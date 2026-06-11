Lịch thi đấu World Cup 2026
(theo giờ Việt Nam)
|Bảng
|Ngày
|Giờ
|Mã trận
|Trận đấu
|Kênh trực tiếp
|Lượt 1 vòng bảng
|A
|12/06
|02:00
|Trận 1
|Mexico vs Nam Phi
|VTV3, VTV10, VTV6
|A
|12/06
|09:00
|Trận 2
|Hàn Quốc vs CH Séc
|VTV3, VTV6
|B
|13/06
|02:00
|Trận 3
|Canada vs Bosnia
|VTV3, VTV10, VTV6
|D
|13/06
|08:00
|Trận 4
|Mỹ vs Paraguay
|VTV3, VTV6
|B
|14/06
|02:00
|Trận 5
|Qatar vs Thụy Sĩ
|VTV3, VTV10, VTV6
|C
|14/06
|05:00
|Trận 6
|Brazil vs Ma Rốc
|VTV3, VTV6
|C
|14/06
|08:00
|Trận 7
|Haiti vs Scotland
|VTV3, VTV6
|D
|14/06
|11:00
|Trận 8
|Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ
|VTV3, VTV6
|E
|15/06
|00:00
|Trận 9
|Đức vs Curacao
|VTV3, VTV10, VTV6
|F
|15/06
|03:00
|Trận 10
|Hà Lan vs Nhật Bản
|VTV3, VTV10, VTV6
|E
|15/06
|06:00
|Trận 11
|Bờ Biển Ngà vs Ecuador
|VTV3, VTV6
|F
|15/06
|09:00
|Trận 12
|Thụy Điển vs Tunisia
|VTV3, VTV6
|H
|15/06
|23:00
|Trận 13
|Tây Ban Nha vs Cabo Verde
|VTV3, VTV10, VTV6
|G
|16/06
|02:00
|Trận 14
|Bỉ vs Ai Cập
|VTV3, VTV10, VTV6
|H
|16/06
|05:00
|Trận 15
|Saudi Arabia vs Uruguay
|VTV3, VTV6
|G
|16/06
|08:00
|Trận 16
|Iran vs New Zealand
|VTV3, VTV6
|I
|17/06
|02:00
|Trận 17
|Pháp vs Senegal
|VTV3, VTV10, VTV6
|I
|17/06
|05:00
|Trận 18
|Iraq vs Na Uy
|VTV3, VTV6
|J
|17/06
|08:00
|Trận 19
|Argentina vs Algeria
|VTV3, VTV6
|J
|17/06
|11:00
|Trận 20
|Áo vs Jordan
|VTV3, VTV6
|K
|18/06
|00:00
|Trận 21
|Bồ Đào Nha vs CHDC Congo
|VTV3, VTV10, VTV6
|L
|18/06
|03:00
|Trận 22
|Anh vs Croatia
|VTV3, VTV10, VTV6
|L
|18/06
|06:00
|Trận 23
|Ghana vs Panama
|VTV3, VTV6
|K
|18/06
|09:00
|Trận 24
|Uzbekistan vs Colombia
|VTV3, VTV6
|Lượt 2 vòng bảng
|A
|18/06
|23:00
|Trận 25
|CH Séc vs Nam Phi
|VTV3, VTV10, VTV6
|B
|19/06
|02:00
|Trận 26
|Thụy Sĩ vs Bosnia
|VTV3, VTV10, VTV6
|B
|19/06
|05:00
|Trận 27
|Canada vs Qatar
|VTV3, VTV6
|A
|19/06
|08:00
|Trận 28
|Mexico vs Hàn Quốc
|VTV3, VTV6
|D
|20/06
|02:00
|Trận 29
|Mỹ vs Úc
|VTV3, VTV10, VTV6
|C
|20/06
|05:00
|Trận 30
|Scotland vs Ma Rốc
|VTV3, VTV6
|C
|20/06
|07:30
|Trận 31
|Brazil vs Haiti
|VTV3, VTV6
|D
|20/06
|10:00
|Trận 32
|Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay
|VTV3, VTV6
|F
|21/06
|00:00
|Trận 33
|Hà Lan vs Thụy Điển
|VTV3, VTV10, VTV6
|E
|21/06
|03:00
|Trận 34
|Đức vs Bờ Biển Ngà
|VTV3, VTV10, VTV6
|E
|21/06
|07:00
|Trận 35
|Ecuador vs Curacao
|VTV3, VTV6
|F
|21/06
|11:00
|Trận 36
|Tunisia vs Nhật Bản
|VTV3, VTV6
|H
|21/06
|23:00
