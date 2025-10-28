Theo Điều 9 Thông tư số 40/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân cho thuê tài sản (không bao gồm dịch vụ cư trú) thực hiện kê khai theo kỳ phát sinh hoặc theo năm. Trường hợp cho thuê tài sản dưới hình thức làm dịch vụ cư trú, việc kê khai thuế thực hiện theo tháng, quý.

Khi tham khảo quy định trên, bà Đ.Y.N - một người dân, nhận xét cách trình bày trên khá khó hiểu, khiến người dân khó phân biệt được sự khác nhau giữa việc cho thuê tài sản với dịch vụ cư trú để thực hiện 2 chế độ khai thuế khác nhau.

Do vậy, bà N. đề xuất điều chỉnh lại cách trình bày, làm rõ từng trường hợp để cho thấy sự khác nhau. Theo bà, việc áp dụng nhiều chế độ kê khai khác nhau dễ gây rối trong thực tế, chẳng hạn một chủ nhà vừa cho thuê căn hộ làm cửa hàng, vừa cho thuê căn khác để ở. Vì thế, đối với cho thuê tài sản chỉ cần khai báo theo năm với tất cả trường hợp.

Cục Thuế lên tiếng trước phản ánh về quy định thuế với cá nhân cho thuê nhà khó hiểu. Ảnh: Nguyễn Huế

Hiện nay, hệ thống Etax chỉ cho phép cá nhân kinh doanh khai báo theo chế độ khoán hoặc kê khai theo kỳ phát sinh, chưa có chức năng kê khai theo năm (quy định tại Điều 9). Bên cạnh đó, các biểu mẫu hiện hành yêu cầu thông tin về thời gian hoạt động, quy mô nhân viên, ngành nghề kinh doanh... không phù hợp với việc cho thuê tài sản. Do đó, cần bổ sung mẫu biểu riêng cho hoạt động cho thuê tài sản nói chung và cho thuê nhà nói riêng.

Theo bà N., với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm thì không phải nộp thuế, nhưng quy định không đề cập đến việc có phải kê khai thuế hay không (đối với hộ kinh doanh). Do đó, bà đề nghị làm rõ trong văn bản hướng dẫn, nếu được thì nên miễn kê khai để giảm bớt thủ tục.

Việc cho thuê tài sản là khá đặc thù vì trên thực tế nó có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào, nếu có mâu thuẫn giữa hai phía thì không có hợp đồng thanh lý. Bà N. đề nghị bổ sung hướng dẫn chấm dứt nghĩa vụ kê khai thuế dựa trên việc chủ nhà khai báo đã chấm dứt việc cho thuê mà không cần cung cấp biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê với cơ quan thuế.

Cục Thuế nói gì?

Phản hồi ý kiến người dân, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho hay, theo các quy định hiện hành, cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.

Đối với cá nhân thực hiện kinh doanh dịch vụ lưu trú bao gồm: cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn không phải là căn hộ cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự; cung cấp cơ sở lưu trú cùng dịch vụ ăn uống hoặc các phương tiện giải trí.

Cục Thuế ghi nhận ý kiến của bà N. để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình nghiên cứu, xây dựng chính sách quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hướng đơn giản, đồng bộ và minh bạch.

Theo Cục Thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống (từ ngày 1/1/2026 là 200 triệu đồng trở xuống) thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

Việc khai và nộp hồ sơ khai thuế được quy định tại Điều 11 và Điều 13 Thông tư số 40 của Bộ Tài chính.

Với tờ khai thuế, Cục Thuế cho biết, hiện nay, trên ứng dụng thuế điện tử dành cho cá nhân (eTax Mobile) đã hỗ trợ người dùng kê khai tờ khai thuê tài sản với kỳ kê khai theo lần thanh toán và kỳ năm. Việc kê khai thuế theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 40.

Về tờ khai thuế với hoạt động cho thuê tài sản, thời gian tới Cục Thuế sẽ thực hiện nâng cấp.