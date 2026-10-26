Bảng xếp hạng La Liga mùa giải 2026/27
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Barcelona 10 9 0 1 29 27
2 Atletico Madrid 10 8 1 1 12 25
3 Real Madrid 10 8 0 2 15 24
4 Real Betis 10 6 2 2 2 20
5 Real Sociedad 10 6 1 3 1 19
6 Sevilla 9 4 2 3 -2 14
7 Alaves 10 3 3 4 3 12
8 Athletic Club 9 3 3 3 3 12
9 Celta Vigo 10 2 6 2 3 12
10 Villarreal 10 3 3 4 1 12
11 Deportivo La Coruna 10 2 5 3 0 11
12 Osasuna 9 3 2 4 -8 11
13 Racing Santander 10 3 2 5 -11 11
14 Levante 10 2 4 4 -3 10
15 Elche 10 2 4 4 -3 10
16 Rayo Vallecano 9 2 3 4 -8 9
17 Getafe 10 2 3 5 -10 9
18 Espanyol 10 2 2 6 -2 8
19 Valencia 10 1 3 6 -10 6
20 Malaga 10 0 5 5 -12 5

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