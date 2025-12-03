SEA Games 32 khép lại với thành công vang dội của đoàn thể thao Việt Nam khi giành ngôi nhất toàn đoàn cùng thành tích 136 HCV, 105 HCB và 118 HCĐ. Đây là kỳ SEA Games ấn tượng nhất của Việt Nam trong lịch sử khi không phải chủ nhà nhưng vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp.

Đứng thứ hai là Thái Lan với 108 HCV, 96 HCB và 108 HCĐ, tiếp theo là Indonesia ở vị trí thứ ba sau khi giành 87 HCV, 80 HCB và 109 HCĐ. Chủ nhà Campuchia cũng tạo dấu mốc lịch sử khi cán đích ở vị trí thứ tư với 81 HCV, 74 HCB và 127 HCĐ – thành tích cao nhất từ trước đến nay.

Hướng đến SEA Games 33, Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 91 đến 110 HCV, qua đó duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực và tiếp tục khẳng định tầm vóc thể thao nước nhà trên đấu trường Đông Nam Á.

