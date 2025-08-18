Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1 2025/26 mới nhất
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Monaco 1 1 0 0 2 3
2 Auxerre 1 1 0 0 1 3
3 Angers 1 1 0 0 1 3
4 Lyon 1 1 0 0 1 3
5 Paris Saint Germain 1 1 0 0 1 3
6 Rennes 1 1 0 0 1 3
7 Strasbourg 1 1 0 0 1 3
8 Toulouse 1 1 0 0 1 3
9 Lille 1 0 1 0 0 1
10 Stade Brestois 29 1 0 1 0 0 1
11 Lorient 1 0 0 1 -1 0
12 Metz 1 0 0 1 -1 0
13 Nantes 1 0 0 1 -1 0
14 Nice 1 0 0 1 -1 0
15 Marseille 1 0 0 1 -1 0
16 Paris FC 1 0 0 1 -1 0
17 Lens 1 0 0 1 -1 0
18 LE Havre 1 0 0 1 -2 0