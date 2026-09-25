Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao châu Á 2026 liên tục, đầy đủ và chính xác.
Lịch thi đấu vòng bán kết bóng đá nữ ASIAD 2026
|Ngày
|Giờ (VN)
|Cặp đấu
|Vòng
|Trực tiếp
|29/9
|13h00
|Triều Tiên vs Trung Quốc
|Bán kết 1
|VTV6
|29/9
|17h30
|Nhật Bản/ Philippines vs Hàn Quốc/ Uzbekistan
|Bán kết 2
|VTV6
Kết quả vòng tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026
|Ngày
|Giờ (VN)
|Cặp đấu
|Vòng
|Trực tiếp
|25/9
|13h00
|Triều Tiên 5-1 Đài Loan (Trung Quốc)
|Tứ kết 1
|25/9
|13h00
|Trung Quốc 1-0 Việt Nam
|Tứ kết 3
|VTV6
|25/9
|17h30
|Nhật Bản vs Philippines
|Tứ kết 2
|25/9
|17h30
|Hàn Quốc vs Uzbekistan
|Tứ kết 4
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