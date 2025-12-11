Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 11/12
(liên tục cập nhật...)

Đoàn Việt Nam có 4 HCV nhưng BTC chưa cập nhật
Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33 mới nhất
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.