Barca thua 2 trận liên tiếp trong 1 tuần, trước PSG (Cúp C1) và Real Madrid tại La Liga, Hansi Flick tỏ ra bình thản, gói gọn vấn đề vỏn vẹn trong 2 từ.
|Bảng xếp hạng La Liga mùa giải 2026/27
|STT
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Điểm
|1
|Barcelona
|10
|9
|0
|1
|29
|27
|2
|Atletico Madrid
|10
|8
|1
|1
|12
|25
|3
|Real Madrid
|10
|8
|0
|2
|15
|24
|4
|Real Betis
|10
|6
|2
|2
|2
|20
|5
|Real Sociedad
|10
|6
|1
|3
|1
|19
|6
|Sevilla
|9
|4
|2
|3
|-2
|14
|7
|Alaves
|10
|3
|3
|4
|3
|12
|8
|Athletic Club
|9
|3
|3
|3
|3
|12
|9
|Celta Vigo
|10
|2
|6
|2
|3
|12
|10
|Villarreal
|10
|3
|3
|4
|1
|12
|11
|Deportivo La Coruna
|10
|2
|5
|3
|0
|11
|12
|Osasuna
|9
|3
|2
|4
|-8
|11
|13
|Racing Santander
|10
|3
|2
|5
|-11
|11
|14
|Levante
|10
|2
|4
|4
|-3
|10
|15
|Elche
|10
|2
|4
|4
|-3
|10
|16
|Rayo Vallecano
|9
|2
|3
|4
|-8
|9
|17
|Getafe
|10
|2
|3
|5
|-10
|9
|18
|Espanyol
|10
|2
|2
|6
|-2
|8
|19
|Valencia
|10
|1
|3
|6
|-10
|6
|20
|Malaga
|10
|0
|5
|5
|-12
|5
- Xuống hạng
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