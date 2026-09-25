Lịch thi đấu vòng bán kết bóng đá nữ ASIAD 2026

Ngày Giờ (VN) Cặp đấu Vòng Trực tiếp
29/9 13h00 Triều Tiên vs Trung Quốc  Bán kết 1 VTV6
29/9 17h30 Nhật Bản/ Philippines vs Hàn Quốc/ Uzbekistan Bán kết 2 VTV6

Kết quả vòng tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026

Ngày Giờ (VN) Cặp đấu Vòng Trực tiếp
25/9 13h00 Triều Tiên 5-1 Đài Loan (Trung Quốc) Tứ kết 1
25/9 13h00 Trung Quốc 1-0 Việt Nam Tứ kết 3 VTV6
25/9 17h30 Nhật Bản vs Philippines Tứ kết 2
25/9 17h30 Hàn Quốc vs Uzbekistan Tứ kết 4
Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá nữ ASIAD 2026
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Kết quả bóng đá nữ ASIAD 2026
Kết quả bóng đá nữ ASIAD 2026
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Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026
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