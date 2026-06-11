Lịch thi đấu World Cup 2026

(theo giờ Việt Nam)

Bảng Ngày Giờ Mã trận Trận đấu Kênh trực tiếp Lượt 1 vòng bảng A 12/06 02:00 Trận 1 Mexico vs Nam Phi VTV3, VTV10, VTV6 A 12/06 09:00 Trận 2 Hàn Quốc vs CH Séc VTV3, VTV6 B 13/06 02:00 Trận 3 Canada vs Bosnia VTV3, VTV10, VTV6 D 13/06 08:00 Trận 4 Mỹ vs Paraguay VTV3, VTV6 B 14/06 02:00 Trận 5 Qatar vs Thụy Sĩ VTV3, VTV10, VTV6 C 14/06 05:00 Trận 6 Brazil vs Ma Rốc VTV3, VTV6 C 14/06 08:00 Trận 7 Haiti vs Scotland VTV3, VTV6 D 14/06 11:00 Trận 8 Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ VTV3, VTV6 E 15/06 00:00 Trận 9 Đức vs Curacao VTV3, VTV10, VTV6 F 15/06 03:00 Trận 10 Hà Lan vs Nhật Bản VTV3, VTV10, VTV6 E 15/06 06:00 Trận 11 Bờ Biển Ngà vs Ecuador VTV3, VTV6 F 15/06 09:00 Trận 12 Thụy Điển vs Tunisia VTV3, VTV6 H 15/06 23:00 Trận 13 Tây Ban Nha vs Cabo Verde VTV3, VTV10, VTV6 G 16/06 02:00 Trận 14 Bỉ vs Ai Cập VTV3, VTV10, VTV6 H 16/06 05:00 Trận 15 Saudi Arabia vs Uruguay VTV3, VTV6 G 16/06 08:00 Trận 16 Iran vs New Zealand VTV3, VTV6 I 17/06 02:00 Trận 17 Pháp vs Senegal VTV3, VTV10, VTV6 I 17/06 05:00 Trận 18 Iraq vs Na Uy VTV3, VTV6 J 17/06 08:00 Trận 19 Argentina vs Algeria VTV3, VTV6 J 17/06 11:00 Trận 20 Áo vs Jordan VTV3, VTV6 K 18/06 00:00 Trận 21 Bồ Đào Nha vs CHDC Congo VTV3, VTV10, VTV6 L 18/06 03:00 Trận 22 Anh vs Croatia VTV3, VTV10, VTV6 L 18/06 06:00 Trận 23 Ghana vs Panama VTV3, VTV6 K 18/06 09:00 Trận 24 Uzbekistan vs Colombia VTV3, VTV6 Lượt 2 vòng bảng A 18/06 23:00 Trận 25 CH Séc vs Nam Phi VTV3, VTV10, VTV6 B 19/06 02:00 Trận 26 Thụy Sĩ vs Bosnia VTV3, VTV10, VTV6 B 19/06 05:00 Trận 27 Canada vs Qatar VTV3, VTV6 A 19/06 08:00 Trận 28 Mexico vs Hàn Quốc VTV3, VTV6 D 20/06 02:00 Trận 29 Mỹ vs Úc VTV3, VTV10, VTV6 C 20/06 05:00 Trận 30 Scotland vs Ma Rốc VTV3, VTV6 C 20/06 07:30 Trận 31 Brazil vs Haiti VTV3, VTV6 D 20/06 10:00 Trận 32 Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay VTV3, VTV6 F 21/06 00:00 Trận 33 Hà Lan vs Thụy Điển VTV3, VTV10, VTV6 E 21/06 03:00 Trận 34 Đức vs Bờ Biển Ngà VTV3, VTV10, VTV6 E 21/06 07:00 Trận 35 Ecuador vs Curacao VTV3, VTV6 F 21/06 11:00 Trận 36 Tunisia vs Nhật Bản VTV3, VTV6 H 21/06 23:00 Trận 37 Tây Ban Nha vs Saudi Arabia VTV3, VTV10, VTV6 G 22/06 02:00 Trận 38 Bỉ vs Iran VTV3, VTV10, VTV6 H 22/06 05:00 Trận 39 Uruguay vs Cabo Verde VTV3, VTV6 G 22/06 08:00 Trận 40 New Zealand vs Ai Cập VTV3, VTV6 J 23/06 00:00 Trận 41 Argentina vs Áo VTV3, VTV10, VTV6 I 23/06 04:00 Trận 42 Pháp vs Iraq VTV3, VTV6 I 23/06 07:00 Trận 43 Na Uy vs Senegal VTV3, VTV6 J 23/06 10:00 Trận 44 Jordan vs Algeria VTV3, VTV6 K 24/06 00:00 Trận 45 Bồ Đào Nha vs Uzbekistan VTV3, VTV10, VTV6 L 24/06 03:00 Trận 46 Anh vs Ghana VTV3, VTV10, VTV6 L 24/06 06:00 Trận 47 Panama vs Croatia VTV3, VTV6 K 24/06 09:00 Trận 48 Colombia vs CHDC Congo VTV3, VTV6 Lượt 3 vòng bảng B 25/06 02:00 Trận 49 Bosnia vs Qatar VTV2 B 25/06 02:00 Trận 50 Thụy Sĩ vs Canada VTV3, VTV10 C 25/06 05:00 Trận 51 Ma Rốc vs Haiti VTV2 C 25/06 05:00 Trận 52 Scotland vs Brazil VTV3 A 25/06 08:00 Trận 53 Nam Phi vs Hàn Quốc VTV2 A 25/06 08:00 Trận 54 CH Séc vs Mexico VTV3 E 26/06 03:00 Trận 55 Curacao vs Bờ Biển Ngà VTV2 E 26/06 03:00 Trận 56 Ecuador vs Đức VTV3, VTV10 F 26/06 06:00 Trận 57 Tunisia vs Hà Lan VTV3 F 26/06 06:00 Trận 58 Nhật Bản vs Thụy Điển VTV2 D 26/06 09:00 Trận 59 Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ VTV3 D 26/06 09:00 Trận 60 Paraguay vs Úc VTV2 I 27/06 02:00 Trận 61 Na Uy vs Pháp VTV3, VTV10 I 27/06 02:00 Trận 62 Senegal vs Iraq VTV2 H 27/06 07:00 Trận 63 Cabo Verde vs Saudi Arabia VTV2 H 27/06 07:00 Trận 64 Uruguay vs Tây Ban Nha VTV3 G 27/06 10:00 Trận 65 New Zealand vs Bỉ VTV3 G 27/06 10:00 Trận 66 Ai Cập vs Iran VTV2 L 28/06 04:00 Trận 67 Panama vs Anh VTV2 L 28/06 04:00 Trận 68 Croatia vs Ghana VTV3 K 28/06 06:30 Trận 69 Colombia vs Bồ Đào Nha VTV3 K 28/06 06:30 Trận 70 CHDC Congo vs Uzbekistan VTV10 J 28/06 09:00 Trận 71 Algeria vs Áo VTV2 J 28/06 09:00 Trận 72 Jordan vs Argentina VTV3 Vòng 1/16 - 29/06 02:00 Trận 73 Á quân bảng A vs Á quân bảng B VTV - 30/06 03:30 Trận 74 Nhất bảng E vs Hạng 3 A/B/C/D/F VTV - 30/06 08:00 Trận 75 Nhất bảng F vs Á quân bảng C VTV - 30/06 00:00 Trận 76 Nhất bảng C vs Á quân bảng F VTV - 01/07 04:00 Trận 77 Nhất bảng I vs Hạng 3 C/D/F/G/H VTV - 01/07 00:00 Trận 78 Á quân bảng E vs Á quân bảng I VTV - 01/07 08:00 Trận 79 Nhất bảng A vs Hạng 3 C/E/F/H/I VTV - 01/07 23:00 Trận 80 Nhất bảng L vs Hạng 3 E/H/I/J/K VTV - 03/07 06:00 Trận 81 Á quân bảng K vs Á quân bảng L VTV - 02/07 07:00 Trận 82 Nhất bảng D vs Hạng 3 B/E/F/I/J VTV - 02/07 03:00 Trận 83 Nhất bảng G vs Hạng 3 A/E/H/I/J VTV - 03/07 02:00 Trận 84 Nhất bảng H vs Á quân bảng J VTV - 03/07 10:00 Trận 85 Nhất bảng B vs Hạng 3 E/F/G/I/J VTV - 04/07 05:00 Trận 86 Nhất bảng J vs Á quân bảng H VTV - 04/07 08:30 Trận 87 Nhất bảng K vs Hạng 3 D/E/I/J/L VTV - 04/07 01:00 Trận 88 Á quân bảng D vs Á quân bảng G VTV Vòng 1/8 - 05/07 04:00 Trận 89 Thắng 74 vs Thắng 77 VTV - 05/07 00:00 Trận 90 Thắng 73 vs Thắng 75 VTV - 06/07 03:00 Trận 91 Thắng 76 vs Thắng 78 VTV - 06/07 07:00 Trận 92 Thắng 79 vs Thắng 80 VTV - 07/07 02:00 Trận 93 Thắng 83 vs Thắng 84 VTV - 07/07 07:00 Trận 94 Thắng 81 vs Thắng 82 VTV - 07/07 23:00 Trận 95 Thắng 86 vs Thắng 88 VTV - 08/07 03:00 Trận 96 Thắng 85 vs Thắng 87 VTV Vòng tứ kết - 10/07 03:00 Trận 97 Thắng 89 vs Thắng 90 VTV - 11/07 02:00 Trận 98 Thắng 93 vs Thắng 94 VTV - 12/07 04:00 Trận 99 Thắng 91 vs Thắng 92 VTV - 12/07 08:00 Trận 100 Thắng 95 vs Thắng 96 VTV Vòng bán kết - 15/07 02:00 Trận 101 Thắng 97 vs Thắng 98 VTV - 16/07 02:00 Trận 102 Thắng 99 vs Thắng 100 VTV Tranh hạng ba - 19/07 04:00 Trận 103 Thua 101 vs Thua 102 VTV Chung kết - 20/07 02:00 Trận 104 Thắng 101 vs Thắng 102 VTV

World Cup 2026 được xem là kỳ Cúp thế giới mang tính lịch sử khi lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự và được đồng tổ chức bởi ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico. Giải đấu diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026, hứa hẹn tạo nên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với quy mô chưa từng có.

Danh sách 12 bảng đấu tại World Cup 2026

Điểm mới đáng chú ý nhất là số đội tăng từ 32 lên 48, giúp nhiều nền bóng đá có thêm cơ hội góp mặt ở sân chơi danh giá nhất thế giới. Các đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Với thể thức mới, World Cup 2026 có tổng cộng 104 trận đấu, thay vì 64 trận như các kỳ gần đây. Giải đấu sẽ diễn ra tại 16 thành phố đăng cai, gồm 11 thành phố ở Mỹ, 3 ở Mexico và 2 ở Canada.

Danh sách 104 trận đấu của World Cup 2026

Trận khai mạc dự kiến diễn ra tại sân Azteca ở Mexico City, còn trận chung kết được tổ chức tại MetLife Stadium, khu vực New York/New Jersey. Với quy mô kỷ lục, World Cup 2026 được kỳ vọng mở ra chương mới cho lịch sử bóng đá thế giới.