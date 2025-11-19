Theo báo cáo của Văn phòng Thành ủy, sau sáp nhập, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên toàn địa bàn ghi nhận 7.678 mô hình đang hoạt động hiệu quả ở nhiều lĩnh vực. Đây là kết quả của sự đổi mới tư duy trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, những người “gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần thiết thực vào mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh, quốc phòng.

Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2025. Ảnh: T.T.

Không dừng lại ở khẩu hiệu, “Dân vận khéo” được các cấp sáng tạo thành những câu chuyện văn hóa đang diễn ra từng ngày ở cơ sở. Có thể kể đến những buổi “cà phê sáng” tại phường Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ), nơi gặp giữa chính quyền và người dân được “mềm hóa”, giúp tháo gỡ tâm lý e ngại và tạo điều kiện để người dân nêu ý kiến một cách cởi mở.

Hay mô hình “10 bản chứng thực - 15 phút trả” của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn, giúp rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết thủ tục, nâng tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến lên đến 85%.

Nhiều mô hình mang đậm tính nhân văn cũng được nhắc đến. Phong trào “Phụ nữ mỗi ngày 15 phút vì cộng đồng” của chị Nguyễn Thị Loan (phường Thạnh Mỹ Tây) đã hình thành hàng trăm tuyến hẻm xanh - sạch - đẹp từ nỗ lực nhỏ nhưng bền bỉ.

“Chuyến xe nghĩa tình” của anh Phan Anh Thuận (ấp Hoàng Trang, xã Xuyên Mộc) đã thực hiện 500 chuyến xe miễn phí đưa bệnh nhân nghèo đi cấp cứu, thăm khám giữa Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực TPHCM cũ.

Đặc biệt, có sự đóng góp lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, sự hòa quyện tuyệt vời giữa tốt đời, đẹp đạo” của các vị chức sắc tôn giáo như hòa thượng Danh Lung, linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn hay mục sư Trần Thanh Truyện trong chăm lo người yếu thế, hiến đất xây trường, trao học bổng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh công tác dân vận luôn là “cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân”, là nền tảng để thực hiện mục tiêu lớn về phát triển TPHCM trong giai đoạn mới.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.T

Nhấn mạnh tinh thần “lấy hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cao nhất”, Phó bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục đổi mới công tác dân vận, bảo đảm quyền “được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và thụ hưởng” của người dân. Bà cũng nhắc lại yêu cầu mỗi cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải thật sự “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và dựa vào dân”.

Để đáp ứng bối cảnh đổi mới quản trị đô thị, bà Tuyết đề nghị ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận “tinh, gọn, mạnh”, có kỹ năng số, chuyên nghiệp và gắn bó với dân; mỗi khu phố, ấp, cơ quan, địa phương phải trở thành “vườn ươm Dân vận khéo”, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ sự tin tưởng đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng các giới đồng bào thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, tạo nên những thành tựu đột phá, đóng góp vào sự phát triển bền vững của TPHCM và thực hiện thắng lợi các nghị quyết đã đề ra.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận và biểu dương 159 tập thể và 62 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2025. Đây là những “hạt nhân tiêu biểu”, góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp của công tác dân vận, đồng thời gắn với quá trình hình thành và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong đời sống đô thị.