sinh hoạt hằng ngày gặp vô vàn khó khăn. Khi bệnh tái phát, bà có thể quên ăn, quên uống, thậm chí không ý thức được những nguy hiểm xung quanh.

“Không có nguồn thu nhập, không người thân chăm sóc, hiện bà Hường sống dựa vào khoản trợ cấp xã hội hơn 1,1 triệu đồng mỗi tháng và sự giúp đỡ của hàng xóm. Cuộc sống bữa đói bữa no, thuốc men thiếu thốn; có những ngày không còn gì ăn, bà đành ăn gạo sống, uống nước lã để cầm hơi”, bà Thủy cho biết.

Hơn 60 năm cuộc đời, bà Hường sống chật vật giữa bệnh tật và cô đơn. Không chồng, không con, căn nhà chưa đầy 10m² vừa là nơi ở, vừa là chỗ dựa duy nhất của bà trong những năm tháng cuối đời. Thế nhưng, ngôi nhà nhỏ ấy hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập mỗi khi mùa mưa bão đến, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của bà.

Căn nhà chưa đầy 10m2 – nơi bà Hường sinh sống suốt nhiều năm qua

Trước hoàn cảnh éo le ấy, chính quyền xã Thạch Lạc mong muốn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân quan tâm, chung tay giúp đỡ để bà Hường có thêm điều kiện thuốc men và một chỗ ở an toàn hơn, giúp bà vượt qua những năm tháng cuối đời trong cảnh bớt nhọc nhằn, cô quạnh.

Rất mong nhận được sự quan tâm, chung tay hỗ trợ từ bạn đọc và các nhà hảo tâm gần xa. Sự sẻ chia của bạn đọc là nguồn động viên quý báu, giúp bà Hường có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua những tháng ngày khó khăn, bệnh tật và cô đơn.

Bạn đọc giúp đỡ bà Lê Thị Hường có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.032 (bà Lê Thị Hường) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Lê Thị Hường theo địa chỉ: thôn Yên Lạc, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh.