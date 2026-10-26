Barca thua 2 trận liên tiếp trong 1 tuần, trước PSG (Cúp C1) và Real Madrid tại La Liga, Hansi Flick tỏ ra bình thản, gói gọn vấn đề vỏn vẹn trong 2 từ.

Sau những chiến thắng như chẻ tre, Barca có tuần thi đấu dưới sức, khi để thua cả 2 đối thủ lớn nhất từ đầu mùa: 2-4 PSG ở mặt trận Champions League và mới nhất gục ngã 1-2 trước kình địch Real Madrid, ngay tại sân nhà Camp Nou.

HLV Hansi Flick thừa nhận sau trận, Barca thậm chí đã có thể bị thủng 2 bàn ngay trong hiệp 1 ở Siêu kinh điển với Real Madrid, chứ không phải đợi đến gần cuối trận Mbappe mới ‘kết liễu’ số phận của họ.

Hansi Flick và Barca đã bị Real Madrid của Mourinho đánh bại ngay tại Camp Nou. Ảnh: Mundo

Nhà cầm quân người Đức cũng thấy rằng, đội bóng xứ Catalan đã có màn trình diễn không tốt, trong khi Real Madrid mạnh hơn so với các cuộc so tài trước đây:

“Hôm nay Barca không có thể lực sung mãn. Bình thường chúng tôi sẽ sung sức hơn. Chúng tôi đã thi đấu với một Real Madrid mạnh hơn so với các trận Siêu kinh điển gần đây.

Sau khi bị dẫn 1 bàn, chúng tôi suýt để thủng bàn thứ 2 trước khi hiệp 1 khép lại. Sang hiệp 2 Barca đã chơi tốt hơn, kiểm soát trận đấu và có bàn gỡ hòa. Nhưng sau đó chúng tôi lại mắc lỗi nghiêm trọng, để mất tập trung và phải trả giá bằng thất bại. Đây là một phần của trò chơi và chúng tôi phải chấp nhận điều đó”.

HLV Hansi Flick dùng 2 từ “quá nhiều” khi nói về việc Barca phải chịu 2 trận thua chỉ trong 1 tuần, sau chuỗi trận thắng tưng bừng từ đầu mùa. Tuy nhiên, ông bình thản đón nhận và nhìn về phía trước:

“Không có lời nào bào chữa cả. Barca đã thua 2 trận đấu trong tuần này và đó là quá nhiều đối với tôi cũng như người hâm mộ. Nhưng tôi không lo lắng. Barca có 1 tuần để nghỉ ngơi, tập luyện trở lại và lấy lại thể trạng. Các cầu thủ cần được thư giãn một chút, điều đó rất quan trọng”.