|Trận 37
|Tây Ban Nha vs Saudi Arabia
|VTV3, VTV10, VTV6
|G
|22/06
|02:00
|Trận 38
|Bỉ vs Iran
|VTV3, VTV10, VTV6
|H
|22/06
|05:00
|Trận 39
|Uruguay vs Cabo Verde
|VTV3, VTV6
|G
|22/06
|08:00
|Trận 40
|New Zealand vs Ai Cập
|VTV3, VTV6
|J
|23/06
|00:00
|Trận 41
|Argentina vs Áo
|VTV3, VTV10, VTV6
|I
|23/06
|04:00
|Trận 42
|Pháp vs Iraq
|VTV3, VTV6
|I
|23/06
|07:00
|Trận 43
|Na Uy vs Senegal
|VTV3, VTV6
|J
|23/06
|10:00
|Trận 44
|Jordan vs Algeria
|VTV3, VTV6
|K
|24/06
|00:00
|Trận 45
|Bồ Đào Nha vs Uzbekistan
|VTV3, VTV10, VTV6
|L
|24/06
|03:00
|Trận 46
|Anh vs Ghana
|VTV3, VTV10, VTV6
|L
|24/06
|06:00
|Trận 47
|Panama vs Croatia
|VTV3, VTV6
|K
|24/06
|09:00
|Trận 48
|Colombia vs CHDC Congo
|VTV3, VTV6
|Lượt 3 vòng bảng
|B
|25/06
|02:00
|Trận 49
|Bosnia vs Qatar
|VTV2
|B
|25/06
|02:00
|Trận 50
|Thụy Sĩ vs Canada
|VTV3, VTV10
|C
|25/06
|05:00
|Trận 51
|Ma Rốc vs Haiti
|VTV2
|C
|25/06
|05:00
|Trận 52
|Scotland vs Brazil
|VTV3
|A
|25/06
|08:00
|Trận 53
|Nam Phi vs Hàn Quốc
|VTV2
|A
|25/06
|08:00
|Trận 54
|CH Séc vs Mexico
|VTV3
|E
|26/06
|03:00
|Trận 55
|Curacao vs Bờ Biển Ngà
|VTV2
|E
|26/06
|03:00
|Trận 56
|Ecuador vs Đức
|VTV3, VTV10
|F
|26/06
|06:00
|Trận 57
|Tunisia vs Hà Lan
|VTV3
|F
|26/06
|06:00
|Trận 58
|Nhật Bản vs Thụy Điển
|VTV2
|D
|26/06
|09:00
|Trận 59
|Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ
|VTV3
|D
|26/06
|09:00
|Trận 60
|Paraguay vs Úc
|VTV2
|I
|27/06
|02:00
|Trận 61
|Na Uy vs Pháp
|VTV3, VTV10
|I
|27/06
|02:00
|Trận 62
|Senegal vs Iraq
|VTV2
|H
|27/06
|07:00
|Trận 63
|Cabo Verde vs Saudi Arabia
|VTV2
|H
|27/06
|07:00
|Trận 64
|Uruguay vs Tây Ban Nha
|VTV3
|G
|27/06
|10:00
|Trận 65
|New Zealand vs Bỉ
|VTV3
|G
|27/06
|10:00
|Trận 66
|Ai Cập vs Iran
|VTV2
|L
|28/06
|04:00
|Trận 67
|Panama vs Anh
|VTV2
|L
|28/06
|04:00
|Trận 68
|Croatia vs Ghana
|VTV3
|K
|28/06
|06:30
|Trận 69
|Colombia vs Bồ Đào Nha
|VTV3
|K
|28/06
|06:30
|Trận 70
|CHDC Congo vs Uzbekistan
|VTV10
|J
|28/06
|09:00
|Trận 71
|Algeria vs Áo
|VTV2
|J
|28/06
|09:00
|Trận 72
|Jordan vs Argentina
|VTV3
|Vòng 1/16
|-
|29/06
|02:00
|Trận 73
|Á quân bảng A vs Á quân bảng B
|VTV
|-
|30/06
|03:30
|Trận 74
|Nhất bảng E vs Hạng 3 A/B/C/D/F
|VTV
|-
|30/06
|08:00
|Trận 75
|Nhất bảng F vs Á quân bảng C
|VTV
|-
|30/06
|00:00
|Trận 76
|Nhất bảng C vs Á quân bảng F
|VTV
|-
|01/07
|04:00
|Trận 77
|Nhất bảng I vs Hạng 3 C/D/F/G/H
|VTV
|-
|01/07
|00:00
|Trận 78
|Á quân bảng E vs Á quân bảng I
|VTV
|-
|01/07
|08:00
|Trận 79
|Nhất bảng A vs Hạng 3 C/E/F/H/I
|VTV
|-
|01/07
|23:00
|Trận 80
|Nhất bảng L vs Hạng 3 E/H/I/J/K
|VTV
|-
|03/07
|06:00
|Trận 81
|Á quân bảng K vs Á quân bảng L
|VTV
|-
|02/07
|07:00
|Trận 82
|Nhất bảng D vs Hạng 3 B/E/F/I/J
|VTV
|-
|02/07
|03:00
|Trận 83
|Nhất bảng G vs Hạng 3 A/E/H/I/J
|VTV
|-
|03/07
|02:00
|Trận 84
|Nhất bảng H vs Á quân bảng J
|VTV
|-
|03/07
|10:00
|Trận 85
|Nhất bảng B vs Hạng 3 E/F/G/I/J
|VTV
|-
|04/07
|05:00
|Trận 86
|Nhất bảng J vs Á quân bảng H
|VTV
|-
|04/07
|08:30
|Trận 87
|Nhất bảng K vs Hạng 3 D/E/I/J/L
|VTV
|-
|04/07
|01:00
|Trận 88
|Á quân bảng D vs Á quân bảng G
|VTV
|Vòng 1/8
|-
|05/07
|04:00
|Trận 89
|Thắng 74 vs Thắng 77
|VTV
|-
|05/07
|00:00
|Trận 90
|Thắng 73 vs Thắng 75
|VTV
|-
|06/07
|03:00
|Trận 91
|Thắng 76 vs Thắng 78
|VTV
|-
|06/07
|07:00
|Trận 92
|Thắng 79 vs Thắng 80
|VTV
|-
|07/07
|02:00
|Trận 93
|Thắng 83 vs Thắng 84
|VTV
|-
|07/07
|07:00
|Trận 94
|Thắng 81 vs Thắng 82
|VTV
|-
|07/07
|23:00
|Trận 95
|Thắng 86 vs Thắng 88
|VTV
|-
|08/07
|03:00
|Trận 96
|Thắng 85 vs Thắng 87
|VTV
|Vòng tứ kết
|-
|10/07
|03:00
|Trận 97
|Thắng 89 vs Thắng 90
|VTV
|-
|11/07
|02:00
|Trận 98
|Thắng 93 vs Thắng 94
|VTV
|-
|12/07
|04:00
|Trận 99
|Thắng 91 vs Thắng 92
|VTV
|-
|12/07
|08:00
|Trận 100
|Thắng 95 vs Thắng 96
|VTV
|Vòng bán kết
|-
|15/07
|02:00
|Trận 101
|Thắng 97 vs Thắng 98
|VTV
|-
|16/07
|02:00
|Trận 102
|Thắng 99 vs Thắng 100
|VTV
|Tranh hạng ba
|-
|19/07
|04:00
|Trận 103
|Thua 101 vs Thua 102
|VTV
|Chung kết
|-
|20/07
|02:00
|Trận 104
|Thắng 101 vs Thắng 102
|VTV
World Cup 2026 được xem là kỳ Cúp thế giới mang tính lịch sử khi lần đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự và được đồng tổ chức bởi ba quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico. Giải đấu diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026, hứa hẹn tạo nên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với quy mô chưa từng có.
Điểm mới đáng chú ý nhất là số đội tăng từ 32 lên 48, giúp nhiều nền bóng đá có thêm cơ hội góp mặt ở sân chơi danh giá nhất thế giới. Các đội sẽ được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp.
Với thể thức mới, World Cup 2026 có tổng cộng 104 trận đấu, thay vì 64 trận như các kỳ gần đây. Giải đấu sẽ diễn ra tại 16 thành phố đăng cai, gồm 11 thành phố ở Mỹ, 3 ở Mexico và 2 ở Canada.
Trận khai mạc dự kiến diễn ra tại sân Azteca ở Mexico City, còn trận chung kết được tổ chức tại MetLife Stadium, khu vực New York/New Jersey. Với quy mô kỷ lục, World Cup 2026 được kỳ vọng mở ra chương mới cho lịch sử bóng đá thế giới.