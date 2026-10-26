Bất ngờ dành cho Barca

Các nhiếp ảnh gia quan tâm đến Jose Mourinho với bộ râu nhiều hơn hẳn Hansi Flick. Đã 13 năm kể từ lần gần nhất ông xuất hiện bên đường biên Camp Nou. Khi ấy, Mou chia tay bằng một chiến thắng.

Lần trở lại này, ông tiếp nối đúng nơi mình đã rời đi, với thắng lợi được định đoạt ở phút 88, trong trận Siêu kinh điển hứa hẹn đảo ngược nỗi u sầu và tâm trạng bi quan đè nặng lên Real Madrid suốt hai năm qua.

Mourinho bắt bài thành công Hansi Flick. Ảnh: MD

Trong một đêm với nhiều khó khăn chờ đợi Real Madrid, Mourinho không bám víu vào “khối bê tông” Tchouameni - Valverde, mà chọn hai đôi chân tinh tế nhất trong hàng tiền vệ: Arda Guler và Bernardo Silva. Nhân đó, ông đưa cầu thủ Uruguay về đá hậu vệ phải.

Hai tuần qua, kể từ phen khốn đốn tại Roma với cặp tiền vệ trụ Tchouameni và Valverde, cuốn sổ chiến thuật của nhà cầm quân Bồ Đào Nha bắt đầu đón những luồng gió mới.

Dù vậy, câu hỏi vẫn là ông sẽ làm gì trong một trận đấu như thế này: quay về cách tiếp cận thiên về sức mạnh, hay tiếp tục cởi mở? Ông đã chọn phương án thứ hai.

Với những con người đang có, Mourinho nghiêng về kỹ thuật để đối phó Barcelona, đội bóng luôn được chờ đợi sẽ pressing đến nghẹt thở và đẩy cao đội hình.

Bernardo chơi lùi sâu, còn Guler xuất phát bên phải, ở vị trí cao hơn một tuyến: đó là lời giải của Mou cho thế trận Barca có thể tạo ra. Cả hai từng cùng đá chính ở hai vòng đầu, gặp Espanyol và Sociedad, nhưng mãi đến trận Leipzig rồi El Clasico lần này mới lại xuất hiện cùng nhau trong đội hình xuất phát.

Bernardo hiểu rõ Rodri và khiến đồng đội cũ nổi cáu. Ảnh: MD

“Kết hợp những tài năng khác nhau mang lại cho chúng tôi nhiều hơn so với sử dụng hai cầu thủ có đặc điểm tương đồng ở giữa sân”, Mourinho giải thích.

“Tôi không xếp Bernardo Silva và Guler cùng chơi trong cặp tiền vệ trụ, hoặc chỉ làm vậy trong tình huống khẩn cấp. Camavinga và Tchouameni cũng chỉ đá cùng nhau ở những thời điểm cụ thể.

Tôi đang thích sự kết hợp giữa những tài năng khác nhau. Điều đó mang lại sự cân bằng khi phòng ngự và chất lượng trong tổ chức tấn công”.

Mourinho quyết định bố trí họ so le. Tiền vệ đồng hương đứng cạnh Tchouameni, còn Guler chơi phía trên và tự do hơn như Mesut Ozil ngày nào.

Chiến thắng của Mourinho

Trong mắt Mourinho, Guler vẫn cần hoàn thiện thêm một chút để trở thành lựa chọn chắc chắn ở trung tâm. Anh được kéo lệch sang cánh phải và là người tạo ra nhiều đe dọa nhất lúc đầu trận, bằng những cú sút cùng các đường chuyền đón những pha chạy vào khoảng trống của Kylian Mbappe.

Với Bernardo, người chưa thi đấu quá nhiều mùa này, trận đấu dần trở nên quá sức. Anh rời sân ở phút 80, nhường chỗ cho Camavinga, người sau đó tạo nên tình huống dẫn đến bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Real Madrid.

Yamal không có không gian để hoạt động. Ảnh: MD

Việc đặt cược vào cả hai còn mang ý nghĩa biểu tượng bởi người đứng phía bên kia: Rodri. Tiền vệ trụ vô địch World Cup 2026 từng được nhắc đến như mục tiêu của Real Madrid, nhưng cuối cùng chọn Barca.

“Los Blancos” sẽ dùng ai để đối chọi Rodri là một chi tiết đầy thú vị, và Mourinho tung ra những gương mặt giỏi chơi bóng nhất của mình. Bàn mở tỷ số của Mbappe củng cố vị thế của một tập thể ngày càng có sức nặng khi trận đấu trôi đi.

Bàn thắng đến gần như từ một tình huống bóng bật ra sau pha phá bóng của Gerard Martin, nhưng trước đó là cả chuỗi phối hợp được đan kết qua từng đường chuyền, từ Cucurella rồi Bernardo, cho đến khi bóng tới cánh của Yan Diomande, người hoạt động như chiếc búa nện suốt trận.

Trong khi Vinicius phải ngồi trên ghế sofa ở nhà vì án treo giò La Liga và suy ngẫm về hành trình tương lai - anh còn phải nghỉ 2 trận nữa - đóng góp đầu tiên của Diomande là sự cần mẫn lùi về hỗ trợ ở hành lang có Lamine Yamal phía bên kia. Ứng viên Quả bóng vàng được Cucurella phong tỏa rất tốt.

Ngoài sự cân bằng mà khối lượng hoạt động của mình mang lại, cầu thủ chạy cánh trị giá 140 triệu euro còn liên tục khoan phá như chim gõ kiến ở bên phải, cũng như khi bó vào trung lộ.

Camavinga vào sân và tạo khác biệt. Ảnh: MD

Nếu trận đấu là thước đo bản lĩnh và cá tính của anh trước một cuộc đối đầu tầm cỡ như thế này, thì đó là một đêm thành công. Vị thế của Diomande ngày càng tăng trong lúc Vini tiếp tục sa sút. Cầu thủ Bờ Biển Ngà liên tục làm điểm nhận bóng, lùi sâu, rê dắt và đe dọa đối phương.

Jude Bellingham bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ hai cho Real Madrid. Nhưng rồi, Camavinga bước ra khỏi màn sương mờ của chính mình, khởi nguồn cho bàn ấn định chiến thắng 2-1 (cũng là bàn 100 của Mbappe cho CLB), trong đêm Guler và Bernardo cùng đá chính.

Mourinho có thể không còn ở đỉnh cao như nhiệm kỳ đầu, nhưng ông vẫn là Người đặc biệt. Sau khi khiến Pep Guardiola kiệt sức, giờ đây Mou chặn đứng kỷ lục tại La Liga của Hansi Flick.