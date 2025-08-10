Sáng 10/8, sự kiện triển lãm và ra mắt sách ảnh "50 năm sức mạnh Việt Nam" và "Thành phố hòa bình - Thành phố của chúng ta" diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).

Hai cuốn sách của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á đã ghi lại những sự phát triển của TPHCM. Tác giả đã chụp khi ngồi trên chiếc trực thăng dẫn đầu thực hiện màn biểu diễn tại Đại lễ 30/4 . Ngoài ra là hình ảnh lực lượng quân đội các khối trong quá trình chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành.

Cùng với đó là hình ảnh cảm xúc của người dân Việt Nam cùng xuống đường xem sự kiện, ngắm pháo hoa, thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc.

Bạn trẻ Hoàng Nghiêm cho biết, tuy không phải một "tay chơi ảnh" nhưng khi ngắm nhìn những khung hình được Nguyễn Á ghi lại, bản thân cô cảm thấy gần gũi mà cũng đầy tự hào. "Tôi nổi da gà bởi những khoảnh khắc tuyệt đẹp chứa đựng vô vàn cảm xúc", cô gái nói.

"Chú Nguyễn Á là tượng đài trong lòng em về sự máu lửa, nhiệt huyết và yêu nghề. Em đã được nghe rất nhiều những câu chuyện trải nghiệm của nhiếp ảnh gia nên càng thêm khâm phục", Vy chia sẻ.

Nguyễn Á chia sẻ: "Dù đối mặt không ít thử thách, khi cầm sách trên tay, tôi hạnh phúc vì đã sống hết lòng với tình yêu dành cho thành phố và máu nghề sục sôi". Ông cũng cho biết thêm, sắp tới vào ngày lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chắc chắn ông không thể vắng mặt.

Hai vị khách mời đặc biệt trong buổi triển lãm và ra mắt sách là Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu (trái) và Thượng tá Đặng Đình Kiên (giữa) - phi công điều khiển Su-30MK2 bay qua TP.HCM trong Đại lễ 30/4. Cả hai vị khách mời đều có những chia sẻ gần gũi về Nguyễn Á và những trải nghiệm lý thú khi được trở thành nhân vật trong những khung hình của nhiếp ảnh gia.

Một trang trong cuốn sách của Nguyễn Á: Khu vực chỉ huy diễn tập không quân.

Triển lãm mở cửa từ 9h ngày 10/8 và kéo dài đến hết 12/8 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).