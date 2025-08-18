Bảng xếp hạng bóng đá La Liga mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
|Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1 2025/26 mới nhất
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Monaco
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|2
|Auxerre
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|3
|Angers
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|4
|Lyon
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|5
|Paris Saint Germain
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|6
|Rennes
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|7
|Strasbourg
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|8
|Toulouse
|1
|1
|0
|0
|1
|3
|9
|Lille
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|10
|Stade Brestois 29
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|11
|Lorient
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|12
|Metz
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|13
|Nantes
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|14
|Nice
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|15
|Marseille
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|16
|Paris FC
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|17
|Lens
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|18
|LE Havre
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
